Claude vs. ChatGPT pro psaní: Který je nejlepší?

Snažíte se vybrat AI asistenta pro psaní pro sebe nebo svůj tým?
Nechte nás hádat. Stejně jako většina lidí a organizací jste rozpolceni mezi ChatGPT a Claudem.
Někdo miluje jednoduchý přístup ChatGPT k psaní e-mailových odpovědí bez zbytečných ozdob. Jiný zase přísahá na Claude, který mu pomohl dokončit blogový příspěvek o myšlenkovém vedení, na kterém pracoval už několik týdnů.
Debata Claude vs. ChatGPT se stále opakuje. A není jasný vítěz.
Tento průvodce vám pomůže. Ukážeme vám, kdy použít Claude a kdy ChatGPT pro psaní. Porovnáme také jejich skutečné silné a slabé stránky v různých typech psacích úkolů.
Naším nejdůležitějším úkolem však je ukázat vám, proč často není největším problémem výběr mezi Claudem a ChatGPT, ale to, co se stane, když vaše AI funguje mimo váš pracovní postup. Pojďme na to!
Claude vs. ChatGPT v kostce
Claude i ChatGPT jsou výkonné velké jazykové modely (LLM), které řeší stejný problém: přeměnu chaotických lidských vstupů na použitelné texty. K tomuto problému však přistupují odlišně.
Nejprve si ujasněme jednu věc.
Claude i ChatGPT jsou trénovány pomocí Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). To není rozdíl. Je to samozřejmost. OpenAI byla průkopníkem tohoto přístupu s InstructGPT a ChatGPT a Anthropic jej také používá.
Rozdíl spočívá v tom, jak jsou modely poté řízeny.
Anthropic vrstvy v další metodě zvané Constitutional AI. Jedná se o systém, ve kterém model kritizuje své vlastní výstupy na základě písemného souboru zásad. Tyto zásady mohou být: být užitečný, být neškodný, jasně vysvětlovat odmítnutí atd. Tuto volbu můžete vidět v každodenním chování Clauda, v jeho tónu, opatrnosti a v tom, jak model zachází s hraničními případy.
ChatGPT je naopak optimalizován pro rozsah a dodržování pokynů. Vlastní výzkum OpenAI ukazuje, že ChatGPT se hojně používá pro psaní krátkých textů, opakované úpravy a přepínání mezi úkoly v různých oblastech. Lidé jej používají k psaní e-mailů, osnov, shrnutí a technického obsahu v rámci jedné relace.
Jaké jsou rozdíly mezi Claudem a ChatGPT pro psaní?
Zde jsou rozdíly mezi Claudem a ChatGPT v kostce:
|Oblast
|ChatGPT
|Claude
|Vývojář
|OpenAI
|Anthropic
|Přístup k výcviku
|Používá RLHF jako primární metodu zarovnání, optimalizovanou pro dodržování pokynů v mnoha typech úkolů.
|Využívá RLHF plus Constitutional AI, kde model kritizuje výstupy na základě písemného souboru principů.
|Výchozí styl psaní
|Jasný, strukturovaný, předvídatelný; bez úpravy promptu může znít obecně (podle zpráv uživatelů)
|Konverzačnější a plynulejší; uživatelé často uvádějí méně úprav tónu u dlouhých textů.
|Síla ve struktuře
|Velmi silný v tabulkách, seznamech, markdownu, šablonách a přísně formátovaném výstupu.
|Schopný, ale může vyžadovat explicitnější pokyny pro přísné formátování.
|Zpracování dlouhého kontextu
|Dobře zvládá dlouhé konverzace, ale obvykle vyžaduje rozdělení velmi rozsáhlých dokumentů na menší části.
|Vyniká v dlouhých dokumentech; modely Claude 4. x podporují extrémně velká kontextová okna.
|Styl úprav
|Efektivní a direktivní; vhodný pro rychlé přepisování a opakované vylepšování
|Více vysvětlující; často vysvětluje, proč byly provedeny úpravy (uživatelé jej popisují jako „podobný psacímu kouči“).
|Bezpečnost a odmítnutí
|Obecně přímý; odmítnutí jsou stručná.
|Opatrnější design; odmítnutí obvykle obsahují vysvětlení.
|Ekosystém a integrace
|Široké ekosystém (pluginy, multimodální nástroje, integrace)
|Menší ekosystém; více zaměřený na základní textové uvažování
|Nejvhodnější pro
|Týmy, které potřebují rychlost, strukturu a flexibilitu v mnoha formátech psaní
|Týmy, které upřednostňují tón, soudržnost a dlouhé texty nebo texty s bohatým kontextem
|Běžný kompromis
|Vyžaduje disciplínu v zadávání pokynů, aby se zabránilo generickému hlasu.
|Méně integrací; v extrémních případech může působit konzervativně.
Nyní se na ně podívejme podrobněji:
1. Styl psaní (podle uživatelů, nikoli podle marketingových stránek)
🌟 Uživatelské recenze konzistentně popisují psaní Clauda jako:
- Více konverzační
- Méně šablonovitý
- Lepší udržování tónu v dlouhých návrzích
Na Claudu se mi nejvíce líbí kombinace silných schopností psaní a uvažování s snadno použitelným rozhraním a spolehlivým výkonem. Platforma dobře zpracovává dlouhé texty, udržuje kontext v rámci konverzací a produkuje jasné, dobře strukturované výstupy.
Na Claudu se mi nejvíce líbí kombinace silných schopností psaní a uvažování s snadno použitelným rozhraním a spolehlivým výkonem. Platforma dobře zpracovává dlouhé texty, udržuje kontext v rámci konverzací a produkuje jasné, dobře strukturované výstupy.
🌟 Psaní ChatGPT je naopak často chváleno za:
- Jasnost
- Struktura
- Předvídatelné formátování
ChatGPT je velmi užitečný pro rychlé řešení problémů, tvorbu obsahu a učení. Poskytuje jasné, dobře strukturované a personalizované odpovědi pro úkoly, jako je tvorba životopisu, příprava na pohovor, technická vysvětlení a profesionální psaní.
ChatGPT je velmi užitečný pro rychlé řešení problémů, tvorbu obsahu a učení. Poskytuje jasné, dobře strukturované a personalizované odpovědi pro úkoly, jako je tvorba životopisu, příprava na pohovor, technická vysvětlení a profesionální psaní.
Recenzenti jej popisují jako spolehlivý a efektivní, ale mějte na paměti, že může znít obecně, pokud nejsou pokyny pečlivě navrženy.
🔑 Hlavní poznatek: Ani jeden z nich není „lepší“. Jsou jen optimalizovány odlišným způsobem.
2. Zpracování kontextu (toto je měřitelné)
Výhoda Clauda je v tomto případě technická, nikoli subjektivní.
📌 Od února 2026 podporuje Claude Opus 4. 6 extrémně velká kontextová okna (s beta režimem rozšiřujícím se až na ~1 milion tokenů), díky čemuž je vhodný pro:
- Analýza úplných přepisů schůzek
- Zadávání dlouhých výzkumných zpráv
- Zpracování analýzy více dokumentů v jednom průchodu
📌 Kontextové okno ChatGPT je ve srovnání menší (i když stále podstatné), což znamená, že týmy často rozdělují dlouhé dokumenty na části nebo se spoléhají na opakované výzvy. To není zásadní problém, ale mění to způsob vaší práce.
3. Ekosystém vs. hloubka
Toto je kompromis, se kterým se většina týmů potýká:
- ChatGPT vyniká, když je psaní jednou z mnoha úkolů. Těží z širokého ekosystému – pluginů, multimodálních nástrojů, prohlížení a integrací –, který usnadňuje přecházení mezi formáty a pracovními postupy.
- Claude se věnuje méně věcem, ale do větší hloubky. Často se volí, když týmy kladou větší důraz na soudržnost, nuance a méně přepracovávání než na šíři nástrojů.
🔑 Hlavní ponaučení: Proto mnoho týmů ve skutečnosti nevybírá jeden. Používají oba. A právě tam začíná skutečné tření, ale k tomu se dostaneme za chvíli.
S tím souhlasím. ChatGPT je o něco pozornější k detailům a o něco logičtější. Claude má o něco lepší vkus, hlas a humor. Používejte je tedy společně. Obvykle používám typingmind a připojuji se k API. To také eliminuje většinu přednášek.
S tím souhlasím. ChatGPT je o něco pozornější k detailům a o něco logičtější. Claude má o něco lepší vkus, hlas a humor. Používejte je tedy společně. Obvykle používám typingmind a připojuji se k API. To také eliminuje většinu přednášek.
V čem je ChatGPT nejlepší (pro psaní)?
Potřebujete vy nebo váš tým vytvářet širokou škálu obsahu, od strukturovaných zpráv po rychlé e-maily a dokonce i technickou dokumentaci? Představte si ChatGPT jako rychlého a spolehlivého generalistu, který vám pomůže vymanit se ze slepé uličky.
A data to potvrzují. ChatGPT funguje v měřítku, které jsme u pracovního softwaru málokdy viděli.
Díky nejnovějším modelům OpenAI se stal pro mnoho lidí výchozím AI asistentem pro psaní. 92 % společností z žebříčku Fortune 500 již používá jeho spotřebitelskou verzi. Jeho největší přednosti? Naprostá flexibilita a rozsáhlý ekosystém pluginů, které rozšiřují jeho možnosti.
👀 Věděli jste? Podle ekonomické studie OpenAI z roku 2025 zpracovával ChatGPT v polovině roku 2025 přibližně 18 miliard zpráv týdně od přibližně 700 milionů uživatelů po celém světě, což představuje zhruba 10 % dospělé populace na světě. Takový rozsah je důležitý, protože určuje, v čem je model dobrý.
Pokud váš tým potřebuje spolehlivý nástroj, který zvládne téměř jakýkoli úkol v oblasti psaní, který mu zadáte, ChatGPT je často výchozím bodem.
🎥 Bonus: Abyste lépe porozuměli tomu, jak ChatGPT generuje své textové odpovědi a zpracovává vaše zadání, podívejte se na toto vysvětlující video, které rozebírá technologii stojící za tímto nástrojem.
Silné stránky ChatGPT v psaní
ChatGPT vyniká, když váš tým potřebuje rychlost a strukturu. Je navržen jako univerzální pracovní nástroj, který se dokáže přizpůsobit široké škále scénářů.
ChatGPT vyniká v těchto oblastech:
- Všestrannost napříč formáty: Může přecházet mezi psaním e-mailů, vytvářením osnovy blogového příspěvku a dokumentováním kódu, aniž by bylo nutné provádět mnoho úprav vašich pokynů.
- Strukturovaná kontrola výstupu: Pokud potřebujete perfektně formátovanou tabulku, číslovaný seznam nebo text v markdownu, ChatGPT je mimořádně dobrý v dodržování těchto konkrétních pokynů.
- Ekosystém pluginů a integrace: Propojuje se se stovkami nástrojů třetích stran, což mu umožňuje procházet web za účelem získání aktuálních informací, vytvářet obrázky pomocí DALL-E nebo analyzovat datové soubory.
- Dodržování pokynů: Pro úkoly, které vyžadují dodržování podrobného stylového průvodce nebo konkrétní osobnosti, je ChatGPT obecně velmi spolehlivý.
- Iterativní zdokonalování: Skvělé pro vzájemnou konverzaci, při které pomalu vylepšujete a zdokonalujete text na základě jeho návrhů.
Skuteční uživatelé se shodují:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak rychle pomáhá proměnit vágní nápady v jasný a použitelný výstup. Je obzvláště užitečný pro psaní návrhů, přepisování a promýšlení problémů, aniž byste museli začínat od nuly. Odpovědi jsou obvykle dobře strukturované a snadno přizpůsobitelné, což šetří čas při každodenních úkolech, jako jsou e-maily, shrnutí nebo brainstorming.
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak rychle pomáhá proměnit vágní nápady v jasný a použitelný výstup. Je obzvláště užitečný pro psaní návrhů, přepisování a promýšlení problémů, aniž byste museli začínat od nuly. Odpovědi jsou obvykle dobře strukturované a snadno přizpůsobitelné, což šetří čas při každodenních úkolech, jako jsou e-maily, shrnutí nebo brainstorming.
ChatGpt používám velmi často během dne pro výzkum, psaní, vysvětlování a plánování obsahu. Podporuje mnoho úkolů na jednom místě a hladce zapadá do mého pracovního postupu. Funguje také dobře spolu s dalšími nástroji, které používám pro správu kliniky, výuku a tvorbu obsahu.
ChatGpt používám velmi často během dne pro výzkum, psaní, vysvětlování a plánování obsahu. Podporuje mnoho úkolů na jednom místě a hladce zapadá do mého pracovního postupu. Funguje také dobře spolu s dalšími nástroji, které používám pro správu kliniky, výuku a tvorbu obsahu.
Slabiny ChatGPT v psaní
Žádný nástroj není dokonalý a všestrannost ChatGPT má i své nevýhody. Několik oblastí, kde můžete narazit na potíže:
- Jeho tón může působit obecně: Bez pečlivého zadávání může styl psaní ChatGPT znít trochu „AI-ovsky“ a postrádat výrazný hlas.
- Změna kontextu v dlouhých relacích: V velmi dlouhé konverzaci může někdy zapomenout dřívější pokyny nebo ztratit nit diskuse kvůli změně kontextu.
- Skłonnost k halucinacím: Občas může generovat velmi věrohodně znějící informace, které jsou zcela nepřesné, proto je nutná kontrola faktů.
- Nadměrné vysvětlování: Má tendenci být příliš podrobný a poskytuje vám pět odstavců textu, když by stačila jedna věta.
- Složitost pluginu: Ačkoli je plugin velmi výkonný, může přidat další vrstvu komplikací a složitosti pro jednoduché úkoly psaní.
Tyto trendy se odrážejí v uživatelských recenzích:
[ChatGPT] Někdy se může mýlit, je třeba ověřit důležité informace. Potřebuje opravdu jasné pokyny, aby generoval správné informace. Občas dává zdlouhavé odpovědi nebo může být velmi repetitivní a předvídatelný.
[ChatGPT] Někdy se může mýlit, je třeba ověřit důležité informace. Potřebuje opravdu jasné pokyny, aby generoval správné informace. Občas dává zdlouhavé odpovědi nebo může být velmi repetitivní a předvídatelný.
4o je pro psaní příšerné. Píše doslova jako de facto „AI styl psaní“, na který jsme zvyklí. 4. 5 bylo mnohem lepší. Stížnosti jako tyto mi opravdu otevírají oči.
4o je pro psaní příšerné. Píše doslova jako de facto „AI styl psaní“, na který jsme zvyklí. 4. 5 bylo mnohem lepší. Stížnosti jako tyto mi opravdu otevírají oči.
V čem je Claude nejlepší (pro psaní)?
Pokud vám ChatGPT pomáhá pracovat rychle, Claude vám pomáhá znít jako vy sami. Takto týmy nejčastěji popisují rozdíl mezi těmito dvěma nástroji.
Pokud tedy trávíte hodiny úpravami návrhů generovaných AI, abyste jim dodali lidský nádech, opravili nevhodné formulace a udělali tón autentičtější, Claude je to, co potřebujete.
Není tato práce navíc v rozporu s původním účelem používání AI asistenta? Nechcete, aby zpomaloval celý proces tvorby obsahu.
Schopnost Clauda vytvářet přirozenější, nuancovanější a lidštěji znějící prózu spolu s jeho velkým kontextovým oknem (nyní až 1 milion tokenů!) z něj učinila oblíbeného favorita, zejména pro dlouhé formy obsahu, jako jsou blogové příspěvky, e-knihy atd.
Silné stránky Clauda v psaní
Psaní Clauda je opakovaně popisováno jako konverzačnější, plynulejší a méně „zjevně generované umělou inteligencí“. Jeho hlavní přednosti jsou:
- Přirozená, lidská próza: Výstupy Clauda mají obecně lepší plynulost, rozmanitější strukturu vět a méně robotický charakter, často vyžadují méně úprav, aby zněly autenticky.
- Jemné úpravy a zpětná vazba: Je obzvláště dobrý nejen v provádění úprav, ale také ve vysvětlování, proč tyto změny zlepšují psaní, a chová se spíše jako trenér psaní než jako prostý asistent psaní.
- Uchování dlouhého kontextu: Claude zvládá extrémně dlouhé dokumenty ( kontextové okno 200 000 tokenů, což je přibližně 500 stran) a zachovává soudržnost, což je ideální pro analýzu rukopisů nebo dlouhých zpráv (zejména v placeném tarifu).
- Promyšlené odmítnutí: Pokud nemůže přesně nebo bezpečně splnit požadavek, má tendenci vysvětlit proč, místo aby pouze generoval nesprávné informace.
- Kvalita shrnutí: Vyniká ve výběru klíčových bodů z dlouhých přepisů nebo dokumentů při zachování důležitých nuancí a kontextu.
Zde jsou názory uživatelů:
ChatGPT je v psaní v pořádku. Pokud chcete být ohromeni, vyzkoušejte Claude. Zejména Claudeovo „Opus“, které je nejlepší v kreativním psaní.
ChatGPT je v psaní v pořádku. Pokud chcete být ohromeni, vyzkoušejte Claude. Zejména Claudeovo „Opus“, které je nejlepší v kreativním psaní.
Použil jsem ho na všechno, od psaní návrhů obsahu až po rozebírání složitých konceptů na srozumitelné vysvětlení. Dobře zvládá kontext, udržuje soudržnost i při delších výměnách a dokáže vhodně přecházet mezi formálním a neformálním tónem. Když potřebuji podrobné, strukturované informace, Claude mi je poskytne; když potřebuji rychlé, přímé odpovědi, přizpůsobí se tomu.
Použil jsem ho na všechno, od psaní návrhů obsahu až po rozebírání složitých konceptů na srozumitelné vysvětlení. Dobře zvládá kontext, udržuje soudržnost i při delších výměnách a dokáže vhodně přecházet mezi formálním a neformálním tónem. Když potřebuji podrobné, strukturované informace, Claude mi je poskytne; když potřebuji rychlé, přímé odpovědi, přizpůsobí se tomu.
Slabé stránky Clauda v psaní
Ačkoli je Claude mezi autory oblíbený, má také své omezení:
- Menší integrační ekosystém: Ve srovnání s ChatGPT má mnohem méně nativních pluginů a připojení třetích stran, což omezuje jeho schopnost interagovat s jinými nástroji.
- Příležitostná nadměrná opatrnost: Jeho design zaměřený na bezpečnost znamená, že jeho ochranné mechanismy mohou být někdy příliš opatrné a odmítají neškodné požadavky, které špatně interpretují.
- Méně strukturovaná kontrola výstupu: Může být méně spolehlivý při vytváření dokonale formátovaných tabulek nebo bloků kódu bez podrobnějších pokynů.
- Kolísání dostupnosti: V obdobích vysoké poptávky uživatelé hlásí omezení kapacity, což může být problém pro týmy, které mají termín.
- Méně možností přizpůsobení: Chybí mu ekvivalent vlastních GPT ChatGPT, takže nelze snadno ukládat a znovu používat konkrétní osobnosti nebo sady pokynů.
GPT mi dává více nápadů, lepší plynulost a silnější emoce v příbězích nebo dialozích. Na druhou stranu, Claude sice poskytuje jasnou strukturu, ale při psaní beletrie nebo poezie působí suchým nebo příliš opatrným dojmem. Myslím, že debata Claude vs. GPT závisí na tom, jaký druh psaní chcete. Stručně řečeno, GPT mi pomáhá udržet kreativní náladu, zatímco Claude působí spíše jako plánovací nástroj.
GPT mi dává více nápadů, lepší plynulost a silnější emoce v příbězích nebo dialozích. Na druhou stranu, Claude sice poskytuje jasnou strukturu, ale při psaní beletrie nebo poezie působí suchým nebo příliš opatrným dojmem. Myslím, že debata Claude vs. GPT závisí na tom, jaký druh psaní chcete. Stručně řečeno, GPT mi pomáhá udržet kreativní náladu, zatímco Claude působí spíše jako plánovací nástroj.
Někdo na Redditu řekl, že Claude AI je lepší pro beletrii. Zaregistroval jsem se na měsíc za 20 dolarů. Několikrát denně se chat zastavil a neumožnil mi pokračovat. Měl jsem projekty a artefakty, ale když mě chat odpojil, artefakt obvykle zmizel. Dvakrát jsem ztratil poznámky k kapitolám... Musel jsem kopírovat/vkládat, psát blurb a přesouvat svůj artefakt. Přejít na jiný chat. Kopírovat/vkládat chat nemůže najít předchozí artefakt. Přesunul jsem svou práci z Pages do Google Docs. Zrušil jsem Claude za 20 dolarů. Smazal jsem aplikaci. ChatGPT plus mě nikdy neodpojí.
Někdo na Redditu řekl, že Claude AI je lepší pro beletrii. Zaregistroval jsem se na měsíc za 20 dolarů. Několikrát denně se chat zastavil a neumožnil mi pokračovat. Měl jsem projekty a artefakty, ale když mě chat odpojil, artefakt obvykle zmizel. Dvakrát jsem ztratil poznámky k kapitolám... Musel jsem kopírovat/vkládat, psát blurb a přesouvat svůj artefakt. Přejít na jiný chat. Kopírovat/vkládat chat nemůže najít předchozí artefakt. Přesunul jsem svou práci z Pages do Google Docs. Zrušil jsem Claude za 20 dolarů. Smazal jsem aplikaci. ChatGPT plus mě nikdy neodpojí.
Claude vs. ChatGPT pro různé úkoly v psaní
Máte před sebou úkol psát. Sáhneš po Claudovi, nebo otevřeš ChatGPT?
Protože odpověď zní „záleží na tom“, zaměří se tato část na něco jednoduššího. Který nástroj funguje lépe pro jaký druh psaní.
Níže uvedený rozpis není pravidlem. Berte jej jako soubor vzorců založených na tom, jak týmy Claude a ChatGPT skutečně denně používají.
|Typ úkolu
|Doporučený nástroj
|Proč
|Návrh e-mailů
|ChatGPT
|Je rychlejší pro rychlé, šablonové odpovědi a následné sekvence, kde je klíčová struktura.
|Obsah blogu
|Claude
|Vytváří poutavější a přirozeněji znějící první návrhy, které vyžadují méně úprav tónu.
|Technická dokumentace
|ChatGPT a Claude
|Oba nástroje mají dobrou schopnost interpretovat a generovat kód při zachování technické přesnosti.
|Shrnutí schůzek
|Claude
|Je lepší v zachycování nuancí, podtextu a klíčových rozhodnutí z konverzace.
|Úpravy a korektury
|Claude
|Poskytuje promyšlenější a poučné zpětné vazby, které pomáhají zlepšit psací dovednosti.
Jak používat Claude a ChatGPT společně ve vašem pracovním postupu při psaní
Do této chvíle jste pravděpodobně již zjistili, že potřebujete oba nástroje. Proces začnete v ChatGPT, kde vytvoříte strukturovaný nástin, a poté přejdete do Claude, kde text doplníte o přirozenější tón.
Většina týmů má tendenci rozdělovat práci podobným způsobem:
- ChatGPT pro rychlý a strukturovaný výstup – osnovy, přepisy, shrnutí a návrhy s náročným formátováním.
- Claude pro vylepšení – zlepšení tónu, zjemnění dlouhých úseků a zachování konzistentního stylu v celém textu.
Samostatně oba nástroje fungují dobře. Společně, bez sdíleného kontextu, však vytvářejí třenice.
Když používáte ChatGPT i Claude společně, můžete uvíznout v nekonečném cyklu kopírování a vkládání mezi záložkami prohlížeče.
Při každém přechodu přicházíte o cenný kontext. Musíte znovu vysvětlovat cíle projektu, vkládat předchozí práci a doufat, že nová AI pochopí, co se snažíte udělat. Tento fragmentovaný proces nazýváme AI Sprawl – neplánované šíření nesouvislých AI nástrojů, které vyčerpává rozpočty a snižuje produktivitu.
Vytváří to chaotický a neefektivní pracovní postup, který podkopává produktivitu, kterou jste se snažili dosáhnout. Navíc platíte za několik samostatných předplatných AI.
Informace, které většině týmů unikají
Problémem není společné používání Claude a ChatGPT.
Používá je mimo místo, kde se vaše práce skutečně odehrává.
Když AI běží v samostatných záložkách, nikdy nevidí historii vašich úkolů, termíny, komentáře ani předchozí rozhodnutí. Nemůže tedy navázat na vaši práci. Reaguje pouze na to, co do ní vložíte jako další.
A proto i ta nejlepší kombinace dvou nástrojů nakonec působí jako daň z produktivity, kterou jste si nevybrali!
Často kladené otázky (FAQ)
Hlavní rozdíl spočívá v jejich stylu psaní; Claude produkuje přirozenější, lidsky znějící prózu, zatímco ChatGPT vyniká ve vytváření strukturovaného, univerzálního obsahu a integraci s jinými nástroji.
Claude použijte pro dokumenty, které vyžadují nuancovaný tón a soudržnost dlouhých textů, jako jsou zprávy nebo návrhy, a ChatGPT použijte pro strukturovaný obsah, jako jsou osnovy nebo technické příručky.
Claude je obecně lepší pro shrnování přepisů a poznámek z jednání, protože díky většímu kontextovému oknu a tréninku dokáže efektivněji zachytit nuance a podtext.
Claude Pro nabízí rychlejší odpovědi a přednostní přístup, což může být užitečné. Týmy však často považují za výhodnější jednotnou platformu, jako je ClickUp, která integruje AI nástroje pro psaní přímo do jejich pracovního postupu při řízení projektů.