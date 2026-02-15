Jak používat artefakty Claude pro práci v roce 2026

Většina nástrojů AI poskytuje textové výstupy, které pak musíte ručně kopírovat, vkládat a přeformátovat do jiných aplikací. Tento pracovní postup brzdí dynamiku a vede k rozptýlení kontextu.
Týmy ztrácejí hodiny hledáním, přepínáním a opakováním aktualizací na více platformách kvůli roztříštěným informacím v nespojených aplikacích. Ve skutečnosti se s tímto problémem setkává alespoň jednou měsíčně 70 % zaměstnanců.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak pomocí Claude Artifacts generovat interaktivní renderované výstupy, jako jsou dashboardy, kód a diagramy, přímo v rámci vaší AI konverzace.
Jako bonus se také podíváme na to, jak můžete překlenout propast mezi prototypy generovanými umělou inteligencí a prováděním práce pomocí ClickUp, prvního konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí na světě! 🤩
Co jsou artefakty Claude?
Artefakty Claude jsou interaktivní, editovatelné okna s obsahem v rozhraní umělé inteligence Claude od společnosti Anthropic, která zobrazují samostatné výstupy, jako jsou kódy, dokumenty nebo diagramy, odděleně od hlavního chatu.
Když požádáte AI o kód nebo strukturovaný dokument, často vám poskytne pouze stěnu prostého textu. Nyní jste nuceni jej kopírovat, vkládat a přeformátovat v jiné aplikaci, což zcela naruší vaši tvůrčí dynamiku. Toto přepínání kontextu je významným zabijákem pracovního toku, přičemž 48 % zaměstnanců uvádí, že se kvůli tomu jejich práce jeví chaotická a roztříštěná.
Claude Artifacts je navržen tak, aby tento problém vyřešil zobrazením artefaktů ve speciálním okně napravo od hlavního chatu, čímž vytvoří rozdělenou obrazovku nebo boční panel. Toto nastavení umožňuje iterace v reálném čase: vylepšení promptů aktualizují artefakt přímo v jeho okně, čímž se zachová dynamika pracovního postupu bez kopírování nebo externích nástrojů.
Tento generativní pracovní prostor AI můžete použít k vytvoření několika typů obsahu generovaného AI:
- Interaktivní webové prvky: Podívejte se na funkční kód HTML, CSS a JavaScript v živém náhledu.
- Komponenty „React“: Vytvářejte a testujte komponenty uživatelského rozhraní před jejich exportem pro vývoj.
- Informační grafika: Převádějte surová data do tabulek, grafů a dashboardů pro vizualizaci dat.
- Dokumenty: Generujte formátované zprávy, programy a přehledy pomocí Markdownu.
- Diagramy: Vytvářejte procesní mapy a organizační schémata pomocí diagramů Mermaid.
- SVG grafika: Vytvářejte jednoduché vektorové obrázky a ilustrace z textového podnětu.
🤝 Přátelské připomenutí: Tyto artefakty AI jsou založeny na relaci, což znamená, že budou existovat v rámci vaší aktuální konverzace. Pokud chcete svou práci trvale uložit, budete ji muset exportovat nebo publikovat.
Jak povolit artefakty Claude
Claude Artifacts automaticky generuje samostatné, editovatelné náhledy pro samostatný obsah, jako jsou úryvky kódu, diagramy, HTML stránky nebo dokumenty během chatů. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá, ale lze ji snadno aktivovat v rámci bezplatného, Pro nebo Team plánu.
Pojďme se podívat, jak můžete vytvořit artefakt, abyste maximalizovali produktivitu s Claudem:
Krok č. 1: Přihlaste se ke svému účtu Claude na webu nebo v desktopové aplikaci a otevřete nové okno chatu.
Krok č. 2: Klikněte na ikonu svého profilu (svůj avatar nebo iniciály) v levém dolním rohu obrazovky a otevřete boční nabídku.
Krok č. 3: V nabídce vyberte možnost Nastavení a přejděte dolů do sekce Funkce .
Krok č. 4: Zapněte přepínač pro Artifacts, který je často znázorněn ikonou kapky vody nebo jednoduše označen štítkem.
Krok č. 5: Obnovte stránku nebo spusťte novou konverzaci, aby se funkce aktivovala.
Tato funkce je k dispozici jak v bezplatných, tak v placených tarifech Claude. Ačkoli váš tarif může ovlivnit limity zpráv, možnost vytvářet artefakty není omezena na konkrétní úroveň.
🧠 Zajímavost: Když se v 70. a 80. letech objevily editory typu „What You See Is What You Get“ (co vidíš, to dostaneš), zásadně změnily způsob, jakým lidé psali a navrhovali. Uživatelé si již nemuseli výsledek představovat. Claude Artifacts se řídí stejnou filozofií: práci nejen popisujete, ale také ji vidíte a tvarujete v reálném čase.
📖 Přečtěte si také: Jak používat projekty Claude (funkce, příklady použití, omezení)
Jak vytvářet a upravovat artefakty Claude
Projdeme si, jak vytvořit artefakt od nuly, jak Claude rozhoduje, kdy jej použít, a jak jej upravit bez ztráty kontextu nebo kontroly. 👇
Krok č. 1: Vytvořte artefakt s výzvou
K zahájení práce se nemusíte učit žádné speciální příkazy. Artefakty se generují automaticky, kdykoli Claude určí, že vaše požadavky budou lépe splněny vizuálním nebo interaktivním výstupem. Stačí požádat o to, co chcete, v přirozeném jazyce.
Vytvořte artefakt pomocí jasného a konkrétního pokynu, který definuje, co chcete vytvořit.
Můžete například vyzkoušet tyto výzvy Claude AI:
- Vytvořte vizualizaci časové osy projektu pro naše nadcházející uvedení produktu na trh
- Vytvořte jednoduchou kalkulačku pomocí komponent React
- Vytvořte vývojový diagram, který znázorňuje proces schvalování obsahu v našem týmu
- Napište formátovaný program schůzky, který mohu exportovat jako dokument
Pokud Claude odpoví textem namísto vykresleným výstupem, stačí do příkazu přidat „Vytvořit jako artefakt“ nebo „Zobrazit živý náhled“ a funkce se spustí.
🧠 Zajímavost: Slovo „artefakt “ pochází z latinského arte factum, což znamená „něco vyrobeného dovedností“. Když se v polovině 17. století dostalo do angličtiny, označovalo jakýkoli předmět vyrobený lidskýma rukama, nikoli konkrétně nástroje pro uchovávání znalostí.
Krok č. 2: Upravujte a opakujte své artefakty
Jakmile se váš artefakt objeví v rozděleném zobrazení, nemusíte začínat od nuly, abyste provedli změny. Můžete jej vylepšovat konverzačně a on se aktualizuje na místě. To je užitečné, protože AI si uchovává kontext celé vaší konverzace, takže nebudete ztrácet čas opakovaným vysvětlováním svých cílů při každé iteraci.
Upravujte a iterujte přímo v artefaktu a vylepšujte obsah, strukturu nebo logiku podle toho, jak se vaše práce vyvíjí.
Svou práci můžete upravovat několika způsoby:
- Vylepšení konverzace: Vydávejte požadavky jako „Změňte barvu záhlaví na modrou“ nebo „Přidejte třetí sloupec do tabulky“.
- Přímá úprava kódu: Klikněte do editoru kódu a upravte HTML, CSS nebo JavaScript přímo pro další technické úpravy.
- Porovnání verzí: Požádejte Clauda, aby zvýraznil změny mezi verzemi, abyste mohli sledovat, co bylo upraveno.
Krok č. 3: Zkontrolujte svůj kód a exportujte soubory
Až budete připraveni přesunout svou práci z Claude, přistupte k podkladovému kódu pomocí prohlížeče kódu, který vám umožní přepínat mezi vykresleným náhledem a surovým kódem. To je ideální pro vývojáře, kteří potřebují integrovat výstup do svých projektů.
Zkontrolujte konečný výstup, proveďte poslední úpravy a exportujte soubory, až bude artefakt připraven ke sdílení nebo použití.
Máte několik možností exportu:
- Kopírování kódu: Rychle zkopírujte kód a vložte jej do svého vývojového prostředí.
- Stahování: Uložte artefakt jako konkrétní typ souboru, například .html, .md nebo .svg.
- Screenshot: Pořiďte snímek vykresleného výstupu, abyste jej mohli sdílet vizuálně.
Exportovaný kód můžete používat bez jakýchkoli zvláštních licenčních omezení, takže jej lze snadno začlenit do jakéhokoli projektu.
🧠 Zajímavost: Ai-Da, humanoidní robotická umělkyně, dokáže pomocí AI a kamer v očích skutečně kreslit, malovat a vytvářet poezii, čímž produkuje umělecká díla, která lidé vystavují po celém světě. Je pojmenována po Adě Lovelaceové, průkopnici výpočetní techniky, ale její tvorba kombinuje strojovou logiku s podivně lidským uměleckým citem.
Jak sdílet a publikovat artefakty Claude
Ukázat prototyp svému týmu za účelem získání zpětné vazby může být nepohodlné, když jsou screenshoty statické a kopírování a vkládání kódu do e-mailu je chaotické. Tento proces předávání brání vašemu týmu v interakci s vaším výtvorem a ztrácí se tak faktor překvapení živého náhledu.
Tlačítko publikovat tento problém řeší vytvořením sdíleného odkazu na živou verzi vašeho artefaktu. Postupujte takto:
Krok č. 1: Klikněte na tlačítko Publikovat umístěné na vašem artefaktu a Claude vygeneruje jedinečný odkaz, který lze sdílet.
Krok č. 2: Pošlete tento odkaz svému týmu. Nejlepší na tom je, že k jeho zobrazení nebudou potřebovat účet Claude.
Je také užitečné pochopit rozdíl mezi sdílením a publikováním. Sdílení probíhá ve vašem pracovním prostoru Claude, zatímco publikování vytvoří veřejný odkaz, který může vidět kdokoli. Prohlížeči publikovaného artefaktu jej mohou také „remixovat“, čímž vytvoří osobní kopii, kterou mohou upravovat, aniž by to mělo vliv na váš originál. Pokud někdy budete potřebovat zrušit přístup, stačí artefakt jednoduše od publikovat.
💡 Tip pro profesionály: Před publikováním si udělejte chvilku čas a zkontrolujte, zda artefakt neobsahuje citlivé informace, jako jsou interní strategie, údaje o klientech, finanční data nebo proprietární procesy. S publikovanými artefakty zacházejte stejně jako s veřejnými dokumenty nebo příspěvky na blogu.
Příklady použití artefaktů Claude pro týmy
Týmy nacházejí kreativní způsoby, jak využít Claude AI Artifacts k urychlení své práce a lepší spolupráci. Zde jsou některé z nejpopulárnějších případů použití, které jsme zaznamenali.
Rychlé prototypy a makety
Produktové a designové týmy používají artefakty k vytváření interaktivních prototypů bez nutnosti psát produkční kód. Místo statických drátových modelů získáte funkční rozhraní, která můžete proklikat a otestovat se zainteresovanými stranami, než se pustíte do vývoje.
📌 Příklad: Řekněme, že potřebujete otestovat nový koncept dashboardu před další revizí produktu. Popíšete, co chcete vidět, a během několika minut máte funkční prototyp s interaktivními grafy a filtry, které mohou zainteresované strany skutečně proklikat.
Interní nástroje a kalkulačky
Týmy vytvářejí vlastní kalkulačky a nástroje pro opakující se úkoly, které nevyžadují kompletní vývojový projekt. Tyto nástroje zpracovávají specifickou obchodní logiku a lze je okamžitě aktualizovat, když se změní požadavky.
📌 Příklad: Jste unaveni z udržování chaotické tabulky s cenovými nabídkami. Potřebujete kalkulačku, do které zadáte požadavky zákazníků a okamžitě uvidíte rozpis s vašimi odstupňovanými cenami, množstevními slevami a doplňky, vše zohledněno.
Vizualizace dat za běhu
Týmy nahrají svá data a získají přizpůsobené vizualizace, aniž by musely čekat na analytiky nebo se učit používat vizualizační nástroje. Můžete vytvářet grafy přizpůsobené přesně vašim potřebám, doplněné o benchmarky, trendové čáry nebo konkrétní srovnání.
📌 Příklad: Potřebujete ukázat, jak si vedly vaše e-mailové kampaně v různých segmentech zákazníků. Nahrajte svůj CSV soubor, požádejte o konkrétní zobrazení včetně benchmarku a získejte graf, který můžete přímo vložit do své prezentace.
Interaktivní dokumentace
Technické týmy vytvářejí živé příklady kódu, které mohou lidé skutečně spustit a upravovat. Místo statické dokumentace, která rychle zastarává, získáte interaktivní příklady, kde se uživatelé učí experimentováním s reálnými parametry.
📌 Příklad: Přijímáte nové vývojáře a chcete, aby porozuměli vaší API, aniž by museli číst dlouhé texty. Potřebujete živé příklady, kde mohou měnit parametry a okamžitě vidět aktualizaci odpovědi.
🔍 Věděli jste? Průzkum ukázal, že přibližně 9 z 10 Američanů používá AI ve svých smartphonech, i když pouze asi 38 % z nich si uvědomuje, že za funkcemi jako automatická oprava, filtrování hovorů a režimy fotoaparátu stojí právě AI.
Obsah prezentace
Prodejní a strategické týmy vytvářejí interaktivní obsah pro prezentace, od srovnávacích tabulek až po živé ukázky. Vše je vytvořeno přesně podle vašich specifikací a během samotné schůzky lze obsah filtrovat nebo třídit.
📌 Příklad: Prezentujete konkurenční analýzu a potřebujete porovnat funkce pěti dodavatelů. Claude Artifact vám pomůže třídit a filtrovat během schůzky, když se objeví konkrétní otázky.
Podívejte se, jak vizualizační nástroje založené na AI v ClickUp promění vaše data v přehledné panely, na jejichž základě můžete jednat.
Omezení artefaktů Claude, která je třeba znát
Ačkoli jsou artefakty velmi účinné pro rychlé vytváření a prototypování, je třeba mít na paměti některé omezení:
- Žádné trvalé ukládání dat: Artifacts nemohou ukládat data mezi relacemi ani dlouhodobě ukládat informace o uživateli. Po zavření konverzace se vše resetuje.
- Omezeno na výstupy v jediném souboru: Každý artefakt je obsažen v jednom souboru. Nelze generovat projekty s více soubory s oddělenými soubory CSS, JavaScript a HTML ani složité kódové základny s více moduly.
- Chybějící připojení k backendu nebo databázi: Artefakty běží výhradně v prohlížeči. Nelze je připojit k API, databázím ani externím službám. Veškerá data je nutné pokaždé zadávat ručně nebo je pevně zakódovat.
- Není určeno pro produkci: Jedná se o prototypy a nástroje pro interní použití, nikoli o aplikace připravené pro produkci. Nezahrnuje hosting, správu verzí ani nasazovací pipeline.
- Žádné ověřování uživatelů: Nelze vytvářet přihlašovací systémy ani uživatelsky specifické prostředí. Každý, kdo si prohlíží artefakt, vidí totéž.
Osvědčené postupy pro používání artefaktů Claude v práci
Stejně jako u každého nástroje AI záleží na tom, jak jej používáte. Několik chytrých návyků a jednoduchých pokynů vám pomůže udržet pořádek, hladce spolupracovat a dosahovat stále lepších výsledků. Projděme si některé osvědčené postupy, jak Claude Artifacts co nejlépe využít.
- Definujte výsledek předem: Uveďte přesný typ výstupu, délku, cílové publikum a kritéria úspěchu, než zadáte příkaz.
- Nejprve poskytněte bohatý kontext: Vložte poznámky k pozadí, zdrojový materiál nebo omezení, aby Claude pracoval na základě vašich skutečných vstupů namísto předpokladů.
- Udržujte jeden úkol na jeden artefakt: Oddělte briefy, zprávy a analýzy, aby každý dokument zůstal zaměřený na dané téma a byl snáze aktualizovatelný.
- Upevněte rozhodnutí průběžně: Potvrďte tón, rozsah a směr včas, aby pozdější revize nerozebraly předchozí práci.
- Sledujte předpoklady a zdroje uvnitř souboru: Přidejte poznámky nebo odkazy, aby spolupracovníci pochopili, odkud informace pocházejí.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Vytvořte návrh aktualizace stavu projektu pro zainteresované strany pomocí nových údajů o potenciálních zákaznících.
Kdykoli potřebuji každý týden zkontrolovat kód, mám možnost znovu vytvořit stejný úkol z jiného, dokonce i komentáře; mohu přizpůsobit vytvoření ze šablony jako duplikát nebo dokonce automatizovaný úkol, abych vytvořil stejnou šablonu v konkrétním prostoru.
