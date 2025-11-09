Nejlepší alternativy Setmore pro chytřejší plánování schůzek (2025)

Rezervace schůzek by neměla připomínat vyjednávání o světovém míru. Pokud vám váš současný systém připadá spíše jako překážka než odrazový můstek, možná je čas na změnu. Setmore byl po dlouhou dobu spolehlivým pomocníkem pro neomezený počet uživatelů, ale s růstem vašeho podnikání rostou i vaše potřeby. Možná hledáte větší kontrolu, chytřejší integraci nebo plynulejší zážitek pro své klienty. Některé alternativy vám umožňují synchronizovat více kalendářů napříč týmy, zatímco jiné platformy automatizují připomenutí a potvrzení. Některé dokonce dokážou proměnit rezervace v následné úkoly nebo se přímo integrovat s platebními systémy.
Pokud jste připraveni vyzkoušet, co pro vás může skutečně chytrý plánovací software udělat, provedeme vás nejlepšími nástroji, které zefektivní rezervace a udrží váš kalendář přehledný.
Alternativy Setmore v kostce
Podívejte se na tyto nejlepší alternativy Setmore a porovnejte jejich funkce, nejvhodnější scénáře a ceny.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Kalendář s podporou umělé inteligence, komplexní správa projektů a plánování, automatizace úkolů, dokumenty a schvalování.
|Týmy, které potřebují plánování a správu projektů na jednom místě
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Calendly
|Chytré odkazy pro rezervace, integrace s Google/Outlook, skupinové plánování a round-robin.
|Profesionálové a týmy, kteří potřebují snadné plánování založené na odkazech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Acuity Scheduling
|Vlastní formuláře pro přijímání klientů, synchronizace kalendáře, vlastní rezervace klientů a zpracování plateb.
|Poskytovatelé služeb, koučové, konzultanti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Vagaro
|Rezervace a POS, správa členství, marketingové nástroje a mzdy
|Salóny, lázně, wellness podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 23,99 $/měsíc.
|Square Appointments
|Online rezervace, integrace plateb, POS, automatické připomínky
|Malé podniky, které potřebují plánování a platby
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Doodle
|Skupinové ankety o termínech schůzek, sledování dostupnosti a synchronizace kalendáře
|Týmy rychle plánují skupinové schůzky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,95 $/měsíc.
|vCita
|Klientský portál, CRM, faktury, inkaso plateb, online plánování
|Malé podniky a živnostníci potřebují systém pro správu klientů a rezervace.
|Placené tarify začínají na 35 $/měsíc.
|Microsoft Bookings
|Integrace s Outlookem a Teams, plánování pracovníků a přizpůsobitelné stránky pro rezervace.
|Podniky využívající ekosystém Microsoft 365
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif začíná na 6 $/měsíc.
|Mindbody
|Rezervace kurzů a schůzek, správa členství, marketingová sada
|Fitness studia, tělocvičny, centra jógy
|Ceny na míru
|Appointlet
|Neomezený počet schůzek, integrace (Zoom, Stripe, Google Meet) a přizpůsobené brandingové prvky.
|Malé týmy a freelancerové, kteří potřebují jednoduché plánování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc.
|YouCanBookMe
|Vlastní rezervační stránky, detekce časového pásma, oznámení a plánování týmu
|Služby založené na různých typech schůzek
|Placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
Proč zvolit alternativy Setmore?
I spolehlivý plánovací software se může s růstem vaší firmy začít jevit jako překážka. To, co začalo jako jednoduchý způsob rezervace schůzek, se může rychle proměnit v zmeškané připomenutí, překrývající se rezervace nebo zdlouhavou manuální práci.
Zde je několik důvodů, proč potřebujete pokročilý nástroj, který nabízí více než jen základní plánování schůzek:
- Přizpůsobení: Rezervační stránky, oznámení a pracovní postupy by vám měly poskytovat flexibilitu, abyste je mohli přizpůsobit vašim jedinečným obchodním potřebám.
- Správa týmu a lokality: Správa více lokalit, zaměstnanců nebo skupinových sezení se může rychle stát chaotickou bez funkcí pro spolupráci v reálném čase.
- Platby a fakturace: Integrované platby, opakované fakturace a vystavování faktur by neměly vyžadovat žádné další kroky ani nástroje třetích stran.
- Integrace: Synchronizace kalendářů, CRM systémů nebo video nástrojů by měla být integrována, což sníží náklady na fragmentované pracovní postupy.
- Přehlednost a informace: Sledování trendů v rezervacích, výkonu zaměstnanců nebo historie klientů by mělo být jednoduché, aby vám pomohlo činit rozhodnutí na základě dat.
- Zákaznická zkušenost: Bez hladce fungujících rezervačních systémů nebo automatických aktualizací mohou zákazníci čelit zmatkům, zrušením nebo zpožděním, které mají vliv na jejich spokojenost.
- Ruční aktualizace: Úpravy harmonogramů, vyřizování zrušení nebo přesun rezervací často znamenají další administrativní práci, která zpomaluje celý tým.
Nejlepší alternativy Setmore, které můžete použít
Hledáte chytřejší způsob, jak spravovat svůj rezervační systém? Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ Setmore, které usnadňují, zrychlují a zjednodušují plánování.
1. ClickUp (nejlepší pro správu harmonogramů spolu s projekty, úkoly a pracovními postupy klientů)
Správa schůzek se často jeví jako samostatná práce. Sledujete, kdo potřebuje váš čas, kdy jste k dispozici a jak se tyto závazky hodí do celkového kontextu vaší práce. Sledování schůzek často znamená používání lepících poznámek nebo dokumentů, abyste získali úplný kontext schůzky, žonglování s nepřehlednými kalendáři nebo přeskakování mezi nástroji, které nejsou vzájemně propojené.
To je Work Sprawl v akci a ničí produktivitu napříč týmy a společnostmi.
ClickUp přistupuje k věci jinak. Spojuje všechny vaše pracovní aplikace, data, chat a pracovní postupy do prvního konvergovaného AI pracovního prostoru na světě, který poskytuje 100% kontext při každé interakci a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat. Namísto toho, aby vás nutil do rigidního systému, vám tento nástroj umožňuje utvářet úkoly a kalendáře podle vašich představ.
Můžete přidat důležité podrobnosti – informace o klientech, poznámky k přípravě, přílohy nebo následné kroky. Podívejme se, jak na to:
Proč je kalendář ClickUp lepší alternativou k Setmore
ClickUp Calendar shromažďuje všechny podrobnosti o vašich schůzkách, včetně poznámek, informací o klientech a stavových značek, na jednom místě. V závislosti na vašem tarifu můžete události označit barevnými kódy, nastavit opakující se schůzky nebo přepínat mezi zobrazeními.
- ClickUp Calendar automaticky plánuje úkoly na základě vašich priorit, blokuje čas na soustředění a přeskupuje práci tak, aby byly termíny a osobní produktivita v rovnováze.
- Integruje se s aplikacemi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams atd., načítá informace o schůzkách a umožňuje vám připojit se k hovorům přímo z kalendáře.
- Nabízí denní/týdenní/měsíční přehledy, sdílené kalendáře, synchronizaci mezi kalendáři (Google, Outlook), připomenutí, sledování času a nástroje pro porovnání plánů týmů – to vše v jedné aplikaci.
🎥 Podívejte se: Zde je video o tom, jak inteligentní plánování může zjednodušit správu schůzek.
Dalším způsobem, jakým ClickUp zefektivňuje plánování, jsou formuláře ClickUp. Namísto skládání požadavků klientů z roztříštěných e-mailových připomínek nebo zmeškaných hovorů můžete nastavit formulář pro zaznamenávání podrobností rezervace.
Každá žádost se okamžitě stane úkolem ve vašem pracovním prostoru, doplněným o informace, o které jste požádali, jako jsou preferované časové intervaly, poznámky nebo speciální požadavky. Díky tomu je přijímání schůzek snadné a spolehlivé a zároveň je zajištěno, že žádná žádost nebude přehlédnuta.
ClickUp usnadňuje správu následných kroků a aktualizací úkolů díky automatizaci ClickUp. Namísto ručního sledování každého úkolu můžete nastavit pravidla pro automatické přesouvání úkolů, změnu stavu nebo spouštění oznámení, když jsou splněny podmínky, jako je změna termínu, zrušení nebo odeslání nové žádosti o schůzku ze strany klienta.
S ClickUp Reminders můžete naplánovat připomenutí pro sebe, svůj tým nebo konkrétní úkoly. V kombinaci s ClickUp Notifications budete přesně vědět, kdy je úkol aktualizován, kdy se změní stav nebo kdy někdo potřebuje vaši pozornost.
💡 Tip pro profesionály: Seskupte podobné typy schůzek (například hovory s klienty dopoledne, interní synchronizace odpoledne). Přepínání mezi různými úkoly totiž spotřebovává energii.
ClickUp Brain udržuje vaši komunikaci organizovanou a urychluje vytváření úkolů. Můžete jednoduše požádat Brain, aby naplánoval schůzku s klientem, napsal návrhy zpráv pro klienty, shrnul poznámky ze schůzky nebo dokonce proměnil vaše podněty v konkrétní úkoly.
ClickUp Integrations se snadno propojí s aplikacemi, které již používáte. Díky integraci s Google Calendar, Outlook a Zoom budou vaše schůzky, hovory a termíny dokonale synchronizovány napříč platformami. Jakékoli aktualizace provedené v ClickUp se automaticky promítnou do vašich ostatních kalendářů. V případě virtuálních schůzek vám integrace Zoom umožňuje plánovat, připojovat se nebo sledovat hovory přímo z vašich úkolů v ClickUp.
⚡ Archiv šablon: Šablona ClickUp Appointment Book vám pomůže spravovat údaje o klientech nejen podle dat a časů. Můžete přidávat poznámky, sledovat změny termínů nebo zrušení pomocí vlastních stavových značek a zaznamenávat údaje, jako jsou telefonní čísla a město, přímo na stránce rezervace. Navíc můžete přepínat mezi různými zobrazeními – od kalendáře po mapu procesů nebo formulář pro shromažďování podání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte pracovní vytížení: Získejte přehled o dostupnosti týmu, rezervacích a časových plánech projektů v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards.
- Spolupracujte v dokumentech: Ukládejte a sdílejte smlouvy s klienty, pokyny nebo poznámky v ClickUp Docs, které jsou přímo propojeny s vaším rezervačním systémem.
- Vizualizujte pracovní postupy: Vizuálně zmapujte pracovní postupy nebo cesty klientů na tabulkách ClickUp Whiteboards.
- Zjednodušte komunikaci: Uchovávejte aktualizace schůzek a diskuze s klienty na jednom místě pomocí ClickUp Chat.
- Shromažďujte informace o klientech: Zaznamenávejte podrobnosti rezervací nebo preference klientů pomocí formulářů ClickUp, které se okamžitě synchronizují s úkoly.
Omezení ClickUp
- Dashboardy ClickUp poskytují dobrý přehled o pracovní zátěži a výkonu týmu, ale vytváření složitých reportů vyžaduje více času a úsilí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 490+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze TrustRadius:
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a možnost přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé zobrazení.
Je skvělé spravovat úkoly pro celou organizaci. Také pro opakující se úkoly, kde můžete naplánovat jejich výskyt. Velmi snadné použití a možnost přidávat vlastní pole, což je velmi užitečné. Líbí se mi různé zobrazení.
💡 Bonus: Pokud hledáte alternativu k Setmore, která nabízí více než jen plánování, ClickUp Brain MAX stojí za vyzkoušení.
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Pomocí funkce Talk to Text se můžete zeptat na svůj rozvrh a rezervovat schůzky hlasem – bez použití rukou, odkudkoli.
- Nahraďte desítky nesouvislých nástrojů AI a využijte prémiové modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , v jediném kontextovém řešení připraveném pro podnikové použití.
Brain MAX je super aplikace pro stolní počítače s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření schůzek, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
2. Calendly (nejlepší pro správu jednoduchých plánů spolu s automatickou synchronizací kalendáře a připomínkami)
Calendly je plánovací software, který se přímo propojí s vaším kalendářem a ostatním zobrazuje pouze časy, kdy jste k dispozici. Platforma porovnává váš kalendář Google, Outlook, Office 365 nebo iCloud a blokuje vše, co je již obsazeno.
Calendly vám nabízí možnost přidat mezi hovory krátké přestávky, nastavit limit počtu schůzek za den nebo dokonce zablokovat celé dny pro soustředěnou práci. A pokud jsou vaše schůzky zpoplatněné, můžete přijímat platby při rezervaci termínu prostřednictvím Stripe nebo PayPal.
Zasílá také automatické e-mailové nebo textové připomínky. Potvrzení můžete také personalizovat pomocí poznámek nebo přípravných pokynů.
Nejlepší funkce Calendly
- Nabízejte různé typy událostí, jako je rychlá 15minutová registrace, 30minutová konzultace nebo 60minutové setkání.
- Pomocí plánování typu round-robin rozložte rezervace rovnoměrně mezi členy vašeho týmu podpory bez nutnosti další koordinace.
- Umožněte hladkou integraci třetích stran s Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot a dalšími.
Omezení Calendly
- Má omezenou automatizaci pracovních postupů, protože neobsahuje žádné vestavěné funkce pro správu úkolů nebo projektů.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Zde je recenze G2:
Moji klienti si mohou velmi snadno domluvit schůzku se mnou, kdykoli se jim to hodí. Sdílení odkazu je tak snadné, že to zvládnou i oni. Odkaz používám také v e-mailech a zprávách.
Moji klienti si mohou velmi snadno domluvit schůzku se mnou, kdykoli se jim to hodí. Sdílení odkazu je tak snadné, že to zvládnou i oni. Odkaz používám také v e-mailech a zprávách.
3. Acuity Scheduling (nejlepší pro správu rozvrhů spolu s platbami, fakturací a rezervacemi klientů v souladu s HIPAA)
Acuity Scheduling je nástroj pro firmy, které potřebují více než jen vybrat čas v kalendáři. Platforma je uživatelsky přívětivá a je navržena tak, aby zvládala detaily schůzek s klienty, jako jsou platby, formuláře a připomenutí.
S Acuity Scheduling můžete vytvářet různé služby s jedinečnou délkou trvání, cenami a formuláři pro přijetí klientů. Každá rezervace je doprovázena automatickým potvrzením schůzky a můžete od klientů vyžadovat, aby před schůzkou vyplnili formuláře.
Acuity Scheduling také podporuje balíčky, členství a dárkové certifikáty, které jsou užitečné, pokud nabízíte více služeb, opakující se programy nebo spravujete více poskytovatelů.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Umožněte dodržování předpisů HIPAA (u vybraných plánů) pro bezpečné plánování v oblasti zdravotní péče a terapeutické praxe.
- Spravujte více zaměstnanců a lokalit z jednoho ovládacího panelu s individuálními kalendáři pro každého člena týmu.
- Automaticky zpracovávejte různé časové pásmo, aby klienti viděli dostupnost odpovídající jejich lokalitě.
Omezení Acuity Scheduling
- Soulad s normou HIPAA, plánování více zaměstnanců a pokročilé brandingové funkce vyžadují dražší profesionální tarify.
Ceny Acuity Scheduling
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Standard: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 61 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acuity Scheduling?
Zde je recenze Capterra:
Integrace do základního webu s e-mailovým upozorněním byla velmi snadná.
Integrace do základního webu s e-mailovým upozorněním byla velmi snadná.
4. Vagaro (nejlepší pro správu rozvrhů spolu s pracovními postupy salónů, lázní a wellness center, jako jsou POS a marketing)
Vagaro je nástroj vytvořený pro podniky v oblasti wellness, krásy a fitness. Nejedná se pouze o software pro plánování, ale také o kompletní systém pro správu podniku. Tato platforma vám umožňuje zpracovávat platby, členství, kurzy a marketingové kampaně.
Pokud provozujete salón, lázeňské centrum nebo fitness studio, Vagaro vám nabízí profesionální způsob správy individuálních schůzek i skupinových lekcí. Vagaro propojuje plánování s pokladnou, takže můžete spravovat členství a zpracovávat platby v systému, který používáte pro rezervace schůzek. To je užitečné, pokud vaše podnikání zahrnuje opakující se služby, jako jsou měsíční kosmetické procedury nebo týdenní lekce jógy.
Nejlepší funkce Vagaro
- Umožněte klientům rezervace ze stránek sociálních médií, jako jsou Facebook a Instagram.
- Sledujte prodeje, zásoby a výkonnost pomocí integrovaných nástrojů pro vytváření reportů.
- Přiřaďte přizpůsobené kalendáře a služby různým zaměstnancům nebo lokalitám.
Omezení Vagaro
- Vagaro je přizpůsobeno podnikům v oblasti wellness, krásy a fitness, takže pokud nepůsobíte v těchto oborech, mnoho pokročilých funkcí se vám může jevit jako zbytečné.
Ceny Vagaro
- Zdarma
- Jedna lokalita: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Více lokalit: Ceny na míru
Vagaro
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3450+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vagaro?
Zde je recenze Capterra:
Přijatelný jako rezervační software, rozhodně optimalizovaný pro rezervace a přijímání plateb, což šetří čas.
Přijatelný jako rezervační software, rozhodně optimalizovaný pro rezervace a přijímání plateb, což šetří čas.
5. Square Appointments (nejlepší pro správu rozvrhů spolu s integrovanými platbami a provozem malých podniků)
Square Appointments je určen pro ty, kteří potřebují plánovat schůzky a přijímat platby na jednom místě. Pokud jste samostatný profesionál, například kadeřník, holič, manikér nebo konzultant, oceníte jeho příjemně jednoduché nastavení. Nástroj se také dobře hodí pro větší týmy s více kalendáři zaměstnanců. Platforma je integrována s platebním systémem Square, jako je Square Reader nebo Tap-to-Pay, což vám umožňuje přijímat kreditní karty a mobilní platby a dokonce nastavit předplatné nebo storno poplatky. Toto integrované POS připojení je další výhodou pro firmy, které spoléhají na stabilní cash flow. Square Appointments také poskytuje jedinečné rezervační URL adresy, pomocí kterých si klienti mohou naplánovat schůzku přímo s preferovaným členem týmu.
Nejlepší funkce Square Appointments
- Pomocí Square Assistant můžete klientům odpovídat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zpracovávat potvrzení nebo měnit termíny.
- Přiřaďte služby ke konkrétním zdrojům (místnosti, stanice, židle), aby rezervace automaticky zajistily vše potřebné.
- Přidejte alergie, preference nebo poznámky z minulých návštěv přímo do profilu klienta a zajistěte mu tak personalizovaný zážitek.
Omezení služby Square Appointments
- Rezervační stránky vypadají přehledně, ale mají omezené možnosti přizpůsobení pokročilých funkcí.
Ceny služby Square Appointments
- Zdarma
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Square Appointments
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Square Appointments?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak snadné je plánovat schůzky s online klienty, což pomáhá předcházet zrušení online schůzek.
Líbí se mi, jak snadné je plánovat schůzky s online klienty, což pomáhá předcházet zrušení online schůzek.
👀 Věděli jste? V období svátků v roce 2022 zrušila společnost Southwest Airlines více než 15 000 letů, což představuje více než 60 % jejích letů v nejrušnějších dnech, a to kvůli zastaralému systému plánování posádek a rigidnímu provozu. Sdělovací prostředky to označily jako kolaps sváteční dopravy společnosti Southwest Airlines. To poukazuje na to, jak neefektivní plánovací nástroje mohou přispět k plnohodnotné krizi pod tlakem.
6. Doodle (nejlepší pro správu harmonogramů spolu s skupinovými ankety a koordinací společných schůzek)
Najít čas, který vyhovuje několika lidem, se často stává větší námahou než samotná schůzka. Žádáte o návrhy, dostáváte odpovědi roztroušené po různých kanálech a přesto vám nějak unikne odpověď někoho z účastníků. Doodle tento problém řeší tím, že z plánování schůzek dělá jednoduchý skupinový průzkum.
Vytvoříte anketu s možnými časovými sloty a sdílíte ji. Každý označí, co mu vyhovuje, a vy rychle uvidíte, kde se překrývají. Nemusí si vytvářet účet ani stahovat aplikaci – stačí kliknout, hlasovat a hotovo. A pokud se plány změní, můžete anketu aktualizovat nebo vytvořit novou během několika minut.
Můžete také vytvořit více rezervačních stránek, abyste mohli bez omezení zpracovávat více událostí nebo typů schůzek. Doodle není určený pouze pro schůzky v kanceláři. Lidé ho využívají jako výkonný nástroj pro organizování studijních skupin, rodičovských schůzek nebo dokonce neformálních událostí.
Nejlepší funkce Doodle
- Stanovte termíny pro odpovědi, aby účastníci nemohli oddalovat rozhodovací proces.
- Chraňte citlivé ankety heslem, když plánujete důvěrné schůzky nebo schůzky související s klienty.
- Nabídněte odpovědi „ano“, „ne“ nebo „v případě potřeby“, aby účastníci mohli prokázat flexibilitu bez zmatků.
Omezení Doodle
- Postrádá pokročilé nástroje pro správu, jako jsou vstupní formuláře, inkaso plateb nebo plánování opakovaných schůzek.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodle?
Zde je recenze Capterra:
Jedná se o jednoduchou aplikaci, která se velmi snadno používá. Pomáhá nám rozhodovat se o všem. Vytváření ankety je také velmi užitečné pro lidi, kteří se nemohou rozhodnout.
Jedná se o jednoduchou aplikaci, která se velmi snadno používá. Pomáhá nám rozhodovat se o všem. Vytváření ankety je také velmi užitečné pro lidi, kteří se nemohou rozhodnout.
7. vCita (nejlepší pro správu harmonogramů spolu s komunikací s klienty, fakturací a pracovními postupy podobnými CRM)
Pokud provozujete podnik založený na poskytování služeb, nepotřebujete jen aplikaci pro plánování. Musíte také potvrzovat rezervace, vybírat platby, sledovat údaje o klientech a plánovat následné kroky. S vCita získávají klienti možnost sami si plánovat schůzky, zatímco vy máte pod kontrolou vše ostatní v zákulisí.
Když si klient rezervuje schůzku s vámi, vCita mu automaticky zašle potvrzení, fakturu a připomenutí před schůzkou. Pokud potřebuje změnit termín, může to udělat sám, aniž by vám posílal e-maily.
Navíc můžete přidat widgety webových stránek pro rezervace a získávání potenciálních zákazníků a pomocí vestavěného asistenta AI vytvářet návrhy odpovědí klientům a získávat obchodní rady na základě vašich dat.
Nejlepší funkce vCita
- Poskytněte samoobslužný klientský portál, kde si zákazníci mohou zkontrolovat minulé schůzky, faktury a historii komunikace.
- Vytvářejte balíčky služeb (například balíček 5 sezení) a sledujte využití klientů bez ručních aktualizací.
- Umožněte sdílení dokumentů online, aby smlouvy, formuláře nebo příručky mohly být doručovány přímo prostřednictvím portálu.
Omezení vCita
- vCita se jeví jako složitá, pokud potřebujete pouze jednoduchý plánovací software, protože další nástroje CRM a fakturace se zdají zbytečné.
Ceny vCita
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Platinum: 110 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze vCita
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o vCita?
Zde je recenze G2:
Widget pro plánování na webových stránkách integrovaný s backendem usnadňuje proces registrace zákazníků. Na klienty působí velmi profesionálně a z mé strany je velmi snadné jej používat.
Widget pro plánování na webových stránkách integrovaný s backendem usnadňuje proces registrace zákazníků. Na klienty působí velmi profesionálně a z mé strany je velmi snadné jej používat.
8. Microsoft Bookings (nejlepší pro správu plánů společně s nástroji Microsoft 365 a interními pracovními postupy týmu)
Pokud váš tým pracuje v prostředí Microsoft 365, je Microsoft Bookings dobrou volbou, která propojuje Outlook, Teams a vaše rezervační stránky. Když nastavíte schůzku, je přímo aktualizována v Outlooku, a pokud se jedná o virtuální schůzku, Teams automaticky vytvoří odkaz.
Tato platforma je užitečná, pokud spravujete více oddělení nebo služeb. Pro každé z nich můžete nastavit samostatné rezervační stránky, aby si klienti mohli vybrat správnou službu a čas. Díky přizpůsobitelným rezervacím lze každou stránku přizpůsobit tak, aby se klienti dostali přesně tam, kam potřebují.
Nejlepší funkce Microsoft Bookings
- Vytvořte rezervační stránky pro jednotlivá oddělení, aby si klienti mohli domluvit schůzku přímo s příslušným týmem podpory nebo zaměstnancem.
- Spravujte dostupnost zaměstnanců centrálně, aby kalendář každého člena týmu odrážel změny v reálném čase.
- Využijte zabezpečení a soulad s předpisy na podnikové úrovni, protože funguje v souladu s datovými zásadami Microsoft 365.
Omezení služby Microsoft Bookings
- Funguje nejlépe pouze v případě, že vaše organizace již používá Microsoft 365 – samostatné použití se jeví jako omezující.
Ceny služby Microsoft Bookings
- Zdarma
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Bookings
- G2: 3,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Bookings?
Zde je recenze Capterra:
Celkově je to pro naši organizaci obrovský přínos, který zákazníkům, dodavatelům a partnerům umožňuje snadno „rezervovat“ si schůzku s klíčovými zaměstnanci pouhým kliknutím na odkaz v podpisu e-mailu.
Celkově je to pro naši organizaci obrovský přínos, který zákazníkům, dodavatelům a partnerům umožňuje snadno „rezervovat“ si schůzku s klíčovými zaměstnanci pouhým kliknutím na odkaz v podpisu e-mailu.
9. Mindbody (nejlepší pro správu rozvrhů spolu se správou členství ve fitness, wellness a kurzech)
Mnoho studií jógy, lázní, tělocvičen a fitness center využívá Mindbody ke správě přihlášek do kurzů, plateb a rozvrhů. Jedná se o uživatelsky přívětivou platformu přizpůsobenou pro odvětví jako zdraví, wellness a krása, kde můžete prodávat balíčky kurzů a dokonce provozovat věrnostní programy pro stálé klienty.
Mobilní aplikace klientům usnadňuje procházení rozvrhů lekcí, rezervaci míst nebo zařazení na čekací listinu, když jsou lekce plné. Můžete propojit své plánování se správou zaměstnanců, takže můžete přidělovat lektory, sledovat jejich pracovní dobu a synchronizovat mzdy na jedné platformě.
Nejlepší funkce Mindbody
- Sledujte pokrok a preference klientů a přizpůsobte jim služby, například si poznamenejte úroveň klienta jógy nebo preferovaného terapeuta klienta masáží.
- Umožněte samoobslužné přihlášení pomocí kiosku a mobilních zařízení, aby klienti nemuseli čekat na recepci.
- Využijte tržiště aplikací Mindbody, aby vás objevili noví klienti, kteří hledají fitness nebo wellness služby.
Omezení Mindbody
- Rozvrhy lekcí mají pevnou strukturu a nabízejí méně možností přizpůsobení rezervačního procesu stylu vašeho studia.
Ceny Mindbody
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindbody
- G2: 3,6/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 2900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mindbody?
Zde je recenze G2:
Sada reportů Mindbody je bezkonkurenční. Za poslední rok se výrazně zlepšila. Systém je také snadno použitelný pro zákazníky a je velmi stabilní.
Sada reportů Mindbody je bezkonkurenční. Za poslední rok se výrazně zlepšila. Systém je také snadno použitelný pro zákazníky a je velmi stabilní.
10. Appointlet (nejlepší pro správu rozvrhů a flexibilní rezervační stránky pro freelancery a malé podniky)
Appointlet je spolehlivý nástroj pro schůzky, který se synchronizuje s Google Kalendářem, Office 365 atd., aby zkontroloval stávající obsazené termíny, takže nové rezervace nebudou v rozporu s vaším rozvrhem. Můžete přidat časové rezervy mezi schůzkami, nastavit pravidla, která zabrání rezervacím na poslední chvíli, omezit počet účastníků a rozdělit rezervace mezi členy týmu.
S Appointletem je sdílení vaší dostupnosti také flexibilní. Odkaz na rezervaci můžete vložit do e-mailů, na svůj web nebo jej poslat prostřednictvím SMS, sociálních médií atd. Automatické e-mailové připomenutí pomáhá snížit počet neúčasti a když někdo zruší nebo přeplánuje schůzku, všichni jsou o tom informováni.
Nejlepší funkce aplikace Appointlet
- Vytvářejte neomezený počet rezervačních stránek bez omezení typu události nebo členů týmu.
- Nabízejte skupinové plánování schůzek, když chcete, aby se více lidí připojilo ke stejné relaci, jako jsou webináře nebo školení.
- Podporujte více jazyků a časových pásem, aby mezinárodní klienti mohli rezervovat bez zmatků.
Omezení aplikace Appointlet
- Reporting a analytika jsou minimální, takže nezískáte pokročilé informace o rezervacích.
Ceny Appointlet
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Appointlet
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Appointletu?
Zde je recenze Capterra:
Appointlet mi ušetřil spoustu času, když jsem potřeboval naplánovat schůzky s několika lidmi. Mohl jsem přidat časovou rezervu mezi schůzkami a umožnit lidem v případě potřeby přeplánovat schůzku na jiný volný termín. Celkově to byla zásadní změna!
Appointlet mi ušetřil spoustu času, když jsem potřeboval naplánovat schůzky s několika lidmi. Mohl jsem přidat časovou rezervu mezi schůzkami a umožnit lidem v případě potřeby přeplánovat schůzku na jiný volný termín. Celkově to byla zásadní změna!
11. YouCanBookMe (nejlepší pro správu rozvrhů spolu s personalizovanými stránkami pro rezervace a integrací kalendářů)
S YouCanBookMe můžete plně přizpůsobit styl své rezervační stránky (změnit barvy, nahrát loga, použít vlastní pozadí a zápatí) a přizpůsobit jazyk a další prvky tak, aby se rezervace stala součástí vaší značky.
Funkce detekce časového pásma umožňuje klientům zobrazit volné termíny v místním čase, což pomáhá zabránit záměně termínů, pokud máte klienty v různých geografických oblastech. Pokud se váš denní rozvrh často mění, systém se aktualizuje v reálném čase, jakmile do kalendáře přidáte, zrušíte nebo změníte události.
Nejlepší funkce YouCanBookMe
- Použijte podmíněnou logiku ve formulářích k položení následných otázek na základě toho, co klient vybere.
- Chraňte heslem nebo blokujte určité e-mailové domény, aby u vás mohly rezervovat pouze firemní účty.
- Generujte QR kódy pro odkazy na rezervace, díky kterým můžete snadno sdílet svou dostupnost.
Omezení YouCanBookMe
- Chybí podrobnější analýzy chování klientů nebo sledování výnosů.
Ceny YouCanBookMe
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze YouCanBookMe
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouCanBookMe?
Zde je recenze G2:
Jedná se o systém, který má mnoho funkcí a více možností přizpůsobení. Podpora je rychlá a efektivní.
Jedná se o systém, který má mnoho funkcí a více možností přizpůsobení. Podpora je rychlá a efektivní.
