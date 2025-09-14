13 nejlepších CRM nástrojů pro stavebnictví k zefektivnění projektů a správy klientů

Nedodržené termíny, spory ohledně plateb a roztříštěné informace o projektu mohou vykolejit i ty nejlepší stavební týmy. Drobné problémy se mohou proměnit v nákladná zpoždění, pokud jsou harmonogramy, povolení a komunikace s klienty roztříštěné.
Software CRM pro stavebnictví vše integruje – centralizuje projektová data, sleduje postup prací, organizuje vaše projekty a informuje klienty v reálném čase.
Vybrali jsme pro vás špičkové nástroje, díky kterým stavební týmy ušetří čas, získají zakázky rychleji a dokončí každý projekt bez překročení rozpočtu. ✅
Na co byste se měli zaměřit při výběru CRM systému pro stavebnictví?
Při výběru CRM pro vaši stavební firmu zvažte následující klíčové funkce, které umožňují rozhodování na základě dat:
- Sledování projektů: Vyberte si CRM, které spravuje více než jen kontakty – sledujte zakázky, časové plány, povolení a změny objednávek pro chytřejší rozhodování
- Komunikace: Zajistěte snadné informování klientů a subdodavatelů díky sdílení harmonogramů a postupu projektu jedním kliknutím
- Odhady a nabídky: Využijte nástroje s integrovanými šablonami, digitálními podpisy a sledováním, abyste urychlili proces podávání nabídek
- Plánování: Vyberte si CRM systémy, které centralizují plánování úkolů, pracovníků a vybavení pomocí vizuálních kalendářů
- Mobilní přístup: Vyberte si nástroje optimalizované pro mobilní zařízení, aby týmy mohly na stavbě aktualizovat stav zakázky, zaznamenávat docházku nebo nahrávat fotografie
- Ukládání dokumentů: Uchovávejte plány, povolení, smlouvy a fotografie na jednom bezpečném a přehledném místě
- Fakturace a účetnictví: Vyhledejte integrované funkce fakturace, sledování plateb a účetní integrace, které zlepší cash flow
Stavební CRM v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších CRM systémů pro stavebnictví, které vám pomohou efektivně sledovat a spravovat nové potenciální zákazníky:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny
|ClickUp
|Jednotlivci, malé firmy, střední podniky a velké společnosti, které potřebují jednotný systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM), projektů a klientů
|All-in-one CRM a řízení projektů, dokumenty, úkoly, analytika, časové osy, automatizace, AI, dashboardy, sledování času, chat, přístup pro hosty
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|Buildertrend
|Malí i velcí generální dodavatelé a projektoví manažeři koordinující subdodavatele a harmonogramy
|Klientský portál, plánování, denní záznamy, Ganttovy diagramy, řízení pracovníků, online platby, rozpočtování
|Ceny na míru
|Procore CRM
|Velké stavební firmy a podniky spravující komplexní portfolia s více projekty
|Správa portfolia, sledování nákladů, kontrola smluv, přizpůsobené procesy, centralizovaná komunikace
|Ceny na míru
|JobNimbus
|Malé až středně velké týmy zabývající se exteriérovými stavebními pracemi (střešní krytiny, obklady), které potřebují přístup v terénu
|Nástěnky s funkcí drag-and-drop, mobilní aplikace, vizuální kalkulátory, automatizované pracovní postupy a fakturační nástěnky
|Ceny na míru
|Vedoucí stavby
|Malé podniky a dodavatelé, kteří hledají řešení s bohatou výbavou a příznivou cenou
|Více než 60 modulů (bezpečnost, žádosti o informace, výkazy práce), sledování potenciálních zákazníků, integrované finanční nástroje, mobilní aplikace
|Ceny placených tarifů začínají na: 49 $/měsíc na uživatele
|Followup CRM
|Stavební firmy a specializované řemeslné podniky (všech velikostí) zaměřené na prodej, které potřebují automatizaci pipeline
|Vizuální dashboardy, sledování nabídek, automatické sledování, hodnocení potenciálních zákazníků, zprávy o aktivitách
|Ceny placených tarifů začínají na: 4 500 $/rok
|CoConstruct
|Stavitelé domů na míru, firmy zabývající se rekonstrukcemi a týmy rezidenčních projektů (malé až střední)
|Odhady, výběr klientů, šablony nabídek, sledování práce a administrativní panel
|Ceny na míru
|Pipedrive
|Malé týmy a jednotlivci zaměřené na jednoduché sledování prodejů
|Kanbanové procesy, asistované zadávání dat, získávání potenciálních zákazníků pomocí chatbotů, přizpůsobené procesy
|Ceny placených tarifů začínají na: 19 $/měsíc na uživatele
|HubSpot CRM
|Startupy, živnostníci a malé podniky, které potřebují integrovaný marketing/služby
|E-mailové šablony, formuláře, omnichannelové kampaně, live chat, získávání potenciálních zákazníků, analytika
|Zdarma; placené tarify začínají na: 20 $/měsíc na uživatele
|Salesforce
|Podniky a velké stavební firmy, které potřebují rozsáhlé přizpůsobení a integrace
|Vlastní pracovní postupy, pokročilá automatizace, integrace, přizpůsobené přehledové panely a informace založené na umělé inteligenci
|Ceny na míru
|PlanSwift
|Odhadci a projektoví manažeři (všech velikostí) se zaměřením na měření podle výkresů
|Vizuální výkazy, vlastní sestavy, export do CRM/Excel, měření v měřítku
|Ceny placených tarifů začínají na: 2 000 $/rok na uživatele
|Jobber
|Malé až středně velké týmy terénních služeb (elektrikáři, instalatéři, mobilní týmy)
|Optimalizace tras, okamžité fakturace, chatbot s umělou inteligencí, sledování mezd a vizuální kalendář
|Ceny placených tarifů začínají na: 30 $/měsíc na uživatele
|AccuLynx
|Střechařské firmy (malé i velké) rozšiřují své aktivity a automatizují pracovní postupy
|Komplexní pracovní postupy, letecké měření, elektronické podepisování smluv, sledování potenciálních zákazníků, výrobní moduly
|Ceny na míru
👀 Věděli jste, že... Vaše prodejní produktivita se může zvýšit o tři až pět procent pouhou automatizací CRM a prodejních procesů pomocí umělé inteligence.
Nejlepší CRM pro stavebnictví
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní se podívejme, které řešení by pro vás mohlo být nejvhodnější a proč. Zde jsou nejlepší CRM nástroje ideální pro vaše potřeby v oblasti řízení staveb:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a klientů)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat. Je založena na umělé inteligenci, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Od sledování potenciálních zákazníků a správy údajů o klientech až po monitorování postupu prací a koordinaci týmů v terénu – ClickUp pro CRM sjednocuje správu vztahů se zákazníky s ostatními pracovními postupy, čímž eliminuje potřebu používat několik nesouvislých nástrojů.
S šablonou CRM ClickUp můžete spravovat kontakty, fáze prodeje a projekty, aniž byste museli začínat od nuly.
Tato šablona vám umožní:
- Centralizujte kontaktní údaje zákazníků, seznamy úkolů, poznámky a historii komunikace na jednom přehledném místě
- Upřednostňujte úkoly a následné kroky podle fáze prodeje nebo typu zákazníka
- Využijte předdefinované pohledy (například Seznam nebo Prodejní proces) a rychle najděte to nejdůležitější
- Využijte přizpůsobitelná pole pro pracovní pozice, odvětví a typy položek CRM, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu
- Vizualizujte průběh prací a identifikujte úzká místa pomocí nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy a dashboardy.
Šablony CRM od ClickUp jsou určeny k použití společně s ClickUp CRM, abyste mohli zlepšit retenci klientů, urychlit uzavírání obchodů a zvýšit tržby tím nejjednodušším a nejefektivnějším možným způsobem.
💡 Tip pro profesionály: Vyberte si zobrazení, která dávají smysl pro váš pracovní postup – Seznam, Kanban, Kalendář nebo vlastní zobrazení, jako jsou „Klienti v riziku“ nebo „Aktivní projekty“. Můžete definovat vlastní stavy (např. „Nabídka odeslána“ nebo „Probíhá“) a pomocí vlastních polí zaznamenávat klíčové údaje, jako je adresa staveniště, rozpočet nebo typ projektu.
Automatizujte pracovní postupy a vizuálně sledujte průběh prací
ClickUp Automations eliminuje opakující se administrativní práci tím, že automaticky přiřazuje členy týmu, aktualizuje stavy nebo odesílá připomenutí v průběhu projektů. S ClickUp Tasks můžete snadno delegovat odpovědnosti, stanovovat termíny a sledovat pokrok v každé fázi vašeho stavebního projektu – vše na jednom místě. Funkce drag-and-drop usnadňuje organizaci a přeřazování úkolů podle měnících se potřeb projektu, takže váš tým vždy ví, na čem má dále pracovat.
Díky závislostem úkolů v ClickUp můžete nastavit přesné pořadí operací a zajistit, aby příprava staveniště, kontroly a předávky proběhly ve správném pořadí.
Pokud dojde k jakýmkoli změnám nebo zpožděním, ClickUp vás o tom okamžitě informuje, aby se váš tým mohl rychle přizpůsobit a udržet stavbu v plánu.
Získejte informace založené na umělé inteligenci
Agenti ClickUp, jako jsou agenti pro integraci CRM dat, pomáhají synchronizovat váš CRM systém s nástroji, jako jsou e-maily nebo webové formuláře, a automaticky aktualizují záznamy, jakmile dorazí nové informace. Pokud potřebujete aktualizace v reálném čase, ClickUp Brain analyzuje váš pracovní prostor, aby zodpověděl otázky, navrhl další kroky a shrnul pokrok klienta – to vše na požádání a na jedné platformě.
Můžete se například zeptat na stav staveniště, nejnovější komunikaci s klientem nebo nevyřízené úkoly a získat okamžité odpovědi.
Navíc můžete pomocí ClickUp Brain Max diktovat aktualizace na stavbě, poznámky ke klientům nebo položky seznamu nedodělků, aniž byste museli používat ruce. Váš hlasový vstup je okamžitě přepsán, propojen se správným úkolem nebo záznamem klienta a zpřístupněn vašemu týmu – ideální řešení pro zaneprázdněné dodavatele v terénu.
Spojte to s funkcemi obsaženými v ClickUp pro stavební týmy a získáte komplexní CRM systém založený na umělé inteligenci, který zvyšuje provozní efektivitu ve stavebnictví a zároveň zlepšuje služby pro vaše zákazníky.
Podívejte se, jak lze ClickUp proměnit v plně funkční CRM systém přizpůsobený pro stavebnictví – uchovávejte potenciální zákazníky, smlouvy, klienty a stav projektů na jednom místě, abyste nikdy nezmeškali následnou komunikaci.
Lepší způsob řízení stavebních prací
Ať už spravujete počáteční interakce s potenciálními zákazníky nebo finální předání, ClickUp podporuje váš pracovní postup pomocí funkcí, jako jsou Ganttovy diagramy, myšlenkové mapy a podrobné souhrny projektů. Můžete přidělovat úkoly, stanovovat termíny, sledovat využití zdrojů a vizualizovat každou část projektu, abyste zajistili, že bude probíhat podle plánu a v rámci rozpočtu.
Sledujte čas, spolupracujte a dosahujte lepších výsledků
Můžete dokonce sledovat čas přímo v ClickUp nebo využít integrace jako Clockify k monitorování hodin strávených na každém úkolu či projektu. Vestavěné připomenutí a upozornění pomáhají vašemu týmu udržet přehled o termínech a klíčových milnících.
Komunikace v reálném čase je při řízení stavebních projektů a v CRM zásadní. Díky ClickUp Chat a ClickUp Docs jsou všichni na stejné vlně, ať už v kanceláři, nebo na stavbě.
Můžete @označovat kolegy, přidávat komentáře nebo okamžitě sdílet projektové soubory. To usnadňuje spolupráci na žádostech o informace, změnových příkazech, podáních a obecné zpětné vazbě, čímž se omezuje nedorozumění a zvyšuje celková efektivita práce.
Pro klienty a subdodavatele zajišťuje přístup pro hosty s přizpůsobitelnými oprávněními, že všichni zůstávají informováni, aniž by docházelo k vyzrazení citlivých informací.
📮 ClickUp Insight: 46 % znalostních pracovníků spoléhá na kombinaci chatu, poznámek, nástrojů pro řízení projektů a týmové dokumentace, jen aby měli přehled o své práci. Pro ně je práce roztříštěná napříč nesouvislými platformami, což ztěžuje udržení pořádku. Jako univerzální aplikace pro práci vše sjednocuje ClickUp. Díky funkcím, jako je ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat a ClickUp Brain, je veškerá vaše práce centralizována na jednom místě, prohledávatelná a hladce propojená. Rozlučte se s přetížením nástroji – přivítejte snadnou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte stav projektu, konverze potenciálních zákazníků a stav rozpočtu na první pohled díky dashboardům ClickUp.
- Vizuálně si naplánujte fáze projektu a prodejní procesy pomocí tabulek ClickUp Whiteboards
- Zaznamenávejte a shrňujte hovory s klienty nebo schůzky na stavbě pomocí ClickUp AI Notetaker
- Ukládejte veškerou komunikaci s klienty, projektové dokumenty, smlouvy a korespondenci na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup a mohli se k nim kdykoli vrátit.
- Rozčleňte každý stavební projekt na jednotlivé fáze pomocí šablony ClickUp pro řízení stavebních projektů, která provede týmy od přípravy až po dokončení.
- Zvyšte spokojenost a loajalitu zákazníků díky včasné komunikaci, transparentním aktualizacím o projektu a organizovanému sledování.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení při počátečním nastavení a přizpůsobení, zejména pro týmy, které s projektovým softwarem začínají
- Ve srovnání s webovou a desktopovou verzí nabízí omezené funkce v mobilní verzi
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp se mi líbí nejvíc pro sledování a organizaci stavebních rozpočtů naší společnosti. Líbí se mi, že mohu snadno přizpůsobovat kategorie a sloupce. Také se mi líbí možnost filtrování pro podávání zpráv mému provoznímu týmu.
2. Buildertrend (nejlepší pro správu časových os a dodavatelů)
Potřebujete vylepšit koordinaci s dodavateli a zákazníky? Buildertrend nabízí denní záznamy, správu pracovníků a plánování zakázek, které vám pomohou s rychlým rozhodováním. Získáte také vyhrazený prostor pro organizaci seznamu subdodavatelů, což usnadní správu vztahů a identifikaci nových příležitostí k výdělku.
Stavební CRM také vizualizuje postup prací pomocí Ganttových diagramů, což umožňuje poskytovat všem vašim klientům aktualizace v reálném čase. Buildertrend má také funkci inteligentního plánování, která pomáhá přiřazovat činnosti a okamžitě informovat dostupné pracovní týmy. Zahrnuje také inteligentní rozpočtování a správu materiálů a integruje se s QuickBooks, Xero, Google Calendar, Dropbox, Procore a Zapier pro plynulý dohled nad projekty a financemi.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Sdílejte aktualizace projektů a schválení prostřednictvím specializovaného zákaznického portálu
- Provádějte a přijímejte online platby a dokonce si nastavte pojišťovací služby s integrovaným rozpočtováním
- Zlepšete sledovatelnost úkolů na stavbě díky automatické synchronizaci objednávek a změnových příkazů
Omezení Buildertrendu
- Nabízí komplexní rozhraní, jehož ovládání může působit neintuitivně
- Vyžaduje, aby byli všichni dodavatelé zapojeni do každého stavebního projektu, aby byla umožněna úplná vizualizace
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Zavedení plánovacího softwaru využívajícího umělou inteligenci do vašich pracovních postupů může zvýšit produktivitu o 30 %, výrazně zvýšit spokojenost, pomoci vám získat platby rychleji a otevřít vám cestu k dalším obchodům.
3. Procore CRM (nejlepší pro sledování portfolia a nákladů na podnikové úrovni)
Pokud spravujete velké množství stavebních projektů, je Procore CRM skvělou volbou. Centralizuje celé vaše projektové portfolio, zefektivňuje prognózy tržeb a poskytuje vám kompletní přehled o všech nákladech.
Tato cloudová platforma je ideální pro firmy s týmy pracujícími na dálku. Díky projektovým dashboardům je sdílení vizuálních přehledů o potenciálních zákaznících a aktivních zakázkách zcela plynulé. Zahrnuje také správu kontaktů a sledování prodejního procesu a přímo se integruje s nástroji pro plánování projektů od Procore, aby zajistila hladký přechod od prodeje k dodání.
Nejlepší funkce CRM systému Procore
- Sledujte obchodní příležitosti s přesností díky přizpůsobenému CRM pipeline a reportovacímu dashboardu.
- Zaznamenávejte e-maily, poznámky z jednání a rozhodnutí na jedné časové ose CRM pomocí centralizovaných komunikačních nástrojů
- Předpovídejte tržby přesněji díky analýzám na úrovni portfolia, které jsou přímo propojeny s aktivitami v oblasti nabídek
- Integrujte systém do projektových pracovních postupů a zajistěte tak hladkou koordinaci
Omezení systému Procore CRM
- Chybí funkce pro správu portfolia vhodné pro malé podniky
- Vyžaduje časově náročné nastavení a zaškolení kvůli složitosti na podnikové úrovni
Ceny CRM systému Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze systému Procore CRM
- G2: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore CRM?
Finanční nástroje Procore jsou výkonné a majitelé mohou spravovat celé své portfolio projektů na jednom místě […] Pracovní postupy jsou dobré, ale je třeba je vylepšit tak, aby je bylo možné přizpůsobit podle smlouvy, nikoli pouze podle projektu.
4. JobNimbus (nejlepší pro správu zakázek a exteriérové stavební práce)
Chcete získávat nové zakázky, aniž byste narušili průběh stávajících projektů? JobNimbus je vynikající volbou pro stavební firmy, zejména pro týmy zabývající se exteriérovými pracemi. Obsahuje nástěnky s funkcí drag-and-drop, díky kterým se týmy mohou rychle rozběhnout bez rizika dvojího rezervování.
Jeho integrované e-maily a okamžité aktualizace pro klienty jsou také skvělé pro včasné venkovní práce, jako je instalace plotů a okapů. Vizuální kalkulátor navíc pomáhá vytvářet a prezentovat přesné nabídky pro lepší udržení klientů. Nabízí také sledování projektů, kalkulaci nákladů na zakázky, správu potenciálních zákazníků, plánování úkolů a nástroje pro komunikaci v týmu, které zajistí koordinaci všech činností.
Nejlepší funkce JobNimbus
- Prohlédněte si fakturaci, faktury a nevyřízené zakázky pomocí specializovaných fakturačních tabulek
- Přeměňujte potenciální zákazníky rychleji díky automatizacím zabudovaným do webových formulářů, e-mailových šablon a nastavení oznámení
- Díky sdílení zakázek v reálném čase budou majitelé nemovitostí i subdodavatelé vždy informováni.
Omezení JobNimbus
- Chybí přizpůsobitelné možnosti automatizace pro lépe přizpůsobené pracovní postupy
- V mobilní aplikaci se občas vyskytují chyby a problémy s navigací.
Ceny JobNimbus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze JobNimbus
- G2: 4,7/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
5. Contractor Foreman (nejlepší z hlediska cenové dostupnosti a integrovaných nástrojů)
Dalším v pořadí je Contractor Foreman, nástroj pro řízení staveb známý svými cenově dostupnými funkcemi. Kromě cenové dostupnosti pokrývá jeho 35 integrovaných nástrojů vše od kalkulace nákladů a plánování prací až po sledování bezpečnosti.
Obsahuje také přehledové panely pro správu potenciálních zákazníků, sledování komunikace s klienty a stav nabídek. Přehledné rozhraní a mobilní aplikace z něj činí praktický nástroj pro manažery v terénu. Jedná se o uživatelsky přívětivou volbu pro malé dodavatele.
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Spravujte celé pipeline pomocí sledování potenciálních zákazníků, které je přímo propojeno s nabídkami a projektovými soubory
- Využijte integrované finanční nástroje, jako jsou odhady, fakturace a sledování času, bez nutnosti integrace třetích stran
- Získejte přístup ke správě vztahů se zákazníky odkudkoli díky mobilní aplikaci určené pro koordinaci práce v terénu i v kanceláři
Omezení pro vedoucího stavby
- Nabízí omezené možnosti reportingu, které mohou být pro pokročilé potřeby příliš základní
- Chybí možnosti přizpůsobení v rámci rozhraní pro přizpůsobené uživatelské prostředí
Ceny pro stavební předáky
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 720 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Contractor Foreman?
Recenze Capterra zní:
Je to skvělý nástroj pro jakoukoli firmu, používáme ho denně. V Contractor Foreman můžeme dělat cokoli od odhadů, fakturace, řízení projektů až po celkové ukládání informací. Je poměrně snadné se s ním naučit pracovat, vřele doporučuji […] Nelze provádět změny v rozpracovaném odhadu.
6. Followup CRM (nejlepší pro sledování potenciálních zákazníků a automatizaci prodejního procesu)
Followup CRM vyniká ve stavebnictví, zejména pokud chcete posílit svou schopnost získávat nové zakázky. Díky komplexní správě kontaktů, upozorněním na potenciální zákazníky a sledování prodejních aktivit udržuje tento nástroj celý tým na správné cestě – bez chaosu.
Umožňuje vám také označovat potenciální zákazníky podle typu projektu, rozpočtu nebo časového harmonogramu pro rychlé stanovení priorit. Integrované bodování potenciálních zákazníků vám pomůže sledovat, jak velký zájem má každý z nich. Navíc lze automatizovat všechny opakující se úkoly, které vytvoříte, ať už jde o konverzi potenciálních zákazníků, procesy po dokončení stavby nebo následné aktivity.
Nejlepší funkce Followup CRM
- Sledujte nabídky automaticky a získejte okamžitá upozornění, když si potenciální zákazníci prohlédnou nebo přijmou vaše nabídky, čímž eliminujete ruční kontrolu
- Sledujte výkonnost firmy pomocí reportů o aktivitách, které odhalují vzorce následných kroků, míru uzavření obchodů a produktivitu obchodních zástupců
- Propojte nástroje pro tvorbu nabídek hladce díky integraci s The EDGE, abyste synchronizovali prodejní data s více nabídkami a vyhnuli se dvojímu zadávání údajů
Omezení systému Followup CRM
- Díky tomu je přidávání nových klientů složitým a zdlouhavým procesem
- Zpoždění ve zobrazení reportů, přičemž některé reporty se nezobrazují na hlavním dashboardu a jejich generování trvá dlouho
Ceny CRM systému Followup
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Followup CRM
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Než se termín „CRM“ stal běžným, firmy spravovaly vztahy se zákazníky pomocí systémů pro správu kontaktů. V roce 1987 uvedli Mike Muhney a Pat Sullivan na trh ACT! – vůbec první software pro správu kontaktů pro osobní počítače. Tento digitální adresář umožnil obchodníkům efektivněji ukládat a vyhledávat informace o zákaznících, čímž položil základy pro dnešní sofistikované CRM platformy.
7. CoConstruct (nejlepší pro projekty v oblasti bydlení a rekonstrukce)
Zabýváte se více projekty, které přesahují rámec běžných rekonstrukcí? CoConstruct je navržen pro flexibilní zakázky a pracovní postupy v oblasti stavebního průmyslu. Jeho přizpůsobitelné nástroje pro odhady nákladů, sledování výběru klientů a praktické koordinační funkce jsou hlavními přednostmi při realizaci jakékoli stavby.
Rychlé a přesné šablony nabídek tohoto nástroje jsou vynikající pro klienty s opakujícími se, ale jedinečnými požadavky. CoConstruct také nabízí přehledy o výkonu týmu, které v každém kroku zdůrazňují podstatné informace, jako jsou harmonogramy a stav výběru funkcí. Stručně řečeno, je ideální volbou pro stavitele domů a stavební firmy, které se zabývají rezidenčními projekty.
Nejlepší funkce CoConstruct
- Pomocí nastavení pro správu klientů můžete spravovat schvalování digitálních nabídek, možnosti výběru, termíny a předvolby připomínek.
- Sledujte úzká místa a porovnávejte odpracované hodiny s odhadem pomocí modulu pro sledování práce
- Zaznamenávejte komunikaci s obchodními partnery, podrobnosti o stavbách a dokonce i pojistné certifikáty automaticky pomocí administrativního panelu, a to pouhým jedním kliknutím.
Omezení CoConstruct
- Podle některých stavitelů postrádá funkci pro vizuální organizaci specifikací a výběrů v oblasti interiérového designu.
- Způsobuje duplicitní záznamy a neúplné přenosy dat kvůli nespolehlivým integracím
Ceny CoConstruct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: 4/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoConstruct?
Možnost sjednotit všechny prvky projektu na jednom místě: tedy odhady, stavební plány, komunikaci se subdodavateli a shromažďování veškeré relevantní dokumentace. [Ale] Nástroj pro odhady je velmi neohrabaný. Neumožňuje vám načíst do systému všechny různé odhady obdržené od subdodavatelů, vybrat si, které možnosti zvolit, a automaticky aktualizovat rozpočet.
🧠 Zajímavost: V roce 1985 způsobilo uvedení kalkulačky Construction Master revoluci ve stavebnictví. Toto kapesní zařízení, předprogramované pro základní stavební výpočty, jako jsou úhly, schody, výpočty pro střechy, sklon, výška a délka, se stalo nepostradatelným nástrojem pro profesionály. Jeho úspěch připravil půdu pro specializované kalkulačky, které zjednodušují složité výpočty přímo na stavbě a zvyšují produktivitu.
8. Pipedrive (nejlepší pro základní správu pipeline)
Pro týmy, které v rámci stavebního procesu upřednostňují prodej, je Pipedrive dobrou volbou pro zvýšení produktivity, a to i při budování vztahů. Snadno vytváří potenciální zákazníky a umožňuje je přiřadit konkrétním prodejcům, čímž se interakce se zákazníky stávají osobnějšími.
Máte spoustu historických dat v tabulkách? Importujte je a Pipedrive je za vás propojí a vytvoří rychlé datové vzorce. Všechny vaše informace, aktivity a časové osy kontaktů jsou uspořádány do jednoduchých fází prodejního procesu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Získejte nové potenciální zákazníky a automaticky je přidejte do prodejního trychtýře pomocí funkce chatbota.
- Minimalizujte přípravu prodeje a papírování díky asistovanému zadávání dat a CRM pracovním postupům
- Vytvářejte, označujte a přizpůsobujte prodejní cykly pomocí vlastních pipeline a fází procesů
Omezení Pipedrive
- K využívání pokročilých funkcí API a webhooků jsou nutné znalosti v oblasti vývoje.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc na uživatele
- Professional: 64 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
9. HubSpot CRM (nejlepší pro marketingové a servisní nástroje)
Chcete posílit svou online přítomnost nebo zdůraznit specializované služby, jako jsou přístavby domů nebo udržitelné stavitelství? HubSpot CRM vám pomůže udržet pořádek díky nástrojům, jako je sledování nabídek, správa kontaktů a koordinace nabídek – a to vše bez zbytečné zátěže.
Nabízí také pracovní postupy založené na API, živý chat a formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, které se skvěle hodí pro správu potenciálních zákazníků a služeb s velkým objemem. Navíc jsou jeho funkce přizpůsobené pro mobilní zařízení a analýzy v reálném čase vždy praktické při hledání nových klientů pro vaši stavební firmu.
Nejlepší funkce CRM systému HubSpot
- Zvyšte dopad svého marketingového plánu, a to i u specializovaných zakázek v oblasti rekonstrukcí, pomocí omnichannelových kampaní a škálovatelného nástroje pro generování poptávky
- Inteligentně mapujte vztahy s klienty propojením typu stavební zakázky, lokality a rozpočtu s vlastními asociativními štítky
- Udržujte svou databázi přehlednou, ať už se jedná o odhady nákladů, přizpůsobitelné nabídky nebo nabídky dodavatelů, díky rychlému udělování oprávnění na úrovni polí.
Omezení CRM systému HubSpot
- Nastavení a filtrování reportovacích dashboardů může být složité
Ceny CRM systému HubSpot
- Zdarma
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,2/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Recenze Capterra zní:
Jeho nástroj pro reporting poskytuje velmi užitečné informace o výkonu, které nám pomáhají zlepšovat interakce se zákazníky. HubSpot CRM má živé dashboardy, díky kterým lze snadno sledovat, jak všechny naše interakce probíhají v reálném čase.
10. Salesforce (nejlepší pro přizpůsobení a integraci)
Salesforce je i nadále synonymem pro CRM. Jeho největší předností pro začínající stavební firmy je možnost rozsáhlého přizpůsobení, od pracovních postupů subdodavatelů až po vícefázovou komunikaci s klienty. Můžete přizpůsobit každou fázi a pole tak, aby odpovídaly způsobu práce vašeho týmu – ať už se ucházíte o nové projekty nebo spravujete probíhající stavby.
Díky širokému spektru použití jsou všechny funkce a rozhraní navrženy tak, aby se přizpůsobily vašemu způsobu řízení zakázek. Systém nabízí také výkonné možnosti integrace a přizpůsobený dashboard, který poskytuje komplexní přehled o vašich projektech, jejich postupu a stavu vztahů s klienty.
Nejlepší funkce Salesforce
- Spravujte žádosti o informace, nabídky, změny objednávek a kontroly pomocí komplexní automatizace
- Sjednoťte terénní data, harmonogramy prací a aktualizace projektů ve svém CRM pomocí rozsáhlé knihovny integrací, včetně Procore a PlanGrid.
- Předvídejte zpoždění prací, překročení nákladů a pravděpodobnost úspěchu u nadcházejících výběrových řízení díky komplexním informacím získaným pomocí umělé inteligence.
Omezení Salesforce
- Vzhledem ke složitému nastavení a přizpůsobení vyžaduje specializovaný IT personál a zákaznickou podporu
- Ve srovnání s jednoduššími CRM řešeními pro stavebnictví vyžaduje delší dobu na osvojení
Ceny Salesforce
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 800 recenzí)
11. PlanSwift (nejlepší pro přesné výkazy a odhady)
PlanSwift je oblíbeným nástrojem pro správu projektů, kde má finalizace plánů přednost před generováním potenciálních zákazníků. Vyniká rychlými nástroji pro měření výkresů, díky kterým je stanovení cen hračkou.
Tento nástroj také zpracovává měření rozměrů s vysokou přesností, což je klíčový faktor při uzavírání obchodních nabídek. Navíc nabízí možnosti rychlého exportu, které lze přímo načíst do vašeho prodejního procesu.
Nejlepší funkce PlanSwift
- Zrychlete výkazy výměr díky nahrávání na web jedním kliknutím, měření a nastavitelným měřítkům přímo z digitálních plánů
- Sestavujte balíčky práce, materiálů a odpadů pro každou zakázku konzistentně pomocí vlastních sestav
- Propojte se se svým CRM nebo Excelem a exportujte data z kalkulací, což pomůže obchodním týmům navázat na podrobné nabídky podložené daty.
Omezení PlanSwift
- Postrádá integrovaný CRM software nebo sledování potenciálních zákazníků a spoléhá se na složité integrace třetích stran
- Nabízí omezené cloudové funkce, což může zpomalit spolupráci v týmu
Ceny PlanSwift
- PlanSwift Professional: 2 000 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze PlanSwift
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PlanSwift?
Recenze Capterra uvádí:
Je to opravdu skvělé, pokud vám nevadí vytvářet odhady mimo platformu. Take Off se velmi snadno ovládá a používá
12. Jobber (nejlepší pro správu terénních služeb a fakturaci)
Jsou vaše dny plné plánování zakázek a sledování plateb? Jobber je skvělým řešením. Jeho menu pro rychlé vytváření vám umožňuje okamžitě přidávat klienty, vytvářet nabídky, plánovat zakázky a odesílat faktury bez zbytečných kroků.
Zahrnuje sledování mezd a integrované zpracování plateb. Díky vizuálnímu kalendáři lze snadno a rychle přiřazovat práce v terénu správným technikům. Mezi další funkce patří integrované formuláře pro kontroly a předání, rozhraní optimalizované pro mobilní zařízení a vylepšené nástroje pro komunikaci s klienty.
Nejlepší funkce Jobberu
- Zajistěte automatizaci a personalizaci rezervací zakázek pomocí chatbota s umělou inteligencí přizpůsobeného na míru
- Získejte zpět bývalé klienty a zlepšete rozvoj podnikání zaměřený na udržení zákazníků pomocí cílených e-mailových kampaní
- Nastavte kontroly a podrobné kontrolní seznamy pro předání s funkcí formulářů integrovanou do každé zakázky
Omezení Jobberu
- Nabízí omezené funkce pro správu úkolů, což může vést k nesouladu mezi provozními činnostmi a prvky CRM
- Chybí robustní funkce pro vytváření reportů, které by umožňovaly třídit přehledy podle klientů, produktů nebo položek
Ceny Jobberu
- Grow: 199 $/měsíc na uživatele
- Connect: 119 $/měsíc na uživatele
- Core: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jobberu
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
13. AccuLynx (nejlepší pro zakázky v oblasti pokrývačství a automatizaci)
AccuLynx je CRM systém vytvořený pro pokrývače, kteří se zaměřují na projekty v oblasti bytové výstavby. Nabízí rychlé a uživatelsky přívětivé rozhraní a základní nástroje, jako jsou kalkulace zakázek, organizace pracovníků a správa dokumentů.
Toto řešení nabízí sledování potenciálních zákazníků a smlouvy s možností elektronického podpisu, vše přesně přizpůsobené časovým harmonogramům střešních projektů. AccuLynx také disponuje samostatnými moduly zaměřenými na marketing, prodej a výrobu. Navíc jeho automatizovaná textová funkce a hodnocení potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci zlepšují komunikaci se zákazníky a týmy, které jsou často na cestách.
Nejlepší funkce AccuLynx
- Centralizujte dokumentaci k zakázkám, včetně fotografií, povolení a smluv, pomocí sdíleného úložiště souborů pro zakázky
- Využijte integrované letecké měření k vylepšení všech cenových odhadů díky integracím jako EagleView a GAF QuickMeasure
- Řiďte každý krok náročných cyklů instalace střešních krytin, jako jsou inspekce, demontáže, instalace a konečná schválení, pomocí pracovních postupů založených na milnících.
Omezení AccuLynx
- Chybí možnosti přizpůsobení při generování reportů a integrace
Ceny AccuLynx
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AccuLynx
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AccuLynx?
Tento software umožňuje zavést systémy tak, aby v procesu od prodeje po výrobu nebyl vynechán žádný krok. Když však stahujete fotografie, jsou ve velmi velkém formátu a je obtížné s nimi pracovat.
Zajistěte si dokonalou komunikaci a správu potenciálních zákazníků s ClickUp CRM
Správa vztahů s klienty ve stavebnictví zahrnuje vše od sledování interakcí až po udržování jasné komunikace. Vzhledem k tomu, že je v sázce tolik, pomáhá správný CRM nástroj pro stavebnictví budovat silnější vazby a usnadňuje plánování projektů. Může také zefektivnit účetnictví a podporovat větší škálovatelnost.
Díky nástrojům CRM, které jsme pro vás představili, je výběr toho správného řešení mnohem snazší. Pokud potřebujete jedinou platformu, která kombinuje správu vztahů se zákazníky, řízení úkolů, integrovaný chat, analýzy založené na umělé inteligenci, pokročilé automatizace a centralizované znalosti, ClickUp vám to vše nabízí na jednom místě.
