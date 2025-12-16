50 nejlepších podnětů Bing AI pro zlepšení kreativity a produktivity

Pravděpodobně jste zažili situaci, kdy vám Bing AI poskytl odpověď, která vypadala přesvědčivě, byla dobře formátovaná a dokonce obsahovala citace, ale přesto nějak minula to, co jste potřebovali.
Pak zjistíte, že upravujete výzvu, přidáváte další kontext, odstraňujete kontext, přepisujete věty a doufáte, že Bing konečně pochopí, co jste měli na mysli.
Pravdou je, že rozdíl málokdy pochází od samotného Bingu. Pochází z výzvy.
Jasné a strukturované zadání promění Bing AI v výkonný vyhledávací a logický engine, který vám poskytne přesně to, co hledáte.
V tomto průvodci si projdeme nejspolehlivější výzvy Bing AI, které můžete použít pro výzkum, tvorbu obsahu, analýzu a každodenní produktivitu, spolu s několika profesionálními tipy.
V tomto průvodci si projdeme nejspolehlivější výzvy Bing AI, které můžete použít pro výzkum, tvorbu obsahu, analýzu a každodenní produktivitu, spolu s několika profesionálními tipy.
Porozumění Bing AI
Bing AI je asistent založený na umělé inteligenci integrovaný do vyhledávače Microsoft Bing. Lze jej použít k sumarizaci odpovědí, generování obrázků a videí, vývoji obsahu, vytváření kódu, sestavování zpráv a provádění úkolů, jako je nakupování.
Bing je postaven na GPT-4, pokročilém velkém jazykovém modelu a proprietárním modelu Prometheus od Microsoftu. Umí provádět vyhledávání v reálném čase na webu a podporuje multimodální interakce pomocí textových, hlasových a obrazových vstupů.
Bing Chat Enterprise poskytuje vaší organizaci chat založený na umělé inteligenci pro práci s komerční ochranou dat.
Co jsou výzvy Bing AI?
Pomocí výzev můžete systému Bing sdělit, jak vám má pomoci. Může se jednat o sadu podnětů, otázek nebo velmi podrobných pokynů.
Řekněte „napiš mi e-mail“, „pomoz mi dekódovat chybu v tomto kódu“ nebo „vygeneruj sci-fi obrázek psa ztraceného ve vesmíru“ – všechny tyto jednoduché i složité příkazy jsou podněty, které Bingovi sdělují, co má dělat.
Stejně jako u všech modelů AI a LLM však kvalita a hloubka odpovědí Bing přímo souvisí se specifikou vašich podnětů.
Výhody používání AI Prompts
Modely AI nevědí, co chcete; pouze to odvozují. Pokaždé, když zadáte výzvu, dáváte modelu vodítka ohledně svého záměru, omezení, požadovaného formátu, kontextu a očekávání ohledně kvality.
Modely AI jsou navíc kontextově citlivé, nikoli kontextově uvědomělé. Nerozumí vašemu podnikání, vašemu publiku, vašemu pracovnímu postupu ani vašemu tvůrčímu stylu, pokud jim to sami neřeknete.
Výhody dobře zpracovaných podnětů jsou:
- Efektivní výzkum: Dobře definované výzvy zlepšují kvalitu a rychlost výzkumu tím, že provádějí vrstvené vyhledávání, porovnávají zdroje a extrahují poznatky rychleji než ruční procházení.
- Generování obsahu na míru: Podněty se specifickými požadavky generují použitelný první návrh obsahu, který je v souladu s vašimi osnovami obsahu a hlasem značky.
- Lepší výstupy obrázků: Popisné výzvy vytvářejí obrázky, které odpovídají vaší kreativní vizi.
- Úspora času: Jasné pokyny minimalizují revize a opakovaná vyjasňování. Jedna dobře strukturovaná výzva často nahrazuje několik nejasných pokusů a frustrací.
- Kontextové provádění úkolů: Když ve svých zadáních uvedete základní informace, AI poskytne odpovědi, které odpovídají vaší konkrétní situaci, namísto obecných rad.
- Snížení rizika: Promyšleně navržené výzvy pomáhají identifikovat a zmírnit potenciální chyby nebo zaujatost ve výstupech AI.
- Ovlivněte způsob uvažování: Když dáte strukturu svým podnětům pro Bing AI, formujete vnitřní myšlenkový řetězec modelu, což vede k logičtějším a soudržnějším výstupům.
⭐ Bonus: Jak se Bing AI liší od ChatGPT?
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže pochopit, jak se ChatGPT a Bing AI liší v přístupu k datům, stylu uvažování a každodenním použití.
|Funkce
|Bing AI
|ChatGPT
|Vývojář
|Microsoft
|OpenAI
|Základní přístup
|Vytvořeno na základě reálného času, živých vyhledávacích dat, citací a vyhledávání faktů.
|Navrženo pro hluboké uvažování, kreativitu a řešení víceúrovňových problémů bez nutnosti přístupu k internetu.
|Tón a styl
|Založeno na vyhledávání, stručné a zaměřené na zdroje.
|Konverzační, adaptivní a schopný dlouhých narativních nebo technicky podrobných textů.
|Síla uvažování
|Integrovaný model DALL·E ve vyhledávání, optimalizovaný pro rychlé generování vizuálních prvků.
|Silný ve strukturovaném uvažování, logicky náročných úkolech, kódování a kreativní tvorbě.
|Přístup k datům
|Je přímo propojen s vyhledávačem Bing, což umožňuje výsledky v reálném čase a citace zdrojů.
|Spoléhá se především na naučené znalosti, pokud není povoleno procházení.
|Úroveň kreativity
|Více omezeno výsledky vyhledávání a faktickými hranicemi
|Větší svoboda při tvorbě nápadů, zkoumání a řešení abstraktních problémů
|Generování obrázků
|Využívá modely DALL-E od OpenAI k generování vizuálních prvků na základě textových podnětů.
|Generuje obrázky pomocí vestavěných obrazových modelů ChatGPT s větší stylistickou flexibilitou.
|Zpracování souborů a textu
|Spolehlivý pro shrnování webových stránek a živých zdrojů; není určen pro komplexní pracovní postupy s více soubory.
|Zpracovává dokumenty, smíšená média, kód a delší kontextová okna s vysokou kontinuitou.
|Nejvhodnější pro
|Výzkum v reálném čase, srovnání, ověřování faktů a rychlé citace.
|Hluboké uvažování, kreativní práce, technické úkoly, plánování, kódování a interaktivní řešení problémů.
Jak psát efektivní výzvy Bing AI
Umění klást otázky AI je dovednost, kterou se lze naučit, pokud pochopíte, co tvoří dobrý podnět.
Zde je návod, jak napsat efektivní výzvu Bing:
Začněte s jasným a konkrétním cílem.
Bing odpoví téměř na jakoukoli otázku, kterou mu položíte. Trik spočívá v tom, být konkrétní a jasný, aby vám poskytl podrobné a nuancované odpovědi, které vám skutečně pomohou. Uveďme příklad:
❌ Výzva: Dejte mi seznam nejlepších marketingových trendů.
✅ Výzva: Shrňte tři nové trendy v oblasti B2B marketingu pro tento rok s příklady.
💡 Tip pro profesionály: Formulujte svůj cíl jako akci. Použijte slovesa jako „shrnout“, „porovnat“, „generovat“ nebo „odladit“, abyste okamžitě naznačili typ úkolu.
Nabídněte relevantní kontext
Kontext určuje relevanci. A tím kontextem může být:
- Informace o společnosti
- Pokyny pro hlas značky
- Předchozí obsahy pro referenci
- Demografické údaje o publiku a problematické body
- Odborná terminologie nebo žargon specifický pro dané odvětví
- Aktuální cíle projektu nebo kampaně
- Omezení jako rozpočet, časový harmonogram nebo omezení platformy
- Příklady konkurence, které je třeba napodobit nebo se jim vyhnout
- Požadovaný formát, délka nebo struktura
❌ Výzva: Napište sérii e-mailů pro uvedení nového produktu na trh.
✅ Výzva: Spouštím nástroj pro řízení projektů pro vzdálené týmy. Moje cílová skupina jsou provozní manažeři ve firmách s 50 až 200 zaměstnanci, kteří se potýkají s asynchronní komunikací. Napište tři e-maily v přátelském, ale profesionálním tónu: jeden upoutávkový, jeden s hlavními funkcemi a jeden s časově omezenou nabídkou. Každý z nich by měl mít maximálně 150 slov.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte dokument s pokyny pro značku, který bude obsahovat váš styl, tón, podrobnosti o cílovém publiku a klíčová sdělení. Pokud váš tým realizuje více kampaní, stane se tento dokument pro značku nepostradatelným pomocníkem. Nahrajte jej do Bing při zahájení nového projektu a on si zapamatuje kontext.
Dejte mu roli
Přiřazení role dává Bing AI určitý pohled. Umožní to AI soustředit se na relevantní vzorce a upřednostnit související znalosti. To je užitečné, když chcete, aby Bing zjednodušil složité problémy nebo pomohl s komunikačními úkoly.
❌ Prompt: Co je to kontextové inženýrství?
(Poskytuje široké pochopení tohoto konceptu.)
✅ Výzva: Vžijte se do role vývojáře AI a vysvětlete mi, co je to kontextové inženýrství.
(Díky tomuto podnětu Bing zná kalibraci publika a požadovanou koncepční hloubku. )
👀 Věděli jste, že... Kontextová okna fungují jako krátkodobá paměť AI. Když jsou plná, starší pokyny jsou vytlačeny. Když dojde k přetečení tokenů, model ztratí kontext, protože jeho mechanismy pozornosti přirozeně upřednostňují novější informace.
Rozbijte složité úkoly
Vícevrstvé úkoly AI matou. Když je rozdělíte na menší, postupné výzvy, získáte kvalitnější výstupy, se kterými můžete pracovat.
❌ Výzva: Proveďte průzkum konkurence, analyzujte její strategie a napište zprávu.
✅ Výzva: Uveďte pět nejvýznamnějších konkurentů v odvětví ekologických obalů. Poté přejděte k analýze a nakonec požádejte o formát zprávy.
Tento přístup, známý jako řetězení podnětů, výrazně zlepšuje kvalitu výstupu.
📚 Další informace: Jak se stát prompt inženýrem
Vylepšete a zopakujte
Odpovědi Bing považujte za výchozí bod. Můžete jej požádat o ověření faktů, úpravu tónu, personalizaci detailů nebo přidání nuancí k tématu na základě jeho odpovědí.
Každá AI funguje jinak. Čím více experimentujete, tím lépe pochopíte, co skutečně funguje.
Chcete se rychle naučit, jak klást otázky AI? Podívejte se na toto video.
📚 Další informace: Kompletní průvodce prompt engineeringem
50 nejlepších podnětů Bing AI pro různé případy použití
Od poskytnutí receptu přes ladění složitých kódů, generování podcastů až po vytváření výzkumných zpráv – neexistuje nic, s čím by vám Bing AI nemohla pomoci.
Sestavili jsme několik podnětů, které můžete použít (nebo se jimi inspirovat) pro své konkrétní použití.
Podněty pro marketing a psaní obsahu
Nechte se inspirovat těmito podněty pro psaní pomocí AI, když chcete, aby Bing napsal e-mail, vytvořil příspěvek na blog, vylepšil hodnotovou nabídku nebo vygeneroval marketingový text.
1. Jste stratégem obsahu a píšete příspěvek na LinkedIn o tom, proč marketingové týmy selhávají při opětovném využití obsahu. Začněte tento příspěvek odvážným tvrzením, uveďte dvě chyby a zakončete otázkou k zapojení, a to v maximálně 150 slovech.
2. Vytvořte 90sekundový scénář vysvětlující integraci API majitelům malých podniků, kteří nejsou technicky zdatní. Použijte jednoduché analogie a zaměřte se na výhody, jako je úspora času a propojitelnost nástrojů. Struktura: úvod, problém, vysvětlení, výzva k akci.
3. Napište popisek na Instagram pro novou řadu organické bavlny naší značky udržitelné módy. Vyprávějte krátký příběh o řemeslnících v indickém venkově, zapojte etické hodnoty výroby a zakončete výzvou k akci v obchodě. Méně než 180 slov.
4. Napište tiskovou zprávu oznamující naši sérii B v hodnotě 25 milionů dolarů pro platformu zákaznických služeb AI. Zahrňte výrazný nadpis, úvodní odstavec s klíčovými fakty, citát generálního ředitele o plánech růstu, způsob využití financování (vývoj produktů, expanze na trhu) a standardní popis společnosti. Délka textu by neměla přesáhnout 400 slov.
5. Vytvářím značku kosmetických přípravků pro lidi s citlivou pokožkou, která se prodává přímo spotřebitelům. Pomozte mi definovat hlas naší značky. Uveďte tři příklady toho, jak bychom mohli sdělit stejnou zprávu („naše produkty jsou dermatologicky testovány“) naším hlasem a jak by to mohli sdělit konkurenti. Uveďte, co dělat a co nedělat.
6. Potřebuji 10 variant nadpisů pro landing page propagující webinář na téma „Pokročilý Excel pro finanční analytiky“. Upřednostněte nadpisy, které osloví středně pokročilé analytiky, kteří chtějí posunout svou kariéru. Vyzkoušejte různé úhly pohledu: zvědavost, zaměření na výhody, strach z toho, že o něco přijdete, konkrétnost, otázky a naléhavost, a každý nadpis by měl mít maximálně 15 slov.
7. Vytvořte kreativní téma kampaně pro propagaci naší online vzdělávací platformy zaměřené na návrat do školy (cílené na dospělé studenty, kteří se vracejí ke studiu). Potřebuji název kampaně, slogan, tři pilíře sdělení, které se zabývají jejich obavami a motivacemi, návrh vizuálního moodboardu a nápady, jak by se toto téma dalo přizpůsobit pro e-maily, sociální média a placené reklamy. Ať je to emocionálně působivé a inspirativní.
8. Vygenerujte 10 nápadů na obsah pro Instagram pro aplikaci osobních financí zaměřenou na mileniály. Každý nápad musí obsahovat typ obsahu, téma, klíčové sdělení a vizuální směr. Zaměřte se na studentské půjčky, impulzivní výdaje, základy investování a nouzové fondy.
9. Analyzujte nejlepší výsledky SERP pro klíčové slovo „osvědčené postupy e-mailového marketingu pro SaaS“. Identifikujte mezery v obsahu, analyzujte názory spotřebitelů na Quora a Reddit a vytvořte osnovu pro blogový příspěvek, který mohu napsat, abych tyto mezery efektivně vyplnil. Zaměřte se na délku blogu mezi 2500–3000 slovy.
Výzkum a analýza dat
10. Shrňte tři nové trendy v B2B marketingu v tomto roce s reálnými příklady od společností, které je zavedly. Zaměřte se na zavádění AI, vývoj marketingu založeného na účtech a atribuci s prioritou ochrany soukromí. Uveďte podpůrná data a metriky úspěchu.
11. Analyzujte 50 nejnovějších recenzí zákazníků ClickUp na G2 a Capterra. Roztřiďte zpětnou vazbu do témat: stížnosti na ceny, požadavky na funkce, problémy s podporou a chvála uživatelské zkušenosti. Shrňte tři nejčastější problémy.
12. Prozkoumejte pět nejlepších nástrojů pro správu projektů (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Vytvořte srovnávací tabulku s cenovými úrovněmi, klíčovými funkcemi, limity uživatelů, integracemi a hodnocením mobilních aplikací.
13. Analyzujte nejúspěšnější blogové příspěvky z posledních šesti měsíců na našem webu. Identifikujte společné vzorce v tématech, délce, formátu, nadpisech a interních odkazech. Získejte informace o tom, jaké typy obsahu generují nejvíce organického provozu a konverzí.
14. Sledujte konverzace o „produktivitě práce na dálku“ na Twitteru, LinkedIn a Redditu za posledních 30 dní. Vyberte nejčastější problémy, často zmiňované nástroje a nově vznikající řešení. Shrňte náladu a témata diskusí.
15. Chci podrobnou výzkumnou zprávu o odvětví content marketingu v Louisianě. Zpráva by měla zahrnovat klíčové trendy, hlavní hráče, regionální výzvy a příležitosti k růstu. Uveďte prosím informace o tom, jak místní podniky využívají content marketing, významné agentury nebo freelancery působící v tomto státě a veškeré relevantní statistiky nebo případové studie. Zprávu formátujte s příslušnými záhlavími a formátováním, aby byla přehledná a strukturovaná. K porovnání agentur, trendů nebo údajů o odvětví použijte tabulky, pokud je to užitečné.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci Bing Create Research Report (Vytvořit výzkumnou zprávu) a získejte podrobnou výzkumnou zprávu o vašem produktu nebo trhu s úplnými odkazy. Tato zpráva může být skvělým výchozím bodem pro ověření vašich předpokladů ohledně vstupu na trh.
Učení a rozvoj dovedností
16. Vysvětlete kvantové počítání studentovi střední školy, který rozumí základní algebře, ale nemá žádné znalosti z fyziky. Použijte každodenní analogie, vyhněte se odborným termínům a zaměřte se na praktické aplikace, které by ho mohly zajímat, jako je šifrování nebo vývoj léků.
17. Vygenerujte 15 otázek pro behaviorální pohovor na pozici produktového manažera s ukázkovými odpověďmi metodou STAR. Pokryjte scénáře týkající se stanovení priorit, konfliktů mezi zainteresovanými stranami, neúspěšných uvedení na trh a rozhodnutí založených na datech. Zahrňte tipy, co hledají personalisté.
18. Vytvořte komplexního průvodce ke zkoušce Google Analytics 4. Uspořádejte jej podle témat zkoušky, včetně klíčových definic, vzorců, které je třeba si zapamatovat, častých úskalí a příkladů cvičných otázek. Učiňte jej přehledným pomocí jasných oddílů.
19. Porovnejte čtyři oblíbené certifikace v oblasti projektového řízení: PMP, CAPM, Scrum Master a PRINCE2. Rozepište náklady, časovou náročnost, úroveň obtížnosti, kariérní výhody a odvětví, která je nejvíce oceňují. Doporučte na základě kariérní fáze a cílů.
20. Vytvořte cvičení pro zlepšení technických dovedností v psaní. Poskytněte špatně napsaný technický dokument (dokumentaci API nebo uživatelskou příručku), identifikujte pět konkrétních problémů a přepište každou část s vysvětlením provedených vylepšení.
Kódování, ladění a analýza dat
21. Shrňte tuto 40stránkovou výzkumnou práci o aplikacích strojového učení ve zdravotnictví. Vyberte klíčové závěry, metodiku, omezení a praktické důsledky. Pište pro netechnického správce ve zdravotnictví, který se rozhoduje, zda investovat do řešení ML. Maximálně 500 slov.
22. Projděte si tuto funkci JavaScriptu, která filtruje a třídí pole 10 000 produktových objektů. Na frontendu běží pomalu. Identifikujte úzká místa výkonu, navrhněte optimalizace a přepište funkci s lepší časovou složitostí. Vysvětlete vylepšení.
23. Jste zkušený vývojář, který píše kód v jazyce Python pro integraci s platebním API Stripe. Potřebuji vytvořit zákazníka, generovat platební záměr na 99 $ a zpracovat úspěšné nebo chybové odpovědi. Zahrňte správné zpracování chyb a komentáře vysvětlující každý krok.
24. Moje smyčka while zamrzá prohlížeč při filtrování pole 1000 objektů: [vložit kód]. Najděte příčinu nekonečné smyčky. Vysvětlete logickou chybu a přepište ji tak, aby fungovala správně. Navrhněte také efektivnější přístup.
25. Uživatelé se po obnovení stránky nemohou zůstat přihlášeni: [vložte ověřovací kód]. Token JWT je uložen, ale není správně načten. Odstraňte chybu a opravte logiku načítání tokenu.
26. Moje aplikace dosahuje limitu API (100 požadavků za minutu) při zpracování hromadného nahrávání: [vložit kód]. Implementujte systém fronty, který omezuje požadavky tak, aby zůstaly pod limitem, ale zároveň zpracovávaly vše. Zobrazte uživatelům průběh.
💡 Tip pro profesionály: Pokud Copilot nemůže analyzovat stránku nebo shrnout obsah, povolte „Povolit přístup k jakékoli webové stránce nebo souboru PDF“ v nastavení Microsoft Edge v části Postranní panel > Copilot.
Informace v reálném čase a výzkum na webu
27. Vyhledejte nejlepší ceny za iPhone 15 Pro v barvě Black Titanium, 256 GB v USA. Zahrňte případné nabídky na výměnu starého zařízení nebo slevy za konkrétní způsoby platby a spočítejte, která možnost je celkově nejvýhodnější.
28. Zjistěte aktuální rozmezí platů pro senior datové analytiky v Austinu v Texasu. Projděte si nabídky práce na LinkedIn, Indeed a Glassdoor. Rozdělte je podle velikosti společnosti, požadované délky praxe a zahrňte běžně nabízené benefity. Vypočítejte medián platu.
29. Vyhledejte recenzované výzkumné práce publikované v loňském roce o účinnosti přerušovaného půstu na metabolické zdraví. Najděte alespoň pět studií, shrňte jejich metodiku a klíčové závěry a poznamenejte si případné rozpory mezi studiemi.
30. Zjistěte, jaké nové funkce Notion spustil v posledních třech měsících. Podívejte se na jejich blog, stránku s aktualizacemi produktů, oznámení na Twitteru a uživatelská fóra. Popište každou funkci a najděte první zpětnou vazbu uživatelů ohledně kvality implementace.
31. Najděte aktuální cestovní omezení a vízové požadavky pro občany USA, kteří navštěvují Japonsko. Zahrňte požadavky na očkování, proces podávání žádostí o víza, dobu zpracování a všechny nedávné změny politiky oznámené v posledním měsíci.
32. Najděte kompletní statistiky výkonů Lionela Messiho za Inter Miami v sezóně MLS 2024. Zahrňte vstřelené góly, asistence, odehrané zápasy a srovnání jeho statistik s ostatními nejlepšími střelci ligy. Zkontrolujte, zda překonal nějaké rekordy.
33. Najděte aktuální otevírací dobu Metropolitního muzea umění v New Yorku. Zkontrolujte, zda mají speciální otevírací dobu během týdne Díkůvzdání a zda nabízejí dny s bezplatným vstupem. Ověřte, zda jsou informace aktuální.
34. Najděte všechny společnosti, které v posledních šesti měsících získaly financování série B. Zaměřte se na technologický a SaaS sektor v USA.
35. Identifikujte všechny nové vládní předpisy, aktualizace týkající se dodržování předpisů nebo právní změny, které měly v posledních 60 dnech vliv na [odvětví nebo region]. Uveďte stručné shrnutí s citacemi zdrojů a očekávaným dopadem.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky?
Produktivita a správa úkolů
36. Vytvořte komplexní kontrolní seznam pro nové členy marketingového týmu. Zahrňte první den (papírování, nastavení účtů), první týden (školení, představení) a první měsíc (počáteční projekty, kontrola zpětné vazby). Uveďte, kdo je zodpovědný za jednotlivé úkoly.
37. Dnes musím splnit těchto 12 úkolů s různými časovými požadavky a prioritami: [seznam úkolů]. Vytvořte optimalizovaný harmonogram od 9:00 do 18:00, který zohlední mé hodiny nejvyšší produktivity (10:00–12:00), zahrnuje rezervní čas a seskupuje podobné úkoly.
38. Shrňte poznámky z pondělních až pátečních standup meetingů tohoto týdne: [vložte poznámky]. Určete dokončené úkoly, probíhající práci, překážky, které se vyskytly vícekrát, a členy týmu, kteří by mohli potřebovat podporu. Formátujte jako stručnou zprávu pro vedení.
39. Vytvořte program pro 60minutovou čtvrtletní schůzku k hodnocení podnikání s pěti vedoucími oddělení. Zahrňte časový rozvrh pro každý segment, témata k diskusi, která vyžadují rozhodnutí nebo aktualizace, a prostor pro otázky. Zaměřte se na podstatné a proveditelné body.
40. Pracuji 60 hodin týdně a cítím se vyčerpaný. Projděte můj aktuální rozvrh: [vložte rozvrh]. Navrhněte, kde ušetřit čas, které úkoly odložit nebo delegovat, kdy si udělat přestávky a jak si vybudovat čas na zotavení, aniž by to narušilo projekty.
41. Vypracujte dokument s protokolem týmové komunikace. Určete, kdy použít e-mail, Slack nebo schůzky; očekávané doby odezvy pro každý kanál; hranice komunikace po pracovní době; a jak eskalovat urgentní záležitosti. Ať je dokument praktický a respektuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
42. Navrhněte šablonu týdenního kalendáře, která chrání čas potřebný pro soustředěnou práci a zároveň umožňuje schůzky a spolupráci. Potřebuji alespoň 15 hodin nepřerušovaného času týdně na psaní a strategii. Ukažte, jak strukturovat pondělí až pátek.
Generování obrázků
Než se pustíme do AI obrazových podnětů, je dobré vědět, že k generování obrázků můžete použít „Bing image creator“ nebo možnost „generate an image“ v Copilotu.
💡 Tip pro profesionály: Podle pokynů společnosti Microsoft používejte při popisu požadovaného obrázku popisná slova. Tuto formuli můžete použít jako kontrolní seznam pro zadávání požadavků na generování obrázků:
- Jasná akce: Vytvořte fotorealistický obrázek
- Podrobné téma: Růže, ale popište ji (Tmavě červená růže s sametovými okvětními lístky pokrytými kapkami ranní rosy)
- Specifický styl: Makro detail
- Scéna nebo prostředí: Východ slunce s jemným zlatavým světlem
- Další prvky: Bokeh pozadí, kapky vody odrážející světlo, drobné zelené lístky
Úplný příkaz: Vytvořte fotorealistický obrázek tmavě červené růže s sametovými okvětními lístky pokrytými kapkami ranní rosy v režimu Dall’e. Extrémní makro detail s malou hloubkou ostrosti v zamlžené anglické zahradě při východu slunce s měkkým zlatavým světlem. Zahrňte bokeh pozadí, kapky vody odrážející světlo, drobné zelené lístky a romantickou atmosféru.
43. Ilustrujte obálku epické fantasy knihy, na které je mladý čaroděj stojící na okraji útesu s výhledem na rozlehlé království s plovoucími ostrovy. Nad ním se shromažďují temné bouřkové mraky, zatímco kolem postavy krouží magické zářící runy. Malířský styl s bohatými, dramatickými barvami.
44. Vyfoťte luxusní kožený batoh v životním stylu na dřevěném konferenčním stolku s notebookem, deníkem a ručně vyráběnou kávovou šálkou. Měkké ranní světlo proudí přes průsvitné záclony. Teplé, zemité tóny s malou hloubkou ostrosti vytvářejí prémiovou, inspirativní náladu.
45. Vytvořte moderní infografiku v plochém designu pro Instagram, která ukazuje pět tipů pro zvýšení produktivity. Použijte pastelovou paletu barev s růžovou, mátově zelenou a krémovou barvou. Zahrňte jednoduché ikony, čitelné bezpatkové fonty a dostatek bílého prostoru. Moderní a minimalistický styl.
46. Vytvořte přátelský, barevný diagram vysvětlující, jak funguje fotosyntéza. Zobrazte kreslený strom s označenými šipkami směřujícími ke kořenům, listům, slunci a kapkám vody. Použijte jasné zelené, žluté a modré barvy s jednoduchými tvary a jasnou typografií vhodnou pro studenty středních škol.
47. Zobrazte fantazijní lesní scénu, ve které přátelská zvířecí postavičky (medvěd, králík a liška) pořádají čajový dýchánek pod obrovskou houbou. Měkké, zaoblené tvary v teplých, příjemných barvách. Styl akvarelu z pohádkové knížky s jemnými texturami a snovým osvětlením.
48. Vytvořte přátelskou postavičku robota jako maskota pro technologický startup. Robot by měl mít zaoblené hrany, zářící modrý panel na hrudi, výrazné LED oči a měl by mávat na pozdrav. Moderní, přístupný design s přechody a jemnými stíny. Celkový pohled na postavu na průhledném pozadí.
49. Vytvořte fotorealistický interiérový render luxusní moderní kuchyně s mramorovými deskami, nerezovými spotřebiči, závěsnými svítidly a velkými okny s výhledem na město. Teplé odpolední osvětlení, doplněné miskou s ovocem a čerstvými květinami. Styl architektonické fotografie v kvalitě časopisu.
50. Ilustrujte moderní izometrický pohled na rozhraní palubní desky plovoucí ve 3D prostoru, zobrazující barevné grafy, diagramy a datové karty. Použijte pozadí s přechodem od tmavě modré k fialové. Zahrňte jemné světelné efekty a čisté linie. Technicky pokročilý a sofistikovaný styl pro úvodní část landing page.
A to je náš souhrn rozsáhlých (ale rozhodně ne vyčerpávajících) případů použití Bing AI a jejích podnětů.
Časté chyby, kterým je třeba se při používání Bing AI Prompts vyvarovat
Vaše nespokojenost s výstupy Bing může být způsobena jednou z těchto chyb při zadávání příkazů. Podívejme se, co můžete udělat, abyste se jim vyhnuli:
|Chyba
|Co se stane?
|Jak to opravit?
|Příliš vágní nebo obecné
|Bing poskytuje povrchní, nepoužitelný obsah, který neřeší vaše konkrétní potřeby.
|Nastavte očekávání, nabídněte kontext, ukažte příklady toho, jak vypadá úspěch, a buďte při svých požadavcích popisní.
|Přetížení jednoho podnětu
|Bing se pokusí zpracovat více úkolů najednou a poskytne neúplné nebo povrchní výstupy.
|Rozdělte svůj požadavek na menší, logické a sekvenční výzvy a vycházejte z odpovědí, které Bing nabízí.
|Ignorování funkcí v reálném čase
|Přicházíte o aktuální data, jako jsou nejnovější zprávy, ceny, trendy nebo nedávné aktualizace.
|Použijte Bing pro časově citlivé dotazy a uveďte, že potřebujete aktuální informace z webu.
|Zapomenutí specifikací formátu
|Může se stát, že dostanete dlouhé esejové odpovědi, když jste chtěli pouze přehlednou srovnávací tabulku.
|Výslovně uveďte formát: „uspořádat jako odrážky“, „napsat v odstavcích o 2–3 řádcích“ nebo „vytvořit tabulku“.
|Držte se jednoho režimu konverzace
|Získáte odpovědi, které neodpovídají vašim potřebám.
|Přepínejte mezi různými režimy Bing (Smart (GPT-5), rychlá odezva, hlubší uvažování atd.), abyste získali kontextově vhodnou odpověď.
Omezení používání Bing AI
Bing nabízí vylepšené vyhledávání a zároveň provádí úkoly, které zvládají i LLM, jako je ChatGPT. Umí psát kód, generovat obsah, provádět vyhledávání v reálném čase, vytvářet zprávy a dokonce i kurátorovat podcasty. Dá se říct, že zvládne prakticky všechno.
Naráží však na překážku, která vám bude bránit v práci:
- Neuchovává kontext z více relací: Bing neuchovává kontext z více relací, takže i u podobných projektů budete muset pokyny opakovat pokaždé, když začnete znovu.
- Halucinované odpovědi: Bing halucinuje fakta a prezentuje nejednoznačné nápady na vaše zcela odlišné dotazy.
- Kratší kontextová okna: Kontextové okno Bing v kreativním režimu je omezené. Ačkoli není stanoveno konkrétní číslo tokenů, je relativně menší než retenční okna AI nástrojů, jako jsou ChatGPT a Claude.
- Bezpečnostní filtry a blokovaný obsah: Požadavky týkající se citlivých témat, konkrétních veřejných osobností nebo obsahu, který spouští bezpečnostní mechanismy, jsou okamžitě odmítnuty. Tyto filtry jsou přísnější než u jiných LLM.
- Omezená hloubka a konzistence: Bing generuje povrchní výstupy i u složitých a specializovaných dotazů; někdy zcela postrádá nuance a kontext.
- Pevné poměry stran pro obrázky generované AI: Bing neumožňuje přizpůsobit rozměry obrázků ani poměry stran, takže jste nuceni pracovat se standardními poměry 1:1 nebo 3:4.
📚 Další informace: Bing Copilot vs. ChatGPT: Který nástroj AI je nejlepší?
⚠️ Upozornění: Vyvarujte se nadměrnému používání AI.
S nástroji jako Bing AI je snadné hromadit více aplikací pro vyhledávání, psaní, plánování a výzkum. Každý nástroj AI řeší jednu část vašeho pracovního postupu. Tato fragmentace však vede k rozptýlení AI, kdy se vaše práce a kontext rozptýlí mezi záložkami, chaty a nesouvisícími nástroji.
Pokaždé, když Bing zapomene vaše předchozí pokyny nebo poskytne povrchní a nekonzistentní výstup, jste nuceni to kompenzovat přeskakováním mezi více nástroji a ručním spojováním všeho dohromady. To týmy zpomaluje, místo aby je urychlovalo.
Zde je návod, jak to ovládat, než se situace vymkne kontrole.
Nejlepší alternativy Bing AI, které stojí za prozkoumání
Máme lepší alternativy k Bing AI, které mohou zefektivnit vaše pracovní postupy. Než se na ně podíváme podrobněji, zde je stručné srovnání:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Konvergované AI pracovní prostředí pro kontextové provádění projektů
|Kontextově citlivá AI (Brain), AI Notetaker, šablony promptů, BrainGPT (multi-model), Enterprise Search, generování obrázků, automatizace, AI agenti, hluboká integrace, správa úkolů a dokumentů, Codegen
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky
|Runway ML
|Generování a úprava multimediálního obsahu
|Gen-2/Gen-3 text-to-video, interpolace snímků, sledování pohybu, režisérský režim, integrace Adobe Premiere, spolupráce v reálném čase
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/uživatel/měsíc.
|ChatGPT
|Konverzační AI pro obsah, kód a výzkum
|Hlasový režim, nahrávání a analýza souborů, paměť, interpret kódu, organizace projektů/pracovního prostoru
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Google Gemini
|Multimodální AI s hlubokou integrací Google Workspace
|Nativní přístup k aplikacím Google, multimodální vstup, webová data v reálném čase, Gemini Nano pro ovládání na úrovni zařízení.
|Zdarma; placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc.
|Perplexity AI
|Konverzační vyhledávání v reálném čase s citací zdrojů
|Živé vyhledávání na webu, vložené citace, následné otázky a odpovědi, multimodální/multimodální, připínání zdrojů
|Zdarma; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
2. Runway ML
Runway ML je alternativou k nástroji Bing AI pro tvorbu obrázků, která byla vyvinuta pro generování a úpravy multimediálního obsahu. Platforma kombinuje více než 30 nástrojů AI do jediného intuitivního rozhraní pro použití v případech, jako je odstranění pozadí, sledování pohybu, rotoskopie a interpolace snímků.
Model Runway Gen 2 dokáže vytvářet realistická videa od nuly. Nabízí pokročilé možnosti úprav pomocí AI a podporuje spolupráci v reálném čase.
Je integrován do Adobe Premiere Pro a dalších profesionálních nástrojů, takže je přístupný jak nezávislým tvůrcům, tak produkčním studiím.
Klíčové funkce Runway ML
- Modely Gen-2 a Gen-3 Alpha: Pokročilá generace textu na video a obrázku na video schopná vytvářet krátké fotorealistické klipy (až 18 sekund) z textových podnětů nebo statických obrázků.
- Plynulý zpomalený pohyb: Interpolace snímků generovaná umělou inteligencí převádí běžné záběry s frekvencí 30 snímků za sekundu na plynulý zpomalený pohyb s frekvencí 120 snímků za sekundu, který napodobuje výstup z vysokorychlostní kamery.
- Sledování pohybu a vizuální efekty: Umožňuje připojit vizuální prvky k pohyblivým objektům ve videozáznamu pro pokročilé kompozice a kreativní vylepšení.
- Režim režiséra: Umožňuje dynamické ovládání úhlu kamery, zoomu a pohybových drah v generovaných videích a nabízí detailní kreativní řízení, které vyhovuje profesionálním produkčním potřebám.
Omezení Runway ML
- Kvalita generování videa klesá u složitých nebo abstraktních podnětů.
Ceny Runway ML
- Zdarma
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Runway ML
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. ChatGPT
Alternativa k Bing, ChatGPT od OpenAI, zvládá širokou škálu úkolů, od generování obrázků přes psaní kódu až po plánování vašeho dne. Přehledné rozhraní nevyžaduje žádné zaučení, můžete začít okamžitě.
Díky větším kontextovým oknům, lepší kontinuitě v dlouhých konverzacích a integrovaným nástrojům, jako je paměť a interpretace kódu, poskytuje ChatGPT soudržnější, přesnější a kvalitnější výsledky.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Hlasový režim: Mluvte přirozeně s ChatGPT a získejte hlasové odpovědi – užitečné pro hands-free pracovní postupy, brainstorming na cestách nebo komunikaci přizpůsobenou potřebám uživatelů se zdravotním postižením.
- Nahrávání souborů: Nahrajte dokumenty (PDF, tabulky, textové soubory), datové soubory (CSV, Excel) nebo kód. ChatGPT může analyzovat, shrnovat, vizualizovat, převádět nebo dokonce psát kód na základě těchto nahraných souborů.
- Paměť napříč relacemi: S zapnutou pamětí si ChatGPT dokáže zapamatovat podrobnosti, které jste sdíleli, včetně preferencí, minulého kontextu a probíhajících projektů.
- Organizace projektů a pracovního prostoru: Uspořádejte si chaty, soubory a kontext v rámci sdílených projektů.
Omezení ChatGPT
- Bezplatní uživatelé jsou v době špičky přesměrováni na pomalejší modely.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1 045 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenze uživatele říká:
Na Chatgpt se mi nejvíc líbí jeho funkce custom gpt. Ušetřilo mi to 20 hodin, které jsem dříve ztrácel vysvětlováním a zadáváním pokynů a informací o mém pracovním postupu při tvorbě obsahu v každé jednotlivé konverzaci a jiných chatbotech s umělou inteligencí. Ale díky custom gpt už nemusím pokyny zadávat a vysvětlovat pokaždé. Stačí zadat pokyny a informace jednou a on je pak důkladně analyzuje. Kdykoli chcete něco souvisejícího, stačí se zeptat a on poskytne výstup na základě pokynů a informací, které jste mu zadali.
Na Chatgpt se mi nejvíc líbí jeho funkce custom gpt. Ušetřilo mi to 20 hodin, které jsem dříve ztrácel vysvětlováním a zadáváním pokynů a informací o mém pracovním postupu při tvorbě obsahu v každé jednotlivé konverzaci a jiných chatbotech s umělou inteligencí. Ale díky custom gpt už nemusím pokyny zadávat a vysvětlovat pokaždé. Stačí zadat pokyny a informace jednou a on je pak důkladně analyzuje. Kdykoli chcete něco souvisejícího, stačí se zeptat a on poskytne výstup na základě pokynů a informací, které jste mu zadali.
📚 Další informace: Automatizace ChatGPT: Jak používat AI k zefektivnění úkolů
4. Google Gemini
Google Gemini je užitečná alternativa k Bing AI pro všechny, kteří jsou hluboce zakořeněni v ekosystému Google. Využívá obrovský vyhledávací index Google a přímo se propojuje s Gmailem, Diskem a Dokumenty, což usnadňuje vyhledávání informací, vytváření návrhů obsahu nebo analýzu souborů.
Jeho multimodální schopnosti jsou velkou výhodou – můžete nahrávat obrázky, videa a dokumenty a okamžitě získat kontextově relevantní odpovědi.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Hluboká integrace s Google Workspace: Gemini je součástí Gmailu, Dokumentů, Tabulek, Prezentací a Disku, což vám umožňuje psát e-maily, přepisovat dokumenty, analyzovat tabulky atd. bez nutnosti opustit svůj pracovní postup.
- Nativní multimodální porozumění: Gemini dokáže nativně interpretovat text, obrázky, zvuk a video v rámci jediného modelu.
- Vysoce kvalitní odpovědi založené na webu: Díky přímému přístupu k vyhledávači Google může Gemini získávat data v reálném čase, citovat zdroje, porovnávat výsledky a poskytovat aktuální odpovědi.
- Ovládání na úrovni aplikace a zařízení prostřednictvím Gemini Nano: Na zařízeních Android umožňuje Gemini Nano offline uvažování, shrnování a inteligentní odpovědi.
Omezení Google Gemini
- Díky rozsáhlé integraci se zavazujete k používání celého Google Workspace.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini?
Recenze uživatele říká:
Na Gemini se mi nejvíce líbí jeho rychlost a odezva, zejména při každodenním psaní a výzkumných úkolech. Rozhraní je jednoduché, přehledné a snadno použitelné, což je skvělé pro rychlé dotazy nebo hlubší práci. Oceňuji také to, jak dobře se integruje do ekosystému Google – přepínání mezi Docs, Gmailem a Gemini výrazně zjednodušuje pracovní postup. Jeho schopnost shrnovat obsah, navrhovat e-maily a generovat nápady šetří obrovské množství času.
Na Gemini se mi nejvíce líbí jeho rychlost a odezva, zejména při každodenním psaní a výzkumných úkolech. Rozhraní je jednoduché, přehledné a snadno použitelné, což je skvělé pro rychlé dotazy nebo hlubší práci. Oceňuji také to, jak dobře se integruje do ekosystému Google – přepínání mezi Docs, Gmailem a Gemini výrazně zjednodušuje pracovní postup. Jeho schopnost shrnovat obsah, navrhovat e-maily a generovat nápady šetří obrovské množství času.
📚 Další informace: Nejlepší výzvy Gemini AI pro zvýšení produktivity
5. Perplexity AI
Perplexity AI je konverzační vyhledávač odpovědí, který spojuje silné stránky vyhledávačů a chatbotů LLM. Namísto poskytování seznamu odkazů prohledává web v reálném čase a poskytuje stručné, dobře citované odpovědi přímo v chatovém formátu.
Ať už potřebujete aktuální fakta, shrnutí složitých témat nebo rychlý výzkum, Perplexity vyhledá zdroje a zpracuje informace do snadno stravitelných odpovědí.
Díky kombinaci webového procházení v reálném čase a pokročilých jazykových modelů je to užitečná alternativa k Bing AI, když potřebujete ve své výzkumné práci sledovatelnost.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Odpovědi v reálném čase podložené zdroji: Perplexity prohledává živý web a zahrnuje přímé odkazy na původní zdroje.
- Následné a konverzační vyhledávání: Ptejte se na doplňující otázky přirozeným způsobem a ponořte se hlouběji do tématu, aniž byste museli opakovat základní informace.
- Multimodální a multimodelová flexibilita: Perplexity podporuje různé základní jazykové modely a dokáže zpracovat různé typy obsahu – od rychlého vyhledávání na webu po hlubší výzkum, shrnutí dat, analýzu souborů nebo dotazy týkající se smíšených médií.
- Připněte často používané zdroje: Když položíte doplňující otázky, Perplexity automaticky upřednostní tyto připnuté zdroje.
Omezení Perplexity AI
- Nelze nastavit vlastní pokyny ani vytvářet profily pro přizpůsobení stylů odpovědí pro různé projekty.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Maximálně: 200 $/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Max: 325 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Recenze uživatele říká:
Na Perplexity se mi nejvíce líbí rychlost a přesnost při vyhledávání informací. Kombinuje sílu jazykového modelu AI s vyhledáváním na webu v reálném čase, což znamená, že téměř okamžitě získám aktuální odpovědi s uvedením zdrojů. Je to skvělé pro rychlý výzkum, ověřování faktů a prozkoumávání témat, aniž byste se ztratili v desítkách záložek prohlížeče. Oceňuji také přehledné rozhraní bez rušivých prvků a transparentní uvádění zdrojů.
Na Perplexity se mi nejvíce líbí rychlost a přesnost při vyhledávání informací. Kombinuje sílu jazykového modelu AI s vyhledáváním na webu v reálném čase, což znamená, že téměř okamžitě získám aktuální odpovědi s uvedením zdrojů. Je to skvělé pro rychlý výzkum, ověřování faktů a prozkoumávání témat, aniž byste se ztratili v desítkách záložek prohlížeče. Oceňuji také přehledné rozhraní bez rušivých prvků a transparentní uvádění zdrojů.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy k Perplexity AI
