Moveworks vs. Glean – která platforma AI je pro váš tým ta pravá?

Téměř 60 % našeho času trávíme vyhledáváním, sdílením a aktualizací informací na různých platformách a nástrojích. To jasně ukazuje, kolik času se během pracovní doby ztrácí při vyhledávání informací při používání různých firemních aplikací.
Glean a Moveworks jsou silnými konkurenty v řešení této výzvy díky svým funkcím podnikového vyhledávání a správy znalostí založeným na umělé inteligenci.
Obě aplikace nabízejí výkonné funkce umělé inteligence pro automatizaci služeb a procesů pro zaměstnance, ale určité omezení vedou týmy k hledání nejlepších alternativ.
V tomto článku porovnáváme Moveworks a Glean a zdůrazňujeme, co je třeba zvážit, pokud hodnotíte nástroje založené na umělé inteligenci pro lepší poskytování služeb a platformy pro správu služeb zaměstnanců.
Glean vs. Moveworks – a nejlepší alternativa v kostce
|Funkce
|Glean
|Moveworks
|⭐ Nejlepší alternativa: <2>ClickUp
|Vyhledávání v podniku
|Sémantické vyhledávání založené na LLM napříč více než 250 zdroji dat; silné v získávání roztříštěných znalostí
|Sémantické vyhledávání s logickým enginem; optimalizované pro řešení ticketů a strukturovaných interních požadavků.
|Propojené podnikové vyhledávání napříč úkoly, dokumenty, chaty a integrovanými aplikacemi – s okamžitými odpověďmi připravenými k akci.
|Automatizace úkolů a pracovních postupů
|Omezené provádění akcí; zaměřuje se na shrnování, vyhledávání a organizování informací.
|Hluboká automatizace úkolů v oblasti IT/HR/financí; zpracovává resetování, přístup, schvalování a vystavování lístků.
|AI agenti spouštějí akce, aktualizují úkoly, směrují požadavky a automatizují IT/HR pracovní postupy přímo ve vašem pracovním prostoru.
|AI asistenti
|Glean Assistant pro shrnování, generování obsahu a odpovídání na dotazy s využitím podnikového kontextu
|Asistent podpory AI, který řeší dotazy, navrhuje zprávy a provádí akce v chatu.
|ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: vyhledávejte, odpovídejte, shrňujte, vytvářejte úkoly, aktualizujte dokumenty a provádějte pracovní postupy.
|Správa znalostí
|Silné stránky: ověřené odpovědi, kurátorované huby, FAQ, Go Links; ideální pro onboardování a interní dokumentaci
|Zaměřuje se více na řešení podpory než na strukturovanou správu obsahu.
|Centralizované dokumenty, úkoly, chat a znalosti – vše propojeno pomocí AI a okamžitého vyhledávání kontextu.
|Flexibilita pro vývojáře
|Podpora API, ale omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů
|Agent Studio pro vytváření agentů pro konkrétní úkoly a přizpůsobené automatizace pomocí nástrojů s nízkými požadavky na kódování
|Vytvářejte vlastní AI agenty, automatizace, integrace a IT pracovní postupy bez nutnosti spravovat infrastrukturu.
|Chat + spolupráce
|Souhrny a odpovědi v postranním panelu; není určeno pro akční pracovní postupy v chatu
|Zpracovává IT/HR pracovní postupy přímo ve Slacku/Teams, řeší úkoly v chatu.
|ClickUp Chat automaticky převádí zprávy na úkoly, shrnutí, rozhodnutí a synchronizované aktualizace projektů.
|Integrace
|Více než 250 zdrojů, včetně Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams
|Více než 100 systémů v oblasti identit, HR, ITSM, aplikací pro zasílání zpráv
|Integruje se s GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce a dalšími – vše sjednocené do jednoho pracovního prostoru.
|Zabezpečení + oprávnění
|Přísné vyhledávání s ohledem na oprávnění; respektuje podnikovou kontrolu přístupu
|Správa s hodnocením obsahu, citacemi a ověřovacími pracovními postupy
|Podrobná oprávnění pro úkoly, seznamy, dokumenty a prostory; podniková bezpečnost bez nákladů na nastavení
|Síla použití
|Nejlepší pro podnikové vyhledávání a objevování znalostí
|Nejlepší pro automatizaci služeb pro zaměstnance a odklonění ticketů
|Nejlepší pro týmy, které chtějí vyhledávání + automatizaci + správu práce v jednom konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí.
Co je Glean?
Každý den tráví zaměstnanci spoustu času kladením stejných otázek – kde je ta personální směrnice? Jak si resetuji heslo? Jaká je nejnovější verze prezentace? K těmto zpožděním dochází nejen proto, že data společnosti jsou roztříštěna mezi příliš mnoho podnikových aplikací, ale také kvůli neefektivní komunikaci se zákazníky.
A právě zde vstupuje do hry Glean. Jedná se o platformu pro správu služeb zaměstnanců založenou na umělé inteligenci, která poskytuje rychlé a přesné odpovědi díky propojení se všemi vašimi nástroji. Díky pokročilým funkcím podnikového vyhledávání okamžitě vyhledává relevantní informace a:
✅ Sjednocuje data a historii uživatelů napříč různými podnikovými systémy pro plynulé vyhledávání informací✅ Rozumí chování uživatelů pomocí zpracování přirozeného jazyka a strojového učení✅ Zpracovává rutinní dotazy pomocí chytrých návrhů a AI chatu, čímž snižuje zátěž týmů podpory✅ Umožňuje zaměstnancům snadno vytvářet obsah, shrnovat vlákna a automatizovat opakující se úkoly
Funkce Glean
Jedinečností Gleanu je, že se připojuje k datům vaší společnosti a automatizuje způsob, jakým lidé vyhledávají, spravují a pracují s informacemi, a to prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní. Tyto klíčové funkce zajišťují podporu v reálném čase a rychlejší zapracování. Pojďme se na ně podívat.
1. Funkce č. 1: Sémantické vyhledávání založené na umělé inteligenci s rozpoznáním kontextu
Glean poskytuje pokročilé sémantické vyhledávání pomocí rozsáhlých jazykových modelů, které zaměstnancům umožňuje rychlejší přístup k rozptýleným informacím. Stále však do značné míry závisí na strukturovaných zdrojích znalostí, aby poskytoval přesné výsledky.
Funkce podnikového vyhledávání tohoto nástroje se přizpůsobují podle toho, kdo vyhledává, jakou má roli a jaké byly jeho poslední aktivity, a vytvářejí tak personalizované a jednotné vyhledávání.
Glean navíc respektuje stávající úrovně oprávnění, takže citlivý obsah zůstává chráněn.
📖 Přečtěte si také: Systém pro správu ticketů pro IT týmy
2. Funkce č. 2: Glean Assistant a AI agenti
Asistent Glean odpovídá na dotazy zaměstnanců, shrnuje obsah a pomáhá s vytvářením dokumentů s využitím podnikového kontextu.
Další výhodou je, že můžete také vytvářet vlastní AI agenty, kteří automatizují rutinní úkoly, spouštějí vícestupňové pracovní postupy a provádějí akce uvnitř znalostního grafu vaší firmy – to vše s přesností založenou na oprávněních a kontextu. To pomáhá IT a podpůrným týmům snížit objem ticketů a zároveň zlepšit poskytování služeb.
👀 Zajímavost: Umělá inteligence je nejúčinnější, když snižuje rutinní dotazy a opakující se úkoly, což je přesně oblast, kde podnikové vyhledávání a automatizace ClickUp mají největší dopad.
3. Funkce č. 3: Správa znalostí a ověřené odpovědi
Týmy mohou centralizovat své znalosti pomocí ověřených často kladených otázek, odkazů Go Links a kurátorovaných center zdrojů. Funkce Glean snižují počet dotazů zaměstnanců a zvyšují rychlost zaškolování tím, že usnadňují vyhledávání důvěryhodných a aktuálních odpovědí, což je nezbytné pro snížení prostojů.
4. Funkce č. 4: Bezpečná integrace se všemi vašimi nástroji
Glean podporuje více než 250 datových zdrojů, včetně Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support a Microsoft Teams.
Navíc nehrozí žádné riziko úniku citlivých dat, protože Glean indexuje a propojuje podnikové aplikace, aby správný obsah dostal správný člověk.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu IT služeb (ITSM)
5. Funkce č. 5: Nativní automatizace pro efektivitu na pracovišti
Díky integraci do nástrojů jako Slack, Zoom a Microsoft 365 poskytuje Glean souhrny, návrhy akcí a odpovědi založené na umělé inteligenci tam, kde zaměstnanci již pracují.
Od shrnování vláken po vytváření e-mailů v Outlooku, cílem je zvýšit produktivitu a snížit počet opakujících se úkolů napříč odděleními.
📮 ClickUp Insight: Průměrný znalostní pracovník odešle denně 25 zpráv jen proto, aby našel informace a kontext, a ztrácí tak drahocenný čas procházením roztříštěných chatů a e-mailů.
Představte si, že by úkoly, projekty, zprávy a znalosti byly uloženy v jednom propojeném pracovním prostoru, kde by vše spojovala umělá inteligence. Nemusíte si to představovat. Máte ClickUp. Vyzkoušejte ho ještě dnes!
Ceny Glean
- Ceny na míru
📖 Přečtěte si také: Nejlepší konkurenti a alternativy Glean
Co je Moveworks?
Zaměstnanci potřebují okamžité odpovědi – to už jsme si řekli.
Ať už jde o resetování hesla, vyhledání zásad nebo kontrolu zůstatku dovolené, když jsou informace rozptýleny po různých podnikových systémech, týmy podpory jsou přetížené a práce se zpomaluje.
Moveworks řeší tento problém pomocí platformy pro správu služeb zaměstnanců založené na umělé inteligenci, která rozumí dotazům v přirozeném jazyce, vyhledává relevantní informace a automatizuje odpovědi napříč nástroji, které vaše společnost již používá.
Díky tomu může Moveworks provádět následující:
✅ Poskytuje podporu v reálném čase pro IT, HR a finance prostřednictvím AI asistenta vyškoleného na datech vaší společnosti✅ Řeší rutinní dotazy a automatizuje support tickety pomocí inteligentních agentů, kteří zpracovávají úkoly bez nutnosti eskalace na člověka✅ Umožňuje podnikové vyhledávání ve strukturovaných i nestrukturovaných zdrojích a nabízí rychlé, personalizované odpovědi založené na kontextu
Funkce Moveworks
Moveworks United, řešení založené na umělé inteligenci, pomáhá uživatelům automatizovat podporu, zrychlit pracovní postupy a zlepšit poskytování služeb v celé organizaci. Zde jsou klíčové funkce, které jsou součástí tohoto procesu:
1. Funkce č. 1: AI asistent s konverzačním uvažováním
Moveworks poskytuje AI asistenta navrženého pro interní podpůrné pracovní postupy, ale vyžaduje strukturovaná data, stabilní znalostní články a průběžnou údržbu, aby byly odpovědi přesné.
Ať už jde o poskytování softwaru, psaní e-mailů nebo aktualizaci přihlašovacích údajů, uživatelé mohou provádět akce přímo v chatu, aniž by museli čekat na lidské agenty.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s nalezením správné verze souboru nebo s vyhledáváním schválení? Blog Optimalizace pracovního postupu správy dokumentů vám ukáže, jak to vyřešit pomocí jasného a strukturovaného procesu.
2. Funkce č. 2: Pokročilý podnikový vyhledávač
Funkce podnikového vyhledávání Moveworks přesahují pouhé porovnávání klíčových slov, protože využívají sémantické porozumění a logický engine k získání přesných a relevantních informací. Uživatelé mohou vyhledávat v interních znalostních bázích, souborech PDF, e-mailech a systémových záznamech v rámci jednoho dotazu a získat odpovědi doplněné o odkazy na zdroje.
Moveworks také zahrnuje integrovanou správu AI, která zahrnuje hodnocení obsahu, ověřovací kontroly a citace založené na zdrojích, což zajišťuje, že odpovědi zůstanou přesné a v souladu s vývojem vaší znalostní báze.
3. Funkce č. 3: Automatizace agentů a studio agentů
Moveworks umožňuje týmům vytvářet vlastní agenty pro automatizaci úkolů, spouštění akcí a provádění backendových pracovních postupů v podnikových systémech.
Díky nástroji Agent Studio mohou vývojáři nasazovat výkonné agenty úkolů pomocí jednoduchých vstupů v přirozeném jazyce, aniž by potřebovali složité integrace. Software podporuje širokou škálu automatizací, od třídění žádostí o podporu až po spouštění řetězců pracovních postupů v oblasti IT, HR a financí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro podnikové vyhledávání
4. Funkce č. 4: Správa služeb v reálném čase
Od vytváření ticketů a odesílání schválení až po kontrolu stavu požadavků – Moveworks automatizuje celý cyklus správy služeb.
Jeho inteligentní systémy třídění a předávání snižují zátěž týmů podpory, minimalizují eskalace a zajišťují rychlé reakční časy.
5. Funkce č. 5: Integrace napříč platformami s obchodními nástroji
Moveworks se propojuje s více než 100 systémy, od Salesforce Service Cloud a Microsoft Teams po platformy pro správu identit a lidských zdrojů, a poskytuje komplexní funkcionalitu. Funguje tam, kde již zaměstnanci pracují, a umožňuje jim vyhledávat, provádět akce a řešit rutinní úkoly bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Ceny Moveworks
- Ceny na míru
🧠 Věděli jste, že: Průměrný manažer ztrácí každý rok více než 683 hodin kvůli rozptýlení, ale AI může zvýšit produktivitu až o 40 %. Zjistěte jak v článku Jak používat AI pro zvýšení produktivity.
Porovnání funkcí Glean a Moveworks
Obě nástroje mají sice některé podobnosti, ale také se specializují na určité aspekty, díky čemuž patří k nejlepším alternativám na trhu. Abychom pochopili, který z nich použít pro dosažení požadovaných výsledků, podívejme se, jak si jejich funkce vedou v reálných případech použití:
Funkce č. 1: Vyhledávání v rámci podniku napříč nástroji
Glean nabízí robustní podnikový vyhledávač, který se připojuje k více než 100 zdrojům dat, včetně Google Workspace, Slack a Salesforce. Jeho schopnosti zpracování přirozeného jazyka a sémantické indexování zajišťují přesné vyhledávání informací napříč fragmentovanými systémy.
Moveworks zahrnuje vyhledávací funkce, ale je spíše přizpůsoben řešení ticketů a iniciování úkolů než podpoře průzkumné práce s informacemi.
🏆 Vítěz: Glean – nejlepší pro rychlé vyhledávání informací ve všech vašich nástrojích a systémech
📖 Přečtěte si také: Tipy, jak pracovat rychleji a zvládnout více úkolů
Funkce č. 2: Automatizace úkolů a pracovních postupů
Moveworks je navržen tak, aby automatizoval úkoly, jako je resetování hesel, přístup k softwaru a odesílání formulářů, bez nutnosti lidských agentů. Je hluboce integrován s platformami ITSM a využívá agentický AI framework k spouštění backendových akcí.
Glean sice dokáže shrnout a zobrazit obsah, ale postrádá ekvivalentní akční pracovní postupy.
🏆 Vítěz: Moveworks – lepší pro zpracování interních podpůrných operací a automatizaci rutinních dotazů
Funkce č. 3: Integrace komunikačních platforem
Obě platformy se integrují s Microsoft Teams a Slack, ale Moveworks zpracovává end-to-end pracovní postupy přímo v chatu – například řešení žádostí o podporu, předkládání schválení nebo aktualizaci záznamů.
Postranní panel Glean pomáhá vyhledávat a sumarizovat dokumenty, ale neprovádí vícestupňové pracovní postupy v chatu.
🏆 Vítěz: Moveworks — silnější akční engine v rámci kolaborativních platforem
💡 Tip pro profesionály: Ztrácíte čas opakujícími se úkoly? Průvodce využíváním automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro maximální produktivitu ukazuje, jak zefektivnit práci a zvýšit návratnost investic pomocí chytrých nástrojů umělé inteligence.
Funkce č. 4: Správa znalostí a objevování
Glean umožňuje týmům vytvářet kurátorské sbírky, ověřené odpovědi a sdílené zdroje, což je ideální pro zaškolování nových zaměstnanců, výzkum a interní spolupráci.
Na druhou stranu se Moveworks více zaměřuje na řešení požadavků než na organizaci institucionálních znalostí.
🏆 Vítěz: Glean — vhodnější pro týmy spravující velké objemy interního obsahu a dokumentace
Funkce č. 5: Flexibilita pro vývojáře a přizpůsobení agentů
Moveworks poskytuje AI Agent Studio pro vývojáře, kteří mohou pomocí nástrojů s nízkým kódováním vytvářet a nasazovat agenty pro konkrétní úkoly, což umožňuje hlubokou automatizaci napříč podnikovými systémy.
Glean sice nabízí API a podporu AI, ale zaměřuje se spíše na vyhledávací dotazy a přístup k informacím než na návrh procesů.
🏆 Vítěz: Moveworks — silnější vývojářské prostředí pro vytváření automatizací specifických pro podniky
👀 Zajímavost: Psaní seznamu úkolů před spaním vám může pomoci rychleji usnout, protože uklidní vaši mysl.
Glean vs. Moveworks na Redditu
Uživatelé Redditu oceňují silné podnikové vyhledávání a synchronizaci snímků Gleanu, zejména pro organizování poznámek z výuky a vyhledávání materiálů napříč zařízeními. Jak zdůraznil jeden uživatel:
Nerada používám dvě různé aplikace pro výuku, ale miluji možnost synchronizovat prezentace a zvuk s Glean.
Nerada používám dvě různé aplikace pro výuku, ale líbí se mi, že mohu synchronizovat prezentace a zvuk s Glean.
Několik uživatelů však hlásilo špatnou kvalitu přepisu a nadměrný šum na pozadí, zejména na laptopech. Jiní zjistili, že mobilní verze rychle vybíjí baterii a uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
Glean jsem použil poprvé před pár dny a nahrávka byla příšerná (zachytila více šumu v pozadí než hlas přednášejícího).
Glean jsem použil poprvé před pár dny a nahrávka byla příšerná (zachytila více šumu v pozadí než hlas přednášejícího).
IT manažeři mezitím vyzdvihli schopnost Moveworks odklonit velkou část žádostí o podporu, snížit zátěž helpdesku a zlepšit poskytování služeb v rámci IT a HR týmů.
Začátek byl pomalý, ale jakmile se to rozjelo, fungovalo to opravdu dobře. Podle posledních informací od manažera SD se tím řeší/odklání asi 45 % všeho, čeho se to týká.
Začátek byl pomalý, ale jakmile se to rozjelo, fungovalo to opravdu dobře. Podle posledních informací od manažera SD se vyřeší/odkloní asi 45 % všeho, čeho se to dotkne.
Pokud však nejste ochotni vynaložit potřebné úsilí na nastavení nástroje, může to vést k problémům. Uživatelé jsou upozorněni, že Moveworks vyžaduje čisté, dobře strukturované znalostní články a průběžné monitorování, aby fungoval správně.
Potřebujete tým specializovaných pracovníků, kteří každý den analyzují data, abyste mohli sledovat skóre informací.
Potřebujete tým specializovaných pracovníků, kteří každý den analyzují data, abyste mohli sledovat skóre informací.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Glean a Moveworks
Věc se má tak: Glean i Moveworks fungují v izolovaných systémech. Glean postrádá schopnosti provádění úkolů, zatímco Moveworks závisí na rigidních pracovních postupech a strukturovaných datech. ClickUp překlenuje obě mezery pomocí platformy založené na umělé inteligenci.
ClickUp se odlišuje konvergencí, nikoli sdružováním. Namísto přeskakování mezi vyhledávacím nástrojem, jako je Glean, a automatizačním nástrojem, jako je Moveworks, ClickUp propojuje úkoly, znalosti, chat a pracovní postupy v jednom konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí. To znamená méně nástrojů, méně přepracovávání a mnohem větší přehlednost.
Provádějte různé úkoly s ClickUp Brain
ClickUp Brain umí víc než jen shrnovat dokumenty nebo odpovídat na žádosti o podporu.
Kombinuje přesnost vyhledávání Glean s automatizací úkolů Moveworks, ale v širším pracovním prostoru, který zahrnuje správu projektů, dokumenty a chat v reálném čase.
Díky okamžitým odpovědím, vytváření úkolů pomocí umělé inteligence a integrovaným aktualizacím poskytuje týmům kontextově orientované informace připravené k akci, a to vše z jednoho velitelského centra.
Rychlejší odpovědi s Brain MAX
ClickUp Brain MAX poskytuje týmům okamžité, kontextově orientované odpovědi získané z úkolů, dokumentů, chatu a připojených nástrojů. Díky funkci Talk to Text můžete vyslovit otázky nebo aktualizace a během několika sekund je převést na úkoly, souhrny nebo dokumentaci. Udržuje všechny informace přesné a propojené s reálnou prací, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Automatizujte skutečné pracovní postupy pomocí ClickUp Agents.
Agenti ClickUp mohou automaticky dodržovat pravidla, provádět akce, aktualizovat data, směrovat úkoly a podporovat procesy IT nebo HR. Pracují uvnitř vašich projektů, dokumentů a chatu a udržují vše v souladu bez manuálního dohledu.
💡 Tip pro profesionály: Chcete rychlejší odpovědi, chytřejší projekty a obsah, který se píše sám? Nejlepší nástroje pro sdílení znalostí, automatizaci projektů a psaní ukazují , jak ClickUp Brain přináší AI do vaší každodenní práce – bez nutnosti technického zásahu.
Vyhledávání znalostí se snoubí s praktičností v ClickUp Enterprise Search
Zatímco Glean a Moveworks nabízejí podnikové vyhledávací funkce, ClickUp Enterprise Search jde ještě dál. Rozumí záměru uživatele, vyhledává odpovědi ze všech vašich nástrojů a propojuje výsledky vyhledávání s úkoly, dokumenty a projekty v reálném čase.
Toto jednotné vyhledávání vám nejen pomůže najít data, ale také vám umožní okamžitě na základě nich jednat.
Automatizace ClickUp vytvořená pro IT
ClickUp pro IT týmy otevírá dveře k flexibilitě ve velkém měřítku.
Díky více než 100 šablonám, dynamickým přiřazením a integraci s nástroji jako GitHub, Salesforce a ServiceNow mohou týmy pomocí automatizací ClickUp automatizovat vše od směrování ticketů po reakci na incidenty, a to bez jediného řádku kódu.
Získáte také spouštěče založené na umělé inteligenci, které analyzují data a navrhují akce, čímž zlepšují efektivitu pracoviště v celém rozsahu.
Vytvářejte rychleji a plánujte chytřeji. ClickUp pomáhá vašim produktovým týmům proměnit poznatky založené na umělé inteligenci v praktické projektové plány.
Spolupráce v reálném čase s ClickUp Chat
Na rozdíl od Glean nebo Moveworks, ClickUp Chat nabízí více než jen podporu konverzací. Převádí zprávy na úkoly, sumarizuje vlákna a automaticky se synchronizuje s projekty.
Díky AI CatchUp a propojení kontextu v reálném čase není vaše historie chatů nikdy izolovaná. ClickUp Chat je jediný chatovací nástroj, kde spolupráce, rozhodování a provádění probíhají na stejném místě, což z něj činí nejlepší nástroj pro spolupráci s AI na trhu.
Šablona IT podpory ClickUp je praktickým rozšířením všeho, o čem jsme diskutovali: kombinuje silné stránky automatizace úkolů Moveworks s vyhledávatelným přístupem k znalostem Glean, ale v jednom sjednoceném pracovním prostoru.
Tato IT šablona umožňuje IT týmům centralizovat tikety, sledovat pokrok a automatizovat rutinní odpovědi – bez nutnosti měnit nástroje nebo vytvářet složité pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Stále přepínáte mezi záložkami, abyste našli to, co potřebujete? Článek Jak propojená umělá inteligence eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci ukazuje, jak ClickUp přeměňuje roztříštěné informace na okamžité, využitelné poznatky, abyste se mohli soustředit na plnění úkolů.
S ClickUp už nebudete pracovat v kruhu
Závěrem: pokud je vaší prioritou rychlé sémantické vyhledávání v podniku, použijte Glean. Pro automatizaci a samoobslužné služby pro zaměstnance je vynikající Moveworks.
S ClickUpem však můžete mít to nejlepší z obou světů.
Ať už automatizujete IT podporu, sumarizujete dokumenty nebo přeměňujete chat na strukturované úkoly, ClickUp promění pasivní vyhledávání v reálnou produktivitu. A díky funkcím jako Connected Search, Automations a AI Chat může váš tým konečně přestat přepínat mezi různými nástroji.
Výsledky mluví samy za sebe.
Podle QubicaAMF týmy používající ClickUp ušetří více než 5 hodin týdně, které dříve ztrácely pouhým vyhledáváním informací. Vynásobte to počtem oddělení a úspora času a zvýšení produktivity budou obrovské. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes, sjednoťte své nástroje a konečně dokončete svou práci!