10 nejlepších nástrojů pro AI animaci pro rok [rok]

Věděli jste, že kreativní týmy věnují pouze 28 % svého dne skutečné kreativní práci? Zbytek času tráví administrativními povinnostmi a zpracováváním zpětné vazby. Přidejte k tomuto poklesu produktivity ještě nesourodé nástroje pro AI animaci a máte před sebou obrovskou hromadu práce.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších nástrojů pro AI animaci, od profesionálních generátorů videa až po platformy vhodné pro začátečníky. Pomůže vám udržet vaše animační projekty organizované, místo abyste museli žonglovat s více nástroji a těsnými termíny.
Co jsou nástroje pro animaci pomocí umělé inteligence?
Nástroje pro AI animaci využívají umělou inteligenci k vytváření animovaného obsahu z jednoduchých vstupů, jako je text nebo obrázky. Tyto programy sahají od generátorů textu do videa, které vytvářejí celé klipy na základě písemného popisu, až po platformy, které automatizují složité úkoly, jako je synchronizace rtů postav a syntéza pohybu.
Tradičně vyžadovala animace obrovský rozpočet na software a trpělivost při přesouvání jednotlivých pixelů. Byla to pomalá a nákladná překážka, kterou většina marketingových týmů a tvůrců nedokázala překonat. Generátory animací s umělou inteligencí nahrazují ruční práci zpracovatelskými schopnostmi. Umožňují vám vytvářet animovaná videa, aniž byste museli být animátory.
🧠 Zajímavost: Přibližně 86 % inzerentů používá nebo plánuje používat generativní AI k tvorbě kreativních videoreklam.
Přehled 10 nejlepších softwarových nástrojů pro AI animaci
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy všech velikostí spravující celý proces výroby animací a kreativní pracovní postupy
|ClickUp Brain a Super Agents pro shrnutí zpětné vazby a automatizaci koordinace produkce
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Runway
|Profesionální kreativní týmy vyžadující vysoce věrné generování videa s konzistentní fyzikou
|Špičkové technologie převodu textu na video a Motion Brush pro přesné ovládání filmových pohybů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc.
|Animaker
|Malé týmy a začátečníci vytvářející 2D vysvětlující videa a obsah pro sociální sítě
|Technologie automatické synchronizace rtů, která přizpůsobuje pohyby úst postavy jakékoli zvukové stopě.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 27 $/měsíc.
|Adobe Firefly
|Designové týmy středních a velkých podniků vytvářející značkové materiály v rámci Creative Cloud
|Generativní vyplňování v aplikaci Photoshop pro přidávání nebo nahrazování vizuálních prvků pomocí jednoduchých textových pokynů
|Placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Synthesia
|Firemní školicí a marketingové týmy produkují videa s mluvícími hlavami bez fyzického studia.
|AI avatary, které poskytují skripty ve více než 140 jazycích s přirozenými lidskými výrazy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD/měsíc.
|Sora
|Individuální tvůrci a startupy vytvářející vysoce kvalitní B-roll a komplexní filmové scény
|Porozumění 3D prostoru, které umožňuje postavám realisticky interagovat s jejich prostředím
|Součástí ChatGPT Plus (20 $/měsíc)
|HeyGen
|Prodejní a marketingové týmy středních podniků vytvářející personalizovaná videa ve velkém měřítku
|Klonování avatarů pomocí AI a hromadná personalizace pro oslovení tisíců potenciálních zákazníků jménem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Pika Labs
|Jednotliví umělci a tvůrci animují statické ilustrace organickým pohybem.
|Převod obrázků na videa s možností ovládání směru a intenzity pohybu
|K dispozici je bezplatný tarif.
|InVideo AI
|Firemní týmy převádějí textové podněty na kompletní, editovatelné návrhy videí.
|Magic Box – centrum příkazů v přirozeném jazyce pro úpravy videí zadáváním požadavků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 $/měsíc.
|Steve AI
|Malé a střední týmy, které potřebují převést živé video nebo skripty do 2D animací
|Nástroj Live to Animation, který transformuje skutečné záběry na stylizované animované postavy.
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
Co hledat v nástrojích pro AI animaci
Při výběru nejlepšího softwaru pro 2D AI animaci musíte najít rovnováhu mezi kvalitou výstupu a možností přizpůsobení. Některé nástroje například rychle vytvářejí propracovaná videa, ale nabízejí jen omezené možnosti kreativní kontroly. Jiné umožňují detailní kontrolu nad pohybem, stylem a načasováním, ale jejich ovládání je složitější.
Než se rozhodnete, zvažte tyto klíčové faktory:
- Kvalita výstupu a rozlišení: Exportuje nástroj v dostatečně vysokém rozlišení pro vaše potřeby a vypadají výsledky profesionálně?
- Snadné použití vs. kreativní kontrola: Hledáte jednoduché rozhraní, které urychlí produkci, nebo potřebujete pokročilé ovládací prvky pro jemné doladění?
- Podpora animačních stylů: Potřebujete 2D postavy, realistické AI avatary, abstraktní pohybovou grafiku nebo něco úplně jiného?
- Komerční licence: Můžete generovaný obsah použít pro marketing, reklamu nebo práci pro klienty bez právních omezení?
- Integrace se stávajícími pracovními postupy: Jak dobře se nástroj propojuje s vaším editorem videa, knihovnou zdrojů a systémem pro správu projektů?
- Rychlost renderování a systém kreditů: Bude cenová politika založená na kreditech pro váš tým výhodná, nebo se při intenzivním používání stane nákladnou? Než začnete generovat, seznámte se s náklady.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, nedostatek znalostí nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
10 nejlepších nástrojů pro AI animaci
Výběr správného nástroje pro AI animaci může být obtížný a výběr nesprávného nástroje znamená ztrátu času a peněz. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro AI animaci, abychom vám tento výběr usnadnili.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Máme pro vás konvergované AI pracovní prostředí, díky kterému už nemusíte přepínat mezi různými nástroji – ClickUp!
1. ClickUp (nejlepší pro týmy spravující projekty animace pomocí umělé inteligence a kreativní pracovní postupy)
Váš animační software vykresluje snímky, ale kde sledujete kreativní rozhodnutí, která je formovala? ClickUp se stává operační páteří celého vašeho animačního projektu.
Můžete sjednotit chaotický proces psaní scénářů v jednom systému, vytváření storyboardů v jiném a získávání souhlasů zainteresovaných stran ve třetím.
📌Například když klient požádá o revizi scény, můžete se odvolat na příslušné úkoly ClickUp. Ty již obsahují podrobnosti, jako je verze scénáře, odkaz na storyboard, AI nástroj použitý pro renderování, stav schválení a předchozí zpětná vazba. Tím odpadá nutnost přepínat mezi nástroji při hledání kontextu.
ClickUp Brain také hraje klíčovou roli v tom, aby byl kontext snadno dostupný. Při prohlížení 12stránkového briefu klienta můžete požádat nativní AI asistenta ClickUp, aby shrnul klíčové požadavky pro 60sekundové animované video.
A pokud jste uprostřed produkce, může také zobrazit veškerou zpětnou vazbu z posledního cyklu revizí nebo vygenerovat první návrh scénáře na základě předchozích projektů. Protože Brain čerpá z vašich dokumentů, úkolů a komentářů v ClickUp, rozumí kontextu projektu. Nepracujete s prázdným AI asistentem. Pracujete s asistentem, který již zná styl animace, cílové publikum, termíny a předchozí revize související s daným výstupem.
Pro týmy, které rozšiřují produkci obsahu, Brain také podporuje:
- Vytváření sociálních popisků k doprovodu animovaného vydání
- Přeměna zápisů z jednání na strukturované produkční úkoly
- Identifikace překážek na základě nedodržených termínů nebo zpožděných schválení
💡 Tip pro profesionály: Když se pracovní postupy animace rozšiřují, nelze každý krok mapovat pomocí striktních automatizačních pravidel. Potřebujete automatizace, které rozumí kontextu předtím, než provedou práci. Super agenti ClickUp fungují v kontextu vašeho pracovního prostoru. Namísto spouštění jednoduchých akcí typu „pokud-pak-to“ interpretují situaci a chovají se spíše jako produkční koordinátoři.
📌 Takto to vypadá v praxi:
Představte si klienta, který nahrává připomínky k revizi napříč několika scénami. Super Agent dokáže:
- Projděte si komentáře a seskupte je podle scén.
- Označte významné změny , které ovlivňují načasování animace.
- Přiřaďte následné úkoly správnému editorovi nebo motion designerovi na základě pracovní zátěže.
- Připojte nejnovější verzi storyboardu a scénáře ke každému úkolu.
- Vytvořte pro klienta shrnutí, ve kterém vysvětlíte, co se změní.
Nemusíte definovat každou část pracovního postupu. Agent pracuje s kontextem napříč vašimi projekty, minulými revizemi a strukturou týmu.
Pro animační týmy, které spravují více nástrojů AI pro animátory, je díky tomu produkce přizpůsobivější a méně křehká. Vaše renderovací nástroje generují vizuální prvky. ClickUp spravuje systém, který zajišťuje včasné dodání těchto vizuálních prvků.
Jelikož AI funguje uvnitř pracovního postupu, máte dostatek času soustředit se na předprodukci. V této fázi se animační projekty buď vyjasní, nebo se v nich nahromadí zmatek.
ClickUp Whiteboards vám umožní mapovat storyboardy, sekvence scén a moodboardy na vizuálním plátně, které je přímo propojeno s realizací. Když dokončíte koncept scény, jedním kliknutím jej převedete na úkol.
Zjednodušeně řečeno, pokud připravujete produktové vysvětlení:
- Snímek 1: Nastavení problému
- Snímek 2: Představení produktu
- Snímek 3: Procházení funkcí
- Snímek 4: CTA
Každý snímek se stává proveditelným úkolem s přiřazeným pracovníkem, termínem a propojenými zdroji. Vizuální plánování a sledování projektu zůstávají propojené.
K psaní scénářů a krátkodobé spolupráci můžete také použít ClickUp Docs. Tyto aktivní znalostní úložiště usnadňují psaní návrhů animačních scénářů, označování recenzentů nebo autorů a sledování historie verzí. A když je scénář schválen, můžete přímo z Docu přiřadit produkční úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Analyzujte svůj pracovní prostor pomocí kontextově orientované AI, abyste mohli shrnout zpětnou vazbu, navrhnout text pro sociální média pro vaše nové video nebo najít referenční storyboard z minulého projektu.
- ClickUp Whiteboards: Brainstormujte nápady, mapujte animační sekvence a skicujte storyboardy na společném plátně a převádějte koncept přímo na úkol jedním kliknutím, propojením assetů.
- ClickUp Docs: Pište a finalizujte animační skripty díky spolupráci týmu v reálném čase a vkládejte referenční videa s vloženými komentáři, takže zpětná vazba je přímo propojena s konkrétní dialogovou řádkou.
- ClickUp Custom Fields : Uspořádejte si svůj produkční proces vytvořením vlastních polí, která vám umožní filtrovat zobrazení projektu a přesně vidět, co je v procesu, co je schváleno a co je splatné, a sledovat informace.
- ClickUp Dashboards : Poskytněte zainteresovaným stranám přehled o stavu projektu v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů a identifikujte překážky v pracovní zátěži týmu, aniž byste museli kreativní tým zatěžovat neustálými schůzkami o stavu projektu.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Konsoliduje kreativní pracovní postupy: Spravujte zadání, scénáře, úkoly a zpětnou vazbu v konvergovaném pracovním prostoru AI, abyste omezili roztříštěnost práce způsobenou rozptýlenými a nepropojenými nástroji.
- Rozumí kontextu projektu: Na rozdíl od generických AI asistentů ClickUp Brain čerpá z dat vašeho pracovního prostoru a poskytuje relevantní shrnutí a návrhy.
- Škálovatelné podle velikosti vašeho týmu: Začněte se základními funkcemi pro správu úkolů a s růstem týmu přidávejte pokročilejší funkce, jako jsou dashboardy a automatizace ClickUp.
Nevýhody:
- Množství možností přizpůsobení může být pro nové uživatele matoucí.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 doporučuje ClickUp pro jeho flexibilitu:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho bezkonkurenční přizpůsobitelnost a široká škála funkcí. Je neuvěřitelně výkonný, protože umožňuje přizpůsobit téměř každý aspekt pracovního prostoru konkrétním potřebám týmu, od vlastních stavů a polí až po celou řadu zobrazení, jako jsou seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram. Díky této flexibilitě můžeme platformu skutečně přizpůsobit našim jedinečným pracovním postupům, místo abychom museli přizpůsobovat naše pracovní postupy platformě. Navíc mít vše od správy úkolů a sledování času po dokumenty a tabule na jednom místě výrazně snižuje rozptýlení nástrojů a zvyšuje efektivitu našeho týmu.
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho bezkonkurenční přizpůsobitelnost a široká škála funkcí. Je neuvěřitelně výkonný, protože umožňuje přizpůsobit téměř každý aspekt pracovního prostoru konkrétním potřebám týmu, od vlastních stavů a polí až po celou řadu zobrazení, jako jsou seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram. Díky této flexibilitě můžeme platformu skutečně přizpůsobit našim jedinečným pracovním postupům, místo abychom museli přizpůsobovat naše pracovní postupy platformě. Navíc mít vše od správy úkolů a sledování času po dokumenty a tabule na jednom místě výrazně snižuje rozptýlení nástrojů a zvyšuje efektivitu našeho týmu.
2. Runway (nejlepší pro profesionální tvorbu a úpravy videí pomocí AI)
Pokud je vaší prioritou u videí přesná fyzika a konzistentní osvětlení, Runway by mohl vyhovovat vašim potřebám. V profesionální video produkci činí roztřesený pohyb nebo posun detailů postav klip nepoužitelným pro projekty s vysokými sázkami. AI Runway tyto artefakty redukuje, což vám umožňuje generovat AI video, které si zachovává svou vizuální integritu od prvního do posledního snímku.
Platforma obsahuje sadu cílených editačních nástrojů, které automatizují manuální postprodukční úkoly. Pomocí nástroje Motion Brush můžete definovat konkrétní oblasti pohybu v rámci statického obrázku. Nebo použijte nástroj pro odstranění pozadí a nahraďte prostředí bez manuálního rotoskopování.
Nejlepší funkce Runway
- Generování textu do videa: Popište scénu s podrobnostmi o osvětlení, úhlu kamery a pohybu, aby byla vykreslena s přirozeným pohybem a soudržnou fyzikou.
- Automatizujte výkony postav pomocí Act-One: Přeneste své vlastní výrazy obličeje a hlas přímo na animovanou nebo filmovou postavu a obejděte tak tradiční nastavení motion capture.
- Multimodální sada nástrojů pro úpravy AI: Vylepšete generované klipy ve stejném editoru videa pomocí nástrojů pro odstranění pozadí, barevné korekce a sledování objektů, které vám umožní vylepšit generované klipy bez exportu do samostatného editoru videa.
Výhody a nevýhody Runway
Výhody:
- Špičková kvalita videa: Výsledek je vhodný pro komerční projekty, s přirozeným osvětlením, stíny a pohybem.
- Komplexní sada nástrojů pro úpravy: Kombinace generativní AI a tradičních nástrojů pro úpravy v jedné platformě zefektivňuje proces postprodukce.
- Aktivní vývoj: Runway pravidelně vydává vylepšené modely a nové funkce, takže možnosti tohoto nástroje se neustále rozšiřují.
Nevýhody:
- Cenový model založený na kreditech může být drahý, pokud vytváříte velké množství obsahu.
- Má strmější křivku učení než jednodušší nástroje založené na šablonách.
- Generované klipy jsou v současné době omezeny na kratší délku.
Ceny Runway
- Zdarma: 125 kreditů
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Runway?
Uživatel G2 se podělil o svou zpětnou vazbu ohledně Runway:
RunwayML je jeden z nejlepších AI nástrojů na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa. Často jej používám k vytváření filmových záběrů, které později mohu začlenit do své časové osy a vytvořit tak celovečerní, velmi poutavá videa, která moji diváci milují.
RunwayML je jeden z nejlepších AI nástrojů na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa. Často jej používám k vytváření filmových záběrů, které později mohu začlenit do své časové osy a vytvořit tak celovečerní, velmi poutavá videa, která moji diváci milují.
3. Animaker (nejlepší pro začátečníky, kteří vytvářejí 2D animovaná videa a prezentace)
K přeměně scénáře na použitelný 2D vysvětlující film nepotřebujete žádné zkušenosti s motion designem. Animaker je určen pro klienty, kteří nejsou animátoři a potřebují profesionálně vypadající obsah pro sociální sítě nebo videa na webové stránky, aniž by museli platit specializované agentuře. Jedná se o platformu vhodnou pro začátečníky s rozhraním typu drag-and-drop a obrovskou knihovnou předem připravených postav, pozadí a rekvizit. Můžete vytvářet obsah pro sociální sítě, prezentace a vysvětlující videa během několika hodin.
Nejlepší funkce Animakeru
- Rozsáhlá knihovna postav a prvků: Získejte přístup k tisícům předem vytvořených postav s přizpůsobitelnými funkcemi; vytvářejte postavy v duchu značky, aniž byste je museli navrhovat od nuly.
- Technologie automatické synchronizace rtů: Nahrajte komentář nebo použijte vestavěnou funkci převodu textu na řeč a Animaker automaticky synchronizuje pohyby úst postavy se zvukem.
- Nástroj pro tvorbu videí na základě scén: Používejte jej jako prezentační software, díky čemuž může kdokoli, kdo zná PowerPoint nebo Google Slides, snadno vytvářet videa scéna po scéně.
Výhody a nevýhody Animakeru
Výhody:
- Skutečně vhodné pro začátečníky: Uživatelé bez zkušeností s animací mohou vytvořit své první video za méně než hodinu.
- Komplexní knihovna šablon: Začněte s předem připravenými šablonami pro běžné použití, jako jsou ukázky produktů a reklamy na sociálních sítích, místo prázdného plátna.
- Nízká vstupní bariéra: Platforma je dostatečně přístupná pro prozkoumání a plány jsou přizpůsobeny potřebám malých podniků.
Nevýhody:
- Výsledek má rozpoznatelný „šablonový“ vzhled, který nemusí vyhovovat estetice všech značek.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s profesionálním softwarem omezené.
- Bezplatná verze obsahuje vodoznak na všech exportovaných souborech.
Ceny Animakeru
- Navždy zdarma
- Základní: 27 $/měsíc
- Starter: 45 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Animakeru
- G2: 4,7/5 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Animakeru?
Uživatel Capterra ohodnotil Animaker:
Jedná se o velmi univerzální program pro vytváření všech druhů animací, zejména ve 2D stylu. Hodně jsem ho používal během studií a díky jeho intuitivnosti se dal velmi snadno naučit.
Jedná se o velmi univerzální program pro vytváření všech druhů animací, zejména ve 2D stylu. Hodně jsem ho používal během školních let a díky jeho intuitivnosti se dal velmi snadno naučit.
4. Adobe Firefly (nejlepší pro designéry v ekosystému Adobe, kteří potřebují prvky generované umělou inteligencí)
Víte, jak časově náročné je vytvářet obsah od nuly v Adobe Creative Cloud.
Adobe Firefly vám pomůže vyhnout se této pomalé fázi předprodukce. Přináší generativní AI přímo do nástrojů, které již používáte, jako jsou Photoshop a Illustrator, a dále vylepšuje váš stávající pracovní postup. Nejenže můžete rychle generovat prostředky, ale můžete také zahrnout vizuální prvky, které použijete ve svém animačním procesu.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Generativní vyplňování v aplikaci Photoshop: Vyberte oblast obrázku a popište, co chcete přidat, aby aplikace Firefly mohla vygenerovat obsah, který odpovídá stávající perspektivě a stylu.
- Generování textu do obrazu: Vytvářejte vysoce kvalitní návrhy postav, prostředí nebo storyboardy z jednoduchých textových podnětů.
- Hladká integrace do Creative Cloud: Funkce Firefly se zobrazují přímo v aplikacích Adobe, takže není třeba přepínat do samostatného nástroje.
Výhody a nevýhody Adobe Firefly
Výhody:
- Jasnost komerčních licencí: Školicí přístup společnosti Adobe poskytuje jasnější práva komerčního použití, čímž snižuje právní nejistotu pro podniky.
- Nativní integrace: Přidává funkce AI, aniž by narušila zavedené pracovní postupy týmů, které již investovaly do ekosystému Adobe.
- Konzistentní kvalita a kontrola stylu: Generovaný obsah si zachovává profesionální úroveň a lze jej přizpůsobit estetice vaší značky.
Nevýhody:
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Adobe Creative Cloud.
- Zaměřuje se spíše na generování assetů než na tvorbu kompletních videí nebo animací.
- Generativní kredity jsou omezeny podle úrovně vašeho předplatného.
Ceny Adobe Firefly
- Firefly Standard: 9,99 $/měsíc
- Firefly Pro: 19,99 $/měsíc
- Firefly Premium: 199,99 $/měsíc
- Creative Cloud Pro: 69,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Firefly?
Zde je názor uživatele G2 na Adobe Firefly:
Flexibilita při vytváření jedinečného obsahu na základě již existujících zdrojů. A líbí se mi flexibilita výstupů a stylů. Mohu provádět různé úpravy a stahovat je, ale také se vydat jiným směrem, abych zjistil, co nejlépe vyjadřuje mé potřeby. Mohu také vytvářet výstupy pro různé účely, což je velmi užitečné. Mohu je použít na internetu, v tisku, na sociálních médiích... v tomto smyslu je to snadné.
Flexibilita při vytváření jedinečného obsahu na základě již existujících zdrojů. A líbí se mi flexibilita výstupů a stylů. Mohu provádět různé úpravy a stahovat je, ale také se vydat jiným směrem, abych zjistil, co nejlépe vyjadřuje mé potřeby. Mohu také vytvářet výstupy pro různé účely, což je velmi užitečné. Mohu je použít na internetu, v tisku, na sociálních médiích... v tomto smyslu je to snadné.
5. Synthesia (nejlepší pro firmy, které vytvářejí školicí a marketingová videa s AI avatary)
Zatímco 91 % firem nyní používá video jako primární marketingový nástroj, jeho výroba zůstává úzkým hrdlem. Například dostat vedoucího pracovníka nebo odborníka na dané téma před kameru je noční můrou z hlediska plánování.
Synthesia eliminuje potřebu fyzického studia tím, že vaše scénáře převádí na videa s AI avatary, které mohou váš scénář namluvit ve více než 140 jazycích. Můžete vytvářet profesionálně vypadající videa s mluvícími hlavami bez kamer, studií nebo znalostí editace videa.
Proces je jednoduchý: vyberte si z více než 230 avatarů AI nebo si vytvořte vlastní, napište scénář a Synthesia vykreslí video avatara, který přednáší obsah s přirozenými pohyby rtů. Pro organizace, které potřebují vytvořit pracovní postup pro tvorbu obsahu, to výrazně snižuje čas a náklady na produkci.
Nejlepší funkce Synthesia
- Překlad jedním kliknutím: Převádějte jeden scénář do více než 140 jazyků a oslovte mezinárodní týmy, aniž byste museli najímat místní dabéry.
- AI video asistent: Nahrajte soubor PDF nebo PowerPoint a nechte AI vygenerovat kompletní scénář a strukturu scény na základě vašich existujících souborů.
- Osobní avatary: Vytvořte vlastní digitální verzi vedoucího pracovníka, který bude předávat personalizované zprávy, aniž by musel být přítomen při každém nahrávání.
Výhody a nevýhody Synthesia
Výhody:
- Odstraňuje tradiční překážky při výrobě videí: Kdokoli, kdo umí napsat scénář, může vytvořit profesionálně vypadající video.
- Okamžité aktualizace a iterace: Chcete-li video změnit, stačí upravit scénář a znovu ho vykreslit, bez nutnosti přetáčení nebo dalších produkčních nákladů.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Díky certifikaci SOC 2 a souladu s GDPR je vhodný pro organizace s přísnými požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení.
Nevýhody:
- Ačkoli jsou avatary AI působivé, v některých případech jim stále může chybět úplná autentičnost skutečného lidského moderátora.
- Výstup je omezen na formát mluvící hlavy, který není vhodný pro všechny typy video obsahu.
Ceny Synthesia
- Navždy zdarma
- Starter: 14 $/měsíc
- Tvůrce: 59 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Toto si o Synthesii myslí uživatel Capterra:
Superrychlý způsob, jak vytvořit vysoce kvalitní videa s osobou před kamerou v jakémkoli jazyce. Velmi snadné použití s mnoha možnostmi rozvržení.
Superrychlý způsob, jak vytvořit vysoce kvalitní videa s osobou před kamerou v jakémkoli jazyce. Velmi snadné použití s mnoha možnostmi rozvržení.
6. Sora (nejlepší pro tvůrce, kteří chtějí generovat filmové texty do videa)
Hledání konkrétního B-rollu je častým problémem kreativních týmů. Obvykle jste nuceni se spokojit s klipem ze stockové databáze, který jen vzdáleně odpovídá vaší vizi. Sora, model text-to-video od OpenAI, mění tento úkol z hledání a uspokojení na generování. Funguje spíše jako simulátor světa než jako základní animátor, rozumí 3D prostoru a fyzice, takže postavy interagují se svým prostředím realisticky.
Nejlepší funkce Sora
- Upevněte identitu postav pomocí charakterů: Označte konkrétní postavu ve svém zadání, abyste zachovali konzistentní vzhled v různých scénách a prostředích.
- Rozšířená doba trvání: Dokáže generovat klipy dlouhé až 20 sekund při zachování konzistence, díky čemuž je výstup lépe použitelný pro skutečné video projekty.
- Komplexní porozumění scéně: Model dokáže interpretovat podrobné pokyny s konkrétními pohyby kamery, jako je například záběr z dronu stoupajícího nad městem při západu slunce, s překvapivou přesností.
Výhody a nevýhody Sora
Výhody:
- Nejlepší vizuální kvalita ve své třídě: Kvalita výstupů Sora v současné době vede na trhu s AI videi dostupnými pro spotřebitele.
- Integrace s ChatGPT: Přístup prostřednictvím stávajícího předplatného ChatGPT zjednodušuje přijetí pro současné uživatele.
- Rychlé vylepšení funkcí: Jako vlajkový model videa společnosti OpenAI získává významné vývojové zdroje.
Nevýhody:
- Dostupnost a kvóty pro generování jsou omezené, a to i pro předplatitele.
- Ve srovnání s nástroji zaměřenými na úpravy nabízí méně přímé ovládání konkrétních vizuálních prvků.
- Není určen k produkci komerčního obsahu v měřítku odpovídajícím značce.
Ceny Sora
- Součástí ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Součástí ChatGPT Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sora
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. HeyGen (nejlepší pro marketingové týmy, které vytvářejí personalizovaný videoobsah ve velkém měřítku)
Váš prodejní tým má pravdu, když chce personalizovaná videa, aby oslovil potenciální zákazníky. Koneckonců, personalizované video má 3,5krát větší šanci než obecné video, že z někoho udělá nebo udrží zákazníka.
HeyGen vám v tom může pomoci. Zaměřuje se na škálovatelnou produkci videí s avatary pomocí AI, což vám umožňuje vytvářet personalizovaná videa ve velkém množství.
Začněte vytvořením šablony videa a automaticky vygenerujte tisíce verzí, ve kterých avatar AI oslovuje každého potenciálního zákazníka jménem.
Nejlepší funkce HeyGen
- Okamžitý překlad videa se synchronizací rtů: Nahrajte video a HeyGen jej přeloží do více než 40 jazyků a přizpůsobí pohyby rtů tak, aby odpovídaly novému zvuku.
- Personalizovaná videa ve velkém měřítku: Vytvářejte šablony videí s dynamickými poli pro jména nebo údaje o společnosti a automaticky generujte tisíce personalizovaných verzí.
- Klonování avatarů pomocí AI: Vytvořte digitální dvojče z pouhých několika minut videozáznamu, díky čemuž se váš avatar může objevit v neomezeném počtu videí bez nutnosti nových nahrávacích relací.
Výhody a nevýhody HeyGen
Výhody:
- Výkonné funkce personalizace: Schopnost hromadně generovat personalizovaná videa otevírá možnosti použití, které jsou s tradiční produkcí videa nemožné.
- Autentická kvalita překladu: Přeložená videa zachovávají charakteristické rysy hlasu původního mluvčího a přirozené pohyby rtů.
- API a možnosti integrace: API přátelské k vývojářům umožňuje integraci s CRM a platformami pro automatizaci marketingu.
Nevýhody:
- Kvalita avatarů AI se může lišit, některé vypadají přirozeněji než jiné.
- Funkce personalizace vyžadují pečlivý návrh šablony, aby se zabránilo nevhodným formulacím.
- Významný objem produkce vyžaduje vyšší úroveň plánů.
Ceny HeyGen
- Navždy zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HeyGen?
Recenze Capterra reflektuje použití HeyGen:
Realistické digitální avatary lze použít k produkci videí ve velkém měřítku. Díky podpoře více jazyků a rychlé tvorbě videí je tento nástroj ideální pro e-commerce.
Realistické digitální avatary lze použít k produkci videí ve velkém měřítku. Díky podpoře více jazyků a rychlé tvorbě videí je tento nástroj ideální pro e-commerce.
8. Pika Labs (nejlepší pro experimentální tvůrce, kteří zkoumají umění a efekty AI videa)
Je váš tradiční animační software příliš složitý na to, abyste do svého portfolia skvělých ilustrací vnesli umělecký pohyb? Vyzkoušejte Pika Labs.
Jedná se o kreativní generátor videí s umělou inteligencí, který vzešel z komunity umělců zabývajících se umělou inteligencí a klade důraz na umělecký výraz spíše než na komerční dokonalost. Pika Labs je vhodná pro převod obrázků na videa a pro animaci statických obrázků s organickým pohybem.
Získáte také větší kreativní kontrolu než kdykoli předtím! Nahrajte obrázek a podle libosti určete směr, intenzitu a styl pohybu.
Nejlepší funkce Pika
- Animace obrázků do videa: Nahrajte jakýkoli statický obrázek a Pika mu vdechne život přirozeným pohybem, přičemž interpretuje kreativní pokyny jako „jemný vánek pohybující listy“.
- Kreativní pohybové efekty: Použijte stylizované pohybové efekty, které přesahují realistickou animaci, a vytvořte surrealistické nebo abstraktní vizuální efekty.
- Dostupné experimentování: Platforma snižuje bariéry pro tvůrce, kteří mají zájem o AI videa.
Výhody a nevýhody Pika
Výhody:
- Silné funkce pro převod obrázků na videa: Schopnost Pika animovat statické obrázky pomocí kontrolovatelných, přirozených pohybů patří k nejlepším na trhu.
- Kreativní komunita: Aktivní komunita Discord poskytuje prostor pro sdílení technik, podnětů a inspirace.
- Dostupná vstupní cena: Díky bezplatné verzi a levným placeným tarifům jsou tyto nástroje dostupné i pro jednotlivé tvůrce.
Nevýhody:
- Je méně vhodný pro komerční produkci, která vyžaduje přísnou konzistenci značky.
- Kvalita výstupu může být nejednotná, někdy je třeba provést několik pokusů, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.
- Má omezené podnikové funkce a podporu.
Ceny Pika
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Pika
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. InVideo AI (Nejlepší pro tvůrce obsahu, kteří automatizují produkci videí pro sociální média)
Držet krok s kalendářem obsahu je samo o sobě boj. Například psaní scénářů, hledání archívních záběrů a jejich společná úprava vám mohou zabrat celé odpoledne.
InVideo AI promění tento mnohostupňový proces výroby na jediné zadání textu. Vy zadáte téma a platforma během několika minut vygeneruje kompletní první návrh formátů, jako je scénář, relevantní archivní záběry, doprovodná hudba a komentář.
Nejlepší funkce InVideo AI
- Klonování hlasu pomocí AI: Nahrajte 30sekundový vzorek svého hlasu a vytvořte digitální verzi, která může namluvit veškerý váš budoucí obsah a zajistit tak větší konzistenci vaší značky.
- Úpravy v přirozeném jazyce: Použijte Magic Box – centrum příkazů v přirozeném jazyce, kde můžete vyměňovat klipy, upravovat tempo nebo mazat celé scény pouhým zadáním požadavku.
- Rozsáhlá integrace médií ze stockových zdrojů: Přístup k více než 16 milionům videoklipů, obrázků a hudebních skladeb přímo v editoru.
Výhody a nevýhody InVideo AI
Výhody:
- Výrazně urychluje produkci videa: Zkracuje hodiny psaní scénáře, hledání záběrů a editace na několik minut.
- Vhodné pro začátečníky s profesionálním výstupem: Uživatelé bez zkušeností s editací videa mohou vytvářet sledovatelný obsah, protože AI se postará o technické rozhodnutí.
- Flexibilní úpravy po vytvoření: Na rozdíl od nástrojů, které produkují finální, neupravitelný výstup, InVideo AI generuje upravitelné projekty.
Nevýhody:
- Silná závislost na archivních záběrech může v některých případech způsobit, že videa působí genericky.
- Kreativní rozhodnutí AI se ne vždy shodují s představami uživatele, což vyžaduje ruční úpravy.
- Kvalita hlasového doprovodu AI se může lišit v závislosti na vybraném jazyku a hlasu.
Ceny InVideo AI
- Navždy zdarma
- Plus: 35 $/měsíc
- Maximálně: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
- Tým: 999 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze InVideo AI
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o InVideo AI?
Uživatel Capterra se podělil o své názory na InVideo
Líbí se mi jeho snadné použití a přehledné rozhraní. Oceňuji, že umožňuje používat stockové fotografie a přesto nabízí prémiové služby. Líbí se mi, že mohu vytvářet videa, která jsou mnohem delší než na jiných platformách.
Líbí se mi jeho snadné použití a přehledné rozhraní. Oceňuji, že umožňuje používat stockové fotografie a přesto nabízí prémiové služby. Líbí se mi, že mohu vytvářet videa, která jsou mnohem delší než na jiných platformách.
10. Steve AI (nejlepší pro rychlé vytváření vysvětlujících a animovaných videí)
Steve AI vám pomůže v situacích, kdy potřebujete 2D animované vysvětlující video nebo školicí modul do konce dne, i když nemáte čas se naučit pracovat s profesionálním animačním softwarem.
Poskytuje přístupnost nad detailní kreativní kontrolou. Vy zadáte scénář a engine automaticky namapuje váš text do knihovny více než 1 000 animovaných postav a pozadí a během několika minut vytvoří synchronizovaný návrh.
Kromě převodu textu na animaci nabízí platforma také nástroj Live to Animation. Ten transformuje skutečné video záběry do animovaného stylu, přičemž zachovává původní pohyb. Můžete tak znovu využít stávající materiály, aniž byste museli vynakládat náklady na specializovaný tým pro tvorbu pohyblivé grafiky.
Nejlepší funkce Steve AI
- Patentovaný engine pro převod textu na animaci: AI převádí skripty na animovaná videa s automatickou detekcí scén, výběrem postav a vizuální kompozicí.
- AI Super Intent: Využijte kontextové porozumění enginu k automatickému výběru relevantních vizuálních prvků a přechodů na základě hlavního sdělení vašeho scénáře.
- Integrace brand kitu: Nahrajte svá loga, barvy a fonty, aby generovaná videa automaticky odpovídala vašim brandovým směrnicím.
Výhody a nevýhody Steve AI
Výhody:
- Rychlá produkce: Jednoduchá vysvětlující videa lze vytvořit během několika minut.
- Unikátní převod živé akce: Tato funkce nabízí kreativní možnosti, které většina konkurentů neposkytuje.
- Více stylů animace: Můžete si vybrat mezi režimy animace kreslené, realistické a stylizované.
Nevýhody:
- Ve srovnání s tradičními animačními nástroji nabízí méně možností přizpůsobení.
- Kvalita animace se může lišit v závislosti na zvoleném stylu a vstupním obsahu.
- Počáteční cena je vyšší než u některých jiných nástrojů vhodných pro začátečníky.
Ceny Steve AI
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Generativní AI: 129 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Steve AI
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Steve AI?
Názor uživatele G2 na Steve AI:
Vytváření videa bylo velmi intuitivní a k dispozici byly některé předem připravené avatary. Později můžete přidat obrázky nebo malé klipy.
Vytváření videa bylo velmi intuitivní a k dispozici byly některé předem připravené avatary. Později můžete přidat obrázky nebo malé klipy.
🧠 Zajímavost: Díky použití generativní AI pro návrh postav a animaci se společnosti Disney podařilo zkrátit dobu výroby o 30 %.
Vyberte si ten správný nástroj pro AI animaci pro váš tým
Viděli jste ty nejlepší platformy. Některé se zaměřují na filmové převody textu do videa, zatímco jiné se specializují na AI avatary, 2D vysvětlující videa nebo hromadnou personalizaci.
Nástroj, který generuje animaci, je však pouze částí rovnice. Větší výzvou je správa všeho, co s tím souvisí – scénářů, revizí, storyboardů, zpětné vazby, titulků, termínů a schválení klientem.
Pokud jsou tyto nástroje umístěny v oddělených aplikacích, kreativní čas se zkracuje a náklady na koordinaci se zvyšují. Jinými slovy, můžete mít nejmodernější generátor videí s umělou inteligencí na trhu. Pokud jsou vaše zadání na jednom místě, aktualizace scén na jiném a historie schválení pohřbená v chatových vláknech, produkce se stejně zpomalí.
Právě zde se stává klíčovým konvergovaný AI pracovní prostor, jako je ClickUp. Své zdroje sjednotíte pod jednou operační vrstvou, která propojuje vaše dokumenty, úkoly, tabule, dashboardy a AI asistenci.
Správné nastavení pro váš tým zajistí přehlednost, odpovědnost a dynamiku v celém životním cyklu animace.
Pokud chcete omezit koordinační chaos a udržet svůj kreativní tým soustředěný na skutečnou kreativní práci, vyzkoušejte ClickUp a spravujte svůj AI animační proces na jednom místě.
Často kladené otázky (FAQ)
Ne, naopak, nástroje AI doplňují tradiční software. Týmy používají AI k navrhování scén, testování vizuálních směrů nebo vytváření rychlých marketingových materiálů a poté tyto výstupy vylepšují nebo rozšiřují v tradičních animačních platformách, když záleží na přesnosti.
Týmy používají platformy pro správu projektů k centralizaci scénářů, storyboardů, úkolů, termínů a schvalování. Tím se zajišťuje přehledné sledování aktiv, kontrola verzí a zpětná vazba ve všech nástrojích AI a editačních nástrojích zapojených do produkce.
Platformy Animaker a Synthesia, které jsou vhodné pro začátečníky, nabízejí šablony, editory typu drag-and-drop a průvodce pracovními postupy, které nevyžadují téměř žádné předchozí znalosti v oblasti animace.
Často ano, ale záleží na platformě a plánu. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky, abyste si ověřili komerční práva, zejména u stockových materiálů, hudby a hlasů generovaných umělou inteligencí, které jsou součástí vašeho videa.