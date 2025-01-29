16 nejlepších nástrojů pro správu IT služeb (ITSM) pro rok 2025

Moderní organizace jsou silně závislé na své IT infrastruktuře a i krátké přerušení IT systémů může způsobit chaos a zastavit provoz.
A tak 90 % organizací zavádí robustní systémy správy IT služeb (ITSM), aby předešlo výpadkům a zajistilo plynulý chod IT operací.
Během svých let v oboru jsem pracoval s několika nástroji ITSM, které efektivně sledují procesy, aby držely krok s neustále se vyvíjející technologií.
V tomto blogu jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů pro správu IT služeb, abyste se mohli rozhodnout, který z nich je pro vás nejvhodnější. 👇
Co byste měli hledat v nástrojích ITSM?
Nástroje pro správu IT služeb nabízejí strukturovaný přístup k navrhování, správě a provozu IT systémů a služeb, včetně:
- IT hardware (servery, telefony a tiskárny)
- Hardware koncových zařízení (počítače, notebooky a mobilní zařízení)
- Softwarové služby (e-mail a VoIP)
- IT služby (IT helpdesk a řízení IT projektů)
- Softwarové systémy (kancelářské balíky a ERP řešení)
Výběr správného nástroje je náročný, protože existuje mnoho možností.
I když se ideální nástroj ITSM liší v závislosti na vašich obchodních požadavcích, dovolte mi rozebrat některé nezbytné vlastnosti nástrojů ITSM:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nástroj by měl být intuitivní. Pro váš IT tým a koncové uživatele by mělo být snadné se v softwaru orientovat.
- Přizpůsobení: Nástroj by vám měl umožnit přizpůsobit procesy, pracovní postupy a zprávy podle vašich potřeb.
- Procesy ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je standardizovaný rámec pro procesy řízení incidentů a změn. Pomáhá identifikovat a zmírňovat rizika spojená s IT službami, minimalizovat přerušení a zvyšovat spolehlivost služeb. Zkontrolujte, zda je nástroj kompatibilní s ITIL.
- Integrace: Software by měl být snadno integrovatelný s jiným softwarem, jako jsou monitorovací nástroje nebo ERP.
- Samoobslužný portál: Nejlepší je, když váš software ITSM obsahuje uživatelský portál pro odesílání ticketů a přístup k řešením, což snižuje zátěž IT podpory.
- Škálovatelnost: Hledejte nástroje pro správu požadavků na IT služby, které se přizpůsobí změnám v rámci vývoje vaší organizace a budou škálovatelné v závislosti na růstu vašeho podnikání.
- Mobilní přístupnost: Přístup k nástroji na cestách je nezbytný, zejména pro vzdálené týmy. Mnoho nástrojů ITSM, jako je ClickUp, nabízí intuitivní mobilní aplikace pro snadné služby.
16 nejlepších nástrojů pro správu IT služeb (nástroje ITSM)
Porozumění potřebám vaší organizace je stejně důležité jako znalost základních funkcí softwaru ITSM. Je vaším cílem zvýšit efektivitu? Nebo zlepšit spokojenost zákazníků?
Jakmile si stanovíte cíle své organizace, můžete se rozhodnout, který z těchto nástrojů ITSM je pro vás nejvhodnější.
Zde je seznam veškerého softwaru, se kterým jsem pracoval a který se mi osvědčil. 👇
1. ClickUp pro správu IT služeb a operací
Řešení ClickUp pro IT a PMO nabízí pokročilé funkce pro zefektivnění pracovních postupů a zlepšení přehlednosti v rámci správy IT operací. Zvládněte více práce rychleji díky více než 35 nástrojům ClickUp a stovkám hotových šablon, které předčí i některé z nejlepších softwarů pro správu IT operací.
💫Sada nástrojů pro správu IT operací ClickUp v kombinaci s funkcí spolupráce může zvýšit včasnost dodávek až o 35 %.
Spravujte procesy a sledujte incidenty pomocí ClickUp Tasks; pomocí značek a štítků rozlišujte mezi softwarovými chybami, hardwarovými poruchami atd. Díky funkci Task Priorities v ClickUp tým vždy ví, co má řešit jako první.
Šablona ClickUp IT Service Management Template (ITSM) je skvělá šablona, která vám pomůže začít a nastavit vaši IT službu podpory v rámci ClickUp v pouhých několika krocích.
Tato šablona je určena pro správu incidentů a znalostí a umožňuje vám:
- Pomocí vlastních stavů můžete vytvořit 27 různých stavů („Uzavřeno“, „Pozastaveno“, „Probíhá“) a sledovat tak postup prací.
- Přiřaďte vlastní pole k kategorizaci úkolů, jako jsou „Žadatel“, „E-mail“ a „Kancelář“, a vizualizujte údaje o zákaznících.
- Využijte funkce pro spolupráci, aby týmy mohly přidělovat úkoly, stanovovat termíny a pravidelně diskutovat.
Pomocí šablony hlášení IT incidentů ClickUp můžete sledovat, jak daná událost narušila běžný provoz IT systému a jak byl tento problém vyřešen. Šablona poskytuje plán nebo strukturu pro vypracování tohoto dokumentu a vytvoření databáze.
Podobně šablona ClickUp IT Support Template usnadňuje interní IT požadavky a problémy. Tato šablona umožňuje vašemu týmu snadno odesílat požadavky a zajišťuje, že nic nebude opomenuto.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlé integrace: Integrace s více než 1 000 aplikacemi pro automatizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity.
- Automatizace: Nastavte automatizované pracovní postupy pomocí spouštěčů a akcí s ClickUp Automations, které zefektivňují procesy, jako je správa úkolů a hlášení chyb, bez nutnosti programování.
- Více zobrazení: Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou Kanban, Tabule, Kalendář, Seznam a Časová osa. Různé způsoby zobrazení databáze přinášejí přehlednost infrastrukturních prvků, včetně serverů, zařízení a aplikací.
- Přizpůsobitelné šablony: Použijte šablony SOP od ClickUp k hlášení, sledování a prioritizaci chyb, omylů a dalších problémů.
- ClickUp Brain: Ušetřete čas díky aktualizacím a zprávám o postupu prací založeným na umělé inteligenci. Pomocí vyhledávacího pole založeného na umělé inteligenci můžete vyhledat jakékoli informace o IT aktivech uložené v rozsáhlé databázi ClickUp a v cloudovém úložišti, jako je Google Drive.
Omezení ClickUp
- Platforma s bohatými funkcemi může být pro nováčky zpočátku trochu složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SolarWinds Service Desk
SolarWinds Service Desk je cloudová platforma pro správu IT služeb, která zefektivňuje poskytování služeb a podporu. Je navržena tak, aby se přizpůsobovala a podporovala růst vašeho podnikání.
Jedním z hlavních důvodů, proč používám tuto aplikaci, je její uživatelsky přívětivý systém správy ticketů. Zjednodušuje hlášení incidentů a sledování požadavků, což vám umožňuje efektivně prioritizovat a spravovat tickety.
Nejlepší funkce SolarWinds
- Centralizujte důležité informace pomocí znalostních bází a umožněte týmu samostatně řešit běžné problémy.
- Udržujte přesné inventáře hardwarových a softwarových aktiv pomocí správy aktiv.
- Vytvářejte spolehlivé zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) a zvyšujte kvalitu služeb pomocí nástrojů pro reporting a analytiku.
- Umožněte snadnou definici, monitorování a reporting SLA (smlouvy o úrovni služeb), abyste zajistili včasné dodání pomocí správy SLA.
Omezení SolarWinds
- SolarWinds postrádá robustnost a škálovatelnost nástrojů ITSM na podnikové úrovni.
- Vzhledem k náročnému procesu učení se uživatelé musí více snažit, aby se seznámili s funkcemi platformy.
Ceny SolarWinds
- Essentials: 39 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premier: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze SolarWinds
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
3. Zendesk Suite
Zendesk Suite je komplexní nástroj pro správu IT služeb, který centralizuje IT operace. Účinně dodržuje standardní postupy ITSM a ITIL.
Cloudová platforma zákaznických služeb nabízí řadu nástrojů, které pomáhají firmám zlepšit komunikaci se svými zákazníky.
Nejlepší funkce Zendesk Suite
- Poskytujte zákaznickou podporu prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-mail, telefon, chat, SMS, sociální média a web.
- Nástroj lze snadno integrovat do vaší stávající technologické infrastruktury a dalších klíčových podnikových systémů.
- Automatizujte opakující se úkoly a pracovní postupy, včetně předdefinovaných odpovědí na běžné problémy.
- Umožněte zaměstnancům samostatně hledat řešení prostřednictvím samoobslužných portálů, čímž snížíte zátěž IT týmů.
Omezení sady Zendesk
- Postrádá pokročilé funkce pro komplexní potřeby správy IT služeb.
- Cena může být vyšší než u jiných nástrojů ITSM, pokud jste velká organizace.
- Noví uživatelé čelí náročnému procesu učení, zejména pokud přecházejí z tradičního nástroje pro správu služeb.
Ceny balíčku Zendesk Suite
- Tým: 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Růst: 89 USD/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Profesionální: 115 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk Suite
- G2: 4,3/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
4. ServiceNow ITSM
ServiceNow ITSM je cloudová platforma navržená pro zlepšení poskytování služeb, zvýšení spokojenosti uživatelů a zvýšení agility organizace.
Tento software odpovídá standardům ITIL (knihovna infrastruktury informačních technologií). Konsoliduje mnoho IT nástrojů a starších řešení do jedné platformy, což umožňuje automatizované pracovní postupy, data v reálném čase a zvýšenou produktivitu.
Nejlepší funkce ITSM od ServiceNow
- Zajistěte rychlé řešení IT problémů a upřednostněte incidenty díky robustním funkcím pro správu problémů a IT incidentů.
- Spravujte změny v IT prostředí a minimalizujte přerušení pomocí funkcí pro správu změn.
- Využijte umělou inteligenci a strojové učení k identifikaci potenciálních problémů a automatizaci reakcí pomocí prediktivní inteligence.
- Získejte přehled o výkonu služeb pomocí analytických nástrojů, které umožňují rozhodování na základě dat s analýzou výkonu.
Omezení ITSM ServiceNow
- Počáteční nastavení a přizpůsobení vyžadují čas a zdroje.
- Pro malou organizaci je to považováno za nákladné.
- S rostoucím množstvím dat může docházet ke zpomalení.
Ceny ITSM od ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow ITSM
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
5. BMC Helix ITSM
BMC Helix ITSM je řešení ITSM, které využívá inteligentní automatizaci a umělou inteligenci k vylepšení IT operací a poskytování služeb.
Integruje se s nástroji DevOps, automaticky identifikuje změny a poskytuje dynamická hodnocení rizik založená na umělé inteligenci pro lepší výsledky.
Nejlepší funkce BMC Helix ITSM
- Zaveďte inteligentní automatizaci, abyste zefektivnili správu služeb a zajistili přesné a včasné dodávky.
- Podporujte plynulou správu napříč více cloudovými prostředími díky funkcím pro více cloudů.
- Integrujte oblíbené nástroje DevOps a umožněte spolupráci mezi IT a vývojovými týmy.
- Pomocí přizpůsobitelných přehledů a dashboardů získáte přístup k informacím o službách a provozních metrikách v reálném čase.
Omezení BMC Helix ITSM
- Není snadné udržovat; někteří uživatelé si stěžovali na problémy s výkonem.
- Uživatelé se potýkali s problémy s rozhraním, které může být trochu pomalé.
Ceny BMC Helix ITSM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BMC Helix ITSM
- G2: 3,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
6. SysAid
SysAid je platforma ITSM, která nabízí řadu nástrojů pro správu servisních požadavků a incidentů a zefektivnění pracovních postupů. Tento software disponuje generativní umělou inteligencí, kterou lze integrovat do všech aspektů správy služeb, včetně konverzačního chatbota, který odpovídá na běžné otázky.
Nejlepší funkce SysAid
- Efektivně spravujte a sledujte žádosti o podporu pomocí nástroje pro správu žádostí SysAid.
- Získejte přístup k celé řadě integrací, předem připravených balíčků a automatizačních botů na tržišti SysAid.
- Nabízejte vzdálené řešení problémů a podporu prostřednictvím funkcí vzdáleného ovládání softwaru.
- Integrujte je s různými aplikacemi třetích stran, jako jsou Jira, Salesforce a Slack.
- Pomocí SysAid Copilot můžete poskytnout pracovníkům servisního střediska nástroje a zdroje, které jim pomohou snadno řešit problémy.
- Vytvořte kompletní shrnutí případu, včetně analýzy sentimentu, pomocí nástrojů pro shrnutí případů od SysAid.
- Podporujte hybridní digitální pracovní prostory s možností nasazení jak na místě, tak v cloudu.
Omezení SysAid
- Uživatelé hlásí, že jsou často odhlášeni po 10 minutách nečinnosti, což je frustrující.
- Chybí včasná podpora pro složité problémy
- SysAid je obtížné přizpůsobit a nakonfigurovat pro vaše obchodní procesy.
Ceny SysAid
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SysAid
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
7. Freshservice
Freshservice je jednotné řešení pro správu IT a služeb zaměstnanců založené na umělé inteligenci. Poskytuje funkce pro správu IT služeb a lze jej rozšířit i na týmy mimo oblast IT.
Platforma zefektivňuje provoz helpdesku a zlepšuje poskytování služeb v různých obchodních prostředích.
Nejlepší funkce Freshservice
- Poskytněte zaměstnancům samoobslužné možnosti, aby mohli problémy řešit samostatně.
- Zvyšte produktivitu agentů pomocí chatbotů a poznatků založených na umělé inteligenci.
- Urychlete zavádění změn a efektivně odhadujte dopad na podnikání pomocí správy změn.
- Sjednoťte textové zprávy, e-maily, tikety a týmy do jednoho zobrazení a zároveň konsolidujte zdroje napříč více systémy, cloudy a kancelářemi pomocí omnichannelových funkcí.
Omezení Freshservice
- Omezené externí integrace mají vliv na konektivitu s mnoha nástroji.
- Omezení v oblasti designu a přizpůsobení; přizpůsobení uživatelského portálu vyžaduje znalost HTML kódování.
Ceny Freshservice
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 95 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshservice
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
8. TOPdesk
TOPdesk je komplexní platforma s funkcemi pro správu incidentů, znalostí a úkolů.
Můžete snadno registrovat a zpracovávat žádosti o služby a stížnosti. Díky extrémně uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu designu platformy se v ní zákazníci snadno orientují.
Nejlepší funkce TOPdesk
- Vyberte si z několika zobrazení tabule, včetně Kanban, Plán, Úkol a Dashboard, abyste mohli prohlížet, plánovat a prioritizovat tikety.
- Přizpůsobte rozvržení a pole konkrétním potřebám a vylepšete tak uživatelský komfort.
- Umožněte uživatelům samostatně spravovat požadavky na služby prostřednictvím samoobslužných portálů.
- Poskytujte kontrolu přístupu, včetně automatického stahování protokolů přístupu, seznamu bezpečných IP adres a možnosti omezit přístup na konkrétní rozsah IP adres.
Omezení TOPdesk
- Chybí některé funkce, například možnost hromadné manipulace s tikety.
- Nástroj pro vytváření reportů neposkytuje informace v reálném čase.
- Přizpůsobení má dodatečné náklady.
Ceny TOPdesk
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TOPdesk
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
9. Jira Service Management
Jira Service Management (JSM) je software ITSM vyvinutý společností Atlassian. Usnadňuje spolupráci mezi IT, vývojovými a obchodními týmy.
Jira nabízí dobře koordinované a komplexní funkce pro zlepšení poskytování služeb, správy incidentů a celkové efektivity IT operací.
Nejlepší funkce Jira Service Management
- Odesílejte požadavky prostřednictvím více kanálů, včetně centra nápovědy, e-mailu a zabudovatelných widgetů s možností odesílání požadavků prostřednictvím více kanálů.
- Zrychlete pracovní postupy a zlepšete přehlednost úkolů a procesů.
- Vytvářejte dynamické formuláře s podmíněnou logikou pomocí nástroje pro tvorbu formulářů bez kódu/s minimem kódu.
- Eskalujte závažné incidenty a umožněte okamžitou spolupráci mezi klíčovými pracovníky prostřednictvím Opsgenie pro správu závažných incidentů.
Omezení nástroje Jira Service Management
- Pro nové uživatele je složitý kvůli svým bohatým funkcím.
- Problémy s integrací – uživatelé hlásí potíže s připojením k nástrojům třetích stran.
Ceny Jira Service Management
- Bezplatný tarif
- Standard: 17,65 $/měsíc na uživatele
- Premium: 44,27 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira Service Management
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
10. Ivanti
Ivanti je bezprogramové řešení ITSM určené ke zvýšení provozní efektivity a zlepšení poskytování služeb. Spravuje a zabezpečuje IT prostředí a pomáhá s efektivní správou IT aktiv, zabezpečením koncových bodů a správou IT služeb.
Nejlepší funkce Ivanti
- Poskytněte intuitivní ovládání a chraňte koncová zařízení před viry, malwarem a spywarem pomocí jediné konzole.
- Vyberte si z lokálního, cloudového nebo hybridního nasazení podle potřeb vaší organizace.
- Přizpůsobte si dashboardy a získejte přehled o výkonnostních metrikách v reálném čase, abyste mohli lépe rozhodovat na základě dat.
- Automatizujte řešení problémů a vylepšete uživatelský komfort pomocí funkcí, jako je Ivanti Neurons pro proaktivní správu služeb.
Omezení Ivanti
- Ivanti nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které jsou však složité a časově náročné.
- Cena může být překážkou pro malé organizace nebo organizace s omezeným rozpočtem.
Ceny Ivanti
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ivanti
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. ManageEngine ServiceDesk Plus
ManageEngine ServiceDesk Plus zefektivňuje procesy ITSM a poskytování služeb pomocí nástrojů a funkcí ITSM, jako je správa incidentů, sledování aktiv, samoobslužné portály a správa projektů.
Tento software je také kompatibilní s ITIL a může být používán poskytovateli MSP k poskytování IT služeb více organizacím z jedné konzole.
Nejlepší funkce ManageEngine
- Synchronizujte uživatelské účty a atributy díky vylepšené integraci Active Directory.
- Vytvářejte závislosti mezi úkoly a zlepšete tak řízení projektů.
- Optimalizujte využití prostoru v areálech propojením ticketů a aktiv s modulem Space Management.
- Zlepšete vizualizaci metrik ITSM pomocí nových typů grafů vylepšených grafických reportů na dashboardu ManageEngine.
Omezení ManageEngine
- Několik kliknutí pro jednoduché úkoly, jako je vytvoření a uzavření tiketu
Ceny ManageEngine
- Standard: 16 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 78 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ManageEngine
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
12. SuperOps. ai
SuperOps. ai je platforma PSA-RMM založená na automatizaci a vytvořená pro moderní MSP. Platforma pomáhá MSP spravovat jejich klienty, projekty a IT dokumenty z jednoho místa.
Je známý tím, že zefektivňuje poskytování služeb a monitorování aktiv a sítí díky své platformě založené na umělé inteligenci. Platforma má zabudované monitorování sítě, IT dokumentaci a správu projektů.
Nejlepší funkce SuperOps. ai
- Zaznamenávejte, sledujte a řešte incidenty pomocí robustního systému ticketingu.
- Minimalizujte prostoje a dopad na uživatele prostřednictvím proaktivní správy incidentů a zároveň seskupujte incidenty do problémů pro analýzu příčin.
- Sledujte a spravujte efektivně všechna IT aktiva pomocí správy aktiv.
- Automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu díky automatizaci pracovních postupů.
Omezení SuperOps. ai
- Není možné zobrazit náhled souborů a dokumentů.
- Integrace třetích stran je údajně obtížná.
Ceny SuperOps. ai
- Pouze standardní PSA: 89 $/měsíc
- Pouze standardní RMM: 109 $/měsíc
- Pro: 149 $/měsíc
- Super: 179 $/měsíc
Hodnocení a recenze SuperOps. ai
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. SymphonyAI ITSM
SymphonyAI ITSM je nástroj ITSM založený na umělé inteligenci, který kombinuje správu aktiv, služeb a operací s cílem zvýšit produktivitu podniku.
Využívá nejnovější pokroky v oblasti digitálních agentů poháněných umělou inteligencí a automatizace služeb, aby poskytoval výjimečné uživatelské zkušenosti a zvyšoval efektivitu.
Nejlepší funkce SymphonyAI
- Používejte jednotný servisní portál pro všechny servisní požadavky, který umožňuje centralizovaný přístup a poskytuje samoobslužné funkce pro řešení problémů bez podpory IT.
- Zefektivněte procesy automatizací rutinních úkolů pomocí umělé inteligence.
- Automaticky identifikujte a spravujte IT aktiva a sledujte je po celou dobu jejich životního cyklu, abyste zvýšili odpovědnost.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí možností s nízkým nebo žádným kódováním a intuitivního rozhraní pro navrhování a správu pracovních postupů.
Omezení SymphonyAI
- Pomalejší řešení chyb
- Chybějící funkce, jako je monitorování sítě a správa oprav
Ceny SymphonyAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SymphonyAI
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
14. Halo ITSM
Halo ITSM je komplexní softwarové řešení ITSM, které standardizuje vaše procesy a poskytuje cenné analytické údaje.
Je obzvláště oceňován pro své uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní funkčnost, díky čemuž je vhodný pro organizace všech velikostí.
Nejlepší funkce Halo ITSM
- Sledujte, plánujte a provádějte změny hladce a zároveň zajistěte soulad se zavedenými procesy díky výkonným funkcím nástroje pro správu změn.
- Vytvořte centralizované znalostní báze pro sdílení informací a zrychlení řešení problémů.
- Využijte výkonnou databázi pro správu konfigurace (CMDB) ke sledování aktiv a jejich vztahů se správou aktiv.
- Automatizujte procesy a vylepšete poskytování služeb díky integraci umělé inteligence do softwaru.
Omezení Halo ITSM
- Rozhraní pro vytváření reportů je údajně méně intuitivní.
- Některé funkce chybí; například nelze sloučit tikety z různých organizací.
- Funkce Round Robin funguje pouze tehdy, když zůstáváte neustále na této záložce, aniž byste přepínali na práci na jiném tiketu.
Ceny Halo ITSM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Halo ITSM
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (35+ recenzí)
15. TeamDynamix
TeamDynamix je webová platforma, která nabízí správu IT služeb a správu projektového portfolia (PPM). Funguje jako integrační platforma pro služby (iPaaS).
Podporuje procesy ITIL, včetně správy aktiv a změn a plánování kapacity. Uživatelsky přívětivý portál je vynikajícím nástrojem pro zadávání ticketů, kontrolu stavu a vyhledávání článků v znalostní databázi.
Nejlepší funkce TeamDynamix
- Spravujte incidenty, problémy, změny a požadavky na služby prostřednictvím centralizovaného rozhraní s jednotným servisním střediskem TeamDynamix.
- Vytvořte intuitivní katalog služeb, který usnadní podávání žádostí o IT služby.
- Dodržujte osvědčené postupy ITIL
- Podpora metodik řízení projektů, včetně Waterfall a Agile, s řízením projektového portfolia.
Omezení TeamDynamix
- Složitý proces zapracování nových zaměstnanců vás může přetížit.
- Náklady na implementaci jsou vyšší pro menší organizace.
Ceny TeamDynamix
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamDynamix
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
16. CA Service Desk Manager
CA Service Desk Manager (CA SDM) je software pro IT servisní středisko, který zefektivňuje řešení incidentů, zvyšuje spokojenost uživatelů a zvyšuje produktivitu.
Specializuje se na správu incidentů, problémů a změn. Tento software je navržen tak, aby pomáhal analytikům IT servisního střediska poskytovat vynikající zákaznický servis.
Nejlepší funkce CA SDM
- Poskytněte analytikům personalizované, intuitivní rozhraní pro efektivní práci prostřednictvím xFlow analyst experience.
- Umožněte uživatelům řešit problémy a žádat o služby na jejich preferovaných zařízeních pomocí kolaborativních samoobslužných portálů.
- Zahrnují automatizované ověřování změn a pravidlové zpracování neautorizovaných změn s robustní správou změn.
- Nabídněte vzdálený přístup, chat, automatické řešení problémů a opravy s automatizací podpory v CA SDM.
Omezení CA SDM
- Některé funkce jsou náročné na implementaci a údržbu.
- Některé komponenty, jako vizualizace dat a automatické plánování, mají zastaralou technologii.
- Uživatelé hlásí, že software zamrzá a zpomaluje se; při aktualizaci dochází k dlouhým výpadkům.
Ceny CA SDM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CA SDM
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Získejte to nejlepší z nástrojů ITSM s ClickUp
Na trhu je k dispozici mnoho nástrojů ITSM, které pomáhají udržet vaše systémy a služby v chodu. Musíte si vybrat ten správný nástroj na základě svých konkrétních cílů a potřeb.
Po prozkoumání 16 nejlepších nástrojů ITSM je jasné, že každý z nich nabízí jedinečné funkce, od integrace umělé inteligence až po skvělá uživatelská rozhraní.
Kdybych si měl vybrat jeden z nich, zvolil bych první na seznamu – ClickUp. Jeho univerzálnost, snadné použití a pokročilé funkce přesahují rámec správy IT služeb. Pomáhá vám sledovat úkoly, spolupracovat s týmy a přizpůsobovat pracovní postupy tak, aby vyhovovaly jakékoli obchodní struktuře.
Investujte do ClickUp a odemkněte si efektivní provoz ještě dnes!