Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: Jak si vybrat

Výzkum týkající se přijetí AI přináší zajímavé zjištění: 88 % organizací nyní používá AI alespoň v jedné obchodní funkci.
Přesto pouze 7 % organizací plně nasadilo AI v celé své organizaci. Dalších 31 % je v procesu nasazování, zatímco 30 % je stále v pilotní fázi svých AI iniciativ.
Je zřejmé, že mnoho týmů experimentuje s AI, ale jen málo z nich dosáhlo bodu, kdy je plně integrována do každodenní práce.
A tak, když týmy začnou zkoumat AI pro práci, mohou se možnosti zdát ohromující.
Například Google Workspace Studio přináší AI přímo do Gmailu, Dokumentů a Tabulek Google. Na druhou stranu, ClickUp Agents jsou navrženy tak, aby automatizovaly úkoly, spravovaly projekty a udržovaly synchronizaci mezi funkcemi.
Obě slibují úsporu času, ale způsob, jakým se začlení do vašeho pracovního toku, se může velmi lišit.
V tomto blogovém příspěvku tedy podrobně rozebíráme Google Workspace Studio a ClickUp Agents. Na konci budete mít jasnější představu o tom, jak přejít od pilotního provozu AI k jejímu skutečnému využití pro práci.
Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents v kostce
Zde je srovnání Google Workspace Studio a ClickUp Agents.
|Aspekt
|Google Workspace Studio
|ClickUp Agents
|Hlavní účel
|Automatizujte vícestupňové pracovní postupy v aplikacích Google, jako jsou e-maily, dokumenty a chat, pomocí Gemini.
|Projektové řízení založené na AI, automatizace úkolů, správa znalostí a pracovní postupy založené na rolích
|Způsob vytvoření
|Příkazy v přirozeném jazyce pro začátečníky, kroky a proměnné; není nutné žádné programování.
|Funkce konverzační AI integrované všude, přizpůsobitelní agenti pro procesy a týmy
|Spouštěče a automatizace
|Čas/datum, e-maily od konkrétních osob; řetězové úkoly, jako je shrnutí nebo označení
|Analyzuje historická data, předpovídá úzká místa, automatizuje stanovení priorit a přizpůsobuje pracovní toky.
|Integrace
|Gmail, Drive, Chat, Kalendář; třetí strany jako Jira, Asana, Salesforce
|Více než 1 000 aplikací, včetně Slack, GitHub, Zapier; nativní pro hierarchii ClickUp (prostory, složky, seznamy)
|Funkce AI
|Analýza sentimentu, shrnutí, extrakce dat, generování obsahu
|Vyhledávání pomocí umělé inteligence, psaní, shrnutí, přepisy, generování štítků, pokročilé reporty, proaktivní přehledy
|Příklady použití
|Odpovídejte na e-maily, aktualizujte tabulky, shrňujte schůzky, plánujte události
|Prioritizace chyb, kontrola kódu, optimalizace sprintů, marketingové poznatky, zlepšení procesů
|Sdílení a spolupráce
|Sdílejte agenty jako soubory Drive, týmová oznámení
|Kontextový chat, dokumenty v reálném čase, tabule, přístup pro hosty a AI pro celý tým
|Škálovatelnost
|K dispozici v plánech Business/Enterprise; postupně se zavádí obecná dostupnost.
|Zvládá velké týmy (Fortune 500); neomezené přizpůsobení pro složité projekty
|Silné stránky
|Jednoduché pro automatizace zaměřené na Google; v reálném čase napříč Workspace
|All-in-one platforma s vynikajícími zobrazeními projektů, automatizacemi a hloubkou AI
Co je ClickUp?
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, kde AI agenti pracují přímo uvnitř vašich úkolů, projektů a pracovních postupů.
Už nemusíte přeskakovat mezi nesouvislými nástroji ani ztrácet čas přepínáním mezi různými kontexty.
S ClickUp 4. 0 zůstanou vaše úkoly, dokumenty, znalosti, chatové vlákna, přepisy schůzek a všechny nástroje související s prací propojeny v jednom pracovním prostoru poháněném umělou inteligencí. A můžete vytvářet a nasazovat AI agenty bez kódu přímo v ClickUp, aniž byste přidávali k rozptýleným pracovním postupům a více aplikacím.
Funkce ClickUp
Podívejme se blíže na to, co tento software pro sjednocené pracovní prostředí nabízí:
Funkce č. 1: Nástroje pro automatizaci pracovních postupů
ClickUp Agents jsou automatizovaní pomocníci zabudovaní do vašeho pracovního prostoru, kteří běží na pozadí a starají se o opakující se nebo kontextově náročné úkoly. Jsou kontextově citliví, takže vědí, co je ve vašich úkolech, dokumentech, chatech a dalších, a jednají, aniž byste museli ručně spouštět každou akci. A jejich vytvoření nevyžaduje žádné programování!
Získáte sadu předem připravených agentů, které můžete okamžitě zapnout a začít používat. Jedná se o šablony nebo „hotové“ agenty určené pro běžné pracovní postupy, které nevyžadují žádnou konfiguraci.
Zde je několik vynikajících příkladů, které můžete využít:
- Answers Agent odpovídá správnou odpovědí získanou z kontextu vašeho pracovního prostoru v kanálu ClickUp Chat.
- Denní nebo týdenní zprávy Agents , které generují rutinní aktualizace pro prostor, složku nebo seznam podle nastaveného harmonogramu.
- StandUp Agents , které shrnují činnost týmu v daném čase
Tyto předem připravené agenty můžete použít, pokud chcete standardní AI pracovní postupy s minimálním nastavením.
Na druhou stranu máte ClickUp Custom Agents, které vám umožňují vytvářet vlastní automatizace pomocí nástroje bez nutnosti programování. Tyto nástroje jsou flexibilnější a umožňují vám přizpůsobit, co agent dělá, kdy běží a jak interaguje s vaším pracovním prostorem. Zde je jeden z našeho týmu:
Tyto super agenti se vyznačují následujícími vlastnostmi:
- Spouštěče: Jaká událost spustí agenta (např. zveřejnění zprávy nebo aktualizace úkolu)
- Podmínky: Pravidla, která rozhodují o tom, zda má agent jednat (např. reagovat pouze v případě, že zpráva obsahuje jasnou otázku).
- Akce: Co agent skutečně dělá (například zveřejňuje odpovědi, vytváří úkoly nebo shrnuje informace)
- Znalosti a nástroje: K jakým datům má agent přístup a jaké nástroje může použít k provedení akce
Pokud například váš tým podpory dostává mnoho dotazů v chatovém kanálu, můžete vytvořit vlastního agenta, který:
- Spustí se, když přijde nová zpráva.
- Odpovídá pouze v případě, že zpráva vypadá jako otázka.
- Využívá dokumenty a úkoly pracovního prostoru jako svou „znalostní bázi“.
- Odpověď byla poučená a kontextově přesná.
Funkce č. 2: Sada nástrojů pro produktivitu založená na umělé inteligenci
ClickUp Brain je součástí vašeho pracovního prostoru a čerpá kontext z úkolů, dokumentů, chatů a dokonce i připojených aplikací, aby automatizoval práci. Tento nástroj umělé inteligence pro zvýšení produktivity je „neustále aktivní“ síť, která propojuje vaše zaměstnance, projekty a znalosti.
Poskytuje okamžité kontextové odpovědi týkající se úkolů, dokumentů, termínů, závislostí a diskusí. Týmy mohou rychle vyhledat požadavky, najít rozhodnutí nebo si připomenout, proč se změnil stav úkolu, a to vše bez prohledávání vrstev dokumentů nebo chatových vláken.
📌 Příklady podnětů:
- Proč byla úloha integrace API přesunuta zpět do stavu „Probíhá“? Shrňte diskusi, která vedla k této změně.
- Vytáhněte požadavky na aktualizaci onboardingového toku ze všech propojených dokumentů a úkolů.
- Najděte schůzku, na které jsme finalizovali rozsah funkce XYZ, a shrňte rozhodnutí.
ClickUp Brain navíc automatizuje rutinní a časově náročné projektové rituály. Umí shrnout dlouhé řetězce úkolů, generovat aktualizace nebo standupy a vytvářet návrhy dokumentace nebo projektových plánů.
A to nejlepší? Může vám také pomoci s vytvářením agentů. Stačí zahájit konverzaci s BrainGPT pomocí přirozených jazykových pokynů a on vás provede!
🚀 Výhoda ClickUp: Nahraďte nesourodou směsici nesouvislých AI nástrojů jediným kontextově orientovaným produktivním nástrojem: ClickUp BrainGPT. Ten se přímo propojí s vaší prací napříč aplikacemi a platformami a sjednotí vyhledávání, automatizaci, tvorbu obsahu a hlasové příkazy.
Zde je návod, jak ji můžete použít k eliminaci AI Sprawl:
- Unifikovaný pracovní prostor AI pro kladení otázek, automatizaci úkolů a generování obsahu pomocí prémiových modelů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini.
- Kontextové vyhledávání v jiných aplikacích jako ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint a OneDrive
- Talk-to-Text pro produktivitu založenou na hlasu, která vám umožní diktovat nápady, aktualizace, přidělování úkolů nebo zprávy hlasem přímo do vašeho pracovního postupu.
- Hloubkové + webové vyhledávání a poznatky pro získání promyšlených odpovědí bohatých na kontext
Funkce č. 3: Integrované funkce pro spolupráci
ClickUp sdružuje konverzace, aktualizace a rozhodnutí, které jsou obvykle rozptýleny napříč aplikacemi, na jednom místě. Tím týmy získávají jediné centrum, kde se práce posouvá vpřed a kde agenti mohou skutečně pochopit, co se děje, protože veškerý kontext je pohromadě.
Každý tým se potýká s neustálými výměnami informací: upřesňováním požadavků, kontrolou pokroku, sdílením rychlých screenshotů nebo dotazováním „kdo na tom pracuje?“.
V ClickUp se tyto konverzace odehrávají přímo vedle úkolů, dokumentů a časových os, ke kterým se vztahují, a to prostřednictvím ClickUp Chat . Nic se neztratí v kanálu vzdáleném od práce.
Protože chat je součástí pracovního postupu, mohou vaši agenti zasáhnout s reálným kontextem. Mohou vidět diskutovanou úlohu, dokument s požadavky, poslední aktualizaci a rozhodnutí učiněná během včerejšího hovoru SyncUp a poznámky ze schůzky z AI Notetaker.
Správa úkolů se stává přirozeným výsledkem konverzace. Objasňující zpráva se jedním kliknutím promění v úkol ClickUp.
ClickUp Docs se do tohoto cyklu zapojuje přirozeně tím, že zaznamenává vaše specifikace, poznámky z jednání, procesní příručky a brainstormingy, které se všechny propojují s úkoly a konverzacemi. Když týmy aktualizují dokument, agenti to vidí. Když se změní požadavek, vidí to všichni, kdo o tom chatují. Když někdo zanechá komentář, může se z něj stát úkol, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
Výsledkem jsou rychlejší rozhodnutí, jasnější předávání úkolů a méně momentů, kdy se během týdne ptáte „kde to je?“.
Ceny ClickUp
Zde je názor skutečného uživatele na používání ClickUp:
Než jsme přešli na ClickUp, používali jsme pro správu projektů Redbooth, a když porovnám tyto dvě platformy, vidím výrazné zlepšení. Velmi oceňuji automatizační funkce a AI nástroje ClickUp. Dashboard je poutavý a líbí se mi jeho vizuální design. Mezi nejlepší funkce patří podle mě samostatné sekce pro přidělené úkoly, dokončené práce a položky, které klient právě posuzuje. Možnost přidávat média, vytvářet dokumenty a pracovat na whitepaperech jsou také některé z aspektů, které na ClickUp oceňuji nejvíce. Celkově mi to rozhodně pomohlo zvýšit efektivitu mé práce.
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků se domnívá, že automatizace ušetří jen několik minut najednou, ale 19 % tvrdí, že by mohla ušetřit 3–5 hodin týdně. Skutečností je, že i ta nejmenší úspora času se v dlouhodobém horizontu sčítá.
Například úspora pouhých 5 minut denně na opakujících se úkolech může znamenat více než 20 hodin ušetřeného času za čtvrtletí, který lze věnovat hodnotnější strategické práci.
S ClickUpem trvá automatizace malých úkolů, jako je přiřazování termínů nebo označování členů týmu, méně než minutu. Máte k dispozici vestavěné AI agenty pro automatické souhrny a zprávy, zatímco vlastní agenti se starají o konkrétní pracovní postupy. Získejte zpět svůj čas!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Co je Google Workspace Studio?
Google Workspace Studio je platforma bez kódu v rámci Google Workspace, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní AI agenty poháněné Gemini. Pomáhá automatizovat pracovní toky v různých aplikacích, včetně Gmailu, Disku, Dokumentů, Tabulek, Chatu a nástrojů třetích stran, jako je Microsoft 365.
Agenty můžete vytvářet pomocí popisů v běžném jazyce podle logiky „pokud toto, pak tamto“, která je vylepšena umělou inteligencí pro úkoly citlivé na kontext. Agenti se přizpůsobují situacím, zvládají vícestupňové procesy a integrují se přímo do aplikací Workspace pomocí ikony zkratky.
🧠 Zajímavost: Robot Shakey, postavený v roce 1966, se stal prvním robotem, který dokázal plánovat své vlastní akce, a jeho demo videa byla v té době tak neuvěřitelná, že někteří lidé si mysleli, že jsou zinscenovaná.
Funkce Google Workspace Studio
Podívejme se na některé funkce, které vám umožní automatizovat procesy pomocí AI:
Funkce č. 1: Agenti bez kódu
Google Workspace Studio vám umožňuje vytvářet AI agenty pouhým popisem toho, co chcete, aby dělali. Můžete například říci: „Označ e-maily z finančního oddělení, extrahuj částky faktur, přidej je do tabulek a upozorni mě v chatu.“
Gemini 3 to okamžitě promění v funkční automatizaci bez vytváření pravidel. Obsahuje také hotové šablony pro správu úkolů, jako jsou následné kroky po schůzkách, souhrny doručené pošty nebo označování zpráv. Vše se řídí oprávněními vaší organizace, takže agenti pracují pouze s daty, která smí vidět.
🧠 Zajímavost: V 90. letech 20. století vědci sestrojili robota jménem Genghis, který dokázal chodit po nerovném terénu pouze pomocí vrstvených reflexů. Neměl mozek v obvyklém smyslu, ale choval se jako autonomní tvor, což pomohlo vzbudit zájem o chování agentů inspirované hmyzem.
Funkce č. 2: Sdílení agentů
Workspace Studio obsahuje centrální řídicí panel, kde týmy mohou prohlížet šablony, upravovat agenty, sledovat aktivitu a kontrolovat výkon. Vše je přístupné z postranní lišty Workspace, takže nemusíte přepínat mezi nástroji.
Agenty můžete sdílet stejně jako dokumenty nebo tabulky Google. To usnadňuje týmům spolupráci, opakované používání příkladů automatizace pracovních postupů a jejich zavádění v rámci celého oddělení.
🔍 Věděli jste? Výzkum chování skupinových agentů přímo převzatý z přírody: vědci studující mravence, včely a termity si uvědomili, že roj jednoduchých agentů, kteří se řídí základními lokálními pravidly, může vyprodukovat vysoce komplexní skupinové chování; tento poznatek je základem moderní multiagentní a rojové robotiky.
Funkce č. 3: Společný vývoj agentů a integrace s Google Workspace
Tito agenti koordinují úkoly v Gmailu, Docs, Sheets, Drive a Chatu. To znamená, že můžete automatizovat pracovní postupy, jako jsou:
- Načítání dat CRM do tabulek pro týdenní reportování
- Převod poznámek z chatu na formátovanou nabídku v Docs
- Automatické organizování souborů pro zaškolení a přiřazování oprávnění
Protože automatizační nástroje rozumějí textu, přílohám a kontextu, mohou se přizpůsobovat změnám, místo aby se spoléhaly na striktní pravidla.
Navíc se chovají jako sdílené prostředky Workspace. Váš tým tak může:
- Společná úprava pokynů agenta
- Duplikujte agenta a přizpůsobte ho pro nový účel.
- Aktualizujte logiku podle vývoje procesů
To povzbuzuje týmy k vytváření sdílené knihovny užitečných agentů namísto desítek izolovaných osobních automatizací.
📖 Přečtěte si také: Nápady pro automatizaci Google Sheets
Ceny Google Workspace Studio
- 14denní zkušební verze
- Ceny na míru
Vytvořte svého prvního AI agenta za méně než 20 minut!
ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: Porovnání funkcí
ClickUp i Google Workspace Studio přistupují k automatizaci pomocí AI z velmi odlišných úhlů, i když se snaží řešit podobný problém.
ClickUp se zaměřuje na přímé začlenění AI do projektového řízení, dokumentace a mezifunkčních pracovních postupů. Na druhé straně se Workspace Studio soustředí na automatizaci úkolů v rámci ekosystému Google.
Podívejme se podrobněji na to, jak každá platforma funguje:
Funkce č. 1: Agentické pracovní postupy
ClickUp
ClickUp AI Agents funguje přímo ve vaší pracovní platformě, kde již máte úkoly, chaty, dokumenty a aktualizace.
Vzhledem k tomu, že je vše propojeno na jednom místě, mají k dispozici kontext, který potřebují k provádění přesných akcí, jako je aktualizace úkolů, zveřejňování příspěvků v chatu, shrnování pokroku nebo spouštění opakujících se pracovních postupů. Můžete zapnout předem připravené agenty pro běžné potřeby nebo vytvořit vlastní agenty pomocí nástroje pro tvorbu bez kódu a vestavěné nástroje AI, jako je Brain, vám mohou pomoci navrhnout logiku.
Google Workspace Studio
Google Workspace Studio vám umožňuje vytvářet AI agenty, kteří automatizují pracovní postupy v aplikacích Workspace, jako jsou Gmail, Drive, Kalendář a Chat. Tito agenti jsou výkonní pro rutiny napříč aplikacemi – psaní e-mailů, zpracování dokumentů, získávání informací nebo koordinace kroků napříč několika nástroji Google. Těží z uvažování Gemini, ale nejsou ukotveni v jediném projektu nebo systému úkolů a jejich kontext pochází z jednotlivých aplikací Workspace, nikoli z jednoho jednotného pracovního prostředí.
🏆 Vítěz: ClickUp Agents, protože funguje v konsolidovaném pracovním prostoru, kde jsou již propojeny projekty, konverzace a dokumentace. To mu poskytuje hlubší kontext na úrovni úkolů a umožňuje konkrétnější akce řízené pracovními toky.
Agenti Google Workspace Studio jsou silní v oblasti široké automatizace napříč aplikacemi, ale fungují v samostatných nástrojích a mají menší přehled o strukturovaných pracovních postupech projektů.
Funkce č. 2: Hloubka řízení projektů
Zde je srovnání těchto nástrojů pro správu projektů:
ClickUp
ClickUp je určen pro týmy, které realizují komplexní projekty. Získáte více než 15 zobrazení ClickUp, včetně Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, časové osy, kalendářů a myšlenkových map, takže můžete plánovat práci podle svých preferencí. Navíc můžete práci rozdělit na úkoly, podúkoly, závislosti, sprinty a vlastní pole založená na umělé inteligenci, což je ideální pro vícefázovou nebo mezifunkční práci.
ClickUp Automations a AI Agents pomáhají týmům spravovat předávání, aktualizace, připomenutí a změny stavu u tisíců úkolů.
Takto to funguje v praxi:
Google Workspace Studio
Workspace Studio podporuje základní plánování prostřednictvím šablon Sheets, souhrnů generovaných Gemini a akčních položek ze schůzek.
Nenabízí však nativní funkce pro správu projektů, jako jsou hierarchie úkolů, závislosti nebo sledování času. Týmy často spoléhají na ruční tabulky, doplňky nebo externí nástroje, což může s rozšiřováním projektů ztěžovat sledování pracovních postupů.
🏆 Vítěz: ClickUp pro robustnější správu projektů a programů, zejména pro týmy, které řídí strukturovanou, vícestupňovou práci.
Funkce č. 3: Funkce umělé inteligence
Stručné srovnání jejich funkcí umělé inteligence:
ClickUp
BrainGPT poskytuje AI v celém pracovním prostoru: úkoly, dokumenty, chaty a dashboardy. Odpovídá na otázky na základě kontextu úkolu, generuje aktualizace nebo standupy, shrnuje dlouhé vlákna komentářů a pomáhá okamžitě vytvářet plány projektů.
ClickUp AI Agents zvládá opakovatelné pracovní postupy, zatímco Brain MAX je skvělý pro vysoce výkonné uvažování a složité úkoly. Získáte také ClickUp AI Notetaker, který automaticky zaznamenává poznámky ze schůzek, úkoly a rozhodnutí. Stačí označit @brain u jakéhokoli úkolu a okamžitě získáte pomoc!
Google Workspace Studio
Workspace Studio integruje Gemini do Gmailu, Dokumentů, Tabulek a Meet.
Je spolehlivý pro vytváření návrhů obsahu, shrnování textu, převádění poznámek ze schůzek do akčních položek nebo analýzu dat v tabulkách. Není však vybaven umělou inteligencí specifickou pro projekty, jako je mapování závislostí, sledování stavu nebo prognózování. Tyto úkoly vyžadují manuální práci nebo vlastní skriptování.
🏆 Vítěz: ClickUp díky integrovaným funkcím umělé inteligence, které jsou ideální pro realizaci projektů, nejen pro generování obsahu.
Funkce č. 4: Spolupráce a komunikace
Oba nástroje pro spolupráci nabízejí rozsáhlé funkce, které propojí vás a váš tým. Takto to vypadá:
ClickUp
Spojuje spolupráci na jednom místě díky chatovým vláknům na úrovni úkolů, ClickUp Chat pro konverzace v reálném čase a video a audio hovory, Docs s editací v reálném čase, ClickUp Whiteboards pro brainstorming a @mentions pro rychlé předávání úkolů.
K dispozici je také ClickUp Clips pro asynchronní komunikaci.
Google Workspace Studio
Google je také skvělý pro společnou úpravu dokumentů, tabulek a prezentací v reálném čase. Gmail, Meet a Chat dobře pokrývají komunikační potřeby. Týmy získávají známé a bezproblémové prostředí pro spolupráci.
Protože však práce často zahrnuje více aplikací, mohou být úkoly a diskuse rozloženy napříč různými platformami.
🏆 Vítěz: Remíza! Google Workspace Studio vám nabízí úpravy v reálném čase a známé pracovní prostředí, zatímco ClickUp propojuje komunikaci přímo s akcemi a nabízí pokročilejší funkce pro správu projektů.
ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio na Redditu
Abychom to zjistili, podívali jsme se na recenze na Redditu.
Google Workspace Studio bylo právě spuštěno a diskuse o něm se stále vyvíjí. První uživatelé experimentují, sdílejí své první dojmy a zjišťují, jak se hodí do jejich pracovních postupů.
Stojí za zmínku, že Studio krátce po spuštění zaznamenalo výpadek. Zde jsou ohlasy nových uživatelů:
Kdykoli se pokusím použít akci „Gemini“, zobrazí se mi zpráva: „Jsme plně vytíženi – brzy se vrátíme.“
Navíc, když se na domovské stránce pokusím použít funkci „Popište úkol pro Gemini“, zobrazí se mi: „Nechápu váš požadavek. Zkuste přidat více podrobností nebo prozkoumat příklady.“
Kdykoli se pokusím použít akci „Gemini“, zobrazí se mi zpráva: „Jsme plně vytíženi – brzy se vrátíme.“
Navíc, když se na domovské stránce pokusím použít funkci „Popište úkol pro Gemini“, zobrazí se mi: „Nechápu váš požadavek. Zkuste přidat více podrobností nebo prozkoumat příklady.“
Google tento problém již vyřešil.
ClickUp má naopak silnější zastoupení na Redditu, kde komunita již roky diskutuje o jeho funkcích, aktualizacích a schopnostech AI.
Uživatel ClickUp ocenil jeho funkce umělé inteligence:
Myslím, že nejzajímavější věcí, kterou s ním dělám, je použití jejich AI notetakeru. Procházím přepisy přes AI mozek a výstupem je specifický formát otázek a odpovědí, který se zveřejní v chatu ClickUp, kde agent hledá tyto informace, a automaticky zveřejní otázky a odpovědi do seznamu, čímž vytvoří dynamickou aktualizaci playbooku prostřednictvím všech otázek a odpovědí.
Jiný uživatel ocenil ClickUp BrainGPT za jeho schopnosti v oblasti řízení projektů:
Bylo také užitečné provádět běžné úkoly AI na jednom centrálním místě. Jelikož platím za funkce AI pro každého člena svého týmu, požádal jsem je, aby je využívali, a to opravdu pomohlo mé projektové manažerce. Má k dispozici AI výzvy, které se neustále aktualizují, aby měla přehled o více než stovce zadaných úkolů najednou, které jsou přiděleny osmičlennému kreativnímu týmu.
Pokud má AI sloužit jako osobní asistent a vaše práce je organizována v ClickUp, je neuvěřitelně účinné, když má každý člen týmu svého vlastního AI asistenta, který mu pomáhá na základě pokročilých znalostí o jeho konkrétní práci.
Který nástroj pro automatizaci AI je nejlepší?
Verdikt je na světě! 🎉
Google Workspace Studio je ideální, pokud potřebujete rychlou spolupráci, společnou úpravu v reálném čase a výkon umělé inteligence Gemini v Docs, Sheets a Slides. Je známý, plynulý a skvělý pro týmy, které každý den pracují v ekosystému Google.
Ale pokud jde o samotné provádění práce, a ne jen o její probírání, ClickUp má navrch.
Díky ClickUp Brain MAX, AI Agents, AI Notetaker, Chat, Whiteboards, Meetings a komplexním projektovým náhledům mohou týmy proměnit nápady v činy. Každá diskuse se stává úkolem, každá schůzka je zdokumentována a každé následné opatření je sledovatelné. Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅