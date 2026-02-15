10 nejlepších alternativ Taiga v roce 2026

Většina agilních týmů naráží s Taigou na stejnou překážku: co začíná jako lehký nástroj přátelský k vývojářům, se stává zátěží pro údržbu, jakmile potřebujete podnikové integrace, mezifunkční viditelnost nebo pracovní postupy založené na umělé inteligenci, které nevyžadují titul z DevOps – což je nyní obzvláště důležité, protože 84 % agilních organizací přijalo umělou inteligenci.
Tento průvodce rozebírá 10 alternativ k Taiga. Najdete zde all-in-one platformy jako ClickUp, které eliminují rozptýlení nástrojů, a také specializované možnosti jako Jira pro pokročilé funkce Scrum. Cílem je pomoci vám najít to, co skutečně vyhovuje potřebám vašeho týmu – ne jen to, co fungovalo, když jste byli pět inženýrů v garáži.
Alternativy k Taiga v kostce
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které chtějí všestranný pracovní prostor založený na umělé inteligenci, který nahradí více nástrojů
|ClickUp Brain, Sprints, Automations, 15+ Views, Docs, Chat
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|monday. com
|Týmy, které potřebují vizuální tabule a rychlé mezifunkční přijetí
|Přizpůsobitelné tabule, automatizace bez kódování, více zobrazení
|Ceny začínají na 12 USD/uživatel/měsíc.
|Jira
|Týmy softwarového vývoje provádějící strukturované agilní sprinty
|Scrum/Kanban tabule, JQL, více než 5 700 aplikací na Marketplace
|Zdarma; placené plány od 8,15 $ za uživatele a měsíc.
|Asana
|Funkčně propojené týmy, které potřebují přehled o portfoliu a pracovní postupy založené na umělé inteligenci
|Work Graph, AI Studio, Portfolios, Workload
|Zdarma; placené plány od 10,99 $/uživatel/měsíc
|Trello
|Týmy, které chtějí jednoduché Kanban tabule s minimálním nastavením
|Tabule s funkcí drag-and-drop, automatizace Butler, Power-Ups
|Zdarma; placené plány od 5 $/uživatel/měsíc
|Wrike
|Podnikové týmy vyžadující správu, reporting a pokročilou kontrolu projektů
|Work Intelligence AI, pokročilé plány, kontrola
|Ceny začínají na 9,80 $ za uživatele a měsíc.
|Notion
|Týmy kombinující dokumentaci, wiki a lehké sledování úkolů
|Relační databáze, Notion AI, flexibilní šablony
|Zdarma; placené plány od 10 $/uživatel/měsíc
|Zoho Projects
|Týmy, které již používají ekosystém Zoho
|Ganttovy diagramy, sledování času, nativní integrace Zoho
|Placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|Smartsheet
|Týmy zvyklé na tabulkové procesory v regulovaných nebo komplexních odvětvích
|Rozhraní založené na mřížce, řídicí centrum, certifikace shody
|Ceny začínají na 9 USD/uživatel/měsíc.
|Basecamp
|Vzdálené týmy, které chtějí jednoduchou asynchronní komunikaci a lehké sledování projektů
|Nástěnky, check-iny, Hillovy grafy
|Ceny začínají na 15 USD/uživatel/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k Taiga
Taiga je open-source nástroj pro správu projektů vytvořený pro agilní týmy používající pracovní postupy Scrum nebo Kanban. Je oblíbený mezi vývojáři, kteří chtějí vlastní hostované řešení bez licenčních poplatků. Ale jak váš tým roste nebo vaše projekty získávají na složitosti, můžete si všimnout, že se začínají objevovat některé nedostatky.
Možná jste unaveni technickou údržbou, která je spojena s vlastním hostovaným nástrojem. Nebo možná vaše marketingové a designové týmy považují rozhraní softwaru Taiga za příliš rigidní a zaměřené na vývojáře pro jejich kreativní pracovní postupy. Toto tření vede k tomu, že týmy vytvářejí své vlastní systémy v jiných nástrojích, což způsobuje informační silosy a znemožňuje vidět celkový obraz.
Toto jsou typické důvody, které vedou k hledání alternativ k Taiga:
- Mezery v integraci: Taiga se nativně nepřipojuje k mnoha populárním obchodním nástrojům, což vás nutí k ručnímu zadávání dat a časově náročným workaroundům.
- Výzvy spojené s rozšiřováním: Odpovědnost za vlastní hosting vyžaduje technické zdroje a údržbu, které si mnoho rostoucích týmů nemůže dovolit.
- Omezená hloubka funkcí: Potřebujete více než jen základní tabule. Pokročilé reportování, správa zdrojů a funkce založené na umělé inteligenci se stávají nezbytnými, a open-source model Taiga zaostává.
- Špatná spolupráce mezi týmy: Když týmy, které se nezabývají vývojem, nemohou snadno používat hlavní projektový nástroj, přestanou jej používat. To vede k přesunu komunikace do jiných aplikací a skutečné sladění se stává neustálým bojem.
Správná alternativa závisí na velikosti vašeho týmu a technické vybavenosti. Závisí také na tom, zda chcete uniknout roztříštěnosti nástrojů – fragmentaci práce mezi více nesouvislými nástroji, která nyní postihuje společnosti nasazující 101 různých aplikací SaaS – pomocí všestranného pracovního prostoru, nebo zda potřebujete pouze uživatelsky přívětivější specializovaný nástroj.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto vykonávání práce. ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Nejlepší alternativy k Taiga, které můžete použít
Každý z níže uvedených nástrojů řeší konkrétní problémy, které odrazují týmy od používání Taiga. io. Seřadili jsme je podle jejich hlavních předností, abyste mohli rychle najít ten, který odpovídá vašim potřebám.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce založenou na umělé inteligenci, která nahrazuje více nástrojů)
Opouštíte Taigu, protože vás unavuje, že je vaše práce roztříštěná mezi různými aplikacemi? Vaše úkoly máte na jednom místě, dokumenty na jiném a konverzace s týmem na třetím. Tato roztříštěnost kontextu – kdy týmy ztrácejí hodiny hledáním informací v nesouvislých aplikacích – znamená, že trávíte více času hledáním informací než skutečnou prací, což výrazně snižuje produktivitu, protože 70 % zaměstnanců stráví více než hodinu hledáním jedné jediné informace.
Odstraňte tento chaos a sjednoťte správu projektů, dokumenty a komunikaci týmu na jedné platformě s ClickUp, prvním konvergovaným AI pracovním prostorem na světě – jednotnou platformou, kde projekty, dokumenty a konverzace existují společně s kontextovou AI zabudovanou jako inteligentní vrstva. Je navržen tak, aby nahradil více nástrojů tím, že sjednotí správu projektů, dokumenty a komunikaci týmu do jedné platformy. Místo placení a správy samostatných aplikací získáte jedno sjednocené prostředí, kde se odehrává a propojuje veškerá vaše práce.
Přestaňte ztrácet čas ručními aktualizacemi stavu a prohledáváním komentářů. Pořiďte si AI asistenta, který rozumí celému vašemu pracovnímu prostoru, s ClickUp Brain. Můžete ho požádat, aby shrnul aktivity úkolů, vygeneroval souhrny projektů nebo odpověděl na otázky týkající se překážek. Protože je integrován všude, stačí @zmínit Brain v úkolu nebo chatové zprávě a získáte okamžitou, kontextově orientovanou odpověď čerpanou z vašich skutečných projektů.
Pro týmy, které potřebují robustní agilní funkce, spravujte celý vývojový cyklus pomocí ClickUp Sprints. Můžete vytvářet speciální složky Sprint, spravovat backlog a používat Sprint Points k odhadu náročnosti. Vizualizujte pokrok svého týmu pomocí grafů Velocity, které sledují průměrnou práci dokončenou během několika sprintů, což vám pomůže plánovat přesněji.
Super agenti ClickUp pracují na úrovni pracovního prostoru a nepřetržitě monitorují projekty, aktivity a signály v celém vašem prostředí. V tomto zobrazení super agent analyzuje data sprintu, detekuje rizika, jako jsou zpožděné priority, a poskytuje praktické informace bez nutnosti ručního sledování. Namísto pouhého podávání zpráv proaktivně navrhuje další kroky, jako je vytváření agend nebo zaměření týmů na práci s největším dopadem.
A konečně se můžete zbavit ruční práce. Vytvářejte pravidla pracovního postupu bez kódování pomocí jednoduchých spouštěčů a akcí pomocí ClickUp Automations. Můžete například nastavit pravidlo, které automaticky změní stav úkolu, když nastane termín splnění, nebo přiřadí nový úkol konkrétní osobě, když je vytvořen.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Získejte souhrny úkolů založené na umělé inteligenci, generujte zprávy a odpovídejte na otázky s kontextem z vašich úkolů, dokumentů a konverzací pomocí tohoto asistenta umělé inteligence integrovaného do celého vašeho pracovního prostoru.
- ClickUp Sprints: Plánujte a provádějte sprinty pomocí specializovaných funkcí pro správu backlogu, plánování sprintů a sledování rychlosti a navíc použijte Sprint Points k odhadu úsilí a sledování kapacity týmu.
- ClickUp Automations: Automatizujte rutinní práce, jako je změna stavu, přiřazování úkolů nebo zveřejňování komentářů, a ušetřete čas pomocí jednoduchého nástroje pro vytváření spouštěčů a akcí bez nutnosti programování.
- Více než 15 zobrazení: Jděte nad rámec základních tabulek. Vizualizujte svou práci pomocí více než 15 různých možností, včetně zobrazení Kanban, Gantt, Seznam, Kalendář a Časová osa, které všechny používají stejná základní data.
- ClickUp Docs: Udržujte své projektové briefy, poznámky z jednání a wiki propojené s prací, na kterou odkazují, tím, že budete vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech přímo propojených s vašimi úkoly.
- ClickUp Chat: Udržujte diskuse související s projekty mimo roztříštěné e-mailové vlákna a na jednom místě, kde je lze prohledávat, pomocí konverzací v reálném čase v kanálech nebo přímých zprávách přímo vedle vaší práce.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Skutečná platforma typu „vše v jednom“: Nahrazuje potřebu samostatných nástrojů pro správu projektů, dokumentaci a komunikaci, čímž snižuje rozptýlení nástrojů a náklady na předplatné.
- Kontextově citlivá umělá inteligence: Získejte odpovědi a souhrny na základě konkrétních dat z vašeho pracovního prostoru pomocí ClickUp Brain, který je mnohem užitečnější než běžné chatboty s umělou inteligencí.
- Bezkonkurenční flexibilita: Platforma se přizpůsobí jakékoli metodice, od přísného Scrumu po Kanban nebo dokonce tradiční projektové řízení, aniž by vás nutila k jedinému pracovnímu postupu.
Nevýhody:
- Samotný počet funkcí může pro nové uživatele, kteří jsou zvyklí na jednodušší nástroje, představovat strmou křivku učení.
- Mobilní aplikace je funkční, ale zatím nenabízí všechny možnosti desktopové verze.
- Aby bylo možné platformu využít na maximum, je nutné provést záměrné nastavení a proces onboardingu.
Ceny ClickUp
[pricing=table]
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
🐞 Podívejte se na toto video a naučte se, jak psát jasné, pro vývojáře připravené zprávy o chybách, které omezí zbytečné dohadování a urychlí opravy.
2. monday. com (Nejlepší pro vizuální, intuitivní projektové tabule s rychlým přijetím týmem)
Pokud vaši netechnicky zaměření kolegové považují rozhraní Taiga za matoucí, monday.com je pro ně jako závan čerstvého vzduchu. Je známý svým barevným, vizuálním a intuitivním designem, díky kterému se projektové řízení nezdá jako otrava. Drag-and-drop tabule jsou snadno pochopitelné pro každého, což znamená rychlejší přijetí v celé vaší organizaci.
Platforma je postavena na konceptu „Work OS“, který vám umožňuje přizpůsobit tabule pro téměř jakýkoli pracovní postup, od marketingových kampaní po vývoj softwaru. Můžete přidat více než 20 různých typů sloupců, abyste mohli sledovat vše od stavu a přidělených úkolů po vzorce a sledování času. Tato vizuální přehlednost pomáhá všem vidět, co je v procesu, co se zaseklo a co je hotové, aniž by bylo nutné mít technické znalosti.
monday. com také nabízí funkce umělé inteligence, které pomáhají generovat úkoly, shrnout aktualizace a psát obsah. Jeho nástroj pro automatizaci používá jednoduchou logiku „if this, then that“ (pokud toto, pak tamto), která vám umožňuje vytvářet pravidla bez psaní jakéhokoli kódu.
monday. com nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné tabule: Přizpůsobte si své projektové tabule pomocí více než 20 typů sloupců tak, aby vyhovovaly vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu.
- Automatizace bez kódu: Nastavte jednoduchá pravidla pro automatizaci opakujících se úkolů, jako je informování členů týmu nebo změna stavu úkolu.
- Více zobrazení: Snadno přepínejte mezi různými způsoby vizualizace své práce, včetně zobrazení tabulky, Kanban, časové osy a kalendáře.
monday. com – klady a zápory
Výhody:
- Vysoce intuitivní rozhraní: Noví uživatelé se mohou začít učit během několika minut s minimálním školením.
- Flexibilní pro různá oddělení: Platforma nabízí specializované produkty pro CRM, vývoj a služby, což umožňuje standardizaci v celé společnosti.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Široká škála předem připravených šablon vám pomůže rychle se zorientovat.
Nevýhody:
- Ceny mohou být složité, s minimálním počtem licencí a úrovněmi balíčků, které mohou být pro menší týmy nákladné.
- Přístup pro hosty je zpoplatněn, což může vést k neočekávaným nákladům.
- Některé klíčové funkce, jako je sledování času, jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny monday.com
- Základní: 12 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 17 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Pro: 28 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 800 recenzí)
3. Jira (nejlepší pro softwarové vývojové týmy používající agilní sprinty)
Pokud hledáte srovnání mezi Taigou a podnikovým nástrojem, Jira je často první jméno, které se objeví. Oba jsou navrženy pro agilní pracovní postupy, ale Jira poskytuje úroveň hloubky, konfigurovatelnosti a integrace, kterou Taiga jako open-source nástroj nemůže nabídnout. Ne nadarmo je to průmyslový standard.
Jira je speciálně navržená pro softwarové týmy a vyniká v oblasti Scrum a Kanban tabulek s funkcemi pro plánování sprintů, úpravu backlogu a sledování rychlosti. Pro pokročilé uživatele umožňuje JQL (Jira Query Language) vytváření vysoce specifických vlastních filtrů a reportů. Skutečná síla platformy se odhaluje prostřednictvím jejího ekosystému s více než 5 700 aplikacemi na Atlassian Marketplace a hladkou integrací s nástroji jako Confluence a Bitbucket.
Tato síla má však i svou stinnou stránku: složitost. Rozhraní může být pro netechnické uživatele příliš složité a správné nastavení vyžaduje značné množství času a odborných znalostí.
Nejlepší funkce Jira
- Scrumové a Kanbanové tabule: Spravujte sprinty pomocí podrobných funkcí, jako je správa backlogu, burndown grafy a limity WIP.
- JQL (Jira Query Language): Vytvářejte výkonné vlastní dotazy a vytvářejte přesné filtry a přehledy pro své dashboardy.
- Více než 5 700 aplikací na Marketplace: Rozšiřte možnosti Jira pomocí rozsáhlé knihovny integrací třetích stran pro téměř jakékoli potřeby.
Výhody a nevýhody Jira
Výhody:
- Hluboká agilní funkcionalita: Jeho funkce pro plánování sprintů, sledování rychlosti a správu verzí jsou vyspělé a důvěřují jim tisíce vývojových týmů.
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy: Můžete definovat přesnou cestu, kterou vaše problémy absolvují, pomocí vlastních podmínek, validátorů a post-funkcí.
- Silný ekosystém Atlassian: Nativní integrace s Confluence, Bitbucket a Trello vytvářejí výkonné, jednotné prostředí pro vývoj softwaru.
Nevýhody:
- Naučit se je používat je poměrně náročné, zejména pro členy týmu bez technických znalostí nebo pro ty, kteří s agilními metodikami začínají.
- Složitost konfigurace může v průběhu času vést k nadměrnému nárůstu instancí a jejich obtížné údržbě.
- Klíčové bezpečnostní funkce, jako jsou SSO/SCIM, jsou součástí samostatného doplňkového předplatného.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: Od 8,15 $/uživatel/měsíc
- Premium: Od 16 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
4. Asana (nejlepší pro mezifunkční týmy, které potřebují přehled o portfoliu a pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
Pokud vaše organizace přerostla zaměření Taigy na vývojáře, Asana nabízí řešení s širším záběrem. Jedná se o platformu pro správu podnikových úkolů, která klade důraz na automatizaci založenou na umělé inteligenci a je navržena tak, aby fungovala pro marketingové, provozní a produktové týmy, nejen pro inženýry.
Klíčovým rozlišovacím prvkem Asany je její datový model Work Graph, který mapuje vztahy mezi úkoly, projekty, lidmi a cíli. To poskytuje přehled o tom, jak je práce propojena v rámci celé organizace, což izolované nástroje nemohou nabídnout. Její AI Studio vám umožňuje vytvářet vlastní AI pracovní postupy bez nutnosti programování, které automatizují úkoly, jako je směrování práce, odesílání aktualizací stavu a připomínání termínů členům týmu.
Díky zobrazením, jako jsou seznamy, tabule a časová osa ve stylu Ganttova diagramu, nabízí Asana několik způsobů vizualizace práce. Pro vedení společnosti poskytují portfolia přehled o stavu projektů v celé společnosti.
Nejlepší funkce Asany
- Datový model Work Graph: Podívejte se, jak je práce propojena v rámci vaší organizace, a automaticky odhalte závislosti a překážky.
- AI Studio: Vytvářejte pracovní postupy AI bez kódování, abyste automatizovali opakující se úkoly a zefektivnili procesy.
- Portfolia a pracovní zátěž: Získejte přehled o stavu projektů na úrovni vedení a spravujte kapacitu týmu, abyste předešli vyhoření.
Výhody a nevýhody Asany
Výhody:
- Silné uznání v oboru: Asana je lídrem v analytických zprávách společností Gartner a Forrester, což potvrzuje její podnikové schopnosti.
- Flexibilní pro všechna oddělení: Funguje stejně dobře pro marketingové kampaně a uvedení produktů na trh jako pro vývoj softwaru.
- Robustní integrace: Propojuje se s více než 200 populárními aplikacemi, včetně Microsoft, Google, Slack a HubSpot.
Nevýhody:
- Placené tarify mají minimální počet licencí, což může být pro menší týmy problém.
- Někteří uživatelé vyjádřili nespokojenost s politikou platby a automatického obnovení platformy.
- Pokročilé funkce, jako jsou portfolia, jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Startovací balíček: 10,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 24,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 800 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
5. Trello (nejlepší pro jednoduché Kanban tabule s minimálním nastavením)
Trello je synonymem jednoduchosti a to je jeho největší přednost. Pokud se vám Taiga zdá příliš komplikovaná pro potřeby vašeho týmu, Trello nabízí jednoduchou alternativu: tabule, seznamy a karty. Jedná se o vizuální systém , který pochopíte během několika minut – stačí přetahovat úkoly mezi sloupci a sledovat tak jejich postup.
Jako produkt společnosti Atlassian se Trello hladce integruje s Jira a Confluence, což je skvělé pro týmy, které potřebují jednoduchý nástroj pro některé projekty a výkonnější nástroj pro jiné. Jeho funkce automatizace Butler zvládá opakující se akce, jako je přesouvání karet nebo nastavování termínů, zatímco Power-Ups vám umožňují přidávat integrace a vlastní pole.
Hlavním omezením Trella je, že se nesnaží být komplexním řešením. Pro týmy, které potřebují pouze vizuální způsob sledování úkolů bez zátěže spojenou s plánováním sprintů nebo pokročilým reportováním, je Trello ideální volbou.
Nejlepší funkce Trello
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop: Rozhraní je neuvěřitelně intuitivní, takže ho může kdokoli snadno začít okamžitě používat.
- Automatizace Butler: Automatizujte jednoduché, opakující se akce pomocí spouštěčů založených na pravidlech, aby vaše tabule byly vždy aktuální.
- Vylepšení: Rozšiřte funkčnost Trella přidáním integrací, vlastních polí a různých zobrazení do svých tabulek.
Výhody a nevýhody Trella
Výhody:
- Extrémně nízká náročnost na učení: Vizuální metafora tabulek a karet je všeobecně srozumitelná, takže není téměř nutné žádné školení.
- Snadné zapracování: Vizuální metafora tabulek a karet nevyžaduje téměř žádné školení pro nové členy týmu.
- Součást ekosystému Atlassian: Nativně se propojuje s Jira a Confluence a v případě potřeby nabízí cestu k výkonnějším nástrojům.
Nevýhody:
- Chybí pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, závislosti a správa zdrojů.
- Funkce pro reporting a analytiku jsou ve srovnání s komplexnějšími platformami velmi základní.
- U složitých projektů s mnoha úkoly může dojít k nepořádku a obtížné správě.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Od 17,50 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
6. Wrike (nejlepší pro podnikové týmy s komplexními potřebami v oblasti portfolia a správy)
Wrike je určen pro střední a velké podniky, které vyžadují pokročilou správu, řízení portfolia a mezioborovou viditelnost. Pokud přecházíte z Taigy, protože vaše organizace překročila možnosti agilního nástroje pro jeden tým, Wrike poskytuje infrastrukturu pro správu práce v celém podniku.
Jeho vrstva AI, Work Intelligence, nabízí funkce jako Copilot pro zodpovídání otázek, předpovídání rizik pro projekty a automatizované souhrny. Pro kreativní týmy podporuje funkce Wrike pro kontrolu více než 30 formátů souborů, což umožňuje společné přezkoumávání a schvalování přímo v rámci platformy.
Síla Wrike je zároveň jeho hlavní výzvou. Vyžaduje značné investice do nastavení a konfigurace a jeho osvojení je náročnější než u mnoha alternativ.
Nejlepší funkce Wrike
- Work Intelligence AI: Využijte umělou inteligenci k získání souhrnů projektů, předpovídání rizik a automatizaci rutinních úkolů.
- Pokročilé plány: Plánujte práci napříč více týmy pomocí mapování závislostí a plánování kapacity.
- Kontrola více než 30 formátů souborů: Zefektivněte proces kreativní kontroly pomocí integrovaných nástrojů pro označování a kontrolu verzí.
Výhody a nevýhody Wrike
Výhody:
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Wrike nabízí certifikace SOC 2 a ISO, stejně jako podporu HIPAA, díky čemuž je vhodný pro regulovaná odvětví.
- Silná hodnocení analytiků: Společnost Gartner ji uznává jako lídra, což potvrzuje její pozici jako platformy připravené pro podnikové použití.
- Výkonná správa portfolia: Control Center poskytuje PMO přehled a správu, které potřebují k řízení programů v měřítku.
Nevýhody:
- Platforma má strmou křivku učení a vyžaduje složité počáteční nastavení.
- Mnoho z nejvýkonnějších funkcí je k dispozici pouze jako placené doplňky, což může výrazně zvýšit celkové náklady.
- Rozhraní může být pro menší týmy nebo týmy s jednoduššími potřebami příliš složité.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 24,80 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
- Pinnacle: Vlastní
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
7. Notion (nejlepší pro týmy kombinující dokumenty, wiki a jednoduché sledování projektů)
Notion není tradiční nástroj pro řízení projektů, ale modulární pracovní prostor, ve kterém si pomocí stránek, databází a bloků vytváříte vlastní systémy. Je ideální volbou pro týmy, které kromě sledování úkolů potřebují také silné dokumentační funkce, protože kombinuje wiki, dokumenty a projekty do jednoho flexibilního prostředí.
Jádrem Notion je jeho relační databázový systém. Můžete vytvářet tabulky, které se navzájem propojují, což vám umožňuje shromažďovat data z různých projektů a vytvářet vlastní zobrazení, jako jsou Kanban, Kalendář a Seznam, ze stejného zdroje dat. Notion AI toto vylepšuje tím, že poskytuje funkce shrnutí, generování obsahu a vyhledávání v celém vašem pracovním prostoru.
Tato flexibilita je zároveň silnou i slabou stránkou. Můžete sice vytvořit téměř jakýkoli pracovní postup, který si dokážete představit, ale musíte si ho vytvořit sami.
Nejlepší funkce Notion
- Relační databáze: Vytvářejte propojené tabulky, které spojují úkoly, projekty a členy týmu, s automatickým sdružováním dat.
- Notion AI: Shrnujte stránky, generujte obsah a prohledávejte celý svůj pracovní prostor pomocí přirozeného jazyka.
- Flexibilní bloky a šablony: Vytvářejte stránky od nuly nebo použijte jednu z více než 5 000 šablon, abyste mohli rychle začít.
Výhody a nevýhody Notion
Výhody:
- Vynikající pro dokumentaci: Udržujte své wiki, specifikace a poznámky z jednání propojené se svými úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Vysoce přizpůsobitelné: Můžete vytvořit přesně takový systém, jaký váš tým potřebuje, aniž byste se museli zabývat funkcemi, které nepoužíváte.
- Silný ekosystém šablon: Velká komunita uživatelů poskytuje šablony pro téměř všechny případy použití.
Nevýhody:
- Nastavení složitých databází a pokročilých vzorců vyžaduje dlouhé učení.
- Při práci s velmi velkými databázemi může dojít ke zpomalení výkonu.
- Tradiční funkce projektového řízení, jako jsou Ganttovy diagramy a závislosti, často vyžadují kreativní řešení.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 18 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
8. Zoho Projects (nejlepší pro týmy, které již používají nástroje ekosystému Zoho)
Zoho Projects je praktický nástroj pro řízení projektů, který nabízí největší přínos týmům, které již investovaly do ekosystému Zoho. Hladce se integruje s dalšími aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho CRM, Zoho Desk a Zoho Analytics, a vytváří tak jednotnou platformu pro vaše obchodní operace.
Jeho funkce zahrnují Ganttovy diagramy se závislostmi, Kanban tabule, sledování času a sledování problémů. Pro podniky poskytující služby umožňuje integrace se Zoho Invoice snadnou správu časových rozvrhů a fakturaci klientům. Ačkoli rozhraní může působit oproti některým konkurentům trochu zastarale, je přehledné a plní svůj účel.
Zoho Projects je spolehlivá a cenově výhodná volba, která je přirozenou volbou pro malé a střední týmy, které již používají jiné produkty Zoho.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Ganttovy diagramy se závislostmi: Vizualizujte časové osy projektů a identifikujte kritickou cestu, abyste udrželi své projekty na správné cestě.
- Sledování času a časové rozvrhy: Zaznamenávejte čas strávený na úkolech a generujte časové rozvrhy pro fakturaci nebo interní reporting.
- Integrace ekosystému Zoho: Připojte se k dalším aplikacím Zoho bez nutnosti používat nástroje třetích stran a zajistěte tak plynulý tok dat v celé vaší firmě.
Výhody a nevýhody Zoho Projects
Výhody:
- Solidní hodnota ekosystému: Týmy, které již používají produkty Zoho, těží z plynulého toku dat mezi svými obchodními nástroji.
- Nativní integrace Zoho: Pokud již používáte Zoho, perfektně zapadne do vaší stávající sady nástrojů.
- Solidní základní funkce: Pokrývá všechny základní potřeby projektového řízení, včetně Ganttových diagramů, Kanban tabulek a sledování času.
Nevýhody:
- Uživatelské rozhraní působí méně moderně než u některých konkurentů.
- Chybí mu pokročilé funkce, jako je AI, sofistikovaná automatizace a správa portfolia.
- Návrhové vzory mohou být méně intuitivní pro uživatele, kteří ještě nejsou obeznámeni s produkty Zoho.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
9. Smartsheet (nejlepší pro týmy zvyklé na tabulkové procesory v regulovaných odvětvích)
Smartsheet je určen pro týmy, které jsou zvyklé pracovat s tabulkami, ale potřebují více funkcí pro správu projektů. Jeho mřížkové rozhraní připomíná Excel, ale navíc přidává funkce jako Ganttovy diagramy, automatizace a nástroje pro spolupráci. Díky tomu je přechod snadný pro týmy, které jsou zvyklé pracovat s řádky a sloupci.
Tato platforma je vhodnou volbou pro regulovaná odvětví, protože nabízí autorizaci FedRAMP Moderate pro práci ve státní správě a soulad s HIPAA pro zdravotnictví. Její Control Center poskytuje správu na úrovni PMO, což organizacím umožňuje standardizovat šablony projektů a udržovat konzistenci v měřítku.
Mnoho prémiových funkcí Smartsheet je k dispozici jako placené doplňky. Díky jedinečné kombinaci známého rozhraní tabulkového procesoru a certifikátů shody je však tento nástroj cenným pomocníkem pro konkrétní skupinu uživatelů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Rozhraní založené na mřížce: Známé rozložení řádků a sloupců usnadňuje uživatelům Excelu začít s prací.
- Control Center: Standardizujte šablony projektů a správu v celé organizaci pro větší konzistenci.
- Certifikáty shody: Splňuje širokou škálu regulačních požadavků, včetně FedRAMP, DoD IL4 a HIPAA.
Výhody a nevýhody Smartsheet
Výhody:
- Známé rozhraní: Pro kohokoli, kdo již dříve používal tabulkový procesor, je naučit se pracovat s tímto nástrojem velmi snadné.
- Silná pozice v oblasti dodržování předpisů: Jedná se o schůdnou možnost pro vládní a zdravotnické organizace s přísnými regulačními požadavky.
- Výkonný pro pracovní postupy s velkým objemem dat: Zvládá složité datové scénáře s mezilistovými vzorci a funkcemi importu dat.
Nevýhody:
- Mnoho z nejvýkonnějších funkcí je k dispozici pouze jako drahé doplňky.
- Kromě základní mřížky mají pokročilé vzorce a funkce strmou křivku učení.
- Rozhraní může působit nepřehledně pro týmy s jednoduchými potřebami v oblasti správy úkolů.
Ceny Smartsheet
- Pro: 9 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,5/5 (více než 16 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
10. Basecamp (nejlepší pro vzdálené týmy, které chtějí jednoduchou a jasnou komunikaci v rámci projektu)
Basecamp je postaven na filozofii „méně je více“. Úmyslně se vyhýbá nadměrnému množství funkcí a místo toho se zaměřuje na jednoduchost a jasnou komunikaci. Je navržen pro vzdálené týmy, které oceňují asynchronní práci. Funkce jako Message Boards nahrazují e-mailové vlákna a Automatic Check-ins zajišťují aktualizace týmu bez nutnosti schůzek.
Jednou z nejunikátnějších funkcí jsou Hill Charts. Ty nabízejí jiný způsob vizualizace postupu projektu tím, že ukazují, zda se práce stále nachází ve fázi „vymýšlení“ nebo již přešla do fáze „realizování“. To poskytuje upřímnější pohled na to, kde projekty skutečně stojí.
Dalším rozlišovacím prvkem je paušální cena Basecampu. Platíte jednu cenu za celý tým, což může být pro větší organizace velmi nákladově efektivní.
Nejlepší funkce Basecampu
- Diskusní fóra: Udržujte konverzace organizované podle témat a snadno prohledávatelné v rámci každého projektu.
- Automatické kontroly: Naplánujte si opakující se otázky, abyste od svého týmu dostávali pravidelné aktualizace, aniž byste museli pořádat schůzky.
- Hill Charts: Unikátní způsob vizualizace postupu projektu, který ukazuje úroveň nejistoty zbývající v projektu.
Výhody a nevýhody Basecampu
Výhody:
- Jednoduché, zaměřené rozhraní: Dokáže velmi dobře několik věcí, aniž by bylo složité jako platformy typu „vše v jednom“.
- Neomezený počet členů týmu: Přidejte celou svou organizaci, aniž byste se museli starat o škálování podle počtu pracovních stanic.
- Silná podpora asynchronní komunikace: Je navržen od základu pro vzdálené a distribuované týmy.
Nevýhody:
- Chybí mu pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, závislosti a podrobné reporty.
- Není vhodný pro komplexní agilní pracovní postupy nebo procesy vývoje softwaru.
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s flexibilnějšími konkurenty velmi omezené.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/uživatel/měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
Vyberte si tu správnou alternativu Taiga pro svůj tým ✨
Najít správnou alternativu k Taiga znamená pochopit, co váš tým skutečně potřebuje – ne jen to, co zní působivě na stránce s funkcemi. Pokud jste vývojářský tým, který potřebuje agilní podnikové řešení, hloubka Jira je těžko překonatelná. Pokud je prioritou jednoduchost, Trello nebo Basecamp odstraňují složitost.
Pokud vás však unavuje žonglování s více nástroji pro úkoly, dokumenty a komunikaci, ClickUp vše spojuje dohromady. A získáte AI, která skutečně rozumí vaší práci. Už žádné rozptýlení kontextu, už žádné prohledávání pěti aplikací, abyste našli to, co potřebujete. Nejlepší nástroj je ten, který váš tým skutečně bude důsledně používat.
Začněte s největším problémem, najděte řešení, které ho přímo řeší, a pokračujte odtud. Začněte zdarma s ClickUp a podívejte se, jak konvergovaný pracovní prostor změní způsob práce vašeho týmu.