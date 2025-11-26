Nejlepší alternativy TypingMind pro chat a pracovní prostory LLM

Když se snažíte zefektivnit své AI pracovní postupy, poslední věc, kterou chcete, jsou potíže při nastavování nebo omezení, která vás zpomalují. Mnoho nadšenců do AI volí TypingMind pro jeho jednoduchost, ale ne každý má s ním hladké zkušenosti.
Recenzent G2 dokonce zmínil, že „Jednou z hlavních výzev, kterým jsem čelil při používání TypingMind, bylo to, že pro kompletní instalaci softwaru bylo nejprve nutné mít vlastní API klíč“. To se stalo překážkou, když chtěli začít pracovat okamžitě.
Pokud jste v podobné situaci a hledáte nástroje, které nabízejí rychlejší start nebo funkce AI na podnikové úrovni bez dalších překážek při nastavení, máte k dispozici spoustu proprietárních a open source alternativ.
V tomto blogovém příspěvku o alternativách k TypingMind prozkoumáme platformy, které vám pomohou chatovat, automatizovat úkoly a snadno přepínat mezi modely, abyste si mohli vybrat to, co skutečně vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Co byste měli hledat v alternativách k TypingMind?
TypingMind je chatovací pracovní prostor s umělou inteligencí, který vám umožňuje využívat více modelů a vytvářet vlastní agenty v přehledném a strukturovaném rozhraní. Platforma je určena pro lidi, kteří intenzivně pracují s velkými jazykovými modely a chtějí mít větší kontrolu nad svými pracovními postupy.
Jeho největším omezením však je, že vše závisí na vašich API klíčích. Pro uživatele, kteří nechtějí řešit správu nákladů na modely, nastavování poskytovatelů nebo ruční konfiguraci agentů, může být TypingMind poněkud nepohodlný.
Pokud hledáte alternativy k TypingMind, mějte na paměti několik věcí:
- Flexibilita modelů: Vyberte si AI platformy, které vám umožní přepínat mezi různými AI modely, jako jsou OpenAI, Claude, Gemini a mnoho dalších. Tím se vyhnete závislosti na jednom dodavateli a získáte svobodu přizpůsobovat se vylepšením modelů.
- Organizace pracovního prostoru: Hledejte možnosti, které vám pomohou strukturovat vaši práci pomocí chatových složek, projektů, vícevláknových konverzací nebo nahrávání znalostí.
- Přizpůsobení a ovládání: Vyberte si platformu, která umožňuje vlastní pokyny, opakovaně použitelné šablony výzev nebo chování podobné agentům, které funguje v rámci konverzací.
- API nebo plug-and-play nastavení: Rozhodněte se, zda chcete nástroj, který vyžaduje vaše API klíče pro maximální flexibilitu. Nebo se můžete rozhodnout pro nástroje, které fungují na principu plug-and-play, kde můžete začít okamžitě, aniž byste museli cokoli konfigurovat.
- Multimodální funkce: Pokud vaše práce zahrnuje více než jen text, vyberte si alternativu, která podporuje obrázky, dokumenty, audio, video nebo provádění kódu v rámci stejného rozhraní.
- Dostupné a předvídatelné ceny: Zvažte platformy, které nabízejí jasné limity použití nebo kredity namísto nepředvídatelného účtování založeného na API.
- Ochrana soukromí a kontrola dat: Ujistěte se, že vám nástroj umožňuje kontrolovat, kde jsou vaše konverzace uloženy, například lokálně, šifrovaně nebo v cloudu, podle vašich potřeb.
- Integrace s vašimi stávajícími nástroji: Hledejte software, který se snadno propojí s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou kalendáře, správci úkolů, cloudové disky, CRM, komunikační nebo projektové nástroje. Hladká integrace zajistí, že výstupy AI budou plynule přeneseny do vašeho každodenního pracovního prostředí bez nutnosti kopírování a vkládání nebo ručního nastavování.
Alternativy k Typingmind v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Informace založené na AI, desktopový AI společník, kolaborativní obsah, správa pracovních postupů, sledování v reálném čase
|Týmy, které potřebují komplexní správu projektů s produktivitou vylepšenou umělou inteligencí
|Navždy bezplatný tarif: K dispozici jsou placené tarify
|ChatGPT
|Multimodální vstup (text, hlas, obrázky), vlastní GPT, vyhledávání na webu, Canvas pro společné psaní
|Univerzální AI pro tvorbu obsahu, výzkum a produktivitu
|K dispozici je bezplatný tarif; ChatGPT Plus 20 $/měsíc
|LibreChat
|Podpora více modelů AI, API pro interpretaci kódu, nástroj pro tvorbu agentů bez kódování, generování artefaktů a obrázků
|Uživatelé, kteří chtějí open-source, self-hosted AI chatovací platformu s flexibilními integracemi
|Navždy zdarma
|ChatSonic
|Propojení s marketingovými nástroji (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), přístup k více modelům, přehledy dat v reálném čase, náhledy designu
|Marketéři, kteří potřebují generovat obsah v reálném čase s ohledem na aktuální trendy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 49 $/měsíc.
|1min. AI
|Generujte text, obrázky, audio a video v jednom pracovním prostoru, plug-and-play modely AI, okamžitá tvorba obsahu.
|Začátečníci a tvůrci, kteří chtějí rychlé vytváření obsahu typu „vše v jednom“
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 8 $/měsíc.
|PromptVibes
|AI Prompt Generator, více než 500 předem připravených podnětů, podpora více modelů, přístup z prohlížeče a mobilních zařízení
|Uživatelé, kteří chtějí efektivní a vysoce kvalitní tvorbu AI promptů
|Základní verze zdarma; placené tarify od 4,9 $/měsíc
|Fliki
|Klonování hlasu, Magic Edit pro vylepšení skriptů, více než 2500 hlasů AI, překlad do více než 80 jazyků, videa s automatickými titulky
|Tvůrci, kteří chtějí rychlý videoobsah s hlasovým komentářem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 28 $/měsíc.
|TextCortex AI
|Připojení k více než 30 000 aplikacím, přizpůsobení AI agentů, trénink hlasu značky, vizualizace dat, podpora 25 jazyků
|Spisovatelé a marketéři, kteří potřebují AI založenou na jejich znalostní bázi
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiový tarif za 5,99 $/měsíc.
|AIChatOne
|Multimodální ovládací panel (GPT-5, Claude-4, Gemini), vlastní AI postavy, vícevláknové konverzace, knihovna promptů
|Uživatelé porovnávají více modelů AI a spravují organizované pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 3,99 $/měsíc.
|Tagbox
|Organizace médií založená na AI, vyhledávání pomocí rozpoznávání obličeje, přizpůsobené školení AI, spolupráce a globální podpora
|Kreativní týmy a agentury spravující velké objemy digitálních aktiv
|30denní bezplatná zkušební verze; placené tarify od 300 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy k TypingMind
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu týmu a řízení projektů založené na AI)
Někteří uživatelé přerostou TypingMind, protože samostatný chat nedokáže po vytvoření nápadu podporovat vše. Pokud potřebujete, aby vám AI pomáhala plánovat, psát, přidělovat, organizovat nebo sledovat práci, ClickUp se stává silnější a propojenější alternativou. Sdružuje všechny tyto funkce do jednoho pracovního prostoru, takže vaše chaty okamžitě napájejí úkoly, dokumenty, dashboardy a další.
ClickUp Brain vám nabízí okamžitý upgrade, pokud chcete, aby vaše AI uměla víc než jen chatovat.
Na rozdíl od jiných chatbotů, které odpovídají na otázky, tato AI neuronová síť pro práci rozumí všemu, co je uloženo ve vašem pracovním prostoru, a přeměňuje tyto znalosti na použitelné odpovědi, spolu s přístupem k dalším modelům! To znamená, že můžete přecházet mezi modely jako ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro a dalšími, a to vše v jedné aplikaci.
Například můžete použít GPT-4o, když chcete vytříbený text s bohatým kontextem, přejít na Claude pro hlubší uvažování nebo analýzu a využít Gemini, když potřebujete rychlé nápady nebo strukturované shrnutí.
Jednou z nejlepších funkcí ClickUp Brain pro týmy je jeho hladká integrace do vašeho pracovního postupu.
Můžete například požádat ClickUp Brain, aby shrnul projekt, vysvětlil úkol, navrhl obsah, přepsal text nebo okamžitě vyhledal odpovědi z dokumentů, úkolů a minulých diskusí.
ClickUp Brain MAX, samostatná aplikace AI od ClickUp, jde ještě o krok dál a poskytuje komplexního pomocníka AI pro stolní počítače, který funguje hladce ve všech vašich aplikacích (nejen v ClickUp). Stává se vrstvou, která se nachází nad vaším pracovním dnem a umožňuje vám vyhledávat, vytvářet a automatizovat z jednoho místa, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji AI.
ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX vám umožňují prohledávat ClickUp, Google Drive, GitHub, Slack, OneDrive a dokonce i web prostřednictvím jednoho sjednoceného vyhledávacího okna. Můžete také použít funkci Talk-to-Text, abyste mohli mluvit přirozeně a tento software s neuronovou sítí během několika sekund převede váš hlas na úkoly, poznámky nebo celé dokumenty.
👨💻 Rychlý tip: Pomocí automatizace ClickUp můžete automaticky převádět dokumenty nebo poznámky na úkoly, které lze okamžitě zpracovat. Například když je do dokumentu přidána nová sekce, automatizace může vytvořit úkol, přiřadit jej správnému členovi týmu, nastavit termín splnění a dokonce aktualizovat stav úkolu. Tím zajistíte, že váš tým bude pracovat koordinovaně bez nutnosti další ruční práce.
Můžete také použít ClickUp Docs s AI k zaznamenávání a rozvíjení všech svých nápadů, výzkumů a plánů v jednom strukturovaném prostoru. Můžete navrhovat strategie, připravovat obsah nebo shrnout schůzky s celým týmem a udržovat všechny v souladu.
Nabízí bohaté formátování, komentáře v reálném čase a historii verzí, takže vaše poznámky, strategie nebo nápady jsou vždy přehledně uspořádané a přístupné. Dokumenty můžete také propojit s jinými pracovními prostory a vytvořit hierarchické struktury pro snadnou navigaci.
A konečně, ClickUp Tasks usnadňuje realizaci těchto strategií a poznámek tím, že vám umožňuje organizovat a sledovat každou část práce. V rámci úkolů můžete zahrnout závislosti pro správu posloupností úkolů, používat opakující se úkoly pro opakované pracovní postupy a vytvářet vlastní stavy, které odpovídají procesům vašeho týmu.
Pro rychlý přehled nabízí ClickUp Dashboards přehled o práci vašeho týmu a stavu projektu, protože sdružuje úkoly, časové osy a priority do jediného přizpůsobitelného rozhraní. Díky přizpůsobitelným kartám pro grafy, seznamy, sledování času a cíle usnadňují Dashboards měření KPI a udržování souladu. Můžete také kombinovat více zobrazení, jako jsou úkoly, aktualizace projektů a poznatky generované AI, abyste získali ucelený přehled o výkonu vašeho týmu na první pohled.
💡 Tip pro profesionály: Prozkoumejte různé příklady dashboardů v ClickUp a přizpůsobte je tak, aby každý člen vašeho týmu viděl to, co je pro něj důležité podle jeho role. Vytvořte například dashboard pro manažery, který zdůrazňuje milníky projektu, úkoly po termínu a celkový pokrok. Alternativně můžete vytvořit samostatný dashboard pro členy týmu, který se zaměřuje výhradně na jejich přidělené úkoly, blížící se termíny a prioritní akce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte a sledujte svou práci vizuálně přepínáním mezi různými zobrazeními ClickUp, jako jsou zobrazení Seznam, Tabule nebo Kalendář.
- Vytvářejte strategie, pracovní postupy nebo brainstormujte nápady společně na sdílené ploše s ClickUp Whiteboards.
- Zachyťte kontext projektu, vysvětlete úkoly nebo předveďte aktualizace pomocí nahrávání a přepisování záznamů obrazovky pomocí ClickUp Clips.
- Propojte svůj pracovní prostor s dalšími nástroji a aplikacemi pomocí ClickUp Integrations a centralizujte své pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postup mnohem plynulejším a chytřejším.
💡 Tip pro profesionály: Přiřaďte agenty ClickUp Brain AI ke konkrétním úkolům ve vašem pracovním prostoru, jako je shrnutí aktualizací projektu, návrh obsahu nebo získávání poznatků z dokumentů a úkolů. Automatizací těchto opakujících se činností se můžete soustředit na práci s vyšší prioritou, zatímco AI zajistí hladký průběh vašich projektů.
2. ChatGPT (nejlepší pro všestrannou tvorbu obsahu a výzkum pomocí AI)
Pokud jste někdy pracovali s nástroji AI, určitě jste alespoň jednou použili ChatGPT. Tento nástroj pro tvorbu obsahu pomocí AI, který v roce 2023 uvedla na trh společnost OpenAI, se rychle stal nepostradatelnou platformou pro vše, co potřebujete napsat, pochopit nebo podrobně naplánovat.
Multimodální funkce platformy jdou ještě dál a umožňují vám nahrávat dokumenty, obrázky, snímky obrazovky a soubory pro hloubkovou analýzu. Nyní můžete dokonce mluvit přímo s ChatGPT. Režim hlas-hlas vám umožňuje vyslovit vaše pokyny nahlas a slyšet odpověď AI v reálném čase.
Můžete také přistupovat k několika modelům, včetně GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 a dalších lehčích mini verzí, z nichž každá je vytvořena pro různé úrovně uvažování, rychlosti a kreativity.
Mnoho uživatelů na subredditu AI sdílí tipy a pracovní postupy pro maximalizaci těchto modelů. Pokud například chcete, aby tyto modely fungovaly podle vašich potřeb, můžete vytvořit vlastní GPT s jedinečným názvem, profilem, chováním, přizpůsobenými pokyny, nahranými soubory a nástroji.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Prohledávejte web a získejte nové, aktuální informace přímo do svého chatu.
- Generujte obrázky na požádání pomocí vestavěné funkce AI pro tvorbu obrázků.
- Pracujte v Canvasu a využijte možnosti společného psaní, strukturované úpravy a organizovaného vývoje projektů.
Omezení ChatGPT
- Platforma může občas poskytovat nesprávné informace, proto je důležité tyto informace ověřit.
- Funkce generování obrázků mohou vytvářet výsledky, které nemají vysoké rozlišení nebo jemné detaily.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Uživatel G2 říká:
ChatGPT je zdaleka nejlepší model AI, který jsem použil, je velmi snadno použitelný a má přehledné uživatelské rozhraní. ChatGPT pro je také velmi užitečný a používám ho pro každodenní práci. Usnadnil mi práci a zrychlil ji. Také si pamatuje kontext a odpovídá podle něj.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají, což vede k rozrůstání AI.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
3. LibreChat (nejlepší pro multimodální AI chat s flexibilitou open source)
LibreChat je open-source chatovací platforma, která vám umožňuje integrovat více modelů AI a spravovat jejich použití v jediném rozhraní. Namísto toho, abyste byli vázáni na jednoho poskytovatele, můžete v rámci jedné aplikace přepínat mezi OpenAI, Anthropic, Azure, Google a dalšími.
Mezi vynikající funkce LibreChat patří jeho bezpečné API Code Interpreter v sandboxu, které vám umožňuje spouštět Python, TypeScript, JavaScript, Go a další přímo v chatu. Nabízí také nástroj pro tvorbu agentů bez nutnosti programování, který slouží k nahrávání souborů, nástrojů a volání API, spolu s flexibilní rozšiřitelností prostřednictvím pluginů a integrací.
Pokud potřebujete upřesněné výsledky, Artifacts vám pomůže proměnit vaše návrhy v čisté dokumenty, formátované úryvky nebo kód připravený k produkci.
Pokud chcete také generovat kvalitní obrázky nebo upravovat ty stávající, můžete použít vestavěné modely jako DALL-E, Stable Diffusion nebo GPT-Image-1.
Nejlepší funkce LibreChat
- Prohledávejte chaty, zprávy a projekty a okamžitě najděte minulé výzvy a odpovědi.
- Rozdělte jakoukoli konverzaci na více větví, abyste mohli rozvíjet nápady, aniž byste narušili původní vlákno.
- Ukládejte si vlastní předvolby nebo konfigurace a přepínejte mezi koncovými body modelů v rámci stejného chatu.
Omezení LibreChat
- Některé funkce vyžadují technické znalosti, například správu klíčů API nebo spouštění v sandboxu.
- Ve srovnání s komerčními chatovacími platformami AI postrádá plně integrované uživatelské rozhraní.
Ceny LibreChat
- Free Forever, open-source platforma pro chatování s umělou inteligencí
Hodnocení a recenze LibreChat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LibreChat?
Uživatel Redditu říká:
Testoval jsem librechat a nejdůležitější je konfigurace env. yaml. Jakmile to uděláte správně, aplikace funguje skvěle.
📖 Přečtěte si také: Mnozí se snaží pochopit, proč se některé nástroje AI zdají chytřejší než jiné nebo se v průběhu času zlepšují rychleji. Pochopení rozdílu mezi AI a strojovým učením vám pomůže pochopit, jak každý z těchto přístupů ovlivňuje automatizaci, predikce a celkovou efektivitu pracovních postupů.
4. ChatSonic (nejlepší pro marketéry, kteří vytvářejí obsah v reálném čase a sledují trendy)
Pokud jste marketér, který pravidelně vytváří obsah a závisí na aktuálních informacích, ChatSonic vám poskytne výhodu díky kombinaci konverzační AI s daty v reálném čase. Byl vyvinut společností Writesonic a funguje jako marketingový agent AI, který dokáže s minimálním úsilím vytvářet návrhy blogů, příspěvků na sociálních sítích, reklamních textů, e-mailů a popisů produktů.
Na rozdíl od běžných chatbotů se ChatSonic přímo propojuje s nástroji, které již používáte, jako jsou Ahrefs, Google Search Console, AnswerThePublic, WordPress, Keywords Everywhere a Writesonic. Vytváří tak jednotné pracovní prostředí, kde vaše výzkumy, analýzy konkurence, optimalizace SEO a tvorba obsahu probíhají v jediném plynulém toku.
Můžete například vyhledávat klíčová slova, porovnávat konkurenty, sledovat trendy ve vyhledávání a vytvářet kompletní obsah, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. ChatSonic můžete také trénovat pomocí souborů PDF, odkazů, existujících ukázek obsahu nebo pokynů pro značku, abyste zachovali konzistenci značky ve všech typech obsahu.
Nejlepší funkce ChatSonic
- Získejte přístup k nejlepším modelům AI, jako jsou GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini a Flux 1. 1, a přepínejte mezi nimi v závislosti na úkolu, na kterém pracujete.
- Analyzujte data svých zákazníků, vytvářejte strukturované zprávy a získávejte poznatky, na základě kterých můžete jednat.
- Navrhujte webové stránky, prezentace a diagramy a okamžitě si je prohlédněte v ChatSonic.
Omezení ChatSonic
- Obrázky generované umělou inteligencí nemusí vždy odpovídat konkrétní vizi nebo pokynům značky.
Ceny ChatSonic
- Navždy zdarma
- Lite: 49 $/měsíc na uživatele
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 249 $/měsíc pro dva uživatele
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc pro pět uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatSonic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ChatSonic?
Uživatel G2 říká:
Potřeboval jsem vytvořit blogový příspěvek o nejnovějším marketingovém trendu a ChatSonic mi poskytl aktuální informace díky integraci s vyhledávačem Google, což mi ušetřilo hodiny výzkumu.
👀 Věděli jste? AI se stává stále výkonnější, dostupnější a nákladově efektivnější. Mezi listopadem 2022 a říjnem 2024 klesly náklady na inferenci pro systémy fungující na úrovni GPT-3. 5 více než 280krát. Náklady na hardware klesly každoročně přibližně o 30 %, zatímco energetická účinnost se každoročně zlepšila přibližně o 40 %.
5. 1min. AI (nejlepší pro rychlou tvorbu obsahu v různých médiích)
1min. AI je kreativní studio typu „vše v jednom“, kde můžete několika kliknutími generovat text, obrázky, zvuk a dokonce i video. Platforma funguje na jednoduchém modelu plug-and-play, takže k jejímu spuštění nemusíte nic konfigurovat.
Stačí se přihlásit, vybrat požadovaný typ výstupu, jako je text, obrázek, zvuk nebo video, a pracovní prostor se okamžitě přizpůsobí. Všechny nástroje, které potřebujete, jsou na jednom místě, takže můžete přecházet od psaní k navrhování nebo přepisování, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo spravovat integrace.
Můžete si také všimnout rozdílu v tom, jak 1min.AI a Typingmind zpracovávají modely a pracovní postupy. TypingMind vyžaduje, abyste si přinesli vlastní API klíče. Naproti tomu 1min. AI poskytuje okamžitý přístup k mnoha špičkovým modelům AI bez nutnosti API klíčů, což je výhodné pro začátečníky, kteří prostě chtějí rychle generovat vysoce kvalitní výstupy.
1min. Nejlepší funkce AI
- Vytvářejte dlouhé články, marketingové texty a SEO obsah několika kliknutími.
- Vytvářejte AI obrázky, umění a grafiku s přizpůsobitelnými styly
- Převádějte text na řeč pomocí vysoce kvalitních hlasů AI.
- Automaticky generujte krátká videa ze skriptů nebo podnětů
1 min. Omezení AI
- Platforma nabízí minimální flexibilitu, pokud jde o úpravu hlasu a mimiky.
1 min. Ceny AI
- Navždy zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Podnikání: 12,5 $/měsíc
- Podnik: 8,5 $/měsíc na uživatele
1 min. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,6/7 (více než 690 recenzí)
- Capterra: 4,7/7 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 1min. AI?
Uživatel Capterra říká:
Díky konkurenceschopným cenám nabízí 1minAI vynikající hodnotu. Celkově se jedná o vysoce efektivní nástroj, který vřele doporučuji. Rozhraní je přehledné a uživatelsky přívětivé, což usnadňuje každodenní úkoly. Kreditní systém je velkorysý a bezplatná verze poskytuje dostatek příležitostí k vyzkoušení všech funkcí.
💟 Bonus: Jak nakonfigurovat teplotu LLM?
6. PromptVibes (nejlepší pro rychlé generování efektivních AI podnětů)
Pokud máte potíže s vytvářením efektivních podnětů, PromptVibes vám tento proces zjednoduší. Jedná se o nástroj pro vytváření podnětů založený na umělé inteligenci, který promění vaše hrubé nápady ve strukturované podněty, což z něj činí ideálního společníka pro studenty kurzů prompt engineeringu, kteří chtějí praktické zkušenosti.
Generátor AI Prompt Generator v PromptVibes vytváří přizpůsobené, efektivní výzvy šité na míru úkolu, který popíšete. Funguje to takto: analyzuje informace, které poskytnete, interpretuje kontext a poté vytvoří dobře zpracovanou výzvu, která vám poskytne přesnější a relevantnější odpovědi.
Získáte také přístup k sbírce více než 500 předem připravených podnětů pokrývajících marketing, psaní, produktivitu, kódování, výzkum a další oblasti, abyste mohli rychle začít. Pokud tedy pravidelně používáte nástroje AI pro tvorbu obsahu, brainstorming nebo automatizaci úkolů, PromptVibes vám nabízí rychlejší způsob, jak generovat vysoce kvalitní podněty bez neustálého opakování pokusů a omylů.
Nejlepší funkce PromptVibes
- Uložte si často používané výzvy pomocí vestavěné historie a oblíbených položek.
- Používejte výzvy napříč několika modely AI, včetně ChatGPT 3. 5/4, Bard a Claude.
- Nainstalujte si rozšíření prohlížeče nebo mobilní přístup, abyste mohli využívat nápovědu ve svém každodenním pracovním postupu.
- Přizpůsobte si výzvy v jakémkoli jazyce na základě vašich vstupů a stylu psaní.
Omezení PromptVibes
- PromptVibes má omezené funkce pro spolupráci v reálném čase, takže je méně vhodný pro týmové pracovní postupy.
Ceny PromptVibes
- Základní: Zdarma
- Plus: 4,9 $/měsíc
- Pro: 9,9 $/měsíc
Hodnocení a recenze PromptVibes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Chcete vidět, jak vám AI může ulehčit práci a pomoci vám každý den stihnout více? Podívejte se na toto video ⬇️
7. Fliki (nejlepší pro vytváření videí s hlasovým komentářem v několika jazycích)
Pokud chcete rychle vytvářet videa bez nutnosti používat složité nástroje pro úpravy, Fliki vám nabízí snadný způsob, jak toho dosáhnout. Můžete začít se scénářem, nápadem, stránkami produktu nebo dokonce blogovým příspěvkem a Fliki je automaticky převede na videa.
Platforma vezme váš scénář, porozumí jeho průběhu a automaticky jej rozdělí na strukturované scény. Každou část vašeho obsahu spojí s vhodnými vizuálními prvky ze svých knihoven a zároveň vám umožní vybrat si z realistických hlasů dostupných v několika jazycích a s různými přízvuky.
Fliki vám také umožňuje klonovat sebe a svůj hlas a poskytuje tak opakovaně použitelnou AI verzi vašeho vlastního hlasu pro konzistentní videokomentář. Díky funkcím Magic Edit můžete svůj scénář vylepšit nebo přepsat přímo v editoru, aby váš obsah plynul přesně tak, jak chcete.
Nejlepší funkce Fliki
- Vyberte si z více než 2500 ultrarealistických hlasů AI pro vyprávění.
- Přeložte svůj obsah do více než 80 jazyků jediným kliknutím.
- Využijte širokou škálu hotových video šablon a vytvořte videa v duchu vaší značky během několika sekund.
- Nahrávejte videozáznamy s automatickými titulky pro snadnou komunikaci s týmem a klienty.
Omezení Fliki
- Někteří uživatelé hlásili, že hlasy AI občas přeskočí nebo špatně vysloví slova.
- Možná budete potřebovat více regenerací, aby byl příběh kompletní.
Ceny Fliki
- Navždy zdarma
- Standard: 28 $/měsíc
- Premium: 88 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fliki
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fliki?
Uživatel G2 říká:
Vyzkoušel jsem tento nástroj Fliki a vidím jeho potenciál, zejména pro lidi jako já, kteří nemají rádi, když jsou před kamerou. Je velmi jednoduchý na používání, stačí jen napsat, co chcete ve videu říct, jako scénář, a pak si vybrat realistické AI avatary, které video natočí.
📚 Číst více: Nechápete, proč některé nástroje AI generují obsah kreativněji, zatímco jiné se zdají být více faktické? Znalost toho, jak fungují LLM ve srovnání s generativní AI, vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro úkoly, jako je tvorba obsahu, shrnování nebo datové analýzy.
8. TextCortex AI (nejlepší pro obsah založený na znalostech společnosti)
TextCortex je AI asistent, který se liší od běžných nástrojů pro psaní tím, že každou odpověď zakládá na vašich vlastních zdrojích znalostí. Můžete jej propojit s více než 30 000 aplikacemi a napájet jej dokumenty, odkazy a interním obsahem. To pomáhá AI porozumět jazyku, produktům a sdělením vaší společnosti.
Poté ji můžete naučit, aby konzistentně odrážela hlas a tón vaší značky a pokaždé vytvářela obsah v souladu s vaší značkou. Platforma vám také umožňuje nastavit pravidla a vytvořit vlastní AI agenty, kteří zvládnou opakující se úkoly psaní, výzkum, extrakci dat nebo transformaci obsahu na základě vašich pracovních postupů.
Máte také přístup k rozsáhlé knihovně hotových šablon. Ty zahrnují nástroje pro kontrolu plagiátů, gramatické opravy, úvodní věty esejí, generování synonym a mnoho dalších úkolů souvisejících s psaním, které vám pomohou pracovat rychleji, aniž by utrpěla kvalita.
Nejlepší funkce TextCortex AI
- Přepínejte mezi GPT-4, Claude, Gemini a Mistral v závislosti na stylu obsahu, který potřebujete generovat.
- Převádějte surová data do grafů, diagramů a tabulek, abyste mohli informace analyzovat vizuálně.
- Překládejte nebo generujte obsah v 25 jazycích, včetně angličtiny, holandštiny, němčiny, ukrajinštiny, rumunštiny, španělštiny, portugalštiny, francouzštiny a italštiny.
Omezení TextCortex AI
- Mnoho uživatelů tvrdí, že předplatné je poměrně drahé a bezplatná verze je velmi omezená.
- Nahrávání větších souborů pro kontext může být obtížné.
Ceny TextCortex AI
- Navždy zdarma
- Premium: Od 5,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TextCortex AI
- G2: 4,7/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TextCortex AI?
Uživatel Capterra říká:
Miluji funkce pro úpravu a generování textu. Šetří mi spoustu času a energie při úkolech, které obvykle odkládám. Protože je snadno použitelný a vytváří kvalitní obsah, mohu se vrátit k věcem, které dělám nejraději, bez obav z plnění úkolů, pro které nemám tolik dovedností a nadšení.
9. AIChatOne (nejlepší pro porovnávání modelů AI a správu vícevláknových pracovních postupů)
AIChatOne je určen pro všechny, kteří neustále porovnávají různé modely AI nebo se při různých úkolech spoléhají na jedinečné přednosti jednotlivých modelů.
Místo otevírání samostatných oken pro každý chatbot získáte jediný ovládací panel, kde jsou všechny modely (GPT-5, Claude-4, Gemini) stále dostupné. Můžete je spouštět paralelně, okamžitě mezi nimi přepínat a dokonce porovnávat výsledky stejného příkazu v různých modelech vedle sebe.
Můžete do něj vložit své vlastní znalostní soubory, což umožní AI reagovat v kontextu a spravovat více konverzačních vláken v rámci jednoho projektu. Platforma vám také umožňuje vytvářet vlastní AI postavy, které se řídí konkrétními osobnostmi nebo rolemi, a vše přehledně organizovat pomocí chatových složek, což zajistí, že váš pracovní prostor zůstane strukturovaný i s růstem vašich projektů.
Nejlepší funkce AIChatOne
- Využijte připravenou knihovnu promptů a zrychlete svůj pracovní postup.
- Najděte rychle to, co potřebujete, pomocí výkonných ovládacích prvků pro vyhledávání a filtrování.
- Vyslovujte své pokyny pomocí funkce převodu řeči na text pro rychlejší zadávání.
- Interagujte s jakoukoli webovou stránkou a nechte AI získávat informace přímo z ní.
Omezení AIChatOne
- Abyste mohli používat určité LLM, musíte zadat svůj vlastní klíč OpenAI nebo Claude API.
- Limity použití a náklady závisí na modelu a klíči API, který používáte.
Ceny AIChatOne
- Navždy zdarma
- AI Credits Pro: 3,99 $/měsíc
- AI Credits Ultra: 19,9 $/měsíc
- Maximální počet kreditů AI: 39,9 $/měsíc
- Doživotní prémiové členství: 24,9 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze AIChatOne
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Může být frustrující, když se důležité informace ztratí v e-mailech, chatech a roztroušených dokumentech. Spolehlivý software pro správu znalostí, jako je ClickUp, shromažďuje vše na jednom místě, takže je snadné najít, sdílet a znovu použít poznatky vašeho týmu.
10. Tagbox (nejlepší pro organizaci a vyhledávání ve velkých knihovnách digitálních aktiv)
Organizace kreativních aktiv tak, aby byla snadno přístupná a použitelná, je často velkou výzvou. Tagbox tento problém řeší tím, že do celé vaší mediální knihovny vnáší inteligenci založenou na AI.
Jedná se o platformu pro správu digitálních aktiv založenou na umělé inteligenci, která je navržena speciálně pro firmy, produkční týmy a kreativní agentury, které pracují s velkým množstvím vizuálního obsahu.
Místo složité struktury složek využívá Tagbox rozpoznávání obličejů a inteligentní značkování, které vám pomohou vyhledávat fotografie, videa a designové soubory pomocí smysluplných filtrů. Svou knihovnu můžete také obohatit přidáním metadat, jako jsou jména klientů, místa konání, lokality, stav schválení a další kontextové informace, které umělé inteligenci pomohou okamžitě najít správné zdroje.
Platforma vám dokonce umožňuje trénovat vlastní modely AI, díky čemuž systém dokáže s vysokou přesností rozpoznat loga vaší značky, konkrétní produkty a opakující se vizuální motivy.
Nejlepší funkce Tagboxu
- Prohledávejte celou svou mediální knihovnu pomocí inteligentních filtrů pro rychlejší vyhledávání obsahu.
- Spolupracujte se svým týmem sdílením sbírek a centralizací zpětné vazby v jednom pracovním prostoru.
- Podporujte globální týmy pomocí vyhledávání a značkování pomocí umělé inteligence, které je k dispozici ve 100 jazycích.
Omezení Tagboxu
- Tagbox sice podporuje rozpoznávání obličeje, ale jeho použití ve velkém měřítku by mohlo vyvolat otázky týkající se ochrany soukromí.
Ceny Tagboxu
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 300 $/měsíc
- Základní: 480 $/měsíc
- Pro: 720 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tagbox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tagboxu?
Uživatel G2 říká:
Možnost ukládat, označovat, snadno vyhledávat a prohlížet digitální soubory v jakémkoli formátu, ať už se jedná o fotografie, grafické návrhy jako e-maily kampaní, webové bannery, loga nebo dokonce dokumenty. Snadná implementace v malé společnosti a intuitivní ovládání.
Jste připraveni přejít na něco lepšího než TypingMind? Vyzkoušejte ClickUp.
Na trhu je k dispozici spousta chatovacích a produktivních nástrojů s umělou inteligencí.
Některé z nich vynikají v tvorbě obsahu, jiné v týmové spolupráci nebo správě digitálních aktiv. Dobrá zpráva? Máte na výběr.
Pokud však hledáte více než jen samostatný AI chat, ClickUp vyniká jako silná alternativa k TypingMind. Spojuje nápady, správu úkolů, dokumenty, dashboardy a AI modely a poznatky do jednoho plynulého pracovního prostoru, který vám umožní brainstormovat, organizovat a provádět úkoly, aniž byste museli přeskakovat mezi aplikacemi.
Chcete vidět, jak může změnit vaši produktivitu? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zažijte chytřejší způsob práce.
Často kladené otázky
Mnoho uživatelů oceňuje TypingMind za jeho přehledné rozhraní, rychlé odezvy a snadný přístup k několika modelům AI. Někteří uživatelé mají pocit, že TypingMind je omezuje, když chtějí hlubší přizpůsobení, širší integraci nebo pokročilejší automatizaci ve stylu agentů ve svém pracovním prostoru.
Většina alternativ k TypingMind vám umožňuje exportovat chaty nebo výzvy a importovat je ve standardních formátech, jako je JSON nebo text. Úroveň kompatibility se u jednotlivých nástrojů liší, proto je důležité zkontrolovat, zda vaše nová platforma podporuje hromadné nahrávání nebo vyžaduje ruční nastavení.
Pokud chcete něco, co funguje dobře, ať už jste samostatný uživatel nebo spolupracujete s týmem, ClickUp je ideální volbou. Můžete se těšit na širší přístup k modelům, lepší integraci, sdílené dokumenty, organizované chatové vlákna a strukturu pracovního prostoru, která se plynule přizpůsobuje od osobního použití až po plnou týmovou spolupráci.
Ano, většina alternativ k TypingMind vám umožňuje přepínat mezi různými modely AI a také připojit vlastní znalostní báze. Úroveň kontroly se liší podle platformy, ale obecně najdete větší flexibilitu než u TypingMind v tom, jak kombinujete modely, zdroje dat, nahrávání dokumentů a pracovní postupy.
Nástroje pro vlastní hosting vám nabízejí plnou kontrolu nad daty, modely a přizpůsobením. Vyžadují však také technické nastavení, údržbu serveru a průběžné náklady. Na druhou stranu, nástroje SaaS AI Chat tyto náklady eliminují a automaticky se aktualizují, i když výměnou za pohodlí ztrácíte určitou flexibilitu a přímou kontrolu.