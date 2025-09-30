75 nejlepších šablon Hard Notion pro sledování pokroku ve vašich výzvách

Začátek výzvy 75 Hard je vzrušující, ale někde mezi druhým tréninkem dne a vypitím posledního doušku vody o půlnoci začnete pociťovat únavu spíše ve své rutině než ve svalech.
Místo spoléhání se na paměť (nebo neuspořádané poznámky v telefonu) vám pevný rámec zajistí přehled o vašem pokroku a strukturovaný den. 💪🏼
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 75 šablon Notion, které vám pomohou sledovat návyky a zůstat zodpovědní. A než skončíme, podíváme se také na šablony ClickUp jako chytřejší alternativy. Pojďme na to! 🎯
🧠 Zajímavost: James Clear ve své bestsellerové knize Atomic Habits zdůrazňuje sílu malých, postupných změn. Vysvětluje, že zlepšení o pouhé 1 % denně může v průběhu času přinést významné výsledky.
Co dělá šablonu 75 Hard Notion dobrou?
Dobrá šablona 75 Hard Notion udržuje vaši výzvu jednoduchou, strukturovanou a motivující. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Přehledná denní struktura s modulárními bloky: Používá konzistentní nadpisy pro dny 1 až 75, přepínatelné sekce pro každou položku kontrolního seznamu a dostatek volného místa pro různé záznamy.
- Flexibilní sledování návyků, které lze přizpůsobit: Obsahuje zaškrtávací políčka nebo pruhy pro sledování pokroku u jednotlivých úkolů, jako je příjem tekutin, dvě cvičení, čtení a obrázek, což vám umožňuje přizpůsobit sledování za běhu.
- Integrovaná vizualizace pokroku: Integruje vizuální prvky, jako jsou kalendáře nebo počítadla pokroku (např. 10/75 dní hotovo), abyste mohli rychle posoudit konzistentnost.
- Prostor pro reflexi a motivaci: Obsahuje určené denní nebo týdenní bloky deníku nebo poznámky, kde si můžete zaznamenat, jak se cítíte psychicky, zapsat motivační citáty nebo zdokumentovat klíčové postřehy.
- Lehký, ale rozšiřitelný design: Začíná jednoduše, takže se načítá rychle a zůstává přehledný. Poté nabízí volitelné sekce (např. recepty, motivační tabule nebo galerie před/po), které můžete podle potřeby zapnout.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s tím, co je pro vás nezbytné. Vyberte si 2–3 pracovní návyky, které budete dodržovat každý den bez ohledu na okolnosti, například prázdnou doručenou poštu, 20 minut soustředěné práce nebo blok bez schůzek. Dodržujte je bez výjimky.
75 šablon Hard v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon Notion a ClickUp 75 Hard challenge:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker
|Stáhnout tuto šablonu
|Jednotlivci začínající s 75 Hard
|Počítadlo vody, denní/kalendářové zobrazení, fotografie před/po, poznámky z knih
|Stránka/databáze Notion
|Šablona Notion 75 Hard Women’s Edition
|Stáhnout tuto šablonu
|Ženy hledající výzvu synchronizovanou s cyklem
|Cvičení založená na cyklech, hydratace, sledování čtení a vizuální deník
|Stránka/kontrolní seznam Notion
|Šablona Notion 75 Hard Progress Tracker
|Stáhnout tuto šablonu
|Sledování pokroku zaměřené na týdenní cíle
|Motivační citáty, týdenní reflexe, kalendář, recepty
|Stránka/kalendář Notion
|Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker (motivace)
|Stáhnout tuto šablonu
|Motivace + odpovědnost
|Vlastní panely, sledování návyků, motivační tabule
|Notion Dashboard
|Šablona Notion 75 HARD
|Stáhnout tuto šablonu
|Minimalisté, uživatelé zaměřeni na disciplínu
|Tabulkový pohled, denní kontrolní seznamy a vizuální sledování konzistence
|Tabulka Notion
|Šablona Notion Ultimate 75 Hard Dashboard
|Stáhnout tuto šablonu
|Gamifikované, podrobné sledování
|Životní lišta, grafy, úspěchy, vlastní statistiky
|Notion Dashboard
|Šablona Notion 75 Hard Challenge (s průvodcem)
|Stáhnout tuto šablonu
|Začátečníci, plánovači
|Návrhy knih/cvičení/receptů, flexibilní záznamy
|Stránka/databáze Notion
|Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker (grafy)
|Stáhnout tuto šablonu
|High-tech vizuální trackery
|Interaktivní tlačítka, výsečové grafy, spojnicové grafy
|Notion Dashboard
|Šablona ClickUp 75 Hard
|Získejte šablonu zdarma
|Organizovaní soutěžící
|Vlastní stavy, pole, zobrazení Gantt/souhrn a připomenutí
|Seznam ClickUp, tabule, Ganttův diagram
|Šablona ClickUp pro záznamy o cvičení
|Získejte šablonu zdarma
|Milovníci fitness, trenéři
|Vlastní stavy/pole, sledování času, záznam tréninku
|Seznam ClickUp, tabule, kalendář
|Šablona denního akčního plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zaneprázdnění profesionálové, plánovači
|Složitost úkolů, časový plán, kroky a pokrok v plnění cílů
|Seznam ClickUp, časová osa
|Šablona plánu péče o sebe ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé zaměřeni na wellness
|Oblasti wellness, rutiny, holistická rovnováha
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp pro plánování jídel
|Získejte šablonu zdarma
|Plánovače jídel, sledovače výživy
|Makra, drag-and-drop, kalendář, nákupní seznamy
|Seznam ClickUp, tabule, kalendář
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte šablonu zdarma
|Budování návyků, sebezdokonalování
|Vlastní pole, dílčí úkoly, série, odpovědnost
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánovače dlouhodobého růstu
|Stavy, cíle učení, sledování pokroku, zpětná vazba
|Seznam ClickUp, tabule, časová osa
|Šablona SMART Goals pro ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Stanovení cílů, týmy
|SMART pole, body za úsilí, pracovní list, pokrok
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona týdenního plánovače ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týdenní plánovače, nástroje pro vytváření rutin
|Přetahování, lepící poznámky, zobrazení tabule, prostor pro hotové úkoly
|ClickUp Board, List
Šablony Notion 75 Hard zdarma
Toto je několik šablon Notion 75 Hard, které byly navrženy tak, aby pomohly fitness nadšencům, milovníkům produktivity a nadšencům do sebezdokonalování zůstat konzistentní. 👇
1. Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker
Od sledování tréninků po zaznamenávání jídel – tato šablona udržuje všechny aspekty vaší proměny organizované na jednom místě. Díky elegantnímu rozhraní, dennímu a kalendářovému zobrazení a speciálním sekcím pro fotografie před a po můžete svůj pokrok sledovat na první pohled.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte svůj příjem tekutin pomocí vestavěného počítadla vody.
- Zaznamenávejte dva denní tréninky a plánujte si jídla na jednom místě.
- Vytvořte si sekci s poznámkami, kde budete zaznamenávat své denní čtení.
- Zkontrolujte, zda dodržujete oficiální pravidla výzvy 75 Hard Challenge.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří začínají s výzvou 75 Hard Challenge a chtějí efektivní, vizuálně přehledný nástroj pro sledování všech denních úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Chcete osobní plán růstu 75 Hard Challenge, který bude vyhovovat vašemu jedinečnému životnímu stylu? Požádejte ClickUp Brain, aby vám přizpůsobil tréninky, stravu a seznam četby podle vašeho rozvrhu a preferencí. Sdílejte své cíle a omezení a Brain vám vytvoří přizpůsobený denní režim a doporučení, které vám pomohou uspět na vaší cestě 75 Hard.
2. Šablona Notion 75 Hard Women’s Edition
Tato šablona, přizpůsobená speciálně pro ženy, se zaměřuje na dokončení výzvy 75 Hard Challenge bez nadměrné námahy nebo hormonální nerovnováhy. Klade důraz na synchronizaci cyklu s tréninky a zároveň zachovává jednoduchý, estetický kontrolní seznam, aby nedocházelo k přetížení.
Každý denní úkol, jako je příjem tekutin, cvičení, strava, čtení a fotografie pokroku, lze snadno sledovat a přizpůsobovat podle rytmu vašeho těla.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte tréninky podle svého menstruačního cyklu, abyste měli dostatek energie.
- Sledujte snadno denní příjem tekutin a zdravé stravovací návyky.
- Sledujte pokrok ve čtení a typy cílů pomocí speciálního počítadla stránek.
- Vedejte si vizuální deník svých pokroků na jednom praktickém místě.
📌 Ideální pro: Ženy, které hledají specializovaný a uvědomělý přístup k dokončení výzvy 75 Hard Challenge.
💡 Tip pro profesionály: Považujte svůj pracovní den za trénink. Začněte rozcvičkou (snadné úkoly), pokračujte soustředěnými „sériemi“ (intenzivní práce) a zakončete zklidněním (lehké administrativní úkoly nebo plánování zítřka).
3. Šablona Notion 75 Hard Progress Tracker
Tato šablona, navržená jako týdenní sledovací nástroj, klade důraz na postupný pokrok spíše než na každodenní přetížení. Obsahuje samostatnou stránku s recepty, která zjednodušuje plánování jídel, a sekci zdrojů, kde můžete ukládat motivační obsah.
Denní kalendář vám pomůže dodržovat plán, zatímco týdenní poznámky a inspirativní citáty vám pomohou udržet tempo.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte motivující citáty, které budou inspirovat k důslednému jednání v průběhu celé výzvy.
- Zaznamenávejte týdenní reflexe a postřehy pro dlouhodobé zlepšení.
- Vizualizujte denní dodržování pomocí intuitivního rozvržení kalendáře.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří preferují sledování pokroku týden po týdnu a zároveň integrují recepty a motivační obsah.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony seznamu úkolů Notion pro udržení produktivity
4. Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker
Tato šablona kombinuje odpovědnost s motivací a je navržena tak, aby vám pomohla vydržet v výzvě, aniž byste ztratili elán. Navíc tato šablona pro sledování návyků nabízí dashboardy a vestavěnou motivační tabuli, které vás udrží v motivaci. Je ideální pro ty, kteří během 75denní cesty ocení jak strukturu, tak povzbuzení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte si vlastní panely, abyste se mohli soustředit na své jedinečné návyky.
- Efektivně sledujte denní tréninky, jídla a příjem tekutin.
- Zaznamenávejte fotografie pokroku a denní záznamy o čtení plynule v rámci sledování knih.
- Nechte se inspirovat dynamickými interaktivními prvky, které posilují konzistenci.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří potřebují motivační podporu spolu s praktickým systémem sledování.
📖 Přečtěte si také: Šablony fitness deníku pro vaše cíle
5. Šablona Notion 75 HARD
Tato šablona, vytvořená s ohledem na jednoduchost a odpovědnost, se striktně zaměřuje na pět základních pravidel výzvy 75 Hard Challenge. Každý den se zaznamenává do tabulky, což vám umožňuje odškrtávat dokončené úkoly a sledovat konzistentnost. Tento design klade důraz na disciplínu před doplňky, což nejlépe vyhovuje uživatelům, kteří preferují minimalismus a přehlednost.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Odškrtávejte si denní úkoly týkající se pitného režimu, cvičení, stravy, čtení a pokroku na fotografiích.
- Prohlédněte si dokončené dny výzvy v přehledném vizuálním rozložení tabulky.
- Sledujte konzistentnost na první pohled a zlepšete tak svou vlastní odpovědnost.
📌 Ideální pro: Výzvy, které chtějí jednoduchý systém bez zbytečných funkcí, aby zůstaly disciplinované.
💡 Tip pro profesionály: Čistěte si zuby nedominantní rukou a přitom nahlas recitujte svůj seznam úkolů. Tato neobvyklá kombinace donutí váš mozek vytvořit nové cesty (motorická kontrola + vybavování jazyka + sekvencování) a promění nudnou rutinu v cvičení mikroneuroplasticity, které zlepšuje soustředění, paměť a přizpůsobivost.
6. Šablona Notion Ultimate 75 Hard Dashboard
Tento komplexní dashboard je určen pro uživatele, kteří dbají na detaily a chtějí sledovat každý aspekt výzvy 75 Hard Challenge. Díky gamifikovaným životním pruhům a grafům je vhodný pro ty, kteří se při sledování pokroku spoléhají na analytiku.
Vlastní vstupní stránky, úspěchy a SOS upozornění zajistí, že vám nic neunikne, a celý proces tak bude poutavý a interaktivní.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte podrobné statistiky: fotografie, váhu, makra, VO₂ max a další.
- Oslavujte milníky pomocí grafů úspěchů a pokroku.
- Použijte gamifikovaný životní pruh pro vizuální motivaci a zodpovědnost.
📌 Ideální pro: Zkušené uživatele Notion, kteří hledají velmi podrobné, gamifikované a interaktivní sledování.
👀 Přátelská rada: Přidejte divoký den. Připravte se na neočekávané události tím, že si vytvoříte jeden flexibilní slot týdně. Tímto způsobem, pokud se něco stane, vaše série neskončí, ale pouze se pozastaví a resetuje.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony Notion Workout pro sledování vašich fitness cílů
7. Šablona Notion 75 Hard Challenge
Tato šablona se zaměřuje na poskytování průvodcovské zkušenosti s kurátorskými zdroji. Předem nahrané návrhy knih, recepty a struktury cvičení snižují únavu z rozhodování a pomáhají vám zůstat na správné cestě. Díky flexibilním sekcím můžete upravovat cvičení a výběr četby, což umožňuje personalizaci.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte pokrok do deníku s obálkou, stavem a systémem hodnocení.
- Postupujte podle předem navržených tréninkových struktur nebo si přizpůsobte vlastní.
- Získejte přístup k receptům pro začátečníky s ingrediencemi a postupy, které zjednoduší plánování.
- Ukládejte osobní reflexe a poznámky ke každému dni výzvy.
📌 Ideální pro: Začátečníky nebo strukturované plánovače, kteří chtějí kurátorské vedení spolu s plnou flexibilitou.
🎥 Podívejte se: Jak používat ClickUp jako nástroj pro sledování návyků
8. Šablona Notion 75 Hard Challenge Tracker
Tato šablona pro stanovení cílů využívá grafy, tlačítka a nástroje pro rozvržení Notion k vytvoření pokročilého systému sledování. Klade důraz na úplnou vlastní odpovědnost a důsledné dodržování základních pravidel a zároveň umožňuje uživatelům vizualizovat pokrok.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte hydrataci, tréninky, stravu, čtení a fotografie pokroku pomocí interaktivních tlačítek.
- Zobrazte si svou cestu pomocí koláčových grafů a vícerozměrných spojnicových grafů.
- Zaměřte se na duševní odolnost a pružnost prostřednictvím strukturovaného zaznamenávání.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají high-tech, vizuálně dynamické a disciplinované prostředí pro sledování 75 Hard.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si banku motivace. Pořizujte screenshoty pochval, referencí nebo čehokoli, co vám připomene, že se vyvíjíte. Vraťte se k nim, když se budete cítit zaseknutí nebo pomalí.
Omezení Notion
Ačkoli Notion nabízí výkonné funkce, běžní uživatelé poukazují na několik problémů, které mohou ovlivnit produktivitu:
- Náročná křivka učení: Uživatelé často tráví týdny nastavováním šablon, vzorců a pracovních postupů, než dosáhnou skutečné efektivity.
- Slabá offline zkušenost: Offline úpravy jsou omezeny na dříve otevřené stránky; vytváření nového obsahu nebo přístup k nenavštíveným stránkám není spolehlivý.
- Pomalý výkon: S rozšiřováním pracovních prostorů se často vyskytují zpoždění při generování zpráv, pomalejší načítání a celkově snížená odezva.
- Problémy s exportem a formátováním: Při exportu do formátu PDF dochází často k nesprávnému zarovnání rozvržení nebo odstranění vnořeného obsahu.
- Omezení mobilního uživatelského rozhraní: Mobilní aplikace postrádá funkčnost a plynulost desktopové verze, což činí úpravy na cestách méně intuitivními.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony PDF pro sledování fitness 75 Hard Challenge
Alternativní šablony Notion 75 Hard
ClickUp, aplikace pro vše, co se týká práce (a života), vám nabízí mnohem větší flexibilitu. Můžete si nastavit denní kontrolní seznamy, zaznamenávat pokrok a dokonce vizualizovat svou cestu v více než 15 přizpůsobitelných zobrazeních ClickUp.
Nemohu o něm říct dost dobrého. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Nemohu o něm říct dost dobrého. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Zde je několik nejlepších alternativních šablon Notion, které můžete vyzkoušet. 🎯
1. Šablona ClickUp 75 Hard
Šablona ClickUp 75 Hard je strukturovaný systém, který usnadňuje sledování výzvy a ztěžuje její opuštění, přičemž všechny úkoly, reflexe a aktualizace pokroku sdružuje do jednoho interaktivního pracovního prostoru.
Díky integrovaným nástrojům pro denní plánování, stanovení cílů a týdenní kontrolu pokroku zajistíte, že vaše výzva bude pokračovat podle plánu a vy zůstanete motivovaní.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte každý úkol pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou I Did It, In Progress a To Do.
- Kategorizujte návyky pomocí vlastních polí ClickUp pro jasnou vizualizaci pokroku.
- Procházejte pět přizpůsobených zobrazení, včetně Challenge Gantt a Challenge Summary.
- Přiřazujte podúkoly, nastavujte opakující se připomenutí a používejte štítky priorit pro každodenní disciplínu.
📌 Ideální pro: Challengery, kteří chtějí plně organizovanou aplikaci pro denní plánování s vizualizací pokroku, opakujícími se připomenutími a nástroji pro kontrolu odpovědnosti.
🚀 Přátelská rada: Chcete analyzovat svůj pokrok? S ClickUp Dashboards můžete vše shrnout do jednoho přehledu. Použijte AI Cards k automatickému shrnutí svých tréninkových záznamů, hydratace a čtenářských sérií, abyste získali okamžité informace bez ručního sledování.
Navíc si můžete nastavit vlastní karty pro příjem tekutin, dokončení tréninku a denní kontroly.
2. Šablona ClickUp pro záznamy o cvičení
Šablona cvičebního deníku ClickUp je určena pro fitness nadšence, kteří chtějí přesně sledovat každý trénink. Centralizuje vaši historii tréninků na jednom místě a poskytuje vám jasný přehled o vašem pokroku.
Tato šablona se vyznačuje svou flexibilitou. Můžete zaznamenávat série, opakování, trvání, intenzitu nebo dokonce vnější podmínky, jako je počasí při venkovních trénincích.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte relace pomocí vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, Zmeškané nebo Úkoly.
- Zaznamenávejte podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou Trenér, Silové cvičení, Cvičení na flexibilitu a Délka tréninku.
- Získejte přístup k zobrazením, jako jsou Plán tréninku, Zobrazení tabule, Záznam cvičení a Průvodce pro začátečníky.
- Použijte vestavěné sledování času v ClickUp k zaznamenání přesné délky tréninku.
📌 Ideální pro: Fitness nadšence, osobní trenéry a další osoby, které potřebují organizovaný systém pro zaznamenávání a analýzu tréninků.
📖 Přečtěte si také: Efektivní šablony pro sledování hubnutí zdarma
3. Šablona denního akčního plánu ClickUp
Měli jste někdy pocit, že vám den utíká, protože reagujete na úkoly, místo abyste je řídili? To platí zejména v případě, že se při každodenní práci řídíte výzvou 75 Hard Challenge. Šablona ClickUp Daily Action Plan Template tento problém eliminuje.
Rozděluje cíle na prioritní kroky s časovým omezením, abyste se mohli soustředit na práci s velkým dopadem, přidat ranní rituály, jako je cvičení nebo čtení, a přesto si nechat prostor pro úpravy.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, Probíhá a K provedení.
- Použijte vlastní pole, jako jsou Složitost úkolu, Pokrok v plnění cíle, Oddělení a Typ úkolu, k kategorizaci denních úkolů.
- Zobrazte si svůj den pomocí Cílů, Časové osy, Akčních kroků a Průvodce pro začátečníky.
- Vyhraďte si čas na 75 základních aktivit Hard, aniž byste ztratili ze zřetele pracovní cíle.
📌 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály nebo účastníky, kteří se snaží skloubit výzvu 75 Hard s náročným rozvrhem a potřebují jasnost a soustředění při každodenním plánování.
4. Šablona plánu péče o sebe ClickUp
Během výzvy 75 Hard je snadné soustředit se natolik na disciplínu a výkon, že péče o sebe sama ustupuje do pozadí. Bez správné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem však může být výzva vyčerpávající místo povzbuzující.
Šablona plánu péče o sebe od ClickUp vám pomůže vyhradit si čas na zotavení, reflexi a návyky, které podporují vaše tělo i mysl. Díky vyhrazeným prostorům pro duševní, fyzické a emocionální zdraví můžete navrhnout rutinu, která přesahuje cvičení a čtení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte cíle v oblasti pohody pomocí vlastních stavů, jako jsou Dosaženo, Rozdrceno, Mimo plán a další.
- Organizujte rutiny pomocí vlastních polí pro typ wellness, poznámky, reference a typ péče o sebe.
- Vytvořte komplexní plán, který vyvažuje disciplínu s opravdovým péčí o sebe sama.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí předejít vyhoření, udržet rovnováhu a vytvořit si ranní rutiny, které podporují produktivitu i pohodu.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam ranní rutiny pro dospělé
5. Šablona ClickUp pro plánování jídel
Jednou z nejtěžších částí programu 75 Hard je rozhodování, co každý den jíst, a zároveň dodržovat svůj dietní plán. Šablona ClickUp pro plánování jídel vám s tím může pomoci. Místo toho, abyste se snažili vymyslet, co bude k večeři, nebo náhodou nedosáhli svého cíle v příjmu bílkovin, můžete si jídla organizovat, sledovat výživu a plánovat dopředu s jasností.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte makra pomocí vlastních polí, jako jsou čisté kalorie, sacharidy, bílkoviny a typ jídla.
- Pomocí seznamů s funkcí drag-and-drop naplánujte jídla během několika sekund.
- Vizualizujte plány v týdenním přehledu, kalendáři a zobrazení tabule ClickUp podle typu jídla.
- Omezte počet nákupů potravin díky seznamům ingrediencí a konsolidovaným nákupním seznamům.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří se chtějí zbavit stresu spojeného s rozhodováním o jídle a zároveň se účastnit výzvy 75 Hard.
📖 Přečtěte si také: Strategie pro pohodu zaměstnanců, které udrží váš tým spokojený
6. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Tajemstvím dokončení 75 Hard je konzistence. Šablona Personal Habit Tracker od ClickUp vám nabízí jednoduchý způsob, jak zaznamenávat, sledovat a dodržovat všechny denní úkoly, aniž byste ztratili elán. Od zaznamenávání tréninků po sledování přečtených stránek nebo vypitého množství vody uvidíte, jak se den za dnem zlepšujete, a malé úspěchy se promění v trvalé dobré návyky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zůstaňte na správné cestě díky vlastním polím, jako jsou Pokrok, Přečíst 15 stránek, 10 000 kroků a Vypít 64 oz.
- Rozdělte návyky na dílčí úkoly, přidejte štítky s prioritami nebo přiřaďte partnery zodpovědné za kontrolu.
- Vizualizujte série a pokrok v reálném čase, abyste si udrželi vysokou motivaci.
📌 Ideální pro: Lidi, co se snaží zlepšovat a potřebují aplikaci na sledování návyků, aby se každý den zodpovídali sami sobě.
7. Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp
Šablona ClickUp Personal Development Plan vám pomůže získat nadhled, naplánovat dlouhodobé cíle a sledovat růst ve vaší kariéře, dovednostech a osobním životě. Podporuje také reflexi, plánování a neustálé zlepšování, abyste mohli měřit skutečný pokrok v průběhu měsíců a let.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů, jako jsou Cíl splněn, Na dobré cestě, Mimo plán a Pozastaveno.
- Používejte vlastní pole, jako jsou Minimální denní cíl, Úspěchy a dosažení a Cíle učení.
- Získejte přístup k přizpůsobeným zobrazením, jako jsou PD za čtvrtletí, Sledování pokroku, Akční plán a Průvodce pro začátečníky, abyste sladili cíle s časovým harmonogramem.
- Vytvořte si zpětnou vazbu ve své cestě k růstu tím, že budete oslavovat úspěchy a hledat oblasti, které je třeba zlepšit.
📌 Ideální pro: Milovníky produktivity, kteří chtějí jít nad rámec sledování návyků a vytvořit strukturovaný plán pro dlouhodobý osobní a profesní růst.
8. Šablona SMART cílů ClickUp
Jak řekl Antoine de Saint-Exupéry: „Cíl bez jasného plánu je jen přáním.“ Proto je rámec SMART – specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený – tak účinný. Nutí vás proměnit vágní ambice v realizovatelné a sledovatelné cíle.
Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže aplikovat tento rámec v reálném životě, rozdělit velké cíle na zvládnutelné kroky a poskytne vám systém pro jejich sledování, měření a skutečné dosažení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte pokrok v plnění cílů pomocí vlastních stavů, jako jsou Crushing, On Track, Off Track, On Hold a Complete.
- Použijte 12 vlastních polí pro větší přehlednost, například „Proč si právě teď stanovuji tento cíl? a „Mám potřebné dovednosti?“
- Využijte pole Požadované úsilí, bodový systém, který každému cíli přiřadí číselnou hodnotu, díky čemuž je úsilí hmatatelnější.
- Prozkoumejte přizpůsobené pohledy, jako jsou SMART cíle, Úsilí o dosažení cíle, Pracovní list SMART cílů a Cíle společnosti pro osobní i týmové cíle.
📌 Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které chtějí přestat sledovat vágní osobní cíle a místo toho si stanovit měřitelné, realistické cíle, které mohou splnit.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete hladce převádět cíle na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Navíc naše dashboardy bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, ukazují vaše výsledky a dávají vám větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
9. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Plánování týdne nemusí být nutně striktní; nejlepší systém je ten, který se přizpůsobí vašemu měnícímu se rozvrhu. Šablona ClickUp Weekly Planner vám poskytne přehled o vašem týdnu a zároveň vám umožní přesouvat úkoly podle aktuální situace.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přetahujte poznámkové lístky do sloupců jednotlivých dnů a rychle měňte priority, aniž byste museli přepisovat svůj plán.
- Naplánujte termíny, události nebo spontánní nápady způsobem, který připomíná spíše brainstorming než plánování.
- Udržujte svůj týden přehledný díky vizuálnímu zobrazení tabule, které odděluje důležité úkoly od „příjemných úkolů“.
- Každý týden zakončete přetažením dokončených úkolů do prostoru „hotovo“, což vám umožní okamžitě zkontrolovat pokrok a zvýšit motivaci.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří se účastní výzvy 75 Hard Challenge (nebo jakékoli strukturované rutiny) s týdenním plánem.
💡 Tip pro profesionály: Vizualizujte si období po 75. dni. Většina lidí po dosažení cíle selže. Naplánujte si, jak budete přecházet: jaké návyky si ponecháte, jaké nové vyzkoušíte a jak zůstanete v kondici bez struktury.
Překonejte 75 dní s ClickUp
Šablony Notion jsou skvělé pro sledování pravidel 75 Hard. Můžete zaznamenávat tréninky, jídla, pitný režim a fotografie pokroku na jednom místě.
Jakmile však výzva skončí, zůstane vám pouze statické sledování. Neexistuje žádný snadný způsob, jak udržet tempo, stanovit nové cíle nebo vybudovat udržitelné systémy po uplynutí 75 dnů.
ClickUp vám poskytuje kompletní rámec, díky kterému se výzva stane životním stylem. S šablonami pro sledování návyků, sledování cílů a týdenními plánovači můžete pokračovat v budování rutin i dlouho po dokončení výzvy 75 Hard.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅