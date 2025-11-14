10 nejlepších softwarů pro správu stavebního inventáře v roce 2025

Za každou stavbou – od tyčících se mrakodrapů po útulné domovy – se skrývá příběh pečlivého plánování a hospodaření se zdroji.
Od zajištění včasného dodání materiálů po dodržení rozpočtu – i sebemenší zpoždění může ve stavebnictví zmařit celý projekt. V sázce je mnoho, stejně jako složitost řízení všeho od skladových zásob po harmonogramy nákupu.
V současné době čelí stavební odborníci výzvám, jako jsou kolísající náklady na materiál, narušení dodavatelského řetězce a rostoucí potřeba sledovat zdroje na více místech.
Tento průmysl vyžaduje pečlivé a efektivní řízení, kterého lze dosáhnout pouze pomocí správného softwaru pro správu skladových zásob.
Zde je přehled 10 nejlepších softwarů pro správu stavebního inventáře, které vám pomohou zefektivnit provoz, snížit plýtvání a udržet vaše sny na správné cestě.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepšího softwaru pro správu skladových zásob pro stavební profesionály, který vám pomůže optimalizovat správu skladových zásob:
- ClickUp: Nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací
- Buildertrend: Nejlepší pro zjednodušení řízení stavebních projektů
- Procore: Nejlepší pro řízení velkých stavebních projektů
- Vedoucí dodavatele: Nejvhodnější pro malé a střední dodavatele
- Xero: Nejlepší pro malé podniky, které potřebují škálovatelné účetní řešení
- Sortly: Nejlepší pro malé stavební firmy s jednoduchými požadavky na skladové zásoby
- Zoho Inventory: Nejlepší pro firmy, které zpracovávají objednávky z více kanálů
- Sage 50 Accounting: Nejlepší pro malé a střední stavební firmy
- QuickBooks Online: Nejlepší pro malé a střední stavební firmy
- AlignBooks: Nejlepší pro malé podniky a mikropodniky
Co byste měli hledat v softwaru pro správu stavebního inventáře?
Společnosti touží po sledování zásob v reálném čase – a to z dobrého důvodu.
Podle výhledu společnosti Deloitte pro odvětví strojírenství a stavebnictví některé organizace dokonce experimentovaly s použitím dronů k inspekci stavenišť, sledování postupu prací a správě zásob v reálném čase. Působivé? Ano. Praktické pro všechny? Ne tak docela.
Pro většinu stavebních firem spolehlivý software pro správu stavebního inventáře dobře plní svou funkci, protože sleduje stav zásob a hodnotí stavební majetek. Chcete sledovat drahé vybavení nebo spravovat inventář? Ideální software vám s tím také pomůže.
🧠 Věděli jste, že: Ochranné přilby se poprvé začaly používat v roce 1919 a byly jedním z prvních bezpečnostních vybavení moderní doby. Zpočátku byly vyrobeny z plátna, lepidla a černé barvy. Představte si, jaké to bylo tehdy sledovat zásoby bezpečnostního vybavení!
Stačí jen určit priority několika funkcí. Zde je přehled toho, co byste měli hledat v softwaru pro optimalizaci zásob:
- Aktualizace skladových zásob v reálném čase: Zabraňte nákladným výpadkům zásob nebo nadměrnému skladování pomocí softwaru, který poskytuje aktualizace stavu materiálů a vybavení v reálném čase.
- Nástroje pro plánování materiálu: Zjednodušte plánování dodavatelského řetězce sladěním potřeb materiálu s harmonogramem výstavby, abyste zajistili plynulý průběh projektu.
- Jednoduchý, uživatelsky přívětivý design: Zajistěte, aby všichni členové týmu mohli efektivně spravovat zásoby bez nutnosti absolvovat dlouhé technické školení.
- Mobilní a cloudový přístup: Mějte údaje o zásobách vždy po ruce, ať už jste v terénu nebo v kanceláři, pomocí smartphonů nebo tabletů.
- Sledování více lokalit: Snadno spravujte materiály a vybavení na více pracovištích, abyste zajistili správné přidělování a převody.
- Přizpůsobitelné a škálovatelné možnosti: Vyberte si software, který roste spolu s vaší firmou a přizpůsobuje se vašim měnícím se potřebám v oblasti skladových zásob.
- Podrobné zprávy a analýzy: Získejte praktické informace ze zpráv o trendech, využití a nákladech na zásoby, abyste mohli činit chytřejší nákupní rozhodnutí.
10 nejlepších softwarů pro správu stavebního inventáře
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací)
Každý, kdo pracuje ve stavebnictví, zná až příliš dobře potíže spojené se správou zásob:
- Zpožděné projekty a plýtvání zdroji v důsledku špatného sledování zásob
- Nadměrné zásoby zboží zabírají místo a stojí peníze, zatímco nedostatečné zásoby vedou ke ztrátě příležitostí.
- Časově náročné manuální procesy, které vše zpomalují
- Zapomenuté zastaralé zásoby se hromadí ve skladech
Obvykle řešení těchto problémů vyžaduje použití více nástrojů – dashboardů, automatizace, oznámení – práce.
Ale proč věci komplikovat? ClickUp vše zjednodušuje díky svému komplexnímu řešení pro správu zásob, spolupráci týmů a produktivitu.
Šablona pro správu zásob ClickUp
Začněte s šablonou pro správu zásob od ClickUp. Centralizuje stav zásob, objednávky, dodavatele a náklady, takže všechny vaše údaje o zásobách jsou přehledně uspořádané a snadno dostupné.
Sledování trendů a pohybů vám také pomůže vyhnout se nadměrnému skladování nebo vyčerpání zásob důležitých materiálů.
Zobrazení ClickUp
Stavební projekty jsou dynamické a každá role – vedoucí stavby, nákupčí nebo dodavatelé – vyžaduje odlišné znalosti.
Všestrannost ClickUp vyniká zejména díky zobrazením ClickUp, která se přizpůsobují různým potřebám projektů. ClickUp nabízí více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení, která se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
S funkcí ClickUp Table View můžete přizpůsobit sloupce pro SKU, množství a umístění, což usnadňuje odhalení nedostatků a přesun zásob tam, kde je to potřeba. Představte si, že během několika sekund přesně víte, kolik pytlů s betonem je na místě A a kolik na místě B.
Pomocí zobrazení seznamu ClickUp můžete stanovit priority nákupních objednávek, pomocí zobrazení tabulky můžete sledovat množství a logistiku a pomocí zobrazení kalendáře můžete sladit dodávky materiálu s časovým harmonogramem projektu. Pro týmy v terénu zjednodušuje zobrazení tabule sledování úkolů pro expedici nebo převody vybavení.
Pro stavební týmy jde ještě dál díky šabloně ClickUp Construction Management Template. Jedná se o komplexní nástroj pro organizaci projektů, správu harmonogramů a koordinaci týmů.
Představte si následující situaci: Váš předák volá, aby se zeptal na dostupnost drahého vybavení pro novou zakázku. Místo toho, abyste prohledávali nekonečné záznamy, otevřete si přehledový panel, který shrnuje všechny důležité údaje o inventáři do jediného přehledného rozhraní. Podrobné vysvětlení najdete v tomto videu:
Panely ClickUp
S panely ClickUp můžete:
- Zobrazte údaje o zásobách na widgetech pro rychlý přístup k důležitým stavům zásob a trendům.
- Automatizujte úkoly, jako jsou upozornění na nízké zásoby nebo spouštění doplňování zásob, a ušetřete tak čas.
Potřebujete upozornění na nízké zásoby? ClickUp Automations to zvládne hladce a spustí úkoly pro objednání nového zboží ještě předtím, než dojde k jeho nedostatku.
🗣️Hlas zákazníka:
Dříve jsme trávili spoustu času ručním prováděním rutinních úkolů, jako bylo předávání projektů našemu týmu, vytváření úkolů a vkládání odkazů. Nyní tento čas využíváme k plánování a přesouvání větší části pracovních postupů týmu do ClickUp.
Také poznamenal, že před zavedením automatizace mohlo informování členů týmu o dokončené úloze trvat až 36 hodin. Nyní, díky ClickUp, se tyto aktualizace provádějí okamžitě, což týmům umožňuje soustředit se na své priority a efektivně plnit termíny.
ClickUp Brain
Když je čas omezený, integrovaný asistent AI ClickUp Brain analyzuje trendy, připravuje nabídkové žádosti a vytváří rychlé aktualizace, takže se můžete soustředit na úkoly s vyšší prioritou.
📌 Příklad: Předpokládejme, že se připravujete na velkou betonáž, která má začít zítra za úsvitu, a najednou si uvědomíte, že si nejste jisti, zda byly objednány všechny materiály. Místo toho, abyste prohledávali e-maily nebo záznamy, požádáte ClickUp Brain, aby analyzoval poslední objednávky a potvrdil stav zásob. Během několika okamžiků vygeneruje souhrn, který ukazuje, co je na skladě, označí chybějící položky a dokonce vypracuje poptávku pro vašeho dodavatele – ušetří vám to hodiny práce a zajistí, že váš tým bude dodržovat harmonogram.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobené panely: Analyzujte dostupnost zásob, sledujte nedostatek zboží a monitorujte trendy v personalizovaném zobrazení.
- Šablona pro správu zásob: Centralizujte všechna data o zásobách a sledujte v reálném čase stav zásob, objednávky a údaje o dodavatelích pomocí šablon pro správu zásob.
- Zobrazení tabulky ClickUp: Vytvářejte strukturované rozvržení pro správu rozpočtů, zásob a údajů o klientech pomocí řádků a sloupců.
- Kalendáře a časové osy: Plánujte dodávky a úkoly v reálném čase pomocí společných časových os a kalendářů zdrojů.
- Nástroje pro reporting: Generujte podrobné zprávy o stavu zásob, abyste identifikovali mezery v efektivitě, omezení a trendy pro chytřejší rozhodování.
Omezení ClickUp
- Na některých mobilních zařízeních může docházet ke zpomalení výkonu.
- Složité funkce mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Miluji šablony, nástroj pro tvorbu dashboardů a veškerý dostupný výukový obsah. Vyzkoušel jsem i jiné nástroje, jako Asana, Monday.com a Trello, ale ClickUp je pro naši stavební firmu rozhodně nejlepší.
Miluji šablony, nástroj pro tvorbu dashboardů a veškerý dostupný výukový obsah. Vyzkoušel jsem i jiné nástroje, jako Asana, Monday.com a Trello, ale ClickUp je pro naši stavební firmu rozhodně nejlepší.
2. Buildertrend (nejlepší pro zjednodušení řízení stavebních projektů)
Řízení stavebních projektů není žádná maličkost. Mezi napjatými termíny, sledováním financí a informováním klientů je snadné se cítit přetížený.
Buildertrend zjednodušuje tento chaos tím, že kombinuje řízení projektů, finanční sledování a spolupráci s klienty do jednoho výkonného nástroje.
Představte si následující situaci: Vaše pracovníci čekají na stavbě na dodávku materiálu, zatímco Vaši kolegové v kanceláři se snaží aktualizovat rozpočty a harmonogramy. Díky komplexní platformě Buildertrend můžete spravovat harmonogramy, sledovat náklady a dokonce komunikovat s klienty v reálném čase prostřednictvím klientského portálu.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Udržujte svůj tým v souladu s harmonogramy, seznamy úkolů, seznamy zásob a denními záznamy.
- Porovnejte odhadované náklady se skutečnými náklady, sledujte cash flow a integrujte s QuickBooks a Xero.
- Poskytujte klientům aktualizace v reálném čase, podepisování smluv a přehled o projektech prostřednictvím centralizovaného řídicího panelu.
- Snadno požadujte, schvalujte a sledujte změny bez narušení pracovních postupů.
- Sdílejte soubory, zprávy a aktualizace s členy týmu a subdodavateli
Omezení Buildertrend
- Pokročilé finanční nástroje jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
- V porovnání s konkurencí je u některých funkcí strmější křivka učení.
- Výkon mobilní aplikace by mohl být vylepšen.
Ceny Buildertrend
- Základní: 399 $/měsíc
- Pokročilý: 699 $/měsíc
- Kompletní: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrend?
Používám Buildertrend ke správě naší stavební firmy, která se zabývá výstavbou rezidenčních objektů v hodnotě 10 milionů dolarů ročně. Shledávám jej velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme jej pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý.
Používám Buildertrend ke správě naší stavební firmy, která se zabývá výstavbou rezidenčních objektů v hodnotě 10 milionů dolarů ročně. Shledávám jej velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme jej pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý.
„Používám Buildertrend ke správě naší stavební firmy, která ročně realizuje projekty v hodnotě 10 milionů dolarů. Shledávám jej velmi užitečným, zejména pokud jde o dokumentaci. Používáme jej pro výběr, denní záznamy, odhady a vedení záznamů. Je opravdu skvělý.“ – uživatel Reddit
3. Procore (nejlepší pro řízení velkých stavebních projektů)
Řízení rozsáhlého stavebního projektu zahrnuje příliš mnoho proměnných faktorů – harmonogramy, rozpočty, dodržování předpisů a hromadu dokumentace. Procore, navržený s ohledem na komplexní projekty, pomáhá generálním dodavatelům, majitelům a specializovaným dodavatelům usnadnit pracovní postupy od přípravy stavby až po její dokončení.
Díky centralizované platformě Procore získáte přehled o všech aspektech vašeho projektu v reálném čase, což umožňuje lepší rozhodování a spolupráci mezi zúčastněnými stranami.
Nejlepší funkce Procore
- Centralizovaný software pro správu projektů a úkolů, který propojuje terénní a kancelářské týmy za účelem aktualizací v reálném čase a sledování úkolů.
- Správa dokumentů zjednodušuje organizaci souborů díky kontrole verzí a bezpečnému ukládání.
- Finanční řízení je integrováno s QuickBooks a Sage, což zajišťuje přesné sledování nákladů a rozpočtování.
- Nástroje pro přípravu stavby zefektivňují nabídkové řízení, odhady a správu návrhů.
- Efektivní nástroje pro správu zásob pomáhají udržovat soulad s inspekcemi, kontrolními seznamy a sledováním incidentů ve skladových operacích.
Omezení Procore
- Strmá křivka učení pro nové uživatele a menší týmy
- Funkce offline jsou omezené a do značné míry závisí na datách uložených v mezipaměti.
- Individuální ceny mohou být pro malé a střední podniky nákladné.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Název své recenze jsem zvolil „Instagram stavebního managementu“, protože používání Procore je opravdu tak snadné. Jsem projektový účetní ve stavební firmě v New Jersey a starám se o veškeré fakturace. Velmi se mi líbí funkce plánování hodnot a fakturace subdodavatelům na projektech.
Název své recenze jsem zvolil „Instagram stavebního managementu“, protože používání Procore je opravdu tak snadné. Jsem projektový účetní ve stavební firmě v New Jersey a starám se o veškeré fakturace. Velmi se mi líbí funkce plánování hodnot a fakturace subdodavatelům na projektech.
Přečtěte si také: Nejlepší software a nástroje pro řízení nákupu
4. Vedoucí dodavatele (nejvhodnější pro malé a střední dodavatele)
Rozpočtová omezení by neměla znamenat snížení efektivity. Contractor Foreman nabízí výkonné funkce pro řízení staveb za dostupnou cenu a je určen zejména pro menší stavební firmy, které potřebují komplexní nástroje, aniž by musely utrácet velké částky.
Jeho široká škála funkcí – od finančního sledování až po plánování projektů – je součástí intuitivní platformy, která roste spolu s vaším podnikáním.
Nejlepší vlastnosti předáka dodavatele
- Zjednodušuje řízení projektů pomocí Ganttových diagramů, plánování a denních protokolů.
- Nabízí integrované finanční nástroje, včetně fakturace ve stylu AIA a sledování nákladů v reálném čase.
- Zahrnuje přizpůsobitelné formuláře a kontrolní seznamy pro inspekce, bezpečnostní schůzky a předkládání dokumentů.
- Poskytuje geofencing a sledování času pomocí GPS pro přesné monitorování pracovní síly.
- Podporuje integraci QuickBooks a přístup k API pro plynulé pracovní postupy
Omezení vedoucího dodavatele
- Funkce plánování mohou působit roztříštěně a vyžadují vylepšení.
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými platformami
- Problémy s výkonem mobilní aplikace, zejména při nahrávání fotografií
- Žádný offline režim pro přístup k datům na vzdálených místech
Ceny pro vedoucího dodavatele
- Základní: 49 $/měsíc
- Standard: 79 $/měsíc
- Plus: 125 $/měsíc
- Pro: 166 $/měsíc
- Neomezený: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze předáků dodavatelů
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (690+ recenzí)
💡 Profesionální tip: Klíčem k efektivnímu řízení projektů je držet krok s technologickým pokrokem. Zde je váš průvodce výběrem správného softwaru pro plánování stavebních prací přizpůsobeného vašim potřebám.
5. Xero (nejlepší pro malé podniky, které potřebují škálovatelné účetní řešení)
Správa financí ve stavebnictví není snadný úkol – vyvažování nákladů na zakázky, sledování výdajů a porovnávání faktur často připomíná samostatný projekt. Xero přichází jako cloudové účetní řešení šité na míru stavebním firmám, které jim pomáhá tyto výzvy zefektivnit.
Díky integraci se stavebními aplikacemi, jako je WorkflowMax, je sledování projektů a správa nákladů hladká, zatímco uživatelsky přívětivá mobilní aplikace zajišťuje, že můžete úkoly řešit i přímo ze staveniště.
Nejlepší funkce Xero
- Neomezený přístup uživatelů ke všem cenovým plánům
- Spojuje se s více než 21 000 finančními institucemi pro snadný import bankovních transakcí.
- Mobilní aplikace pro správu výdajů na cestách s možností naskenování účtenek
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi, včetně WorkflowMax a Gusto
- Funkce finančního výkaznictví, jako jsou výkazy zisků a ztrát a pohledávky podle stáří
Omezení Xero
- Základní tarif omezuje počet faktur a účtů (20, respektive 5).
- Podporuje pouze jednu organizaci na předplatné
- Pokročilé funkce, jako je sledování projektů a vyúčtování výdajů, vyžadují nejdražší tarif.
- Žádná přímá telefonická podpora, spoléhá se pouze na online pomoc
Ceny Xero
- Základní balíček: 29 $/měsíc
- Standard: 46 $/měsíc
- Prémium: 69 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (710+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 100 recenzí)
Přečtěte si také: Šablony pro řízení staveb zdarma
📮 Postřeh: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně zahrnuje četnou komunikaci prostřednictvím e-mailů, chatu a nástrojů pro řízení projektů.
Co kdyby bylo možné všechny tyto konverzace sjednotit na jednom místě? S ClickUpem to můžete! Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
6. Sortly (nejlepší pro malé stavební firmy s jednoduchými požadavky na skladové zásoby)
Sledování nástrojů, vybavení a zásob je běžným problémem pro stavební firmy. Od ztracených nástrojů až po nedostatek důležitých materiálů uprostřed projektu – správa zásob může rychle narušit harmonogramy a rozpočty.
Sortly nabízí jednoduché, ale výkonné řešení pro správu zásob, které je přizpůsobené malým stavebním firmám, které potřebují mít přehled o svých aktivech, aniž by musely používat složité podnikové systémy.
Sortly zjednodušuje dohled nad zásobami díky funkcím, jako je generování QR kódů, upozornění na stav zásob a sledování v reálném čase napříč zařízeními.
Nejlepší funkce Sortly
- Generujte QR kódy a čárové kódy pro snadné sledování nástrojů a materiálů
- Nastavte minimální upozornění na stav zásob, abyste se vyhnuli nákladným zpožděním nebo vyprodání zásob.
- Nahrajte fotografie ve vysokém rozlišení a vytvořte vizuální katalog položek.
- Synchronizace v reálném čase mezi zařízeními pro přesné aktualizace od terénních týmů
- Mobilní rozhraní pro správu zásob na místě nebo na cestách
Omezení Sortly
- Bezplatný tarif omezuje počet záznamů na 100 položek a nabízí minimální možnosti přizpůsobení.
- Pokročilé funkce, jako je integrace externího skeneru, vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Není ideální pro rozsáhlé operace se složitými požadavky na skladové zásoby.
Ceny Sortly
- Zdarma
- Pokročilý: 24 $/měsíc
- Ultra: 74 $/měsíc
- Prémium: 149 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sortly
- G2: 4,4/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (720+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sortly?
Sortly je velmi snadné používat. Máme ho na dosah ruky a je také k dispozici na počítači, takže můj asistent může spravovat náš inventář uniform a vybavení.
Sortly je velmi snadné používat. Máme ho na dosah ruky a je také k dispozici na počítači, takže můj asistent může spravovat náš inventář uniform a vybavení.
🧠 Věděli jste, že: Velká čínská zeď, jeden z největších stavebních projektů na světě, vyžadovala po staletí pečlivé řízení zdrojů. Odhaduje se, že bylo použito přes 100 milionů tun cihel, kamenů a zeminy – a to bez moderních systémů inventarizace!
7. Zoho Inventory (nejlepší pro firmy, které zpracovávají objednávky z více kanálů)
Správa zásob napříč více kanály při zachování přesnosti může být náročná, zejména ve stavebnictví, kde je sledování zásob a organizace skladu zásadní.
Zoho Inventory tento proces zjednodušuje tím, že nabízí centralizovanou platformu pro správu objednávek, sledování zásob a hladkou integraci s nástroji jako Shopify, Amazon a Zoho CRM.
Ať už jde o sledování náhradních dílů, monitorování zásob ve skladech nebo automatizaci faktur v souladu s GST, Zoho Inventory poskytuje nástroje nezbytné pro efektivní chod podniku.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Sledujte zásoby napříč několika sklady díky centralizovanému přehledu
- Snadné vytváření faktur a dodacích listů v souladu s GST
- Hladká integrace s e-commerce platformami jako Shopify a Etsy
- Pomocí skenování čárových kódů zefektivněte sledování položek a omezte chyby.
- Získejte přístup k přehledům skladových zásob v reálném čase a zlepšete tak své rozhodování.
Omezení Zoho Inventory
- Omezené offline funkce mohou bránit provozu v oblastech se slabým připojením k internetu.
- Základní tarif nabízí základní funkce, což omezuje škálovatelnost pro rostoucí podniky.
- Pokročilé funkce, jako jsou složené položky a správa více skladů, jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny Zoho Inventory
- Bezplatná verze
- Standardní verze: 29 $/měsíc
- Profesionální edice: 79 $/měsíc
- Prémiová edice: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
💡 Profesionální tip: Efektivní CRM software pro stavebnictví je nezbytný pro prevenci zpoždění, překročení nákladů a problémů s kvalitou. Zde je průvodce, který vám pomůže zjednodušit řízení projektů pomocí správných nástrojů, aby všechny zúčastněné strany byly v souladu a provoz běžel hladce.
8. Sage 50 Accounting (nejlepší pro malé a střední stavební firmy)
Sledování složitých financí, mezd a správy zásob může být pro stavební firmy velmi náročné. Sage 50 Accounting nabízí funkce specifické pro dané odvětví, jako je pokročilé sledování zásob a kalkulace nákladů na zakázky, pro stavební profesionály, kteří musí efektivně spravovat zdroje a dodržovat rozpočty.
Nejlepší funkce programu Sage 50 Accounting
- Spravujte zásoby pomocí pokročilého sledování, včetně kalkulace nákladů FIFO/LIFO a sériového sledování.
- Spravujte rozpočty projektů pomocí nástrojů, jako jsou pokročilé kalkulace nákladů na zakázky a reporty na úrovni fází.
- Automatizujte bankovní rekonsolidace a správu faktur, abyste snížili manuální úsilí.
- Hladká integrace s mzdovými systémy pro zefektivnění správy zaměstnanců
- Vytvářejte spolehlivé finanční zprávy s možností sledování a prognózování podle jednotlivých oddělení.
Omezení účetního systému Sage 50
- Software pro stolní počítače může ve srovnání s cloudovými řešeními omezovat přístupnost.
- Pokročilé funkce, jako je podpora více uživatelů, vyžadují dražší tarify, což zvyšuje náklady.
- Rozhraní může působit zastarale na uživatele zvyklé na moderní cloudové platformy.
Ceny účetního softwaru Sage 50
- Pro Accounting: 61,92 $/měsíc
- Prémiové účetnictví: 103,92 $/měsíc na uživatele
- Quantum Accounting: 177,77 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze programu Sage 50 Accounting
- G2: 3,9/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sage 50?
Cloudové účetnictví Sage 50 je pro nás účetní profesionály velmi užitečné; usnadňuje nám práci, je snadno použitelné, snadno integrovatelné s zákaznickou podporou, která nabízí řadu funkcí a časté používání.
Cloudové účetnictví Sage 50 je pro nás účetní profesionály velmi užitečné; usnadňuje nám práci, je snadno použitelné, snadno integrovatelné s zákaznickou podporou, která nabízí řadu funkcí a časté používání.
💡 Tip pro profesionály: Šablony pro plánování zdrojů vám usnadní život tím, že promění opakující se vzorce v praktické strategie. Prostudujte si tohoto průvodce, kde najdete užitečné informace a příklady, jak snadno zefektivnit svůj plánovací proces.
9. QuickBooks Online (nejvhodnější pro malé a střední stavební firmy)
Stavební firmy potřebují nástroje, které jim pomohou efektivně zvládat kalkulaci nákladů na zakázky, ziskovost projektů a správu dodavatelů. QuickBooks Online jim v tom pomáhá.
Nabízí účetní řešení určené pro stavební profesionály, které jim umožňuje zjednodušit provoz, automatizovat fakturaci a získat hlubší finanční přehled. Jeho integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Buildertrend a Knowify, dále vylepšuje řízení projektů a nákladů.
Nejlepší funkce QuickBooks Online
- Automatizuje fakturaci a inkaso plateb za účelem zlepšení cash flow
- Poskytuje nástroje pro kalkulaci nákladů na zakázky, které umožňují sledovat ziskovost projektů v reálném čase.
- Zahrnuje přizpůsobitelné přehledy pro získání přehledu o výdajích, ziscích a zdrojích příjmů.
- Nabízí správu dodavatelů se zjednodušeným přípravou daňových formulářů a sledováním výdajů.
- Mobilní aplikace zajišťuje přístup k finančním údajům z jakéhokoli místa.
Omezení služby QuickBooks Online
- Vyžaduje samostatné předplatné pro správu více podniků
- Pokročilé funkce, jako je inventář a hromadné fakturace, jsou omezeny na vyšší tarify.
- Pro integraci s mzdovými službami jiných než Intuit je často nutný ruční zásah.
Ceny služby QuickBooks Online
- Jednoduchý start: 17,50 $/měsíc
- Základní balíček: 32,50 $/měsíc
- Plus: 49,50 $/měsíc
- Pokročilý: 117,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Online
- G2: 4,0/5 (3 390+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (7 830+ recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu skladových zásob v e-commerce
10. AlignBooks (nejvhodnější pro malé podniky a mikropodniky)
Ať už spravujete zásoby v obchodě s potravinami nebo zpracováváte mzdy ve službách, AlignBooks nabízí škálovatelný cloudový ERP a účetní software určený pro malé a střední podniky (SME), které hledají přizpůsobitelné a cenově dostupné řešení.
Díky modulům pokrývajícím prodej, fakturaci, skladové zásoby, mzdy a další oblasti pomáhá zjednodušit složité obchodní procesy napříč odvětvími, od maloobchodu po výrobu. Jeho offline a online verze také zajišťují flexibilitu pro podniky s různými potřebami v oblasti infrastruktury.
Nejlepší funkce AlignBooks
- Integrované moduly pro prodej, fakturaci, skladové zásoby, finance, lidské zdroje a další
- Přizpůsobitelné panely a přehledy pro finanční analýzy
- Automatizované fakturace GST a nástroje pro dodržování daňových předpisů
- Podpora více společností s možností offline i online nasazení
- Hladká integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Razorpay, Shopify a Google Maps
Omezení AlignBooks
- Design uživatelského rozhraní může moderním uživatelům připadat zastaralý.
- Omezená škálovatelnost pro větší podniky se složitými potřebami
- Reakce zákaznické podpory a doba řešení mohou být nejednotné.
Ceny AlignBooks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AlignBooks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další užitečné nástroje
Hledáte další nástroje, které vám pomohou? Zde je několik, které se nedostaly do žebříčku top 10, ale mají jedinečné funkce, které vám mohou být užitečné:
- Fieldwire: Propojuje terénní týmy s kancelářskými pracovníky prostřednictvím správy úkolů v reálném čase, což umožňuje plynulé aktualizace, značení plánů a sledování materiálu přímo na místě.
- Knowify: Integruje se s QuickBooks a nabízí nástroje pro sledování mzdových nákladů, rozpočtů a postupu prací.
- Buildxact: Zjednodušuje proces odhadování nákladů pro dodavatele a integruje plánování materiálů, katalogy dodavatelů a sledování projektů do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
💡 Tip pro profesionály: Zjednodušené plánování zásob zvyšuje cash flow a zároveň zvyšuje spokojenost zákazníků tím, že snižuje nadbytečné zásoby a zajišťuje dostupnost produktů. Zde je návod, jak zvládnout plánování zásob v několika jednoduchých krocích.
Žádný projekt není příliš velký, když je ClickUp na místě
ClickUp měl tu čest spolupracovat s renomovanou společností CEMEX zabývající se stavebními materiály, automatizovat její provoz a ušetřit jí tak drahocenný čas.
Díky dashboardům v reálném čase, automatizacím a přizpůsobitelným zobrazením ClickUp eliminuje překážky a zajišťuje hladký průběh vašich stavebních projektů.
Bez ohledu na to, jak složité jsou vaše stavební operace, ClickUp je dokonalým nástrojem pro organizaci, automatizaci a škálování.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a sledujte, jak se vaše projekty samy realizují!