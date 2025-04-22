Každá prosperující firma má svou severní hvězdu – vodítko, které udržuje týmy soustředěné a na správné cestě. Bez plánu je však tato vize pouhým přáním.
Překvapivě pouze 54 % společností má zavedený formální proces realizace strategie.
Právě v tomto ohledu vyniká roční plánování. Dobře zpracovaný plán pomáhá rozdělit cíle na proveditelné kroky a zajišťuje, že každá úroveň celé organizace zná svou roli v celkovém kontextu.
Vybrali jsme 13 bezplatných šablon pro roční plánování, které vám poskytnou hotovou strukturu pro urychlení procesu strategického plánování.
Ať už řídíte rostoucí startup nebo zdokonalujete provoz zavedené společnosti, tyto šablony pro roční plánování jsou vaším dokonalým nástrojem pro sladění týmů a dosažení vašich cílů.
Co jsou šablony pro roční plánování?
Šablony pro roční plánování jsou předem připravené standardizované dokumenty, které vám pomohou zůstat organizovaní a na správné cestě po celý rok. Jsou navrženy tak, aby vám pomohly naplánovat vaše cíle, stanovit priority, přidělit zdroje a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Šablonu pro roční plánování považujte za rámec, který zjednodušuje proces strategického plánování, takže nemusíte vždy začínat od prázdné stránky.
Tyto šablony jsou předem strukturované pro úkoly, jako je stanovení cílů, vytvoření časových os a sledování pokroku. Bez ohledu na velikost vašeho týmu nebo rozsah vašeho projektu vám pomohou udržet přehlednost a dosáhnout výsledků od začátku do konce.
Co dělá šablonu pro roční plánování dobrou?
Skvělá šablona pro roční plánování by vám měla práci usnadnit, ne ztížit. Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřte:
- Jednoduchost: Šablona by měla být snadno srozumitelná a použitelná, měla by snižovat složitost, nikoli ji zvyšovat.
- Flexibilita: Ideální jsou šablony, které vám pomohou jasně definovat cíle, stanovit realistické časové harmonogramy a přidělit odpovědnosti.
- Přizpůsobitelnost: Každý tým a projekt je jedinečný. Dobrá šablona by měla poskytovat prostor pro úpravy a přizpůsobení tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám.
- Spolupráce: Bonusové body, pokud je šablona určena pro spolupráci, což umožňuje vašemu týmu hladce spolupracovat a udržet všechny na stejné vlně.
- Jasnost a zaměření: Nejlepší šablony eliminují dohady při plánování projektů, takže se můžete soustředit na dosažení výsledků bez rozptylování.
💡Tip pro profesionály: Hledejte šablony pro roční plánování, které nabízejí bezplatnou zkušební verzi. Díky tomu můžete před zakoupením otestovat funkce, jako je stanovení cílů, flexibilita a spolupráce, a ujistit se, že vyhovují potřebám vašeho týmu.
13 bezplatných šablon pro roční plánování
Abychom vám pomohli rychle se rozběhnout, připravili jsme 13 bezplatných šablon, které vám ulehčí roční plánování. Každá z nich je navržena tak, aby poskytovala strukturu, přehlednost a flexibilitu pro přizpůsobení potřebám vašeho týmu.
1. Šablona ClickUp Annual One Pager
Buďme upřímní – snaha o splnění ročních cílů může připomínat honbu za peřím ve vichřici. Pokud s tím souhlasíte, zamilujete si šablonu ClickUp Annual One Pager.
Je to ideální plán, jak zůstat soustředěný, organizovaný a neuvěřitelně produktivní.
💡Proč si ji zamilujete?
Znáte ty chvíle, kdy váš tým zírá na moře nesouvislých poznámek a přemýšlí, jak to všechno do sebe zapadá? Ano, tato šablona ten chaos vymazává. Jedná se o elegantní digitální jednostránkový dokument, ve kterém:
- Cíle jsou naprosto jasné. Termíny? Stanoveny. Priority? Seřazeny.
- Pokrok doslova vyskočí z obrazovky. (Vážně, vizuální nástroje jsou opravdu skvělé)
- Všichni jsou na stejné vlně. Už žádné momenty typu „Myslel jsem, že to má na starosti Bob!“.
Ať už plánujete svůj vzestup k úspěchu nebo řídíte celofiremní misi, tato šablona vám bude oporou. Jak používat tuto šablonu pro roční plánování podle Marie Kondo, aniž bychom příliš přemýšleli o klíčových výsledcích?
- Stanovte si cíl: Jaký je váš cíl pro tento rok? Zafixujte si ho a nechte ClickUp, aby vám ukázal cestu.
- Naplánujte si cestu: Rozdělte velký, děsivý cíl na malé, proveditelné kroky.
- Přidejte termíny: Stanovte každému úkolu termín dokončení. Motivace = odemčena
- Vizualizujte a upravujte: K sledování cílů použijte Ganttův diagram nebo zobrazení tabule. Mějte dobrý pocit, když splníte termíny.
- Opakujte a oslavujte: Pravidelné kontroly vás udrží na správné cestě a připomenou vám, abyste si otevřeli šampaňské, když dosáhnete cíle.
✨Ideální pro: Vedoucí pracovníky, manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují stručný dokument pro shrnutí ročních plánů.
2. Šablona ročního pracovního plánu ClickUp
Dobře, pojďme si promluvit o organizaci na vyšší úrovni. Pokud vedete tým (nebo se jen snažíte dát svůj život do pořádku), šablona ročního pracovního plánu ClickUp je tím nejlepším zadním vchodem do hladkého roku bez dramat.
💡Čím vyniká tato šablona pracovního plánu?
- Vlastní stavy: Mějte přehled o všech úkolech, od „v procesu“ po „splněno“.
- Vlastní pole: Přidejte podrobnosti bez zbytečného nepořádku – ideální pro sledování celkového přehledu.
- Integrované zobrazení: Ať už jste fanouškem Ganttových diagramů nebo preferujete seznamové rozvržení, tato šablona se přizpůsobí vašemu stylu.
- AI a automatizace: Tyto funkce? Jsou jako mít asistenta, který vykonává všechny vaše úkoly s maximální efektivitou a bezchybně.
✨Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a vedoucí oddělení, kteří chtějí vytvořit podrobné pracovní plány pro sladění týmů.
3. Šablona ročních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Annual Goals Template je elegantní, vždy aktuální kontrolní seznam, který vám pomůže splnit vaše roční plánovací cíle měsíc po měsíci, projekt po projektu.
💡Proč je tato šablona tak revoluční?
Stanovit roční cíle je jedna věc – dosáhnout jich je věc druhá. A právě zde přichází na řadu tato šablona:
- Definujte své velké cíle: Jak bude vypadat úspěch k 31. prosinci? Stanovte si konkrétní a měřitelné cíle.
- Rozdělte si to: Seznamte si menší úkoly a milníky potřebné k dosažení vašich ročních plánovacích cílů.
- Přiřazujte a delegujte: Rozložte pracovní zátěž na celý tým (nebo jen na své budoucí já).
- Sledujte měsíční pokrok: Pomocí integrovaných zobrazení šablony můžete sledovat, co je hotové, co se zpozdilo a co vyžaduje zvláštní pozornost.
- Oslavujte úspěchy: Pokrok nespočívá pouze v dokončených úkolech, ale také v tom, že si uděláte pauzu a oceníte tvrdou práci.
Co v nich najdete?
- Organizace podle projektů: Každý cíl má svůj vlastní projekt – přehledný, zaměřený a snadno spravovatelný.
- Nástroje pro týmovou spolupráci: Přiřazujte úkoly, brainstormujte a vytvářejte akční plány s kolegy v týmu v reálném čase.
- Sledování pokroku: Od časových os až po oznámení, mějte přehled o všech milnících.
- Analýza a optimalizace: Pravidelné kontroly a sledování produktivity zajistí, že žádný cíl, ať už se jedná o cíl na 1, 5 nebo 10 let, nezůstane opomenut.
✨Ideální pro: Vedoucí pracovníky, manažery a týmy zaměřené na stanovení a sledování klíčových ročních cílů
4. Šablona ročního operačního plánu ClickUp
Vedení podniku bez operačního plánu je jako letět naslepo. Ale ne s šablonou ročního operačního plánu ClickUp – dokonalým nástrojem pro vytvoření strategie, která sjednotí váš tým kolem společného poslání.
Nejedná se o typický seznam úkolů. Jedná se o komplexní šablonu operačního plánu, která je navržena tak, aby:
- Proměňte strategii v akci: Vytvořte realizovatelné plány pro úspěch s jasnými kroky a termíny.
- Sledujte KPI: Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, abyste zjistili, co funguje (a opravili, co nefunguje)
- Hladká spolupráce: Zapojte všechny zúčastněné strany do ročního plánování a informujte je o každém kroku.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo optimalizujete pracovní postupy, tato šablona vám zajistí, že dosáhnete výsledků včas a v rámci rozpočtu díky:
- Vlastní stavy: Udržujte svůj proces ročního plánování organizovaný podle fází, jako jsou „schváleno“, „v procesu“ a „čeká na schválení“.
- Spolupráce v reálném čase: Brainstormujte, delegujte úkoly a aktualizujte pokrok se svým týmem v reálném čase.
- Výkonné analytické nástroje: Sledujte míru dokončení úkolů, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a celkovou produktivitu pro lepší rozhodování.
Jeho použití je také velmi jednoduché:
- Stanovte si provozní cíle: Nastíňte si hlavní body, kterých chcete v tomto roce dosáhnout.
- Naplánujte práci: Vytvářejte úkoly, přiřazujte jim vlastníky a stanovujte realistické časové harmonogramy pro váš roční plánovací proces.
- Pravidelně aktualizujte: Udržujte aktuální stav, abyste zachovali transparentnost vůči svému týmu.
- Provádějte kontroly: Pravidelné schůzky zajistí, že všichni budou na správné cestě a vy budete moci včas řešit případné překážky.
- Analyzujte a optimalizujte: Využijte integrované analytické nástroje k úpravě svého přístupu a zajištění neustálého zlepšování.
✨Ideální pro: Provozní manažery, kteří potřebují podrobně popsat a implementovat proveditelné kroky v souladu s organizačním plánováním růstu.
5. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Cítíte se zahlceni všemi změnami, které vás v průběhu roku čekají? Vyzkoušejte šablonu ročního kalendáře ClickUp – snadno použitelný nástroj, který vám pomůže:
- Plánujte a organizujte: Naplánujte úkoly, události a cíle na celý rok na jednom centrálním místě.
- Zůstaňte na správné cestě: Vizualizujte pokrok pomocí stavů jako „dokončeno“ a „v procesu“.
- Stanovte priority jako profesionál: Zaměřte se na nejdůležitější úkoly pomocí zobrazení „Začněte zde“.
Je to vše, co potřebujete k řízení termínů, dosahování milníků a zachování duševní rovnováhy. Jak to funguje:
- Zobrazení kalendáře: Naplánujte úkoly a aktivity pro každý měsíc.
- Aktivity podle stavu: Uspořádejte úkoly podle stavů, jako je „v pořádku“ nebo „k zahájení“.
- Zobrazení seznamu aktivit: Získejte přehled o všech úkolech a rychle je aktualizujte a kontrolujte.
- Začněte zde: Upřednostněte to, co je nejdůležitější, a řešte to jako první.
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? No, raději tomu věřte!
S touto šablonou vám neunikne žádná úloha ani událost. Ať už řídíte tým nebo jen sebe sama, je to nejvhodnější řešení, jak zůstat po celý rok organizovaní a produktivní.
✨Ideální pro: Plánovače, koordinátory a týmy, které potřebují přehled o důležitých událostech, termínech a činnostech.
👀 Věděli jste? Bezplatná verze ClickUp zahrnuje neomezený počet úkolů a členů, což z něj činí jeden z nejštědřejších nástrojů pro zvýšení produktivity, který je k dispozici pro týmy jakékoli velikosti.
6. Šablona ročních cílů ClickUp
Ať už jde o osobní nebo profesní záležitosti, každé úspěšné úsilí začíná jasnými a konkrétními cíli. Jak ale tyto aspirace proměnit v realizovatelné a měřitelné výsledky?
Právě v takových případech se hodí strukturovaný přístup, jako je šablona ročních cílů ClickUp.
Používám ClickUp jako osobní plánovač ke sledování informací o vzdělávání, plánů týkajících se koníčků a volného času, domácích úkolů, sportovních aktivit a žádostí o zaměstnání. Na základě těchto informací také vytvářím přehledové panely, které mi pomáhají udržet se na správné cestě.
Používám ClickUp jako osobní plánovač ke sledování informací o vzdělávání, plánů týkajících se koníčků a volného času, domácích úkolů, sportovních aktivit a žádostí o zaměstnání. Na základě těchto informací také vytvářím přehledové panely, které mi pomáhají udržet se na správné cestě.
Tato šablona nabízí hotový rámec, který vám pomůže řešit cíle ze všech úhlů, ať už jste součástí velké organizace nebo sledujete osobní ambice. S její pomocí můžete:
- Stanovte měřitelné cíle: Rozdělte své velké sny na jasné, realizovatelné cíle.
- Sledujte pokrok bez námahy: Mějte přehled o svých cílech díky intuitivním nástrojům, jako jsou časové osy, řídicí panely a přizpůsobená zobrazení.
- Přizpůsobte se za běhu: Potřebujete upravit svůj plán? Snadno aktualizujte úkoly, termíny nebo priority, aniž byste ztratili tempo.
Šablona ročních cílů ClickUp také nabízí řadu funkcí, které vám pomohou udržet se na správné cestě.
- Vlastní stavy: Vizualizujte pokrok pomocí jasných značek, jako jsou „Probíhá“ nebo „Dokončeno“.
- Vlastní pole: Přidejte atributy, jako jsou úrovně priority nebo odpovědní členové týmu, díky čemuž můžete snadno sledovat vše na jednom místě.
- Vlastní zobrazení: Přepínejte mezi seznamem, Ganttovým diagramem, kalendářem nebo jinými rozvrženími a získejte pohled, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Integrované nástroje pro spolupráci také zjednodušují přidělování úkolů, komentování pokroku a zajištění odpovědnosti týmu.
✨Ideální pro: Profesionály orientované na cíle, projektové manažery a nadšence do osobního rozvoje
7. Šablona obchodního plánu ClickUp
Přiznejme si to – řídit obchodní strategii bez plánu je recept na chaos. Šablona ClickUp Business Roadmap Template je ideálním nástrojem pro přeměnu velkých nápadů na realizovatelné plány.
Pomůže vám vizualizovat cíle, sladit týmy a snadno stanovit priority úkolů. Díky vizualizaci všech milníků a synchronizaci všech členů týmu budete mít jistotu, že zvládnete jakoukoli výzvu.
Zde je několik důvodů, proč potřebujete tuto šablonu ve svém projektovém plánu:
- Jasná strategie: Získejte přehled o celkové situaci a zároveň sledujte detaily.
- Sladění týmu: Udržujte všechny členy soustředěné na společné cíle.
- Efektivita: Upřednostněte úkoly s velkým dopadem a dosahujte výsledků rychleji.
Zajímá vás, jak tuto šablonu využít pro maximální efekt? Jsme rádi, že se ptáte!
- Strategické cíle: Sledujte pokrok při plnění klíčových cílů.
- Zobrazení Ganttova diagramu: Vizualizujte časové osy a závislosti v elegantním, snadno čitelném formátu.
- Časová osa podle kategorií: Upřednostněte úkoly podle obchodních kategorií pro lepší alokaci zdrojů.
✨Ideální pro: generální ředitele, produktové manažery a strategické týmy, které definují a komunikují dlouhodobé cíle
💡Tip pro profesionály: Přezkoumejte svůj obchodní plán alespoň jednou za čtvrt roku, abyste jej mohli přizpůsobit změnám na trhu nebo schopnostem svého týmu. Díky tomu zůstane plán flexibilní a relevantní.
8. Šablona nouzového plánu ClickUp
Nikdo nedokáže předvídat každou krizi, ale můžete se na ni připravit. Se šablonou nouzového plánu Clickup budete mít k dispozici všechny nástroje, které potřebujete k:
- Předvídejte rizika: Identifikujte potenciální hrozby a jejich dopad na vaše podnikání.
- Plánujte strategicky: Vypracujte akční plány přizpůsobené konkrétním scénářům.
- Efektivní stanovení priorit: Zaměřte se na nejdůležitější úkoly během mimořádných situací.
- Zůstaňte flexibilní: Vyzkoušejte několik scénářů a vylepšete své reakce pro dosažení optimálních výsledků.
Ať už se jedná o přírodní katastrofu nebo změnu na trhu, tato šablona zajistí, že vaše firma bude připravena čelit výzvám. Kategorizujte a upřednostňujte rizika, sledujte pokrok v nouzových plánech, zajistěte, aby byly nejprve dokončeny úkoly s vysokou prioritou, a získejte podrobné pokyny k vytvoření a implementaci nouzového plánu pomocí různých zobrazení.
Úkoly můžete také organizovat do vlastních stavů, jako jsou „k provedení“, „v procesu“ a „dokončeno“, abyste měli jasný přehled. Chcete-li z této šablony získat co nejlepší výsledky:
- Identifikujte rizika: Posuďte potenciální slabiny a zaznamenejte je do šablony.
- Vypracujte akční plány: Přiřaďte odpovědnosti a nastíňte kroky pro reakci na každé riziko.
- Testovací scénáře: Simulujte krizové situace a vyhodnoťte účinnost svých plánů.
- Sledujte pokrok: Pravidelně aktualizujte stav úkolů a informujte zainteresované strany.
- Vylepšujte a zdokonalujte: Analyzujte výsledky, abyste svůj plán postupem času posílili.
✨Ideální pro: Manažery rizik, vedoucí pracovníky a majitele firem, kteří vytvářejí praktické záložní plány.
9. Šablona výroční zprávy ClickUp Business
Výroční zpráva není jen souhrnem čísel – je to příležitost vyprávět příběh vaší společnosti. S šablonou výroční zprávy Clickup Business můžete:
- Efektivní sběr dat: Shromažďujte finanční údaje, údaje o zákaznících a zaměstnancích na jednom místě.
- Analyzujte trendy výkonnosti: Identifikujte vzorce a vyhodnoťte růst v průběhu času.
- Prezentujte profesionálně: Vytvářejte propracované a komplexní zprávy, které zdůrazňují vaše úspěchy a výzvy.
Jessie Whitman, vedoucí oddělení akcí ve společnosti Convene, stručně shrnuje dopad této šablony a dalších podobných šablon:
Největší změnou pro mě v Click Up byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistentnost ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
Největší změnou pro mě v Click Up byly přizpůsobitelné šablony a možnost zajistit konzistenci ve všech našich nemovitostech v jakékoli oblasti, takže zákaznická zkušenost je stejná bez ohledu na to, do které pobočky Convene se zákazník vydá.
Zde je návod, jak šablonu využít ve svůj prospěch:
- Definujte účel své zprávy: Určete klíčové výsledky a sdělení, která chcete předat.
- Přiřaďte role: Delegujte úkoly, jako je sběr dat, analýza a tvorba obsahu.
- Uspořádejte obsah: Využijte strukturu šablony k zajištění logického toku informací.
- Vizualizujte trendy: Začleňte do prezentace dynamické grafy, diagramy a infografiky.
- Kontrola a vylepšení: Spolupracujte se svým týmem na dokončení a vylepšení zprávy.
✨Ideální pro: Vedoucí pracovníky, analytiky a komunikační týmy, které sestavují roční hodnocení výkonnosti
👀 Věděli jste? ClickUp nabízí funkci Poznámkový blok v aplikaci, takže si můžete zapisovat nápady, poznámky z jednání nebo rychlé připomenutí, aniž byste museli opustit platformu.
10. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
Vaši zaměstnanci jsou největším aktivem vaší společnosti a investice do jejich růstu je investicí do vašeho úspěchu. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců Clickup vám pomůže navrhnout personalizované strategie, díky nimž bude rozvoj zaměstnanců cílený a zaměřený na výsledky.
Je to výhodné pro všechny: zaměstnanci se cítí oceněni a vaše organizace těží z kvalifikovaného a motivovaného týmu.
Proč je tato šablona nezbytná?
- Individuální plány: Vytvořte jedinečné rozvojové plány pro každého zaměstnance.
- Měřitelné cíle: Sledujte výkonnost a růst ve srovnání s konkrétními referenčními hodnotami.
- Zpětná vazba: Spolupracujte se zaměstnanci na kontrole pokroku a úpravách plánů.
- Vlastní stavy: Organizujte úkoly do kategorií „k provedení“, „v procesu“ a „dokončeno“.
Zde je několik rychlých tipů, jak je efektivně používat:
- Posuďte potřeby: Identifikujte silné a slabé stránky každého zaměstnance a jeho kariérní cíle.
- Plánujte aktivity: Přiřazujte úkoly, jako jsou školení, mentorství nebo nové projektové příležitosti.
- Sledujte a vyhodnocujte: Pravidelně sledujte pokrok a poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu.
- Upravte podle potřeby: Vylepšete plány na základě zpětné vazby od zaměstnanců a výsledků jejich výkonu.
✨Ideální pro: personalisty, manažery a mentory, kteří podporují růst zaměstnanců a sledují jejich kariérní rozvoj
💡Tip pro profesionály: Při stanovování ročních cílů pro rozvoj zaměstnanců zvažte použití rámce SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené), aby byly vaše cíle jasnější a lépe dosažitelné.
11. Šablona ročního plánu pro PowerPoint od SlideModel
Šablona ročního plánu SlideModel pro PowerPoint nenabízí pouze snímky, ale také strukturu pro nadcházející rok. Ať už plánujete čtvrtletní cíle nebo představujete časový plán produktu, tato šablona vám poskytne propracované, profesionální plátno, které je univerzální a působivé.
Proč to funguje:
- Vizuální vyprávění: Časové osy, Ganttovy diagramy a podrobné sledovací nástroje zajistí, že svůj plán nejen představíte, ale také vyprávíte poutavý příběh.
- Přizpůsobitelné pro všechny scénáře: Ať už řídíte činnost týmu nebo prezentujete strategie klientům, tyto snímky jsou přizpůsobivé a přehledné.
- Estetika se snoubí s užitečností: Od elegantních rozvržení po živé infografiky, design dodává přehlednost a šmrnc, aniž by působil přehnaně.
✨Ideální pro: Profesionály, kteří vytvářejí poutavé prezentace strategických plánů
12. Šablona ročního obchodního plánu od HubSpot
Vytvoření ročního obchodního plánu může připomínat rozplétání sítě nápadů, ale díky šabloně ročního obchodního plánu od HubSpot je to rychlé a snadné.
Toto je podrobný průvodce, jak proměnit své ambice v realizovatelné strategie. Šablona je:
- Podrobné, ale srozumitelné: Pokrývá vše od vize a poslání až po finanční prognózy, čímž dodává vašemu plánu hloubku, aniž by působil příliš složitě.
- Založeno na akcích: Nejde jen o to, čeho chcete dosáhnout, ale také o to, jak toho dosáhnete, s jasnými milníky a odpovědností.
- Přátelské k publiku: Navrženo pro zainteresované strany a investory, poskytuje přehledné a přesné informace.
✨Ideální pro: Podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří potřebují strukturovaný přístup k prioritám pro příští rok.
13. Šablona pro roční plánování lidských zdrojů od Slide Team
Řízení pracovní síly po celý rok může být složitým úkolem. Šablona pro roční plánování lidských zdrojů od SlideTeam zjednodušuje tuto složitost a pomáhá vám hladce sladit cíle v oblasti lidských zdrojů s růstem organizace.
Díky následujícím funkcím je tato šablona pro vás fantastickým nástrojem:
- Strategická jednoduchost: provede vás klíčovými cykly v oblasti lidských zdrojů – náborem, školením a udržením zaměstnanců – bez jediného zádrhele.
- Připraveno pro celkový přehled: Ganttovy diagramy a nástroje pro sledování pracovních postupů vám umožní oddálit nebo přiblížit pohled podle toho, na co se právě soustředíte.
- Flexibilita na míru: Ať už jste start-up nebo velká společnost, šablona se přizpůsobí velikosti a potřebám vašeho týmu.
✨Ideální pro: personální manažery a náboráře, kteří plánují získávání talentů a rozvoj pracovní síly
Rozjeďte své roční plánování s ClickUp
S blížícím se novým rokem je čas zbavit se chaosu a začít s plánem, který bude fungovat. Tyto bezplatné šablony pro roční plánování neslouží jen k vytvoření seznamu úkolů – jejich cílem je vytvořit plán úspěchu přizpůsobený vašim cílům, týmu a tempu.
S těmito šablonami si stanovíte cíle a naplánujete každý krok k jejich dosažení.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým rokem? Nepřistupujte k plánování jen povrchně – plánujte chytře s ClickUp. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a sledujte, jak se vaše vize mění ve skutečnost!