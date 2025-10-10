Bezplatné šablony pro sledování krevního tlaku pro monitorování vašeho zdraví

Více než 1,4 miliardy dospělých po celém světě trpí vysokým krevním tlakem (BP). Hypertenze je ve skutečnosti významným kardiovaskulárním faktorem, který přispívá k více než pěti milionům úmrtí po celém světě. Navzdory těmto ohromujícím číslům má však hypertenzi pod kontrolou pouze jeden z pěti lidí.
Pro mnoho lidí je prostě těžké sledovat a vyhodnocovat naměřené hodnoty v průběhu času. Denní výkyvy a vynechané záznamy mění to, co by mělo být jednoduchou rutinou, ve stresující povinnost.
Šablona pro sledování krevního tlaku zde hraje důležitou roli, protože nabízí strukturovaný a snadno použitelný formát pro jednotlivce, pečovatele a zdravotnické pracovníky. Můžete konzistentně zaznamenávat naměřené hodnoty, sledovat trendy a činit informovaná rozhodnutí o zdraví.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon od ClickUp! 🩺
Co jsou šablony pro sledování krevního tlaku?
Šablona pro sledování krevního tlaku je strukturovaný dokument nebo digitální formulář, který vám pomůže systematicky zaznamenávat a sledovat hodnoty krevního tlaku v průběhu času.
Tyto šablony obvykle obsahují pole pro datum, čas, hodnoty systolického a diastolického tlaku, tepovou frekvenci a někdy i další poznámky, pozorování a požadavky.
Můžete dokonce sledovat vzorce, identifikovat změny a sdílet zdokumentovanou historii s lékařskými odborníky pro lepší správu zdraví.
🧠 Zajímavost: Měření krevního tlaku začalo v 19. století invazivní arteriální kanyláží. Postupem času se metody vyvíjely, což vedlo k vývoji moderního sfygmomanometru.
Co dělá šablonu pro sledování krevního tlaku dobrou?
Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při hledání dobré šablony pro sledování krevního tlaku:
- Obsahuje základní pole pro systolický a diastolický tlak, datum a čas a tepovou frekvenci pro komplexní sledování.
- Poskytuje prostor pro zaznamenávání kontextových poznámek, jako jsou užívané léky nebo faktory životního stylu.
- Obsahuje vestavěné výpočty průměrů a trendů, což usnadňuje analýzu a včasné odhalení problémů.
- Nabízí vizuální signály nebo barevné indikátory pro abnormální hodnoty, což zajišťuje okamžitou pozornost k znepokojivým měřením.
- Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které lze snadno vytisknout nebo sdílet digitálně pro pravidelné používání a spolupráci s odborníky ve zdravotnictví.
- Zajišťuje ochranu osobních údajů a snadný přístup, a to jak v digitální, tak v papírové podobě, aby vyhovoval různým technickým úrovním.
🔍 Věděli jste? Váš krevní tlak obvykle dosahuje vrcholu ráno a klesá v noci, v souladu s přirozeným cirkadiánním rytmem vašeho těla. Tento denní cyklus je ovlivňován faktory, jako je úroveň aktivity, stres a dokonce i kvalita spánku.
14 nejlepších šablon pro sledování krevního tlaku v přehledu
Zde jsou nejlepší šablony pro sledování krevního tlaku, které jsou k dispozici:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, kteří si budují zdravé návyky, pečovatelé, kteří podporují rutiny, a zdravotníci, kteří udržují konzistenci.
|Kategorie návyků; sledování pokroku s vlastními stavy; štítky, podúkoly a štítky priority
|Zobrazení tabulky a seznamu
|Šablona ClickUp pro stanovení cílů v oblasti osobního životního stylu
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, kteří si stanovují cíle v oblasti životního stylu pomocí kritérií SMART
|Vlastní pole; šest vlastních stavů; vizuální zobrazení cílů SMART
|SMART cíle, úsilí k dosažení cílů, pracovní list, cíle společnosti
|Šablona denního záznamu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, pečovatelé a zdravotničtí pracovníci sledující rutiny a pokrok
|Vlastní pole pro denní aktivity; zobrazení kalendáře a Ganttova diagramu; souhrny AI prostřednictvím ClickUp Brain.
|Zobrazení kalendáře, Ganttova diagramu a tabulky
|Šablona SOP pro měření krevního tlaku od ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zdravotničtí pracovníci a pečovatelé zajišťující standardizované měření krevního tlaku
|Vlastní pole pro informace o pacientech; sledování preventivních opatření; editovatelné dokumenty SOP.
|ClickUp Doc
|Šablona plánu péče o sebe od ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rozdělte cíle na konkrétní kroky pomocí vlastních polí; šest vlastních stavů; vizuální zobrazení cílů SMART.
|Vlastní pole pro mysl/tělo/ducha; vlastní stavy; poznámky k osvědčeným postupům
|Zobrazení tabulky a tabule
|Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci, kteří si budují návyky, nebo lékaři, kteří vedou pacienty
|Vlastní stavy pro sledování pokroku; vlastní pole (cíle, úspěchy, spokojenost); vizuální zobrazení růstu
|Akční plán, sledování pokroku, PD za čtvrtletí
|Šablona kontrolního seznamu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci nebo zdravotnické týmy zaznamenávají týdenní krevní tlak, léky a aktivity.
|Týdenní kontrolní seznamy, emoji stupnice nálady, počítadla sérií
|Rozložení ve stylu kontrolního seznamu
|Šablona editovatelné tabulky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pečovatelé nebo osoby spravující přesné údaje
|Přizpůsobitelné sloupce; seskupování stavů; editovatelné v mřížkovém zobrazení
|Zobrazení tabulky
|Šablona ClickUp pro roční cíle v oblasti fitness
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednotlivci nebo pečovatelé sledující dlouhodobé cíle v oblasti wellness
|Roční cíle SMART; profilová pole; vizualizace pokroku
|Roční přehledové grafy
|Šablona protokolu krevního tlaku ve formátu PDF od Heart.org
|Stáhnout tuto šablonu
|Jednotlivci a pečovatelé sledující krevní tlak doma
|Hodnoty AM/PM; sekce osobních cílů; možnost tisku a sdílení
|Tisknutelný PDF
|Šablona PDF pro domácí záznam krevního tlaku od Hypertension Canada
|Stáhnout tuto šablonu
|Samostatní uživatelé a pacienti spolupracující se specialisty
|Dvojité hodnoty za jedno měření; sloupec pro poznámky; ukazatele cílových hodnot a hodnot na paži.
|Vyplnitelný PDF
|Šablona grafu krevního tlaku v Excelu od Vertex42
|Stáhnout tuto šablonu
|Uživatelé dbající o své zdraví, kteří preferují digitální záznamy a grafy
|Automaticky generovaný graf; pole pro kontext; zadávání cílů
|Tabulka Excel s grafem
|Šablona denního záznamu krevního tlaku od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Pacienti nebo pečovatelé, kteří preferují editovatelné záznamy ve Wordu
|Upravitelná pole; kontextové poznámky; přizpůsobitelná záhlaví
|Upravitelný formulář ve formátu Word / online
|Šablona pro zaznamenávání krevního tlaku ve formátu Word od Documentero
|Stáhnout tuto šablonu
|Pacienti, pečovatelé a poskytovatelé zdravotní péče, kteří potřebují podrobnou dokumentaci
|Automatické souhrny; pole pro pacienty a lékaře; sledování srdeční frekvence
|Upravitelný dokument Word
14 bezplatných šablon pro sledování krevního tlaku
Zde je několik šablon pro péči o sebe, které vám zajistí efektivní správu krevního tlaku.
1. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
Šablona ClickUp Personal Habit Tracker vám pomůže proměnit vaše každodenní rutiny v trvalé úspěchy.
Zaznamenávejte své činnosti, sledujte pokrok a udržujte si přehled díky jedinému organizovanému zobrazení. Získáte také zobrazení ClickUp, včetně tabulky, seznamu a průvodce pro začátečníky, které vám umožní vybrat si rozložení, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Kategorizujte a sledujte dobré návyky, jako je přečíst 15 stránek, ujít 10 000 kroků nebo vypít 1,9 litru vody denně.
- Nastavte si a sledujte své návyky pomocí přehledných vlastních stavů ClickUp, abyste mohli sledovat denní a týdenní cíle nebo měsíční pokrok.
- Využijte značky, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a značky priority, abyste vylepšili své sledování.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří si budují zdravé návyky, pečovatele podporující návykové rutiny a zdravotnické pracovníky pomáhající pacientům udržovat konzistentní wellness praktiky.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu, ale 38 % z nich přiznává, že své pokroky nesleduje důsledně. 🤦
To je velký rozdíl mezi záměrem a činem! ClickUp vám může pomoci zlepšit vaši kondici díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů. Představte si, jak snadno si vytvoříte tyto rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržet se na správné cestě začíná tím, že ji skutečně vidíte.
2. Šablona ClickUp pro stanovení cílů v oblasti osobního životního stylu
Šablona ClickUp pro stanovení cílů v oblasti osobního životního stylu promění vaše aspirace v konkrétní kroky. Umožní vám definovat jasné cíle pomocí kritérií SMART, aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Rozdělte cíle na proveditelné kroky pomocí vlastních polí ClickUp, jako například Máte potřebné dovednosti? a Proč si stanovuji tento cíl?
- Sledujte pokrok pomocí šesti vlastních stavů, včetně Dokončeno, Rozdrcené, Mimo plán, Pozastaveno, Podle plánu a K provedení.
- Zobrazte své úsilí v pěti různých pohledech, jako jsou SMART cíle, Úsilí o dosažení cíle, Pracovní list SMART cílů, Cíle společnosti a Průvodce pro začátečníky.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří si chtějí stanovit a dosáhnout osobních cílů pomocí technik hromadění návyků, a pečovatele, kteří chtějí podporovat změny životního stylu svých pacientů.
3. Šablona denního záznamu ClickUp
Šablona denního záznamu ClickUp vám pomůže zaznamenávat denní aktivity, sledovat pokrok a udržovat pořádek.
Podporuje také přílohy souborů pro ukládání důležitých dokumentů, filtry značek pro rychlé třídění a prohlížení relevantních úkolů a automatizace ClickUp pro snížení počtu ručních aktualizací. Spolupracujte s kolegy nebo členy rodiny pomocí sdílených seznamů úkolů, komentářů a oznámení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zaznamenávejte každodenní činnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Typ úkolu, Výdaje a Podrobnosti, abyste získali komplexní přehled.
- Plánujte dopředu pomocí kalendáře nebo Ganttova diagramu, abyste naplánovali opakující se úkoly a termíny.
- Prohlédněte si vzorce pomocí filtrů a přehledů, abyste odhalili úzká místa, návyky nebo oblasti, které je třeba zlepšit.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí mít přehled, pečovatele sledující rutiny a zdravotnické pracovníky nebo manažery, kteří potřebují strukturovaný denní záznam pro efektivní sledování pokroku.
💡 Tip pro profesionály: Místo ruční analýzy požádejte ClickUp Brain, aby shrnul vaše měsíční hodnoty a poukázal na skryté trendy, například zda vaše nedělní večeře trvale zvyšují hodnoty.
Zde je několik tipů, jak využít AI jako osobního asistenta:
- Shrňte si poznámky o krevním tlaku z tohoto týdne.
- Zvýrazněte všechny dny, kdy byla moje systolická hodnota vyšší než 140.
- Jaká je průměrná hodnota mých posledních 10 záznamů krevního tlaku?
- Dejte mi rychlý přehled mého denního příjmu kalorií ve srovnání s mými makroživinami za tento týden.
4. Šablona SOP pro měření krevního tlaku od ClickUp
Šablona SOP pro měření krevního tlaku od ClickUp poskytuje jasného průvodce krok za krokem, který zajistí přesné a konzistentní měření krevního tlaku. Standardizuje proces, minimalizuje chyby a pomáhá vám vést podrobné záznamy.
Je součástí ClickUp Docs a pomáhá vám zaznamenávat, dokumentovat a kontrolovat všechny naměřené hodnoty. Takto je snazší sledovat vývoj v čase, identifikovat anomálie a efektivně komunikovat výsledky s lékařským týmem.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte všechny relevantní podrobnosti pomocí vlastních polí pro informace o pacientovi, typu zařízení a kontextu měření.
- Sledujte preventivní a reaktivní opatření, abyste rychle zachytili nepravidelné hodnoty nebo chyby.
- Snadno kontrolujte a revidujte standardní operační postupy pomocí integrovaných sekcí pro často kladené otázky, odkazy a aktualizace, abyste udrželi svůj pracovní postup aktuální.
📌 Ideální pro: Zdravotnické pracovníky monitorující pacienty, pečovatele sledující krevní tlak doma a kliniky nebo instituce standardizující měření životních funkcí.
📖 Přečtěte si také: Jak psát poznámky k mýdlům (s příklady)
5. Šablona plánu péče o sebe od ClickUp
S šablonou plánu péče o sebe od ClickUp můžete organizovat a sledovat aktivity, které pečují o vaši mysl, tělo i ducha.
Nabízí přehledné rozvržení, které odděluje různé typy wellness aktivit. Tato šablona usnadňuje sledování osobního růstu, vytváření rutin a dodržování cílů v oblasti péče o sebe sama, aniž byste se cítili přetížení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Naplánujte si wellness aktivity přiřazením vlastních polí pro mysl, tělo nebo ducha, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech osobního rozvoje.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou Na dobré cestě, Dosaženo nebo Mimo plán, abyste zůstali motivovaní a zodpovědní.
- Zaznamenávejte podrobnosti a odkazy do Poznámek , abyste si zapamatovali osvědčené postupy, recepty, cvičení nebo rutiny.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí zlepšit své celkové zdraví, pečovatele, kteří spravují rutiny svých blízkých, a kohokoli, kdo hledá nástroj pro osobní rozvoj.
🧠 Zajímavost: Poslech Mozarta nebo Strausse po dobu ~25 minut snižuje systolický i diastolický krevní tlak více než poslech ABBA nebo ticho. Klasická hudba tedy znamená lepší pokles.
6. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp vám pomůže zmapovat a sledovat vaši cestu k růstu, ať už jsou vašimi cíli zdraví, myšlení, návyky nebo dovednosti.
Uspořádá vaše ambice do zvládnutelných kroků a poskytne vám nástroje (obvykle barevně odlišené!), abyste mohli jasně sledovat svůj pokrok.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Okamžitě zjistěte, jak na tom jste, díky stavům jako Na dobré cestě, Mimo cestu a Cíl splněn.
- Zaznamenávejte milníky a denní návyky pomocí vlastních polí, jako jsou Minimální denní cíl, Úspěchy a dosažená cíle a Hodnocení štěstí.
- Zobrazte si svou cestu k růstu pomocí integrovaných zobrazení, jako jsou PD za čtvrtletí, Akční plán a Sledování pokroku.
- Pravidelně kontrolujte a vylepšujte svůj plán tím, že si naplánujete opakované kontroly a upravíte cíle podle toho, jak se vyvíjíte.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří si vytvářejí nové návyky, a lékaře, kteří provázejí pacienty na cestě osobního rozvoje v rámci aplikace pro sledování návyků.
7. Šablona kontrolního seznamu ClickUp
Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp vnáší strukturu a trochu zábavy do vaší zdravotní rutiny.
Díky počítadlům sérií, které vás motivují, emodži pro zaznamenávání toho, jak se cítíte, a barevně odlišeným typům úkolů je to snadný a poutavý způsob, jak zajistit týdenní sledování zdraví.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte své týdenní hodnoty krevního tlaku, léky a úkoly související se životním stylem v jednom přehledném zobrazení.
- Zachyťte další souvislosti pomocí typů úkolů, sérií a vestavěné emoji stupnice Feeling Good, abyste zaznamenali jak data, tak náladu.
- Prohlížejte si úkoly po termínu, dnešní kontrolní seznam a dokončené položky v jasně oddělených sekcích pro lepší přehlednost.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, pečovatele nebo zdravotnické pracovníky, kteří chtějí snadnou, opakovatelnou týdenní strukturu pro zaznamenávání a sledování krevního tlaku.
🔍 Věděli jste? Pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit krevní tlak. I krátké, 10minutové cvičení může být prospěšné. Různé typy cvičení přispívají jedinečným způsobem ke kontrole krevního tlaku:
- Izometrická cvičení: Nabízejí nejvýraznější snížení krevního tlaku.
- Aerobní cvičení: Snižuje krevní tlak a redukuje viscerální tuk.
- Dynamický odporový trénink: Posiluje svaly a snižuje systolický tlak přibližně o pět mmHg.
- Vysokointenzivní intervalový trénink (HIIT): Přináší kardiovaskulární benefity za kratší dobu a také pomáhá snižovat krevní tlak.
8. Šablona editovatelné tabulky ClickUp
Šablona editovatelné tabulky ClickUp kombinuje snadné rozhraní tabulky s funkcemi pro správu úkolů. Tímto způsobem můžete zaznamenávat, aktualizovat a kontrolovat zdravotní údaje přímo v ClickUp, aniž byste se museli starat o roztroušené poznámky nebo soubory Microsoft Excel.
Díky vestavěnému formátování tabulek, seskupeným kategoriím a organizaci podle stavu můžete přehledně zaznamenávat naměřené hodnoty krevního tlaku a související zdravotní údaje.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte své zdravotní údaje v tabulkovém rozložení s přizpůsobitelnými sloupci pro naměřené hodnoty, data, poznámky o životním stylu nebo léky.
- Zaznamenávejte stav každého záznamu seskupením řádků do kategorií, jako jsou Nové záznamy, Ověření, Schválení nebo Dokončeno, abyste měli přehledné záznamy.
- Prohlížejte si souhrny ve finančním stylu nebo jednoduché přehledy o zdravotním stavu, abyste mohli sledovat vzorce, průměry a výjimky za několik týdnů nebo měsíců.
- Informace můžete prohlížet a upravovat přímo v tabulce, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
📌 Ideální pro: Pečovatele, kteří spravují více záznamů, nebo jednotlivce, kteří chtějí přesné sledování svého zdraví.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte filtrovaný pohled pro lékaře, který zobrazuje pouze relevantní data (průměry, varovné signály, poznámky k lékům), aby se nemuseli prohrabávat vašimi denními podrobnostmi.
9. Šablona ClickUp pro roční fitness cíle
Šablona ClickUp Fitness Yearly Goals Template vám pomůže udržet si dlouhodobý přehled o svém zdraví tím, že vám poskytne strukturu pro vaše cíle na celý rok.
Místo vágních záměrů můžete dokumentovat konkrétní cíle, rozdělit je na dosažitelné kroky a sledovat svůj pokrok.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte své roční zdravotní cíle tím, že je rozdělíte na SMART cíle.
- Zaznamenávejte osobní údaje a kontext pomocí přizpůsobitelných polí profilu, abyste si mohli vést osobní záznamy.
- Zobrazte si svou cestu pomocí kontrolních bodů v průběhu roku, abyste viděli zlepšení a zdůraznili oblasti, které vyžadují pozornost.
- Prohlédněte si své roční vzorce, abyste mohli sledování krevního tlaku sladit s širšími cíli v oblasti wellness, úpravami životního stylu nebo preventivní péčí.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí propojit denní záznamy o krevním tlaku s většími ročními zdravotními cíli, nebo pečovatele a zdravotnické pracovníky, kteří pomáhají někomu sledovat dlouhodobé výsledky v oblasti zdraví.
Podívejte se na toto video a vytvořte si plán pro zdravější a udržitelnější život:
10. Šablona záznamu krevního tlaku ve formátu PDF od Heart.org
Šablona PDF pro záznam krevního tlaku od Heart.org je šablona pro tisk, která vám pomůže snadno sledovat naměřené hodnoty doma.
Poskytuje jasné pokyny pro zajištění přesných výsledků a organizuje záznamy do denních časových úseků AM/PM. Navíc získáte vyhrazený prostor pro své osobní cíle týkající se krevního tlaku, díky čemuž se budete moci soustředit.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zaznamenávejte ranní a večerní hodnoty vedle sebe, abyste je mohli lépe porovnávat.
- Zapište si svůj osobní cíl krevního tlaku do horní části, abyste měli přehled o svých cílech.
- Sdílejte vyplněný záznam se svým lékařem, abyste podpořili lepší diskusi o svém zdraví.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří sledují svůj krevní tlak doma, pečovatele podporující své blízké a pacienty, kteří potřebují jednoduchý záznamník, který si mohou vzít s sebou na lékařské prohlídky.
🧠 Zajímavost: Astronauti v mikrogravitaci ztrácejí obvyklý „tlakový gradient“ (krevní tlak je vyšší v nohou než v hlavě). Krev se přesouvá nahoru, tlak se vyrovnává a v průběhu času se jejich těla přizpůsobí (krevní tlak klesá) v prostředí s nulovou gravitací.
11. Šablona PDF pro domácí záznamy krevního tlaku od Hypertension Canada
Šablona PDF pro domácí záznam krevního tlaku je PDF formulář s více položkami, který můžete vyplnit na svém zařízení nebo vytisknout. Podporuje dvojí denní měření (dvě měření za sezení), sleduje vaši srdeční frekvenci spolu s krevním tlakem a obsahuje sloupec pro komentáře nebo poznámky.
Horní část vám také pomůže nastavit cíl a určit, kterou paži používáte nejčastěji.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zaznamenejte dvě po sobě jdoucí hodnoty za jedno měření, abyste zvýšili přesnost.
- K jednotlivým záznamům si můžete přidávat kontextové poznámky nebo komentáře (např. „hned po kávě“ nebo „v klidu“).
- Nastavte si cílové hodnoty v horní části a označte si primární měřicí paži.
📌 Ideální pro: Oddané samokontroléry, kteří chtějí podrobnější informace, pacienty spolupracující se specialisty a kohokoli, kdo dává přednost digitálnímu PDF, které lze znovu použít a nosit s sebou.
12. Šablona grafu měření krevního tlaku v Excelu od Vertex42
Šablona grafu měření krevního tlaku v Excelu je tabulka bez maker (k dispozici je také verze pro Google Sheets a PDF), která vám pomůže sledovat systolický a diastolický tlak a srdeční frekvenci v průběhu času.
Šablona pro sledování krevního tlaku kombinuje tisknutelný deník a vizuální graf, který vám poskytne číselné údaje a přehled o trendech, abyste mohli zaznamenat vzorce.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zadejte svůj cílový krevní tlak v horní části, abyste měli své cíle na očích.
- Zaznamenávejte datum, čas, systolický a diastolický krevní tlak a srdeční frekvenci, s prostorem pro poznámky o kontextu (např. „po kofeinu“, „v klidu“).
- Vytvořte graf, který vizuálně zobrazuje vaše naměřené hodnoty v čase, abyste mohli sledovat vzestupné/sestupné trendy.
📌 Ideální pro: Uživatele, kteří dbají na své zdraví a chtějí jak zaznamenávat data, tak mít vizuální přehled, technicky zdatné pacienty, kteří preferují digitální sledování, a lidi, kteří přecházejí mezi papírovým a tabulkovým sledováním.
🔍 Věděli jste? Smích má krátkodobý vliv na krevní tlak: když se lidé smějí při sledování vtipného videa, jejich systolický krevní tlak stoupá (ale diastolický zůstává většinou stejný).
13. Šablona denního záznamu krevního tlaku od Template. Net
Šablona denního záznamu krevního tlaku je uživatelsky přívětivý, editovatelný formulář (Word/online editor), do kterého můžete zadávat naměřené hodnoty systolického a diastolického tlaku a srdeční frekvence s časovým razítkem a místem pro poznámky. Můžete jej použít pro snadné denní sledování.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zadejte datum a čas každého měření, abyste zachovali chronologické pořadí.
- Zaznamenávejte systolický a diastolický tlak a srdeční frekvenci na jednom místě, abyste mohli určit svůj zdravotní stav.
- Přidejte kontextové poznámky (například po cvičení, organizačním stresu, medikaci).
- Přizpůsobte si pole v záhlaví (například své jméno nebo společnost), abyste si deník přizpůsobili nebo opatřili značkou.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí přehledný digitální deník, který si mohou přizpůsobit, pacienty sledující denní hodnoty a pečovatele, kteří upřednostňují editovatelnou šablonu (namísto pevného PDF) podle svého formátu.
Ještě nejste přesvědčeni o ClickUp? Přečtěte si, co říká Kaylee Hatch, brand manažerka společnosti Home Care Pulse:
ClickUp lze přizpůsobit téměř jakýmkoli potřebám v oblasti řízení projektů. Je dostatečně technicky vyspělý, aby zvládl velké meziroční meziresortní projekty, a zároveň přizpůsobitelný tak, aby fungoval jako jednoduchý denní kontrolní seznam.
14. Šablona pro zaznamenávání krevního tlaku ve formátu Word od Documentero
Šablona Word Blood Pressure Log Template je strukturovaný, přizpůsobitelný formulář pro sledování údajů o pacientech, naměřených hodnot a poznámek lékařů.
Tento tracker zaznamenává systolický a diastolický tlak, srdeční frekvenci a kontextové poznámky a zároveň automaticky generuje průměry a souhrny. Díky speciálním polím pro informace o pacientovi a zpětnou vazbu od lékaře propojuje šablona trackeru krevního tlaku vlastní sledování s profesionální péčí.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zaznamenávejte hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence spolu s poznámkami o příznacích nebo aktivitách.
- Zaznamenávejte údaje o pacientech, jako je jméno, pohlaví, datum narození a doba sledování.
- Prohlédněte si automatické souhrny zobrazující celkové hodnoty, průměry a trendy srdeční frekvence.
- Sdílejte je s poskytovateli zdravotní péče, kteří mohou přímo do záznamu přidávat strukturované komentáře.
📌 Ideální pro: Pacienty, kteří chtějí profesionální záznamy, pečovatele, kteří potřebují podrobnou dokumentaci, a poskytovatele zdravotní péče, kteří hledají přehledné záznamy o pokroku s prostorem pro lékařské poznámky.
Vylepšete svůj zdravotní deník s ClickUp
Sledování krevního tlaku nemusí být složité. Správná šablona pro sledování krevního tlaku vám pomůže zůstat zodpovědný, odhalit trendy a přinést smysluplné poznatky při vaší příští návštěvě lékaře.
Kromě záznamů o krevním tlaku vám ClickUp umožňuje vytvářet vlastní sledovací nástroje, nastavovat připomenutí a dokonce sdílet aktualizace s rodinou nebo poskytovateli zdravotní péče. Navíc vám ClickUp Brain pomůže pochopit, co znamenají vaše zdravotní záznamy. Shrnuje také vzorce, odhaluje nesrovnalosti a dokonce okamžitě odpovídá na vaše otázky.
