Šablony vánočního seznamu přání zdarma

72 % spotřebitelů tvrdí, že se díky seznamům přání snáze nakupují vánoční dárky, a 64 % také rádo dostává dárky z těchto seznamů.
Vánoční seznamy přání však často selhávají, protože jsou roztříštěné v textových konverzacích, aplikacích pro poznámky a mentálních připomínkách, které zmizí v momentě, kdy je potřebujete. Tento článek představuje sedm bezplatných šablon vánočních seznamů přání – od jednoduchých tisknutelných kontrolních seznamů až po plně vybavené digitální plánovače s možností spolupráce v reálném čase.
Využijte je k uspořádání nápadů na dárky, sdílení preferencí s rodinou a k tomu, abyste si skutečně zapamatovali, co si každý přeje, až přijde prosinec. 🎄
7 bezplatných šablon vánočního seznamu přání v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona plánovače svátků od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zkušení uživatelé plánující svátky, kteří chtějí jedno ústřední místo pro koordinaci dárků, rozpočtů a klíčových termínů, aniž by ztratili přehled o detailech.
|Různé zobrazení (seznam, tabule, kalendář); vlastní pole pro cenu, odkazy, stav; spolupráce v reálném čase
|Pracovní prostor ClickUp (zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář)
|Šablona seznamu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kteří chtějí přehledný osobní seznam přání s odkazy a podrobnostmi, který lze sdílet, aby dárci mohli rychle koupit to správné.
|Jednoduché stanovení priorit; přímé odkazy na produkty; podrobnosti jako velikost/barva/cenové rozpětí; sdílený odkaz
|Seznam ClickUp
|Šablona seznamu úkolů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rodiny nebo týmy koordinující nákup dárků, které potřebují jasně stanovené odpovědné osoby, termíny a sledování pokroku, aby se vyhnuly duplicitám.
|Odpovědné osoby; termíny; dílčí úkoly pro rešerši/kroky; sledování dokončení
|Seznam úkolů ClickUp
|Šablona kontrolního seznamu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Minimalisté, kteří chtějí jen rychlý seznam k odškrtávání, který mohou použít na mobilu nebo vytisknout, bez zbytečné zátěže s plánováním.
|Velmi jednoduchý postup s zaškrtávacími políčky; duplikujte pro každou osobu; vhodné pro tisk; vnořené seznamy pro jednotlivé kategorie
|Seznam úkolů ClickUp
|Šablona vánočního seznamu přání od TheGooDocs
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pro fanoušky Google Docs, kteří chtějí svátečný seznam přání, který se snadno sdílí a který mohou vyplnit a vytisknout bez jakéhokoli nastavování.
|Předem navržený sváteční styl; sdílení na Google Drive; upravitelná pole; snadné přizpůsobení
|Dokument Google Docs
|Prezentace vánočního seznamu přání od Slidesgo
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí vizuální seznam přání ve stylu lookbooku (zejména pro děti nebo kreativní dárky) s obrázky v popředí.
|Ilustrované rozvržení snímků; vhodné pro obrázky; snadné sdílení/export do PDF; přizpůsobitelný styl
|Prezentace v Google Slides / PowerPoint
|Šablona slavnostního vánočního seznamu přání od WordLayouts
|Stáhněte si tuto šablonu
|Lidé, kteří dávají přednost tisknutelnému seznamu přání k vyplnění pro domácnost, třídu nebo aktivity dětí namísto digitálního záznamníku.
|Tipy vhodné pro děti; známé úpravy ve Wordu; rozvržení připravené k tisku
|Dokument Microsoft Word (k tisku)
💡 Tip od profesionála: Koordinace výměny dárků ve velké rodině nebo v kanceláři může být stresující. Musíte žonglovat s rozpočty, několika seznamy obdarovaných, termíny nákupů a plány akcí napříč různými aplikacemi, tabulkami a skupinovými chaty. Tato roztříštěnost kontextu – rozptýlení důležitých informací napříč nesouvislými aplikacemi a platformami – znamená, že se ztrácejí klíčové detaily, což vede k nechtěným dvojitým nákupům a překročení rozpočtu ještě předtím, než svátky vůbec začnou.
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, tento problém eliminuje tím, že vše sjednocuje na jednom místě. Se všemi vašimi seznamy, nákupními úkoly a termíny, plány událostí a týmovým chatem na jednom místě, s integrovanou umělou inteligencí, je udržet vše pod kontrolou snadnější než facka!
Nejlepší bezplatné šablony pro vytvoření vánočního seznamu přání
Mezi firemními večírky, rodinnými setkáními a výměnami dárků v rámci Secret Santa se seznamy dárků v prosinci rychle množí – a málokdy se navzájem propojují. To vede k duplicitním dárkům, zapomenutým položkám a nepříjemnému pocitu, že místo toho, abyste si užívali sváteční období, řídíte obrovský projekt.
Šablony v našem seznamu mají různé formáty – vyberte si tu, která nejlépe odpovídá vašemu způsobu nakupování a sdílení. Některé se hodí spíše pro osobní použití, jiné zase vynikají při koordinaci týmu nebo rodiny.
1. Šablona plánovače svátků od ClickUp
Zbavte se chaosu při plánování svátků díky komplexní šabloně, která jde nad rámec jednoduchého seznamu přání. Sjednoťte sledování dárků, správu rozpočtu a plánování do jednoho pracovního prostoru pomocí šablony Holiday Planner od ClickUp – kompletního řídicího centra pro vaše sváteční aktivity.
Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými informacemi, získáte jediný spolehlivý zdroj, díky kterému budou všichni na stejné vlně a vše půjde podle plánu.
Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte svůj plán podle svých představ: Použijte zobrazení seznamu v ClickUp pro přehled ve stylu tabulky, zobrazení tabule v ClickUp pro přesouvání dárků mezi stavy jako „Nápad“ a „Zakoupeno“ pomocí drag and drop, nebo zobrazení kalendáře v ClickUp pro sledování termínů nákupů
- Sledujte všechny potřebné detaily: Přidejte vlastní pole ClickUp a sledujte odhadované ceny, odkazy na obchody a stav dárků. Tak budete mít všechny potřebné informace o každém dárku na jednom místě a vyhnete se shonu s hledáním detailů na poslední chvíli
- Spolupracujte v reálném čase: Sdílejte plánovač s rodinou nebo členy týmu a sledujte aktualizace okamžitě. Díky spolupráci v reálném čase v ClickUp už nebudete dostávat zprávy typu „To už jsi koupil?“
- Nechte se inspirovat umělou inteligencí: Pokud vám docházejí nápady, požádejte ClickUp Brain, aby vám navrhl dárky nebo vygeneroval nákupní seznam na základě položek z vašeho stávajícího seznamu přání
⚡️Ideální pro: Zkušené uživatele plánující svátky, kteří chtějí mít jedno místo pro koordinaci dárků, rozpočtů a klíčových termínů, aniž by ztratili přehled o detailech.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí, která jsou roztříštěna v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí, která jsou roztříštěna v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
2. Šablona seznamu od ClickUp
Váš osobní seznam přání je chaotická změť v aplikaci pro poznámky nebo, ještě hůře, dlouhý a nepřehledný textový řetězec, ve kterém se nedá nic najít. Když se vás někdo zeptá, co si přejete, pošlete mu neuspořádaný seznam a on nemá tušení, který „modrý svetr“ jste tím mysleli. Tato nejednoznačnost kazí překvapení, když se vás musí zeptat na přímý odkaz, velikost nebo preferovanou barvu.
Proč nenahradit neuspořádané poznámky a nekonečné textové zprávy přehledným digitálním nástrojem na vytváření seznamů přání, který lze sdílet? Zachyťte a sdílejte své nápady na jednom přehledném místě pomocí šablony seznamu ClickUp. Promění vaše roztříštěné myšlenky v jasný a praktický seznam, který můžete kdykoli aktualizovat a sdílet s kýmkoli, a zajistí vám tak dárky, které si skutečně přejete.
Proč se vám to bude líbit:
- Snadná organizace: Pomocí jednoduché funkce přetahování můžete položky seřadit podle priority, jak se vaše přání v průběhu sezóny mění
- Přidejte přímé odkazy na produkty: Ušetřete si hádání a přidejte hypertextové odkazy na konkrétní produkty, které chcete. Dárci mohou kliknout přímo na danou položku, což jim usnadní nakupování
- Zaznamenejte důležité podrobnosti: Přidejte konkrétní údaje, jako je cenové rozpětí, úroveň priority nebo vaše preferovaná barva a velikost. Dárci tak získají všechny potřebné informace, aniž by se museli ptát.
- Sdílejte s kýmkoli a kdekoli: Vytvořte veřejný sdílený odkaz ClickUp na svůj seznam, který si může prohlédnout kdokoli, i bez účtu ClickUp. Pošlete jej rodině a přátelům, aby měli vždy přístup k vašim aktuálním přáním
⚡️Ideální pro: Každého, kdo chce přehledný, sdíletelný osobní seznam přání s odkazy a podrobnostmi, aby dárci mohli rychle koupit to správné.
📚 Přečtěte si také: Tipy, jak se vyhnout vyhoření během vánočních svátků
3. Šablona seznamu úkolů od ClickUp
Možná máte seznam přání, ale promítá se to i do skutečného nákupního plánu? Víte, co chcete ostatním koupit, ale nemáte žádný systém, jak sledovat, kdo to kupuje, kdy je třeba to koupit nebo zda už to bylo zakoupeno a zabaleno.
Tento nedostatek koordinace vede k panice při nakupování na poslední chvíli a ke klasickému svátečnímu problému, kdy dva lidé koupí někomu stejný dárek.
Proměňte svůj pasivní seznam přání v praktický nákupní projekt pomocí šablony zaměřené na úkoly. Zacházejte s každým nápadem na dárek jako s položkou v seznamu úkolů – včetně dílčích akcí, termínů a odpovědných osob – pomocí šablony seznamu úkolů ClickUp.
Tento přístup promění váš seznam z pouhého souboru nápadů na společný plán s jasným rozdělením odpovědnosti. Zajistí, že každý dárek bude zakoupen včas a bez duplicit.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte pokrok pomocí zaškrtávacích políček: Zažijte radost z odškrtávání položek, jakmile je nakoupíte a zabalíte. Sledování dokončení v šabloně poskytuje jasný přehled o tom, co je hotovo a co ještě zbývá udělat
- Přesné přidělování úkolů: Vyhněte se duplicitním dárkům pomocí funkce „Task Assignees“ v ClickUp, kde můžete každý nákupní úkol přiřadit konkrétnímu členovi rodiny. Takto každý přesně ví, za co je zodpovědný.
- Rozložte si nákupy: Stanovte si termíny nákupů, abyste se vyhnuli shonu na poslední chvíli. Nákupy si můžete rozložit na několik týdnů, čímž celý proces zbavíte stresu
- Rozdělte složité dárky na jednodušší kroky: U dárků, které vyžadují více úsilí, vytvořte podúkoly v ClickUp , abyste mohli sledovat jednotlivé kroky, jako je „porovnat ceny“, „zkontrolovat velikosti“ nebo „najít slevový kód“.
⚡️Ideální pro: Rodiny nebo týmy, které koordinují nákup dárků a potřebují jasně stanovené odpovědné osoby, termíny a sledování pokroku, aby se vyhnuly duplicitám.
📚 Přečtěte si také: Nápady na firemní dárky, kterými vyjádříte uznání zaměstnancům
4. Šablona kontrolního seznamu od ClickUp
Někdy prostě chcete jednoduchý seznam bez zbytečných ozdob, bez složitých rozpočtů, přiřazených osob nebo různých zobrazení. Jste unaveni z příliš propracovaných nástrojů pro úkol, který by měl být jednoduchý: sepsat položky a odškrtávat je. Tato frustrace vás vede k návratu k papírovým seznamům (které ztrácíte) nebo k základní aplikaci na poznámky (která neposkytuje žádnou strukturu).
Šablona seznamu ClickUp vám nabízí pohodlí jednoduchého seznamu bez ztráty digitálních výhod. Přehledný seznam ve stylu zaškrtávacích políček udržuje věci jednoduché a vytváří seznamy, které můžete používat na telefonu nebo vytisknout a připevnit na ledničku. Skvěle se hodí pro rychlé osobní seznamy přání, nápady na dárky pro děti nebo nakupování.
Proč se vám to bude líbit:
- Minimalistický design: Šablona se zaměřuje pouze na dvě věci: položku a zaškrtávací políčko. Není třeba se s ní nijak seznamovat, stačí ji otevřít, přidat položky a hned začít odškrtávat
- Snadné kopírování: Vytvořte během několika vteřin samostatné, identické seznamy pro každého člena rodiny, aby byla přání všech přehledná a jasně oddělena
- Rozložení vhodné pro tisk: Pokud dáváte přednost tištěnému seznamu, rozložení je vhodné pro tisk a snadno se používá offline
- Seskupte položky pro snazší plánování: Zlepšete organizaci seskupením položek do kategorií pomocí vnořených seznamů ClickUp . Můžete například vytvořit podseznamy pro „Dárky pro maminku“, „Drobnosti do punčochy“ nebo „Tajný Santa v práci“.
⚡️Ideální pro: Minimalisty, kteří chtějí jen rychlý seznam k odškrtávání, který mohou použít v mobilu nebo vytisknout, bez zbytečné zátěže s plánováním.
💡 Tip pro profesionály: Pokud koordinujete rodinný seznam dárků nebo tajného Santu v práci, zkuste jako svého „koordinátora svátků“ využít ClickUp Super Agent. “ Nastavte jej tak, aby každý den nebo každý týden odesílal stručný přehled dárků, které jsou stále ve fázi Nápad, označoval položky, které vypadají jako duplicity, a připomínal všem, co je třeba koupit před uzávěrkou pro odeslání. Tímto způsobem zůstane seznam aktualizovaný bez zbytečné komunikace a vy se vyhnete dvojím nákupům na poslední chvíli.
5. Šablona vánočního seznamu přání od TheGooDocs
Žijete a dýcháte pro Google Docs a nechcete se zdržovat učením se nové platformy jen kvůli seznamu dárků. Potřebujete něco, co vám bude připadat známé, co se snadno sdílí s ostatními uživateli Google a co má trochu sváteční nádech, aniž by to vyžadovalo jakoukoli práci s designem z vaší strany.
Tato šablona vánočního seznamu přání od TheGooDocs založená na Google Docs je ideální pro uživatele, kteří hledají rychlou, dekorativní a známou možnost. Obsahuje předem navrženou sváteční grafiku, kterou stačí vyplnit, sdílet přes Google Drive nebo vytisknout.
Proč se vám to bude líbit:
- Včetně svátečního designu: Sváteční vzhled je již připraven, takže se můžete soustředit na přidávání položek, aniž byste se museli starat o formátování
- Sdílení s blízkými: Pomocí standardních oprávnění Google Disku můžete určit, kdo může dokument prohlížet nebo upravovat
- Upravitelná textová pole: Snadno přidávejte názvy položek, popisy a poznámky o tom, kde každý dárek koupit
- Plně přizpůsobitelné: Stáhněte si šablonu a upravte text i rozvržení podle svých představ
Ačkoli je šablona vhodná pro osobní použití, nezapomeňte, že se jedná o statický dokument. Chybí jí dynamické funkce, jako je stav nákupu v reálném čase nebo oznámení, což ji činí méně ideální pro koordinaci výměny dárků mezi více nakupujícími.
⚡️Ideální pro: Fanoušky Google Docs, kteří chtějí sváteční seznam přání, který se snadno sdílí a který mohou vyplnit a vytisknout bez jakéhokoli nastavování.
💡 Tip pro: Když jste na nákupech (nebo vás napadne nápad na dárek uprostřed procházení), použijte ClickUp Talk to Text, abyste si ho okamžitě zaznamenali, místo abyste se ho snažili zapamatovat si ho později. Stačí nadiktovat krátkou poznámku, jako například „Přidat útulný modrý svetr pro mamku, velikost M, do 50 $“ nebo „Označit hrnek pro tajného Santu jako zakoupený“, a poté text vložit přímo do svého seznamu přání nebo úkolu s dárky. Je to rychlý způsob, jak mít odkazy, velikosti a stav dárků vždy aktuální, i když máte volnou jen jednu ruku.
6. Prezentace vánočního seznamu přání od Slidesgo
Seznam v prostém textu působí nudně, zejména když se snažíte nadchnout děti nebo sdílet kreativní nápady s rodinou. Potřebujete způsob, jak svůj seznam přání udělat vizuálně přitažlivějším a poutavějším, téměř jako osobní katalog dárků.
Vytvořte vizuálně bohatý seznam přání ve formě prezentace pomocí šablony Slidesgo Christmas Wishlist Presentation pro Google Slides nebo PowerPoint. Je navržena jako ilustrovaná prezentace, kterou lze sdílet, což je obzvláště zábavné pro kreativní dárce nebo pro děti, které tak mohou rodině ukázat, co si přejí.
Proč se vám to bude líbit:
- Ilustrované sváteční motivy: Vyberte si z řady slavnostních rozvržení snímků a vytvořte si svou prezentaci
- S podporou obrázků: Přidejte fotografie požadovaných dárků přímo vedle jejich popisu pro maximální přehlednost
- Snadné sdílení: Prezentujte jej živě nebo exportujte jako soubor PDF, který si kdokoli může snadno stáhnout a prohlédnout
- Přizpůsobitelné barvy: Upravte barvy a písma tak, aby ladily s vaším osobním stylem svátků
Není určena ke sledování nákupů ani ke správě rozpočtu, ale sdílení seznamu přání díky ní bude rozhodně nezapomenutelné.
⚡️Ideální pro: Každého, kdo chce vizuální seznam přání ve stylu lookbooku (zejména pro děti nebo kreativní dárky) s obrázky v popředí.
7. Šablona slavnostního vánočního seznamu přání od WordLayouts
Možná jste fanouškem tradičního fyzického seznamu přání – něčeho, co si můžete vytisknout, vyplnit ručně a nalepit na ledničku. Nepotřebujete digitální funkce; chcete jen pěkně navržený dokument k tisku, který se snadno používá pro děti, aktivity ve třídě nebo jednoduché rodinné seznamy.
Šablona „Festive Christmas Wish List“ od WordLayouts je tisknutelná šablona pro Microsoft Word s klasickým, hravým a pro děti vhodným svátečním designem. Je to ideální volba pro všechny, kteří chtějí tradiční seznam přání k vytisknutí a vyplnění.
Proč se vám to bude líbit:
- Užitečné tipy: Šablona vám pomáhá s vymýšlením dárků tím, že nabízí prostor pro poznámky o věcech, které chcete a potřebujete, stejně jako o věcech, které čtete a nosíte.
- Známé úpravy: Jelikož se jedná o dokument ve formátu Word, můžete jej snadno upravovat v programu, který má většina lidí již nainstalovaný
- Rozložení připravené k tisku: Šablona je naformátována pro tisk, takže stačí vyplnit prázdná místa a můžete vyrazit
Jelikož se jedná o statický dokument ve formátu Word, postrádá funkce pro digitální spolupráci, jako jsou aktualizace v reálném čase nebo klikatelné odkazy na produkty. Hodí se spíše pro offline osobní použití než pro koordinovanou výměnu dárků mezi více lidmi.
⚡️Ideální pro: Lidi, kteří dávají přednost tisknutelnému seznamu přání k vyplnění pro domácnost, třídu nebo aktivity dětí před digitálním záznamem.
Pokud v této sezóně řešíte firemní dárky nebo dárky pro klienty, zde je užitečné video s praktickými nápady na výběr vhodných firemních dárků, které posílí profesionální vztahy:
💡 Tip pro profesionály: Plánujete vánoční nákupy pro velkou rodinu nebo tým? Vložte vše do ClickUp Docs, abyste měli vše pod kontrolou. Vytvořte jednoduchý sváteční dokument s oddíly pro každou osobu a poté vložte odkazy na příslušné seznamy přání nebo úkoly, aby vše zůstalo přehledné a snadno sdílené.
Máte k nim nějaké dotazy? Stačí se zeptat ClickUp Brain a odpovědi získáte během několika vteřin, bez nutnosti prohledávat několik seznamů!
Začněte s vánočním seznamem přání ještě dnes
Dobrá šablona vánočního seznamu přání omezuje duplicitní dárky a zjednodušuje sdílení preferencí – ať už koordinujete výměnu dárků v rodině nebo si jen organizujete vlastní nápady. Zatímco šablony k tisku jsou skvělé pro děti nebo rychlé osobní seznamy, digitální šablony s možností sdílení v reálném čase a odkazy na produkty jsou mnohem lepší pro koordinaci ve skupině. Speciální šablona s možností spolupráce a sledování nákupů zajistí, že budou všichni na stejné vlně. Začněte s seznamem včas – 32 % spotřebitelů začíná s vánočními nákupy ještě před listopadem –, sdílejte jej s co nejvíce lidmi a aktualizujte jej, jakmile vás napadnou nové nápady. ✨Jste připraveni zorganizovat své vánoční dárky? Začněte zdarma s ClickUp a mějte všechny seznamy přání, nákupní úkoly a nápady na dárky na jednom místě.
Často kladené otázky
Ano – sdílejte prostřednictvím veřejného odkazu nebo e-mailu, aby si členové rodiny nebo kolegové mohli seznam prohlížet nebo upravovat v reálném čase. Většina digitálních šablon, jako například ty v ClickUp, tuto funkci podporuje. Pro vánoční seznam přání v práci nebo tajného Santu udržuje sdílená šablona seznamy všech na jednom místě, aniž by bylo nutné posílat nekonečné skupinové zprávy.
PDF a Word (.docx) jsou nejspolehlivější formáty pro bezplatný vánoční seznam přání k tisku. Soubory PDF dokonale zachovávají formátování na všech zařízeních, zatímco soubory Word vám umožňují upravit text před tiskem.
Usnadněte dárcům hledání konkrétních produktů pomocí digitální šablony, která podporuje hypertextové odkazy, jako je například šablona seznamu od ClickUp. Stačí vložit URL produktu do vlastního pole nebo do popisu položky, aby dárci mohli kliknout přímo na odkaz do internetového obchodu.