Top 3 PM software, který není přetížený složitostí

Složitost je přeceňována. Všichni toužíme po pokročilých funkcích, ale pokud jejich používání vyžaduje více energie než samotná práce, stojí to opravdu za to? Produktivita by měla být přirozená. 🌟
Vezměme si například malé designové studio. Pokud je aktualizace Ganttova diagramu obtížnější než dokončení samotného projektu, software již selhal.
Pro většinu týmů je pravda jednoduchá. Nepotřebujete těžkopádný systém plný složitých funkcí pro správu projektů. Potřebujete nástroj pro správu projektů, který je lehký, snadno ovladatelný, poskytuje podporu a lze jej přizpůsobovat vašim potřebám.
V tomto článku si povíme, proč jednoduchý software a nástroje pro projektové řízení fungují nejlépe a na co se zaměřit při výběru správného softwaru pro projektové řízení.
Přehled 3 nejlepších uživatelsky přívětivých softwarů pro řízení projektů
Zde je stručné srovnání nejlepších softwarů pro správu projektů, které se snadno používají. Abychom vám pomohli vybrat ten správný, shromáždili jsme jejich klíčové funkce, výhody a nevýhody, ceny a uživatelská hodnocení.
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Proč je skvělý pro správu více priorit
|ClickUp
|Řízení projektů a spolupráce s využitím umělé inteligence pro týmy všech velikostí
|ClickUp Brain pro asistenci AI; dokumenty pro spolupráci propojené s úkoly; flexibilní zobrazení úkolů; integrovaný chat; automatizace pracovních postupů Výhody:🌟 Vysoce přizpůsobitelný pro jakýkoli pracovní postup 🌟 Kombinuje více aplikací v jedné 🌟 Nástroje AI snižují manuální práci Nevýhody:🧐 Široká škála funkcí může být nepřehledná, pokud není přizpůsobena 🧐 Mobilní aplikace není tak plynulá jako desktopová verze
|Bezplatné plány; přizpůsobení pro podniky
|ClickUp roste s vámi. Tato aplikace pro práci shromažďuje všechny vaše úkoly, soubory, aplikace a konverzace v konvergovaném pracovním prostoru AI, takže můžete zvládat více priorit bez přepínání kontextu.
|Basecamp
|Přehledné a uživatelsky přívětivé řízení projektů pro freelancery a týmy pracující s klienty.
|Sjednocená domovská obrazovka; úkoly, nástěnky, chat a sdílení souborů; Hill Charts, Mission Control, Lineup pro sledování pokroku; Automatické přihlášení; Spolupráce s klienty Výhody:🌟 Jednoduché rozhraní 🌟 Snadné zapojení 🌟 Přehledná struktura úkolů a komunikaceNevýhody:🧐 Chybí pokročilé funkce, jako je Gantt a závislosti 🧐 Omezené možnosti přizpůsobení🧐 Žádná vestavěná AI ani nativní sledování času
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 $/měsíc na uživatele.
|Díky tomu, že Basecamp shromažďuje komunikaci, úkoly a soubory na jednom místě, omezuje roztříštěné aktualizace a usnadňuje zvládání více priorit najednou.
|Šikovné
|Sjednoťte plány, úkoly a spolupráci na jednom místě pro mezifunkční týmy, které řídí projekty s mnoha proměnnými.
|Plány s automaticky aktualizovanými časovými osami; správa úkolů s milníky, závislostmi a vlastními poli; chat a diskuze; dokumenty pro spolupráci; reportovací panely; automatizace pracovních postupů Výhody:🌟 Přehledné rozhraní s výkonnými nástroji pro spolupráci🌟 Hladký import pro snadné přecházení🌟 Integrovaná asistence AI Nevýhody:🧐 Reportování je méně přizpůsobitelné🧐 Mobilní aplikace je méně funkční než desktopová verze🧐 Může se zpomalit u velkých projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 49 $/měsíc na uživatele.
|Nifty spojuje plány, úkoly a konverzace na jednom místě. Je to obzvláště užitečné pro zabránění přetížení nástroji, udržení velkých cílů na očích a zároveň zajištění, že každodenní úkoly zůstanou na správné cestě.
Klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů, který není přetížen složitostí
Uživatel Redditu to dobře shrnul, když napsal:
Hledám jednoduchý software pro správu projektů/plánování. Vyzkoušel jsem několik programů, ale byly pro mě příliš složité a zbytečné. Nemám čas se do toho ponořit, proto vás žádám o doporučení.
Stále více projektových manažerů touží po jednoduchém softwaru pro správu projektů, který by vyhovoval jejich specifickým potřebám. Co tedy hledáte v komplexním nástroji, který není příliš složitý, ale přesto podporuje různorodý tým?
Zde je několik vlastností, které byste měli hledat:
- Má přehledné a intuitivní rozhraní, takže jej mohou členové týmu používat bez nutnosti dlouhého zaučování.
- Zahrnuje základní funkce, jako je správa úkolů, realizace projektů s využitím umělé inteligence, termíny a závislosti úkolů, aniž byste se topili v možnostech.
- Podporuje komunikaci v týmu a mezifunkční spolupráci, takže všichni zůstávají ve spojení a členové týmu jsou informováni.
- Nabízí jednoduché funkce pro správu zdrojů, které zjednodušují přidělování zdrojů, aniž byste museli znovu vytvářet tabulky.
- Hladce se propojuje se stávajícími nástroji, aby všechna vaše data byla aktuální a na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů uvádí, že se při správě úkolů a organizaci spoléhá hlavně na umělou inteligenci. Jedním z důvodů může být to, že většina nástrojů pokrývá pouze úzké oblasti, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-maily.
S ClickUpem se možnosti umělé inteligence ještě rozšiřují. Propojuje vaše e-maily, komunikaci, kalendář, úkoly a dokumenty na jednom místě. Můžete se dokonce zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ a ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a poskytne vám přehledný seznam úkolů podle naléhavosti. ClickUp tak spojuje sílu pěti nebo více aplikací do jedné jednoduché superaplikace.
3 nejlepší softwary pro řízení projektů, které nejsou přetíženými složitostí
Pokud jste někdy otevřeli nástroj pro správu projektů a ztratili se v záložkách, je tento článek právě pro vás. Zde jsou tři nástroje pro správu projektů, které udržují věci jednoduché, aniž by omezovaly to, co váš tým skutečně potřebuje.
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
Mnoho lidí vyzkouší software pro správu projektů a nakonec ho frustrovaně opustí. Jira může působit příliš složitě na nastavení a údržbu, zatímco Trello, ačkoli je jednoduché, může působit příliš lehce, jakmile se práce rozběhne.
To ponechává manažery a freelancery v nejisté situaci, kdy potřebují nástroj, který je dostatečně výkonný pro správu projektů, ale není přetížený složitostí. Právě v tom vyniká ClickUp.
Poskytuje vám základní funkce pro správu úkolů, spolupráci s projektovým týmem a sledování postupu projektu, přičemž vám umožňuje rozšířit jeho rozsah, až budete připraveni. Podívejme se, jak přesně projektové týmy těží z používání ClickUp.
Nabídněte svému týmu další mozek s ClickUp Brain
ClickUp Brain je umělá inteligence zabudovaná do vašeho pracovního prostoru. Čte nejen zadání, ale i atmosféru. Zachycuje překážky, navrhuje přeřazení úkolů, aktualizuje priority a udržuje projekty v harmonogramu bez nutnosti neustálých schůzek o stavu projektu.
Představte si, že se připravujete na uvedení produktu na trh, ale několik dní jste byli pryč. Místo toho, abyste procházeli nekonečné aktualizace, stačí se zeptat Braina: „Co se stalo tento týden?“ Během několika sekund získáte přehled o tom, co se posunulo vpřed, co se zaseklo a co vyžaduje vaši pozornost.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX vám může přinést až hodinu času navíc každý den. Mluvení je asi čtyřikrát rychlejší než psaní, což znamená, že i krátké hlasové poznámky pomocí funkce Talk to Text vám každý týden ušetří téměř celý den.
Navíc Brain MAX se propojuje s modely jako GPT-5, Claude a Gemini, takže se můžete zbavit roztříštěnosti AI a konsolidovat veškerou svou práci na jedné obrazovce.
Zde je video na YouTube, které ukazuje, jak ClickUp Brain zjednodušuje procesy řízení projektů v několika krocích:
🧠 Věděli jste, že: Společnost JLL zavedla systém měření využívající 16 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) jako vodítko pro marketingové projekty. To vedlo ke ztrojnásobení výsledků v oblasti pipeline, ke čtyřnásobnému zvýšení příjmů a ke zlepšení celkové efektivity o více než 20 %, a to vše při menším využití zdrojů.
Realizujte své nápady pomocí ClickUp Docs a Tasks
ClickUp Docs propojuje dokumentaci s pracovními postupy. Můžete společně editovat v reálném čase, převádět komentáře na úkoly, vkládat soubory a přidávat mini widgety, abyste mohli měnit stav úkolů nebo přidělovat práci, aniž byste museli dokument opustit.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte ověřenou wiki v Docs Hub, uchovávejte šablony pro briefy a předávání úkolů a umožněte novým členům týmu hledat odpovědi na jednom místě. Díky tomu budou data vašeho projektu přehledná a váš projektový manažer se bude moci soustředit na plánování projektu, místo aby hledal odkazy.
ClickUp Tasks vám pomůže začít s podstatnými věcmi, jako jsou termíny, stanovení priorit projektu a kontrolní seznamy.
Pokud potřebujete pokročilejší funkce, přidejte vlastní pole, automatizaci a přehledové panely, abyste mohli sledovat výkonnost projektu, aniž byste museli budovat nový systém od základů.
📌 Příklad: Kreativní studio spravuje výstupy pro klienty v zobrazení seznamu, pro přehled o postupu přechází na tabuli a s blížícím se termínem přechází na kalendář. Jednoduchý dashboard ukazuje, které úkoly se zpožďují a kde je přidělení zdrojů napjaté. Projektový manažer může vyvažovat kapacitu, aniž by musel přecházet mezi Excelem nebo Google Sheets a nástroji pro správu zdrojů.
Konverzace, které probíhají souběžně s prací díky ClickUp Chat
Všichni jsme už někdy ztratili přehled o rozhodnutích ve vláknech Slacku nebo e-mailových řetězcích. ClickUp Chat zajišťuje, že konverzace zůstávají propojené s daným úkolem.
Představte si, že váš tým pracuje na návrhu pro klienta. Místo přeskakování mezi chatovacími aplikacemi a projektovými tabulemi se zpětná vazba objevuje přímo vedle dokumentu s návrhem. Uživatel navrhne úpravu, okamžitě ji převede na úkol a automaticky uloží kontext.
Když se ohlédnete zpět, všechny konverzace, soubory a rozhodnutí jsou již propojeny s projektem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Ušetřete čas díky okamžitým souhrnům, vytváření a přiřazování úkolů, AI Doc Writer a dalším funkcím ClickUp Brain.
- Vytvořte společnou znalostní bázi na jednom místě pomocí ClickUp Docs, kde jsou propojeny brainstorming, zpětná vazba a přidělování úkolů.
- Komentujte úkoly přímo, označujte kolegy a sdílejte soubory – vše na jednom místě. Není třeba nekonečných e-mailových konverzací ani přepínání mezi aplikacemi.
- Spravujte úkoly pomocí flexibilních zobrazení, jako je seznam, tabule, kalendář a Ganttův diagram, aby každý člen týmu mohl pracovat tak, jak mu to vyhovuje.
- Omezte přepínání mezi kontexty díky ClickUp Chat, kde jsou konverzace propojeny s úkoly a dokumenty.
- Zabraňte problémům s plánováním pomocí kalendáře ClickUp Calendar založeného na umělé inteligenci.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy, jako je aktualizace stavů nebo zasílání připomínek, a snižte tak manuální práci.
- Použijte hotové šablony pro běžné pracovní postupy (jako jsou kalendáře obsahu, sprinty nebo programy schůzek) a můžete hned začít. Přizpůsobujte je podle toho, jak rostete.
- Najděte všechny důležité komunikace, úkoly a soubory na jednom místě díky ClickUp Inbox.
Omezení ClickUp
- Zpočátku může být kvůli široké škále funkcí, pokud není přizpůsoben, trochu matoucí.
- Podle některých uživatelů není mobilní aplikace tak plynulá jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze na G2 uvádí:
ClickUp spojuje vše, co potřebujeme, na jednom místě: správu úkolů, dokumentaci, chat a plánování projektů. Nahradil nám nástroje jako Asana, Slack a Notion, což nám výrazně zjednodušilo pracovní postupy.
ClickUp spojuje vše, co potřebujeme, na jednom místě: správu úkolů, dokumentaci, chat a plánování projektů. Nahradil nám nástroje jako Asana, Slack a Notion, což nám výrazně zjednodušilo pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro sledování více projektů zdarma
2. Basecamp (nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé řízení projektů)
Některé softwary pro správu úkolů působí, jako by byly vytvořeny pro velké korporace s nekonečnými úrovněmi schvalování.
Pokud jste malý tým nebo freelancer, nic z toho nepotřebujete. Potřebujete jen prostor, kde jsou úkoly, soubory a konverzace pohromadě, aby se nic neztratilo. To je slib Basecampu.
Tato platforma je praktickou volbou pro ty, kteří chtějí organizovat projekty bez náročného učení.
Ať už plánujete redesign webových stránek, koordinujete spolupráci s klientem nebo prostě jen udržujete soustředění svého týmu, Basecamp vám podle recenzí Basecamp pomůže udržet věci pod kontrolou.
Nejlepší funkce Basecampu
- Organizujte projekty na přehledné domovské obrazovce, která zobrazuje úkoly, termíny a události na jednom místě.
- Spojte úkoly, nástěnky, chaty, soubory a plány dohromady, aby se nic nerozptýlilo mezi různými aplikacemi.
- Vizualizujte průběh projektu pomocí grafů Lineup, Mission Control a Hill Charts, abyste měli přehled o aktuální situaci.
- Omezte statusové schůzky pomocí automatických kontrol a přehledných oznámení v nabídce Hey!
- Spolupracujte s klienty v bezpečném a transparentním prostoru, kde jsou zaznamenány zpětné vazby, schválení a soubory.
Omezení Basecampu
- Nenabízí pokročilé funkce, jako jsou podrobné zprávy, Ganttovy časové osy a závislosti úkolů pro složité projekty.
- Chybí vestavěné sledování času bez dalších upgradů nebo integrací.
- Základní funkce pro rozsáhlé pracovní postupy s omezenými možnostmi přizpůsobení.
- Nenabízí žádné nativní nástroje AI, místo toho se spoléhá na integraci pro automatizaci nebo inteligenci.
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Basecampu
Tato recenze na G2 uvádí:
Basecamp zjednodušuje a organizuje správu projektů. Líbí se mi, že vše – úkoly, dokumenty, diskuse a termíny – je na jednom místě, což omezuje roztříštěnou komunikaci.
Basecamp zjednodušuje a organizuje správu projektů. Líbí se mi, že vše – úkoly, dokumenty, diskuse a termíny – je na jednom místě, což omezuje roztříštěnou komunikaci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Basecampu
3. Nifty (nejlepší pro sjednocení plánů, úkolů a spolupráce na jednom místě)
Jedním z opravdových testů vůdčích schopností je schopnost rozpoznat problém dříve, než se stane naléhavým.
Tato slova Arnolda Glasowa platí zejména ve světě projektů.
Bez správného systému se malé problémy rychle promění ve velké problémy. Nifty pomáhá týmům tomuto spirálovitému vývoji zabránit.
Místo toho, abyste svou práci rozptýlili mezi příliš mnoho řešení pro správu projektů, můžete vše sjednotit na jednom místě.
Úkoly, plány, konverzace a dokumenty jsou přehledně uspořádány vedle sebe, zatímco malé automatizace tiše zajišťují rutinní práci na pozadí. Asistent Orbit AI snižuje manuální úsilí tím, že generuje projektové dokumenty, vytváří úkoly a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Nifty
- Vytvářejte přehledné plány projektů s vizuálními časovými osami, které se automaticky aktualizují po dokončení úkolů.
- Spravujte úkoly pomocí vlastních polí, závislostí a milníků, abyste udrželi projekty na správné cestě.
- Spolupracujte v reálném čase díky integrovaným diskusím a chatu, které snižují potřebu externích aplikací pro zasílání zpráv.
- Společně upravujte dokumenty v aplikaci Nifty a propojte je přímo s úkoly pro hladký průběh.
- Sledujte pokrok pomocí reportovacích dashboardů a přehledů milníků, které zvýrazňují stav projektů.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí pravidel if/then a zefektivněte tak opakující se procesy.
- Propojte se s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Figma a Slack, pomocí nativních integrací.
Šikovná omezení
- Ve srovnání s pokročilejšími platformami pro správu projektů nabízí omezené možnosti přizpůsobení reportů.
- Mobilní aplikace nemá všechny funkce desktopové verze.
- Při zpracování velmi velkých nebo složitých projektů se načítá pomalu.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 149 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 499 $/měsíc na uživatele
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají uživatelé o Nifty
Recenze Capterra uvádí:
Nifty pro nás znamenal zásadní změnu. Díky své užitečnosti při usnadňování komunikace a zefektivňování správy dokumentů se Collaborative Docs rychle staly nedílnou součástí našich projektových pracovních postupů.
📖 Přečtěte si také: Recenze softwaru Nifty Project Management
Další užitečné nástroje
Pokud stále zkoumáte možnosti nad rámec těchto tří, stojí za zvážení několik dalších softwarových nástrojů pro správu projektů.
1. Monday. com
Pokud máte rádi vizuální a flexibilní způsob správy projektů a prodejní činnosti na jednom místě, Monday vám bude vyhovovat. Tabulky jsou přehledné, automatizace se postarají o drobné úkoly a novější AI pomocníci urychlují nastavení pracovních postupů a zajišťují, aby všichni byli v souladu bez zbytečných komplikací.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro stanovení priorit projektů, které vám pomohou organizovat vaše úkoly
2. Wrike
Wrike je robustní nástroj pro správu projektů, který pomáhá kreativním týmům a agenturám zefektivnit jejich pracovní postupy a získat lepší přehled o všech svých projektech.
Požadavky přicházejí přehledně, úkoly jsou směrovány správným lidem a zprávy ukazují, kam směřuje čas, takže projektový manažer může provést úpravy včas, nikoli až po skončení projektu.
🧠 Věděli jste, že: Americká armáda podepsala smlouvu se společnostmi Scale AI, Microsoft a Google na vytvoření „Thunderforge“, asistenta s umělou inteligencí, který pomáhá velitelům plánovat pohyby lodí a letadel. Umělá inteligence připravuje souhrny a doporučení, ale konečné rozhodnutí nechává na lidech.
3. Hive
Představte si agenturu s malým kreativním týmem, který plánuje uvedení produktu na trh. Hive pomáhá týmům vytvořit pracovní prostor pro kampaň, vložit kontrolní seznam výstupů a klíčových metrik, chatovat vedle každé akční karty a označit klienta pro rychlé schválení.
Jednoduché automatizace Hive se vyhýbají složitým funkcím a provázejí majitele v průběhu úkolů, při kontrole korektur a sdílený náhled zobrazuje, co je hotové a co vyžaduje pozornost.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro správu pracovních postupů
Jak efektivně spravovat více priorit (tipy + osvědčené postupy)
Někdy se zdá, že všechno je důležité a naléhavé. Tento neustálý konflikt může rozptýlit vaše úsilí a bránit vám v dokončení jednoho úkolu, než vás další úkol vyžaduje vaši pozornost.
Pravdou je, že při správě více projektů a priorit nejde o to dělat vše najednou, ale vybrat si to, co je v daném okamžiku nejdůležitější. Zde je několik tipů, jak spravovat více projektů:
- Začněte svůj den tím, že si poznamenáte dvě nebo tři věci, které dnes opravdu vyžadují vaši pozornost, a ostatní nechte počkat, až na ně přijde řada.
- Zkuste roztřídit úkoly na urgentní, důležité a ty, které lze prozatím odložit – uleví to vaší mysli. Pomůže vám Eisenhowerova matice.
- Rozdělte si čas na malé bloky, soustřeďte se na jeden úkol a poté si udělejte krátkou přestávku; i pár minut na oddech může mít velký vliv. Vyzkoušejte techniku Pomodoro!
- Uchovávejte vše, co potřebujete, na jednom důvěryhodném místě, abyste nemuseli hledat poznámky a připomínky v různých aplikacích nebo na papírech.
- Než řeknete ano něčemu novému, zastavte se a zeptejte se, zda to opravdu patří do vašeho programu právě teď – někdy je nejlaskavější odpověď „později“.
✨ Bonus: Nechte AI Fields v ClickUp ještě více zjednodušit správu a sledování úkolů! Toto video vám přesně ukáže, jak na to.
👀 Zajímavost: V 50. letech 20. století vyvinuly společnosti DuPont a Remington Rand metodu kritické cesty (CPM), když se snažily přijít na to, jak uzavřít chemické závody kvůli údržbě, aniž by přišly o příliš mnoho peněz. Tento experiment nám dal Ganttovy diagramy a postupy plánování, které používáme dodnes.
ClickUp: jednoduché řešení složitých problémů
Projektoví manažeři potřebují nástroj pro správu úkolů, který je snadno použitelný a nabízí výkonné funkce.
Ideální softwarová řešení kombinují funkce správy úkolů se správou zdrojů, plánováním kapacit, plánováním projektů a týmovou spoluprací.
Ideální nástroj pro řízení projektů totiž zajišťuje jasnou komunikaci v týmu, řídí rizika projektu a zajišťuje, že ostatní členové týmu zůstávají v souladu. Basecamp a Nifty ukazují, že jednoduchost má své místo, ale ClickUp tiše vede, protože se přizpůsobí vašim potřebám.
Začněte s jednoduchým zobrazením seznamu nebo tabule, které vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu, a přidávejte další funkce, až budete připraveni. Místo toho, abyste svůj tým zahlcovali, můžete růst vlastním tempem.
Pokud jste si někdy přáli, aby vaše pracovní dny byly o něco lehčí a vaše projekty o něco méně zamotané, ClickUp může být tím rozdílem. Vyzkoušejte si to sami a zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!