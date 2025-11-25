ClickUp blog

10 nejlepších šablon svatebního plánu Notion pro plánování bez stresu

25. listopadu 2025

Svatba by měla být jedním z nejšťastnějších okamžiků vašeho života. Bez řádného plánování se však může proměnit v jeden z nejstresovějších okamžiků.

Jak se seznam úkolů prodlužuje, veškeré nadšení může vyprchat. K řešení chaosu může pomoci použití svatební šablony.

Ať už plánujete malou, intimní ceremonii nebo několikadenní oslavu na jiném místě, šablony svatebních plánů Notion vám mohou pomoci. Shromáždí všechny podrobnosti týkající se vaší události na jednom přehledném místě. A pokud chcete automatická připomenutí, ClickUp má připravené, plně přizpůsobitelné šablony, které posunou vaše plánování na vyšší úroveň. Připravte se na svůj velký den bez problémů na poslední chvíli.

Přehled bezplatných šablon svatebních plánů

Zde je stručný přehled šablon pro plánování svatby uvedených v blogu:

Název šablonyStáhnout šablonuIdeální proNejlepší funkceVizuální formát
Šablona sady pro plánování svatbyStáhnout tuto šablonuPáry, které chtějí systém plánování svatby s průvodcem po jednotlivých měsícíchPlánování podle časové osy, moodboardy, sledování seznamu hostů, přehled dodavatelůTabulka, časová osa, galerie Notion
Šablona ekologického svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuRodiny/páry, které chtějí udržitelné plánování s malým dopadem na životní prostředíKontrolní seznam udržitelnosti, ekologické tipy, digitální pozvánky, pečlivé sledování rozpočtuTabulka, kontrolní seznam, kalendář Notion
Alternativní šablona svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuRodiny, páry, plánovači preferující prostor ve stylu dashboarduHlavní tabule úkolů, karty kategorií rozpočtu, galerie inspiraceNotion Board, Galerie, Tabulka
Šablona pro plánování malých svatebStáhnout tuto šablonuPáry plánující komorní svatbyLehký pracovní postup, sledování mikro-seznamu hostů, správa dodavatelůTabulka Notion, kontrolní seznam
Šablona virtuálního svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuPro všechny, kteří chtějí digitální svatební systém ve stylu kanban.Kanbanový tok úkolů, adresář dodavatelů, filtry RSVP, plánování cestováníNotion Kanban, tabulka, kalendář
Kompletní šablona svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuPáry, které potřebují strukturované centrum pro komplexní plánováníZaznamenávání výdajů, databáze dodavatelů, kalendář milníků, plán dneTabulka, kalendář a časová osa Notion
Jednoduchá šablona svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuNevěsty, ženichové, rodiny, které chtějí minimalistický plánovačJednoduchá tabulka úkolů, minimalistický rozpočet, kategorizovaná správa hostůTabulka Notion, kontrolní seznam
Šablona digitálního svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuPáry plánující moderní nebo vícedenní svatbyAdresář dodavatelů, časový plán, rozpočet v různých měnách, plánování dekoracíTabulka, časová osa, kalendář Notion
Vše v jednom Šablona svatebního plánovačeStáhnout tuto šablonuPáry/rodiny, které chtějí mít centrální místo pro úkoly, dodavatele, potvrzení účastiPropojený časový plán, flexibilní systém úkolů, plánovač líbánekTabulka, časová osa, nástěnka Notion
Systém pro plánování svatbyStáhnout tuto šablonuPáry, které touží po vizuálním systému řízeném zážitkyŽivé rozpočtové grafy, analýza RSVP, integrace Figma, plánování obsahuNotion Dashboard, tabulka, graf
Šablona stručného popisu projektu události ClickUpZískejte šablonu zdarmaPáry a plánovači, kteří chtějí strukturovaný přehledCíle a milníky, mapování týmu, plánovač itineráře, sladění vizeClickUp Seznam, dokumenty, tabule
Šablona ClickUp pro plánování velkých akcíZískejte šablonu zdarmaKoordinátoři, kteří mají na starosti velké svatby trvající několik dníGanttovy časové osy, centrum dodavatelů, formuláře RSVP, propojení dokumentůClickUp Gantt, seznam, tabule
Šablona rozpočtu na akci ClickUpZískejte šablonu zdarmaPáry, které chtějí mít přehled o výdajíchPole pro peníze, srovnání nákladů, mapování rozpočtu dodavatelů, kalendář platebClickUp Seznam, tabule, kalendář
Šablona pro správu událostí ClickUpZískejte šablonu zdarmaPáry, které potřebují profesionální systém plánováníTřídění podle priority, barevně označený rozpočet, seznamy více událostí, přetahování do časové osySeznam ClickUp, tabule, časová osa
Šablona dokumentu pro plánování akcí ClickUpZískejte šablonu zdarmaRodiny a plánovači, kteří chtějí mít všechny podrobnosti na jednom místěSledování pozvánek hostů, adresář dodavatelů, sekce věnované výzdoběClickUp Docs, Seznam
Šablona marketingového plánu události ClickUpZískejte šablonu zdarmaOznámení a propagace pro páry, které plánují svatbuPlánování časové osy, vzorce pro rozpočet, vizuální tabule, vlastní poleClickUp Seznam, tabule, kalendář
Šablona pro propagaci události ClickUpZískejte šablonu zdarmaRodiny/páry, které organizují strukturované svatební akceMapování kanálů, automatizace připomínek, úkoly založené na platforměClickUp Seznam, tabule, kalendář
Šablona plánu projektu události ClickUpZískejte šablonu zdarmaNevěsty/ženichové, kteří chtějí pracovní postup řízený časovým harmonogramemFáze Kanban, Ganttovy diagramy, měsíční kalendáře, vizualizace pracovního postupuClickUp Gantt, tabule, kalendář
Šablona jednoduchého plánu události ClickUpZískejte šablonu zdarmaPáry, které chtějí jednoduchý a přehledný plánovačVlastní pole, úložiště dokumentů, hierarchické úkoly, automatické součtyClickUp Seznam, dokumenty, tabule
Pokročilá šablona pro plánování událostí ClickUpZískejte šablonu zdarmaPáry, které organizují velké, multifunkční svatby29 přizpůsobených stavů, automatizace, sledování plateb dodavatelům, sekce pro více událostíClickUp Seznam, tabule, kalendář

Co dělá šablonu svatebního plánu Notion dobrou?

Šablona svatebního plánu Notion je předem připravený pracovní prostor v aplikaci Notion, který pomáhá párům zorganizovat všechny detaily jejich svatby na jednom místě.

Obvykle obsahují strukturované stránky a databáze pro plánování úkolů, rozpočet, seznamy hostů, dodavatele, časové harmonogramy, rozvržení míst k sezení a inspiraci.

Než si vyberete šablonu pro plánování svatby v Notion, je důležité vědět, co odlišuje užitečný systém od hezké, ale nepřehledné stránky.

Zde jsou věci, které jsou nezbytné:👇

  • Jednoduché a uklidňující rozvržení: Vyberte si šablonu, která je příjemná na pohled a snadno se v ní orientuje, abyste vždy věděli, na co se zaměřit jako další.
  • Správa seznamu hostů a přehlednost RSVP: Hledejte pole jako stav RSVP, kontaktní údaje, sezení a preference jídla, abyste se později nemuseli snažit tyto údaje sledovat samostatně.
  • Sledování dodavatelů a plateb: Vyberte si šablonu, která usnadňuje přístup k údajům o dodavatelích, informacím o rezervacích, termínech plateb a následným krokům.
  • Transparentnost rozpočtu: Hledejte šablonu svatebního plánu, která obsahuje jednoduchou tabulku rozpočtu s plánovanými a skutečnými náklady, abyste měli během celého plánování přehled o financích.
  • Prostor pro nápady a inspiraci: Upřednostněte prostor pro nápady na výzdobu, oblečení, květinovou inspiraci a poznámky.
  • Flexibilní a upravitelné sekce: Ujistěte se, že šablona, kterou si vyberete, je snadno přizpůsobitelná, aby se přizpůsobovala vašim rozhodnutím, místo aby vás omezovala rigidními bloky.

👀 Věděli jste? Umělá inteligence se tiše stává nezbytnou součástí svateb. Ve skutečnosti ji již 1 z 10 párů využilo k vyřízení písemných úkolů, jako jsou děkovné dopisy, svatební oznámení, itineráře líbánek a dokonce i složité etikety, jako je například jak zdvořile odmítnout.

Šablony svatebních plánů Notion zdarma

Bezplatné šablony svatebních plánů Notion vám poskytnou snadný start a hodí se pro různé styly plánování. Projděme si je jednu po druhé.

1. Šablona sady pro plánování svatby

Sada pro plánování svatby Notion: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Šablona Wedding Planning Kit je komplexní pracovní prostor Notion, který sjednocuje všechny části přípravy svatby do jednoho přehledného centra. Jeho nejlepší vlastností je struktura časové osy. Namísto toho, aby na vás najednou vybalila všechny úkoly, rozděluje je podle časové osy, například rok před svatbou, šest měsíců před svatbou, měsíc před svatbou, v den svatby a po svatbě.

Páry mohou vytvářet moodboardy ve stylu Pinterestu, kde mohou sdílet nápady na výzdobu, barvy, témata, papírnictví, styl místa konání a celkovou estetiku. Obsahuje také přehledně strukturovanou databázi seznamu hostů, která sleduje, kdo je pozván a jejich stav RSVP.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Sledujte svatební výdaje pomocí nástroje pro správu rozpočtu, který v reálném čase zobrazuje odhady, platby, nevyřízené částky a poznámky.
  • Uspořádejte všechny dodavatele do jedné tabulky s kontaktními údaji a podrobnostmi o dni akce, aby byla koordinace hladká.
  • Dejte fotografovi jasné pokyny s seznamem snímků a inspirací pro rodinné momenty a kreativní nápady.
  • Zjednodušte plánování oblečení pomocí propojených palet barev pro každou skupinu zapojenou do svatby.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí jemný, předem strukturovaný systém, který je provede měsíc po měsíci plánováním svatby.

📚 Číst více: Nejlepší software pro plánování akcí, který vše zjednodušuje

2. Šablona ekologického svatebního plánovače

Šablona ekologického svatebního plánovače Notion: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Některé svatby se plánují pomocí tabulek. Jiné se plánují srdcem a také s trochou lásky k planetě. Šablona Eco-Friendly Wedding Planner je určena pro páry, které chtějí, aby jejich oslava byla krásná, ale nezanechala za sebou velkou uhlíkovou stopu. 🌎

Provede vás od prvního nápadu až po finální odpočítávání s kontrolním seznamem pro plánování událostí, který klade důraz na udržitelnost. Tento kontrolní seznam vám pomůže najít ekologičtější místa, vybrat odpovědné dodavatele, posílat digitální pozvánky a plánovat volby s nízkým dopadem na životní prostředí po celou dobu příprav.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Vytvořte si nástěnku s nápady na udržitelnou výzdobu, etickou inspiraci pro oblečení, koncepty přírodních míst a prostor pro poznámky.
  • Spravujte seznam hostů s potvrzením účasti a preferencemi jídla, abyste omezili plýtvání potravinami.
  • Využijte předem připravené e-mailové šablony k vyjednání udržitelných možností s dodavateli.
  • Využijte sekci rozpočtu pro plánované a skutečné náklady a dejte přednost udržitelným možnostem, jako je využití přirozeného osvětlení nebo upcyklovaných oděvů, které lze znovu použít nebo sdílet.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí promyšlenou oslavu s pečlivě naplánovanými kroky, které ochrání kouzlo jejich dne i svět kolem nich.

💡 Tip pro profesionály: Plánování svatby s sebou nese tisíce různých věcí a ClickUp Brain vám pomůže mít všechny pod kontrolou. Tato kontextově orientovaná umělá inteligence prohledává váš osobní pracovní prostor a identifikuje nejnaléhavější úkoly související se svatbou, od kontaktování dodavatelů po termíny zaslání pozvánek a upomínky plateb.

Dokonce navrhuje správné pořadí, v jakém je dokončit, a přiřazuje realistické časové plány na základě toho, jak obvykle pracujete. Díky umělé inteligenci, která vás vede při stanovování priorit, strávíte méně času přemýšlením o tom, co dělat dál, a více času si užijete svůj výjimečný den.

Použijte ClickUp Brain k naplánování ekologické události: šablona svatebního plánu Notion

3. Alternativní šablona svatebního plánovače

Alternativní šablona svatebního plánovače Notion: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Pokud jste pár, který si říká: „Prostě mi řekni, co je třeba udělat a kdy“, je tato alternativní šablona svatebního plánovače dobrou volbou. Hlavní seznam úkolů souvisejících se svatbou je uveden na začátku a obsahuje úkoly jako zásnubní fotografie, žádosti družiček, vyhledání místa konání a sestavení rozpočtu, vše označené daty, abyste mohli snadno sledovat pokrok.

Hned pod nimi najdete tabulku rozpočtu, která vám přesně ukáže, kam vaše peníze směřují. Každá karta kategorie vám na první pohled ukáže vaše výdaje, ať už se jedná o místo konání, catering, výzdobu nebo fotografování.

Pokud potřebujete jiskru kreativity, najdete zde galerii inspirace plnou svatebních šatů, kytic, dortů, dekorací a svatebních aranžmá. Filtrujte podle nálady nebo tématu a vždy najdete nové nápady.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Naplánujte si líbánky s nápady na destinace vhodné pro různé rozpočty a roční období.
  • Ukládejte údaje o hostech do tříditelných tabulek, které sledují potvrzení účasti, výběr jídel, rozvržení míst k sezení a děkovné dopisy.
  • Sledujte měsíční odpočítávání, které vám pomůže dodržet harmonogram klíčových úkolů od počátečního plánování až po poslední týden.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí přehlednou plánovací tabuli a jednoduchou strukturu, díky které bude každé rozhodnutí týkající se svatby snadno zvládnutelné.

4. Šablona pro plánování malých svateb

Micro Wedding Planner: šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Malá svatba neznamená malé plánování. I když je hostů méně, stále je třeba se postarat o rozhodnutí, platby, inspirační tabule a drobné detaily. Šablona Micro Wedding Planner Template vám pomůže udržet věci jednoduché a přehledné.

Místo dlouhých 12měsíčních harmonogramů a objemných seznamů dodavatelů získáte kontrolní seznam pouze s nezbytnými položkami, který je přizpůsoben pro komorní svatby. Pomůže vám rychle zajistit místo konání, sestavit krátký seznam hostů, rychle vybrat dodavatele a vyřešit výzdobu.

Celé nastavení je záměrně minimalistické a nabízí vám pouze pět základních center, která skutečně využijete, včetně financí, dodavatelů, hostů, inspiračního prostoru a malé oblasti zdrojů.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Naplánujte si rozpočet na malou akci pomocí jednoduchých zadání a okamžitého přehledu o nákladech.
  • Pečlivě se postarejte o hosty pomocí přehledného seznamu, který sleduje stravovací potřeby a výběr míst k sezení.
  • Spravujte důležité dodavatele, jako jsou fotograf, oddávající, cateringová služba a květinářství, z jednoho přehledného místa.

✅ Ideální pro: Páry, které plánují malou, srdečnou ceremonii a chtějí mít k dispozici přehledný, jednoduchý panel namísto rozsáhlého plánovače určeného pro velké akce.

⚡ Archiv šablon: Promyšlené uspořádání míst k sezení je jedním z nejdůležitějších kroků při vytváření příjemného svatebního zážitku. Šablony uspořádání míst k sezení vám pomohou navrhnout plynulé rozložení tím, že:

  • Rozdělte hosty do intuitivních sekcí pro hladší průběh
  • Zaznamenávejte důležité podrobnosti, jako jsou VIP hosté a rodinné skupiny.
  • Synchronizujte všechny aktualizace, aby změny nenarušily váš plán.

5. Šablona virtuálního svatebního plánovače

Virtuální svatební plánovač: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Díky šabloně virtuálního svatebního plánovače se vše řídí jednoduchým kanbanovým stylem, který můžete přetahovat a aktualizovat, jak se velký den blíží. Všechny důležité osoby na vaší svatbě, s jasně stanovenými rolemi, jsou uloženy na jednom místě.

Obsahuje také adresář dodavatelů, kde můžete uvést fotografy, kameramany, pekaře, DJs a oddávající, spolu s jejich jmény a telefonními čísly. Získáte speciální stránky pro plánování rozluček se svobodou, kde můžete sledovat potřeby hostů, pobyt, který plánujete, a možnosti Airbnb, které zvažujete.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Podívejte se na živou předpověď počasí na svatební víkend s denním odpočítáváním, abyste si udrželi vysokou energii při plánování.
  • Seřaďte hosty podle jména a sledujte jejich odpovědi, skupinové značky, čísla stolů, komentáře a podrobnosti digitálních pozvánek.
  • Pomocí filtru Účastníci můžete okamžitě zobrazit potvrzené hosty, abyste mohli aktualizovat catering a připravit konečné usazení hostů.
  • Organizujte všechny svatební výdaje pomocí nástroje pro sledování rozpočtu, který zobrazuje odhady, skutečné částky, platby, zůstatky a poznámky.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí organizovaný prostor v Notion s připraveným časovým plánem, který zjednoduší jak přípravy před svatbou, tak samotný průběh svatebního dne.

6. Kompletní šablona svatebního plánovače

Kompletní svatební plánovač: šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Šablona Complete Wedding Planner Template je komplexní plánovací systém, který vám pomůže zorganizovat každou část vašeho velkého dne. Můžete si naplánovat počet hostů, rozpočet, témata a jakékoli kulturní tradice nebo nezbytnosti. Také sleduje lidi, kteří vám pomohou vaši vizi uskutečnit.

Kalendář přehledně zobrazuje všechny důležité termíny: zkoušky šatů, platby dodavatelům, vyzvednutí prstenů, zkoušky a všechny drobné milníky svatebního obřadu. Panel cílů a připomínek vám pomůže udržet týden pod kontrolou, protože vám umožní stanovit si malé cíle a zaznamenat vše, co je časově náročné.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Zaznamenávejte všechny svatební výdaje včetně částek, dat, faktur, poznámek, stavu plateb a toho, kdo náklady uhradil.
  • Sledujte svůj pokrok přetahováním úkolů v jednoduchém vizuálním pracovním postupu, díky kterému bude plánování bez stresu.
  • Naplánujte si svůj svatební den pomocí hodinového harmonogramu, který ukazuje, co se kdy děje a kdo to má na starosti.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí přehledný a strukturovaný digitální svatební plánovač, který je provede od prvního nápadu až po finální realizaci.

📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů systém priorit.

Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.

Funkce Task Priorities od ClickUp změní váš pohled na komplexní projekty a jejich řešení, protože snadno zvýrazní nejdůležitější úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priority budete vždy vědět, co řešit jako první.

7. Jednoduchá šablona svatebního plánovače

Jednoduchý svatební plánovač: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

V šabloně Simple Wedding Planner od Notion získáte přehledný a čistý dashboard, odpočítávání, které udržuje napětí, a panel pro rychlou navigaci pro okamžitý přístup. K dispozici je také kompaktní tabule úkolů, kde se úkoly přesouvají z „To Do“ do „Done“.

Všechny vaše plánovací úkoly jsou uspořádány v tabulce, včetně termínů, priorit, stavů a odkazů. Jediný hlavní rozpočet ukazuje celkovou částku, kolik jste utratili, kolik zbývá, a jednoduché karty kategorií, které vše rozdělují.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Seřaďte hosty podle kategorií, abyste mohli snadno spravovat usazení a komunikaci.
  • Zaznamenejte si včas stravovací požadavky, aby se nezapomnělo na alergie a kulturní nebo veganské preference.
  • Ukládejte užitečné podcasty, články, průvodce a inspiraci na jednom místě, aniž byste se museli zabývat nekonečným množstvím složek.

✅ Ideální pro: Nevěsty, ženichy, rodiny nebo plánovače, kteří chtějí jednoduchý plánovací systém, který jim pomůže udržet pořádek a usnadní přípravy na svatbu.

🎥 Podívejte se: Naučte se, jak vytvořit seznam priorit pro všechny svatební úkoly:

8. Šablona digitálního svatebního plánovače

Šablona digitálního svatebního plánovače Notion: šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Šablona Digital Wedding Planner Template vychází ze systému, který skutečný pár použil k naplánování své třídenní svatby v zahraničí. Vše v ní je založeno na skutečných zkušenostech. Ovládací panel obsahuje přehledné ikony pro vaši moodboard, dodavatele, rozpočet, plány výzdoby, potvrzení účasti a hudbu.

Praktický seznam úkolů vám pomůže udržet přehled o všech povinnostech, jako je rezervace místa konání, shromažďování e-mailů hostů, rozesílání pozvánek, potvrzování zkoušek a sdílení podrobností o ubytování. Jak se velký den blíží, časový plán svatebního dne vás provede hodinu po hodině.

Zahrnují focení, usazení hostů, obřad, proslovy, večeři a všechny klíčové momenty. Vše je napsáno jasným, jednoduchým a srozumitelným jazykem – přesně tak, jak by digitální plánovač měl být.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Dejte svým dekoratérům jasný návod, který popisuje, jak chcete, aby bylo místo uspořádáno a stylizováno.
  • Dejte svému moderátorovi připravený scénář s pokyny pro uvítání, večeři, proslovy, tance a důležité oznámení.
  • Sledujte všechny dodavatele a výdaje v jediném rozpočtovém systému, který podporuje více měn a podrobné poznámky.
  • Sledujte náklady na design a tisk cedulí, papírenského zboží, jmenovek na stoly a dalších brandingových předmětů.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí jasný svatební systém založený na kontrolních seznamech s prostorem pro kreativní plánování a moderní nápady, jako jsou audio knihy hostů a RSVP pro více událostí.

Bonus: Nápady na plánování svatby přicházejí jako příval emocí. Napadnou vás, když řídíte, scrollujete, vaříte nebo jste napůl vzhůru. S funkcí Talk to Text od ClickUp můžete zaznamenat připomínky dodavatelů, nápady na výzdobu, sliby, aktualizace ohledně hostů nebo náhodné myšlenky typu „OMG, to bychom měli udělat!“ v momentě, kdy se objeví, a okamžitě je uložit do svého pracovního prostoru.

Místo toho, abyste vše zastavili a začali psát, můžete nahlas vyslovit své úkoly, otázky týkající se místa konání, poznámky k menu nebo nápady na obsah a později je roztřídit, aniž byste ztratili inspiraci.

Navíc se propojuje s ClickUp Brain, takže můžete během několika sekund vyhledávat a sumarizovat nebo převádět mluvené poznámky na praktické svatební úkoly.

9. Šablona svatebního plánovače All-In-One

Šablona Notion All-In-One Wedding Planner: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Šablona All-In-One Wedding Planner obsahuje vizuální časovou osu svatby, která přehledně znázorňuje všechny důležité milníky. Najdete v ní sekce od rezervace místa konání a zkoušek šatů po pozvánky a před svatební rituály.

Umožní vám také propojit každý milník s úkoly, abyste vždy věděli, co je třeba udělat jako další. Flexibilní systém vám umožní třídit podle priority, stavu, kategorie nebo data. Můžete dokonce filtrovat, abyste viděli, co je třeba udělat tento týden, v den svatby nebo pro konkrétní osobu.

Sledování rozpočtu je snadné díky sekci svatebních financí, kde se odhadované a skutečné náklady aktualizují okamžitě a výdaje jsou seskupeny podle kategorií s odkazy na příslušné dodavatele.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Spravujte všechny svatební oblečení s termíny zkoušek, podrobnostmi o nákladech a stavem příprav, aby plánování šatníku proběhlo hladce.
  • Naplánujte si kompletní svatební soundtrack a zorganizujte si nezbytné fotografické momenty během příprav, obřadu, rodinných setkání a recepce.
  • Organizujte svou svatební cestu pomocí přehledného rozvržení, ve kterém si můžete zaznamenat destinace, rezervace, aktivity, seznamy věcí, které si zabalit, rozpočet a logistiku cesty.

✅ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí kompletní centrum pro plánování svatby, které propojí časové osy, úkoly, dodavatele, oblečení, hudbu, potvrzení účasti a rozpočty do jednoho plynulého pracovního postupu.

📚 Číst více: Nejlepší software pro správu míst konání akcí

10. Systém pro plánování svatby od Chloe Shih

Systém pro plánování svatby: Šablona svatebního plánu Notion
prostřednictvím Notion

Systém pro plánování svatby kombinuje dvě nejdůležitější věci, které každý pár potřebuje sledovat: rozpočet a hosty. Rozpis rozpočtu se zobrazuje jako živý výsečový graf, který se automaticky aktualizuje pokaždé, když zadáte novou výdajovou položku. Takto můžete přesně vidět, kam vaše peníze směřují v hlavních kategoriích, jako je místo konání, plánovači, výzdoba, fotografie a cestování.

Vedle toho graf stavu RSVP vizualizuje, kdo potvrdil účast, kdo odmítl a kdo ještě neodpověděl, takže máte jasný přehled o účasti, aniž byste museli lidi ručně kontaktovat.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Naplánujte si vizuální stránku svatby pomocí pracovního prostoru Figma, kde můžete navrhovat dekorace, oblečení, rozvržení, dárky a pozadí.
  • Zajistěte hladký průběh svatebního dne díky podrobnému plánu, který zajistí soulad celého týmu.
  • Shromažďujte nápady na obsah vhodný pro sociální sítě a proměňte je v reálná videa pomocí plánu obsahu, který zahrnuje natáčení, vlastníky a kopírování.
  • Zaznamenávejte všechny aktualizace a schůzky do tabulky s poznámkami, které lze prohledávat, aby byla rozhodnutí zdokumentována a snadno dostupná.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí systém pro plánování svatby, který funguje jako skutečný projektový dashboard, s živými grafy a praktickými trackery vytvořenými na základě skutečných zkušeností se svatbami.

Omezení Notion

Ačkoli je Notion flexibilní, uživatelské recenze často poukazují na opakující se nedostatky, které se projevují při složitém plánování.

Zde jsou některé z omezení tohoto nástroje:

  • Pomalý výkon na velkých stránkách a v databázích, mnoho uživatelů hlásí zpoždění a pomalé rolování, jakmile se pracovní prostory zatíží.
  • Offline režim je stále nespolehlivý a recenzenti opakovaně zmiňují, že Notion je bez stabilního připojení k internetu stále obtížně použitelný.
  • Mobilní aplikace je méně uživatelsky přívětivá, uživatelé si stěžují na pomalé načítání, omezené možnosti úprav a problémy s navigací.
  • Neobsahuje vestavěný chat v reálném čase ani vlákna pro komentáře jako Slack/ClickUp, což podle uživatelů zpomaluje spolupráci více, než by se dalo očekávat.

📚 Další informace: Řízení projektů akcí: strategie, nástroje a tipy

Alternativní šablony Notion

Pro páry, které potřebují pokročilé funkce, nabízejí některé alternativy Notion, jako například ClickUp, silnější automatizaci, připomenutí, pracovní postupy a strukturu pro svatební přípravy bez stresu.

ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Je navržen tak, aby sjednotil všechny vaše aplikace, úkoly a plánovací nástroje na jednom místě.

Pro plánování svatby to znamená, že vaše časové plány, seznamy dodavatelů, rozpočty, podrobnosti o hostech a inspirační tabule mohou konečně být na jednom místě, místo aby byly roztroušeny po e-mailech a tabulkách.

Nevěřte jen nám! Tady je, co o ClickUp řekl skutečný uživatel:

Miluji možnost rozdělit si úkoly do různých projektů. ClickUp používám jak pro osobní věci, tak pro projekty, které mě baví, práci a brzy i pro plánování svatby. Líbí se mi, že si mohu úkoly prohlížet v kalendáři – pomáhá mi to stanovit priority toho, co je třeba udělat během týdne, a rozhodnout se, zda opravdu potřebuji něco přeorganizovat, abych měla dost energie na daný den/týden/měsíc.

Miluji možnost rozdělit si úkoly do různých projektů. ClickUp používám jak pro osobní věci, tak pro projekty, které mě baví, práci a brzy i pro plánování svatby. Miluji možnost vidět úkoly v kalendářovém zobrazení – pomáhá mi to stanovit priority toho, co je třeba udělat za týden, a zda bych opravdu měla něco přesunout, abych měla dost energie na daný den/týden/měsíc.

Zde je několik krásně strukturovaných šablon svatebních plánů ClickUp, které můžete použít.

1. Šablona ClickUp Event Project Brief

Pomocí této šablony ClickUp Event Project Brief můžete nastínit klíčové detaily, stanovit cíle, sledovat milníky a zajistit, aby byl váš tým připraven na velký den: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Pomocí této šablony ClickUp Event Project Brief Template můžete nastínit klíčové detaily, stanovit cíle, sledovat milníky a udržet svůj tým v souladu pro velký den.

Šablona ClickUp Event Project Brief Template vám a vašemu plánovači poskytuje přehledný prostor, kde můžete naplánovat celou oslavu ještě předtím, než začne skutečná práce. Přehledová stránka je jednoduchá a přehledná. Stačí přidat jména snoubenců, datum svatby, odkazy na místo konání, rozpočet a hlavní komunikační kanál.

Díky integrovaným dokumentům ClickUp Docs získáte prostor pro definování své vize a popisu toho, jak pro vás vypadá významný den. Spolupráce v reálném čase umožňuje všem zúčastněným přispět svými nápady a návrhy. Nápady lze okamžitě převést na úkoly a přiřadit je správné osobě/týmu s termíny a značkami priority.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Získejte přehled o svých hostech tím, že zaznamenáte počet osob, klíčové skupiny, VIP hosty a kulturní potřeby, aby bylo plánování pohoštění a usazení hostů snadné.
  • Naplánujte si svatební tým s jednoduchým rozdělením rolí, aby každý věděl, za co je zodpovědný, a nedocházelo k nedorozuměním.
  • Sledujte důležité milníky, jako je potvrzení místa konání, rezervace dodavatelů, schválení dekorací a příprava zkoušky, aby plánování probíhalo hladce.
  • Vytvořte jasný několikadenní itinerář, který zahrnuje obřady, styling okének, fotografické momenty, klíčové projevy a přechody mezi událostmi s přiřazenými vlastníky.

✅ Ideální pro: Páry a svatební koordinátory, kteří chtějí mít jeden přehledný a strukturovaný plán, který sjednotí celý plánovací tým ještě předtím, než začne skutečná svatební příprava.

📌 Věděli jste? Více párů než kdy jindy sní o svatbě svých snů mimo typický palác nebo banketový sál. Nedávné průzkumy ukazují, že 85 % párů nyní dává přednost svatbám na zajímavých místech a 83 % je otevřeno výběru netradičních míst, která působí osobněji a jsou nezapomenutelná.

2. Šablona ClickUp pro plánování velkých akcí

Organizujte svatební úkoly a sledujte časový harmonogram pomocí šablony ClickUp Large Event Planning Template : Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Organizujte svatební úkoly a sledujte časové plány pomocí šablony ClickUp pro plánování velkých akcí.

Šablona ClickUp Large Event Planning Template je jako velín v zákulisí vaší svatby. Nejprve můžete naplánovat hlavní body, jako je místo konání, styl výzdoby, výběr jídla, oblečení, a poté se podle svého tempa věnovat detailům.

Všechny náklady jsou na jednom místě, faktury a platby jsou přehledně zaznamenány, takže máte jasný přehled o tom, co jste utratili a co vás ještě čeká. Stejně snadno můžete spravovat hosty a dodavatele. Můžete sledovat, kdo přijde, s kým přijde, jaké jsou požadavky na sezení, a dokonce si můžete přidat rychlé poznámky pro pohoštění.

Všichni vaši dodavatelé jsou přehledně uspořádáni na jednom místě spolu s jejich kontaktními údaji a smlouvami, což usnadňuje koordinaci pro celou rodinu.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Shromažďujte odpovědi na pozvánky a údaje o dodavatelích pomocí sdílených formulářů, které automaticky převádějí odeslané údaje na úkoly.
  • Prohlédněte si celou svou svatbu vizuálně v zobrazení Gantt Chat aplikace ClickUp, které zobrazuje klíčové závislosti a časy příjezdu.
  • Uspořádejte úkoly v zobrazení Seznam nebo Tabule seskupené podle priority nebo fáze svatby a vytvořte si intuitivní pracovní prostor.
  • Přizpůsobte si svůj plánovač pomocí vlastních polí pro výdaje, typy hostů, aktualizace plateb, požadavky dodavatelů a přiložené účty.

✅ Ideální pro: Páry, svatební plánovače, rodiny nebo koordinátory, kteří chtějí strukturovaný systém ClickUp s bohatými detaily pro správu svateb od plánování po realizaci.

Archiv šablon: Velké svatby se neplánují samy a každý, kdo někdy organizoval i jen jednoduchou zásnubní večeři, ví, jak rychle se úkoly množí. Od rozvržení míst k sezení a telefonátů dodavatelům po harmonogram dekorací, upomínky plateb a aktualizace seznamu hostů – vše vyžaduje pečlivé plánování. Prohlédněte si tento seznam šablon pro plánování událostí, které vám pomohou mít vše pod kontrolou.

3. Šablona rozpočtu na akci ClickUp

Sledujte svatební výdaje a porovnávejte náklady dodavatelů, zatímco budete mít celý rozpočet pod kontrolou díky šabloně ClickUp Event Budget Template : Sledujte svatební výdaje a porovnávejte náklady dodavatelů, zatímco budete mít celý rozpočet pod kontrolou díky šabloně ClickUp Event Budget Template.
Získejte šablonu zdarma
Sledujte svatební výdaje a porovnávejte náklady dodavatelů, zatímco budete mít celý rozpočet pod kontrolou díky šabloně ClickUp Event Budget Template.

Pokud chcete zbavit svatební finance stresu, šablona ClickUp Event Budget Template vám poskytne prostor pro sledování všech důležitých funkcí, porovnání možností a kontrolu nad výdaji. Můžete nastavit plánovaný rozpočet vedle skutečných výdajů, aby vaše plánování bylo realistické a transparentní.

Získáte také několik způsobů, jak sledovat, jak se vše vyvíjí. Jednoduchý seznam vám umožní procházet všechny události a výdaje jako v přehledné tabulce. Zobrazení tabule vám pomůže seskupit věci podle priority nebo typu události, takže budete mít přehled o pracovní zátěži na první pohled. A rozvržení kalendáře zobrazuje všechny vaše platby, rezervace a následné kroky v průběhu měsíce.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Sledujte všechny svatební výdaje jako jednotlivé úkoly s prioritami, termíny splatnosti, informacemi o dodavatelích, fakturami a rozpočtovými limity.
  • Pomocí polí Money můžete sledovat částky bez nutnosti ručního výpočtu.
  • Kategorizujte události a typy dodavatelů pomocí jednoduchých rozevíracích nabídek, které udržují vaše seznamy strukturované.
  • Zmapujte místa konání a propojte související úkoly pomocí polí pro umístění a vztahy, aby plánování proběhlo hladce.

✅ Ideální pro: Páry a svatební plánovače, kteří chtějí přehledný a spolehlivý systém pro sledování všech plateb s naprostou jasností.

🧠 Zajímavost: Podle průzkumu, který zahrnoval více než 6 000 snoubenců, jsou páry nejvíce ochotné utrácet za:

  • 57 % na fotografa
  • 47 % na místo konání
  • 37 % na otevřený bar

4. Šablona pro správu událostí ClickUp

Pomocí šablony ClickUp Event Management Template můžete organizovat svatební úkoly a spravovat dodavatele z jednoho přehledného panelu: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Pomocí šablony ClickUp Event Management Template můžete organizovat svatební úkoly a spravovat dodavatele z jednoho přehledného panelu.

Šablona ClickUp Event Management Template rozděluje vaše plánování do fází – výběr místa konání, rezervace dodavatelů, finalizace designu, koordinace v den svatby – s úkoly, podúkoly a závislostmi, které ukazují, co je třeba udělat a v jakém pořadí.

Můžete přidělit úkoly svému partnerovi, svatebnímu koordinátorovi nebo členům rodiny, kteří vám pomáhají, aby každý znal svou roli a nebylo nutné neustále vše kontrolovat. Šablona obsahuje vlastní pole pro sledování kontaktních údajů dodavatelů, platebních kalendářů a termínů pro rozhodnutí.

Můžete připojit smlouvy přímo k úkolům dodavatelů, propojit moodboardy s rozhodnutími o designu a nastavit automatická připomenutí pro zálohy nebo následné kroky.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Zobrazte si všechny úkoly, jejich vlastníky, časový plán, průběh a podrobnosti rozpočtu v jednom rolovacím seznamu, který připomíná kontrolní místnost v zákulisí.
  • Organizujte vícedenní oslavy pomocí samostatných seznamů událostí, které sledují průběh a výdaje a zároveň zůstávají propojeny s hlavním plánem.
  • Přetahujte úkoly na jednotnou časovou osu, abyste odhalili překrývání, a zajistěte hladký průběh každé ceremonie.

✅ Ideální pro: Páry nebo plánovače, kteří chtějí komplexní profesionální systém pro správu všech detailů a rozpočtu během několikadenních svatebních událostí s naprostou přehledností.

5. Šablona dokumentu pro plánování akcí ClickUp

Sledujte dodavatele svatebních služeb a podrobnosti o cateringu a zároveň spravujte stravovací požadavky hostů v jednom přehledném seznamu pomocí šablony dokumentu pro plánování událostí ClickUp: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Sledujte dodavatele svatebních služeb a podrobnosti o cateringu a zároveň spravujte stravovací požadavky hostů v jednom přehledném seznamu pomocí šablony dokumentu pro plánování událostí ClickUp.

Svatby s sebou přinášejí tisíce drobných detailů a dvakrát tolik názorů. S šablonou dokumentu pro plánování událostí ClickUp můžete uložit pokyny, poznámky k parkování a jakékoli drobné, ale důležité instrukce pro hosty, dodavatele nebo plánovací tým.

Rozvržení časové osy vám umožní mít celý den přehledně uspořádaný. Pro každou událost můžete vytvořit plán po minutách nebo po hodinách. Díky prostoru pro nastavení budete mít dekorace a přípravy pod kontrolou, protože máte k dispozici speciální sekce pro registraci, koktejlovou hodinu a přípravu recepce.

Získáte také strukturované kontrolní seznamy pro věci, jako jsou registrace dodavatelů, umístění stolů, pulty s dezerty, příprava pódia a malé detaily, které se obvykle přehlížejí.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Sledujte pozvánky svých hostů v jednoduché tabulce s odpověďmi, jmény a adresami.
  • Vytvořte si mini adresář dodavatelů s podrobnostmi o místech konání, cateringových službách, dekoratérech, fotografech, týmech vizážistů a dopravě.
  • Zaznamenejte stravovací požadavky hostů, abyste mohli hladce koordinovat jídla a speciální požadavky.

✅ Ideální pro: Páry, rodiny nebo svatební koordinátory, kteří chtějí mít všechny detaily, od časového harmonogramu po správu dodavatelů, na jednom přehledném a bezproblémovém pracovišti.

💡 Tip pro profesionály: Plánování svatby je kouzelné, dokud se vám v hlavě nezačnou honit všechny termíny, deadliny a sliby dodavatelů.

Kalendář ClickUp shromažďuje všechny vaše závazky a umožňuje vám:

  • Přetahujte úkoly podle vývoje plánů, aniž byste ztratili přehled.
  • Prohlédněte si celou svou svatební cestu na jedné časové ose.
  • Synchronizujte všechna data s Googlem nebo Outlookem, abyste nezmeškali ani jeden okamžik.
  • Zvýrazněte úkoly podle dodavatele nebo člena rodiny, nebo je označte podle priority.
  • Přepínejte mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením, abyste měli vše pod kontrolou.
Kalendář ClickUp: Šablony svatebních plánů Notion
Naplánujte si celý průběh svatby bez námahy pomocí kalendáře ClickUp.

6. Šablona marketingového plánu události ClickUp

Pomocí šablony ClickUp Event Marketing Plan můžete plánovat svatební oznámení, naplánovat propagaci na sociálních médiích, spravovat rozpočet a sledovat všechny marketingové úkoly od začátku do konce: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Pomocí šablony ClickUp Event Marketing Plan můžete plánovat svatební oznámení, naplánovat propagaci na sociálních médiích, spravovat rozpočet a mnoho dalšího.

Měli jste někdy pocit, že detaily vaší svatby jsou všude jinde, jen ne tam, kde je potřebujete? Šablona ClickUp Event Marketing Plan Template shromažďuje časové osy, dodavatele, hosty a přípravy do jednoho pracovního prostoru. Vše můžete přizpůsobit pomocí rozbalovacích nabídek a dát tak svému svatebnímu plánu vlastní osobnost.

Můžete také přidat rozpočty pro každou funkci, ukládat nápady na výzdobu, připojovat inspirativní fotografie, zapisovat si připomínky dodavatelů a sledovat svůj pokrok v reálném čase.

Barevně odlišené bloky zvýrazňují klíčové úkoly a pomáhají vám získat okamžitý přehled. Ukázková tabule přesně ukazuje, jak bude váš svatební plán vypadat. S ClickUp Tasks lze širší úkoly, jako je „Výzdoba recepce“, rozdělit na menší části, jako je osvětlení, květiny a stylizace stolů, přičemž každá část je přiřazena správné osobě.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Zobrazte si všechny termíny v měsíčním nebo týdenním kalendáři, abyste měli přehled o zkouškách, ochutnávkách, platbách, zkouškách oblečení a potvrzených účastích.
  • Automaticky vypočítávejte rozpočty pomocí vzorců, které zobrazují celkové výdaje a náklady dodavatelů bez ručního počítání.
  • Šablonu si přizpůsobte podle svého stylu plánování pomocí přizpůsobitelných rozpočtů, ukazatelů postupu, hodnocení a poznámek.

✅ Ideální pro: Páry a plánovače, kteří chtějí jeden snadno srozumitelný dokument, který obsahuje všechny detaily svatby v přehledném a koordinovaném pořadí.

Archiv šablon: Bezplatné šablony Excel pro plánování večírků pro snadnou správu událostí

7. Šablona pro propagaci události ClickUp

Díky šabloně ClickUp Event Promotion Template budete mít všechny před svatební aktivity pod kontrolou: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Udržujte všechny před svatební kampaně podle plánu pomocí šablony ClickUp Event Promotion Template.

Šablona ClickUp Event Promotion Template vám pomůže naplánovat propagaci vaší svatby. Můžete si nastínit průběh – od výběru kanálů, jako je Instagram, skupiny WhatsApp nebo tištěné pozvánky, až po organizaci jednotlivých fází, jako je rezervace termínu, hlavní pozvánky a připomenutí.

Umožní vám také nastavit rozpočet pro každou aktivitu. Můžete přidat poznámky, které by mohl potřebovat váš dekoratér nebo fotograf. Sada vlastních polí udržuje strukturu přehlednou. Můžete si poznamenat, kam každý příspěvek patří, s jakou funkcí souvisí, kdo se o něj stará a co je potřeba před jeho zveřejněním.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Spravujte každou svatební akci aktualizací jejího stavu, přidáváním termínů, přiřazováním odpovědných osob, připojováním návrhů pozvánek a sledováním koordinace dodavatelů.
  • Posílejte personalizované svatební zprávy, které zvýší nadšení a osloví správné hosty ve správný čas.
  • Použijte předem připravené seznamy, které automaticky opakují připomenutí událostí a aktualizace týkající se svatebního dne, aniž byste museli pokaždé znovu vytvářet úkoly.

✅ Ideální pro: Páry a rodiny, které chtějí strukturované svatební propagační materiály připravené pro platformu, aniž by musely zpracovávat více poznámek a chatů.

8. Šablona plánu projektu události ClickUp

Naplánujte si všechny svatební události a organizujte úkoly podle dat a fází, abyste měli všechny před svatební a svatební aktivity pod kontrolou díky šabloně ClickUp Event Project Plan Template : Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Naplánujte si všechny svatební události a organizujte úkoly podle dat a fází, abyste měli všechny před svatební a svatební aktivity pod kontrolou díky šabloně ClickUp Event Project Plan Template.

Další na řadě je šablona plánu svatebního projektu ClickUp. Od první zkoušky šatů až po poslední detaily recepce jsou všechny úkoly a termíny vizuálně zmapovány, takže tato šablona působí spíše jako kompletní svatební storyboard než jako seznam úkolů.

Šablona kombinuje zobrazení seznamů, abyste měli všechny úkoly na jednom místě a mohli je snadno odškrtávat. Obsahuje také fáze Kanban, které umožňují sledovat průběh každé události od plánování až po dokončení. Šablona zahrnuje dynamické Ganttovy diagramy a krásně zpracovaný kalendář v jednom plánovacím ekosystému.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Zobrazte si celý průběh svatby v jednotlivých fázích, kde se úkoly přesouvají od plánování přes přípravu až po dokončení.
  • Zobrazte si všechny nadcházející svatební aktivity v jedné tabulce ve stylu časové osy s termíny, prioritami, týmy a typy událostí.
  • Naplánujte si celý svatební měsíc v kalendáři, který na první pohled zobrazuje obřady, úkoly dodavatelů, příjezdy rodiny a klíčové termíny.

✅ Ideální pro: Páry, které chtějí přehledný svatební plán s časovou osou, který zobrazuje všechny detaily a termíny v jednom krásně uspořádaném pracovním prostoru.

⚡ Archiv šablon: Šablony Run of Show vám pomohou naplánovat svatební den minutu po minutě. Použijte je k přiřazení pokynů, zaznamenání časů příjezdu dodavatelů, synchronizaci proslovů, sledování průběhu obřadu a zajištění toho, aby se každý okamžik odehrál přesně tak, jak jste si představovali.

9. Šablona jednoduchého plánu události ClickUp

Pomocí šablony ClickUp Simple Event Plan Template můžete organizovat svatební úkoly podle stavu a zajistit, aby všechny detaily před svatbou proběhly hladce: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Pomocí šablony ClickUp Simple Event Plan Template můžete organizovat svatební úkoly podle stavu a zajistit, aby všechny detaily před svatbou proběhly hladce.

Každá svatba má své kouzlo, ale za tím kouzlem se skrývá spousta plánování. Šablona ClickUp Simple Event Plan nabízí předem připravené seznamy aktivit, zařízení, úkolů před akcí a fakturace, takže získáte okamžitou strukturu, která vám ušetří stres.

Šablona se krásně přizpůsobí jakémukoli stylu svatby, ať už je intimní, tradiční, luxusní nebo rozložená do více dnů. Můžete přepínat mezi zobrazením Seznam, Tabule a Kalendář, aby odpovídalo vašemu stylu plánování. Nejlepší na tom je, že vše zůstává propojeno v jednom pracovním postupu, což vám poskytuje ucelený přehled.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Pomocí vlastních polí můžete organizovat hosty, priority, místa, termíny a údaje o dodavatelích.
  • Ukládejte smlouvy, referenční fotografie, menu a inspiraci do ClickUp Docs, abyste k nim měli rychlý přístup.
  • Uspořádejte všechny svatební úkoly do přehledné hierarchie pro přípravu před akcí a koordinaci v den svatby.
  • Automaticky vypočítávejte součty, průměry a rozmezí, abyste měli přesný rozpočet na svatbu.

✅ Ideální pro: Páry, rodiny nebo svatební koordinátory, kteří chtějí jednoduchý a bezproblémový způsob, jak zorganizovat svůj velký den pomocí jednoho přehledného systému.

10. Pokročilá šablona pro plánování akcí ClickUp

Pomocí pokročilé šablony pro plánování událostí ClickUp můžete třídit svatební úkoly podle stavu, nastavovat časové osy, sledovat místa konání a dodavatele a zajistit hladký průběh všech detailů: Šablony svatebních plánů Notion
Získejte šablonu zdarma
Pomocí pokročilé šablony pro plánování událostí ClickUp můžete třídit svatební úkoly podle stavu, nastavit časové osy a zajistit hladký průběh všech detailů.

Plánujete svatbu, kde každý detail působí jako samostatná mini událost? Šablona ClickUp Advanced Event Plan Template je určena pro svatby, které mají několik proměnných částí, jako je více funkcí, různá místa konání, nespočet dodavatelů, měnící se rozpočty a vyvíjející se seznamy hostů.

Šablona je tak výkonná díky tomu, jak přirozeně se přizpůsobuje vašemu způsobu plánování. Můžete přepínat mezi zobrazením Seznam, Tabule, Kalendář nebo Gantt a vizualizovat přípravy na svatbu tak, jak vám to vyhovuje. Potřebujete mít přehled o rezervacích míst, zkouškách oblečení, jednáních s dodavateli a přidělování úkolů rodině? Vše je rozděleno do strukturovaných sekcí, které odrážejí skutečné pracovní postupy při přípravě svatby.

Proč si tuto šablonu zamilujete:

  • Spravujte všechny svatební úkoly pomocí 29 přizpůsobených stavů, které pokrývají vše od přípravy dekorací až po potvrzení dodavatelů.
  • Automatizujte základní úkony, jako jsou upomínky plateb a kontroly dodavatelů, nebo zasílejte rychlé upomínky na potvrzení účasti.
  • Sledujte rozpočty a faktury pomocí vlastních polí, která vám poskytnou jasný přehled o všech platbách dodavatelům.

✅ Ideální pro: Páry a svatební koordinátory, kteří organizují velké, multifunkční svatby, které vyžadují kompletní přehled a strukturu, aby vše proběhlo hladce.

Zvládněte plánování svatby na jedničku s ClickUp

Plánování svatby je samo o sobě velká výzva, ale nemusíte ji zvládat sami.

S ClickUpem má každý detail – od prvního návrhu seznamu hostů až po finální časový plán – své místo, které působí klidně, přehledně a je skutečně užitečné.

Nechte si od svého plánovacího prostoru pomáhat, ne stresovat, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější: oslavu dne plného lásky, radosti a lidí, kteří pro vás znamenají celý svět.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zajistěte si bezproblémové a přehledné plánování s jasnou strukturou.

