Jak se vypořádat s šéfem, který vás neustále kontroluje

Všichni si děláme legraci z toho, jak nároční mohou být někdy naši šéfové, ale počkejte, až zažijete styl vedení šéfa, který se věnuje mikromanagementu.
Představte si neustálou nedůvěru, nulovou autonomii a členy týmu, kteří se neustále ohlížejí přes rameno, protože se bojí udělat chybu. Mikromanagement působí jako pomalý jed v kultuře pracoviště a je v rozporu s produktivním pracovním prostředím.
Mikromanagement je známkou manažera, který nemá kontakt se svým týmem.
Existují však způsoby, jak se vypořádat s šéfem, který se zabývá mikromanagementem (aniž byste museli opustit organizaci). V tomto článku vám pomůžeme zbavit se některých obav, když se budeme zabývat obtížnou otázkou – jak se vypořádat s šéfem, který se zabývá mikromanagementem, pomocí manažerských dovedností a produktivních rozhovorů.
Než začneme, zhluboka se nadechněme.
Co je mikromanagement?
Téměř tři ze čtyř zaměstnanců tvrdí, že mikromanagement je nejhorší problém na pracovišti. A téměř polovina z nich – přesněji 46 % – by kvůli tomu odešla z práce.
Co je to vlastně za zabijáka pracovních míst, který číhá v kancelářských chodbách?
Mikromanagement používáme často, ale ve skutečnosti se jedná o specifický a často bolestivý styl řízení.
Mikromanagement zahrnuje nadměrný dohled, kontrolu a celkový nedostatek důvěry. Jedná se o vzorec chování, kdy manažeři omezují rozhodování a neustále dohlížejí na pracovní procesy zaměstnanců tím, že se do nich příliš zapojují, čímž zaměstnancům neponechávají žádnou autonomii.
Jak tedy rozpoznat tyto tendence k mikromanagementu? Zde je několik klasických příznaků:
- Chtějí být v kopii každého e-mailu. Ano, jsou prakticky vaším digitálním stínem.
- Vždy vám koukají přes rameno – doslova i obrazně – a sledují každý váš pohyb.
- Aktualizace nikdy nestačí. Potřebují znát stav úkolů každých pět minut a ani nezačínejte s „maličkostmi“; budou se ptát na podrobnosti ke každému jednotlivému úkolu.
Šéfové, kteří se zabývají mikromanagementem, prosperují díky kontrole a často nenechávají žádný prostor pro nezávislé rozhodování. Ve skutečnosti to může vypadat, jako by nechtěli jen, aby byla práce hotová, ale aby byla hotová podle jejich představ, a to v každém kroku.
Zde je příklad z reálného života: V článku BBC se Alison, 24letá softwarová inženýrka z Bristolu ve Velké Británii, podělila o své problémy s mikromanagementem: „Pokud uvidí, že jsem ve Slacku nastavila status „pryč“, vím, že do 30 minut mi přijde e-mail s dotazem, jak můj projekt pokračuje. “
Jak rozpoznat známky šéfa, který se zabývá mikromanagementem
Mikromanagement může zaměstnance i zaměstnavatele zmást, protože často vychází z dobrých úmyslů, i když to tak nemusí vypadat. Podle Harvard Business Review vedoucí pracovníci používají mikromanagement, aby se cítili více propojeni se zaměstnanci na nižších pozicích.
Ačkoli se tento důvod může zdát neškodný, pro ty, kteří jsou jeho terčem, to tak většinou nevypadá.
Jak poznáte mikromanagera v akci? Zde je sedm charakteristických znaků:
- Ztráta přehledu o celku: Mikromanageři se často zabývají drobnými detaily, což ztěžuje soustředění se na celkové cíle.
- Schválení vyžadované pro každý krok: Mikromanageři málokdy pustí kontrolu z rukou a vyžadují, aby zaměstnanci schvalovali i ty nejmenší rozhodnutí, což může rychle podkopat jejich sebevědomí.
- Neustálá touha po aktualizacích: Potřeba neustálých aktualizací může vést k tomu, že zaměstnanci tráví více času podáváním zpráv než prací, což podporuje pocity nedůvěry.
- Potíže s delegováním úkolů: Mikromanageři se zdráhají předávat odpovědnost, což vede k tomu, že zaměstnanci pochybují, zda jim vůbec důvěřují, že svou práci zvládnou.
- Potřeba být zapojen do každé konverzace: Mikromanageři chtějí být v kopii všech e-mailů, což ukazuje jejich strach z toho, že budou vynecháni, a potřebu kontrolovat každý detail.
- Přetížení pokynů detaily: Jednoduché úkoly se stávají příliš složitými, protože mikromanageři se snaží kontrolovat každý drobný detail, což vede k zmatení zaměstnanců a jejich nadměrné závislosti.
- Přesvědčení, že jen oni to dokážou udělat správně: Mikromanageři často myslí, že nikdo jiný to nedokáže, a vyžadují, aby členové týmu konzultovali každé rozhodnutí, bez ohledu na to, jak malé je.
🔍 Věděli jste? Podle výzkumu mají lidé v podnicích s vysokou úrovní důvěry výrazně lepší pracovní život než ti v podnicích s nízkou úrovní důvěry. Uvádějí o 74 % méně stresu, o 106 % více energie v práci a o 50 % vyšší produktivitu. Navíc mají o 13 % méně nemocenských dnů, jsou o 76 % více zapojení a cítí se o 29 % spokojenější se svým životem celkově.
Dopad mikromanagementu na zaměstnance
Jak mohou pracovníci na dálku čelit tomuto neúprosnému dohledu? (Někteří se mohou uchýlit k kreativním řešením, jako je použití zařízení pro pohyb myši, aby jejich status zůstal aktivní, i když jsou pryč.
Je to hra na kočku a myš, která ukazuje, jak škodlivé může mikromanagement být.
Zde je deset způsobů, jakými mikromanagement ovlivňuje zaměstnance:
1. Zaměstnanci ztrácejí motivaci
Mikromanagement rychle ubírá motivaci.
Například Lisa, marketingová specialistka, měla ráda brainstorming kreativních nápadů. Ale poté, co její šéf začal diktovat každý její krok, přestala vynakládat další úsilí. Cítila, že dodržování rutiny je jediný způsob, jak se vyhnout další kontrole. Postupem času ji tato neustálá kontrola přiměla zpochybnit své schopnosti a zamyslet se nad tím, zda je její role pro ni ta správná.
2. Zaměstnanci jsou méně zapojení
Pokud jsme se z našeho posledního příkladu něco naučili, pak to, že zapojení znamená být plně pohlcen svou prací. Mikromanagement tuto atmosféru ničí.
Místo toho, aby se zaměstnanci soustředili na úkoly, začínají se potýkat s neustálými pokyny a dotěrnými otázkami. Někteří se prostě mentálně „vypnou“, zatímco jiní jsou nervózní nebo frustrovaní. V každém případě klesá jejich zapojení a také zájem o práci.
3. Iniciativa ustupuje do pozadí
Mnoho manažerů očekává od zaměstnanců iniciativu, ale nedokáže vytvořit podpůrné prostředí. Když vám někdo dýchá na krk, iniciativa se jeví jako zbytečná. Proč se snažit, když vaše nápady budou pravděpodobně zamítnuty?
Zaměstnanci přestávají navrhovat nové přístupy, protože vědí, že jejich šéf je stejně přehlasuje.
4. Erozí důvěry
Neustálé mikromanagement signalizuje nedostatek důvěry.
Obchodní zástupce Dave si všiml, že neustálé sledování ze strany jeho šéfa vedlo k nedůvěře v týmu. Postupně si začali nechávat věci pro sebe, nechtěli sdílet nápady ani spolupracovat, protože očekávali, že manažer jejich příspěvky přehlasuje. Tato atmosféra podezíravosti poškodila vazby mezi členy týmu a vytvořila prostředí nejistoty, úzkosti a nezdravé konkurence.
5. Odpovědnost se stává problémem
Jde o to, že zaměstnanci potřebují cítit bezpečí, aby mohli přiznat chyby. Mikromanagement v nich však vyvolává pocit, že jsou neustále podezříváni. Výsledkem je, že chyby skrývají, místo aby se z nich poučili.
To může vést k obviňování, kdy zaměstnanci místo toho, aby se snažili zlepšit, ukazují prstem na ostatní. Pracoviště se tak stává soutěží o to, „kdo se vyhnete obvinění“, místo produktivním prostředím.
6. Týmová práce dostává zabrat
Mikromanagement škodí nejen jednotlivcům, ale celému týmu.
Ben, softwarový vývojář, si všiml, že jeho tým začal pracovat izolovaně. Kvůli neustálému dohledu manažera nikdo nechtěl spolupracovat na projektech. Nadměrná kontrola vytvářela napětí, takže týmová práce byla spíše břemenem než silnou stránkou. Výsledkem bylo snížení produktivity a výrazné poklesnutí morálky týmu.
7. Zhoršují se vztahy mezi zaměstnanci
Jak se dá očekávat, mikromanagement vede k nepřátelskému prostředí a vytváří napětí mezi spolupracovníky. Trpí tím týmová práce a klesá morálka. To vede k napjatým vztahům a toxické pracovní atmosféře.
Podle BetterUp zažívají zaměstnanci s nízkým pocitem sounáležitosti o 77 % více stresu a o 109 % více vyhoření než jejich kolegové.
8. Mezilidské konflikty se stupňují
Konflikty na pracovišti stojí firmy každoročně miliardy. Mikromanageři nevědomky (nebo vědomě!) vyvolávají nespokojenost, frustraci a napětí.
Když se zaměstnanci cítí neustále pod tlakem, mohou se drobné problémy vyvinout v závažné konflikty. Mikromanagement přilévá olej do ohně a malé problémy se tak jeví jako větší. To vede k neustálému nárůstu mezilidských konfliktů.
9. Zaměstnanci se bojí ozvat
Zaměstnanci, kteří se cítí příliš kontrolovaní, se zdráhají promluvit a upozornit na potenciální problémy.
Představte si tým softwarových vývojářů, který pracuje na významném projektu pro klíčového klienta. Zpočátku měl tým cenné postřehy a nápady, jak produkt vylepšit. Jejich manažer však začal mikromanagementem do detailu, od rámce kódování až po drobné změny v designu rozhraní.
Členové týmu si rychle uvědomili, že jakýkoli návrh mimo konkrétní plán manažera byl zamítnut, a proto přestali vyjadřovat své obavy.
V důsledku toho zůstala nevyřešena zásadní funkční otázka. Několik členů týmu si toho všimlo již brzy, ale nezmínili to, protože předpokládali, že manažer nebude vstřícný.
Když byl problém objeven, jeho oprava vyžadovala nákladné přepracování a vedla k nedodržení termínů, což frustrovalo jak klienta, tak tým.
10. Pokles kreativity a inovativnosti
Bez svobody trpí kreativita. Společnosti se spoléhají na nové nápady, aby zůstaly konkurenceschopné, ale mikromanagement tento potenciál potlačuje. Zaměstnanci, kteří se necítí oceněni, nebudou vynakládat extra úsilí na inovace. Místo toho se budou držet status quo a společnosti přijdou o potenciální růst.
Takže ano – mikromanagement přináší mnohem více škody než užitku. Je to styl řízení, který má daleko k „produktivitě“ a blíží se spíše seberealizujícímu proroctví stresu a nespokojenosti.
Jak zvládat a jednat s šéfem, který se věnuje mikromanagementu
Mikromanagement znepříjemňuje pracovní život a nikdo si to nezaslouží. Ale než začnete plánovat útěk, ještě je naděje! Možná se vám podaří stanovit určité hranice a zjistit, zda vaše sdělení u vašeho šéfa najde odezvu.
ClickUp má několik skvělých nástrojů, které vám mohou trochu ulehčit práci.
Tip 1: Budujte důvěru prostřednictvím transparentnosti
Při jednání s šéfem, který se zabývá mikromanagementem, je velmi důležitá viditelnost vašeho pokroku.
Sledovač postupu úkolů ClickUp vám umožňuje aktualizovat je v reálném čase bez neustálých kontrol. Pomocí šablony sledovače projektů ClickUp můžete vytvořit přehledné vizuální rozvržení všech svých úkolů, termínů a postupu.
Členové týmu navíc mohou plánovat své úkoly společně, což podporuje spolupráci a pomáhá všem zůstat v souladu. Váš šéf může na první pohled vidět, co se děje, a nemusí vás neustále žádat o aktualizace.
Ovládací panel ClickUp
Pomocí panelu ClickUp Dashboard můžete vytvořit komplexní zprávu zobrazující stav projektu a výsledky, odpovědnosti týmu a přidělení zdrojů.
Sledováním klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je míra dokončení úkolů, časové harmonogramy a rozložení a správa pracovní zátěže, můžete svému šéfovi poskytnout ucelený přehled o postupu projektu – vše na jednom místě.
A to nejlepší? Dashboardy ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné. Můžete navrhnout rozvržení, které prezentuje důležité údaje prostřednictvím tabulek, grafů nebo jakékoli vizualizace, která nejlépe vyhovuje vašemu projektu. Díky tomu budou všichni informováni a vy budete trávit méně času vysvětlováním a více času prací.
Úkoly ClickUp
Pro skutečně transparentní pracovní prostor nabízí ClickUp Tasks výkonný způsob, jak vytvářet komplexní pracovní postupy s integrovanými kontextovými detaily.
S balíkem Project Management Suite od ClickUp můžete přiřazovat úkoly jednomu nebo více příjemcům, přidávat komentáře a dokonce nastavit vlastní pole pro konkrétní výpočty. Toto nastavení je ideální pro poskytnutí správné kombinace podpory úkolů a nezávislého rozhodování vašemu týmu. Můžete také přidat termíny splnění a přizpůsobit oznámení, aby všichni zůstali na správné cestě.
Zobrazení chatu ClickUp
K dispozici je také ClickUp Chat, který vám umožňuje vést konverzace v reálném čase přímo v rámci platformy. Můžete jej použít ke sdílení aktualizací, vytváření úkolů, zasílání oznámení nebo projednávání problémů – to vše bez nutnosti samostatných schůzek nebo nekonečných e-mailových konverzací.
Pomocí @zmínek, FollowUps a přeměnou komentářů na přiřazené úkoly přímo v chatu můžete udržet pozornost všech a zajistit, že akční položky budou vyřešeny bezodkladně.
💡 Tip pro profesionály: Zkuste kombinovat sledování času s aktualizacemi chatu. Váš šéf tak uvidí, kam čas mizí, a vám to pomůže udržet diskuse relevantní a efektivní. Tímto způsobem budou všichni v obraze a práce bude narušena jen minimálně.
Tip 2: Stanovte jasná očekávání včas
Při jednání s šéfem, který vyžaduje neustálé informace o postupu práce, je zásadní předem stanovit očekávání, aby se omezilo přerušování typu „Jak to jde?“. ClickUp nabízí sadu nástrojů, které vám v tom mohou pomoci.
Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp je ideální pro plánování pravidelných kontrol, aktualizací a klíčových milníků. Naplánováním týdenní schůzky nebo aktualizace o pokroku vytvoříte předvídatelný rytmus, díky kterému bude váš šéf vždy v obraze a nebude vás překvapovat žádostmi o aktualizace.
Navíc můžete sdílet zobrazení kalendáře se svým šéfem, aby přesně věděl, kdy může očekávat aktualizace, a snížil tak pravděpodobnost náhodných návštěv.
ClickUp Automation vám zároveň ulehčí od opakujících se úkolů, jako je zasílání připomínek, aktualizace stavů nebo přesun úkolů do další fáze.
Díky automatizaci můžete nastavit spouštěče, které vašeho šéfa upozorní, když jsou dosaženy určité milníky nebo dokonce když jsou dokončeny konkrétní úkoly. Můžete například automatizovat zasílání oznámení vašemu šéfovi, když je úkol označen jako „Hotovo“, což ho informuje, aniž byste mu museli posílat další e-maily nebo zprávy.
💡 Tip pro profesionály: Využijte automatizaci k automatickému přiřazování úkolů v jednotlivých fázích jejich zpracování. Pomůže vám to udržet pořádek a informovat všechny (včetně vašeho šéfa) o všech změnách v reálném čase.
Tip 3: Požádejte o zpětnou vazbu a řešte problémy
Projevem uznání názorů svého šéfa můžete přispět k budování lepších pracovních vztahů.
ClickUp Docs a ClickUp Comments usnadňují sledování zpětné vazby a ukazují vašemu šéfovi, že jste na stejné vlně.
Můžete například vytvořit sdílený dokument pro projekt, do kterého mohou vaši nadřízení vkládat komentáře a vy na ně můžete přímo reagovat. Díky tomu bude vše přehledné a nezapomenete, co jste probrali. Navíc, pokud budete někdy potřebovat nahlédnout do jejich zpětné vazby, budete ji mít pohromadě na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Používejte komentáře k konkrétním úkolům, aby zpětná vazba byla vždy na správném místě. Tímto způsobem můžete průběžně provádět aktualizace nebo změny a ukázat, že nasloucháte a udržujete věci na správné cestě.
Tip 4: Vytvořte si hranice pro soustředěnou práci
S šéfem, který vás neustále kontroluje, se snadno můžete cítit, jako byste byli neustále pod dohledem.
Funkce ClickUp Time Tracking vám však umožňuje stanovit hranice tím, že ukazuje, jak dlouho úkoly trvají.
Představte si, že vás šéf neustále přerušuje a ptá se, jak jste na tom. Sledováním svého času mu můžete ukázat, jak trávíte den, což mu pomůže pochopit, že jste soustředění a produktivní. Také mu tím ukážete, že využíváte pracovní dobu na maximum, takže možná trochu omezí přerušování.
Přátelské připomenutí: Svého šéfa ani jeho styl řízení změnit nemůžete, to je mimo vaši kontrolu. Co můžete udělat, je zdravě spravovat svůj čas a energii.
Jak zůstat produktivní i při mikromanagementu
Být produktivní pod mikro-manažerem může být obtížné a vyčerpávající. To však neznamená, že je to nemožné. Zde jsou dvě strategie, které můžete použít, abyste co nejlépe využili svou pracovní dobu:
Efektivní stanovení priorit úkolů
Když vás šéf neustále kontroluje, je důležitější než kdy jindy zjistit, které úkoly vyžadují okamžitou pozornost a které mohou počkat.
Začněte tím, že určíte úkoly, které jsou pro cíle vašeho oddělení nejdůležitější. Pokud svou práci přizpůsobíte těmto prioritám, zůstanete produktivní a dáte svému šéfovi najevo, že jste v souladu s celkovými cíli týmu. To může výrazně snížit jeho potřebu neustále vás kontrolovat.
A tady je bonus: stanovení priorit úkolů vám dá pocit kontroly. Pomůže vám soustředit se na to podstatné a usnadní vám vysvětlit vaše rozhodnutí šéfovi, pokud bude zpochybňovat váš přístup.
Sledujte své úspěchy pomocí historie úkolů a přehledu dokončených úkolů.
Když jste pod dohledem mikromanagera, zprávy o incidentech a záznamy o dosažených výsledcích nejsou jen pochvalou – poskytují vám hmatatelný způsob, jak předvést svůj pokrok.
Týdenní zprávy vám poskytnou vizuální přehled vašich úspěchů a usnadní sledování vašeho pokroku v čase. Kromě toho můžete zaměstnavatelům (v tomto případě vašemu posedlému šéfovi) nebo při hodnocení výkonu poskytnout konkrétní příklady své práce.
ClickUp Goals vám pomůže tento úkol snadno zvládnout.
Řekněme, že jste si stanovili cíl zvýšit spokojenost zákazníků o 20 % v příštím čtvrtletí. S ClickUp Goals můžete tento cíl rozdělit na zvládnutelné dílčí cíle, jako například vyřešit 50 dotazů zákazníků v dubnu, dosáhnout průměrného hodnocení 4,5 hvězdičky v květnu a spustit průzkum spokojenosti v červnu.
Sledování těchto úkolů v zobrazení dokončených úkolů usnadňuje odškrtávání milníků a vizuální znázornění vašich úspěchů.
💡 Tip pro profesionály: Stanovte si v rámci svých cílů průběžné cíle, jako je absolvování konkrétního školení nebo dosažení určité míry odezvy. Tyto ukazatele vám pomohou udržet se na správné cestě a poskytnou vám konkrétní milníky, o které se můžete podělit se svým šéfem.
Jak se vypořádat s emocionálním dopadem mikromanagementu
Práce pod šéfem, který vás neustále kontroluje, může mít negativní dopad na vaše duševní zdraví a pohodu. Když máte pocit, že každý váš krok je pod drobnohledem, snadno se dostaví stres a pocit přetížení.
Proto je důležité soustředit se na své zdraví. Můžete také vyvinout strategie pro zvládání emocionálního dopadu. Pojďme si některé z nich projít:
Zaměřte se na péči o sebe a zvládání stresu
Péče o sebe sama není jen o bublinkových koupelích a dnech strávených v lázních (i když i to může pomoci); jde o to, abyste si dopřávali pravidelné přestávky, hledali způsoby, jak si odpočinout, a naučili se zvládat konflikty a nepříjemné situace zdravým a bezpečným způsobem.
Zkuste praktikovat všímavost, meditaci nebo cvičení hlubokého dýchání, které vám pomohou se během pracovního dne resetovat.
Po skončení pracovního dne je důležité najít způsoby, jak se zbavit zbytkového stresu. Neustálé mikromanagement může udržovat váš nervový systém v pohotovosti, proto je klíčové najít si čas na odpočinek.
Vyzkoušejte aktivity, které vám pomohou znovu se spojit se sebou samým – jděte se projít, zajděte do posilovny nebo se ponořte do dobré knihy nebo své oblíbené hudby. Užitečné je také mít večerní rutinu, která označuje konec pracovního dne, abyste se mohli věnovat osobním a rodinným záležitostem.
Přátelské připomenutí: Naplánujte si během dne krátké přestávky. Vezměte si pět minut sem tam, abyste se vzdálili od obrazovky, dali si šálek čaje nebo kávy a prostě se nadechli. Tyto malé momenty vám pomohou rozdělit den a udržet si pocit stability.
Vytvořte si podpůrnou síť
Když máte co do činění s šéfem, který se věnuje mikromanagementu, může mít podpora okolí obrovský význam. Silná pracovní komunita nabízí emocionální oporu a kamarádství.
Začněte tím, že vyhledáte kolegy, kteří chápou, čím procházíte. Podle výzkumu jsou lidé s pevnou sítí podpory v práci o 45 % odolnější v náročných situacích.
Sdílení rychlého smíchu nebo výměna porozuměných pohledů, mít kolegy, kteří „to chápou“, může pomoci odlehčit zátěž a dát vám pocit sounáležitosti.
Další skvělou možností je připojit se k skupině zaměstnanců (ERG) nebo pomoci ji zorganizovat. Tyto skupiny vytvářejí prostor, kde mohou zaměstnanci prosazovat změny a budovat komunitu. Navíc nabízejí příležitosti pro networking a kariérní růst, což nás přivádí k poslednímu kroku.
Kdy eskalovat situaci
Pokud vám váš manažer i po vyzkoušení všech uvedených řešení stále dýchá na krk, je čas podniknout vážné kroky. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit:
Rozpoznat signály, že je čas promluvit si s personálním oddělením
Když se mikromanagement stane nesnesitelným, je možná na čase požádat o formální podporu.
Pokud chování vašeho šéfa vážně ovlivňuje vaše duševní zdraví nebo dokonce hraničí s týráním, neváhejte se obrátit na personální oddělení. Pomohou vám zprostředkovat a vyřešit problémy na pracovišti, zejména pokud jste špatně zacházeno nebo se obáváte odvetných opatření.
Rozhovor s personálním oddělením vám může poskytnout jiný úhel pohledu a pomoci vám ujasnit si vaše možnosti. Ať už jde o podání stížnosti, vyhledání mediace nebo prostě jen o pochopení vašich práv.
Vězte, kdy zvážit odchod
Někdy ani hlášení nebo konfrontace nedokážou napravit toxické pracovní prostředí. Pokud jste se pokusili stanovit hranice, použili všechny strategie zvládání a dokonce jste mluvili s personálním oddělením, ale situace zůstává toxická, možná je na čase hledat nové příležitosti.
Při zvažování nové práce se zamyslete nad tím, co je pro vás opravdu důležité. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci:
- Vytvořte si seznam svých priorit, jako jsou zdravotní benefity, možnost práce na dálku a pozitivní firemní kultura.
- V této době je klíčové budování sítí kontaktů, proto se spojte s lidmi ve svém oboru, abyste získali pracovní nabídky a rady. Nebojte se oslovit přátele, rodinu a online sítě, jako je LinkedIn.
- Aktualizace životopisu a shromažďování doporučení by také měly být na vašem seznamu úkolů, když začínáte hledat práci.
Přátelské připomenutí: Když nastoupíte do nové pozice, nezapomeňte se snažit porozumět svému novému šéfovi a jeho stylu řízení. Také během prvních 90 dnů posuďte firemní kulturu, abyste se ujistili, že je v souladu s vašimi hodnotami a pohodou.
Šéf, který vás neustále kontroluje? Získejte zpět kontrolu s ClickUp
Zde je naše závěrečné ponaučení: Zasloužíte si pracovat v podpůrném a zdravém prostředí, kde se cítíte oceněni.
Pokud máte šéfa, který vás neustále kontroluje, nástroje ClickUp vám pomohou vytěžit z této situace maximum – ale nezapomeňte, že je také v pořádku dát přednost sobě a hledat si pracoviště, kde vás budou skutečně respektovat.
ClickUp Goals, Progress Tracking a Time Tracking – všechny tyto nástroje jsou navrženy tak, aby vytvořily pracovní prostor, který vyhovuje vám i vašemu týmu. Pomohou vám udržet pořádek, prokázat vaši oddanost a ukázat vašemu šéfovi skutečný stav věcí bez neustálého dohledu.
Nakonec tyto nástroje mluví samy za sebe. Pomáhají vám sledovat úspěchy a měřit pokrok s naprostou transparentností. Umožní vám prokázat hodnotu vaší práce, bez ohledu na to, jak pečlivě vás někdo sleduje.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým pracovním dnem a vytvořit si trochu prostoru k dýchání?
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!