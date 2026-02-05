Jak poznat, zda je video generováno umělou inteligencí v roce 2026

Video bývalo snadným důkazem.
Nyní je to nejjednodušší věc, kterou lze zfalšovat.
Klipy generované umělou inteligencí se objevují všude: v sociálních sítích, marketingových reklamách, interních ukázkách, dokonce i ve „zpravodajských“ videích sdílených ve Slacku. Rizikem však není jejich existence. Rizikem je, že většina týmů nemá konzistentní způsob, jak je ověřit před jejich schválením, zveřejněním nebo předáním.
Tato příručka vám poskytne praktické způsoby, jak zjistit, zda je video generováno umělou inteligencí, a navíc jednoduchý pracovní postup pro zdokumentování vašich zjištění, takže ověřování se nebude opírat pouze o intuici jedné osoby.
Pojďme na to. 👇
Co je to video generované umělou inteligencí?
Video generované umělou inteligencí je video, které bylo vytvořeno, upraveno nebo „provedeno“ umělou inteligencí namísto skutečné kamery zachycující skutečné události.
Většina videí vytvořených pomocí umělé inteligence spadá do tří kategorií:
- Plně syntetické: Vytvořené od základu (text-to-video, AI herci, AI prostředí)
- Deepfake: Skutečné záběry, ve kterých je vyměněna nebo upravena tvář nebo hlas.
- Vylepšeno umělou inteligencí: Skutečné záběry, které byly upraveny (vyčištění, omlazení, úpravy pozadí, vylepšení rozlišení)
Vizuální znaky, které se objevují snímek po snímku
Falešná videa vytvořená pomocí umělé inteligence často vypadají přesvědčivě v pohybu, ale při pozastavení, přiblížení a kontrole konzistence se prozradí. Začněte s níže uvedenými vizuálními oblastmi s vysokým signálem a hledejte problémy, které se opakují v několika snímcích.
Zkontrolujte tváře, oči a výrazy
Tváře jsou pro detekci AI nejvýraznější částí těla, protože náš mozek je naprogramován tak, aby si všímal nesrovnalostí v obličeji. AI stále má potíže s drobnými, rychlými pohyby svalů, tzv. mikroexpresemi, přirozenou asymetrií a způsobem, jakým rysy obličeje spolupracují během řeči. Pozastavte video a přibližte tváře, abyste mohli sledovat tyto prozrazující znaky v několika snímcích.
- Symetrie obličeje: Všimněte si nepřirozeně vyvážených rysů, které se u skutečných lidských tváří vyskytují jen zřídka.
- Zuby a vnitřek úst: Dávejte pozor na rozmazané zuby, rovnoměrné pruhy nebo nesourodé tvary a mezery.
- Vousy a obočí: Zkontrolujte, zda vousy a obočí nevypadají jako namalované, zda se lesknou nebo nepřirozeně se pohybují při pohybu.
- Detaily uší: Zkontrolujte uši, zda nemají deformovaný tvar nebo nesrovnalosti, které se mění z jednoho snímku na druhý.
Nepřirozené vzorce mrkání
Mrkání je překvapivě složité chování, které AI často nezvládá správně. Skuteční lidé mrknou každých několik sekund s přirozenými rozdíly v rychlosti a délce trvání. Tváře generované AI však mohou mrkat příliš často, příliš zřídka nebo s robotickou uniformitou.
Jasným důkazem je, když více lidí ve videu mrká přesně ve stejný okamžik – což je jasný znak generování pomocí umělé inteligence. Dávejte také pozor na oči, které zůstávají otevřené nepříjemně dlouhou dobu. Raná deepfake videa často zapomínala zahrnout mrkání, a i když se zlepšila, stále se jedná o běžnou chybu v syntetických videích nižší kvality.
Příliš hladká nebo asymetrická pokožka
Umělá inteligence má tendenci buď příliš zdokonalovat pleť odstraněním veškeré přirozené textury, nebo špatně nastavuje osvětlení, což vede k podivným asymetriím. Hledejte pleť, která vypadá jako retušovaná nebo plastická, zejména na čele, tvářích a čelisti.
Měli byste také dávat pozor na místa, kde se náhle mění struktura kůže nebo kde stíny padají směrem, který neodpovídá hlavnímu zdroji světla. Tyto chyby v renderování jsou často nejviditelnější kolem vlasové linie a podél čelisti, kde je falešná tvář spojena se skutečnou hlavou.
Mrtvé nebo bloudící oči
Oči jsou pro AI neuvěřitelně obtížné vykreslit přesvědčivě, což z nich činí ideální místo pro kontrolu padělků. Často se používá výraz „mrtvé oči“, protože oči generované AI mohou postrádat jiskru života.
Na co se zaměřit:
- Žádné odlesky: Skutečné oči odrážejí zdroje světla a vytvářejí malé, jasné body zvané odlesky. Oči vytvořené umělou inteligencí tyto odlesky často postrádají, což je činí plochými a bez života.
- Bloudivý pohled: Oči osoby nemusí přirozeně sledovat pohyby hlavy nebo se zdá, že se dívají „skrz“ vás, spíše než na něco konkrétního.
- Nekonzistentní detaily: Vzory v duhovce mohou být rozmazané, příliš jednotné nebo se mohou lišit mezi oběma očima.
Podívejte se na ruce a prsty
Ruce a prsty jsou notoricky známým slabým místem generátorů videa s umělou inteligencí. Samotná složitost anatomie ruky s mnoha klouby, překrývajícími se prsty a plynulými pohyby činí pro umělou inteligenci neuvěřitelně obtížné ji přesně vykreslit. Věnujte zvýšenou pozornost vždy, když se na obrazovce objeví ruce, zejména při gestech nebo při interakci s objekty.
Mezi klíčové ukazatele, na které je třeba dávat pozor, patří:
- Nesprávný počet prstů: Počítejte prsty, abyste odhalili přebytečné, chybějící prsty nebo náhlé změny mezi snímky.
- Podivné klouby: Sledujte, jak se prsty ohýbají v nemožných úhlech nebo se pohybují bez viditelných kloubů.
- Spojení prstů: Všimněte si prstů, které se spojují, nepřirozeně oddělují nebo posouvají během pohybu.
- Chyby interakce s objekty: Zkontrolujte, zda ruce procházejí objekty nebo je uchopují fyzicky nemožným způsobem.
🔍 Věděli jste? „Otisky prstů“ AI se stávají novou metodou detekce. Některé nástroje analyzují drobné fyziologické signály, jako je průtok krve v obličeji, které způsobují jemné změny pixelů neviditelné pouhým okem, aby s vysokou přesností odhalily padělky.
Dávejte pozor na fyzikální a logické chyby
Modely umělé inteligence se učí vzorce z dat, ale ve skutečnosti nerozumí fyzikálním zákonům reálného světa. To vám dává obrovskou výhodu. Sledujte momenty, kdy video porušuje realitu. Tyto chyby jsou často nenápadné, ale jakmile je odhalíte, jsou nápadné.
Objekty procházející skrz sebe
Videa generovaná umělou inteligencí často nedokážou zachovat správné hranice objektů, což je jev známý jako clipping. Všímejte si vlasů nebo oblečení, které prochází tělem osoby nebo jinými objekty. Doplňky jako brýle nebo šperky se mohou spojit s pokožkou nebo na jeden či dva snímky zmizet.
To platí i pro prostředí. Hledejte objekty v pozadí, které se nemožně protínají s objekty v popředí. Tyto chyby se vyskytují nejčastěji na okrajích pohybujících se objektů nebo při rychlých pohybech.
💡 Tip pro profesionály: Rychlý trik spočívá v tom, že si nejprve pustíte klip bez zvuku a poté se zvukem: pokud pohyby úst stále působí nesourodě nebo nepřirozeně, může se jednat o obsah generovaný umělou inteligencí.
Porušení gravitace a hybnosti
AI také bojuje s realistickými fyzikálními simulacemi, jako je gravitace a hybnost. Hledejte ve videu prvky, které se nepohybují přirozeně, když osoba otočí hlavu nebo chodí. Objekty mohou padat příliš pomalu, příliš rychle nebo v podivném, vznášejícím se oblouku.
I samotné pohyby těla mohou vypadat nesprávně, postrádat pocit váhy nebo setrvačnosti. Sledujte momenty, kdy někdo sedí, stojí nebo interaguje se svým okolím. Tyto akce jasně odhalují fyzikální chyby.
Nepřirozené interakce příčiny a následku
Protože AI generuje vzhled bez pochopení kauzality, často nedokáže spojit akci s jejími logickými důsledky. Například osoba může dotknout povrchu, aniž by způsobila očekávanou reakci, jako jsou vlny ve vodě nebo prohlubeň v polštáři.
Dalšími prozrazujícími prvky jsou například mluvení v chladném prostředí bez viditelné páry z dechu nebo chůze po písku či sněhu bez zanechání stop. Tyto chyby ukazují, že AI pouze maluje obrázek, nikoli simuluje skutečný interaktivní svět.
Zvukové signály, které odhalí syntetické nebo upravené video
Jakmile vizuální prvky projdou rychlým skenováním, mnoho AI padělků selže v oblasti zvuku. Pomocí níže uvedených kontrol ověřte, zda hlas, načasování a prostředí odpovídají tomu, co vidíte.
Věnujte pozornost synchronizaci rtů
Synchronizace rtů je pro detekci kritickou oblastí, protože lidská řeč je neuvěřitelně komplexní. Umělá inteligence často vytváří pohyby rtů, které jsou podobné, ale ne zcela správné, což vede k znepokojivému nesouladu, který pokročilé detekční systémy dokážou identifikovat s přesností 99,73 %.
Klíčové ukazatele, na které je třeba dávat pozor, jsou:
- Problémy s načasováním: Všimněte si, že rty se pohybují mírně před nebo po přehrání zvuku.
- Chybějící tvary: Sledujte, jak se rty nedokážou úplně zavřít při zvucích jako „M“, „B“ a „P“.
- Nesprávný pohyb čelisti: Všimněte si, zda ústa nejsou příliš otevřená nebo naopak nedostatečně otevřená pro daný zvuk.
- Statické koutky úst: Hledejte pohyb omezený na střed rtů, zatímco koutky zůstávají nehybné.
Všímejte si nesrovnalostí v audiu a hlasu
Hlasy generované umělou inteligencí nebo klonované hlasy často obsahují jemné zvukové artefakty, které je prozrazují. I když je klonování hlasu dnes neuvěřitelně dokonalé, při pozorném poslechu lze stále odhalit nesrovnalosti.
Zde je několik klíčových zvukových indikátorů:
- Robotická intonace: Řeč má plochý, monotónní charakter a postrádá přirozené změny tónu lidské řeči.
- Žádné zvuky dýchání: Skuteční lidé musí dýchat. Umělá inteligence na to často zapomíná, což vede k dlouhým, nepřerušovaným větám bez slyšitelných nádechů a výdechů.
- Podivné tempo: Rytmus řeči je příliš jednotný, bez přirozených pauz, zaváhání nebo výplňových slov („um“, „uh“), která lidé používají.
- Vložený zvuk: Hlas zní, jako by byl nahrán v tiché kabině a poté vložen na pozadí videa, místo aby byl nahrán ve stejném akustickém prostoru.
🔍 Věděli jste? Technologie jako SynthID od Google vkládá do videí generovaných umělou inteligencí neviditelné vodoznaky, aby je bylo možné později ověřit, i když jsou upravená nebo komprimovaná.
Zohledněte délku a kvalitu videa
Technické vlastnosti videa mohou poskytnout vodítka, ale samy o sobě nejsou důkazem. V současné době má video generované umělou inteligencí omezení v délce a rozlišení.
- Délka: Produkce dlouhých, souvislých videí pomocí umělé inteligence je stále výpočetně náročná, takže většina syntetických klipů zůstává krátká, často pod 30 sekund.
- Rozlišení: Vyšší rozlišení může odhalit artefakty AI, zatímco neobvykle nízké nebo silně komprimované video může být použito k zakrytí vizuálních nedokonalostí.
- Snímková frekvence: Nekonzistentní snímková frekvence se může projevit jako trhaný nebo nepřirozený pohyb, což je běžný vedlejší efekt generování AI.
Ověřte zdroj, než klipu uvěříte
I „dokonalé“ video může být falešné a i skutečné video může být zavádějící, pokud je zveřejněno mimo kontext. Pomocí níže uvedených kroků ověřte, odkud video pochází a proč je sdíleno.
Ověřte zdroj a kontext
Technická analýza je jen polovina úspěchu. Musíte ji doplnit ověřením zdroje. I dokonale zpracované AI video lze odhalit vyšetřením jeho kontextu.
Zde jsou kroky, které je třeba provést při ověřování:
- Zkontrolujte zdroj: Vysledujte video až k jeho nejstaršímu výskytu online. Zkontrolujte, zda bylo zveřejněno ověřeným účtem, renomovaným zpravodajským serverem nebo anonymním účtem s historií šíření dezinformací.
- Reverzní vyhledávání obrázků: Použijte nástroje k vyhledání snímků z videa. To vám může pomoci najít původní, nemanipulovanou verzi nebo zjistit, zda již byla ověřena jinými osobami.
- Posuďte záměr: Zeptejte se sami sebe, proč se toto video objevuje právě teď. Vypadá to, že má vyvolat silnou emocionální reakci nebo ovlivnit názor na aktuální událost?
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Používejte nástroje pro detekci AI
Nástroje pro detekci AI mohou pomoci odhalit varovné signály, ale málokdy poskytují konečnou odpověď. Většina pravděpodobností návratu, skóre spolehlivosti nebo vágních signálů stále vyžaduje lidský úsudek. Právě v tomto bodě se týmy často zaseknou, protože jim chybí jasný způsob, jak provést kontrolu, zdokumentovat a rozhodnout.
Proměňte ověřování videí v opakovatelný pracovní postup v ClickUp.
Rozpoznání varovných signálů je jen polovina práce. Skutečné riziko se projeví, když jsou kontroly prováděny nekonzistentně, důkazy se nacházejí na náhodných místech a schvalování probíhá rychle bez jasné stopy. Právě v tomto vám pomůže ClickUp: můžete standardizovat kontrolní seznam, zaznamenávat důkazy a učinit rozhodnutí auditovatelnými.
Rychlé vyhledávání minulých rozhodnutí a standardů
Při kontrole podezřelého videa je důležitý kontext. S ClickUp Enterprise Search si nemusíte pamatovat, kde se o něčem diskutovalo nebo kde bylo něco zdokumentováno. Stačí jednou vyhledat a okamžitě zobrazit související úkoly kontroly, důkazy uložené v Docs, komentáře recenzentů, minulá ověřovací rozhodnutí a dokonce i poznámky ze schůzek související s podobnými případy.
Standardizujte, co recenzenti kontrolují, aby rozhodnutí přestala být založena na názorech.
Jednou z největších výzev při ověřování videí pomocí umělé inteligence je nejednotnost. Různí recenzenti si všímají různých věcí a kritéria se často mění v závislosti na naléhavosti, obeznámenosti s obsahem nebo na tom, kdo daný obsah zrovna recenzuje.
ClickUp Brain je kontextově orientovaná umělá inteligence, která generuje a vylepšuje strukturované kontrolní seznamy pro kontrolu videí pomocí informací, které již máte ve svém pracovním prostoru. Namísto vytváření obecných pokynů čerpá z relevantních dokumentů, úkolů, poznámek z jednání, předchozích recenzí a rozhodnutí, aby odrážela způsob, jakým váš tým skutečně hodnotí obsah.
Tímto způsobem každý recenzent pracuje na základě stejného hodnotícího rámce, informován o sdíleném kontextu, což činí rozhodnutí konzistentnějšími a snáze obhajitelnými.
ClickUp Brain můžete také použít k:
- Proměňte interní pokyny v podrobné kontrolní seznamy pro přezkoumání.
- Aktualizujte kritéria podle vývoje kvality AI videa, aniž byste museli vše přepisovat od začátku.
- Vytvořte souhrny ověření vhodné pro právní, compliance nebo vedení společnosti.
- Porovnejte aktuální zjištění s minulými ověřovacími rozhodnutími uloženými v pracovním prostoru.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny s ClickUp Brain
- Vytvořte podrobný kontrolní seznam pro kontrolu videí pomocí umělé inteligence na základě existujících dokumentů, úkolů a předchozích kontrol.
- Identifikujte opakující se indikátory v minulých recenzích, které často vedou k klasifikacím generovaným umělou inteligencí.
- Aktualizujte kritéria detekce AI videí na základě nejnovějších recenzí a diskusí týmu.
- Označte slabé nebo nespolehlivé signály, které často způsobují neshody nebo falešné poplachy.
Zachyťte poznatky v okamžiku, kdy se objeví, pomocí ClickUp Brain MAX
Během ověřování videa často vyvstávají důležité postřehy, když recenzenti sledují klip, diskutují o anomáliích nebo činí rozhodnutí. ClickUp BrainMAX pomáhá tyto postřehy okamžitě zaznamenat, aby se neztratily mezi nástroji nebo schůzkami.
Díky funkci Talk-to-Text mohou recenzenti verbálně zaznamenávat anomálie, jako jsou nesrovnalosti v načasování, nesoulady v obličeji nebo podezření na manipulaci. BrainGPT tyto informace převádí v reálném čase na strukturované poznámky, propojené úkoly nebo aktualizace kontrolního seznamu.
Vzhledem k tomu, že vše zůstává ve stejném konvergovaném pracovním prostoru AI, informace se přímo promítají do ověřovacích záznamů, kritérií přezkumu a konečných rozhodnutí. Žádné roztříštěné poznámky. Žádná ztracená souvislost. Žádný ruční přepis.
Tím zajistíte, že váš ověřovací proces odráží to, co recenzenti skutečně vidí, a ne to, co si později pamatují.
Rozšiřte dohled nad ověřováním pomocí ClickUp Super Agents
S rostoucím objemem ověřování se výzva přesouvá od kontroly jednoho videa k udržení konzistentního dohledu nad mnoha videi. ClickUp Super Agents nepřetržitě sledují váš ověřovací pracovní postup a odhalují problémy, než se stanou riziky.
Mohou automaticky označit pozastavené recenze, detekovat, kdy videa s vysokým rizikem postupují bez sekundární validace, zvýraznit vzorce napříč více označenými klipy a generovat souhrnné zprávy pro dodržování předpisů nebo vedení.
Místo ručního sledování nebo dohledávání stavu zajišťují Super Agents, že ověřovací systém zůstává aktivní, konzistentní a auditovatelný i při škálování.
Tím se ověřování posouvá od reaktivní kontroly k proaktivnímu řízení.
Ukládejte důkazy a rozhodnutí do jednoho ověřovacího záznamu pomocí ClickUp Docs
Kontrola videa je užitečná pouze v případě, že ji může později provést někdo jiný a dojít ke stejnému závěru. Použijte ClickUp Docs k vedení jednoho ověřovacího záznamu pro každý klip, aby byly screenshoty, časová razítka, výstupy nástrojů a konečné rozhodnutí pohromadě.
Do každého dokumentu zahrňte základní informace:
- Podrobnosti o klipu: odkaz, kde se objevil, datum pořízení
- Časové značky + důkazy: „00:07 zkreslení úst“, „00:13 artefakt ruky“ s snímky snímků
- Jaké nástroje označily: název nástroje, skóre spolehlivosti, použité nastavení
- Ověření zdroje: původní autor, řetězec repostů, související odkazy na ověření faktů
- Rozhodnutí + zdůvodnění: schváleno/zamítnuto, důvod a kdo schválil
- Další akce: publikovat, eskalovat, požádat o originální soubor nebo zablokovat distribuci
Zviditelněte stav kontroly a umožněte přijetí opatření
Ověřování často zahrnuje několik kroků, jako je počáteční kontrola, sekundární potvrzení, právní nebo značkové schválení a konečné rozhodnutí. Bez přehlednosti se videa buď zastaví, nebo postoupí bez řádné kontroly.
ClickUp Tasks poskytuje strukturovaný způsob správy procesu ověřování každého videa. Každé video může být samostatným úkolem a můžete k němu přiřadit recenzenty, propojit podpůrné důkazy, přidat komentáře a propojit jej s související prací. Úkoly fungují jako pracovní jednotky, které procházejí procesem ověřování.
Pro větší strukturalizaci tohoto procesu můžete použít vlastní pole ClickUp. Pomohou vám přidat smysluplná metadata ke každé ověřovací úloze a kategorizovat, filtrovat a třídit ověřovací úlohy přesně podle kritérií, na kterých vašemu týmu záleží. Zobrazují se přímo v úloze, takže můžete okamžitě vidět, jaká je situace a co vyžaduje pozornost.
Vlastní pole můžete například použít pro:
- Stav kontroly (Čeká na kontrolu, Vyžaduje sekundární kontrolu, Označeno pro hlubší analýzu, Ověřeno jako skutečné nebo Konečně schváleno/zamítnuto)
- Skóre důvěryhodnosti (0–100): Recenzent zadá číslo na základě toho, jak pravděpodobné je podle něj použití AI.
- Úroveň rizika (nízké riziko, střední riziko nebo vysoké riziko)
- Detekovaný typ artefaktu (chyba v detailech obličeje, problém se synchronizací zvuku a videa, anomálie rukou nebo nesrovnalosti v osvětlení)
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp konsoliduje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Vytvořte si pracovní postup ověřování v ClickUp
Detekce videí generovaných umělou inteligencí nespočívá v nalezení jediného prozrazujícího prvku. Jde o kombinaci signálů, dokumentování rozhodnutí a uplatňování stejných standardů pokaždé. Vzhledem k tomu, že syntetická média se neustále zlepšují, ad hoc kontroly a intuitivní posuzování budou pouze zvyšovat riziko.
Týmy, které nyní investují do jasného a opakovatelného ověřovacího pracovního postupu, jsou lépe připraveny na to, co přijde. S ClickUpem můžete sjednotit kritéria pro kontrolu, důkazy, rozhodnutí a schvalování do jednoho propojeného systému, takže ověřovací práce je konzistentní, auditovatelná a snadno škálovatelná napříč týmy.
Pokud jste připraveni přesunout ověřování videí z roztříštěných nástrojů do strukturovaného procesu, můžete ještě dnes začít budovat svůj pracovní postup v ClickUp!
Často kladené otázky (FAQ)
Sledujte stejné ukazatele jako v předem nahraném videu, například nepřirozené mrkání nebo chyby v synchronizaci rtů. Pokud vám během živého hovoru něco přijde podezřelé, požádejte danou osobu, aby provedla neočekávané gesto, například rychle otočila hlavu na stranu, protože živé deepfake videa mají potíže s neplánovanými pohyby.
Detekční nástroje používají algoritmy k nalezení technických artefaktů, zatímco ruční ověřování se spoléhá na vaše oči a kritické myšlení. Nejlepší přístup kombinuje obojí. Nechte nástroj označit potenciální problémy a poté použijte svůj úsudek k vyhodnocení zdroje a kontextu.
Žádný nástroj nedokáže zachytit vše. Technologie se neustále vyvíjí a nové generace metod často předčí detekční schopnosti. Nástroje jsou nejspolehlivější při odhalování starších nebo běžnějších typů padělků.
Vytvořte jasný protokol. Prvním krokem je označit obsah a zabránit jeho sdílení, dokud nebude ověřen. Poté zdokumentujte zdroj, proveďte ověření a předložte jej příslušným členům týmu k finálnímu rozhodnutí.