Průvodce repurposingem obsahu pomocí AI: Ušetřete čas a zvyšte dosah

Obsah již máte. Více, než si uvědomujete.
Pokud publikujete jeden blogový příspěvek týdně, je to 52 příspěvků ročně. Každý z nich obsahuje nápady, které mohou přesáhnout rámec jedné stránky. Proměňte každý blogový příspěvek v pět dalších aktiv a najednou budete mít více než 250 kusů obsahu, aniž byste museli vytvářet něco nového od nuly.
Tato příručka vám ukáže, jak pomocí AI transformovat stávající obsah do více formátů. Naučíte se praktické pracovní postupy, uvidíte reálné příklady a zjistíte, jak spravovat celý proces repurposing v jednom pracovním prostoru, místo abyste museli používat deset různých nástrojů.
Pojďme na to. 🚀
Co je to repurposing obsahu pomocí AI?
Repurposing obsahu pomocí AI zahrnuje využití umělé inteligence k transformaci stávajícího obsahu do více formátů pro různé platformy a publikum.
AI pomáhá extrahovat klíčové poznatky, přizpůsobit tón a strukturu a přeformátovat obsah tak, aby fungoval jako blog, příspěvek na sociálních sítích, scénář videa, newsletter nebo podcast – aniž byste museli začínat od nuly.
📌 Příklad: Publikovali jste dlouhý blogový příspěvek, ve kterém vysvětlujete novou funkci produktu.
Díky AI repurposing obsahu se tento jeden obsah může stát:
- Příspěvek na LinkedIn zdůrazňující hlavní poznatek
- Karusel shrnující klíčové body
- Sekce newsletteru oznamující aktualizaci
- Krátký scénář videa pro sociální média
- Úryvky z často kladených dotazů pro vaše centrum nápovědy
Základní myšlenka je jednoduchá. Jednou investujete čas do vytvoření vysoce kvalitního obsahu a poté pomocí AI tento obsah přizpůsobíte pro každou platformu, na které se vaše publikum pohybuje.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využít AI pro marketing, podívejte se na toto video 📹
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
Výhody opětovného využití obsahu pomocí umělé inteligence
42 % marketérů zaznamenalo úspěch díky aktualizaci a repurposing stávajícího obsahu. Opakované použití osvědčeného materiálu vám pomůže publikovat rychleji a získat větší hodnotu z toho, co jste již vytvořili. Mezi hlavní výhody repurposingu obsahu pomocí AI patří 👇
✅ Šetří čas: AI vygeneruje první návrhy během několika minut, čímž se sníží množství ručního přepisování a formátování.
✅ Zlepšuje dosah: Obsah se přizpůsobuje různým platformám, takže se publikum může zapojit v formátech, které preferuje.
✅ Zachovává konzistenci: Hlas značky a sdělení zůstávají jednotné napříč všemi kanály.
✅ Zvyšuje návratnost investic: Jedna investice do obsahu přináší několik použitelných aktiv.
✅ Udržuje kalendáře plné: Jediný základní obsah podporuje průběžné publikování na více kanálech.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony marketingových plánů v Excelu a ClickUp
👀 Věděli jste, že... 87 % marketérů využívá AI jako pomoc při tvorbě obsahu. Společnosti, které využívají AI, publikují o 42 % více obsahu za měsíc než ty, které to dělají ručně.
Běžné příklady využití repurposing obsahu
Repurposing obsahu pomocí AI se běžně používá u následujících typů obsahu:
|Původní typ obsahu
|Jak týmy využívají AI k repurposing
|Kde se to projevuje
|Blogové příspěvky a průvodce
|Příspěvky na sociálních sítích, souhrny e-mailů, scénáře videí, karusely
|LinkedIn, e-mail, YouTube, Instagram a X karusely
|Podcasty a videa
|Přepisy, krátké klipy, titulky, písemné shrnutí
|Blogy, krátká videa, Reels, TikTok
|Webináře a akce
|Shrnující články, výňatky, následné e-maily
|Blogy, sociální média, e-maily
|Zprávy a whitepapery
|Vzdělávací příspěvky, shrnutí, výňatky podporující prodej
|Blogy, sociální média, podpora prodeje
Proč používat AI pro repurposing obsahu?
Nejúspěšnější strategie obsahového marketingu se zaměřují na šíření stejných klíčových poznatků napříč kanály, a to ve formátech, které preferují různé cílové skupiny.
Repurposing umožňuje týmům oslovit publikum tam, kde se již nachází, aniž by docházelo k fragmentaci sdělení nebo vyčerpání vašeho týmu.
Tradičně musel někdo ručně psát úryvky z vašich blogových příspěvků pro sociální média. Nebo extrahovat klíčové body, přepsat je s ohledem na omezení platformy a tento proces opakovat pro každý kanál.
AI to zcela mění. Zadáte několik pokynů a okamžitě proměníte jeden obsah do několika formátů, z nichž každý je přizpůsoben platformě, pro kterou je určen.
To je důležité, protože můžete ⭐
- Oslovte publikum tam, kde již je: Převedete jednu základní myšlenku na několik příkladů obsahu generovaného umělou inteligencí, které fungují na sociálních médiích, v e-mailech, popisech videí, zpravodajích a dalších médiích.
- Rozšiřujte se, aniž byste vyčerpali svůj tým: AI automatizuje opakující se práci, takže autoři a marketingoví specialisté se mohou soustředit na kontrolu, kontext a kvalitu.
- Rychlejší práce napříč kanály: Co člověku trvá 30 minut, umělá inteligence zvládne za pár sekund. Díky této rychlosti je možné udržovat stabilní přítomnost na více platformách.
- Zachovejte konzistenci značky: Když různé kanály spravují různí lidé, často dochází k odchylkám v tónu komunikace. Umělá inteligence vyškolená podle pokynů značky pomáhá udržovat jednotnost sdělení napříč formáty.
- Získejte větší hodnotu ze stávajícího obsahu: Většina obsahu se použije jednou a pak se na něj zapomene. AI vyhledává klíčové postřehy, citovatelné věty a datové body, aby se silné myšlenky znovu použily a nezapadly.
- Snižte bariéry pro multikanálový marketing: Malé týmy se mohou prezentovat na více sociálních médiích, aniž by musely rozšiřovat počet zaměstnanců. Přepracování blogových příspěvků a video obsahu vám umožní udržet si přítomnost na různých kanálech pomocí jednoho základního obsahu, který lze převést do různých formátů.
- Zjistěte, co skutečně funguje: Nástroje pro repurposing obsahu pomocí AI mohou zdůraznit, které formáty obsahu, nadpisy a kanály sociálních médií podporují zapojení uživatelů. To pomáhá týmům vylepšovat jejich strategii repurposingu obsahu a maximalizovat návratnost investic do obsahu v průběhu času.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co AI v práci? Díky centralizované AI, která řídí všechny aspekty vašeho projektového managementu, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
Jak znovu využít obsah pomocí AI (krok za krokem)
Zde je opakovatelný proces pro repurposing existujícího obsahu pomocí AI 👇
Krok 1: Proveďte audit své stávající knihovny obsahu
Nemusíte repurpovat všechno.
Proveďte audit své stávající knihovny. Hledejte příspěvky, které dosáhly dobrých výsledků. Může se jednat o:
- Blogové příspěvky s trvale vysokou návštěvností nebo silným SEO hodnocením
- Newslettery s vysokou mírou otevření nebo prokliku
- Webináře nebo videa s vysokou mírou zapojení nebo dobou sledování
- Stále aktuální průvodce, případové studie nebo vysvětlení produktů
Tyto zdroje již rezonují s vaším publikem, což z nich dělá nejlepší kandidáty pro repurposing pomocí umělé inteligence.
Soustřeďte tyto zdroje na jednom místě, aby umělá inteligence mohla pracovat s plným kontextem, než začnete generovat nové formáty.
Jak ClickUp pomáhá
Vytvořte dokument ClickUp Doc, abyste měli tento audit na jednom místě. Seznamte všechny zdroje, uveďte, proč fungovaly dobře, a označte potenciální možnosti jejich využití. Můžete také přidat poznámky k metrikám výkonu, jako je návštěvnost, zapojení nebo konverze. Stane se to pracovním dokumentem, ke kterému se váš tým může vracet a na kterém může stavět, jak se mění priority.
💡 Tip pro profesionály: Zaznamenejte celý audit obsahu do jediného dokumentu ClickUp Doc. Požádejte ClickUp BrainGPT, aby zvýraznil nejúčinnější zdroje, shrnul důvody jejich dobré výkonnosti a navrhl způsoby opětovného využití podle kanálu.
Krok 2: Přiřaďte cílové formáty k chování publika
Rozhodněte se, kde a jak vaše publikum skutečně konzumuje obsah.
Přepracování funguje nejlépe, když jsou formáty přizpůsobeny skutečným spotřebitelským návykům, nikoli pouze dostupnosti platformy.
Položte si otázky jako:
- Dávají přednost krátkým postřehům nebo dlouhým vysvětlením?
- Objevují obsah prostřednictvím vyhledávání nebo sociálních sítí?
- Zajímá je více text, obrázky nebo videa?
Například:
- Podrobné blogy fungují dobře pro publikum, které vyhledává informace.
- Karusely a krátké příspěvky fungují lépe pro objevování na sociálních sítích.
- Videoklipy jsou vhodné pro rychlou mobilní konzumaci
- Newslettery podporují opakované zapojení a myšlenkové vedení
Jak ClickUp pomáhá
Pomocí vlastních polí přiřaďte formáty obsahu k chování publika v odpovídajícím měřítku. Označte každý obsah podle typu publika, preferovaného kanálu a formátu, poté obsah seskupte nebo filtrujte, abyste zjistili, kde bude repurposing skutečně fungovat.
💟 Bonus: Vložte AI Fields v ClickUp do svého pracovního postupu pro repurposing a přeměňte surový obsah na strukturované, použitelné signály – bez ručního označování každého obsahu. AI Fields automaticky extrahuje a aktualizuje informace z obsahu úkolů, dokumentů a komentářů.
Krok 3: Vložte obsah do AI a vygenerujte první návrhy
V tomto případě přebírá těžkou práci umělá inteligence.
Začněte se svým zdrojovým obsahem a vložte jej do svého nástroje AI. Kvalita výstupu závisí na tom, jak jasně jej navedete, takže buďte konkrétní ohledně toho, co chcete.
Poskytněte jasné pokyny, které specifikují:
- Cílový formát (příspěvek na LinkedIn, vlákno na Twitteru, e-mailový newsletter)
- Požadovaný tón (profesionální, neformální, vzdělávací, propagační)
- Klíčové body, které je třeba zdůraznit
- Jakékoli požadavky specifické pro danou platformu (omezení počtu znaků, požadavky na formátování)
Pokud například přetváříte blogový příspěvek, vyhněte se vágním pokynům.
❌ Špatný pokyn: „Převést to na příspěvky na sociálních sítích. “
✅ Dobrý podnět: „Vytvořte z tohoto blogu pět příspěvků na LinkedIn. Každý příspěvek by se měl zaměřit na jinou část, používat profesionální, ale konverzační tón, obsahovat v první větě něco, co upoutá pozornost, a končit otázkou, která podnítí interakci. Každý příspěvek by měl mít méně než 1 300 znaků.“
Jak ClickUp pomáhá
Při škálování repurposing obsahu se většina týmů potýká s rozptýlením nástrojů.
Zpomaluje to realizaci a nutí marketéry opakovaně vysvětlovat stejný obsah.
Jednotné pracovní prostředí snižuje tření a zvyšuje provozní efektivitu v celém pracovním postupu repurposing.
Vyzkoušejte ClickUp BrainGPT – kontextového AI pomocníka zabudovaného přímo do vašeho pracovního prostoru.
Rozumí vaší práci, pomáhá při každém kroku tvorby obsahu a sjednocuje lidi, úkoly a znalosti na jednom místě. AI pracuje společně s vašimi skutečnými projekty a zdroji, namísto toho, aby generovala obsah izolovaně.
Použijte BrainGPT k:
- Vytvářejte první návrhy přímo z původního dokumentu nebo úkolu (příspěvky na LinkedIn, části newsletterů, scénáře videí, vlákna).
- Vytvořte více formátů pro různé účely ze stejného zdroje, aniž byste museli pokaždé znovu vysvětlovat souvislosti.
- Udržujte výstupy AI vázané na provedení, aby návrhy zůstaly propojené s vlastníky, kroky kontroly a termíny publikování.
A když vám chybí kontext – jako původní dokument, poznámky k výkonu nebo předchozí rozhodnutí ohledně sdělení – ClickU Enterprise Search vám pomůže jej rychle najít. Popište, co hledáte, přirozeným jazykem, a vyhledá to v dokumentech, úkolech, komentářích a připojených aplikacích.
Kromě vyhledávání dokáže AI ClickUp analyzovat vaše úkoly, chaty, pokyny pro značku a dokumenty v pracovním prostoru, aby mohla odpovídat na otázky v kontextu. Můžete se zeptat:
- „Jaké úkoly související s repurposingem obsahu jsou na tento týden naplánovány?“
- „Jaké pokyny pro sdělení by měl tento příspěvek dodržovat?“
- „Kde je původní blog, na kterém je tato kampaň založena?“
ClickUp Brain se navíc připojuje k externím modelům AI. Máte přístup ke specializovaným generačním funkcím, které přesahují možnosti vestavěné AI.
Použijte Claude pro dlouhé úvahy a nuancované přepisy. Gemini pro návrhy podložené výzkumem a multimodální obsah. ChatGPT pro rychlé vytváření nápadů, strukturované výstupy a texty připravené pro sociální sítě – vše dostupné prostřednictvím ClickUp Brain v jednom pracovním postupu.
⚒️ Rychlý tip: Použijte funkci Talk-to-Text od ClickUp Brain k okamžitému převodu hlasových poznámek, poznámek z webinářů nebo rychlých nápadů na obsah do textové podoby. Je to obzvláště užitečné, když chcete zachytit syrové myšlenky nebo mluvené postřehy a převést je do prvních návrhů, které může AI vylepšit.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp BrainGPT to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Krok 4: Zkontrolujte, vylepšete a přidejte lidskou kreativitu
Pokud je AI správně nastavena, generuje kvalitní první návrhy. Vaším úkolem je tento obsah zlidštit.
Zkontrolujte každý článek z hlediska:
- Faktická přesnost (AI někdy halucinuje statistiky nebo nesprávně interpretuje zdrojový materiál)
- Konzistence hlasu značky (zní to jako my?)
- Formátování specifické pro danou platformu (omezení počtu znaků, hashtagy, @zmínky)
- Relevance výzvy k akci (má výzva k akci smysl pro tuto cílovou skupinu?)
- Kreativní úhly pohledu (můžeme to udělat zajímavější nebo nečekanější?)
V tomto kroku hraje nejdůležitější roli lidský úsudek. AI dokáže shrnovat a restrukturalizovat, ale nemůže nahradit životní zkušenosti nebo intuici.
Přidejte osobní příběhy, zasvěcené informace nebo nečekané souvislosti, které dodají obsahu hloubku. Malé náznaky osobnosti nebo vhodně umístěný humor často rozhodují o tom, zda si něco zapamatujete, nebo jen letmo přelétnete očima.
🚀 Výhoda ClickUp: S ClickUp Super Agents můžete urychlit proces kontroly a vylepšování. A ne, svou kreativitu nevydáváte navenek.
Použijte Super Agents k:
- Označte návrhy generované umělou inteligencí, které vyžadují lidskou kontrolu.
- Přesměrujte obsah správnému recenzentovi na základě kanálu nebo formátu.
- Shrňte zpětnou vazbu a poznámky k revizím z komentářů a dokumentů.
- Sledujte, co je schváleno, co je blokováno a co je připraveno k publikování.
Toto video vám ukáže, jak si vytvořit vlastního agenta 👇
💟 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro produktivitu pro každou situaci
Krok 5: Naplánujte a publikujte napříč kanály
V této fázi je cílem udržet proces tvorby obsahu jednoduchý a opakovatelný. To znamená zajistit, aby se správný obsah dostával na správný kanál ve správný čas.
Místo ad hoc publikování přizpůsobte repurposed obsah tak, aby:
- Časové osy kampaní
- Frekvence publikování příspěvků podle konkrétních kanálů
- Uvedení produktů na trh nebo oznámení
- Evergreenové distribuční plány
💡 Tip pro profesionály: Nastavte automatizaci ClickUp, aby se postarala o opakující se předávání v procesu tvorby obsahu. Automaticky přesouvejte úkoly do stavu „Naplánováno“, když je obsah schválen, přiřazujte vlastníky publikování, když se blíží termín, nebo informujte zúčastněné strany, když jsou příspěvky zveřejněny.
Krok 6: Sledujte výkonnost a opakujte
Nyní si procvičujete repurposing obsahu pomocí AI. Dále byste se měli zaměřit na to, co funguje (využijte toho více) a co nefunguje (odstraňte to nebo upravte).
Pro tuto metriku sledujte:
- Míra zapojení podle formátu a platformy
- Míra prokliku u odkazů v repurposed obsahu
- Přeměna repurposed obsahu na potenciální zákazníky nebo zákazníky
- Úspora času díky opětovnému využití pomocí AI oproti ručnímu vytváření
- Náklady na jeden kus přetvořeného obsahu
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro plánování, rozvrhování a publikování jako profesionál
Jak ClickUp pomáhá
Pomocí dashboardů ClickUp můžete vizualizovat pokrok, výkonnost a návratnost investic na jednom místě – bez ručního vykazování. Dashboardy se automaticky aktualizují podle toho, jak se mění úkoly, dodává obsah a mění metriky.
Karty AI umístěné vedle tabulek a grafů automaticky shrnují klíčové výsledky, zdůrazňují rizika, navrhují další kroky a upozorňují na to, co vyžaduje pozornost. Trávíte méně času analýzou a více času zlepšováním výsledků.
📚 Číst více: Váš průvodce řízením SEO projektů
Jak vybrat nejlepší formát pro repurposing
- Pokud je vaším cílem aktivace: úryvky o produktech + uvítací e-maily
- Pokud je vaším cílem pipeline: e-mail + LinkedIn + klipy z webinářů
- Pokud je vaším cílem SEO: aktualizace + FAQ + interní propojení
Nástroje a šablony pro repurposing obsahu pomocí AI
Pokud teprve začínáte, zde je několik samostatných nástrojů a šablon, které můžete vyzkoušet 👇
Asistenti pro psaní s využitím umělé inteligence
Writesonic
Použijte Writesonic, pokud je cílem repurposing objevitelnost. Například aktualizace stránek, které citují nástroje AI, nebo vyplnění mezer, kde jsou zmíněni konkurenti, ale vy ne. Pokud jej používáte pro repurposing, považujte výstupy za vrstvu priorit, která vám řekne, co je třeba aktualizovat jako první, a poté pište podle svých vlastních standardů.
Nejlepší funkce Writesonic
- Rozšiřte pokrytí pomocí klíčových slov a komunitních zdrojů, jako jsou Ahrefs a Reddit.
- Vytvářejte a optimalizujte obsah pomocí generování článků pomocí umělé inteligence a pracovních postupů pro optimalizaci obsahu.
- Použijte Chatsonic pro SEO a marketingové chaty s přístupem k několika modelům AI.
Omezení Writesonic
- Vyžadujte lidskou kontrolu pro finální vylepšení a zachování hlasu značky, zejména u stránek s vysokou důležitostí.
- Záleží především na kvalitě podnětů, takže výsledky se mohou lišit mezi jednotlivými autory v rámci stejného týmu.
Ceny Writesonic
- Lite: 49 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 070 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Recenzent Capterra říká:
Jednou z věcí, kterou na Writesonic opravdu oceňuji, je rozmanitost formátů obsahu, které podporuje. Ať už potřebuji napsat návrh blogového příspěvku, vytvořit popisky pro sociální média nebo napsat e-mailový newsletter, Writesonic mi s tím pomůže. A skutečnost, že dokáže optimalizovat obsah pro SEO a zapojení, je pro naši online viditelnost obrovským bonusem.
Jednou z věcí, kterou na Writesonic opravdu oceňuji, je rozmanitost formátů obsahu, které podporuje. Ať už potřebuji napsat návrh blogového příspěvku, vytvořit popisky pro sociální média nebo napsat e-mailový newsletter, Writesonic mi s tím pomůže. A skutečnost, že dokáže optimalizovat obsah pro SEO a zapojení uživatelů, je pro naši online viditelnost obrovským bonusem.
Jasper
Jasper je určen pro marketingové týmy, které potřebují opakovatelné výstupy, aniž by musely pokaždé znovu vysvětlovat pravidla značky. Jeho funkce pro značky vám umožňují ukládat pokyny týkající se hlasu a stylu, takže návrhy jsou od začátku blíže vaší základní linii. Použijte jej, když často vytváříte stejné typy obsahu a chcete méně oprav tónu při revizi.
Nejlepší funkce Jasperu
- Použijte Canvas, flexibilní pracovní prostor pro psaní, k vytváření návrhů, úpravám a vylepšování obsahu s pomocí AI.
- Studio strukturalizuje váš proces tvorby obsahu a pomáhá vám sladit sdělení, tón a požadavky SEO napříč všemi repurposed aktivy.
- Nastavte automatizace s AI agenty, aby prováděly opakovatelné úkoly, jako je přepisování úryvků ze sociálních médií, shrnování dlouhých blogových příspěvků a aplikování pravidel hlasu značky.
Omezení Jasperu
- Navzdory pokročilému tréninku může obsah někdy postrádat skutečnou originalitu, osobní styl nebo hloubku vyprávění, což způsobuje, že na běžná témata působí roboticky.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/licence/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 264 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Recenze uživatele říká:
Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a snadno ovladatelné, a to i pro někoho, kdo s nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence teprve začíná. Naučit se s ním pracovat bylo překvapivě snadné.
Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a snadno se v něm orientuje i někdo, kdo s nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence nemá zkušenosti. Naučit se s ním pracovat bylo překvapivě snadné.
Copy. ai
Copy. ai se zaměřuje na pracovní postupy uvedení na trh, takže se hodí pro týmy, které přetvářejí obsah do sekvencí podporujících aktiva. Namísto generování jednorázových návrhů se zaměřuje na výstupy ve stylu vícefázového pracovního postupu, které mohou pokrývat předávání mezi obsahovým marketingem a prodejem. Je užitečné, když chcete konzistentní strukturu napříč variantami, jako je například webinář, který se promění v sérii následných e-mailů s úhly pohledu založenými na rolích.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Automatizujte celé sekvence obsahu pomocí AI Workflows propojením několika kroků – od generování potenciálních zákazníků a identifikace publika až po návrh kompletních e-mailových kampaní a blogových příspěvků.
- Vytvářejte rychle rozmanitý obsah pomocí rozsáhlé knihovny šablon s více než 90 předem připravenými nástroji a šablonami.
- Definujte konzistentní osobnost značky pomocí nástrojů Infobase a Brand Voice.
Ceny Copy.ai
- Chat: 29 $/měsíc
- Agenti: 249 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,9/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai?
Poslechněte si recenzi na Redditu:
Copy AI je v pořádku, pokud jde o rychlost, ale nečekejte, že s ním vyhrajete SEO války. Surový AI text = obecný, detekovatelný a obvykle se bez rozsáhlých lidských úprav dlouhodobě neudrží v žebříčku.
Copy AI je v pořádku, pokud jde o rychlost, ale nečekejte, že vám pomůže vyhrát SEO války. Surový AI text = obecný, snadno rozpoznatelný a bez rozsáhlých lidských úprav obvykle nezíská dlouhodobé hodnocení.
📚 Číst více: Alternativy Copy.ai pro tvorbu obsahu
AI editor videa
Popis
Descript je postaven na úpravách podle přepisu, takže se hodí pro videa s mluvícími hlavami, podcasty, rozhovory a nahrávky obrazovky. Upravujete slova a časová osa se přizpůsobí, což je praktické, když je hlavním úkolem opravit část, která se protáhla. Je vhodnější pro vylepšování nahraného materiálu do krátkých klipů.
Nejlepší funkce Descript
- Automaticky detekujte a odstraňujte výplňová slova a eliminujte tak nesrovnalosti jako „hm“ a „uh“ z nahrávek.
- Nahrávejte a upravujte videa pomocí integrovaných funkcí pro nahrávání obrazovky.
- Vytvářejte audiogramy k propagaci podcastů nebo zvukových ukázek na sociálních médiích.
Omezení popisu
- Příležitostné chyby v synchronizaci zvuku během úpravy videa
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 19 $ za osobu/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 50 $ za osobu/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 770 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Toto říká recenzent Capterra o Descriptu:
Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu.
Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu.
Runway
Runway je určen pro generativní videa a náročnější vizuální úpravy, zejména když potřebujete nové scény nebo stylizované záběry, místo aby jste ořezávali stávající záběry. Je užitečný pro reklamní kreativy nebo koncepční vizuály, když není možné natáčet.
Nejlepší funkce Runway ML
- Nové modely jako Gen-3 a Gen-4 (ve vývoji) nabízejí nástroje jako interpolace snímků a AI barevné korekce.
- Cloudový editační panel s možností sdílení projektů, přidávání komentářů a kontrolou verzí
- Podporuje export formátů MP4, GIF a PNG a integruje se s Adobe Premiere Pro prostřednictvím pluginu.
Omezení Runway ML
- Uživatelé hlásili problémy s editací videa, jako například nekonzistentní směr pohybu ve vygenerovaných videích (např. subjekty kráčející pozpátku místo dopředu).
Ceny Runway ML
- Navždy zdarma
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway ML
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Runway ML?
Toto řekl recenzent G2 o Runway ML:
RunwayML je jeden z nejlepších nástrojů AI na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa. Často jej používám k vytváření filmových záběrů, které později mohu začlenit do své časové osy a vytvořit tak celovečerní, velmi poutavá videa, která moji diváci milují.
RunwayML je jeden z nejlepších nástrojů AI na trhu, je velmi jednoduchý. Obzvláště se mi líbí jeho nástroj pro převod obrázků/textu na video, který funguje jako kouzelná hůlka. Je velmi snadné jej implementovat do mého pracovního postupu při úpravách videa. Často jej používám k vytváření filmových záběrů, které později mohu začlenit do své časové osy a vytvořit tak celovečerní, velmi poutavá videa, která moji diváci milují.
Nástroj pro automatizaci sociálních médií
Buffer
Buffer, vytvořený pro malé podniky a samostatné tvůrce, usnadňuje plánování a rozvrhování obsahu napříč několika účty. Platforma vám umožňuje ukládat nápady na příspěvky na sociálních médiích kdykoli prostřednictvím přístupné a snadno použitelné mobilní aplikace.
Můžete si také během několika minut vytvořit vlastní přizpůsobenou vstupní stránku, například mini webovou stránku vaší značky. Umožní vám to zvýraznit odkazy, produkty nebo nabídky a nasměrovat sledující kamkoli budete chtít.
Nejlepší funkce Bufferu
- Přidávejte fotografie a videa přímo z Google Drive, Dropbox, Canva a dalších zdrojů.
- Využijte AI od Buffer k brainstormingu nápadů, vylepšení návrhů a generování návrhů obsahu.
- Spolupracujte snadno a v reálném čase tím, že budete diskutovat o nápadech, vylepšovat příspěvky a zanechávat zpětnou vazbu přímo na platformě.
Omezení bufferu
- Platforma nenabízí pokročilé funkce sociálního naslouchání, jako je analýza sentimentu nebo prediktivní detekce trendů.
Ceny Buffer
- Navždy zdarma
- Základní funkce: 6 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Uživatel Capterra říká:
Buffer zjednodušuje a strukturalizuje správu sociálních médií mé společnosti! Jejich platforma je přehledná a velmi uživatelsky přívětivá. Společnost má také skvělý zákaznický servis, působí upřímně a autenticky a provozuje skvělý podcast o sociálních médiích!
Buffer zjednodušuje a strukturová správu sociálních médií mé společnosti! Jejich platforma je přehledná a velmi uživatelsky přívětivá. Společnost má také skvělý zákaznický servis, působí upřímně a autenticky a provozuje skvělý podcast o sociálních médiích!
Hootsuite
Hootsuite vám umožňuje naplánovat příspěvky předem na hlavních sociálních médiích, jako jsou Facebook, Instagram, LinkedIn a X (dříve Twitter). Můžete například naplánovat zveřejnění příspěvků v době nejvyšší aktivity, čímž zvýšíte jejich viditelnost.
Pomůže vám najít otázky, na které stojí za to odpovědět pomocí repurposed obsahu. Pokud je vaším cílem reagovat na konverzace, Hootsuite je nástroj, který potřebujete.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Sledujte sociální média a hledejte zmínky o značce a klíčová slova.
- Analyzujte výkonnost sociálních médií pomocí komplexních analytických nástrojů.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí integrovaných nástrojů
Omezení Hootsuite
- Postrádá schopnosti AI a optimalizaci obsahu specifickou pro danou platformu.
- Má neohrabané, zastaralé rozhraní, ve kterém se těžko orientuje.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Tým: 399 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Podle recenze uživatele G2:
Na Hootsuite se mi nejvíce líbí, jak zjednodušuje složité pracovní postupy v sociálních médiích do jednoho intuitivního prostoru. Obzvláště oceňuji white-label reporting – to, co mi dříve trvalo hodiny, nyní zvládnu za pár sekund a grafy vypadají profesionálně a jsou připravené pro klienta. Díky kombinaci s Canva a Feedly se mohu soustředit a udržovat pořádek a zároveň zvládám design a kurátorství obsahu z jednoho dashboardu.
Na Hootsuite se mi nejvíce líbí, jak zjednodušuje složité pracovní postupy v sociálních médiích do jednoho intuitivního prostoru. Obzvláště oceňuji white-label reporting – to, co mi dříve trvalo hodiny, nyní zvládnu za pár sekund a grafy vypadají profesionálně a jsou připravené pro klienta. Díky kombinaci s Canva a Feedly se mohu soustředit a udržovat pořádek a zároveň zvládám design a kurátorství obsahu z jednoho dashboardu.
Šablony pro repurposing blogů, videí a příspěvků na sociálních sítích
Šablona pro správu obsahu ClickUp
S šablonou pro správu obsahu ClickUp můžete:
- Zaznamenávejte požadavky na obsah s jasnými poli pro kanál, typ obsahu, vlastníka a termín.
- Vedejte oddělené redakční kalendáře pro obsah blogu, sociálních sítí, e-mailů a webových stránek.
- Proveďte každý kus definovanými fázemi, jako je návrh, kontrola a publikování.
Šablona řídicího panelu pro správu projektů ClickUp
Šablona řídicího panelu ClickUp Project Management pomáhá týmům sledovat průběh projektu na jednom místě pomocí živých údajů o úkolech. Je navržena tak, aby nahradila roztříštěné tabulky jediným přehledem přímo propojeným s probíhající prací.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte stav úkolů, vlastníky, termíny a závislosti napříč projekty v reálném čase.
- Sledujte pracovní zátěž, čas a kapacitu pomocí integrovaných widgetů na ovládacím panelu.
- Sledujte pokrok pomocí předdefinovaných zobrazení, jako jsou Tabule, Plánování kapacity a Výkonnost týmu.
Osvědčené postupy pro repurposing obsahu pomocí AI
✅ Časově omezené přetváření, aby se zabránilo nadprodukci
Díky AI je snadné vytvářet různé varianty. Tato výhoda se však může nenápadně proměnit v nadprodukci.
Abyste tomu předešli, definujte si předem jasné hranice:
- Kolik formátů každý základní obsahový prvek vyprodukuje?
- Kolik času na úpravy je přijatelné na jeden výstup?
- Kdy se repurposed asset označí jako „hotový“, i když by mohl být ještě vylepšen?
- Které formáty jsou pro každý cyklus volitelné a které povinné?
💡 Tip pro profesionály: Používejte odhady času nebo sledování času při úkolech souvisejících s repurposingem, aby týmy měly přehled nejen o výstupech, ale i o vynaloženém úsilí. V průběhu času tak bude snazší odhalit formáty, které trvale překračují svou hodnotu a měly by být z pracovního postupu odstraněny.
✅ Zachovejte původní záměr při repurposing napříč formáty
Když je jeden obsah přizpůsoben do více formátů, může se jeho hlavní poselství postupně měnit, až různé verze začnou sdělovat odlišné informace.
K tomu obvykle dochází, když je repurposing považován za izolovanou úlohu namísto propojeného systému.
Než začnete vytvářet nové formáty, ujistěte se, že:
- Hlavní poselství, které musí obsah sdělovat
- Problém publika, který řeší
- Výsledek, kterého chcete, aby čtenář dosáhl
- Hranice toho, co by obsah neměl tvrdit nebo slibovat
Každý repurposed obsah by měl posilovat stejný záměr, i když se změní formulace, délka nebo struktura. Pokud dvě verze vedou čtenáře k odlišným interpretacím, něco se pokazilo.
💡Tip pro profesionály: Na začátek svých úkolů týkajících se repurposing přidejte krátkou „kontrolu záměru“. Jediný odstavec s popisem sdělení a cíle často stačí k tomu, aby výstup AI a lidské úpravy byly v souladu.
✅ Udržujte soubor evergreenového obsahu
Vytvořte knihovnu svého evergreenového obsahu a nejlépe fungujících repurposed obsahových prvků. Ta poslouží jako inspirace a školicí materiál pro nástroje AI pro repurposing obsahu.
Váš soubor swipe by měl obsahovat:
- Nejúspěšnější příspěvky na všech sociálních médiích
- Předměty e-mailů s vysokou mírou otevření
- Videoscripty a miniatury, které přilákaly kliknutí
- Nadpisy, které generovaly větší provoz z vyhledávačů
- Výzvy k akci, které vedly ke konverzi
Omezení AI Content Repurposing
Přestože AI repurposing obsahu nabízí jasné zvýšení efektivity, má i své nevýhody. Mezi ně patří:
|Kategorie
|Co se může pokazit
|Příklad a dopad
|Obecné výstupy
|AI vytváří bezpečné, neutrální návrhy bez jasného stanoviska.
|Přepracované příspěvky na sociálních médiích znějí zaměnitelně a těžko si získávají pozornost.
|Odchylky hlasu značky
|Tón a positioning se liší v závislosti na formátu, aniž by docházelo ke konzistentním recenzím.
|Publikum si všímá nesouladu mezi blogovými příspěvky, e-maily a kanály sociálních médií.
|Mezery v kontextu a přesnosti
|AI příliš zjednodušuje nebo nesprávně interpretuje nuance myšlenek.
|Cenný obsah ztrácí důvěryhodnost nebo vyžaduje rozsáhlé přepracování.
|Rozdělení pracovního postupu v měřítku
|Větší výstup znamená více návrhů a recenzí, které je třeba sledovat.
|Týmy tráví více času správou obsahu než vytvářením nového obsahu.
|Klesající návratnost investic
|Rychlost se zvyšuje, ale výkon nikoli
|Publikuje se více obsahu, ale výsledky stagnují nebo klesají.
Tipy pro efektivní repurposing obsahu pomocí AI
AI usnadňuje získání větší hodnoty z vašeho obsahu, ale skutečné zisky pocházejí z toho, jak záměrně jej používáte.
Tip 1: Před publikováním zkontrolujte tón a přesnost obsahu generovaného umělou inteligencí.
AI dokáže rychle restrukturalizovat obsah. Nedokáže však posoudit, zda by něco mělo být publikováno.
Každý repurposed obsah vyžaduje lidskou kontrolu, zejména v krátkých formátech, kde se snadno ztratí kontext.
Pomocí krátké kontroly zkontrolujte:
- Přesnost: ověřte statistiky, citáty a tvrzení
- Hlas: ujistěte se, že tón odpovídá vaší značce
- Formátování: správné rozložení pro danou platformu
- Záměr: jasná a relevantní výzva k akci
- Funkčnost: odkazy, které fungují a směřují na správné místo
Začleňte tuto kontrolu do svého pracovního postupu.
Tip 2: Strategie 1:5
Pomocí strategie 1:5 rozdělte jeden silný základní obsah na pět zaměřených částí, z nichž každá je určena pro konkrétní platformu a cíl.
|Původní kotevní aktivum
|Výstup generovaný umělou inteligencí
|Platforma
|Cíl
|Dlouhý blog
|Shrnutí
|Myšlenkové vedení
|5 klíčových bodů
|X (Twitter)
|Zapojení/Virovost
|Skript otázek a odpovědí
|Instagram Stories
|Interakce s komunitou
|Upoutávka na newsletter
|Návštěvnost webových stránek
|Webinář/video
|3 krátké klipy
|TikTok / Reels
|Povědomí o značce
|Technický průvodce
|Centrum nápovědy
|Vzdělávání zákazníků
|Podcast Audio
|Spotify/Apple
|Multimodální dosah
|Článek na LinkedIn
|Autorita platformy
|Následný e-mail pro účastníky
|Péče a udržení zákazníků
💡 Tip pro profesionály: Správa 5 aktiv na jedno aktivum se může rychle stát logistickou noční můrou. Použijte ClickUp Relationships k propojení všech 5 podřízených úkolů s nadřazeným úkolem. Tím zajistíte, že pokud se změní datum původního blogového příspěvku, celý distribuční plán se automaticky aktualizuje.
Tip 3: Vytvořte šablony pro konzistentní výsledky
Dobře strukturované podněty pro psaní pomocí umělé inteligence vedou k lepším výsledkům než jednorázové pokyny. Vytvořte opakovaně použitelné šablony pro běžné úkoly související s přetvářením obsahu.
Příklady šablon, které můžete použít k repurposing obsahu:
- Blogový příspěvek na LinkedIn: „Převést následující blogový příspěvek na příspěvek na LinkedIn. Zaměřit se na [konkrétní část nebo téma]. Použít profesionální, ale konverzační tón. Do první věty vložit úvodní hlášku, v prostřední části uvést hodnotu a na konci položit otázku, která podnítí interakci. Délka příspěvku nesmí přesáhnout 1 300 znaků.“
- Video na blogový příspěvek: „Převést tento přepis videa na blogový příspěvek. Vytvořit poutavý úvod, rozdělit obsah na přehledné části s podnadpisy, přidat závěr s klíčovými body a zahrnout výzvu k akci. Zachovat konverzační tón.“
- Blog na Twitteru: „Převést tento blogový příspěvek na vlákno na Twitteru. Začít poutavým tweetem. Rozdělit klíčové body do jednotlivých tweetů (max. 240 znaků). Použít číslované tweety (1/10, 2/10 atd.). Zakončit tweetem s výzvou k akci, který odkazuje na celý příspěvek. “
Usnadněte si repurposing obsahu s ClickUp
Repurposing obsahu pomocí AI funguje nejlépe, když je součástí vašeho stávajícího pracovního postupu.
Používáte-li nesouvislé nástroje, budete muset neustále znovu zadávat kontext, což je naprostá ztráta času a zdrojů.
ClickUp je v tomto ohledu revoluční. Umožňuje vám spravovat pracovní postupy pro opětovné využití obsahu od začátku do konce, a to díky umělé inteligenci.
Jste připraveni vyzkoušet AI repurposing obsahu? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ✅
Často kladené otázky
Přepracování obsahu pomocí umělé inteligence spočívá v převzetí existujícího obsahu a jeho přizpůsobení do nových formátů a variant. Můžete například přeměnit blog na sociální vlákno, webinář na krátké klipy nebo podcast na článek, přičemž zachováte konzistentní základní sdělení.
Začněte s obsahem, který již má hloubku a strukturu, protože to dává AI více možností pro práci. Obvyklými vítězi jsou evergreenové blogové příspěvky, webináře a záznamy z akcí, podcasty, průvodce a výzkumné články, které mají jasné sekce, příklady a opakovatelné závěry. Můžete také upřednostnit obsah, který již dosáhl dobrých výsledků. Jednoduché pravidlo, které je třeba dodržovat: pokud původní obsah odpovídá na více otázek, vypráví jasný příběh nebo obsahuje rámce, které můžete rozdělit, je vhodným kandidátem pro repurposing.
Ano. ClickUp může sloužit jako pracovní prostor, kde se obsah zaznamenává, převádí na úkoly pro opětovné využití, kontroluje a sleduje od začátku do konce.
Považujte hlas značky za soubor pravidel, která musí AI dodržovat. Dejte modelu krátkého hlasového průvodce (schválená slova, zakázaná slova, preference vět, úroveň čtení), přidejte 2 až 3 příklady textů v duchu značky a každý návrh před zveřejněním podrobijte opakované kontrole tónu, srozumitelnosti a přesnosti.
Pro pokročilou automatizaci a repurposing obsahu můžete připojit externí modely AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Kromě toho mohou agenti ClickUp automatizovat vícestupňové pracovní postupy a integrace s nástroji jako Slack a Google dále zefektivňují vaše procesy. Díky těmto možnostem je ClickUp velmi flexibilní pro repurposing a automatizaci pracovních postupů!