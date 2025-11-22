Šablony tiskových materiálů pro vytvoření mediálně připravených značkových aktiv během několika minut

Vaše značka má svůj příběh – a vaše tisková mapa zajistí, že bude vyprávěn správným způsobem a že budete mít kontrolu nad jeho obsahem.
Ale vytvářet ji pokaždé od nuly? To je rychlá cesta k vyhoření. Od shromažďování podkladů po navrhování rozvržení – celý proces zabere hodiny, které nemáte. Většina těchto potíží pramení z rozptýlené práce.
K tomu slouží šablony tiskových materiálů. Klíčové prvky jsou již zabudovány, stačí jen doplnit vaše údaje. Je to rychlé, elegantní a profesionální – bez nutnosti začínat od nuly.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon elektronických tiskových sad, které vám pomohou prezentovat vaši značku s důvěrou (a mnohem menším stresem).
Co jsou šablony tiskových materiálů?
Šablony tiskových materiálů jsou předem navržené struktury, které slouží k vytvoření souboru základních informací, včetně obrázků ve vysokém rozlišení a zdrojů pro novináře a mediální profesionály, známých také jako tiskové materiály.
Tyto šablony poskytují rámec pro uspořádání klíčových detailů, vizuálních prvků a kontaktních informací o společnosti nebo produktu.
Zde je několik příkladů, jak tyto šablony usnadňují sdílení informací s médii:
✅ Obsahuje úvodní snímek zdůrazňující branding společnosti✅ Obsahuje sekci „O nás“ s krátkým přehledem společnosti a základními hodnotami✅ Zobrazuje produkty/služby a jasně popisuje nabídku společnosti✅ Nabízí tiskové zprávy představující nejnovější zprávy a události společnosti
👀 Zajímavost: První známá tisková mapa byla vytvořena společností Parker & Lee pro public relations kampaň v roce 1906, která propagovala železniční společnost.
Co dělá šablonu tiskové mapy dobrou?
Dobrá šablona tiskové mapy účinně komunikuje příběh značky médiím a poskytuje jim základní informace a vysoce kvalitní materiály pro zpravodajství.
To, co však činí bezplatné šablony mediálních sad opravdu přitažlivými, je obvykle následující:
- Prezentuje informace jasně a stručně, takže jsou snadno srozumitelné a stravitelné, často v dokumentu nebo na webových stránkách.
- Odráží konzistentnost značky pomocí vhodných barev, fontů, stylu a přidaných prvků.
- Vyprávějte poutavý příběh, který zdůrazní hodnotu značky, sociální důkaz a jedinečné prodejní argumenty.
- Obsahuje vysoce kvalitní vizuální materiály, jako jsou profesionální fotografie, loga a další mediální materiály.
- Umožňuje snadnou navigaci, díky čemuž novináři rychle najdou potřebné informace.
Přehled šablon tiskových sad
Zde je souhrnná tabulka všech šablon tiskových sad ClickUp a Template. Net:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Klíčové vlastnosti
|Vizuální formát
|Šablona tiskové zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Startupy, marketéři, tvůrci
|Vytvářejte působivé tiskové zprávy, zdůrazněte jedinečnou hodnotu, formát připravený k použití
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona mediálního balíčku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Podniky přitahující partnery/inzerenty
|Prezentujte úspěchy značky, přizpůsobitelné, připravené pro portfolio
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona seznamu médií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy organizující mediální komunikaci
|Sledujte kontakty, následné kroky a průběh kampaně.
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona pokynů pro značku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy budující identitu značky
|Ukládejte všechny materiály značky, aktualizace v reálném čase, přizpůsobitelné
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona ClickUp Brand Book
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zajišťující konzistentnost značky
|Uspořádejte loga, fonty, zprávy a sledujte obsah značky.
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona pro správu značky ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Brand manažeři, marketingové týmy
|Plánujte kampaně, sledujte pokrok, udržujte konzistenci
|Seznam ClickUp, řídicí panel
|Šablona průvodce stylem značky ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy vytvářející jednotnou identitu značky
|Nastavte tón, vizuální prvky a pokyny pro sdělování informací.
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona strategie uvedení na trh ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro uvedení produktu na trh
|Plán uvedení na trh, sladění cen, distribuce
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona stylu loga ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy chránící integritu značky
|Pravidla pro použití loga, barevné hodnoty, mezery
|ClickUp Docs, Seznam
|Kontrolní seznam pro tiskovou sadu od Template.Net
|Stáhněte si šablonu
|Týmy, které potřebují podrobného průvodce tiskovou sadou
|Kontrolní seznam cílů, recenzí, informačních listů
|Šablona. Net Doc
|Profesionální šablona tiskové mapy od Template. Net
|Stáhněte si šablonu
|Společnosti vytvářející profesionální tiskové materiály
|Uspořádejte si poslání, milníky a kontaktní informace.
|Šablona. Net Doc
|Šablona tiskové mapy společnosti od Template. Net
|Stáhněte si šablonu
|Podniky představující historii společnosti
|Životopisy vedoucích pracovníků, milníky, kontakty pro média
|Šablona. Net Doc
|Šablona tiskové mapy pro influencery od Template. Net
|Stáhněte si šablonu
|Influenceři oslovující značky
|Prezentujte dosah, publikum, partnerství
|Šablona. Net Doc
|Šablona tiskové mapy k filmu od Template. Net
|Stáhněte si šablonu
|Filmaři, studia
|Uspořádejte si podrobnosti o filmu, obsazení a informace o uvedení do kin.
|Šablona. Net Doc
14 nejlepších šablon tiskových materiálů
Zde je seznam 14 šablon tiskových sad, které vám pomohou vytvořit dobře organizovanou, profesionální mediální sadu, která efektivně představí poslání, historii a klíčové úspěchy vaší společnosti.
1. Šablona tiskové zprávy ClickUp
Pokud jde o tiskové zprávy, správné podání příběhu je klíčem k upoutání pozornosti novinářů i vaší cílové skupiny. Cílem je vyprávět příběh vašeho produktu tak, aby rezonoval a vynikl. Jak ale zajistit, aby vaše sdělení účinně rezonovalo?
K tomu vám poslouží šablona tiskové zprávy ClickUp. Díky této šabloně je vytvoření tiskové zprávy, která zdůrazní jedinečnou hodnotu vašeho produktu nebo služby, hračkou, a to ve formátu, který upoutá pozornost.
Tato šablona tiskové zprávy také hladce začleňuje vizuální prvky a texty, které zaujmou jak média, tak vaše publikum, takže je větší pravděpodobnost, že vaše tisková zpráva získá pozornost, kterou si zaslouží.
✨ Ideální pro: Start-upy, marketéry a tvůrce, kteří chtějí rychle a efektivně vytvářet působivé tiskové zprávy.
Jak Brain MAX urychluje tvorbu tiskové mapy
Tiskové materiály se dají sestavit rychleji, když můžete zaznamenávat nápady a podklady bez nutnosti přepínat mezi různými nástroji. ClickUp Brain MAX vám pomůže shromáždit novinky o značce, shrnout podrobnosti o produktech a vylepšit vaše sdělení tak, aby byla jasnější.
Díky funkci Talk to Text můžete během rozhovorů, plánovacích schůzek nebo brainstormingů diktovat poznámky a okamžitě je převést do čistého textu pro návrh tiskové mapy. Díky tomu zůstane váš obsah přesný a připravený k úpravám, aniž by došlo ke zpoždění tvůrčího procesu.
2. Šablona mediálního balíčku ClickUp
Všechny mediální sady mají jeden společný účel: sdělit, kdo jste, co nabízíte a proč je spolupráce s vámi chytrou volbou.
Výzva? Vyniknout v prostředí plném hlasů, které soupeří o stejnou pozornost.
Šablona ClickUp Media Kit usnadňuje vytvoření propracovaného profesionálního portfolia, které zdůrazní vaše největší úspěchy a připraví vaši značku pro spolupráci.
Stačí ji trochu přizpůsobit tak, aby odpovídala vašemu jedinečnému příběhu, a budete připraveni představit vše, čeho vaše firma dosáhla, a proč je to pro ostatní cenná příležitost.
✨ Ideální pro: Firmy, které chtějí přilákat potenciální partnery a inzerenty tím, že představí úspěchy své značky.
💡 Tip pro profesionály: Zjednodušte si tvorbu obsahu tím, že si naplánujete každý krok procesu od výzkumu až po zveřejnění. Podívejte se na článek Jak vytvořit pracovní postup pro tvorbu obsahu, kde najdete jasného průvodce organizací tvorby obsahu od začátku do konce.
3. Šablona seznamu médií ClickUp
Je mediální dosah nefunkční? Jak PR profesionálové ve skutečnosti zajišťují, aby se o jejich klientech psalo?
Je mediální dosah nefunkční? Jak PR profesionálové ve skutečnosti zajišťují, aby se o jejich klientech psalo?
Zeptal se uživatel Redditu.
Ačkoli se scénář může zdát dramatický, bez správných nástrojů může být správa mediálních aktivit rychle velmi náročná. Bez jasného systému může být sledování kontaktů, následných kroků a průběhu kampaně velmi obtížným úkolem.
Šablona ClickUp Media List vám usnadní organizaci a zefektivní práci. Pomůže vám:
- Vytvořte si komplexní seznam kontaktů pro tiskové zprávy, rozhovory a další mediální aktivity.
- Sledujte stav každého kontaktu (např. kontaktován, v procesu, dokončeno)
- Uchovávejte důležité údaje, jako jsou kontaktní informace, probraná témata a poznámky k dalším krokům.
Pokud jde o sledování, ClickUp pro mediální týmy je nástroj, který potřebujete, abyste zajistili dodržování termínů. Díky flexibilitě správy všeho z jedné platformy zůstávají týmy v souladu, vyhnou se zmatkům a udržují pod kontrolou všechny pohyblivé části vaší mediální strategie.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí organizovat své aktivity v oblasti médií a zajistit efektivní správu všech kontaktů.
📖 Přečtěte si také: Šablony obchodních oznámení
4. Šablona pokynů pro značku ClickUp
Máte někdy pocit, že identita vaší značky je roztříštěná napříč různými platformami bez jasného směru? To může být problematické, zejména pokud potřebujete zachovat konzistentnost všech kontaktních bodů.
Šablona ClickUp Brand Guidelines Template je tu, aby vám s tím pomohla. Tato šablona poskytuje efektivní způsob, jak vytvářet, spolupracovat a ukládat všechny materiály vaší značky na jednom místě.
Díky přizpůsobitelným šablonám a aktualizacím v reálném čase můžete zajistit, že hlas, vizuální prvky a sdělení vaší značky zůstanou jednotné napříč všemi kanály.
✨ Ideální pro: Týmy, které jsou připraveny vytvořit konzistentní a soudržnou identitu značky a plynule ji udržovat.
👀 Zajímavost: 93 % profesionálů v oblasti PR uvádí, že ve svých kampaních použili tiskovou sadu, což ukazuje, jak důležité jsou pro správu mediálního obrazu značky ve vysokém rozlišení.
5. Šablona ClickUp Brand Book
42 % spotřebitelů se domnívá, že loga hrají klíčovou roli při zprostředkování osobnosti značky.
Vaše značka je však více než jen logo nebo slogan. Je to celkový vzhled, dojem a osobnost vaší společnosti.
Šablona ClickUp Brand Book vám pomůže definovat a udržovat konzistentní identitu značky napříč všemi kanály. Poskytuje strukturu, kterou potřebujete k organizaci pokynů pro vaši značku, včetně log, fontů, barev a sdělení.
Pomocí této šablony můžete snadno sledovat vývoj obsahu vaší značky a zajistit, aby každý marketingový materiál odrážel jedinečnou identitu vaší společnosti.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit soudržnou a profesionální identitu značky, která bude konzistentní ve všech marketingových materiálech a kanálech.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu projevilo zájem o využití umělé inteligence k organizaci svého života, včetně správy kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby se umělá inteligence starala o rutinní úkoly a administrativní práci.
Aby AI mohla efektivně plnit své úkoly, musí rozumět prioritám úkolů, provádět nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Zatímco většina nástrojů pokrývá jeden nebo dva z těchto kroků, ClickUp pomohl uživatelům konsolidovat pět nebo více aplikací do jedné platformy!
Díky plánování založenému na umělé inteligenci můžete snadno přiřadit úkoly a schůzky k dostupným časovým slotům na základě úrovně priority. Navíc můžete pomocí ClickUp Brain nastavit vlastní automatizační pravidla pro automatizaci rutinních úkolů – rozlučte se s náročnou prací!
6. Šablona pro správu značky ClickUp
Zkusili jste někdy přimět skupinu kreativních lidí, aby se shodli na tom, jak by měla značka znít? Není to snadné.
Pro vytvoření silné identity značky je nezbytné, aby všichni byli zajedno. Trik spočívá v tom, mít nástroj, který sjednotí celý váš tým a udrží jej v souladu.
K tomu vám poslouží šablona ClickUp Brand Management Template. Je navržena tak, aby všichni – od designérů po marketéry – byli na stejné vlně.
Šablona vám umožní plánovat a sledovat průběh více kampaní současně. Sdružuje všechny nástroje, které potřebujete pro efektivní strategie řízení značky, na jednom místě, čímž zefektivňuje vaši práci.
✨ Ideální pro: Brand manažery a týmy, které hledají snadné plánování a realizaci kampaní při zachování konzistence značky ve všech marketingových komunikačních strategiích.
📖 Přečtěte si také: Příklady brand kitů, které vás inspirují při vytváření toho vašeho
7. Šablona průvodce stylem značky ClickUp
Největší výzvou při tvorbě obsahu je, že chcete, aby každá zpráva, od e-mailů po příspěvky na sociálních sítích, odrážela osobnost a hodnoty vaší značky, ale zároveň měla svůj vlastní charakter.
S šablonou ClickUp Brand Style Guide můžete rychle nastavit jasné pokyny pro tón, vizuální stránku a sdělení vaší značky.
Díky této šabloně stylového průvodce získáte během několika sekund základ, který potřebujete k udržení jednotné identity značky všude tam, kde na tom záleží. Tímto způsobem můžete vytvářet rozmanitý obsah a zároveň zůstat věrní své vizi.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí vytvořit konzistentní a profesionální identitu značky.
💡 Tip pro profesionály: Chcete se ujistit, že vaše reklamy osloví správné publikum ve správný čas? Naučte se, jak vytvořit mediální plán, který přináší výsledky, v článku Jak vytvořit mediální plán, který přináší výsledky, a posuňte svou marketingovou strategii na vyšší úroveň.
8. Šablona strategie uvedení na trh ClickUp
Máte produkt, a co teď? Představit ho správným lidem ve správný čas je úplně jiná výzva.
Dobrá strategie uvedení produktu na trh může být rozdílem mezi neúspěšným a úspěšným uvedením produktu na trh. Zde je průvodce pro vytvoření strategie uvedení produktu na trh, která zajistí správnou rovnováhu.
Šablona ClickUp Go-To Market Strategy je navržena tak, aby tento proces zjednodušila. S její pomocí můžete rychle posoudit potřeby trhu, vylepšit své postavení a sjednotit svůj tým kolem klíčových cenových a distribučních strategií – už žádné přeskakování mezi tabulkami nebo nesouvislými poznámkami.
✨ Ideální pro: Týmy, které uvádějí na trh nové produkty a potřebují jasný, strukturovaný plán.
👀 Zajímavost: Filmová studia často vytvářejí propracované tiskové sady, které obsahují nejen informace, ale také fotografie ze zákulisí, rozhovory s režisérem a dokonce i ukázky filmové hudby!
9. Šablona stylu loga ClickUp
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy viděli nesprávně použité logo značky – možná byly barvy špatné, mezery nesprávné nebo bylo logo natolik roztažené, že bylo k nepoznání. Okamžitě to odradí, že?
Představte si, že se vaše logo objeví nečekaným způsobem na tisících kontaktních místech.
Proto je tak důležité mít kvalitní stylový průvodce logem. Šablona stylového průvodce logem ClickUp zajistí, že vaše logo bude konzistentní a rozpoznatelné ve všech aplikacích. Od barevných hodnot po správné rozestupy můžete přesně nastavit, jak má být vaše logo používáno, a sdílet tento průvodce s partnery a dodavateli, aby bylo vždy používáno správně.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí chránit integritu své značky, ať už v tištěné, digitální nebo partnerské platformě.
💡 Tip pro profesionály: Bez jasného směru mohou i ty nejlepší snahy minout cíl. Naučte se, jak vytvořit praktický plán pro dosažení úspěchu pomocí příkladů a vzorů efektivních marketingových plánů, a veďte svůj tým k dosažení marketingových cílů.
10. Šablona kontrolního seznamu pro tiskovou sadu od Template. Net
Při přípravě tiskové mapy je snadné přehlédnout malé, ale důležité detaily, které mohou mít významný vliv na dosah vaší mediální prezentace.
Představte si například, že rozesíláte tiskovou sadu s neaktuálními kontaktními údaji nebo bez kvalitních obrázků vašich produktů – v obou případech může potenciální zájem médií rychle přejít v promarněnou příležitost.
Šablona Press Kit Advertising Checklist Template od Template. Net vám umožní provádět každý krok s naprostou jistotou. Od definování hlavního cíle vaší tiskové mapy až po provedení závěrečné kontroly se zainteresovanými stranami vám tato šablona pomůže zůstat organizovaní a soustředění v každém kroku.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují spolehlivého průvodce krok za krokem, aby se ujistily, že jejich tisková mapa obsahuje faktické informace a je připravena k distribuci médiím.
💡 Tip pro profesionály: Výběr správného softwaru pro správu značky je klíčový pro sledování výkonu vaší značky a optimalizaci strategií. Objevte nejlepší možnosti v článku Nejlepší software pro správu značky a zajistěte, aby vaše značka zůstala před konkurencí.
11. Šablona profesionální tiskové mapy od Template. Net
Tisková mapa, která je nejasná nebo postrádá klíčové detaily, může způsobit více škody než užitku. Místo toho, aby vzbudila zájem a důvěryhodnost, může zmást média a potenciální partnery, což může vést ke zmeškaným příležitostem nebo dokonce ke ztrátě obchodních příležitostí.
Šablona profesionální tiskové sady od Template. Net zajistí, že se to nestane. Pomůže vám uspořádat všechny klíčové informace, jako je poslání vaší společnosti, milníky a kontaktní údaje, do přehledného a snadno navigovatelného formátu.
✨ Ideální pro: Společnosti, které chtějí vytvořit profesionální a přehlednou tiskovou sadu.
12. Šablona tiskové mapy společnosti od Template. Net
Když představujete svou společnost potenciálním partnerům, médiím nebo investorům, poslední věc, kterou chcete, je udělat špatný první dojem.
Drobné detaily, jako například chybějící životopisy vedoucích pracovníků nebo zastaralé milníky společnosti, mohou vyvolat pochybnosti o vaší důvěryhodnosti.
Šablona tiskové mapy společnosti od Template. Net organizuje vše od poslání vaší společnosti a klíčových milníků až po životopisy členů vedení a kontaktní informace pro média, a to vše v jedné snadno použitelné šabloně.
✨ Ideální pro: Firmy, které hledají jednoduchý a spolehlivý způsob, jak vytvořit tiskovou sadu, která jasně komunikuje příběh jejich společnosti.
📖 Přečtěte si také: Příklady pokynů pro značku, které vám pomohou vytvořit inspirativní značku
13. Šablona tiskové mapy pro influencery od Template. Net
Ačkoli je obsah ústředním bodem vaší práce, velkou částí vaší práce jako influencera je budování skutečných vztahů s vaším publikem a neustálé dokazování vaší hodnoty pro značky.
Pokud však jde o prezentaci sebe sama pro nové spolupráce, může být organizování všech správných detailů, jako jsou demografické údaje o vašem publiku, statistiky zapojení a minulá partnerství značky, výzvou.
Šablona Influencer Press Kit Template od Template. Net vám tuto zátěž vezme z ramen. Tato šablona nabízí čisté, profesionální rozvržení, které zdůrazňuje váš dosah, poznatky o publiku a dosavadní práci, což značkám umožňuje rychle pochopit vaši hodnotovou nabídku.
✨ Ideální pro: Influencery, kteří hledají jednoduchý a efektivní způsob, jak prezentovat svůj vliv a přilákat nové spolupráce se značkami pomocí profesionální tiskové sady.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže se správou všech aspektů své marketingové strategie, zejména při oslovování blogerů? Objevte nejlepší software pro správu marketingu pro malé podniky v článku Nejlepší software pro správu marketingu pro malé podniky a snadno převezměte kontrolu nad svými kampaněmi.
14. Šablona tiskové mapy k filmu od Template. Net
Světla, kamera, akce! Když se chystáte uvést film, tisková mapa je hrdinou v zákulisí, který vašemu filmu zajistí pozornost, kterou si zaslouží.
Šablona Movie Press Kit Template od Template. Net vám ušetří starosti s vytvářením perfektní tiskové mapy. Tato šablona je navržena tak, aby vše od názvu filmu přes hvězdné obsazení, data premiéry až po kontaktní informace bylo uspořádáno v jednom profesionálním balíčku, který lze snadno sdílet.
Ať už prezentujete distributorům nebo sdílíte svůj film s médii, tato šablona zajistí, že všechny důležité podrobnosti, včetně odkazů, budou jasně viditelné.
✨ Ideální pro: Filmaře a studia, která chtějí prezentovat klíčové informace o svém filmu v profesionálním a přehledném formátu.
S ClickUpem se nemusíte trápit tiskovou sadou
První dojem je v PR velmi důležitý a dobře zpracovaná tisková mapa vaši značku představí v tom nejlepším světle. Ať už chcete větší mediální pozornost nebo silnější partnerství, konzistence vašich značkových aktiv je velmi důležitá.
S ClickUp můžete vytvářet a spravovat všechny části své tiskové mapy v rámci konvergovaného pracovního prostoru AI, kde jsou soubory, aktualizace, vizuální materiály a poznámky uloženy na jednom místě. Díky přizpůsobitelným šablonám a vynikajícím funkcím pro sledování ClickUp zajišťuje, že jsou pokryty všechny aspekty vaší tiskové mapy a že žádný detail není opomenut.
Jodi Salice, kreativní ředitelka společnosti United Way Suncoast, tento názor podporuje:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení s ClickUp prostě nemůžete šlápnout vedle.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení s ClickUp prostě nemůžete šlápnout vedle.
Jste připraveni usnadnit si proces vytváření tiskové mapy? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!