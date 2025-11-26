Kompletní průvodce reklamami na LinkedIn pro rok 2026 krok za krokem

LinkedIn se stal lovištěm pro B2B marketéry, kteří vědí, že jejich ideální zákazníci nosí business casual oblečení a mezi schůzkami scrollují na sociálních sítích.
Tato platforma poskytuje přístup k profesionálům podle pracovního zařazení, velikosti společnosti, odvětví a přibližně 17 dalších datových bodů, což umožňuje neuvěřitelně přesné zacílení. Můžete doslova zobrazovat reklamy „ředitelům marketingu ve společnostech SaaS s 50–200 zaměstnanci, kteří nedávno změnili zaměstnání“.
Rozhraní vám však předkládá cíle kampaně, parametry publika a možnosti nabídek s předpokladem, že jste to již dříve dělali. Většina lidí to však nedělala.
Tento průvodce reklamami na LinkedIn rozděluje celý proces na konkrétní kroky, které můžete následovat. Až dočtete, budete vědět, jak spustit kampaně na LinkedIn, které generují potenciální zákazníky a budují povědomí o značce s pomocí ClickUp!
Co jsou reklamy na LinkedIn a proč jsou důležité
Reklamy na LinkedIn jsou placené reklamní pozice na LinkedIn, které firmám umožňují oslovit profesionální publikum pomocí cílených sdělení.
Na rozdíl od sociálních médií zaměřených na osobní kontakty je LinkedIn profesionální networkingová platforma, kde tráví čas rozhodující osoby, lídři v oboru a uchazeči o zaměstnání. Ve skutečnosti 44 % profesionálů v oblasti B2B věří, že se jedná o nejdůležitější platformu.
Díky tomuto jedinečnému postavení jsou reklamy na LinkedIn účinným nástrojem pro B2B marketing, nábor zaměstnanců a budování profesionální značky.
🧠 Zajímavost: Reklama má dlouhou historii: nejstarší známá písemná reklama pochází z období kolem roku 3000 př. n. l. ze starověkého Egypta, kde papyrusový vzkaz nabízel odměnu za uprchlého otroka a zmiňoval tkalcovskou dílnu.
Výhody reklam na LinkedIn
Zde je několik důvodů, proč firmy více investují do reklamy na LinkedIn:
- Generování potenciálních zákazníků: Získejte kvalifikované potenciální zákazníky pomocí nativních formulářů pro generování potenciálních zákazníků, které udržují uživatele na platformě a snižují tření ve srovnání s externími vstupními stránkami.
- Marketing založený na účtech: Zaměřte se na konkrétní společnosti a pracovní pozice a realizujte hyperpersonalizované kampaně v souladu se seznamem cílů vašeho prodejního týmu.
- Autorita značky: Sponzorujte obsah od svých vedoucích pracovníků, abyste si vybudovali pozici myšlenkového lídra a zviditelnili se u klíčových rozhodovacích činitelů ve vašem odvětví.
- Přesné zacílení: Zacílení podle pracovní pozice, odvětví, velikosti společnosti a seniority; tyto filtry na jiných sociálních platformách prostě neexistují.
- Nábor: Vyhledávejte pasivní kandidáty, kteří již jsou zapojeni do svých profesních sítí, aniž byste se spoléhali pouze na inzeráty na pracovních portálech.
- Retargeting potenciálních zákazníků: Znovu oslovte lidi, kteří navštívili váš web nebo interagovali s vaším obsahem, protože se již nacházejí dále v nákupním procesu.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina respondentů denně píše do tří nebo více nástrojů a potýká se s „rozptýlenými aplikacemi “ a roztříštěnými pracovními postupy.
I když se to může zdát produktivní a rušné, váš kontext se prostě ztrácí v různých aplikacích, nemluvě o energii, kterou vás stojí psaní.
Brain MAX vše spojuje dohromady: stačí jednou promluvit a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp. Už žádné přepínání, žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita.
Typy reklam na LinkedIn
Reklamy na LinkedIn vedou k 33% nárůstu nákupního záměru u značek. Platforma nabízí několik formátů reklam, z nichž každý je navržen pro různé cíle kampaně a fáze nákupního procesu.
Podívejme se na tyto typy blíže. 👀
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah se zobrazuje přímo ve feedech uživatelů a plynule se prolíná s organickými příspěvky. Jedná se o nejuniverzálnější formát LinkedIn, který podporuje obrazové, video, karuselové, dokumentové a událostní reklamy. Díky nativnímu umístění uživatelé vidí vaši zprávu při přirozeném procházení, takže nepůsobí tak rušivě jako bannerové reklamy.
Mezi typy sponzorovaných reklam na LinkedIn patří:
- Reklamy s jedním obrázkem se nejlépe hodí pro uvedení produktů na trh nebo rychlá oznámení s výraznými vizuálními prvky.
- Video reklamy přitahují pozornost rychleji a generují vyšší míru zapojení než statický obsah.
- Dokumentové reklamy umožňují uživatelům prohlížet si whitepapery a případové studie, aniž by museli opustit LinkedIn.
- Reklamy na události propagují virtuální a osobní konference a navíc podporují registrace přímo z platformy.
- Karuselové reklamy zdůrazňují více produktů nebo nápadů na kartách, které lze posouvat v rámci jedné reklamní jednotky.
- Reklamy myšlenkových vůdců zesilují příspěvky vedoucích pracovníků, zakladatelů nebo zaměstnanců přímo ve feedu.
- Reklamy v připojené televizi (CTV) zobrazují videa na celé obrazovce na prémiových streamovacích platformách pomocí cílení LinkedIn.
- Článkové reklamy propagují dlouhé obsahy přímo ve feedu a zajišťují tak větší zapojení uživatelů.
- Reklamy v newsletteru pomáhají rozšiřovat seznam odběratelů tím, že zobrazují opakující se odborný obsah.
- Nabídky práce představují volná pracovní místa kvalifikovaným uchazečům na základě profilových údajů v reálném čase.
🔍 Věděli jste, že... Výzkum v oblasti iritace digitálními reklamami ukázal, že vyšší vnímaná hodnota reklamy (relevance, zábavnost) vede k lepšímu postoji spotřebitelů a nákupním záměrům, zatímco iritace je oslabuje. To podtrhuje potřebu reklam, které přinášejí přidanou hodnotu a neruší.
Sponzorované zprávy
Konverzační a zprávové reklamy doručují sponzorované zprávy přímo do schránky uživatele LinkedIn, čímž vytvářejí personalizovaný kontaktní bod. Konverzační reklamy jdou ještě dál a umožňují uživatelům vybrat si vlastní cestu prostřednictvím rozvětvených možností, což umožňuje samokvalifikaci na základě jejich zájmů.
Tyto reklamy na LinkedIn vám pomohou:
- Sdílejte časově omezené nabídky nebo pozvánky na akce, které vyžadují okamžitou akci.
- Oslovte potenciální zákazníky v méně přeplněném prostoru než v umístěních založených na feedu.
- Snižte tření tím, že uživatelům umožníte vybrat si relevantní možnosti předem.
- Vytvořte pocit exkluzivity ve srovnání s veřejnými reklamami ve feedu.
Textové reklamy
Textové reklamy jsou kompaktní klikatelné jednotky, které se zobrazují v pravém sloupci nebo v horním banneru na počítači. Tyto reklamy malého formátu se účtují na základě počtu kliknutí nebo zobrazení a dobře fungují ve spojení s většími kampaněmi sponzorovaného obsahu.
Důvody, proč do svého mixu zahrnout textové reklamy:
- Efektivní pro testování sdělení před vynaložením rozpočtu na větší formáty
- Umístění na pravé straně snižuje reklamní slepotu, protože reklamy jsou mimo hlavní obsahový feed.
- Nižší CPC je činí vhodnými pro kampaně s omezeným rozpočtem nebo pro retargeting.
- Minimální požadavky na kreativitu znamenají rychlejší nastavení a iterace.
🧠 Zajímavost: Video formáty a personalizace založená na umělé inteligenci výrazně zvyšují zapojení, konverzi, povědomí o značce a loajalitu ve srovnání se statickými formáty reklam.
Dynamické reklamy
Dynamické reklamy automaticky načtou informace z profilu uživatele na LinkedIn, jako je jeho jméno a fotografie, a vytvoří tak personalizované, poutavé kreativy. Reklamy pro sledující konkrétně propagují vaši stránku na LinkedIn pomocí tohoto personalizačního prvku.
Hlavní výhody tohoto personalizačního přístupu:
- Personalizace profilu výrazně zvyšuje míru prokliku ve srovnání s obecnými reklamami.
- Reklamy pro sledující budují vaše publikum a zároveň dávají pocit, že sledování stránky je individuálně cílené.
- Minimální zvýšení kreativity, protože personalizace probíhá automaticky
- Obzvláště účinné pro retargeting návštěvníků webových stránek nebo podobných cílových skupin.
Formuláře pro generování potenciálních zákazníků
Formuláře pro generování potenciálních zákazníků jsou přímo zabudovány do sponzorovaných reklam a umožňují uživatelům odeslat své informace, aniž by museli opustit LinkedIn. Formulář se předem vyplní údaji z jejich profilu na LinkedIn, včetně jména, e-mailu, společnosti a pracovní pozice, což výrazně snižuje úsilí potřebné k dokončení konverze. Můžete přizpůsobit, která pole se zobrazí, a přidat další otázky specifické pro potřeby vaší firmy.
Proč jsou formuláře pro generování potenciálních zákazníků účinnější než externí vstupní stránky:
- Nulová doba načítání stránky, protože formuláře jsou součástí samotné reklamy, což snižuje počet opuštěných stránek.
- Kvalifikované příspěvky, protože informace v profilech LinkedIn jsou obvykle přesné a ověřené.
- Okamžité shromažďování dat bez nutnosti vyplňování formulářů na vašem webu
🧠 Zajímavost: Termín UTM (pro sledování v digitálních reklamách: Urchin Tracking Module) pochází z nástroje vyvinutého společností Urchin Software Corporation, kterou v roce 2005 převzala společnost Google. Tato technologie sledování dnes žije dál v Google Analytics.
Accelerate vs. Classic Ad Sets v LinkedIn
Při nastavování kampaně na LinkedIn máte dvě možnosti, jak své reklamy spustit: Accelerate a Classic.
Accelerate využívá automatizaci k optimalizaci cílení, nabídek a kreativních kombinací, zatímco Classic zachovává ruční ovládání, takže můžete všechna nastavení ovládat sami. Níže uvedená tabulka ukazuje, v čem se liší a kdy je vhodné použít který z nich. 📝
|Funkce
|Zrychlete
|Klasický
|Co to je
|Nastavení reklam s automatickou optimalizací pomocí umělé inteligence
|Ruční nastavení reklam s plnou kontrolou
|Nejvhodnější pro
|Rychlá optimalizace a škálovatelnost
|Přesné cílení a přizpůsobené testování
|Jak to funguje
|Automaticky testuje a upravuje cílení, kreativitu a nabídky.
|Všechny parametry nastavujete a spravujete sami.
|Úroveň kontroly
|Nízká míra ručního ovládání
|Vysoká míra ručního ovládání
|Kdy zvolit
|Chcete efektivitu bez mikromanagementu
|Potřebujete přesné zacílení nebo strukturované experimenty
🧠 Zajímavost: Průměrná míra odezvy na studené e-maily je přibližně 5,1 %, zatímco u zpráv na LinkedIn je to 10,3 %, což znamená, že oslovení na LinkedIn má dvakrát vyšší míru odezvy než tradiční e-maily.
Jak vytvořit reklamní kampaň na LinkedIn (krok za krokem)
Zde je průvodce reklamami na LinkedIn, který vám pomůže nastavit, konfigurovat a spustit kampaň, která osloví správné profesionály se správným sdělením. 💬
Krok č. 1: Otevřete Campaign Manager a nastavte si reklamní účet
Začněte tím, že navštívíte LinkedIn. com/ads nebo vyberete Inzerovat v horní navigační liště svého profilu LinkedIn.
Abyste mohli pokračovat, budete potřebovat aktivní stránku společnosti na LinkedIn. Pokud vaše organizace takovou stránku nemá, nejprve ji vytvořte vyplněním základních informací o společnosti, nahráním loga a přidáním popisu společnosti.
Jakmile se dostanete do Campaign Manager, klikněte na „Vytvořit“ a spusťte proces nastavení.
Budete požádáni o pojmenování svého reklamního účtu, výběr měny a přidání platební metody. Zde také určíte, která stránka společnosti bude reklamy zobrazovat, a nastavíte přístup pro kolegy, kteří vám budou pomáhat se správou kampaní.
💡 Tip pro profesionály: Pojmenujte svou skupinu kampaní popisným názvem, který odráží váš celkový obchodní cíl. Poté v rámci této skupiny vytvořte konkrétní název kampaně, který popisuje přístup k cílení nebo sdělování zpráv.
Krok č. 2: Vyberte cíl kampaně
Cíl kampaně určuje formáty reklam, které můžete použít, způsob optimalizace reklam na LinkedIn a dostupné možnosti nabídek.
LinkedIn nabízí cíle jako povědomí (budování povědomí o značce mezi cílovou skupinou), zvážení (podpora interakce a návštěvnosti webových stránek) a konverze (získávání potenciálních zákazníků nebo prodej).
Pečlivě zvažte, jakou akci chcete, aby profesionálové provedli po zhlédnutí vaší reklamy. Pokud tedy:
- Chcete zvýšit povědomí, zaměřit se na dojmy a oslovit členy své cílové skupiny.
- Provádíte kampaň zaměřenou na generování potenciálních zákazníků? Upřednostněte formuláře a sledování konverzí, abyste mohli měřit kvalifikované potenciální zákazníky.
Krok č. 3: Vytvořte a upřesněte svou cílovou skupinu s maximální přesností
Jednou z největších předností LinkedIn je možnost cílení. Cílové publikum můžete zúžit podle pracovního zařazení, pracovní funkce, odvětví, názvu společnosti, velikosti společnosti, seniority, dovedností a profesních zájmů.
Začněte tím, že určíte, kdo je vaším ideálním zákazníkem (ICP).
Snažíte se oslovit marketingové ředitele technologických společností s 500 až 5 000 zaměstnanci? Zaměřujete se na vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů v maloobchodním odvětví? Kombinujte více kritérií cílení, abyste dosáhli větší specificity.
Můžete také vytvořit odpovídající publikum nahráním seznamu stávajících zákazníků, abyste našli podobné profesionály, nebo pomocí retargetingu lidí, kteří navštívili váš web.
Většina kampaní dosahuje nejlepších výsledků s cílovou skupinou o velikosti 100 000 až 1 milion lidí pro formáty sponzorovaného obsahu. Příliš malá skupina a nedosáhnete na dostatek lidí. Příliš velká skupina a vaše sdělení ztratí na relevanci.
Vaše strategie zacílení na publikum by měla zahrnovat:
- Hlavní pracovní pozice, které zastávají rozhodující osoby ve vašem cílovém odvětví
- Parametry velikosti společnosti, které odpovídají profilu vašich typických zákazníků
- Geografické cílení, pokud poskytujete služby pouze v určitých regionech nebo zemích
- Vyloučení potenciálních zákazníků, u nichž je nepravděpodobné, že dojde ke konverzi, nebo kteří již jsou vašimi zákazníky
- Přesné zacílení na publikum pomocí vašich vlastních údajů o zákaznících pro vyšší relevanci
🔍 Věděli jste? Výzkum zahrnující 575 značek za pět let (výdaje na reklamu ≈ 264 miliard USD) zjistil, že digitální reklamy zvýšily vnímanou hodnotu značek, i když měly menší dopad na vnímanou kvalitu nebo spokojenost ve srovnání s tradiční reklamou.
Krok č. 4: Vyberte formát reklamy na LinkedIn
Formát, který zvolíte, ovlivňuje to, jak vaše publikum vnímá vaši zprávu.
Zvažte, jaké kreativní prostředky máte k dispozici. Pokud máte pouze jeden silný obrázek, je vhodný sponzorovaný obsah s jedním obrázkem. Pokud chcete představit více produktů nebo někoho provést procesem, použijte karuselové reklamy. Formát přizpůsobte svému cíli i příběhu, který chcete vyprávět.
Faktory, které je třeba zvážit při výběru formátu:
- Sladění cílů, aby formát podporoval cíl vaší kampaně
- Kreativní prostředky, které máte k dispozici pro správné vytvoření reklamy
- Preference zařízení publika a místa, kde konzumuje obsah
- Údaje o historické výkonnosti, pokud jste již dříve provozovali reklamy
- Složitost příběhu a to, zda potřebujete jeden obrázek nebo více prvků
🧠 Zajímavost: První webový bannerový reklamní banner byl zveřejněn 27. října 1994 prostřednictvím HotWired (online pobočky časopisu Wired ). Jednalo se o jednoduchou grafickou reklamu pro společnost AT&T s otázkou „Klikli jste někdy myší právě sem? Určitě kliknete.“
Krok č. 5: Nastavte svůj rozpočet, strategii nabídek a časový plán kampaně
Rozpočet můžete nastavit na úrovni skupiny kampaní pro optimalizaci platformy nebo na úrovni jednotlivých kampaní pro přesnější kontrolu. Pečlivě si vyberte strategii nabídek:
- Funkce Maximální doručení umožňuje LinkedIn automaticky optimalizovat výsledky tak, aby byly co nejvyšší v rámci vašeho rozpočtu.
- Limit nákladů vám umožňuje nastavit cílovou cenu za výsledek, takže LinkedIn se snaží zůstat pod touto částkou.
- Ruční nabídky vám umožňují kontrolovat výši nabídek.
Většina začínajících inzerentů by měla pro zjednodušení a využití optimalizace umělé inteligence LinkedIn použít možnost Maximální doručení. Nastavte denní rozpočet, který nepřekročí vaše zdroje, celkový rozpočet kampaně jako limit výdajů a vyberte datum zahájení a ukončení. Kampaně můžete kdykoli pozastavit nebo prodloužit, pokud mají dobrý výkon.
Krok č. 6: Vytvořte poutavé reklamní kreativy
Nyní vytvořte samotnou reklamní kreativitu, která se zobrazí vašemu publiku.
V závislosti na formátu nahrajete obrázky, napíšete nadpisy, přidáte popisný text a vložíte tlačítko s výzvou k akci (CTA).
LinkedIn doporučuje vytvořit 4 až 5 variant reklam v rámci jedné kampaně, aby platforma mohla otestovat a zjistit, která z nich má největší ohlas. Ujistěte se, že obrázky splňují technické požadavky: minimálně 100 × 100 pixelů, uložené ve formátu .jpg nebo .png a velikost souboru menší než 2 MB.
Vaše kreativní strategie by měla zahrnovat:
- Nadpisy, které okamžitě sdělují hodnotu nebo výhodu
- Reklamní text , který osloví konkrétní problémy nebo aspirace vašeho publika.
- Obrázky, které jsou profesionální a relevantní pro vaši cílovou skupinu
- Tlačítka CTA v souladu s cílem vaší kampaně
- Více kreativních variant testovaných současně pro porovnání výkonu
Vyzkoušejte tento podnět: Napište tři verze reklamního textu pro LinkedIn, který propaguje náš nový kurz projektového managementu pro marketingové ředitele. Zachovejte profesionální, ale přístupný tón a zaměřte se na úsporu času a snížení chaosu v týmu.
Poté vytvořte čistý, moderní úvodní obrázek, který zobrazuje sebevědomého marketingového profesionála pracujícího u elegantního stolu s několika organizovanými projektovými panely viditelnými na jeho obrazovce – jasný, minimalistický design v modré a bílé barvě.
Krok č. 7: Nainstalujte sledování konverzí (volitelné)
Pokud sledujete pouze kliknutí a zobrazení, uniká vám celkový obraz toho, co vaše reklamy skutečně přinášejí.
Nainstalujte si na svůj web LinkedIn Insight Tag, abyste mohli sledovat, kdy někdo z vaší reklamy provede cenné akce, jako je vyplnění formuláře, stažení zdroje nebo provedení nákupu. Toto pixelové sledování propojuje vaše výdaje na reklamu se skutečnými obchodními výsledky a poskytuje vám přehled o návratnosti investic.
Můžete vytvořit konverzní události pro různé akce, které lidé provádějí na vašem webu. Můžete například sledovat odeslání formulářů odděleně od dokončených nákupů. Tyto údaje jsou neocenitelné pro optimalizaci kampaní a prokázání hodnoty reklamy pro zainteresované strany.
💡 Tip pro profesionály: Před spuštěním kampaně důkladně zkontrolujte všechny prvky, abyste se ujistili, že je vše připraveno. Měli byste:
- Ověřte, zda váš cíl odpovídá vašemu obchodnímu cíli.
- Ujistěte se, že vaše cílová skupina je dostatečně specifická, aby byla relevantní, ale zároveň dostatečně široká, aby oslovila dostatečný počet lidí.
- Zkontrolujte, zda je vaše reklama poutavá a splňuje technické specifikace.
LinkedIn provádí proces kontroly, který je obvykle dokončen do 24 hodin, aby se ujistil, že vše splňuje zásady platformy, než bude spuštěno.
Měření úspěšnosti reklam na LinkedIn
Většina inzerentů na LinkedIn se soustředí na počet zobrazení a ignoruje metriky, které předpovídají ziskovost. Musíte měřit, co vede ke konverzi, ne jen to, co je vidět.
Sledujte tyto metriky:
- Míra prokliku (CTR): Porovnejte svou CTR s předchozími kampaněmi a konkurencí ve vašem odvětví. Stagnující nebo klesající CTR signalizuje, že vaše kreativita nebo cílení potřebují osvěžit.
- Cena za proklik (CPC): Sledujte ji důsledně napříč kampaněmi, abyste zjistili, které segmenty publika nebo formáty reklam jsou pro vaši firmu nákladově efektivnější.
- Konverze: Sledujte pouze akce, které mají obchodní hodnotu. Formuláře, které váš prodejní tým ignoruje, jsou bezcenné. Definujte, co konverze ve skutečnosti znamená pro váš cíl.
- Kvalita potenciálních zákazníků: Než se budete radovat z počtu konverzí, ohodnoťte potenciální zákazníky podle kritérií vhodnosti. Velký počet nekvalifikovaných potenciálních zákazníků plýtvá zdroji a zkresluje vaše údaje o výkonu.
- Návratnost investic (ROI): Vycházejte z celoživotní hodnoty zákazníka a stanovte realistické cíle pro akviziční náklady. To určí, zda jsou vaše výdaje na reklamu dlouhodobě udržitelné.
🚀 Výhoda ClickUp: Zajistěte si pravidelný rytmus kontroly svých reklamních kampaní na LinkedIn pomocí opakujících se úkolů v ClickUp.
Nastavte si týdenní nebo čtrnáctidenní úkol, který vám pomůže znovu se zaměřit na klíčové metriky, kreativy a výkonnost publika, abyste mohli včas zachytit změny a záměrně se jim přizpůsobit. Udržíte tak konzistentní optimalizační cyklus, omezíte spěch na poslední chvíli a usnadníte si cestu k lepším rozhodnutím ohledně kampaní.
Omezení reklam na LinkedIn
LinkedIn je účinným nástrojem pro B2B marketing, ale není univerzálním řešením. Pochopení nedostatků této platformy vám pomůže strategičtěji rozdělit rozpočet v rámci celého marketingového mixu.
Kde mají reklamy na LinkedIn skutečná omezení:
- Vysoké náklady: CPC a CPM jsou výrazně vyšší než u jiných sociálních platforem, což činí rozsáhlé kampaně zaměřené na spotřebitele nákladnými a často nerentabilními.
- Omezení B2C: Profesionální zaměření LinkedInu způsobuje, že není efektivní pro oslovení spotřebitelů mimo pracovní kontext, což omezuje dosah maloobchodních a lifestylových značek.
- Menší skupina cílového publika: Menší počet aktivních uživatelů než na Facebooku nebo Instagramu znamená, že u většiny kampaní pracujete s užším adresovatelným trhem.
- Omezená kreativita: Hlas značky musí zůstat profesionální a formální, což omezuje hravé, provokativní nebo neformální kreativní přístupy, které jinde fungují.
- Únava z reklam: Menší publikum znamená, že se vaše reklamy opakovaně zobrazují stejným lidem, což vede k poklesu výkonu a únavě z prohlížení v průběhu času.
Nástroje a šablony pro zefektivnění reklam na LinkedIn
Správné nástroje a šablony (jako ClickUp pro marketingové týmy!) vám ušetří opakující se práci, takže můžete věnovat více času strategii a kreativnímu řízení pracovních postupů.
Zde je stručný přehled:
Nyní se na to podívejme podrobněji.
Integrované tabule pro brainstorming v jednotném pracovním prostoru
Brainstorming pro reklamy na LinkedIn funguje lépe, když ho strukturováte podle silných stránek platformy. Zkuste rozdělit tabuli na tři sloupce: pracovní pozice, na které se zaměřujete, problémy, které tito lidé mají v práci, a jak je vaše nabídka řeší.
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu vizuální plátno, na kterém můžete mapovat nápady na kampaně, skicovat koncepty reklam a propojovat problémy cílového publika s úhly pohledu na sdělení.
Můžete sem přetahovat poznámky, vkládat obrázky pro inspiraci, kreslit hrubé návrhy rozvržení a vše přímo propojit s úkoly v ClickUp, až budete připraveni pokračovat.
Poslechněte si, jak Lulu Press používá ClickUp:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Zjistěte více o používání umělé inteligence k automatizaci úkolů:
Sledování kreativních reklam pro centralizaci všech vašich aktiv
Sledování kreativních reklam na LinkedIn se rychle stává chaotickým. Testujete různé obrázky, nadpisy, varianty textů a kombinace cílových skupin. Po několika týdnech je těžké si pamatovat, která kombinace kde běžela a co jste se z ní naučili.
Problém se ještě zhoršuje, když spolupracujete s ostatními. Někdo spustí novou kreativu, aniž by si uvědomil, že jste tento přístup již otestovali. Nebo se zapomenete na úspěšný formát, protože nikdo nezaznamenal, proč fungoval.
Pomůže vám šablona reklamy ClickUp. Poskytuje vám strukturovaný rámec pro správu všech fází vaší reklamní kampaně na LinkedIn. Můžete například:
- Pomocí vlastních polí ClickUp, jako jsou Přidělený rozpočet, Odkaz na publikaci, Datum vydání, Platforma a Cílová skupina, můžete zmapovat každou reklamu.
- Přesouvejte úkoly do různých stavů, jako jsou Nová žádost, Výzkum, Implementace, Živé a Dokončeno, aby všichni věděli, v jaké fázi se daný úkol nachází.
- Vyberte si z pohledů ClickUp, jako jsou Kalendář, Podle klienta, Rozpočet, Reklamy nebo Designéři, abyste zajistili přehlednost pro všechny zúčastněné strany.
Kalendář obsahu LinkedIn pro sledování harmonogramu
Provozování reklam na LinkedIn bez organického obsahu, který by je podpořil, je promarněnou příležitostí. Když někdo uvidí vaši reklamu a klikne na stránku vaší společnosti, co tam najde? Pokud je poslední příspěvek starý dva měsíce, ztratíte důvěryhodnost ještě předtím, než začne konverzace.
Kalendář obsahu LinkedIn vám pomůže tyto dvě věci koordinovat. Možná vaše reklamní kampaň propaguje webinář, takže vaše organické příspěvky v daném týdnu poskytují kontext k témuž tématu. Nebo se zaměřujete na lidi, kteří se zapojili do příspěvku, takže potřebujete vědět, co je naplánováno a kdy.
Vyzkoušejte tuto šablonu kalendáře obsahu LinkedIn. 👇
Zaměřte se na plánování obsahu reklam pomocí šablony kalendáře obsahu ClickUp.
Umožní vám zmapovat všechny zdroje LinkedIn – od příspěvků zvyšujících povědomí až po aktualizace generující potenciální zákazníky – do přehledného kalendáře, kde můžete sledovat koncept, návrh, revizi a publikování. Najdete zde vlastní pole pro kanál, cílovou skupinu, datum publikování a typ obsahu, což usnadňuje segmentaci vašeho obsahu.
Dashboard pro reporting založený na umělé inteligenci s přehlednými souhrny
Pouhé sledování nativních reportů v LinkedIn Campaign Manageru vám moc nepomůže. Data tam sice jsou, ale jsou roztříštěná mezi různými záložkami a časovými obdobími, takže je těžké získat ucelený přehled nebo rozpoznat trendy.
Dashboard pro reporting shrnuje vše do jednoho přehledu. Můžete sledovat výdaje, zobrazení, kliknutí a konverze najednou. A co je ještě důležitější, můžete sledovat, jak se metriky v průběhu času mění.
Dashboardy ClickUp vám poskytují jednotný přehled o výkonu vaší reklamní kampaně na LinkedIn a zároveň ukazují, jak tým postupuje v plnění úkolů. Pomocí karet, které čerpají data z práce, kterou váš tým každý den aktualizuje, můžete sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou kliknutí, CPL, CTR, konverze, tempo výdajů a výkonnost publika.
Pracovní vytížení týmu, průběh úkolů, schvalování a časové plány výroby jsou uvedeny vedle metrik vaší kampaně, takže můžete sledovat, zda výsledky ovlivňují zpoždění, revize kreativních návrhů nebo změny objemu.
Využijte AI karty od ClickUp Brain, například:
- AI StandUp: Poskytuje stručný přehled nedávné pracovní činnosti jednoho člena týmu.
- AI Team StandUp: Ukazuje, čeho dosáhlo více členů týmu za vybrané časové období.
- Shrnutí AI: Zdůrazňuje celkový stav a klíčové aktualizace vaší složky kampaně nebo projektu.
- Aktualizace projektu AI: Nabízí přehledný přehled pokroku úkolů, časových harmonogramů a překážek.
- AI Brain: Umožňuje vám klást cílené otázky týkající se výkonu, zpoždění nebo priorit a získat tak okamžité informace.
Automatizace a agenti, kteří udržují práci v chodu
Správa reklam na LinkedIn zahrnuje mnoho opakujících se kroků.
Někdo dokončí kreativu a vy musíte nezapomenout ji poslat ke schválení. Kampaň skončí a vy musíte vygenerovat report. Samotné úkoly nejsou nijak složité, ale jejich sledování zabere spoustu času.
ClickUp Automations a AI Agents dokážou zvládnout opakující se kroky ve vašem pracovním postupu s reklamami na LinkedIn, takže se váš tým může soustředit na jejich realizaci.
Několik příkladů automatizace, které můžete vyzkoušet:
- Stav > Připraveno ke kontrole > Automaticky vytvořit úkol ke schválení
- Vlastní pole Cílení Aktualizováno > Přiřadit úkol vedoucímu kampaně
- Stav > Schváleno > Změnit stav na Připraveno k naplánování
- Stav > Živé > Upozornit vlastníka analytiky
- Každý pátek > Vytvořte úkol „Hodnocení výkonu“
- Priorita aktualizována > Automatické přizpůsobení termínu splnění
Agenti dělají totéž, ale vy nemusíte hnout prstem. Mohou přidělovat úkoly členům týmu, zasílat aktualizace, shromažďovat souhrny a zprávy a dokonce za vás odpovídat na otázky. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
Produktivita zaměřená na hlasové ovládání se samostatnou desktopovou aplikací
ClickUp Brain MAX funguje jako desktopový AI pomocník, který čerpá kontext z vašich úkolů, dokumentů a připojených aplikací, takže získáte odpovědi založené na vaší skutečné práci na kampani.
Můžete vyhledávat návrhy reklam, najít poznámky o minulém výkonu, získat podrobnosti o cílení nebo zobrazit nejnovější metriky LinkedIn ze svého pracovního prostoru, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Podporuje také více modelů umělé inteligence, takže můžete vytvářet různé varianty textů, upravovat popisy publika nebo proměnit roztříštěné nápady v konkrétní kroky, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup.
Talk to Text v ClickUp Brain MAX vám umožňuje vyslovit své myšlenky a převést je přímo do textu pro úkoly, poznámky nebo zprávy.
Rozpoznává @zmínky a odkazy, podporuje vlastní slovník, takže jsou srozumitelné termíny z vašeho oboru a názvy kampaní, a funguje napříč aplikacemi, což znamená, že můžete zachytit kompletní optimalizační nápad při prohlížení LinkedIn Campaign Manageru a poté jej přímo vložit do úkolu, který vyžaduje aktualizaci.
Odstraňuje nutnost psaní během rušných revizních cyklů, umožňuje nepřerušované přemýšlení a poskytuje vašemu týmu jasnější a rychlejší předávání úkolů, když je třeba přijmout rozhodnutí.
Osvědčené postupy pro reklamy na LinkedIn
Vyzkoušejte tyto osvědčené postupy a vylepšete své reklamy na LinkedIn. 📈
Přestaňte LinkedIn považovat za Facebook s pracovními pozicemi
Největší chybou, kterou marketéři dělají, je používání stejné strategie jako na jiných platformách.
Uživatelé LinkedIn mají jinou mentalitu. Neprocházejí obsah, aby si odpočinuli. Mezi schůzkami hledají profesionální přínos. Vaše kreativita má možná dvě sekundy na to, aby signalizovala relevanci, než přejdou dál.
To znamená vést s konkrétností. Obecné problémy jsou ignorovány. Ale zmíňte něco, co zní jako rozhovor, který měli minulé úterý, a získáte jejich pozornost.
🔍 Věděli jste? Terénní experimenty zaměřené na sociální signály v sociální reklamě ukázaly, že přidání informací o příslušnosti k skupině (například „Váš přítel má rád tuto značku“) významně zvýšilo počet kliknutí na reklamu a vytváření spojení, zejména pokud se jednalo o silnou vazbu.
Přizpůsobte svou nabídku úrovni povědomí
Nová publikum nemá zájem o prezentace. Sotva ví, kdo jste. Příliš brzké zahájení prodejního rozhovoru vede k plýtvání rozpočtem a odrazení potenciálních zákazníků, než jsou připraveni.
Přemýšlejte po etapách:
- Neinformované publikum potřebuje vzdělávací obsah, který buduje důvěryhodnost.
- Publikum, které si je vědomo problémů, reaguje na rámce nebo perspektivy, které přeformulovávají jejich výzvy.
- Publikum, které se zajímá o řešení, chce důkazy: případové studie, srovnání, konkrétní údaje.
O demo žádají pouze lidé, kteří aktivně zvažují nákup.
Většina reklamních účtů na LinkedIn má jednu nabídku pro všechny. To znamená, že přicházíte o peníze.
Nechte své reklamy chvíli působit, než se rozhodnete
Pokušení kontrolovat výkonnost každou hodinu je skutečné, ale algoritmus LinkedIn potřebuje čas na optimalizaci. Provádění změn po jednom nebo dvou dnech sběru dat vede k nesprávným závěrům. Kampaň, která v úterý vypadá jako neúspěšná, může do pátku najít své místo, jakmile systém zjistí, kdo se zapojuje.
Dejte novým kreativám alespoň týden a několik tisíc zobrazení, než je budete hodnotit. Jinak budete reagovat na šum, nikoli na signál.
Využijte vyloučení stejně agresivně jako cílení
Většina inzerentů se soustředí na to, koho chtějí oslovit, a zapomíná na to, koho chtějí vyloučit. Vyloučením stávajících zákazníků, konkurence, uchazečů o zaměstnání a nekvalifikovaných odvětví výrazně zúžíte své publikum.
Pravidelně kontrolujte data své kampaně a hledejte v nich vzorce.
Pokud určitý segment kliká, ale nikdy nekonvertuje, vyloučte jej. Přísná vyloučení znamenají, že váš rozpočet osloví lidi, kteří mohou nakupovat.
Načasujte kampaně podle nákupních cyklů
Nákupy v oblasti B2B se řídí rytmem spojeným s rozpočty, čtvrtletími a plánovacími obdobími.
Inzerovat drahé řešení v prosinci, kdy jsou rozpočty zmrazené, je plýtvání penězi. Zvýšení intenzity v prvním čtvrtletí, kdy se uvolňují nové rozpočty, zajistí, že každý dolar bude pracovat efektivněji.
Zjistěte, kdy vaši zákazníci obvykle hodnotí a nakupují. Upravte svůj kalendář kampaní tak, aby tomu odpovídal: vyšší výdaje během aktivních nákupních období, nižší výdaje během klidnějších období.
Vylepšete své reklamní kampaně na LinkedIn pomocí ClickUp
Reklamy na LinkedIn mohou působit chaoticky, když vás každý krok táhne jiným směrem. Kreativní obsah plánujete na jednom místě, výkonnost sledujete někde jinde a svůj tým připomínáte recenze v ještě jiném nástroji. Jakmile však překonáte počáteční obtíže, celý proces začne působit jako rytmus, který máte pod kontrolou.
ClickUp vám pomůže udržet tento rytmus.
Koncepty kampaní vytváříte na tabulkách ClickUp Whiteboards, sledujete trendy výkonu prostřednictvím dashboardů ClickUp Dashboards a opakující se úkoly řešíte pomocí automatizací Automations.
A když přijde čas na tvorbu kreativních obsahů, budete postupovat ještě rychleji. ClickUp Brain napíše text vaší reklamy, navrhne různé varianty, vylepší nadpisy a pomůže vám přizpůsobit sdělení pro každý segment publika. Poté pomocí ClickUp Brain MAX vytvoříte čisté vizuály reklam v souladu s vaší značkou přímo ve vašem pracovním prostoru. Díky funkci Talk to Text se i vaše rychlé nápady dostanou na správné místo, takže vám během revizních cyklů nic neunikne.
Vše zůstává propojené, což znamená, že každá kampaň probíhá s větší přehledností, konzistentností a jistotou.
Často kladené otázky (FAQ)
Reklamy na LinkedIn se obvykle zobrazují na základě modelu CPC nebo CPM. Náklady se liší v závislosti na cílovém publiku a konkurenci, ale většina kampaní se pohybuje v rozmezí 5–12 USD za kliknutí nebo srovnatelné CPM. Vysoce cílené segmenty jsou často dražší.
Formuláře pro generování potenciálních zákazníků fungují nejlépe pro získávání potenciálních zákazníků, protože uživatelé zadávají údaje, aniž by opustili LinkedIn. Sponzorovaný obsah také funguje dobře, když je spojen s atraktivní nabídkou nebo exkluzivním obsahem.
Ano. Malé podniky mohou provozovat cílené kampaně s nízkým rozpočtem tím, že se zaměří na úzké publikum a použijí jednoduché cíle, jako jsou návštěvy webových stránek nebo generování potenciálních zákazníků. Minimální požadavky LinkedIn jsou zvládnutelné pro kontrolované testování.
Konverze jsou sledovány prostřednictvím LinkedIn Insight Tag nainstalovaného na vašem webu. Zachycuje akce, jako je vyplnění formulářů, registrace a stahování, aby bylo možné měřit účinnost kampaně.
ClickUp pomáhá organizovat úkoly kampaně, schvalování, aktiva a časové osy. Týmy používají ClickUp Task Priorities, Custom Task Statuses a Docs k zefektivnění plánování, sledování provádění a sjednocení poznámek o výkonu napříč kampaněmi.