Jak implementovat rámec JTBD (s příklady)

Strávili jste měsíce vývojem produktu a tisíce dolarů výzkumem, ale vaši cíloví zákazníci jej po uvedení na trh nepoužívají. Proč? Příliš často dochází k nesouladu mezi vaším produktem a tím, co vaši zákazníci skutečně chtějí.
Je čas přestat hádat a začít rozumět tomu, co vaši zákazníci chtějí. Vyzkoušejte rámec Jobs-to-be-Done (JTBD). Tento účinný přístup obrací scénář a umožňuje vám inovovat tím, že se soustředíte na to, čeho chtějí zákazníci dosáhnout.
Identifikováním konkrétních úkolů, pro které vaši zákazníci váš produkt využívají, můžete vyvinout nabídky, které splní a překonají jejich očekávání.
V tomto blogu sdílíme podrobný postup pro použití rámce JTBD spolu s příklady a šablonami JTBD. Zajistěme, aby vaše příští uvedení produktu na trh nebo aktualizace funkcí splnily svůj účel a přinesly vašim zákazníkům skutečnou hodnotu.
Rámec JTBD: Co to je?
Rámec Jobs-to-be-Done (JTBD) je teoretický model, který slouží k porozumění tomu, proč a jak zákazníci nakupují produkt nebo jej začleňují do svého pracovního postupu. Posouvá pozornost od produktu k potřebám a problémům zákazníků, které váš produkt řeší. Tento rámec můžete použít k vymýšlení strategií pro zvýšení přijetí produktu.
Základní myšlenkou je, že zákazníci „najímají“ vaše produkty, aby vykonaly konkrétní úkol. Jakmile pochopíte tento základní funkční úkol, můžete vytvářet produkty, procesy a řešení, které budou lépe odpovídat potřebám vašich zákazníků.
Principy rámce JTBD
- Přístup zaměřený na zákazníka: Prostudujte údaje o zákaznících a upřednostněte potřeby zákazníků před funkcemi produktu.
- Úkol, ne produkt: Zaměřte se na potřeby zákazníků a poté vytvořte produkty, které odpovídají danému úkolu.
- Funkční, emocionální a sociální rozměry: Úkoly zákazníků mají více rozměrů, včetně funkčních aspektů pro zlepšení produktivity a organizace, emocionálních potřeb a sociálních hledisek. Zohledněte všechny tyto aspekty a vytvořte komplexní řešení.
- Inovace zaměřené na výsledky: Vytvářejte inovativní řešení na základě požadovaných výsledků pro vaši cílovou skupinu, nikoli na základě stávajících produktů nebo technologií na trhu.
Porozumění popisu úkolů v JTBD
V systému JTBD vyjadřují pracovní prohlášení konkrétní úkoly, které se zákazníci snaží splnit. Tato prohlášení mají obvykle následující strukturu:
Šablona: Když [situace], chci [úkol], abych mohl [požadovaný výsledek]
Příklad: „Když dojíždím do práce, chci poslouchat audioknihy, abych produktivně využil svůj čas. “
Výsledky a cíle JTBD pro požadované výsledky
Výstup JTBD je komplexní dokument, který popisuje úkoly, které se zákazníci snaží splnit. Obsahuje jejich požadované výsledky a kritéria úspěchu. Tento dokument slouží jako vodítko pro vytváření procesu vývoje produktu, stejně jako jako průvodce marketingem a zapojením zákazníků.
Rámec „Jobs-to-be-Done“ poskytuje vašemu týmu hlubší pochopení toho, proč vaši zákazníci kupují vaše produkty nebo služby a jak je vylepšit.
Chcete-li tento rámec rychle implementovat, zvažte použití šablony Project Deliverables Template od ClickUp, která automatizuje vytváření výstupů JTBD. Jedná se o plně přizpůsobitelnou šablonu, do které můžete přidat informace o projektu, fázi vývoje a nákladech. Můžete také přidat členy týmu, aby všichni měli stejné informace o rozsahu práce.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte důkladné a dobře definované fáze projektu a milníky.
- Správným plánováním zajistíte, že projekt bude probíhat podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.
- Definujte role a odpovědnosti, přiřazujte úkoly členům týmu a sledujte jejich úspěšné dokončení.
- Komunikujte se všemi zúčastněnými stranami, aby všichni byli během celého životního cyklu projektu na stejné vlně.
Role a události v rámci JTBD
Role a události jsou klíčovými součástmi rámce Jobs-to-be-Done.
Role se vztahují k různým uživatelům produktu nebo zainteresovaným stranám zapojeným do rozhodovacího procesu o koupi a používání konkrétního produktu. Tyto role se mohou lišit v závislosti na kontextu.
Vezměme si jako příklad role zapojené do případu použití projektového řízení ClickUp. V tomto scénáři jsou zapojeny tři role:
|Rozhodující osoba
|Primární uživatel
|Sekundární uživatel
|CTO
|Projektoví manažeři
|Členové týmu
|Rozhodující osoba, která se rozhodla zakoupit ClickUp pro organizaci
|V ClickUp vytvářejí projektové plány, přidělují úkoly a kontrolují pokrok.
|Jejich každodenní úkoly jsou aktualizovány na ClickUp.
Události jsou spouštěče nebo řešení, které vytvářejí potřebu produktu nebo služby. Tyto události určují naléhavost a povahu úkolu, který je třeba splnit.
Zde je příklad různých událostí v rámci JTBD:
|Rutinní činnosti
|Neočekávané události
|Životní události
|Měsíční zpráva o kontrole produktu, která vyžaduje robustní nástroj pro správu produktů
|Starý nástroj pro správu produktů již není škálovatelný.
|Fúze společností vyvolává potřebu nového nástroje pro správu produktů, na kterém mohou obě společnosti spolupracovat.
Průvodce rámcem JTBD s příklady a šablonami
Zde je návod, jak vytvořit rámec JTBD pro vaši organizaci pomocí různých šablon:
Šablony využívající teorii úkolů
Šablona pro vytvoření popisu úkolu
Když [situace], chci [úkol], abych mohl [požadovaný výsledek].
Například:
- Když řídím více projektů, chci mít centralizovaný dashboard, abych mohl sledovat pokrok a efektivněji přidělovat zdroje.
- Když můj tým spolupracuje na projektu, chci sledovat aktualizace v reálném čase, abych se mohl ujistit, že všichni pracují ve shodě a termíny jsou dodržovány.
Šablona pro vytvoření mapy úkolů
Řekněme, že jste produktový manažer, který chce uvést na trh novou funkci.
Krok 1: Definujte úkol. Například spusťte funkci automatizace.
Krok 2: Rozdělte úkol na jednotlivé kroky a požadované výsledky:
- Posuďte potřeby zákazníků
- Prozkoumejte různé nástroje, které jsou k dispozici na trhu.
- Naplánujte časový harmonogram vývoje
- Vytvořte cíle produktového managementu pro celý tým.
- Naplánujte strategii uvedení produktu na trh
Krok 3: Určete požadované výsledky pro každý krok.
Například:
- Pochopte nejčastější a nejčasově náročnější úkoly, které zákazníci chtějí automatizovat.
- Identifikujte klíčové diferenciátory, díky nimž se vaše automatizační funkce bude odlišovat od konkurence.
- Zajistěte, aby byla funkce vyvinuta, otestována a připravena k uvedení na trh ve sjednaném časovém rámci, aniž by byla ohrožena její kvalita.
- Sjednoťte tým kolem společných cílů a zajistěte, aby všichni znali své povinnosti a projekt pokračoval podle plánu.
- Dosáhněte úspěšného uvedení na trh s vysokou mírou přijetí tím, že efektivně komunikujete výhody funkce stávajícím a potenciálním zákazníkům.
Šablona pro vytvoření prohlášení o výsledcích
Aby [dosáhla konkrétního cíle], musí [konkrétní skupina uživatelů] [provést akci nebo úkol], aby mohla [dosáhnout požadovaného výsledku].
Například:
- Aby se zvýšila míra konverze potenciálních zákazníků, musí prodejní týmy měřit procento potenciálních zákazníků, kteří se stali skutečnými zákazníky.
- Aby se minimalizovaly čekací doby zákazníků, musí týmy zákaznické podpory maximalizovat přesnost odpovědí na technické problémy.
- Při přijímání nových klientů chci automatizovat proces zadávání dat, abych mohl snížit administrativní zátěž a soustředit se na vztahy s klienty.
Příklady použití JTBD v praxi
Vývoj marketingové strategie
|Scénář
|Uvedení produktu B2B SaaS na trh
|Aplikace
|Pomocí rámce JTBD identifikujte klíčové úkoly, které váš produkt řeší pro obchodní klienty. Namísto pouhého výčtu funkcí se zaměřte na to, jak váš produkt přímo řeší konkrétní výzvy, kterým čelí.
|Příklad
|Úkol: Obchodní týmy musí „efektivně koordinovat projekty mezi vzdálenými týmy“. Akce: Zdůrazněte, jak váš produkt SaaS nabízí hladkou integraci se stávajícími nástroji a funkcemi, jako je spolupráce v reálném čase, a přímo řeší úkol „zajistit, aby vzdálené týmy zůstaly sladěné a produktivní“.
Vývoj produktů
|Scénář
|Vylepšení systému CRM
|Aplikace
|Pomocí rámce JTBD identifikujte mezery v aktuálních funkcích CRM, které brání prodejním týmům v efektivním uzavírání obchodů. Vyvíjejte funkce, které přímo řeší tyto problematické body.
|Příklad
|Úkol: Prodejní týmy musí „rychle upřednostnit vysoce kvalitní potenciální zákazníky“. Akce: Zaveďte funkci hodnocení potenciálních zákazníků založenou na umělé inteligenci, která automaticky řadí potenciální zákazníky podle pravděpodobnosti konverze. To pomůže prodejnímu týmu „soustředit úsilí na nejslibnější potenciální zákazníky a zvýšit tak míru konverze“.
Zlepšení zákaznické zkušenosti
|Scénář
|Vylepšení služeb zákaznické podpory
|Aplikace
|Použijte rámec JTBD, abyste pochopili, čeho se zákazníci snaží dosáhnout, když kontaktují podporu. Obvykle se jedná o rychlé a bezproblémové vyřešení problémů.
|Příklad
|Úkol: Zákazníci musí „okamžitě vyřešit technické problémy, aniž by museli čekat na podporu technického personálu“. Akce: Zavést samoobslužný portál s FAQ a průvodci řešením problémů založenými na umělé inteligenci, který zákazníkům umožní samostatně řešit běžné problémy.
Návrh služeb
|Scénář
|Návrh firemního vzdělávacího programu
|Aplikace
|Využijte rámec JTBD k přizpůsobení školicí služby tak, aby splňovala konkrétní vzdělávací cíle firemních klientů. Například efektivní zvyšování kvalifikace zaměstnanců při minimalizaci narušení jejich každodenních úkolů.
|Příklad
|Úkol: Společnosti musí „zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, aniž by je odváděly od jejich každodenních povinností“. Akce: Vytvořte platformu pro školení na vyžádání, ke které budou mít zaměstnanci přístup kdykoli. To jim umožní učit se vlastním tempem.
Aplikace rámce Jobs-to-be-Done
Postupný proces aplikace rámce „úkoly, které je třeba splnit“:
1. Identifikujte úkoly, které uživatelé chtějí splnit.
Pochopte základní úkoly nebo problémy, které se zákazníci snaží vyřešit pomocí vašeho produktu nebo alternativních řešení.
Jak na to:
- Rozhovory se zákazníky: Provádějte hloubkové rozhovory s uživateli, abyste odhalili potřeby zákazníků a jejich bolavá místa.
- Pozorování: Pozorujte uživatele v reálných situacích, abyste zjistili, jak s produkty pracují a s jakými problémy se potýkají.
- Průzkumy: Pomocí průzkumů shromažďujte široké spektrum údajů o chování a potřebách uživatelů, indexu spokojenosti zákazníků, se zaměřením na úkoly, které se snaží splnit.
Příklad: Produktový tým softwarové společnosti pomocí zákaznických dat zjistil, že jeho uživatelé se především snaží „automatizovat opakující se úkoly“, aby měli více času na strategičtější práci.
2. Analyzujte každý JTBD
Rozložte identifikované úkoly na jejich základní komponenty, abyste pochopili kontext, emoce a funkční potřeby, které za nimi stojí.
Jak na to:
- Segmentujte podle kontextu: Pochopte, kdy a proč uživatelé potřebují danou úlohu provést (např. za jakých okolností potřebují automatizovat úkoly?).
- Identifikujte funkční, emocionální a sociální aspekty: Analyzujte úkol z různých perspektiv, abyste zachytili všechny dimenze (např. jaké funkční potřeby úkol splňuje? Jak se při něm uživatel cítí?).
Příklad: Společnost zjistila, že uživatelé musí automatizovat úkoly během špičky, aby snížili stres (emocionální potřeba) a zvýšili produktivitu (funkční potřeba).
3. Seznamte si požadované výsledky z JTBD
Jasně definujte výsledky, které uživatelé očekávají při provádění úkolu, a to jak z hlediska úspěchu, tak spokojenosti.
Jak na to:
- Prohlášení o požadovaných výsledcích: Napište prohlášení o výsledcích, která specifikují, čeho chtějí uživatelé dosáhnout (např. „Minimalizovat čas strávený opakujícími se úkoly a maximalizovat přesnost“).
- Upřednostněte výsledky: Seřaďte tyto výsledky podle důležitosti a spokojenosti, abyste se mohli soustředit na nejdůležitější potřeby.
Příklad: Uživatelé chtějí „zkrátit dobu dokončení úkolu o 50 %“ a zároveň „zajistit nulovou chybovost v automatizovaných procesech“.
4. Napište prohlášení JTBD
Sestavte své poznatky do stručného prohlášení JTBD, které zachycuje podstatu úkolu, včetně okolností a požadovaných výsledků.
Jak na to:
- Šablona prohlášení JTBD: Použijte šablonu typu „Když [situace], chci [úkol], abych mohl [požadovaný výsledek]“.
- Zahrňte kontext: Ujistěte se, že prohlášení odráží konkrétní kontext, ve kterém potřeba vzniká.
Příklad: Když čelím velkému pracovnímu zatížení, chci automatizovat rutinní úkoly zadávání dat, abych se mohl soustředit na strategickou analýzu a splnit termíny s menším stresem.
Při použití rámce JTBD může práce s relevantními uživatelskými příběhy pomoci vašemu týmu lépe se spojit s vaší ideální zákaznickou osobností. Chcete-li to umožnit, vytvořte uživatelské příběhy a lépe zachyťte požadavky koncových uživatelů pomocí šablony uživatelských příběhů ClickUp.
Šablonu použijte k:
- Pište, spravujte a sledujte uživatelské příběhy
- Rozdělte je na menší úkoly a stanovte priority podle důležitosti.
- Sledujte průběh každého úkolu a identifikujte potenciální problémy.
Role projektových manažerů a manažerů strategie
Ať už řídíte projekt nebo definujete strategii, pravděpodobně jste byli v průběhu své kariéry požádáni o pomoc při nastavení rámce „jobs-to-be-done“. V takových scénářích zvažte použití aplikací „get-things-done“ (GTD) k vytvoření strategií JTBD, které zvýší produktivitu a organizaci.
Jedním z nejlepších GTD softwarů široce používaných projektovými manažery je ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která je navržena tak, aby pomáhala efektivně spravovat projekty a pracovní toky.
Jak používat ClickUp k vytváření rámců JTBD
K implementaci rámce „úkoly, které je třeba splnit“ můžete využít konkrétní šablony ClickUp, které vám pomohou sledovat a monitorovat potřeby zákazníků a určit akce, které se snaží pomocí vašeho produktu/služby dosáhnout.
Šablona rámce Getting Things Done
Šablona Getting Things Done (GTD) Framework Template v ClickUp je plně přizpůsobitelná, připravená k použití šablona pro efektivní zaznamenávání a třídění úkolů. Tato šablona vám pomůže spravovat a organizovat úkoly související s identifikací úkolů, které je třeba provést, a revizí stávajících řešení.
Mezi klíčové funkce této šablony patří:
- Přizpůsobitelné stavy: Sledujte průběh každého úkolu pomocí šesti přizpůsobitelných stavů.
- Zobrazení: Spravujte a vizualizujte úkoly pomocí zobrazení Seznam, Dokument a Tabule.
- Složky: Uspořádejte úkoly do složek pro lepší kategorizaci a správu.
Šablona GTD je obzvláště užitečná pro rozdělení složitých úkolů JTBD na zvládnutelné akce. Pomáhá vám jasně definovat a provést každý krok, aby členové vašeho týmu mohli efektivně plnit své úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Zde je několik dalších šablon GTD, které vám pomohou plánovat a pracovat efektivněji. Ať už jste praktikem GTD nebo jste s touto metodou teprve začínáte, tyto šablony vám pomohou zjasnit a zkontrolovat váš každodenní pracovní postup.
Šablona rámce pro řízení projektů
Šablona rámce pro řízení projektů ClickUp poskytuje strukturovaný přístup k plánování, provádění a monitorování projektů.
Tato šablona obsahuje:
- Rámec, který vám pomůže vytvořit a spravovat přehled na vysoké úrovni
- Zobrazení Whiteboard a Doc vám pomohou vizualizovat a plánovat váš pracovní postup.
- Pokročilé funkce, jako je přidávání značek, vnořené podúkoly a štítky priority, které úkolům dodávají více kontextu.
Tato šablona je ideální pro projektové manažery, kteří chtějí získat přehled o implementaci rámců JTBD ve své organizaci. Poskytuje celkový přehled všech úkolů a zajišťuje, že každý aspekt projektu je pečlivě naplánován a sledován.
Výhody používání šablon ClickUp pro rámec Jobs-to-be-Done
- Efektivita: Zjednodušuje organizaci a správu úkolů JTBD, takže můžete rychle začít s vlastní prací.
- Spolupráce: Zlepšuje spolupráci týmu prostřednictvím sdílených pracovních prostorů, komentářů a aktualizací v reálném čase.
- Přizpůsobení: Plně přizpůsobitelné šablony vám umožňují přizpůsobit rámec vašim konkrétním potřebám.
- Vizualizace: Různé pohledy a panely pomáhají vizualizovat pokrok a stav úkolů a projektů JTBD.
Použití šablon GTD k aplikaci rámců JTBD pro různé oddělení
|Oddělení
|Příklad použití šablony
|Marketingová strategie
|Pomocí šablony GTD zaznamenávejte úkoly v rámci průzkumu trhu, organizujte kroky kampaně a sledujte pokrok v porozumění úkolům zákazníků.
|Vývoj produktů
|Využijte šablonu rámce pro řízení projektů k plánování a řízení projektů vývoje produktů a zajistěte, aby funkce odpovídaly potřebám zákazníků.
|Zákaznická podpora
|Implementujte šablonu GTD, abyste mohli spravovat úkoly zákaznické podpory a rychle řešit problémy zákazníků.
|Provoz
|Použijte šablonu rámce pro řízení projektů, abyste zefektivnili provozní procesy, sledovali metriky efektivity a implementovali vylepšení na základě poznatků z JTBD.
Implementujte rámec JTBD pomocí ClickUp
Rámec „úkoly, které je třeba splnit“ je účinným způsobem, jak porozumět skutečným potřebám vašich zákaznických segmentů. Identifikováním úkolů, které vaši zákazníci chtějí splnit, můžete navrhovat produkty a řešení, která lépe rezonují s vašimi zákazníky.
Ruční vytváření tohoto rámce však může trvat hodiny a odvádět vaši pozornost od samotného projektu. K vytvoření rámce JTBD použijte šablony GTD od ClickUp. ClickUp nabízí výkonné nástroje pro správu úkolů, spolupráci a automatizaci, které vám usnadní sladění vašich projektů s úkoly, které mají vaši zákazníci splnit.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte budovat svůj rámec JTBD.