Šablona harmonogramu hodnot: Organizujte. Fakturujte. Opakujte.

Sledování toho, co jste udělali. Znalost nákladů. Zajištění, aby všichni dostali zaplaceno. Zní to jednoduše, ale málokdy tomu tak je.
Mezi posunem termínů, změnami objednávek a nekonečnými fakturami může být nemožné udržet si v tom všem přehled. Je to jako snažit se sestavit nábytek IKEA bez návodu nebo malého imbusového klíče.
K tomu slouží šablona harmonogramu hodnot. Udržuje vaše fakturace organizované a pokrok transparentní. Díky ní mají vlastníci projektu jistotu, že vše probíhá podle plánu.
Podívejme se blíže na nejlepší šablony harmonogramu hodnot!
Co jsou šablony harmonogramu hodnot?
Šablona harmonogramu hodnot (SOV) je dokument používaný v řízení stavebních projektů k rozdělení celkové hodnoty zakázky na konkrétní položky a přiřazení celkové hodnoty každé fázi nebo segmentu celého projektu. Tento strukturovaný dokument je klíčový pro sledování dokončených prací, fakturaci podle milníků a zajištění přesného cash flow v rámci rozpočtu projektu.
Používá se především generálními dodavateli, stavebními manažery a finančními týmy a uvádí provedené práce, související náklady a skladované materiály pro výpočet hodnot průběžných plateb.
SOV jsou vyžadovány ve většině stavebních harmonogramů a pomáhají zúčastněným stranám projektu sledovat průběh projektu konzistentním a včasným způsobem. Představte si to jako finanční plán, který zajišťuje, že každá součást práce a každý dolar jsou zohledněny.
Přehled nejlepších šablon harmonogramu hodnot
Zde je stručný přehled nejlepších šablon harmonogramu hodnot:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování úkolů/položek, vlastní pole, automatizace, řídicí panely
|ClickUp Seznam, Gantt, Časová osa
|Šablona faktury nezávislého dodavatele ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Fakturace podle položek/milníků, automatický výpočet celkových částek, export do formátu PDF
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona rozpočtu pro stavební projekty ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánovaná hodnota, pole nákladů, synchronizace dashboardu/Ganttova diagramu
|ClickUp Seznam, Gantt, Dashboard
|Rozpočet projektu ClickUp se šablonou WBS
|Získejte šablonu zdarma
|Rozpis WBS, plánovaná/celková hodnota, procento dokončení
|Seznam ClickUp, časová osa, kalendář
|Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizace rozsahu/nákladů/časového harmonogramu, pracovní zátěž, dokumenty/chat
|ClickUp Seznam, Ganttův diagram, kalendář, řídicí panel
|Šablona ClickUp pro řízení staveb (alternativní)
|Získejte šablonu zdarma
|Denní záznamy o práci/materiálu, označování fází, kontrolní seznamy/fotografie
|ClickUp Seznam, úkol, kontrolní seznam
|Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Výstupy/spouštěče plateb, propojení klauzulí, podpisy
|ClickUp Doc, Seznam
|Template.net Šablona harmonogramu hodnot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Plánovaná hodnota, procento dokončení, dokončená práce, tisknutelné
|Excel
|Template.net Harmonogram hodnot generálního dodavatele
|Stáhněte si tuto šablonu
|Položky subdodavatelů, segmentace podle fází/práce/materiálu
|Excel
|Template.net Builder Rozpis hodnot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Součty jednotlivých položek/fází, dokončené práce/materiály, tisknutelné
|Excel
|Šablona Excel pro plán hodnot CrewCost
|Stáhněte si tuto šablonu
|Integrované vzorce, průběžné součty, záložky pro milníky
|Excel
|Formulář PDFfiller pro rozpis hodnot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vyplňte/podepište/sdílejte online, položky, exportovatelné, v souladu s předpisy
|PDF (webová verze)
|Šablona Schedule of Values od TemplateLab
|Stáhněte si tuto šablonu
|Sledování jednotlivých položek, procento dokončení, opakovaně použitelný list
|Excel
Co dělá šablonu harmonogramu hodnot dobrou?
Kvalitní šablona hodnot zjednodušuje fakturaci a podporuje finanční kontrolu v průběhu celého stavebního projektu. Dobrá šablona obsahuje následující prvky:
- Podrobný popis každé položky
- Jasná definice názvu projektu, čísla zakázky a čísla projektu
- Přesný rozpis nákladů podle jednotlivých fází
- Aktualizace stavu dokončených prací, nedokončených prací a skladovaných materiálů
- Pole pro zadání odhadovaných nákladů, plánované hodnoty a procenta dokončení
- Souhrny nákladů projektu, včetně nákladů na materiál a ziskové marže
- Segmentace dokončených prací podle aktuální fáze
- Historické sledování předchozích žádostí o platbu
- Formátování, které zajišťuje, že všechny týmy budou na stejné vlně
Dobrá šablona pomáhá zabránit překročení rozpočtu, plnit smluvní závazky a posiluje finanční řízení.
📖 Přečtěte si také: Řízení stavebních projektů: Kompletní průvodce
13 šablon harmonogramu hodnot
1. Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp
Šablona ClickUp pro řízení stavebních projektů je komplexní řešení určené pro správu stavebních projektů jakékoli velikosti. Od plánování rozsahu projektu po sledování finančních aspektů podporuje monitorování projektu, přiřazuje úkoly podle pracovních úkolů nebo položek a přímo se integruje s funkcemi softwaru pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy a časové osy.
Pomocí integrovaných automatizací ClickUp můžete sledovat náklady projektu, spravovat skladované materiály a dokonce automatizovat fakturační cykly. Vlastní pole vám umožňují zadávat podrobnosti, jako je název projektu, číslo projektu a celková plánovaná hodnota. Získáte také přehledné panely, které zobrazují dokončené práce, nedokončené práce a aktuální stav fáze.
- Sledujte úkoly, položky a procento dokončení v seznamu, Ganttově diagramu a časové ose.
- Přidejte vlastní pole pro název projektu, číslo projektu a plánovanou hodnotu.
- Automatizujte změny stavu a připomenutí pro platební aplikace a recenze.
✨ Ideální pro: Stavební manažery, kteří řídí složité projekty a potřebují přísnou finanční kontrolu.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit svůj proces podávání nabídek? Přizpůsobte si šablonu stavební nabídky tak, aby zahrnovala rezervy na neočekávané náklady a zabránila překročení rozpočtu.
2. Šablona faktury nezávislého dodavatele ClickUp
Šablona faktury nezávislého dodavatele ClickUp je ideální pro subdodavatele nebo freelancery působící v rámci rozsáhlejšího stavebního projektu. Tato šablona umožňuje uživatelům podrobně popsat každou položku, označit provedenou práci a uvést relevantní informace specifické pro daný projekt, jako je název projektu, číslo zakázky a související hodnota smlouvy.
Můžete také vypočítat ziskovou marži, zohlednit náklady na materiál a kategorizovat skladované materiály několika kliknutími. Ať už fakturujete hodinově nebo podle milníků, tato šablona vám usnadní fakturační proces díky přehledu o struktuře nákladů.
- Rozepište provedené práce podle jednotlivých položek a milníků.
- Automatický výpočet celkových částek, daní a ziskové marže
- Exportujte čisté soubory PDF a zaznamenávejte historii fakturace.
✨ Ideální pro: Nezávislé dodavatele, kteří zpracovávají více projektů s podrobnými fakturačními požadavky.
💡 Tip pro profesionály: Zjednodušte si fakturaci! Automatizujte svůj fakturační proces pomocí šablony harmonogramu hodnot, abyste zajistili, že platby za postup prací budou vždy vyplaceny včas.
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvádí, že zvažovali použití automatizace, ale nakonec k tomu nedošlo. Proč? Příliš mnoho nástrojů, příliš málo času a neví, kde začít.
ClickUp mění pravidla hry. Díky příkazům v přirozeném jazyce a snadno vytvořitelným AI agentům se automatizace jeví méně jako technologický projekt a více jako úspora času. Automaticky přiřazujte úkoly, shrňte projekty nebo si vytvořte vlastního agenta, a to vše během několika minut, bez nutnosti předchozích zkušeností.
Klient ClickUp prozradil, že díky automatizovaným dashboardům ClickUp zkrátil čas potřebný na vykazování o 40 % a ruční práci nahradil okamžitými přehledy.
3. Šablona rozpočtu stavby ClickUp
Šablona rozpočtu stavby ClickUp, navržená tak, aby pomáhala stavebním profesionálům udržet přehled o financích projektu, je ideálním nástrojem pro sledování nákladů projektu i dokončených prací. Tato šablona obsahuje pole pro plánovanou hodnotu, položky a celkovou hodnotu za jednotlivé fáze, což zajišťuje, že všechny finanční aspekty vašeho stavebního projektu jsou zaznamenány jasně a stručně.
Tato šablona je obzvláště účinná díky integraci s balíkem pro správu projektů ClickUp. Při sledování nákladů na materiál, odhadovaných nákladů a skladovaných materiálů se šablona automaticky synchronizuje s vašimi širšími projektovými úkoly.
- Sledujte plánované hodnoty, odhadované náklady, skladované materiály a skutečné hodnoty, abyste měli přehled o stavu rozpočtu.
- Synchronizujte pole nákladů s úkoly a fázemi, aby majitelé a manažeři projektů viděli stejná čísla.
- Prohlédněte si přehledy a Ganttův diagram, abyste včas odhalili překročení rozpočtu a mohli jasně upravit rozsah nebo načasování projektu.
✨ Ideální pro: Projektové a finanční týmy, které pracují napříč projekty.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony pro odhady dodavatelů pro vaše podnikání
4. Rozpočet projektu ClickUp se šablonou WBS
Šablona ClickUp Project Budget With WBS je výkonná šablona, která vnáší strukturu a detaily do vašeho procesu sestavování rozpočtu pomocí metody WBS – ideální pro rozsáhlé stavební projekty. Každý pracovní úkol je přiřazen k nadřazené kategorii, díky čemuž jsou vaše hodnoty škálovatelné a intuitivní.
Šablona obsahuje pole pro plánovanou hodnotu, celkovou hodnotu, odhadované náklady a procento dokončení, aby projektoví manažeři měli v reálném čase přehled o finančních a provozních výsledcích. Díky časové ose, Ganttovu diagramu a kalendáři v ClickUp můžete sledovat pokrok na úrovni úkolů, fází a milníků.
- Rozčleňte náklady podle pracovních balíčků a fází
- Zaznamenejte plánovanou hodnotu, celkovou hodnotu a procento dokončení pro každý uzel.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, časové osy a kalendáře, abyste mohli plánovat revize a platební období.
✨ Ideální pro: Týmy, které řídí celé stavební projekty s více fázemi fakturace.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte každou minutu! Použijte software pro fakturaci času k nastavení časových bloků pro úkoly a zajistěte, aby vašim klientům byly účtovány pouze skutečně vykonané práce.
📣 Výhoda ClickUp: Kalendář ClickUp je revoluční nástroj pro správu časových harmonogramů stavebních projektů a podrobností úkolů na jednom místě! Umožňuje vám vizuálně zmapovat každou fázi vašeho stavebního projektu – od zahájení výstavby až po závěrečnou kontrolu – a zajistit, aby termíny, milníky a závislosti byly pro všechny zúčastněné zcela jasné.
Každý úkol, ať už se jedná o přípravu staveniště, dodávku materiálu nebo kontroly, lze naplánovat, přiřadit a sledovat přímo v kalendáři, což usnadňuje odhalování překrývání, předcházení úzkým hrdelům a udržování součinnosti vašeho týmu. Navíc můžete přepínat mezi zobrazením kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy pro flexibilní plánování a k každému úkolu připojit dokumenty, fotografie nebo kontrolní seznamy pro úplnou transparentnost projektu.
5. Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp
Šablona ClickUp pro řízení stavebních projektů je navržena tak, aby projektovým manažerům poskytla komplexní přehled o celém projektu. Tato šablona je vaším taktickým velitelstvím pro řízení všech pohyblivých částí.
Kombinuje pokročilé panely ClickUp s podrobnými zobrazeními úkolů, abyste měli vždy přehled o všem, co se děje.
Použijte ji k rozdělení rozsahu stavby podle jednotlivých položek, sledování plánované hodnoty a dokumentování dokončených prací v reálném čase. Tato šablona podporuje náklady na materiál, skladované materiály a více pohledů na aktuální fázi, aby lépe odpovídala způsobu práce vašich týmů. Je také integrována s ClickUp Docs a ClickUp Chat pro plynulou spolupráci mezi odděleními a zúčastněnými stranami.
Vizuální nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy a kalendářové zobrazení, vám poskytnou makroekonomický pohled na harmonogram projektu, zatímco grafy pracovní zátěže pomáhají vyvážit týmy a zabránit jejich vyčerpání.
- Centralizujte rozsah, nákladová pole a časové osy, abyste zajistili soulad úkolů, rozpočtů a fakturace.
- Využijte pracovní zátěž a upozornění k vyvážení pracovních týmů a zachycení milníků spouštějících výplatu, než vám uniknou.
- Připojte k úkolům dokumenty, výkresy a schválení, abyste měli přehled o aktualizacích z terénu a záznamech z kanceláře.
✨ Ideální pro: Projektové manažery dohlížející na vícefázové stavby, kteří potřebují podrobný přehled o nákladech, úkolech a časových harmonogramech.
💡 Tip pro profesionály: Uchovávejte zpětnou vazbu od klientů na jednom místě! Používejte software pro spolupráci s klienty, abyste centralizovali komunikaci a zajistili, že všichni účastníci projektu budou mít stejné informace.
6. Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp (alternativa)
Pokud je váš tým často v terénu, tato alternativní šablona přináší flexibilitu a strukturu bez zbytečné složitosti. Šablona ClickUp pro řízení staveb poskytuje mistrům a vedoucím stavenišť vše, co potřebují, aby měli přehled o postupu projektu a dokončené práci.
Zaznamenávejte denně provedené práce, aktualizujte skladované materiály a označujte nedokončené práce v reálném čase. Každý úkol je propojen s názvem a fází širšího projektu a obsahuje konkrétní pole pro plánovanou hodnotu, odhadované náklady a celkovou hodnotu.
- Zaznamenávejte denní práci, skladované materiály a nedokončené položky.
- Označte každý záznam fází, položkou a plánovanou hodnotou.
- Přidejte kontrolní seznamy úkolů a fotografie pro ověření, aby schvalování proběhlo rychleji.
✨ Ideální pro: Týmy na místě, které potřebují zaznamenávat a spravovat denní operace a zároveň je synchronizovat s centrálními finančními údaji.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony projektového rozpočtu pro úspěšné plánování
7. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Ačkoli se nejedná o typickou šablonu harmonogramu hodnot, hraje klíčovou roli v řízení projektů. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp pomáhá jasně definovat smluvní povinnosti a od prvního dne sjednocuje všechny spolupracovníky projektu ohledně výstupů, očekávání ohledně fakturace a rozsahu projektu.
Tuto šablonu můžete připojit přímo k vašim fakturačním pracovním postupům a zobrazením úkolů. Máte také možnost přidávat poznámky, definovat spouštěče plateb na základě milníků projektu a nastínit podmínky týkající se skladovaného materiálu, provedených prací a časových harmonogramů.
- Definujte výstupy, spouštěče plateb a rozsah v jednom dokumentu.
- Propojte klauzule s úkoly a fázemi, aby byla zajištěna souvislost mezi dodržováním předpisů a prováděním.
- Zaznamenávejte podpisy, role a data, abyste zajistili, že audity a předávky budou přímočaré.
✨ Ideální pro: Dodavatele, kteří chtějí právní a fakturační transparentnost v každé fázi stavebního cyklu.
8. Template.net Šablona harmonogramu hodnot
Potřebujete jednoduchou, ale funkční možnost? Tato šablona harmonogramu hodnot ve formátu Excel, kterou si můžete stáhnout z Template.net SOV Template, pokryje všechny vaše základní potřeby. Díky řádkům strukturovaným podle položek můžete zadávat plánované hodnoty, procentuální dokončení a vypočítané celkové hodnoty dokončené práce.
Je ideální pro menší týmy nebo jednorázové stavby, kde by digitální nástroj mohl působit jako zbytečný luxus. Tato bezplatná šablona harmonogramu hodnot vám umožňuje zaznamenávat aktuální aktivity v daném zúčtovacím období a ručně aktualizovat náklady projektu pro každou úlohu.
- Zadejte plánovanou hodnotu, procento dokončení a celkový objem dokončených prací.
- Přidejte sloupce pro skladované materiály a předchozí aplikace.
- Přizpůsobte záhlaví názvem projektu a číslem zakázky.
✨ Ideální pro: Stavební profesionály, kteří hledají tisknutelné řešení založené na tabulkovém procesoru pro rychlé dokumentování rozpisů hodnot.
👀 Zajímavost: Koncept „plánované hodnoty“ sahá až do počátku 20. století, kdy dodavatelé začali formalizovat náklady, aby si zajistili bankovní úvěry. Ukazuje se, že tabulky mají kořeny starší než Excel.
9. Template.net Harmonogram hodnot generálního dodavatele
Tato bezplatná šablona harmonogramu hodnot pro generální dodavatele, vytvořená pro generální dodavatele spravující více dodavatelů a subdodavatelů, usnadňuje sledování postupu projektu a sladění fakturace. Každý řádek poskytuje prostor pro položky, související náklady projektu a podrobnosti, jako je plánovaná hodnota a dokončená práce.
Je skvělá pro přímou komunikaci s vlastníky projektů, umožňuje transparentní aktualizace podle aktuální fáze a přehled o dokončených pracích. Sloupce pro skladované materiály, práci a poznámky o předchozích žádostech o platbu zajišťují, že je zohledněna každá část práce.
- Sledujte položky, náklady a poznámky subdodavatelů, aby byly informace pro zúčastněné strany transparentní.
- Rozdělte projekt podle fází a práce/materiálu, aby se kontroly zaměřily na to, co se změnilo.
- Zaznamenávejte předchozí žádosti o výplatu, abyste měli jistotu, že aktuální čerpání vychází z ověřené historie.
✨ Ideální pro: Dodavatele, kteří potřebují strukturovaný, ale flexibilní formát pro sladění fakturace se zainteresovanými stranami.
Pole AI v ClickUp mohou změnit způsob, jakým zaznamenáváte a spravujete hodnoty v šabloně harmonogramu hodnot pro stavební projekty. Využitím polí založených na umělé inteligenci, jako jsou pole pro krátký text, dlouhý text a rozevírací pole, můžete automatizovat extrakci, kategorizaci a shrnutí klíčových datových bodů, jako jsou položky, náklady a aktualizace pokroku.
Například pole AI mohou automaticky shrnout podrobnosti úkolů, generovat aktualizace pokroku na základě nedávné činnosti nebo kategorizovat záznamy podle vašich vlastních pokynů. To nejen snižuje ruční zadávání dat a riziko chyb, ale také zajišťuje, že váš plán hodnot zůstane aktuální a použitelný, což vašemu týmu uvolní ruce, aby se mohl soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
10. Template. net Builder Schedule of Values
Šablona harmonogramu hodnot pro stavitele je vaším nenáročným pomocníkem při organizování hodnot podle jednotlivých položek a sledování práce.
Tato přehledná šablona hodnot pomáhá spravovat středně velké stavby a renovace. Sledujte práci rozdělením úkolů na jednotlivé položky a dokumentováním nákladů projektu v jednotlivých fázích.
Ačkoli není integrována do žádného softwaru pro řízení projektů, je ideální pro ruční zadávání. Můžete do ní zahrnout údaje o dokončených pracích, skladovaných materiálech a dokonce ručně sledovat ziskovou marži ve srovnání s původními odhadovanými náklady.
- Seznam položek a součty jednotlivých fází pomáhají stavitelům rychle porovnat hodnotu s pokrokem.
- Zaznamenávejte dokončené práce a skladované materiály, aby schůzky s klienty měly jasná čísla.
- Duplikujte karty pro jednotlivé fáze a vytiskněte čisté kopie, aby bylo předkládání dokumentů bezproblémové.
✨ Ideální pro: Nezávislé stavební firmy, které hledají papírovou šablonu pro mapování hodnoty v závislosti na pokroku.
👀 Zajímavost: Největší stavební projekt na světě – město NEOM v Saúdské Arábii v hodnotě 500 miliard dolarů. Jen pro sledování toho, komu se za co platí, bude zapotřebí tisíce dokumentů s rozpisem hodnot!
11. Šablona Excel pro plán hodnot CrewCost
Šablona CrewCost SO V je šablona harmonogramu hodnot založená na Excelu, která byla navržena s ohledem na finanční přesnost. Formulář je přizpůsobený pro sledování nákladů a obsahuje vestavěné vzorce, které automaticky vypočítávají celkovou hodnotu, procento dokončení a zbývající rozpočet.
Zaznamenejte každou položku, od instalatérských prací po dokončovací tesařské práce, a uveďte průběžné součty dokončených prací a skladovaných materiálů. Struktura je ideální pro měsíční fakturaci a odpovídá standardním postupům pro výpočet průběžných plateb.
- Použijte vestavěné vzorce pro výpočet celkových částek, procenta dokončení a zbývajícího rozpočtu.
- Sledujte průběžné součty jednotlivých položek a měsíců, aby bylo měsíční vyúčtování konzistentní.
- Přidejte záložky pro předchozí žádosti a milníky, aby bylo možné jasně sledovat průběh přezkoumávání.
✨ Ideální pro: Finanční manažery a administrativní týmy, které potřebují předem připravenou tabulku pro sledování SOV.
12. Formulář harmonogramu hodnot PDFfiller
Tento webový formulář je ideální pro týmy, které potřebují přejít na digitální formu bez instalace dalších nástrojů. Formulář PDFfiller SOV lze vyplnit online, podepsat elektronicky a exportovat jako vyplněný plán hodnot.
Použijte ji k dokumentaci položek, označení názvu projektu, přidání plánované hodnoty a sledování dokončených prací a skladovaných materiálů. Ačkoli postrádá dynamické sledování nebo reportování, její silnou stránkou je přístupnost.
- Vyplňte, podepište a sdílejte SOV online, aby týmy mohly odesílat bez nutnosti používat další software.
- Zaznamenávejte položky, plánované hodnoty a skladované materiály, aby byly splněny požadavky.
- Exportujte finální kopii pro archivaci, abyste mohli snadno prokázat dodržování předpisů.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují formát SOV, který je v souladu s právními předpisy, je snadno přístupný a nevyžaduje žádné školení.
📖 Přečtěte si také: Zvýšení efektivity výstavby: osvědčené postupy
13. Šablona harmonogramu hodnot TemplateLab
Šablona Schedule of Values Template od TemplateLab je bezplatná šablona pro plán hodnot ve formátu Excel, která je navržena tak, aby byla přehledná a jednoduchá. Jedná se o snadný způsob, jak sledovat náklady projektu, zaznamenávat provedené práce a vizualizovat ziskové marže, aniž byste se museli ponořit do složitého softwaru.
V každém řádku můžete definovat položku, její plánovanou hodnotu a procento dokončení. Je zde prostor pro zaznamenání nedokončené práce, výpočet celkové hodnoty a poznámky o skladovaných materiálech pro každou aktuální fázi. V horní části můžete také zaznamenat název projektu, referenční číslo zakázky a hodnotu smlouvy.
🌻 Zde je několik důvodů, proč se vám tato šablona bude líbit
- Sledujte položky s plánovanou hodnotou a procentem dokončení
- Poznamenejte si nedokončené práce a skladované materiály.
- Šablonu můžete znovu použít a přizpůsobit ji konkrétní zakázce, abyste mohli rychle zahájit nové projekty.
✨ Ideální pro: Stavební firmy a koordinátory, kteří řídí menší zakázky a chtějí přehledný a snadno použitelný formulář pro sledování v Excelu.
📖 Přečtěte si také: Kompletní kontrolní seznam pro předání stavebního projektu
Budujte úspěch, šablona po šabloně
Podle výzkumu společnosti McKinsey dochází u 98 % megaprojektů k překročení nákladů o více než 30 % a 77 % z nich se zpožďuje nejméně o 40 %. Tyto problémy často vznikají v důsledku nedostatečného strukturovaného finančního dohledu, neefektivního sledování nákladů a spoléhání se na manuální procesy.
Od šablon pro řízení stavebních projektů od ClickUp po řešení založená na Excelu – najdete zde šablonu pro každou potřebu, ať už dohlížíte na rozsáhlé projekty nebo menší subdodavatelské úkoly. Každý nástroj zlepšuje sledování pokroku projektu, zvyšuje transparentnost pro zúčastněné strany projektu a zajišťuje, že finanční kontrola zůstává pevně ve vašich rukou.
Jste připraveni převzít odpovědnost za svůj další stavební projekt? Zaregistrujte se na ClickUp a zefektivněte správu plateb, plánované hodnoty a rozsah prací pro maximální úspěch.
Často kladené otázky
Chcete-li vytvořit plán hodnot, začněte tím, že uvedete všechny hlavní komponenty, fáze nebo úkoly související se stavebním projektem. Každé položce je přiřazena konkrétní peněžní hodnota na základě celkové částky smlouvy a rozsahu prací. Toto rozdělení umožňuje jasné sledování pokroku a plateb v průběhu projektu a zajišťuje, že každá část práce je řádně zaúčtována a vyfakturována.
Šablona SOV (plán hodnot) je standardizovaný formulář nebo tabulka určená k rozdělení celkových nákladů projektu na jednotlivé položky. Šablona poskytuje strukturovaný formát pro zadávání jednotlivých pracovních položek, jejich přiřazených hodnot a dalších relevantních podrobností, což usnadňuje kontrolu, aktualizaci a správu finančních aspektů stavebního projektu.
Plán hodnot obvykle připravuje generální dodavatel nebo stavební manažer, který dohlíží na projekt. V mnoha případech tento proces zahrnuje spolupráci s subdodavateli a vlastníkem projektu, aby bylo zajištěno, že rozdělení nákladů je přesné a odsouhlasené všemi zúčastněnými stranami.
Tabulka harmonogramu hodnot je vizuální nebo tabulkové znázornění rozdělení nákladů projektu. Zobrazuje každou položku práce, její odpovídající hodnotu a kumulativní součty, čímž poskytuje jasný přehled o rozložení částky smlouvy. Tato tabulka pomáhá zúčastněným stranám sledovat fakturaci projektu, sledovat stav dokončení a efektivně spravovat platby během celého procesu výstavby.