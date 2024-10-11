Jak dosáhnout výsledků pomocí personalizované video strategie

Chcete znát tajemství, jak natočit videa, která si vaše publikum zamiluje? Nejde jen o skvělý obsah, ale také o to, aby se divák cítil výjimečně.
A právě zde přichází na řadu personalizovaná videa. Představte si video, které zákazníka osloví jménem, představí mu produkty, o které by mohl mít zájem na základě předchozích nákupů, a nabídne mu doporučení na míru. Je to jako mít pro každého diváka vlastního obchodního zástupce.
Není tedy žádným překvapením, že videokomunikace mění pravidla hry v digitálním marketingu. V tomto blogovém příspěvku si povíme o vytváření personalizované video strategie a prozkoumáme, jak může transformovat vaši komunikaci a přimět vaše publikum, aby se k vám vracelo.
Co je personalizované video?
Personalizované video není jen přidání jména do videa – jde o vytvoření přizpůsobeného zážitku, který osloví přímo jednotlivého diváka.
Personalizovaná videomarketingová řešení reagují na konkrétní potřeby, zájmy a preference zákazníků. Přemýšlejte o nich jako o oblečení na míru namísto generického, sériově vyráběného oblečení. Perfektně sedí a zanechávají trvalý dojem.
Na rozdíl od standardních videí s obecnými obsahy personalizovaná videa uznávají, že každý divák je výjimečný a zaslouží si jedinečný zážitek. Tato videa poskytují osobní a poutavý obsah s využitím údajů, jako jsou jména, umístění, historie nákupů a chování při prohlížení.
Personalizované video zprávy můžete použít v jakékoli fázi zákaznické cesty, od první interakce s potenciálním zákazníkem až po udržování stávajících vztahů.
Videa Spotify Wrapped na konci roku jsou vynikajícím příkladem vytváření personalizovaného videoobsahu za účelem posílení vztahů se zákazníky. Tato přizpůsobená videa ukazují uživatelům aplikace jejich oblíbené žánry a nejposlouchanější skladby a umělce.
Nechceme se chlubit, ale od ClickUp se můžete také naučit pár věcí o vytváření video strategie, která ohromí vaši cílovou skupinu. Tady je pár ohlasů na naše videa:
Používáme humor, abychom lépe navázali kontakt s našimi diváky. Navíc použití stejných postav v různých rolích pomáhá budovat pocit důvěrnosti.
Výhody personalizovaných videí
Personalizovaný videoobsah nabízí několik výhod, které mohou výrazně posílit vaše marketingové úsilí. Zde je pět klíčových výhod:
Vyšší míra zapojení
Diváci se s videem ztotožní, když mají pocit, že je určeno právě jim. Personalizovaná videa upoutají pozornost tím, že oslovují diváky jménem, rozpoznávají jejich preference a reagují na jejich potřeby. Tento osobní přístup může zvýšit zapojení diváků a vést k vyššímu počtu prokliků, delší době sledování a větší interakci s vaším obsahem.
Zvýšení konverzních poměrů
Personalizované video zprávy jsou přesvědčivé. Tato videa přirozeně vedou potenciální zákazníky prodejním trychtýřem tím, že nabízejí relevantní řešení. Ať už jde o povzbuzení k nákupu vašeho produktu, registraci ke službě nebo rezervaci demo verze, personalizovaná videa podněcují k akci a zvyšují míru konverze.
Vylepšená zákaznická zkušenost
Zákazníci očekávají, že značky jim budou rozumět a budou jim poskytovat relevantní a aktuální obsah. Personalizovaná videa vašemu publiku ukazují, že jste si dali čas na to, abyste vyhověli jeho potřebám, což vede k pozitivnějšímu zákaznickému zážitku.
Tato personalizovaná pozornost může posílit loajalitu zákazníků, díky čemuž se budou s větší pravděpodobností vracet k dalším nákupům nebo interakcím.
Maximální využití zákaznických dat
Každá firma shromažďuje údaje o zákaznících, ale ne každá je efektivně využívá. Personalizovaná videa proměňují tyto údaje v cenný majetek tím, že je využívají k vytváření smysluplného a relevantního obsahu. Údaje, jako je historie nákupů, chování při prohlížení webových stránek nebo demografické informace, vám umožňují vytvářet videa, která osloví každého jednotlivce.
Silnější retence zákazníků
Personalizovaná řešení pro video marketing pomáhají udržet zájem zákazníků i dlouho po prvním prodeji. Poskytováním přizpůsobeného obsahu – následných doporučení, exkluzivních nabídek nebo personalizovaných zpráv – můžete budovat dlouhodobé vztahy.
Tato videa vašim zákazníkům ukazují, že nejsou jen dalším číslem, což může výrazně zlepšit míru retence a podpořit opakované nákupy.
Personalizovaná videa přitahují pozornost, budují důvěru, zvyšují zapojení a přinášejí významné výsledky pro vaše podnikání.
Typy personalizovaných videí
Personalizovaná videa existují v mnoha podobách, z nichž každá je navržena tak, aby zaujala diváky v různých fázích. Podívejme se na některé typy personalizovaných videí.
Dynamicky vkládaná videa
Jedná se o předem nahraná videa s místy pro vložení personalizovaných prvků, jako jsou jména, místa nebo doporučení produktů. Tyto prvky se dynamicky vkládají na základě informací o divákovi, čímž se vytváří jedinečný zážitek ze sledování.
Segmentovaná videa pro konkrétní publikum
Tento přístup zahrnuje vytvoření různých verzí videa pro konkrétní segmenty publika na základě demografických údajů, zájmů nebo chování. Můžete například vytvořit jednu verzi videa pro nové zákazníky a druhou pro stálé zákazníky.
Plně přizpůsobená videa
Jedná se o nejpokročilejší formu personalizace, kdy platformy využívající umělou inteligenci vytvářejí unikátní videa pro každého diváka. Tato videa mohou obsahovat personalizované prvky, jako jsou doporučení na míru, ukázky produktů nebo virtuální vyzkoušení.
Personalizovaná videa se také dělí do následujících kategorií:
- Videa ve stylu selfie: Tento neformální formát, často natočený pomocí smartphonu nebo webové kamery, vytváří osobnější spojení. Videa ve stylu selfie jsou ideální pro děkovné zprávy, pozdravy nebo rychlé aktuality o společnosti a dodávají jim nádech autenticity.
- Video se sdílenou obrazovkou: Videa se sdílenou obrazovkou jsou ideální pro výukové programy, prezentace, školicí videa a zákaznickou podporu. Zobrazují obrazovku vašeho počítače a vizuálně demonstrují procesy, softwarové aplikace nebo prezentace. Jsou nepostradatelná pro vzdělávací obsah, který vyžaduje vizuální pomůcky.
- Hybridní video: Spojte to nejlepší z obou světů pomocí hybridních videí. Začněte osobním úvodem nebo komentářem a poté plynule přejděte ke sdílení obrazovky pro podrobné vysvětlení. Tento formát je obzvláště účinný pro poutavé návody, ukázky produktů nebo komplexní přehledy služeb, kde je nezbytný osobní přístup a podrobné informace.
Jak vytvářet personalizovaná videa
Vytváření personalizovaných videí se může zdát náročné, ale s těmi správnými nástroji je to zábava. Provedeme vás kroky k vytvoření efektivních personalizovaných videí.
Krok 1: Naplánujte si obsah
Začněte tím, že definujete své publikum a cíle. Jaké poselství chcete sdělit a komu je určujete?
Zde se hodí nástroje jako CickUp. ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která zefektivňuje vaši produkci videí.
ClickUp Docs můžete použít k brainstormingu nápadů a strukturování scénáře. Funkce ClickUp pro spolupráci vám umožňují shromažďovat podněty od vašeho týmu v reálném čase, což usnadňuje doladění vašich sdělení tak, aby byly pokryty všechny detaily.
Ať už se jedná o vytváření cílených prodejních prezentací nebo podrobných návodů pro zákazníky, dobře naplánovaný scénář je základem personalizovaného videa. A ClickUp Docs vám pomůže naplánovat ten perfektní scénář.
S ClickUp Docs můžete:
- Propojte své dokumenty s úkoly a vytvořte dynamický pracovní postup.
- Upravujte dokumenty se svým týmem v reálném čase a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně.
- Získejte kreativní inspiraci a vylepšete své psaní pomocí návrhů generovaných umělou inteligencí.
- Formátujte své dokumenty pomocí nadpisů, seznamů, tabulek a bloků kódu.
- Sledujte změny provedené ve vašich dokumentech a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
- Ušetřete čas a úsilí pomocí předem připravených šablon pro různé typy dokumentů.
- Kombinujte sílu dokumentů a tabulek pro brainstorming a vizuální spolupráci.
- Přidejte vlastní pole pro sledování konkrétních informací a organizaci obsahu.
Krok 2: Napište scénář pomocí AI
Psaní scénáře nemusí být časově náročné, protože máte k dispozici ClickUp AI. Pomocí ClickUp Brain můžete generovat personalizované scénáře pro konkrétní publikum. Může rychle vytvářet marketingové materiály, včetně e-mailových scénářů, příspěvků na sociálních médiích a textů pro webové stránky, a zajistit tak, aby byl videoobsah sjednocený na všech platformách.
Můžete také požádat AI, aby přizpůsobila tón a sdělení na základě individuálních údajů o zákaznících, díky čemuž bude každý scénář jedinečný a relevantní. A to není vše! Můžete také použít ClickUp Brain k shrnutí videí.
Krok 3. Brainstorming a spolupráce
Nejste si jisti, jak začít s vytvářením personalizovaných videí, nebo potřebujete nové nápady? Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu s vaším týmem vizuálně poutavým způsobem. Můžete zmapovat profily zákazníků, nastínit kreativní koncepty a vizuálně sledovat průběh vaší personalizované video strategie, a to vše na jednom místě.
ClickUp Whiteboards jsou výkonným nástrojem pro vizuální spolupráci. Můžete vytvářet myšlenkové mapy a vývojové diagramy, abyste uspořádali své nápady. Navíc můžete vkládat úkoly a dokumenty, abyste měli vše související s projektem na jednom místě.
Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, brainstormujte a plánujte společně bez problémů. Přetahujte prvky a snadno přeskupujte svou tabuli a pomocí konektorů vizuálně propojujte úkoly, dokumenty a další položky, abyste získali jasný přehled o svém projektu.
Krok 4: Vizualizujte pomocí storyboardů
Než začnete natáčet video, použijte storyboard k naplánování vizuální stránky. Šablony storyboardu jasně a vizuálně nastíní každou scénu, záběr a nápad, takže získáte ucelený obraz o svém projektu ještě předtím, než začnete natáčet.
Můžete snadno sdílet svůj storyboard se svým týmem, shromažďovat zpětnou vazbu a provádět rychlé úpravy.
Šablona ClickUp Storyboard je perfektním nástrojem pro organizaci a vizualizaci scén pro vaše personalizované video. Umožňuje vám rozložit každý moment videa, čímž zajistíte srozumitelnost a konzistentnost vašeho sdělení a vizuálních prvků.
A to nejlepší? Vše je uloženo v ClickUp, takže můžete plynule propojovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok společně se svým storyboardem.
Krok 5: Vytvořte své video
Jakmile máte připravený scénář, je čas ho oživit pomocí ClickUp Clips. Tento nástroj rychle nahrává a upravuje videa, což usnadňuje personalizaci obsahu pro každého diváka. Ať už nahráváte prezentaci, ukázku produktu, děkovný vzkaz nebo prodejní argumenty, Clips zjednodušuje celý proces a zajišťuje plynulý zážitek.
S ClickUp Clips je nahrávání, přepisování a sdílení videí hračkou. Můžete také přidávat komentáře k videím, přeměnit je na úkoly a dokonce prohledávat videa a hledat v nich konkrétní informace.
Každý klip je přehledně uspořádán v rámci svého projektu, což usnadňuje vyhledávání relevantních videí pro různé prodejní kampaně.
Navíc Clips Hub od ClickUp ukládá všechny vaše nahrané klipy na jednom centrálním místě, kde jsou snadno přístupné.
Zde jsou některé z nejvýznamnějších funkcí ClickUp Clips:
- Bezplatné nahrávání obrazovky bez vodoznaku
- Automatické přepisy generované umělou inteligencí s časovými značkami a úryvky
- Vkládání videí přímo do ClickUp, sdílení veřejných odkazů nebo stahování video souborů
- Komentujte videa, abyste vyvolali diskusi o jejich obsahu.
- Převádějte videa na úkoly a přiřazujte je členům týmu, abyste podnítili akci.
- Prohledávejte přepisy videí a najděte konkrétní podrobnosti
- Spravujte a organizujte všechna svá videa v Clips Hub pro snadný přístup.
Díky těmto funkcím je ClickUp Clips výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity a spolupráce prostřednictvím videa.
Krok 6: Efektivní správa produkce videí
Šablona ClickUp Video Production Template je komplexní řešení, které vám pomůže proměnit kreativní nápady v dokonalá videa. Tato šablona vám pomůže udržet pořádek, spravovat úkoly a sledovat termíny od předprodukce až po finální úpravy.
Ať už připravujete marketingovou kampaň, sérii videí na YouTube nebo pracujete na projektu pro klienta, šablona vám poskytne jasný plán – stanovte si jasné cíle, zorganizujte předprodukční úkoly a naplánujte produkční zdroje.
Jakmile je personalizace videa hotová, je čas ji sdílet! Použijte šablonu ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích, abyste mohli organizovat a plánovat svá videa na různých platformách. S touto šablonou můžete plánovat a sledovat všechny své příspěvky na sociálních médiích, což zajistí včasné doručení a konzistentní komunikaci.
Kde používat personalizovaná videa
Personalizovaná videa nabízejí nekonečné možnosti, jak zlepšit komunikaci a zapojení zákazníků v marketingovém a obchodním prostředí. Pomáhají vytvořit hlubší spojení s vaším publikem.
Podívejme se na klíčové případy použití, kde mohou personalizovaná videa mít významný dopad:
Uvítací videa
První dojem je důležitý a personalizovaná uvítací videa jsou skvělým způsobem, jak navázat vztah se zákazníkem tím správným způsobem.
Představte si, že nový zákazník obdrží video, které ho přivítá jménem a seznámí ho s konkrétními funkcemi nebo službami, ke kterým se přihlásil.
Například e-commerce platforma může zaslat uvítací video představující produkty související s prvním nákupem zákazníka, díky čemuž se bude cítit výjimečně.
Videa s doporučeními produktů
Nakupovali jste někdy online a viděli jste návrhy založené na vašich předchozích nákupech? Nyní si to představte ve formě videa.
Pokud si například zákazník nedávno koupil běžecké boty, můžete mu poslat personalizované video, ve kterém mu představíte vhodné doplňky nebo doplňkové vybavení – včetně jeho jména a preferencí zabudovaných do obsahu.
Děkovná videa
Někdy stačí jednoduché „děkuji“. Můžete poslat personalizovaná děkovná videa poté, co zákazník provede nákup, zaregistruje se k odběru služby nebo se dokonce zúčastní webináře.
Oslovte diváky osobně a poděkujte jim za jejich akci, abyste vytvořili upřímnější vztah.
Například společnost SaaS může zaslat personalizované video, ve kterém poděkuje novým předplatitelům, nastíní další kroky a vyjádří vděčnost za výběr jejich produktu.
Videa s pozvánkami na akce
Ať už pořádáte webinář, uvedení produktu na trh nebo konferenci, personalizované video s pozvánkou na akci může výrazně zvýšit účast. Oslovte pozvané jménem a uveďte podrobnosti, jako je jejich odvětví nebo předchozí interakce, aby pozvánka působila exkluzivně.
Pokud například propagujete softwarovou akci, můžete zaslat personalizovaná videa, která zdůrazňují sekce nebo produkty nejvíce relevantní pro zájmy jednotlivých pozvaných hostů.
Videa pro prodejní aktivity
Personalizace může být rozdílem mezi ignorováním a uzavřením obchodu. Prodejní videa jsou ideální pro prolomení šumu a navázání vztahu s potenciálními klienty.
Můžete například potenciálnímu zákazníkovi poslat personalizované video, ve kterém se zaměříte na konkrétní výzvy jeho společnosti, vysvětlíte, jak mu může váš produkt nebo služba pomoci, a dokonce odkážete na minulé konverzace nebo kontaktní body. Osobní zpráva upoutá pozornost a ukáže, že jste si udělali domácí úkol.
Videa pro e-mailové kampaně
Vložení personalizovaných videí do vašich e-mailových kampaní může zvýšit míru otevření a prokliku. Oslovte příjemce jménem, reagujte na jejich konkrétní potřeby a doručte jim zprávu, která bude působit jako šitá na míru, díky čemuž budou vaše e-maily poutavější a působivější.
Řekněme, že si zákazník nedávno koupil nový notebook. Můžete mu poslat personalizovaný e-mail s videem, které představuje kompatibilní příslušenství, jako je pouzdro na notebook, myš a sluchátka.
Video by mohlo zdůraznit výhody každého příslušenství a obsahovat personalizovanou zprávu, například: „Všimli jsme si, že jste si nedávno zakoupili náš nový notebook. Podívejte se na toto nezbytné příslušenství, které vám vylepší zážitek z používání.“
Školicí a výuková videa
Pro B2B společnosti nebo poskytovatele služeb mohou personalizovaná školicí videa pomoci klientům orientovat se ve vašem produktu nebo službě na základě jejich konkrétního použití. Ať už se jedná o zaškolování nových členů týmu nebo nabídku pokročilého školení pro dlouhodobé klienty, tato videa zajistí, že obsah bude relevantní a poutavý.
Například softwarová společnost nabízí komplexní nástroj pro řízení projektů a nedávno získala nového klienta v oblasti marketingu.
Místo zasílání obecného návodu vytvoří společnost pro tohoto klienta personalizované školicí video.
Personalizovaná videozpráva může oslovit klienta jménem a ukázat mu, jak používat funkce nástroje, které jsou pro marketingový tým obzvláště relevantní, jako je sledování kampaní, správa kalendářů obsahu a spolupráce se vzdálenými týmy.
Maximalizujte svou personalizovanou video strategii s ClickUp
Personalizované zážitky jsou klíčem k tomu, abyste se ve video marketingu odlišili od ostatních. A personalizovaná videa jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak navázat kontakt s vaším publikem.
S ClickUpem je vytváření personalizovaných videí snadnější než proslulý koláč. Od psaní scénářů po nahrávání a správu videí je ClickUp vaší ultimátní platformou pro personalizovaný video marketing.
Navíc díky hotovým šablonám ClickUp můžete zjednodušit celý proces, rychleji realizovat své nápady a vytvářet videa během několika sekund.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a posuňte svou video marketingovou strategii na vyšší úroveň.