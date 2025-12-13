Jak sdílet čtvrtletní cíle se svým nadřízeným

Sdílení čtvrtletních cílů s nadřízeným není jen formální záležitost.
Takto zůstanete v souladu, získáte potřebnou podporu a vytvoříte si záznamy, které výrazně usnadní hodnocení výkonu.
V tomto blogu vás provedeme přípravou cílů, jejich sebevědomou prezentací a udržením tempa po celé čtvrtletí.
Proč je důležité sdílet čtvrtletní cíle se svým nadřízeným
Sdílení čtvrtletních cílů s nadřízeným je nejjistější způsob, jak si zajistit podporu potřebnou k úspěchu.
Když proaktivně komunikujete své ambice, budujete důvěru a prezentujete se jako někdo, kdo bere svůj profesní růst skutečně na sebe. Tento jednoduchý komunikační akt ukazuje, že chápete, jak vaše individuální příspěvky souvisí s celkovým obrazem.
Sdílením svých cílů předem vytvoříte společné porozumění od prvního dne.
Díky tomuto zdokumentovanému rozhovoru budou budoucí hodnocení výkonu mnohem hladší. Namísto toho, abyste se snažili zapamatovat si vše, čeho jste dosáhli, budete mít jasný, zdokumentovaný přehled svých příspěvků a pokroku v průběhu celého roku.
Na rozdíl od například pololetního hodnocení výkonu, čtvrtletní hodnocení konzistentně mapuje pokrok v konzistentně definovaných časových blocích s relativně kratšími cíli. To vytváří silný základ pro rozhovory o vašem kariérním rozvoji a budoucích příležitostech.
⭐ Doporučená šablona
Šablona pro stanovení individuálních cílů ClickUp vám poskytuje jasný a strukturovaný způsob, jak proměnit vaše osobní cíle v plán, který můžete sledovat a s důvěrou sdílet se svým nadřízeným. Můžete použít rámec SMART a vlastní pole, abyste přesně definovali, čeho chcete dosáhnout, rozdělili své cíle na zvládnutelné kroky a naplánovali potřebné úsilí.
BrainGPT vám pomůže zdokonalit jazyk, aby vaše cíle byly srozumitelné a profesionální, a díky šabloně můžete snadno ukázat, jak každý cíl souvisí s vaším růstem nebo dopadem na tým. Až nastane čas na kontrolu, můžete sdílet svůj pokrok, aktualizace a milníky přímo z ClickUp, čímž vytvoříte transparentní a průběžný dialog se svým manažerem, který vás oba udrží v souladu po celé čtvrtletí.
⚡️ Archiv šablon: 13 bezplatných šablon pro roční plánování
Jak připravit čtvrtletní cíle před rozhovorem
Produktivní rozhovor o sdílení cílů začíná dlouho předtím, než vstoupíte do zasedací místnosti.
Pečlivá příprava ukazuje vašemu nadřízenému, že respektujete jeho čas a jste odhodláni podávat dobrý výkon. Projděme si základní kroky.
Sladěte své cíle s cíli týmu a společnosti.
Aby vaše čtvrtletní cíle měly skutečný význam, musí být propojeny s tím, čeho se snaží dosáhnout zbytek vašeho týmu a společnost.
Než začnete psát své vlastní cíle, věnujte chvíli času přezkoumání OKR (cíle a klíčové výsledky) vaší společnosti, strategických iniciativ vašeho oddělení nebo jiných priorit na vysoké úrovni.
Pokud vaše cíle přímo podporují tyto širší cíle, je pro vašeho manažera mnohem snazší rozpoznat jejich hodnotu a prosazovat je.
Toto sladění ukazuje, že se nezaměřujete pouze na své vlastní úkoly, ale také na dosahování významných obchodních výsledků. Trocha SMART stanovení cílů vám v tom může pomoci.
📖 Další informace: 10 šablon SMART pro definování vašich cílů
Upřednostněte své nejdůležitější cíle
Je lákavé vytvořit dlouhý seznam všeho, čeho chcete dosáhnout, ale efektivnější je zaměřit se na kvalitu než na kvantitu. Snažte se představit své tři až pět nejdůležitějších cílů pro dané čtvrtletí.
Abyste zjistili, které cíle mají největší dopad, položte si několik klíčových otázek:
❗️Dopad na podnikání: Přispívá tento cíl přímo k úspěchu týmu nebo společnosti? Zamyslete se nad tím, zda pomůže generovat příjmy, zvýšit efektivitu nebo zlepšit spokojenost zákazníků.
❗️Proveditelnost: Můžete tento cíl realisticky dosáhnout během jednoho čtvrtletí, s ohledem na své další povinnosti? Je lepší dosáhnout několika smysluplných cílů, než jich mnoho nesplnit.
❗️Potenciál růstu: Rozšiřuje tento cíl vaše dovednosti tak, aby vám pomohl v kariérním postupu? Hledejte příležitosti, které vás vytáhnou z vaší komfortní zóny.
❗️Viditelnost: Bude splnění tohoto cíle zaznamenáno a oceněno klíčovými zainteresovanými stranami, včetně vašeho manažera a dalších vedoucích pracovníků? Práce s vysokou viditelností může otevřít dveře k novým příležitostem.
📮ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu.
Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém stanovení priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Priority úkolů v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným příznakům priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
Zaznamenejte své cíle pomocí jasných metrik.
Nejasné cíle se těžko sledují a ještě těžší je oslavovat jejich dosažení.
Aby nedošlo k nedorozuměním, ujistěte se, že každý cíl, který předkládáte, je konkrétní a měřitelný. To znamená definovat, jak vypadá „splnění“ pomocí jasných klíčových výsledků nebo metrik úspěchu, aby vy i váš manažer mohli objektivně sledovat váš pokrok.
Takto můžete proměnit vágní cíl v dobře zdokumentovaný:
|Zlepšete spokojenost zákazníků
|Zvyšte skóre průzkumu spokojenosti zákazníků z 85 % na 90 % do konce čtvrtletí.
|Naučte se nové dovednosti
|Získejte certifikaci Advanced Google Analytics a využijte získané znalosti v naší marketingové zprávě za třetí čtvrtletí.
|Buďte produktivnější
|Zkraťte průměrnou dobu vyřizování žádostí o podporu o 15 % automatizací dvou manuálních procesů.
📖 Další informace: 10 tipů pro zaměstnance k hodnocení výkonu: Komplexní průvodce
Podrobný průvodce sdílením čtvrtletních cílů s vaším nadřízeným
Jakmile dokončíte přípravné práce, je čas na samotný rozhovor.
Způsob, jakým prezentujete své cíle, je stejně důležitý jako samotné cíle. Zde je jednoduchý rámec, který můžete použít pro jakoukoli diskusi o sdílení cílů. ✨
Naplánujte si schůzku věnovanou stanovení cílů.
Nesnažte se tuto důležitou konverzaci vtěsnat do posledních pěti minut pravidelné schůzky. Domluvte si samostatnou schůzku, na které budete diskutovat o svých čtvrtletních cílech. Tím svému nadřízenému dáte najevo, že tento proces berete vážně, a zajistíte, že budete mít oba dostatek času na promyšlenou diskusi.
Udržujte všechny podrobnosti o schůzkách přehledně uspořádané a snadno najděte čas, který vyhovuje vám oběma, pomocí kalendáře ClickUp. Tato funkce vám umožňuje vizuálně plánovat, rozvrhovat a spravovat svůj čas a můžete dokonce připojit dokument s plánem cílů přímo k pozvánce na schůzku, aby vše bylo propojeno.
Zašlete své zdokumentované cíle svému nadřízenému (prostřednictvím ClickUp Docs ) alespoň den předem, aby si je mohl předem prostudovat. Tak bude mít čas seznámit se s vašimi nápady a přijít na schůzku připravený s konstruktivní zpětnou vazbou.
📖 Další informace: Jak se prosadit v práci a dosáhnout profesního růstu a úspěchu
Prezentujte své cíle s kontextem a odůvodněním.
Při prezentaci svých cílů je pouze nepřečtěte ze seznamu. Každý cíl uveďte do kontextu, aby váš nadřízený lépe pochopil vaše uvažování. U každého cíle buďte připraveni vysvětlit, co chcete udělat, proč je to důležité a jak budete měřit úspěch.
Postupujte podle této jednoduché struktury, aby vaše prezentace byla jasná a přesvědčivá:
- Cíl: Uveďte konkrétní výsledek, kterého chcete dosáhnout.
- Důvod: Vysvětlete, jak tento cíl podporuje širší cíle týmu nebo společnosti.
- Jak na to: Stručně popište svůj přístup a všechny klíčové milníky.
- Měření: Popište konkrétní metriky, které budete používat ke sledování úspěchu.
Ve skutečnosti mohou rozhovory o stanovení cílů vyžadovat několik odboček a diskusí, než se dostanete k těm správným cílům. A při aktivní účasti na diskusi můžete některé z těchto poznámek ztratit. Právě v takových případech může být vestavěný záznamník velmi užitečný.
Díky AI Notetaker od ClickUp je snadné zaznamenat rozhovory o stanovení cílů a podle nich jednat. Automaticky zaznamenává klíčové body z vaší diskuse, vytahuje rozhodnutí a další kroky a tyto poznatky přeměňuje na následné úkoly, které můžete okamžitě přiřadit.
Místo toho, abyste se snažili zapamatovat si, na čem jste se s nadřízeným dohodli, je vše přehledně shrnuté a připravené k zapracování do vašich cílů – vaše plány tak zůstanou jasné, přesné a budou se posouvat vpřed. Podívejte se na pracovní postup v akci níže! 👇🏼
Požádejte o zpětnou vazbu a podle potřeby proveďte úpravy.
Nezapomeňte, že sdílení cílů je konverzace, nikoli monolog.
Názor vašeho manažera je nesmírně cenný, protože často má širší pohled na priority týmu a společnosti. Buďte otevření jeho zpětné vazbě a připraveni provést úpravy.
Položte otevřené otázky, abyste podpořili společnou diskusi. Můžete se zeptat: „Co by mohlo tento cíl ještě více posílit?“ nebo „Existují nějaké další priority, které bych měl zvážit?“ Tím ukážete, že jste týmový hráč, který si cení spolupráce. Váš manažer může mít přehled o připravovaných projektech nebo strategických změnách, které by mohly ovlivnit vaše cíle.
Uchovávejte veškerou cennou zpětnou vazbu na jednom místě tím, že ji zaznamenáte přímo v místě, kde pracujete, pomocí komentářů ClickUp. Zajistěte, aby byly všechny dohodnuté změny následně realizovány, a to tak, že komentáře přiřadíte jako úkoly v ClickUp.
📮 ClickUp Insight: 69 % zaměstnanců tvrdí, že hodnocení pomáhá vyjasnit jejich cíle, ale 22 % tvrdí, že hodnocení vůbec nesouvisí s žádnými konkrétními prioritami!
To je spousta promarněných příležitostí pro cílený růst a sladění. Jak tedy zajistit, aby každé hodnocení bylo využitelné? Pomocí úkolů ClickUp!
Propojte zpětnou vazbu přímo s měřitelnými cíli, rozdělte je na milníky a každý z nich propojte s úkoly nebo projekty, na kterých pracujete. Už žádné vágní sliby – jen jasný, realizovatelný plán pro vaše další kroky.
Příklady čtvrtletních cílů, které můžete sdílet se svým nadřízeným
Potřebujete inspiraci? Zde je několik příkladů dobře strukturovaných čtvrtletních cílů, které můžete přizpůsobit své vlastní roli.
Všimněte si, jak jsou všechny cíle konkrétní, měřitelné a sladěné s potenciálními obchodními potřebami.
|Kategorie
|Příklad čtvrtletního cíle
|Měřitelné výsledky
|Rozvoj dovedností
|Získejte certifikaci v oblasti projektového řízení (např. PMP) a použijte tento rámec při příštím uvedení produktu na trh.
|Zlepšete včasnost dodávek o 10 %.
|Zlepšení procesů
|Identifikujte a zdokumentujte tři nejvýznamnější překážky v procesu kontroly obsahu a zavedete zefektivněný pracovní postup.
|Zkraťte cykly hodnocení z 5 na 3 dny.
|Realizace projektu
|Vede vývoj nového portálu pro onboardování zákazníků a jeho spuštění do konce čtvrtletí.
|Dosáhněte spokojenosti uživatelů ≥8/10.
|Mezifunkční spolupráce
|Nastavte týdenní synchronizaci s oddělením prodeje, abyste se sladili ohledně aktualizací produktového marketingu.
|Zvyšte využití nových záruk o 20 %.
|Dopad na zákazníky
|Vytvořte pět nových článků do centra nápovědy, které se zabývají častými dotazy.
|Snižte počet prioritních žádostí o podporu o 15 %.
|Efektivita
|Přeneste veškeré sledování projektů týmu do jednotného pracovního prostoru a proškolte členy týmu.
|Zkraťte čas potřebný k přepínání mezi úkoly o 25 %.
|Data a reporting
|Vytvořte měsíční přehled výkonnosti marketingových kampaní.
|Zlepšete přesnost a rychlost reportingu o 30 %.
|Vedení
|Mentorujte dva mladší členy týmu prostřednictvím strukturovaného plánu rozvoje.
|Podporujte každého v dosažení jednoho významného milníku v oblasti dovedností.
|Inovace
|Proveďte pilotní experiment s nástrojem AI pro automatizaci opakujících se dokumentačních úkolů.
|Snižte čas strávený ručním vyplňováním dokumentů o 20 %.
|Sladění zájmů zainteresovaných stran
|Uspořádejte čtvrtletní plánovací workshop s produktovým, designovým a technickým oddělením.
|Vytvořte sladěný plán s jasným rozdělením odpovědnosti za všechny milníky.
📖 Další informace: Více než 75 příkladů sebehodnocení pro zlepšení hodnocení výkonu
Co dělat po sdílení svých cílů
Schůzka k stanovení cílů je pouze začátek.
Aby vaše cíle nezapadly v zapomnění, musíte udržovat tempo tím, že budete komunikaci a sledování pokroku považovat za součást samotné práce, nikoli za dodatečnou záležitost.
Když jsou aktualizace plynulé, vytvoříte společný směr, odstraníte nejistotu a zabráníte tomu, aby se vaše cíle dostaly do mlhavé oblasti „Myslel jsem, že jsme se dohodli na...“ 👀
Čtvrtletí se stává snáze zvládnutelným, protože pokrok je viditelný, očekávání zůstávají sladěná a korekce kurzu se provádějí včas, namísto ve spěchu v posledním týdnu.
Co dělat po schůzce:
Zaznamenejte, na čem jste se dohodli.
Vraťte se ke svému dokumentu s cíli a aktualizujte jej tak, aby obsahoval přesné formulace, změny a očekávání, na kterých jste se dohodli. Zaznamenejte cíle, úpravy rozsahu, závislosti a veškerá nová měřítka úspěchu. Díky tomu se vaše schůzka stane jediným autoritativním zdrojem pravdy, nikoli testem paměti. Váš manažer tak také získá jistotu, že postupujete podle stejného scénáře.
Poznámka: Pokud používáte ClickUp, budete mít tento rámec již k dispozici jako strukturovaný dokument ClickUp Doc sestavený pomocí ClickUp AI Notetaker.
Nastavte frekvenci kontrol
Dohodněte se, jak často budou probíhat aktualizace pokroku a jakou formu budou mít. Týdenní aktualizace se hodí pro rychle se vyvíjející projekty, zatímco u dlouhodobějších iniciativ mohou stačit aktualizace jednou za dva týdny nebo asynchronní aktualizace.
Definujte také formát: krátká písemná poznámka, aktualizace dashboardu nebo stručný přehled během vašeho individuálního setkání. Tento rytmus vytváří předvídatelnou viditelnost, což snižuje potřebu ad hoc kontrol stavu.
Sledujte pokrok viditelně
Uchovávejte své cíle ve sdíleném prostoru, kde vy i váš manažer můžete v reálném čase sledovat změny stavu, milníky, překážky a kontext.
Transparentnost odstraňuje tření: nebudete muset znovu vysvětlovat minulá rozhodnutí, váš manažer nebude muset hledat aktualizace a při diskusi o pokroku se oba budete moci odvolávat na stejný zdroj. Právě v tomto ohledu může kontextová umělá inteligence znamenat zásadní rozdíl.
Můžete například požádat BrainGPT, aby vám připomněl, co jste probírali na poslední schůzce o stanovení čtvrtletních cílů, a on okamžitě vyhledá příslušné informace z přepisu, což usnadní porovnání cílů se skutečným výkonem.
Jak vám ClickUp pomáhá sledovat a sdílet čtvrtletní cíle
Odstraňte nekonečný cyklus přepínání mezi tabulkami, dokumenty a chatovacími aplikacemi tím, že vše sjednotíte v konvergovaném pracovním prostoru ClickUp s umělou inteligencí.
Jedná se o jednotnou platformu, kde jsou společně uloženy projekty, dokumenty, konverzace a analytické údaje, poháněnou kontextovou umělou inteligencí, která rozumí vaší práci a pomáhá ji posunout vpřed.
1. Začněte s cíli v ClickUp Docs
Začněte v dokumentu. Je to nejjednodušší místo, kde si můžete zapsat nápady, načrtnout témata pro dané čtvrtletí a dostat své myšlenky z hlavy, aniž byste se zatím k něčemu formálně zavázali.
Například si možná říkáte: „Měl bych zlepšit zaškolování nových zaměstnanců... možná lépe sladit s prodejem?“ Docs vám umožní prozkoumat tyto myšlenky, než se začnete zabývat čísly a termíny.
Nebo možná již máte tento souhrn od AI Notetaker, jak je uvedeno výše.
2. Použijte ClickUp BrainGPT v rámci ClickUp Docs, abyste vše zpřísnili.
Jakmile budete mít hrubý návrh, použijte BrainGPT, který vám pomůže vylepšit formulace. Může navrhnout jasnější fráze, měřitelné cíle a vyjasnit vše, co je nejasné nebo dvojznačné.
Zástupný symbol „optimalizovat reporting“ se najednou změní na „spustit týdenní reportingový workflow, který zkrátí čas potřebný na manuální přípravu o 30 %“. Je to mnohem přehlednější a snáze sledovatelné.
3. Sdílejte dokument se svým manažerem, abyste mohli cíle společně finalizovat.
Nyní přiveďte svého manažera do dokumentu. Může přímo komentovat text, označit chybějící informace a pomoci potvrdit, jak by měl úspěch ve skutečnosti vypadat. Veškerá komunikace zůstává na jednom místě.
Místo toho, abyste si navzájem posílali e-maily s různými verzemi, stačí, aby váš manažer vedle cíle přidal přiřazený komentář „Přidejme sem milník“ a okamžitě se sladíte.
4. Každý finální cíl přeměňte na úkol a přidejte strukturu pomocí vlastních polí.
Jakmile je formulace hotová, převedete každý cíl na úkol v ClickUp. Přidejte přiřazené osoby, termíny, priority, podúkoly a vlastní pole pro metriky a milníky, aby se cíl stal realizovatelným.
Vaše propracované prohlášení se stane skutečným plánem: úkolem s konkrétními metrikami, jasným časovým harmonogramem a dobře definovanými dalšími kroky.
5. Přiložte dokument, aby všechny souvislosti zůstaly propojené.
Propojte původní dokument s každým úkolem, abyste nikdy neztratili přehled o cíli, rozhodnutích, komentářích a důvodech. Vše tak zůstane součástí práce.
Během synchronizace v polovině čtvrtletí otevřete úkol a dokument je hned po ruce, takže máte k dispozici „důvod“ každého detailu.
6. Stanovte si pravidelný rytmus aktualizací pro dané čtvrtletí a udržujte své úkoly v aktuálním stavu.
Rozhodněte se, jak často budete každý cíl kontrolovat: krátká týdenní aktualizace, dvoutýdenní kontrola stavu nebo asynchronní poznámka. Používejte komentáře, stavy a kontrolní seznamy, aby vše fungovalo hladce.
Váš manažer například ví, že každý čtvrtek může očekávat aktualizace, a vy se nemusíte snažit vzpomenout si, co se stalo; vše je zaznamenáno v úkolu s integrovanými souhrny AI.
V průběhu čtvrtletí průběžně aktualizujte své úkoly: měňte stavy, zaznamenávejte překážky, aktualizujte metriky a označujte milníky jako dokončené. Když se váš manažer zeptá, jak to jde, stačí otevřít úkol – celý přehled už tam je.
Nechcete to dělat ručně? Nechte ClickUp Agent postarat se o tento pracovní postup od začátku do konce. Může shromažďovat poznatky, vytvářet zprávy a sdílet je v kanálech nebo přímo s vaším manažerem. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
📖 Další informace: Jak využít AI pro stanovení cílů a zvýšení produktivity
7. Jakmile bude váš systém plně funkční, vytvořte dashboard.
Jakmile vyplníte úkoly a vlastní pole, vytvořte v ClickUp bezkódový dashboard, který vizualizuje vše: pokrok, pracovní zátěž, překážky, termíny.
Stane se vaším přehledem v reálném čase. Místo psaní týdenního statusového dokumentu odkážete svého manažera na dashboard. Ten obsahuje kompletní přehled a je připraven k použití.
8. Využijte celý systém k efektivnějším individuálním schůzkám a hodnocení
V době, kdy se dostanete k individuálním schůzkám nebo čtvrtletnímu hodnocení, bude již vše zaznamenáno.
Rozhodnutí, pokrok, překážky, úspěchy – vše je k dispozici. Rozhovor se pak přesune od vysvětlování k plánování. Namísto toho, abyste se snažili vytvořit prezentaci pro hodnocení, přijdete s otevřeným pracovním prostorem. Čtvrtletí je již zdokumentováno.
Nyní můžete pomocí AI karet získat přehledné souhrny nebo se pomocí BrainGPT dostat k detailům!
Když je vše propojeno v jednom pracovním prostoru, udržujete soulad se svým manažerem a šetříte čas tím, že snižujete potřebu neustálých schůzek o stavu projektu. Vaše cíle, úkoly a konverzace jsou přesně tam, kde je potřebujete, a kdy je potřebujete.
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který vám usnadní vytváření a sdílení čtvrtletních cílů s vaším manažerem. Díky hluboké integraci s vašimi úkoly, dokumenty a kalendářem vám Brain MAX pomůže organizovat vaše cíle, rozdělit je na proveditelné kroky a stanovit realistické časové harmonogramy.
Můžete použít funkci převodu řeči na text, abyste rychle brainstormovali nápady nebo nastínili své cíle, a Brain MAX vám pomůže je vylepšit, stanovit priority klíčových výsledků a vytvořit jasné shrnutí. Brain MAX může dokonce navrhnout měřitelné KPI, upozornit na potenciální překážky a formátovat vaše cíle do uhlazeného dokumentu nebo prezentace. Až budete připraveni, můžete své cíle snadno sdílet se svým manažerem prostřednictvím e-mailu, chatu nebo sdíleného pracovního prostoru, čímž zajistíte sladění a transparentnost každý čtvrtletí.
Sledujte své cíle pomocí ClickUp
Sdílení čtvrtletních cílů s nadřízeným je soustavný proces. Zahrnuje to, co je důležité na denní bázi, co je pro vás prioritou a jak vaše práce zapadá do celkového kontextu.
Pokud k tomuto procesu přistupujete s jasností, promyšleným stanovením cílů, pravidelnou komunikací a systémem, který zajišťuje přehlednost, usnadníte svému nadřízenému, aby vás podporoval, a sobě zase usnadníte soustředění.
ClickUp vám poskytuje strukturu, díky které je toto sladění snadné. Zachytíte nápady, vylepšíte je pomocí umělé inteligence, spolupracujete na jejich formulaci, proměníte je v proveditelné úkoly a sledujete pokrok způsobem, který je transparentní v každém kroku.
Jste připraveni, aby vaše příští rozhovor o sdílení cílů byl dosud nejproduktivnější? Vyzkoušejte ClickUp a uvidíte, jak celý proces zjednoduší.
Často kladené otázky
OKR jsou specifický rámec pro stanovení cílů s kvalitativními cíli a měřitelnými klíčovými výsledky, zatímco čtvrtletní cíle mohou mít libovolný formát. OKR považujte za jeden ze strukturovaných způsobů, jak si stanovit cíle pro každé čtvrtletí.
Snažte se poskytovat stručné aktualizace každých jeden až dva týdny, a to buď během pravidelných individuálních schůzek, nebo asynchronně prostřednictvím sdílené platformy. Váš nadřízený tak bude mít přehled, aniž by bylo nutné přidávat zbytečné schůzky do jeho kalendáře.
Položte upřesňující otázky, abyste pochopili jejich pohled a obavy, a poté spolupracujte na nalezení společné řeči. Nejlepší cíle jsou ty, které jsou v souladu s prioritami týmu a zároveň podporují váš osobní kariérní růst.