10 nejlepších alternativ Sococo pro virtuální týmovou spolupráci a kancelář

SoSococo nabízí virtuální kancelář pro vzdálené a hybridní týmy, která jim pomáhá spolupracovat, jako by byli osobně spolu. Mnoho uživatelů však hlásí technické problémy a vysoké náklady.
Pokud hledáte cenově dostupnější alternativu, která nabízí:
- Moderní, profesionální rozhraní
- Spolehlivý výkon pro velké týmy
- Lepší přehled o pokroku a odpovědnostech týmu
- Funkce jako tabule, sdílení obrazovky, společná úprava dokumentů a breakout spaces…
Pak jste na správném místě. Tento průvodce představuje nejlepší alternativy Sococo, které vašemu týmu pomohou spolupracovat efektivněji.
Proč zvolit alternativy Sococo?
Pokud jste uživatelem Sococo, pravděpodobně se vám některé z nich budou zdát povědomé:
- Zmatečná navigace: Jak váš tým roste, může být kvůli přeplněnému a nepřehlednému rozhraní obtížné najít kolegy nebo místnosti.
- Zpomalení výkonu: Sococo může spotřebovávat velké množství systémových zdrojů, zejména při velkém počtu video streamů. Mobilní aplikace je omezena na základní zobrazení seznamu.
- Problémy se škálovatelností: Velké organizace mohou mít potíže s komplexními rozvrženími a pomalejším výkonem při sdílení obrazovky nebo videohovorech.
- Nedostatek správy úkolů: Sococo nenabízí integrované nástroje pro správu úkolů, cílů nebo pracovních postupů.
🧠 Zajímavost: Téměř 67 % pracovníků v technologickém průmyslu uvádí, že pracuje na dálku. Jedná se o odvětví s nejvyšším podílem pracovníků na dálku.
Nejlepší alternativy Sococo v přehledu
Než se pustíme do zkoumání jednotlivých alternativ Sococo, zde je stručný přehled funkcí, ideální velikosti týmu a cen každého nástroje. Ať už tedy chcete vytvořit virtuální kancelář, pořádat online akce nebo prostě jen udržet svůj vzdálený tým pohromadě, pro každou z vašich potřeb existuje vhodný nástroj.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Brain, AI agenti usnadňují spolupráci v reálném čase, přizpůsobená zobrazení a dashboardy, automatizace pracovních postupů vytvářejí nejkomplexnější pracovní AI na světě.
|Startupy i velké podniky, které potřebují jednotnou platformu pro řízení projektů, automatizaci a mezifunkční spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Tandem
|Okamžitý hlas/video, sdílení obrazovky, režim společné práce, indikátory přítomnosti
|Malé až střední vzdálené týmy, které oceňují spontánní hlasové/video chaty a přítomnost v reálném čase pro agilní spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 59 $/měsíc.
|Kumospace
|Platforma virtuální kanceláře s prostorovým zvukem, interaktivními místnostmi a nástroji pro spolupráci
|Rozptýlené týmy (5–100+) v kreativním, technologickém nebo agenturním prostředí, které hledají pohlcující a interaktivní zážitky z virtuální kanceláře.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16 USD/uživatel/měsíc.
|Teamflow
|Prostorový zvuk, trvalé tabule a dokumenty, důvěrné místnosti, sdílení více obrazovek, integrace produktivity
|Hybridní a vzdálené týmy (10–200) chtějící znovu vytvořit atmosféru fyzické kanceláře s trvalými prostory pro spolupráci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc.
|Microsoft Teams
|Chat, videohovory, sdílení souborů, kanály, hluboká integrace s Microsoft 365, webináře až pro 10 000 účastníků, bezpečnost na podnikové úrovni.
|Střední a velké podniky v regulovaných odvětvích, které potřebují bezpečnou a škálovatelnou komunikaci úzce integrovanou s Microsoft 365.
|Placené tarify začínají na 4,80 $ za uživatele a měsíc.
|Slack
|Zprávy založené na kanálech, překážky, více než 2000 integrací, nástroj pro tvorbu pracovních postupů, výkonné vyhledávání, sdílení souborů
|Technologické startupy a malé a střední podniky, které upřednostňují rychlé zasílání zpráv prostřednictvím kanálů a hlubokou integraci s vývojářskými nástroji.
|Placené tarify začínají na 8,75 $ za uživatele a měsíc.
|Zoom
|HD videokonference, breakout rooms, pořádání webinářů, sdílení obrazovky a AI meeting companion
|Velké podniky, které potřebují spolehlivé a vysoce kvalitní videokonference, webináře a virtuální akce
|Placené tarify začínají na 13,33 $ za uživatele a měsíc.
|Connecteam
|Sledování času, plánování směn, aktualizace úkolů, interní zpravodajství, sledování polohy, nástroje pro řízení lidských zdrojů, školicí moduly
|Společnosti poskytující terénní služby, maloobchodní, pohostinské a logistické týmy, které řídí zaměstnance bez stálého pracoviště nebo mobilní zaměstnance ve velkém měřítku.
|Bezplatná zkušební verze, placené tarify začínají na 35 $/měsíc
|Cisco Webex
|Videokonference (HD), volání, webináře, whiteboarding, ankety, sdílení souborů, trvalé zasílání zpráv, spolupráce založená na umělé inteligenci, silné zabezpečení
|Velké podniky a vládní organizace, které vyžadují robustní zabezpečení, soulad s předpisy a pokročilé funkce pro videokonference.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,50 $/uživatel/měsíc.
|Google Workspace
|Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar, integrace více než 5000 aplikací z obchodu, silné administrátorské ovládací prvky, ochrana dat a soulad s předpisy
|Malé a střední podniky a vzdělávací týmy, které hledají integrovanou sadu nástrojů pro zvýšení produktivity s jednoduchými nástroji pro správu a spolupráci.
|Placené tarify začínají na 8,40 $ za uživatele a měsíc.
Nejlepší alternativy Sococo, které můžete použít
Ať už chcete vytvořit virtuální kancelář, pořádat online akce nebo prostě jen udržet svůj vzdálený tým pohromadě, pro každou z vašich potřeb existuje vhodný nástroj.
Podívejme se blíže na to, co každý nástroj nabízí.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují jednotnou platformu pro úkoly a spolupráci)
Některé týmy se možná odkloní od konceptu virtuální kanceláře Sococo, protože hledají platformu, která jejich týmu pomůže pracovat efektivněji a inteligentněji.
Vyzkoušejte ClickUp. Jedná se o první konvergované AI pracovní prostředí na světě, které spojuje spolupráci, správu úkolů a projektů, chat a agenty na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí.
Když vzdálené týmy pracují v rychle se měnícím prostředí, práce je často roztříštěna mezi více nástrojů, chatovacích oken, dokumentů, e-mailů a reklamních systémů, které mezi sebou prostě nekomunikují. Výsledek: týmy tráví drahocenný čas přepínáním mezi aplikacemi, hledáním kontextu a bojem s informačními silosy, zatímco organizace čelí rostoucím ztrátám produktivity a efektivity.
ClickUp eliminuje tento nepořádek v práci tím, že konsoliduje nástroje, které vzdálené týmy skutečně denně používají.
Místo přeskakování mezi Sococo pro virtuální přítomnost, Slackem pro chat, samostatným nástrojem pro úkoly a Google Docs pro spolupráci se vše sbíhá do jedné platformy. To je síla konvergence v jedné platformě.
Pojďme se nyní podívat na jednotlivé funkce ClickUp:
Chat a videohovory integrované do vašeho pracovního prostoru
V dnešní době je plynulá komunikace základem produktivity týmů. S ClickUp Chat už nikdy nebudete muset ztrácet čas přepínáním mezi komunikačními nástroji. Chat je skutečně budoucností práce.
Konverzace, úkoly a projekty se totiž nejen propojují, ale také sbíhají. Se svým týmem můžete komunikovat pomocí kanálů nebo přímých zpráv, vytvářet úkoly z chatových zpráv, používat ClickUp AI k sumarizaci vláken a mnoho dalšího.
Pokud chcete být v obraze, ClickUp SyncUps zajistí synchronizaci vzdálených týmů pomocí rychlých a strukturovaných kontrol přímo ve vašem pracovním prostoru. Můžete přiřazovat úkoly, kontrolovat průběh projektu a dokumentovat rozhodnutí – to vše v rámci relace SyncUp (kterou můžete spustit jedním kliknutím přímo v okně chatu)!
💡 Tip pro profesionály: Asynchronní video je často jednodušší, když váš tým pracuje v různých časových pásmech. ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku a hlas přímo z platformy. Můžete nahrávat obrazovky pouze s hlasovým komentářem, přidávat poznámky k obsahu a snadno sdílet výsledná videa.
Výkonné a integrované řízení projektů
Funkce pro správu projektů ClickUp jsou opravdu ideální pro virtuální týmovou spolupráci, protože je lze přizpůsobit každému stylu práce. Zde je několik z nich, díky kterým je asynchronní práce snadná:
- ClickUp Whiteboards : Použijte digitální plátno pro brainstorming, mapování pracovních postupů a společnou vizualizaci nápadů. Převádějte poznámky a diagramy přímo na proveditelné úkoly a propojujte tabule s dokumenty nebo úkoly pro plynulé sdílení znalostí.
- ClickUp Docs : Vytvářejte a spolupracujte na programech schůzek, firemních wiki, SOP a projektových briefů. Využijte úpravy v reálném čase, bohaté formátování a vnořené stránky spolu s podrobnými ovládacími prvky oprávnění pro bezpečné sdílení dokumentů.
- ClickUp Automations : Automatizujte rutinní procesy, jako jsou přiřazování úkolů, změny stavu a připomenutí, pomocí více než 100 předem připravených automatizačních receptů. Spouštějte akce na základě aktualizací úkolů, termínů splnění nebo vlastních polí, aby se váš virtuální tým mohl soustředit na práci s vysokým dopadem.
- ClickUp Dashboards : Vytvářejte vlastní dashboardy pro vizualizaci pracovní zátěže, postupu projektu, sledování času a klíčových metrik v reálném čase. Používejte widgety pro úkoly, cíle, sprinty a další k monitorování výkonu a přijímání rozhodnutí na základě dat.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci Collaboration Detection od ClickUp, abyste viděli indikátory psaní v reálném čase, upozornění na živé úpravy a okamžité aktualizace, když kolegové pracují na stejném úkolu nebo dokumentu. Tato funkce pomáhá vzdáleným týmům vyhnout se překrývání úprav a zůstat synchronizovaní napříč zařízeními.
Transformujte práci na dálku pomocí umělé inteligence
ClickUp Brain je váš týmový kolega s umělou inteligencí, který je navržen tak, aby vzdálená spolupráce byla chytřejší, rychlejší a intuitivnější. S Brainem můžete spolupracovat na stejném dokumentu, získávat doporučení, okamžité shrnutí, externí výzkum a vše, co dokáže plnohodnotný LLM.
- Okamžitě shrňte poznámky z jednání, aktualizace projektů a dokumenty, aby byl váš tým vždy na stejné vlně.
- Automaticky generujte akční položky a následné úkoly z konverzací nebo komentářů, čímž snížíte manuální práci.
- Prohledávejte všechny své integrované aplikace (jako Google Drive, Slack a Notion) a najděte odpovědi a soubory během několika sekund.
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci pro zefektivnění pracovních postupů, identifikaci překážek a zvýšení produktivity týmu.
Spolupracujte rychleji díky praktickým šablonám
Šablona ClickUp Remote Work Plan je navržena tak, aby pomáhala týmům spravovat úkoly, plány a priority odkudkoli. Snadno přiřazujte odpovědnosti, stanovujte termíny a sledujte pokrok v reálném čase. Tato šablona udržuje vzdálené týmy organizované, odpovědné a propojené – bez ohledu na to, kde se práce vykonává.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z přerušování práce svého týmu jen proto, abyste zjistili, kdo na čem pracuje? ClickUp BrainGPT pomáhá distribuovaným týmům efektivně spolupracovat bez neustálých přerušení, která mohou zpomalovat práci na dálku. Jedná se o desktopového AI pomocníka, který vám pomůže:
- Vyhledávejte vše a všude: BrainGPT prohledává ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint a všechny vaše připojené
- Najděte okamžitě své kolegy a jejich práci: Zeptejte se: „Kdo pracuje na redesignu webových stránek?“ nebo „Je Sarah k dispozici pro rychlou synchronizaci?“ a BrainGPT vám odpoví na základě aktuálních úkolů, plánů a aktualizací stavu.
- Koordinace pomocí hlasu: Pomocí funkce Talk to Text můžete přidělovat úkoly, kontrolovat stav projektu nebo informovat svůj tým, i když nejste u svého stolu. Zaměstnanci pracující na dálku mohou zůstat ve spojení a koordinovat práci bez použití rukou mezi schůzkami nebo při dojíždění do práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatické poznámky ze schůzek: Nemusíte se účastnit každého hovoru! ClickUp AI Notetaker poskytuje souhrny po hovoru, přemění všechny akční položky z vašich poznámek ze schůzky na úkoly a má kompletní prohledávatelné přepisy pro členy týmu.
- Synchronizujte své oblíbené nástroje: Propojte Zoom, Outlook, Google Drive a další služby s ClickUp Integrations, aby byly aktualizace, soubory a schůzky na jednom místě.
- Rychlé hovory: Spusťte hlasové nebo video hovory SyncUps přímo v ClickUp Chat, abyste rychle vyřešili překážky a zachovali kontext.
- Automatické plánování týdne: Nechte ClickUp Calendar navrhnout ideální termíny pro úkoly a schůzky na základě dostupnosti a termínů vašeho týmu.
- Sjednoťte se před zahájením práce: Rychle nastavte očekávání pomocí šablon komunikačních plánů v ClickUp, které definují, co sdílet, kdy a s kým.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k mnoha dostupným funkcím může být naučení se používání tohoto nástroje náročné.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je neuvěřitelně univerzální a stal se naším oblíbeným nástrojem pro správu všeho od každodenních úkolů po dlouhodobé projekty. Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný – dokázali jsme ho přizpůsobit tak, aby perfektně vyhovoval pracovnímu postupu našeho týmu. Možnost vytvářet dashboardy, automatizovat opakující se úkoly a integrovat nástroje jako Slack a Google Drive nám ušetřila spoustu času. Uživatelské rozhraní je také přehledné a snadno se v něm orientuje, jakmile se s ním seznámíte.
ClickUp je neuvěřitelně univerzální a stal se naším oblíbeným nástrojem pro správu všeho od každodenních úkolů po dlouhodobé projekty. Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný – dokázali jsme ho přizpůsobit tak, aby perfektně vyhovoval pracovnímu postupu našeho týmu. Možnost vytvářet dashboardy, automatizovat opakující se úkoly a integrovat nástroje jako Slack a Google Drive nám ušetřila spoustu času. Uživatelské rozhraní je také přehledné a snadno se v něm orientuje, jakmile se s ním seznámíte.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte kalendář ClickUp s umělou inteligencí, kde se úkoly, události a dostupnost týmu spojují do jednoho inteligentního dashboardu. Podobně jako Sococo vytváří sdílený prostor, kde čas slouží jako základ pro spolupráci, bez použití vizuálních avatarů.
2. Tandem (nejlepší pro spontánní schůzky a plynulou spolupráci na dálku)
Pokud hledáte platformu pro virtuální schůzky, která podporuje improvizované brainstormingové sezení a spontánní konverzace, Tandem je dobrou volbou. Můžete zobrazit přítomnost svých kolegů a zahájit konverzaci jedním kliknutím pomocí funkcí „Wave & Talk“ nebo „Notify Me When Free“.
Získáte strukturované prostory pro spolupráci, jako jsou tabulky a místnosti, a integrované nástroje pro spolupráci, jako je okamžité sdílení obrazovky, sdílené kurzory a dálkové ovládání obrazovky. Nástroj se také integruje s Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub a dalšími, aby rozšířil spolupráci v rámci aplikace.
Integrace však znamená, že stále přepínáte mezi nástroji, abyste měli přístup k aktuálním údajům o projektu. Zatímco konverzace probíhají v Tandemu, následné úkoly a dokumentace se nacházejí jinde.
Nejlepší funkce Tandemu
- Napodobte skutečné konferenční místnosti pomocí místností Tandem (neboli hlasových kanálů), ke kterým se může připojit kdokoli a které vás automaticky propojí se zvukem všech účastníků v dané místnosti.
- Umožněte mobilním uživatelům a externím hostům připojit se přes prohlížeč, aniž by museli instalovat aplikaci.
- Přidejte časovače, agendy, ankety a dokonce i hudbu pro dynamické konverzace.
Omezení Tandem
- Omezené funkce pro spolupráci, jako je integrovaná správa úkolů nebo sledování projektů
Ceny Tandem
- Zdarma
- Malé týmy: 59 $/měsíc
- Střední týmy: 119 $/měsíc
- Velké týmy: 449 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tandem
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tandemu?
Zde je recenze Capterra na :
Skvělý nástroj pro efektivní práci na dálku, snadno použitelná alternativa, která spojuje několik funkcí v jednom programu.
Skvělý nástroj pro efektivní práci na dálku, snadno použitelná alternativa, která spojuje několik funkcí v jednom programu.
📮 ClickUp Insight: Téměř 50 % respondentů průzkumu uvádí, že největším zbytečným krokem, který chat přidává, je ruční přesun úkolů do jiného nástroje. Dalších 20 % tráví čas opětovným čtením vláken, jen aby našli skutečný úkol k provedení. Tyto drobné přerušení se sčítají, protože každý předání úkolu znamená malou ztrátu času, energie a přehlednosti. ClickUp nahrazuje štafetový běh jediným pohybem. V rámci ClickUp Chat lze vaše konverzační vlákna okamžitě převést na sledovatelné úkoly. Neztrácíte dynamiku při přenosu kontextu, protože Converged AI Workspace od ClickUp jej pro vás uchovává neporušený.
3. Kumospace (nejlepší pro imerzivní virtuální kanceláře a zapojení týmu)
Kumospace poskytuje digitální verzi vaší skutečné kanceláře ve virtuálním prostředí ve stylu videohry – kanceláře s konferenčními stolky, salonky, přizpůsobeným dekorem a tematickými místnostmi.
Vaše týmy mohou komunikovat prostřednictvím videohovorů a chatů, spolupracovat na dokumentech, vymýšlet nápady na virtuálních tabulkách a dokonce hrát interaktivní hry. Nejenže tak pořádáte schůzky, ale budujete i kancelářskou kulturu, a to i na dálku.
Při pořádání spontánních schůzek systém Kumospace podporuje simultánní sdílení obrazovky, prezentace pro více uživatelů a intuitivní ovládání prezentujícího. Navíc jsou integrovány funkce jako zvedání ruky a nahrávání schůzek, které zajišťují přehlednost a odpovědnost během diskusí.
Nejlepší funkce Kumospace
- Vytvořte virtuální centrálu pro schůzky a spolupráci týmů a pořádávejte virtuální akce a webináře v rozhlasovém a televizním měřítku.
- Zvyšte bezpečnost pomocí administrátorských ovládacích prvků, jednotného přihlášení (SSO) a přizpůsobitelných oprávnění.
- Získejte přehled o aktivitách týmu, zapojení a vzorcích používání pomocí pokročilých analytických nástrojů.
Omezení Kumospace
- Kvalita videa a zvuku může být někdy nestabilní, zejména při schůzkách s mnoha účastníky.
Ceny Kumospace
- Zdarma
- Business: 16 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kumospace
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kumospace?
Zde je recenze G2:
Rozhraní Kumospace je intuitivní a snadno použitelné, díky čemuž je přechod z osobních schůzek na virtuální mnohem plynulejší. Navíc možnost přizpůsobit prostory a přidat interaktivní prvky, jako je hudba a hry, výrazně vylepšuje zážitek a činí jej zábavnějším a poutavějším.
Rozhraní Kumospace je intuitivní a snadno použitelné, díky čemuž je přechod z osobních schůzek na virtuální mnohem plynulejší. Navíc možnost přizpůsobit prostory a přidat interaktivní prvky, jako je hudba a hry, výrazně vylepšuje zážitek a činí jej zábavnějším a poutavějším.
4. Teamflow (nejlepší pro replikaci atmosféry fyzické kanceláře v týmech pracujících na dálku)
Interaktivní 2D nebo 3D rozvržení Teamflow umožňuje uživatelům přizpůsobit virtuální prostory pomocí místností, stolů, nábytku, zón a dokonce i personalizovaných avatarů. Nástroje pro spolupráci, jako je audio založené na blízkosti, sdílené prohlížeče pro více osob a mobilní přístupnost, zajišťují pohlcující zážitek.
Soubory a dokumenty z Google Docs, Trello, Notion, Figma a dalších platforem lze vložit přímo do pracovního prostoru.
Tento nástroj také nabízí specializovaný režim prodejní plochy určený pro SDR, který umožňuje živé hovory, stínování kolegů, zpětnou vazbu v reálném čase a virtuální oslavy. Můžete jej také integrovat s prodejními platformami, jako jsou Aircall, Salesloft, Outreach atd., pro živé koučování hovorů a spolupráci.
Nejlepší funkce Teamflow
- Procházejte a ovládejte stejnou webovou stránku společně pomocí společného prohlížení v reálném čase.
- Získejte přístup do soukromých místností s nastavitelnými možnostmi ochrany soukromí pro důvěrnější diskuse nebo individuální rozhovory.
- Zachovejte obsah a rozvržení v prostorech a místnostech Teamflow i po odchodu uživatelů, abyste zajistili lepší kontinuitu a kontext.
Omezení Teamflow
- Pro optimální zážitek je potřeba dobré připojení k internetu a moderní hardware.
Ceny Teamflow
- Zdarma
- Seed: 20 $ za zaměstnance/měsíc
- Business: 30 $ za zaměstnance/měsíc
Hodnocení a recenze Teamflow
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Teamflow?
Zde je recenze G2:
Teamflow vytváří tento virtuální prostor, aby nám, kteří pracujeme na dálku, umožnil flexibilitu a pocit propojení s ostatními a prací. Líbí se mi flexibilita při navrhování prostoru podle našich představ a zdobení virtuální kanceláře hezkými výhledy a roztomilými zvířátky, která všichni milujeme.
Teamflow vytváří tento virtuální prostor, aby nám, kteří pracujeme na dálku, umožnil flexibilitu a pocit propojení s ostatními a prací. Líbí se mi flexibilita při navrhování prostoru podle našich představ a zdobení virtuální kanceláře hezkými výhledy a roztomilými zvířátky, která všichni milujeme.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu amerických dolarů v přírůstkových výnosech díky projektům , které byly umožněny nebo vylepšeny pomocí ClickUp.
5. Microsoft Teams (nejlepší pro škálovatelnou podnikovou komunikaci a spolupráci)
Microsoft Teams je jednou z nejpoužívanějších platforem pro virtuální spolupráci mezi vzdálenými a hybridními týmy. Byl spuštěn jako součást sady Microsoft 365 a kombinuje komunikaci, sdílení souborů, sledování projektů a integrace do jednoho centra.
Správci mohou také organizovat webináře a velké schůzky s až 10 000 účastníky. Uživatelsky přívětivé rozhraní Teams se hladce integruje s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako jsou PowerPoint, Word a Excel.
Navíc je videohovory intuitivní díky funkcím, jako je zvednutí ruky, breakout rooms, rozostření pozadí a živé reakce, které jsou hladce integrovány do rozhraní schůzky pro uživatelsky přívětivý zážitek. Platforma využívá technologii Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) k ochraně organizačních dat během audio a video hovorů.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Usnadněte individuální a skupinové chaty spolu s vyhrazenými komunikačními kanály pro cílené diskuse o konkrétních projektech.
- Strukturovat týmy a kanály podle oddělení, projektů nebo témat, aby konverzace a soubory byly vždy v kontextu.
Omezení Microsoft Teams
- Omezené možnosti při zapojení externích spolupracovníků do Teams
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4,00 $ za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ za uživatele/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 16 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Zde je recenze G2:
Na Microsoft Teams se mi nejvíc líbí, jak je vše integrováno do jedné platformy – chaty, schůzky, sdílení souborů a dokonce i aplikace třetích stran. To opravdu usnadňuje každodenní spolupráci, zejména při práci s mezifunkčními týmy. Možnost rychle zahájit hovor nebo naplánovat schůzku přímo z chatu je velmi praktická.
Na Microsoft Teams se mi nejvíc líbí, jak je vše integrováno do jedné platformy – chaty, schůzky, sdílení souborů a dokonce i aplikace třetích stran. To opravdu usnadňuje každodenní spolupráci, zejména při práci s mezifunkčními týmy. Možnost rychle zahájit hovor nebo naplánovat schůzku přímo z chatu je velmi praktická.
🧠 Zajímavost: Největší společnost na světě fungující výhradně na dálku, GitLab, má přes 2 000 členů týmu ve více než 60 zemích, což dokazuje, že kultura práce na dálku může být rozsáhlejší než v mnoha ústředích.
6. Slack (nejlepší pro flexibilní týmovou komunikaci a integraci)
Virtuální místnosti Sococo můžete napodobit ve Slacku pomocí specializovaných kanálů pro týmovou komunikaci, jako jsou #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor pro různé oddělení a #project-alpha pro diskuse týkající se konkrétních projektů.
K dispozici jsou také Huddles, které lze spustit v jakémkoli kanálu nebo DM pro audio a video hovory se sdílením obrazovky. Členové týmu se mohou libovolně připojovat a odpojovat, jako by vstupovali do virtuální kanceláře. Můžete přidávat emoji reakce, aby konverzace zůstaly zábavné a interaktivní.
Integrace je jednoduchá. Můžete propojit Google Kalendář nebo Outlook a sledovat plány týmu v reálném čase a přidávat soubory z Google Drive, Dropbox, Notion a dalších služeb do příslušných kanálů.
Nejlepší funkce Slacku
- Přizpůsobte si oznámení a využijte naplánované zprávy k doručení komunikace v nejvhodnější čas.
- Integrujte je s file systémy jako Google Drive, nástroji pro správu projektů jako ClickUp nebo dokonce s vývojářskými nástroji jako GitHub.
- Automatizujte rutinní úkoly a procesy pomocí nástroje Slack pro tvorbu pracovních postupů, jako je zasílání uvítacích zpráv novým členům, vyplňování formulářů, vytváření schvalovacích procesů a další.
Omezení Slacku
- S mnoha kanály a neustálými oznámeními je snadné se nechat rozptýlit nebo přehlédnout důležité zprávy v tom shonu.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel/měsíc
- Business+: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 35 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 24 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Zde je recenze G2:
Slack opravdu výrazně změnil způsob, jakým náš tým spolupracuje. Je velmi snadný na používání a pomáhá nám zůstat v kontaktu, ať už jsme v kanceláři, nebo pracujeme na dálku. Místo prohledávání e-mailů můžeme rychle chatovat, sdílet soubory a mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Slack opravdu výrazně změnil způsob, jakým náš tým spolupracuje. Je velmi snadný na používání a pomáhá nám zůstat v kontaktu, ať už jsme v kanceláři, nebo pracujeme na dálku. Místo prohledávání e-mailů můžeme rychle chatovat, sdílet soubory a mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
7. Zoom (nejlepší pro videokonference a webináře)
Ať už pořádáte velkolepé webináře, rychlé schůzky nebo virtuální posezení s přáteli, Zoom je spolehlivou volbou. Integruje řadu komunikačních nástrojů do jedné platformy, jako jsou videokonference pro schůzky, instant messaging pro týmovou spolupráci, plánování schůzek a další.
Pro asynchronní komunikaci umožňuje Zoom Clips uživatelům vytvářet a sdílet videozprávy nebo nahrávky obrazovky. Zoom Docs umožňuje úpravy dokumentů v reálném čase s historií verzí a komentáři. A aby nezůstal pozadu, Zoom Whiteboard nabízí virtuální plátno pro brainstorming a plánování s týmem.
Zoom však stále postrádá nativní funkce pro správu projektů. Týmy často musí ručně přenášet rozhodnutí a akční položky ze Zoomu do svých nástrojů pro správu projektů, což vede ke změnám kontextu.
Nejlepší funkce Zoom
- Shrňte obsah schůzek, e-mailové konverzace a chatové konverzace pomocí Zoom AI Companion.
- Rozdělte své schůzky na menší skupiny pro cílené diskuse nebo workshopy pomocí breakout rooms v Zoomu.
- Hladká integrace s nástroji pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, systémy pro správu výuky, jako je Moodle a Canvas, a kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar a Outlook.
Omezení Zoomu
- Chybí pokročilé funkce, jako jsou vláknové odpovědi a správa souborů, což ztěžuje sledování sdílených odkazů a důležitých zpráv.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Business: 21,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 54 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoomu?
Zde je recenze G2:
Nejlepší na Zoom Workplace je to, jak hladce kombinuje videokonference, chat, tabule a sdílení souborů na jedné platformě. Kvalita videa a zvuku je konzistentně dobrá, i při velkých schůzkách. Líbí se mi také funkce breakout rooms a webinářů, které jsou velmi užitečné pro interní i externí schůzky.
Nejlepší na Zoom Workplace je to, jak hladce kombinuje videokonference, chat, tabule a sdílení souborů na jedné platformě. Kvalita videa a zvuku je konzistentně dobrá, i při velkých schůzkách. Líbí se mi také funkce breakout rooms a webinářů, které jsou velmi užitečné pro interní i externí schůzky.
8. Connecteam (nejlepší pro řízení operací pracovníků v první linii a bez stálého pracoviště)
Ačkoli Connecteam nemá prostorový zvuk ani videohovory založené na místnostech jako Sococo, stále můžete vytvářet specializované skupiny nebo chaty pro oddělení, projekty a sociální prostory. V sekci Oznámení může vedení sdílet zprávy generálního ředitele nebo denní novinky z kanceláře a v adresáři zaměstnanců se zobrazuje, kdo je v týmu, jaká je jejich role a jak je kontaktovat.
Tento nástroj také nabízí funkce pro sledování času, které členům týmu umožňují zaznamenávat příchody a odchody nebo označovat směny, takže každý může vidět, kdo je aktivní, má přestávku nebo je mimo službu. Můžete také nastavit vlastní stavy a automatická upozornění na aktualizace úkolů, aby všichni byli v reálném čase informováni o aktivitách týmu.
Connecteam zahrnuje nástroje pro plánování směn, školicí moduly pro zaškolování a dodržování předpisů a design zaměřený na mobilní zařízení, který se hodí pro týmy, které nejsou celý den u svých pracovních stolů. Platforma kombinuje správu pracovní síly s týmovou komunikací v jedné aplikaci.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vložte odkazy na Zoom, Teams nebo Google Meet do chatů nebo událostí a usnadněte tak videokonference jedním kliknutím.
- Vytvořte centra dokumentů a znalostní báze pro ukládání firemních politik, standardních operačních postupů a projektových souborů pro snadný přístup.
- Generujte automatizované zprávy, jako jsou pracovní výkazy zaměstnanců, překročení denních limitů, absence a neomluvené absence.
Omezení Connecteam
- Celkově méně možností přizpůsobení (méně zobrazení/šablon/stavů) a menší flexibilita pro větší projekty s více zúčastněnými stranami.
Ceny Connecteam
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilá: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 880 hodnocení)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 380 hodnocení)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Zde je recenze G2:
Na Connecteam se mi nejvíce líbí jeho uživatelská přívětivost a komplexnost. Tato platforma neuvěřitelně usnadňuje správu rozvrhů, sledování času a komunikaci s týmem, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi. Obzvláště se mi líbí, jak snadné je pro zaměstnance přihlašovat se a odhlašovat se ze svých telefonů, žádat o volno a zůstávat v obraze díky firemnímu zpravodajství.
Na Connecteam se mi nejvíce líbí jeho uživatelská přívětivost a komplexnost. Tato platforma neuvěřitelně usnadňuje správu rozvrhů, sledování času a komunikaci s týmem, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi. Obzvláště se mi líbí, jak snadné je pro zaměstnance přihlašovat se a odhlašovat se ze svých telefonů, žádat o volno a zůstávat v obraze díky firemnímu zpravodajství.
📮 ClickUp Insight: 48 % zaměstnanců tvrdí, že hybridní práce je nejlepší pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přestože 50 % z nich stále pracuje převážně v kanceláři, může být udržování souladu mezi jednotlivými pracovišti výzvou. ClickUp je však navržen pro všechny typy týmů: vzdálené, hybridní, asynchronní a vše mezi tím.
Díky ClickUp Chat & Assigned Comments mohou týmy rychle sdílet aktualizace, poskytovat zpětnou vazbu a proměnit diskuse v konkrétní akce – bez nekonečných schůzek. Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards, přiřazujte úkoly přímo z komentářů a udržujte všechny na stejné vlně, bez ohledu na to, odkud pracují!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zaznamenala 80% nárůst spokojenosti s týmovou prací díky nástrojům pro plynulou spolupráci ClickUp.
9. Cisco Webex (nejlepší pro bezpečné videokonference na podnikové úrovni)
Webex od společnosti Cisco začínal jako nástroj pro schůzky a webináře, ale od té doby přidal širokou škálu nástrojů pro spolupráci v podniku. Jeho nejoblíbenějšími produkty jsou Webex Calling a Webex Meetings. Schůzky v Cisco se konají v HD videu a zvuku pro až 1 000 účastníků.
Existuje několik způsobů, jak se zúčastnit, včetně přímého volání, VOIP nebo zavolání hostitelem schůzky. Webex se také integruje s řadou kalendářů, například Google, což usnadňuje plánování schůzek.
Bezpečnost je další oblastí, ve které Cisco Webex vyniká. Cloudová setkání jsou šifrovaná a můžete k nim přidat hesla a zamykat místnosti. Disponuje funkcemi založenými na umělé inteligenci, jako je přepis v reálném čase, automatické shrnutí setkání a potlačení šumu, které zlepšují kvalitu setkání.
Platforma je vhodná pro podniky, které potřebují bezpečnost na podnikové úrovni, certifikáty shody a integraci se stávající komunikační infrastrukturou Cisco.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Používejte Webex Spaces (trvalé skupinové chaty) k reprezentaci oddělení, projektů nebo sociálních oblastí.
- Přidejte klíčové soubory, tabule nebo odkazy jako záložky v každém prostoru, které budou sloužit jako „police s prostředky“ pro danou místnost.
- Udržujte vyhrazenou zasedací místnost Webex otevřenou jako virtuální odpočinkovou místnost, kde se členové týmu mohou kdykoli neformálně připojit.
Omezení Cisco Webex
- Ačkoli Webex nabízí mnoho funkcí, mnoho uživatelů považuje jeho rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s konkurenty, jako jsou Zoom nebo Microsoft Teams.
Ceny Cisco Webex
- Zdarma
- Webex Meet: 14,50 $/uživatel/měsíc
- Webex Suite: 25 $/uživatel/měsíc
- Webex Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,3/5 (více než 20 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé Cisco Webex?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak Webex díky své ostré obrazové a zvukové kvalitě zajišťuje plynulý průběh virtuálních schůzek, které tak působí jako osobní rozhovory. Nástroje pro spolupráci v reálném čase, jako jsou tabule a okamžité sdílení souborů, usnadňují brainstorming a zajišťují, že všichni mají stejné informace.
Líbí se mi, jak Webex díky své ostré obrazové a zvukové kvalitě zajišťuje plynulý průběh virtuálních schůzek, které tak působí jako osobní rozhovory. Nástroje pro spolupráci v reálném čase, jako jsou tabule a okamžité sdílení souborů, usnadňují brainstorming a zajišťují, že všichni mají stejné informace.
🧐 Věděli jste? Zpráva Gallup State of the Global Workplace zjistila, že nejvyšší míru zapojení (31 %) vykazují pracovníci pracující výhradně na dálku, zatímco u hybridních pracovníků je to 23 % a u pracovníků pracujících na místě pouze 19 %.
10. Google Workspace (nejlepší pro integrovanou sadu nástrojů pro produktivitu a spolupráci)
Pokud pracujete na dálku, pravděpodobně již používáte několik integrovaných aplikací Google Workspace, jako jsou Gmail, Drive, Calendar, Meet atd. Jedná se o sadu cloudových aplikací, které jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu na pracovišti.
Google Workspace nabízí nástroje pro okamžitou komunikaci a schůzky, které napodobují interakce typu „drop-in“ v Sococo, jako je Google Meet pro spontánní videokonference přímo z Chatu, Kalendáře nebo Gmailu. Užitečné funkce, jako jsou pracovní doba v Kalendáři Google a indikátory přítomnosti v Chatu Google (Aktivní, Pryč a Nerušit), pomáhají členům týmu vidět přítomnost a dostupnost ostatních.
Kromě toho Google Docs, Sheets a Slides umožňují vašim týmům spolupracovat na dokumentech v reálném čase, což z nich činí spolehlivý nástroj pro brainstorming nebo plánování projektů. Můžete je integrovat s aplikacemi jako ClickUp přímo v Gmailu/Chatu a propojit tak správu úkolů s komunikací týmu.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Ukládejte všechny firemní soubory, SOP a zásady do strukturovaných složek a používejte sdílené disky pro jednotlivá oddělení, aby byla veškerá práce na jednom místě.
- Sdílejte, kdy jste online nebo v režimu soustředění, a dejte svým kolegům rychlý přehled o tom, zda mohou zahájit konverzaci.
- Spolupracujte v reálném čase se sledovanými úpravami, komentáři a historií verzí.
Omezení Google Workspace
- Jako plně cloudová sada je Google Workspace silně závislý na stabilním připojení k internetu. Bez něj je přístup k souborům, spolupráce v reálném čase a většina funkcí omezená nebo nedostupná.
Ceny Google Workspace
- Starter: 8,40 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 16,80 $ za uživatele/měsíc
- Plus: 26,40 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (43 601 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (17 316 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Zde je recenze G2:
Google Workspace opravdu vyniká v oblasti spolupráce v reálném čase, více členů týmu může současně pracovat v dokumentu nebo tabulce a všechny změny vidíte živě. Díky tomu, že mám Gmail, Kalendář, Disk, Meet a Chat pod jednou střechou, nemusím nikdy hledat různé nástroje; vše je jen jedno kliknutí daleko.
Google Workspace opravdu vyniká v oblasti spolupráce v reálném čase, více členů týmu může současně pracovat v dokumentu nebo tabulce a všechny změny vidíte živě. Díky tomu, že mám Gmail, Kalendář, Disk, Meet a Chat pod jednou střechou, nemusím nikdy hledat různé nástroje; vše je jen jedno kliknutí daleko.
