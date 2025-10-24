Vytvářejte e-mailové šablony pro příchozí prodej, které přinášejí výsledky

Obchodní zástupci tráví téměř pětinu svého dne psaním e-mailů, včetně studené korespondence. Přes veškeré úsilí však výsledky nejsou vždy takové, jaké by si přáli.
Inbound prodej totiž není jen o tom, že odpovíte na otázky potenciálního zákazníka. Zahrnuje také kvalifikaci potenciálních zákazníků, řešení konkrétních problémů a budování smysluplných konverzací. Aby se obchodní zástupci mohli soustředit na tyto důležité úkoly, potřebují získat zpět svůj čas.
Proces prodeje bude vždy zahrnovat e-mailový marketing, ale pracovní postup nemusí být pokaždé zahájen od začátku. Právě zde přichází na řadu automatizace, která usnadňuje život profesionálům v oblasti prodeje.
Generování e-mailových šablon pro příchozí prodej poskytuje vašemu týmu personalizovaný, efektivní a připravený rámec pro každou fázi prodejního cyklu.
V tomto článku se podíváme na to, jak pomocí umělé inteligence vytvářet šablony pro příchozí prodej, které šetří čas a zlepšují míru odezvy.
Pokud začínáte s přípravou obsahu pro svůj příchozí funnel, šablona Drip Campaign Template od ClickUp je skvělým výchozím bodem pro vytváření automatizovaných, vícestupňových e-mailových sekvencí, které podporují potenciální zákazníky a poskytují personalizovaný obsah.
Čím se liší e-maily pro příchozí prodej?
Kupující neuvěří ničemu, co jim řeknete o svém produktu nebo službě, dokud vám nejprve neuvěří.
To kdysi řekla autorka Deb Calvert a platí to zejména pro příchozí prodej.
S příchozími potenciálními zákazníky jste již dokončili nejnáročnější krok. Vaši potenciální zákazníci klikli, přihlásili se k odběru, stáhli si materiál nebo se zaregistrovali. Již viděli hodnotu, kterou jim můžete poskytnout. Nyní je vaší odpovědností posílit jejich zájem zprávou, která v pravý čas odkazuje na jakékoli vzájemné spojení.
Šablony e-mailů pro příchozí prodej se zaměřují na důvěru, načasování a relevanci, na rozdíl od šablon pro studené e-maily, které mají za cíl prolomit ledy s neznámými lidmi.
To však znamená, že vaše celková strategie, od předmětu e-mailu až po výzvu k akci, je ještě důležitější.
Zde je několik tipů, jak vytvořit poutavé e-maily pro příchozí prodej a efektivní e-mailovou komunikaci:
- Oslovte potenciální zákazníky, kteří již projevili zájem, například registrací na webinář, stažením případové studie nebo návštěvou stránky produktu.
- Zaměřte se na poskytování personalizovaného obsahu na základě již provedených akcí, místo toho, abyste svou značku představovali od nuly.
- Používejte vstřícný, poradenský tón a nabídněte konkrétní výhody nebo další kroky, jako je bezplatná konzultace nebo personalizovaná ukázka.
- Nabídněte jasnou hodnotu při každé interakci, ať už se jedná o šablonu uvítacího e-mailu nebo šablonu následného e-mailu po žádosti o cenovou nabídku.
Klíčové prvky e-mailu pro příchozí prodej s vysokou konverzí
E-maily pro příchozí prodej se svou povahou liší, proto by se měl lišit i váš přístup k jejich psaní.
Jde o to doručit správnou zprávu, která buduje důvěru a přiblíží je k tomu, aby se stali platícími zákazníky.
Zde jsou nejdůležitější prvky, které byste měli zahrnout do svých e-mailových šablon pro příchozí potenciální zákazníky:
1. Poznejte své příchozí potenciální zákazníky a přizpůsobte každou zprávu
Příchozí e-maily fungují nejlépe, když vycházejí z kontextu. Neposíláte e-mail neznámé osobě, ale pokračujete v konverzaci.
Věnujte čas tomu, abyste pochopili, co vedlo k navázání kontaktu. Byla to registrace na webinář? Návštěva stránky s cenami? Stažení příspěvku z blogu?
📌 Příklad: Řekněme, že majitel malé firmy si stáhne váš ceník. Obecný prodejní e-mail by tuto příležitost promarnil. Zkuste místo toho:
„Ahoj Alexi, děkujeme za stažení našeho přehledu cen. Pokud hledáte nástroje [typ nástroje] pro svůj 5členný tým, rád bych se s vámi podělil o to, jak jiné malé podniky využívají [název společnosti] ke zjednodušení procesu přijímání nových klientů.“
👀 Zajímavost: Ray Tomlinson, inženýr, který v roce 1971 odeslal první e-mail na světě, také zvolil symbol „@“ k oddělení jmen uživatelů a hostitelů – tento designový prvek byl později uznán Muzeem moderního umění jako součást jeho stálé sbírky.
2. Napište předmět e-mailu, který vzbudí zvědavost, aniž by byl nejasný.
Předmět zprávy je vaším prvním dojmem. Předmět zprávy musí upoutat pozornost, jinak vaše zpráva nebude mít žádný význam, i když je perfektní.
Dobré předmětové řádky příchozích e-mailů vyvažují relevanci a zvědavost. Berou v úvahu nedávnou interakci potenciálního zákazníka a zároveň poskytují cenné informace.
📌 Příklad: „Zde jsou informace, o které jste požádali po webináři.“
- „Mohu poslat rychlý srovnávací kontrolní seznam?“
- „Jak může [společnost potenciálního zákazníka] zkrátit dobu přípravy nabídek na polovinu“
- Vyhněte se obecně použitelným úvodním frázím jako „Rychlá otázka“ nebo „Následná komunikace“.
3. Použijte jedno jasné výzvu k akci a usnadněte jednání
Váš e-mail by měl mít jeden účel. Ne tři. Ne dva. Ať už jde o rezervaci demo verze, vyžádání bezplatné zkušební verze nebo zahájení krátkého hovoru, formulujte jej jasně, jednoduše a srozumitelně.
📌 Příklad: Pokud si někdo právě prohlížel stránku s funkcemi vašeho produktu, silný příchozí e-mail by mohl znít takto:
„Vzhledem k vašemu zájmu o tarif Pro, měli byste zájem o 15minutovou personalizovanou ukázku tento týden?“
[Rezervujte si demo]
To je vše. Žádné vícenásobné odkazy ani rušivé prvky. Jen jedna jasná výzva k akci.
📮 ClickUp Insight: 37 % respondentů uvádí, že používá AI pro psaní, úpravy a tvorbu obsahu. Pro většinu z nich to však stále znamená přeskakování mezi různými nástroji, aby mohli svou práci dokončit. S ClickUp je podpora psaní pomocí AI zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru – ať už píšete e-maily, odpovídáte na komentáře, chatujete s kolegy nebo píšete dokumenty. Vše zůstává propojené a kontextově orientované.
4. Buďte struční, relevantní a zaměřte se na hodnotu
Příchozí prodejní e-maily jsou o dynamice. Dlouhé zprávy ji mohou zpomalit. Respektujte čas čtenáře tím, že přejdete rovnou k věci, řešte konkrétní problém a nabídněte další krok.
📌 Příklad: „Viděl jsem, že jste si minulý týden stáhli naši příručku „10 nejlepších taktik pro udržení zákazníků“. Pokud se zaměřujete na zlepšení loajality zákazníků, rád bych se s vámi podělil o několik cenných poznatků a pár rychlých úspěchů, které jsme zaznamenali u jiných agentur, jako je ta vaše. “
Nejlepší šablony prodejních e-mailů nabízejí užitečné návrhy, aniž by byly příliš podrobné. Pomáhají potenciálním zákazníkům rychle navázat kontakt.
5. Nabízejte bezplatnou hodnotu, která buduje důvěru, nikoli tlak
Když se potenciální zákazník přihlásí k odběru vašeho blogu nebo se zúčastní webináře, chce se něco naučit, ne hned nakupovat. Využijte této příležitosti k poskytnutí bezplatné hodnoty a prohloubení osobního vztahu.
📌 Příklad: Pošlete uvítací e-mailovou šablonu, která obsahuje vaše nejlepší blogové příspěvky, relevantní případové studie a pozvánku na bezplatnou konzultaci. Na závěr uveďte:
„Dejte mi vědět, pokud máte zájem o personalizovaný následný e-mail s několika pečlivě vybranými zdroji pro váš tým. “
Jak napsat účinný e-mailový text pro příchozí prodej
Každý prodejce a copywriter ví, že personalizované kontakty vedou k vyšší míře otevření.
Čím konkrétnější a aktuálnější je vaše zpráva, tím větší je pravděpodobnost, že vyvolá odezvu.
A tady je ta pozitivní zpráva: nemusíte psát každou šablonu následného e-mailu nebo prodejního e-mailu od nuly.
43 % marketérů, kteří používají generativní AI, tvrdí, že je nejužitečnější pro vytváření e-mailů, které zdůrazňují klíčové výhody.
Nástroje jako ClickUp Brain tento proces zjednodušují a zefektivňují. Na rozdíl od samostatných generátorů AI je ClickUp Brain vaším kontextovým AI asistentem, který je součástí vašeho stávajícího pracovního prostoru ClickUp a čerpá své znalosti z vašich probíhajících projektů, obchodů a potenciálních zákazníků. Propojuje se také s nástroji Google Workspace, jako jsou Drive, Gmail a Docs, což vám umožňuje generovat šablony příchozích e-mailů na základě skutečných souborů, poznámek ke kampani a předchozích e-mailových konverzací.
To znamená, že váš prodejní tým nepracuje s izolovanými datovými body. Text, který vytvoříte, je propojen s vašimi kontaktními údaji, fázemi obchodu a aktivitami kampaně a působí, jako by ho napsal někdo, kdo skutečně rozumí problémům potenciálního zákazníka.
Zajímá vás, kde jinde se umělá inteligence může hodit v prodeji? Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
👀 Zajímavost: Termín „Inbox Zero“ (prázdná doručená pošta) byl poprvé použit v roce 2006 odborníkem na produktivitu Merlinem Mannem. Nešlo o to mít neustále prázdnou doručenou poštu, ale spíše o snížení psychické zátěže způsobené nepřečtenými zprávami. Jeho filozofie dala vzniknout celé generaci nástrojů pro produktivitu e-mailů, šablon a debat, které pokračují dodnes.
Psaní e-mailů pro příchozí prodej s ClickUp AI
Jednou z největších výzev v oblasti příchozích prodejů je rychlá reakce, aniž by zněla roboticky. ClickUp Brain tento problém řeší tím, že vašemu prodejnímu týmu poskytuje okamžitý přístup k vysoce kvalitním, personalizovaným e-mailovým šablonám.
Zde jsou tři scénáře z reálného života s ukázkami výzev ClickUp Brain, které můžete použít k vytvoření šablon e-mailů pro příchozí prodej s vysokou konverzí během několika sekund.
📍 Scénář 1: Následná komunikace po registraci na webinář
- Fáze trychtýře: Zájem
- Cíl: Přesuňte potenciálního zákazníka k demo verzi nebo podrobnému seznámení s produktem.
Výzva ClickUp Brain:
„Vytvořte šablonu e-mailu pro následnou komunikaci s potenciálním zákazníkem, který se zúčastnil našeho webináře o zefektivnění onboardingu klientů. Zahrňte jasnou výzvu k akci pro personalizovanou ukázku a zdůrazněte jednu konkrétní výhodu naší platformy.“
📍 Scénář 2: Reakce na návštěvu stránky s cenami
- Fáze trychtýře: Zvažování
- Cíl: Řešit váhání a vyzvat k dalšímu zapojení
Výzva ClickUp Brain:
„Napište šablonu e-mailu pro příchozí prodej pro potenciálního zákazníka, který si prohlédl naši stránku s cenami, ale nezaregistroval se. Uveďte běžné námitky, nabídněte reference zákazníků a přidejte odkaz na rezervaci bezplatné konzultace.“
📍 Scénář 3: Péče o neaktivní příchozí potenciální zákazníky
- Fáze trychtýře: Opětovné zapojení
- Cíl: Oživit zájem a navést zákazníky zpět k prodejnímu rozhovoru.
Výzva ClickUp Brain:
„Vytvořte šablonu e-mailu pro opětovné oslovení potenciálního zákazníka, který si před 3 týdny stáhl naši bílou knihu, ale od té doby nereagoval. Nabídněte mu bezplatnou hodnotu a navrhněte mu krátký telefonát, abyste prozkoumali vhodnost spolupráce.“
Zde je velmi jednoduché video o tom, jak začít psát pomocí ClickUp Brain během několika sekund:
Jakmile dokončíte generování šablon pro příchozí prodej pro název vaší společnosti, budete potřebovat centrální místo, kde je budete organizovat a vylepšovat.
A právě zde přichází na řadu ClickUp Docs.
Všechny své e-mailové šablony můžete uložit do jednoho dokumentu, spolupracovat se svým týmem v reálném čase a okamžitě proměnit zpětnou vazbu v úkoly. Díky tomu bude celý váš proces příchozích prodejů strukturovaný, přístupný a přímo propojený s vašimi pracovními postupy.
Jakmile jsou vaše šablony připraveny a uloženy v ClickUp Docs, dalším krokem je jejich zapojení do širšího prodejního procesu. K tomu se hodí více než 1000 vestavěných šablon ClickUp pro kampaně a automatizaci e-mailů.
Skvělým výchozím bodem je šablona Drip Campaign Template od ClickUp, zejména pokud plánujete dlouhodobě rozvíjet příchozí potenciální zákazníky. Tato šablona vám pomůže strukturovat e-mailové sekvence v rámci celého funnelu, sledovat zapojení a optimalizovat oslovování, aniž byste museli vytvářet kampaně od nuly.
Další užitečnou možností je automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp, která vašemu prodejnímu týmu umožní vizualizovat celý automatizační pracovní postup. Tato šablona prodejního e-mailu pomáhá přiřazovat úkoly, spravovat načasování a zajistit, aby každá šablona následného e-mailu nebo prodejní e-mail byla doručena správné osobě ve správný čas.
Bonus: Co dalšího můžete s ClickUpem udělat pro zjednodušení příchozích prodejních e-mailů?
Psaní skvělých šablon e-mailů pro příchozí prodej je jen začátek. ClickUp vám nabízí několik dalších nástrojů, které vašemu týmu pomohou zvládnout správu e-mailových projektů bezchybně a plně synchronizovaně, zejména když se začnou objevovat první potenciální zákazníci!
Otázka: Mohu standardizovat následné kroky u potenciálních zákazníků, aniž bych pokaždé musel přepisovat stejnou zprávu?
Ano, můžete vytvořit šablony úkolů pro následné kontakty s potenciálními zákazníky s předvyplněnou e-mailovou zprávou, kontrolními seznamy pro e-mailový marketing a připomenutími. Když přijde nový potenciální zákazník, ClickUp automaticky vytvoří úkol pomocí vaší uložené šablony. Váš obchodní zástupce pak stačí pouze upravit zprávu a odeslat ji. Tím se zajistí konzistentní kontakt a ušetří se čas s každým novým příchozím potenciálním zákazníkem.
Otázka: Co když marketing aktualizuje zprávy uprostřed prodejního trychtýře?
Zde přichází na řadu spolupráce s marketingem v reálném čase. Sdílené dokumenty a komentáře ClickUp Assign umožňují oběma týmům okamžitě se sladit, když dojde ke změnám v komunikaci, nabídkách nebo produktovém jazyku. Pokud marketing aktualizuje positioning, prodejní tým to uvidí ve sdílených šablonách nebo úkolech v jednotlivých fázích funnelu.
Otázka: Jak poznám, které šablony příchozích e-mailů fungují?
S pomocí ClickUp Dashboards můžete sledovat výkonnostní metriky, jako jsou míra otevření, odpovědi a časové osy konverzí v rámci sekvencí. Obchodní manažeři mohou rychle zjistit, které šablony nebo sekvence generují zájem a kde dochází k poklesům, což usnadňuje vylepšování a škálování toho, co funguje.
Otázka: Mohu přiřadit následné kroky automaticky na základě zájmu potenciálního zákazníka?
Rozhodně. ClickUp Automations vám umožňuje směrovat následné úkoly na základě typu formuláře nebo zdroje potenciálního zákazníka. Pokud někdo požádá o demo, vytvoří se úkol s vysokou prioritou s kontrolním seznamem a termínem pro obchodního zástupce. Pro přihlášení k odběru newsletteru nebo formuláře s nízkým záměrem lze spustit samostatný úkol. Žádné ruční třídění, žádné zmeškané potenciální zákazníky.
👀 Zajímavost: Gmail byl spuštěn na Apríla. Když Google v roce 2004 oznámil spuštění Gmailu, mnoho lidí věřilo, že se jedná o aprílový žert. Nabídka 1 GB úložného prostoru zněla neuvěřitelně ve srovnání s 2 MB schránkami, na které byli lidé zvyklí.
Osvědčené postupy pro e-mailové sekvence pro příchozí prodej
Můžete mít správný software pro správu e-mailů a šablony, ale kde se věci mohou pokazit, je promyšlená strategie postupnosti.
Aby se příchozí potenciální zákazníci proměnili v reálné konverzace a konverze, zejména u nových zákazníků, musí být vaše e-mailové sekvence včasné, osobní a účelné. Zde je několik tipů:
✅ Začněte s jasným cílem pro každou sekvenci. Ať už jde o rezervaci demo verze, péči o potenciálního zákazníka nebo opětovné oslovení tichého potenciálního zákazníka, vaše výzva k akci by měla odrážet tento cíl.
✅ Naplánujte si postup podle svého prodejního cyklu a posílejte e-maily v takovém tempu, aby s ním vaše publikum mohlo držet krok. Nepřetěžujte své potenciální zákazníky denními zprávami, pokud to není nezbytně nutné.
✅ Zachovejte stručné a zvědavost vzbuzující předměty e-mailů, ale vždy zakotvené v kontextu, aby čtenář přesně věděl, proč od vás dostává zprávu.
✅ Pište e-maily, které působí užitečně, nikoli vlezle. Vzdělávejte pomocí případových studií, řešte problémy pomocí návodů a budujte důvěru, než požádáte o čas nebo akci.
✅ Sledujte výkonnostní metriky, jako jsou míra odpovědí, kliknutí na CTA a doba do konverze. Využijte tyto poznatky k vylepšení svých e-mailových šablon a zlepšení toho, na čem záleží nejvíce.
Chytré e-maily si zaslouží chytrý systém, jako je ClickUp.
Pokud jde o příchozí potenciální zákazníky, okno pro odpověď je malé. Váš tým by neměl ztrácet čas přepisováním stejného e-mailu po sté.
ClickUp vám pomůže zůstat bdělí a rychlí. Díky šablonám generovaným umělou inteligencí, vestavěným automatizacím a dokumentům, které se skutečně propojují s vašimi úkoly, se váš proces příchozích e-mailů stane součástí vašeho prodejního workflow, nikoli jeho oddělenou součástí.
Vše je na jednom místě. Nic vám neunikne. A každé následné kroky jsou promyšlené.
Chcete uzavřít smyčku lepších příchozích e-mailů? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Příchozí e-maily se zasílají potenciálním zákazníkům, kteří již projevili zájem, například se přihlásili na webinář nebo si stáhli průvodce. Odchozí e-maily se zasílají potenciálním zákazníkům, kteří dosud s vaší značkou neinteragovali. To znamená, že příchozí e-maily se více zaměřují na relevanci a budování vztahů, zatímco odchozí e-maily často začínají představováním a nabídkami hodnot.
Dobrým výchozím bodem je 3 až 5 následných kontaktů v rozmezí 10 až 14 dnů, rozmístěných s rozmyslem. Vzhledem k tomu, že příchozí potenciální zákazníci vás již znají, každý e-mail by měl navazovat na jejich zájem, aniž by působil repetitivně nebo příliš agresivně. Věnujte pozornost signálům zájmu a přizpůsobte se podle toho, jak vřele se potenciální zákazník jeví.
Ano, zejména pro psaní odpovědí, personalizaci textů a škálování komunikace. Nástroje jako ClickUp Brain mohou generovat kontextové e-maily na základě vašich stávajících dat, minulých konverzací a šablon uložených v ClickUp Docs. Stále je třeba je zkontrolovat a přidat lidský dotek, ale AI vám může ušetřit hodiny práce.
Buďte struční, jasní a relevantní k poslední akci potenciálního zákazníka. Například „Zde je průvodce pro začátečníky, o který jste požádali“ nebo „Následná komunikace k vaší žádosti o demo“ funguje lépe než vágní nebo clickbaitové fráze. Předmět e-mailu by měl působit jako přirozené pokračování konverzace, díky čemuž se stanete kontaktní osobou pro vaše potenciální zákazníky.