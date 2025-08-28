Jak umělá inteligence mění školení a rozvoj zaměstnanců

Vzpomínáte si, jak naposledy trvalo plánování celofiremního školení šest měsíců, stálo jmění a polovina vašeho týmu z něj byla i tak zmatená?
Nikdo nechce, aby se to opakovalo.
Vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání a rozvoje se potýkají s vytvářením personalizovaných vzdělávacích zkušeností ve velkém měřítku, zatímco zaměstnanci zapomenou 50 % nových informací do hodiny po dokončení školení.
Tradiční univerzální přístup k rozvoji zaměstnanců již nefunguje. Umělá inteligence pro školení zaměstnanců však mění vše – od adaptivních vzdělávacích programů, které se přizpůsobují v reálném čase, až po inteligentní tvorbu obsahu, která zkracuje dobu vývoje až o 70 %.
Tento průvodce odhaluje, jak přesně progresivní týmy L&D využívají umělou inteligenci k transformaci školení a rozvoje z pouhé kontroly dodržování předpisů na strategickou konkurenční výhodu.
Porozumění AI v oblasti školení a rozvoje zaměstnanců
Představte si školicí kurzy, které se přizpůsobují nejen vašemu harmonogramu, ale také vašemu tempu, silným stránkám a mezerám ve znalostech – učení, které působí lidštěji, i když je založeno na inteligentních algoritmech. To je to, co umělá inteligence přináší.
V zásadě znamená AI ve školeních využití algoritmů strojového učení, zpracování přirozeného jazyka a prediktivní analýzy k vytvoření chytřejších a responzivnějších vzdělávacích zážitků.
Nástroje umělé inteligence pro znalosti a učení vyhodnocují vaše výkonnostní údaje, jako jsou kvízy, úkoly nebo výsledky projektů, a pomocí prediktivního modelování navrhují v ten správný okamžik další nejvhodnější modul nebo výzvu.
Jedna studie dokonce zjistila, že systémy založené na umělé inteligenci zvyšují zapojení studentů o 50 % a výsledky učení o 30 % ve srovnání s tradičními formami školení.
🧠 Zajímavost: Přemýšleli jste někdy, jak funguje populární aplikace pro výuku jazyků Duolingo? Využívá proprietární model umělé inteligence nazvaný Birdbrain, který vyhodnocuje silné stránky a mezery každého studenta a v reálném čase sestavuje adaptivní, personalizované lekce. Využívá také generativní umělou inteligenci k automatickému generování cvičení a podpůrných funkcí, jako je „Vysvětli mou odpověď“ a role-playingové konverzace s postavami v aplikaci, díky čemuž je učení zábavnější a užitečnější.
Hlavní výhody umělé inteligence ve školení a rozvoji zaměstnanců
Zde je několik příkladů, jak umělá inteligence má skutečný a měřitelný dopad na školení a rozvoj zaměstnanců:
- Vylepšená personalizace školení a zapojení zaměstnanců: Zpráva SHRM o trendech v oblasti talentů pro rok 2025 ukazuje, že 41 % organizací, které využívají AI na podporu L&D, uvádí, že díky ní jsou jejich programy efektivnější, 39 % hlásí snížení nákladů a 38 % zaznamenalo zlepšení zapojení zaměstnanců.
- Zrychlené zapracování a rozjezd: Programy zapracování založené na umělé inteligenci přinášejí výsledky. Brandon Hall Group zjistila, že organizace, které tyto systémy používají, vykazují o 80 % vyšší zapojení nových zaměstnanců.
- Rychlejší zavedení a produkce. Automatizovaná tvorba a správa obsahu zkracují dobu vývoje školení. Průměrná doba produkce školicího videa se například zkrátila o 62 %, což představuje úsporu přibližně 8 dnů na jedno video, a to díky nástrojům pro tvorbu videa založeným na umělé inteligenci, jako je Synthesia.
- Přehled o výkonu v reálném čase: Sledování pomocí umělé inteligence poskytuje okamžitý přehled o tom, kdo se zapojuje, kdo má potíže a který obsah přináší nejlepší výsledky.
- Transformace talentů a zvyšování kvalifikace: SHRM zdůrazňuje, že 50 % vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů uvádí nové příležitosti ke zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikaci díky zavedení umělé inteligence – a pouze 6 % z nich uvádí nahrazování pracovních míst. To podtrhuje roli umělé inteligence v posilování zaměstnanců novými dovednostmi, spíše než v jejich nahrazování.
- Prediktivní analýza nedostatků v dovednostech: AI identifikuje budoucí potřeby v oblasti dovedností dříve, než se stanou kritickými, což umožňuje proaktivní školení, díky kterému týmy drží krok s změnami v oboru, místo aby neustále doháněly zpoždění.
Jak umělá inteligence optimalizuje provoz a správu školení
Provozní stránka školení byla vždy logistickou noční můrou. Koordinace harmonogramů, sledování pokroku stovek zaměstnanců a zajištění dodržování termínů – to stačí, aby se každý manažer L&D chtěl schovat pod stůl.
Díky AI se však váš tým může soustředit na návrh vzdělávání zaměřený na člověka. Zde je návod, jak na to:
- AI automatizuje tvorbu a aktualizaci obsahu, čímž snižuje manuální pracovní zátěž týmů L&D.
- Pohání inteligentní chatboty a agenty, kteří odpovídají na otázky a vedou studenty v reálném čase.
- Koordinuje pracovní postupy školení prostřednictvím proaktivních podnětů, připomínek a adaptivních sekvencí.
- Umožňuje simulace technických dovedností a scénářové učení, které je poutavé a interaktivní.
- Shromažďuje analytické údaje z různých vzdělávacích programů a poskytuje informace o bodech, kde dochází k odchodu studentů, mezerách v obsahu a trendech v přijímání nových znalostí.
Případová studie z praxe demonstruje silný dopad:
⚡️ Případová studie: LearnVantage společnosti Accenture
Když společnost Accenture v roce 2024 zavedla platformu LearnVantage, měla jednoduchý cíl: překonat jednotné školení pro všechny. Platforma založená na umělé inteligenci vytvořila hyperpersonalizované vzdělávací cesty, které čerpaly z údajů o rolích, minulých výkonech a dokonce i preferovaných stylech učení. Namísto statických modulů se zaměstnanci zapojili do simulací z reálného světa a získali mikrocertifikáty, které přímo odpovídaly potřebám podniku.
Během pouhých šesti měsíců byly výsledky ohromující.
- Týmy zaznamenaly 32% nárůst v osvojování dovedností.
- Noví zaměstnanci dosáhli odborné způsobilosti o 47 % rychleji než dříve.
- Zavedení nebylo nijak obtížné – 85 % zaměstnanců platformu aktivně využívá.
Díky kombinaci adaptivního obsahu a simulací v reálném pracovním prostředí proměnila společnost Accenture školení ve strategickou výhodu.
A je to jen jedna z mnoha organizací, které tak činí, protože je zřejmé, že přechod od tradičních školicích postupů k učení založenému na umělé inteligenci se vyplatí.
Tradiční vs. AI-řízené školicí operace
|Aspect
|Tradiční školení
|Školení založené na umělé inteligenci
|Tvorba obsahu
|Ruční vývoj, pomalý, nákladný
|Obsah generovaný nebo aktualizovaný umělou inteligencí, až o 80 % rychlejší
|Podpora studentů
|Statické zdroje, minimální personalizace
|Personalizované poradenství v reálném čase prostřednictvím chatbotů a agentů
|Školicí pracovní postupy
|Lineární a manuální pracovní postupy
|Dynamické a automatizované sekvence (podněty, adaptivní moduly)
|Informace o výkonu
|Opožděná, fragmentovaná zpětná vazba
|Analýza v reálném čase s praktickými doporučeními
|Zavedení a rozjezd
|Nízká míra přijetí kvůli třenicím
|Vysoká míra přijetí – společnost Accenture zaznamenala 85% nárůst za 6 měsíců.
|Časová osa osvojování dovedností
|Delší doba potřebná k dosažení kompetence
|Rychlejší rozjezd – společnost Accenture dosáhla 47% zkrácení doby potřebné k dosažení odborné způsobilosti.
Nástroje pro školení a rozvoj založené na umělé inteligenci
Jaké nástroje tedy potřebujete, abyste mohli využít výhod školení a rozvoje založeného na umělé inteligenci? Mezi ty nejlepší patří:
ClickUp
ClickUp vyniká jako jediná platforma, která konsoliduje celý váš ekosystém školení do jednoho inteligentního pracovního prostoru. Na rozdíl od roztříštěných řešení, která vás nutí žonglovat s více nástroji, ClickUp pro HR týmy vše spojuje dohromady – od počátečních žádostí o školení až po konečnou analýzu výkonu.
Toto kouzlo se děje díky ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní AI na světě, která funguje jako vrstva učící se inteligence vaší organizace.
Vaše vstupní formuláře pro školení automaticky generují strategické plánovací úkoly, agenti umělé inteligence Autopilot vyvíjejí obsahové osnovy a automatizované pracovní postupy umělé inteligence vytvářejí personalizované vzdělávací cesty pro každého zaměstnance.
Brain také automaticky shrnuje zpětnou vazbu ke školení, sleduje náladu a upozorňuje na mezery v dovednostech, čímž poskytuje týmům L&D informace v reálném čase, které jim pomáhají vylepšovat programy a zvyšovat návratnost investic. Systém sleduje pokrok prostřednictvím inteligentních dashboardů a využívá formuláře ClickUp s analýzou umělé inteligence k shromažďování smysluplné zpětné vazby.
ClickUp Brain MAX, váš desktopový AI společník, urychluje učení kandidátů tím, že okamžitě vyhledává relevantní znalosti z celého vašeho pracovního prostoru, zatímco AI agenti v kanálech ClickUp Chat poskytují 24/7 podporu pro otázky studentů.
AI Fields platformy automaticky kategorizuje a upřednostňuje požadavky na školení, zatímco funkce Talk to Text usnadňuje tvorbu obsahu tím, že zachycuje a přepisuje mluvené slovo během živých relací.
ClickUp není jen nástroj pro školení – je to kompletní centrum pro personální činnosti, kde se učení a rozvoj plynule propojují s řízením výkonu, sledováním cílů a týmovou spoluprací.
Docebo
Docebo je cloudový systém LMS s pokročilými funkcemi umělé inteligence pro správu obsahu a analýzu studentů. Je ideální pro střední a velké podniky, které se zaměřují na rozvoj zaměstnanců, dodržování předpisů a zapojení zaměstnanců.
Jeho AI Coach poskytuje personalizované návrhy učení, zatímco automatické vyhledávání obsahu čerpá relevantní materiály z interních i externích zdrojů. Platforma také obsahuje rozsáhlé funkce sociálního učení, jako jsou gamifikované učební cesty a robustní tržiště obsahu s více než 150 poskytovateli, z nichž si můžete vybrat.
Může se také pochlubit silným integračním ekosystémem, který zahrnuje Salesforce, Zoom a hlavní platformy pro řízení lidských zdrojů.
Litmos
Litmos vyniká pro malé a střední organizace, které chtějí, aby byla umělá inteligence zabudována přímo do jejich LMS, a ne dodatečně. Jeho jádrem je AI Assistant, který umožňuje studentům klást otázky v přirozeném jazyce, například „Jaký je nejlepší kurz pro zaškolení zákazníků?“, a získávat personalizovaná doporučení, shrnutí nebo dokonce přímé úkoly přímo v rámci konverzace.
Kromě vyhledávání nabízí Litmos také AI Playlists, které umožňují studentům sestavit si vlastní vzdělávací cestu s kurzy dynamicky seskupenými podle relevance a úrovně dovedností. Tvůrcům pomáhá AI Content Authoring Tool vytvářet mobilní SCORM moduly pomocí přirozených jazykových podnětů, od skriptování přes design až po překlad.
Virti
Pokud vaše školení vyžaduje realismus – jako je zvládání složitých rozhovorů se zákazníky, výzvy v oblasti vedení nebo klinické scénáře – Virti nabízí jedinečné, imerzivní řešení. Jeho virtuální lidé pohánění umělou inteligencí oživují hraní rolí dynamickými interakcemi v přirozeném jazyce, které se přizpůsobují reakcím uživatelů v reálném čase.
Virti je postaven na editoru bez kódu a umožňuje týmům L&D vytvořit scénářové školení během několika minut, aniž by potřebovaly vývojáře. Tito virtuální lidé mohou být přizpůsobeni co do tónu, jazyka, chování a prostředí.
Studenti získávají v reálném čase objektivní zpětnou vazbu ohledně svých voleb, stylu komunikace a rozhodování. Pod kapotou podrobné analytické nástroje sledují náladu, načasování a přizpůsobivost, aby poskytly školitelům praktické informace.
Cornerstone OnDemand
Pokud hledáte jednotnou sadu nástrojů pro talent management a vzdělávání, Cornerstone je tou správnou volbou.
Využívá AI pro doporučování obsahu, adaptivní vzdělávací cesty a prediktivní analytiku k personalizaci vzdělávacích zkušeností. Můžete jej také použít k provedení analýzy nedostatků v dovednostech vašich zaměstnanců.
Jeho platforma zahrnuje moduly LMS, výkonnosti, náboru a nástupnictví, díky čemuž je ideální pro komplexní rozvoj talentů.
Srovnávací tabulka: Nejlepší nástroje pro školení a rozvoj v oblasti umělé inteligence
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Odvětví s náročným školením potřebují imerzivní simulaci
|• ClickUp Brain a AI Agents pro automatizaci tvorby obsahu a personalizaci učení • AI Fields & Cards pro správu žádostí o školení • Talk to Text pro rychlejší tvorbu obsahu • Brain MAX a Connected Enterprise Search pro eliminaci informačních sil
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Docebo
|Týmy pro vzdělávání a rozvoj středních a velkých podniků pro zajištění souladu s předpisy a škálovatelné školení
|• Doporučení založená na umělé inteligenci • Gamifikované vzdělávací cesty • Trh s obsahem • Nástroj pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop
|Ceny na míru
|Litmos
|Malé a střední podniky až po velké společnosti, které hledají možnosti tvorby kurzů v oblasti umělé inteligence
|• Asistent AI pro personalizovaná doporučení • Nástroje pro tvorbu obsahu pro tvůrce vzdělávacích materiálů • Vybrané seznamy AI pro vzdělávací potřeby
|Ceny na míru
|Virti
|Odvětví s náročným školením, která vyžadují imerzivní simulaci
|• Virtuální lidé s umělou inteligencí • Vývoj videotréninků bez nutnosti programování • Adaptivní simulace • Zpětná vazba v reálném čase
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Cornerstone OnDemand
|Rozvoj talentů v podniku a integrace vzdělávání
|• Doporučení obsahu umělé inteligence • Adaptivní cesty • Prediktivní analytika • Moduly pro rozvoj talentů a plánování nástupnictví
|Placený tarif začíná od ~6 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
Jak implementovat AI do operací L&D
Nyní, když máte k dispozici správné nástroje, vám představíme osvědčený postup, který krok za krokem transformuje tradiční školení na vzdělávací systém založený na umělé inteligenci.
⚡️ Rychlý tip? Používání ClickUp jako jediného zdroje informací zajistí co nejhladší průběh implementace!
Krok 1: Zaveďte centralizovaný příjem a počáteční hodnocení
Každý úspěšný vzdělávací program začíná jasným signálem. Může to být manažer, který si všimne opakovaných chyb, termín pro splnění požadavků na dodržování předpisů nebo zaměstnanec, který žádá o možnosti růstu.
Jaká je výzva? Požadavky často přicházejí roztříštěně – e-maily, rozhovory na chodbě, jednorázové zprávy ve Slacku – a bez strukturovaného způsobu jejich zaznamenávání se priority zamotávají.
Chytrým přístupem je zřídit jediné přijímací místo, kam směřují všechny žádosti o školení. Odtud můžete
- Prohlédněte si je každý týden.
- Zhodnoťte, které z nich jsou nejdůležitější, a
- Pokračujte pouze v iniciativách s nejvyšším dopadem
💡 Tip pro profesionály: Váš jediný vstupní bod by měl zachytit nejen to, jaké školení je potřeba, ale také kontext týkající se naléhavosti, cílové skupiny, dopadu na podnikání a kritérií úspěchu. Bez tohoto strukturovaného vstupu budou vašim nástrojům umělé inteligence chybět data potřebná k inteligentnímu rozhodování o prioritách a přidělování zdrojů.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Formuláře ClickUp slouží jako inteligentní vstupní brána, která automaticky směruje žádosti o školení jako úkoly ClickUp do strukturovaných seznamů ClickUp.
AI Fields pak pomůže kategorizovat a prioritizovat podání podle naléhavosti, týmu nebo relevance z hlediska dodržování předpisů – a dokonce je přiřadit správné osobě k provedení.
Krok 2: Vytvořte si plán zavedení
Jakmile víte, co je třeba řešit, dalším krokem je proměnit tento požadavek v reálný plán.
To znamená naplánovat milníky, přidělit role a předem definovat úspěch. Spoléhejte se na AI při vytváření komplexních projektových plánů, odhadování požadavků na zdroje a identifikaci potenciálních konfliktů v plánování, než se stanou problémem. To zahrnuje analýzu historických dat za účelem předpovědi míry dokončení, identifikaci odborníků na dané téma na základě minulých výsledků a návrh optimálního načasování na základě obchodních cyklů.
Zamyslete se nad tím, jak vypadá „hotovo“ – je to skóre v kvízu, snížení počtu chyb nebo správné dodržování nového procesu? Jasnost v tomto ohledu zabrání nákladným opravám v budoucnu.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Začněte s šablonou plánu zavádění školení ClickUp, která obsahuje přednastavené milníky, Ganttovy diagramy a sledování závislostí. Nabízí konzistentní, ale přizpůsobivou strukturu pro vaše školicí programy. Navíc díky speciálním sekcím pro správu rozpočtu můžete zajistit rozvoj zaměstnanců bez zatěžování vašich financí.
A třešnička na dortu? Jakmile označíte požadavek v šabloně jako „Plánovaný“, agenti Autopilot mohou rozdělit obvyklé dílčí úkoly – vypracování návrhů, naplánování rozhovorů s odborníky a dokonce i nastavení kontrolních bodů QA – takže váš tým nemusí pokaždé vymýšlet kolo znovu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain nebo Brain MAX k okamžitému převedení požadavků na školení do kompletních projektových plánů – včetně navrhovaných úkolů, časových harmonogramů a závislostí – abyste nikdy nemuseli začínat od prázdné stránky.
Poté vše synchronizujte v kalendáři ClickUp, kde Brain automaticky vyhledá překrývající se termíny a doporučí úpravy, aby vaše zavádění proběhlo hladce a bez konfliktů.
Krok 3: Navrhněte vzdělávací program
V této fázi je cílem navrhnout cestu, která respektuje čas lidí a zároveň jim poskytuje přesně to, co potřebují k úspěchu. Zde přichází na řadu kreativita.
Kdo je student? Co již ví a co potřebuje získat? Možná je nejlepším přístupem krátké video s návodem, nebo možná série mikrolekcí s integrovanými testy znalostí.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Začněte načrtávat postup v ClickUp Whiteboard – přetáhněte poznámkové lístky pro moduly, přidejte šipky pro pořadí a poté je jedním kliknutím převedete na úkoly.
Když nastane čas na přípravu obsahu, vyhledejte reference z minulých dokumentů, Google Drive nebo Slacku pomocí Enterprise AI Search, abyste neztráceli hodiny hledáním materiálů.
A pokud vedete rozhovor s odborníkem na dané téma, nechte AI Notetaker od ClickUp zaznamenat hovor, zvýraznit rozhodnutí a vložit je přímo do vašich návrhových dokumentů v ClickUp.
Krok 4: Vytvářejte obsah školení rychle (a bezpečně)
Vytváření školicích materiálů je tradičně největším úskalím při realizaci školení. Skripty uvíznou v procesu schvalování, editace videí trvá příliš dlouho a než se nadějete, termíny spuštění se posouvají.
Trik spočívá v udržení krátkého cyklu a integraci umělé inteligence do každé fáze: vytváření prvních návrhů, urychlení revizí, vylepšování na základě předem stanovených pokynů a publikování.
V této fázi je vhodné mít po ruce jasné pokyny a šablony pro tvorbu obsahu, které budou sloužit jako vodítko pro generování AI. Trik spočívá v tom, že opakující se úkoly svěříte AI, ale kontrolu kvality nadále ponecháte na odbornících v dané oblasti.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Nahrávejte rychlá videa s návody pro vaše školicí moduly pomocí ClickUp Clips a vložte je přímo do příslušných školicích úkolů k přezkoumání. Pokud raději diktujete scénář nebo dokument, funkce Talk to Text převede vaše myšlenky do psané podoby čtyřikrát rychleji než při psaní na klávesnici.
Každý návrh lze automaticky předat recenzentům s aktualizacemi stavu spouštěnými automatizací ClickUp, takže všichni jsou synchronizováni bez nutnosti ručních připomínek.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte speciální kanály ClickUp Chat pro každou vzdělávací iniciativu, kde budou odborníci spolupracovat s AI agenty, kteří umí číst vaši znalostní bázi a navrhovat vylepšení obsahu.
Pomocí Docs Hub od ClickUp můžete vytvořit komplexní znalostní databázi, kterou mohou agenti AI využívat při tvorbě obsahu, aby splnili očekávané standardy.
Krok 5: Dodání a registrace
Vytvořili jste obsah – nyní je třeba jej dostat do správných rukou. Rozhodněte se, zda se zaměstnanci budou učit ve vašem LMS, prostřednictvím úkolů zabudovaných do jejich pracovního postupu nebo v živé lekci. Spojte zavedení s krátkým oznámením, které jim vysvětlí, proč je to důležité právě teď, a ne jen co to je.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Automatizační šablony ClickUp mohou automaticky vytvářet a přiřazovat personalizované úkoly pro učení, jakmile je školení schváleno. Studenti se mohou sami přihlásit a označovat fáze pokroku pomocí vlastních stavů úkolů v ClickUp.
Agent automatických odpovědí v chatových kanálech poskytuje okamžité odpovědi na otázky studentů tím, že přistupuje k celé vaší znalostní bázi, zatímco ClickUp Brain urychluje učení tím, že okamžitě vyhledává relevantní informace z celého vašeho pracovního prostoru.
Krok 6: Podporujte studenty v pracovním procesu
Bez ohledu na to, jak propracované je vaše školení, vždy se objeví otázky. Rozdíl mezi úspěchem a frustrací často spočívá v tom, zda je podpora snadno dostupná.
Živý dokument s často kladenými dotazy, rychlé připomínky a kontroly znalostí zabudované do pracovního postupu pomáhají studentům cítit se vedeni a nezůstat pozadu.
Vaše strategie zapojení by měla využívat umělou inteligenci k vytváření dynamických vzdělávacích komunit, poskytování inteligentního doučování a přizpůsobování obsahu na základě zpětné vazby v reálném čase. Cílem je transformovat pasivní konzumaci obsahu na aktivní, kolaborativní vzdělávací zážitky.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Chatovací kanály se stávají dynamickými vzdělávacími komunitami, kde agenti Autopilot provádějí kontroly znalostí spouštěné konkrétními klíčovými slovy nebo frázemi. A pokud někdo napíše do komentáře „Zasekl jsem se na kroku 3“, agenti mohou zasáhnout s připravenou odpovědí nebo to označit pro následné řešení lidmi.
Agenti Autopilot mohou dokonce zveřejňovat formuláře s zpětnou vazbou přímo v chatových kanálech a komentářích k úkolům, když studenti dokončí moduly.
Krok 7: Změřte návratnost investic a dopad
Na konci dne musí L&D prokázat svůj dopad. Reportování založené na umělé inteligenci by mělo sledovat nejen to, kdo co dokončil, ale také to, jak se školení promítá do zlepšení výkonu, rozvoje dovedností a obchodních výsledků.
- Dokončují lidé školení?
- Snížilo to počet žádostí o podporu?
- Zkrátila se doba zaškolení nových zaměstnanců?
Skutečné odpovědi vycházejí ze sledování jak předstihových ukazatelů (jako je pokrok a spokojenost), tak i zpožděných ukazatelů (jako je produktivita a retence).
💡 Tip pro profesionály: Účinné měření vyžaduje dashboardy, které poskytují přehled na několika úrovních – individuální pokrok studentů, výkonnost týmu a dopad na organizaci. To zahrnuje prediktivní analýzy, které identifikují studenty, u nichž hrozí riziko zaostávání, a doporučují zásahy ještě předtím, než problémy nastanou.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Místo žonglování s tabulkami a izolovanými zprávami LMS si vytvořte panel ClickUp, který v reálném čase zobrazuje vaše nejdůležitější KPI školení. Přidejte karty, které zobrazují trendy v počtu přihlášených a absolvovaných kurzů, průměrnou dobu potřebnou k absolvování každého modulu a úspěšnost v testech.
Využívejte karty AI k shrnutí rizik, jako jsou moduly s vysokou mírou odchodů nebo skupiny, které zaostávají, a nechte agenty Autopilot automaticky upozorňovat studenty, když se blíží termíny.
✅ Výsledek? Získáte jediný zdroj pravdivých informací o dopadu školení a vedoucí pracovníci uvidí návratnost investic, aniž by vás museli žádat o přípravu další prezentace.
Krok 9: Převést poznatky do individuálních plánů růstu
Co děláte po dokončení kurzu? Převádějte získané znalosti do osobních cílů růstu – čtvrtletních cílů v oblasti dovedností, náročných úkolů nebo kontrol ze strany manažera. Jedno školení může být velmi účinné, ale jeho dopad se znásobí, když se stane součástí průběžného rozvoje.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Spusťte šablonu plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp, abyste každému poskytli strukturovaný plán. Propojte tyto plány s nadřazenou vzdělávací iniciativou, abyste mohli sledovat pokrok od individuálního růstu až po dopad na organizaci.
Šablona vám také umožňuje sledovat pokrok každého člena týmu, aniž byste potřebovali samostatné nástroje. Pomocí integrovaných milníků ClickUp je snadné podporovat zlepšování a oslavovat úspěchy.
Krok 10: Standardizujte a škálovat
A nakonec zajistěte, aby byl proces opakovatelný.
Zaznamenání vašich postupů vám může později ušetřit spoustu času. Úspěšné pracovní postupy můžete dokonce uložit jako šablony a každé čtvrtletí je znovu prohlížet, aby jejich obsah zůstal aktuální.
Tak se AI stává motorem pro konzistentní učení a růst v celé společnosti.
🦄 Jak ClickUp pomáhá:
Uložte celé své nastavení jako šablonu prostoru v ClickUp. Tímto způsobem každé nové školení začne se stejným vstupním formulářem, dashboardy, automatizacemi a AI agenty, které jsou již nastaveny. A když se vedoucí pracovníci zeptají: „Jaké jsou nejnovější informace o školení v oblasti dodržování předpisů?“, můžete se spolehnout na Enterprise AI Search, který okamžitě vyhledá odpověď v celém vašem pracovním prostoru.
📮 ClickUp Insight: Jeden z pěti profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár sekund! Enterprise AI Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
👉 Tímto rozdělením přestává být AI abstraktní. Stává se praktickým partnerem v každé fázi školení – pomáhá vám plánovat chytřeji, postupovat rychleji a poskytovat zážitky, které skutečně utkví v paměti.
Jak měřit návratnost investic do školení zaměstnanců
Otázka, kterou si nakonec položí každý manažer, je jednoduchá: „Stálo to za to?“
Bez jasného měření hrozí, že L&D bude vnímáno spíše jako nákladové centrum než jako motor růstu.
🤝 Přátelské připomenutí: Před zahájením jakéhokoli školení je třeba stanovit jasné základní metriky.
Trik spočívá v měření jak předstihových, tak zpožděných ukazatelů.
- Hlavní metriky vám včas sdělí, zda se lidé zabývají materiálem a postupují podle očekávání.
- Zpožděné metriky odhalí, zda se tyto snahy promítly do lepšího výkonu, produktivity nebo retence v budoucnu.
📌 Začněte se základy: míra zápisu, procento dokončení a kontroly znalostí. Tyto údaje ukazují dosah a účinnost na povrchní úrovni.
📌 Pak jděte ještě dál: sledujte dobu potřebnou k dosažení produktivity u nových zaměstnanců, míru chybovosti při práci nebo snížení počtu žádostí o podporu.
📌 Nakonec propojte školení s náročnějšími obchodními výsledky, jako je růst tržeb, spokojenost zákazníků nebo zlepšení retence. Tehdy začne L&D mluvit jazykem, který zajímá vrcholové vedení.
Zde je jednoduchá tabulka s klíčovými metrikami, která vám pomůže začít:
|Metrika
|Co měří
|Proč je to důležité
|Příklad
|Míra zápisu
|Procento cílových zaměstnanců, kteří zahájili školení
|Projevuje povědomí a přístupnost; nízké míry mohou poukazovat na problémy v komunikaci.
|85 % registrací během prvního týdne
|Míra dokončení
|Procento absolventů programu
|Označuje zapojení a vytrvalost; zásadní pro dodržování předpisů a přijetí
|Zajišťuje, že zaměstnanci nejen dokončí školení, ale také se skutečně něco naučí.
|Uchování znalostí
|Výsledky kvízů/testů, kontroly aplikovaných dovedností
|Zajišťuje, že zaměstnanci nejen dokončí moduly, ale také se skutečně něco naučí.
|O 25 % vyšší úspěšnost po zavedení adaptivních připomínek AI
|Doba do dosažení produktivity
|Jak rychle noví zaměstnanci nebo zaměstnanci s novými dovednostmi dosáhnou odborné způsobilosti
|Propojuje školení přímo s dopadem na podnikání; rychlejší rozjezd = nižší náklady
|Doba náběhu se zkrátila ze 6 týdnů na 4 týdny.
|Míra chyb/počet žádostí o podporu
|Počet chyb, oprav nebo problémů s podporou po školení
|Odhaluje, zda školení vede k menšímu počtu chyb a plynulejšímu chodu.
|30% pokles eskalací zákaznické podpory
|Udržení zaměstnanců
|Procento zaměstnanců, kteří zůstávají v práci déle než jeden rok po školení
|Propojuje školení se zapojením a loajalitou zaměstnanců
|25% nárůst retence zaměstnanců v prvním roce
|Dopad na klíčové ukazatele výkonnosti podniku
|Prodej, NPS, produktivita, odchod zákazníků
|Sladí návratnost investic do školení s cíli, které již sledují vedoucí pracovníci.
|Prodejci, kteří prošli školením, dosáhli o 15 % vyšší kvóty.
Příklady z praxe: přední společnosti využívající AI ve školení zaměstnanců
Podívejme se, jak přední společnosti využívají AI pro školení:
Imersivní VR pro bezpečnější a chytřejší školení
Walmart vylepšuje své školení pomocí VR s podporou umělé inteligence. Zaměstnanci jsou umístěni do simulovaných reálných situací v maloobchodě – zvládání náporu zákazníků v špičce nebo úklid rozlitého nápoje – zatímco umělá inteligence sleduje jejich reakce, rozhodnutí a sebevědomí.
🎯 To vedlo k 10–15% zvýšení výkonu a k ohromujícímu 95% zkrácení doby školení.
AI jako paměťový nosič pro školení nových zaměstnanců
Společnost DHL v Německu neautomatizuje školení AI kvůli škálovatelnosti – automatizuje, aby přežila demografickou krizi. Třetina jejích podpůrných zaměstnanců v Německu odejde v příštích pěti letech do důchodu a s nimi odejde i desítky let neocenitelných znalostí. Společnost DHL se rozhodla, že místo toho, aby sledovala, jak tyto odborné znalosti mizí, využije AI jako svou znalostní banku.
Když zaměstnanec v první linii odchází, absolvuje strukturovaný „výstupní pohovor“ s agentem AI, který je vyškolen na základě oficiálních manuálů. AI nejen recituje postupy, ale také ověřuje porozumění a ptá se: „Pochopil jsem to správně?“ Pokud odcházející zaměstnanec předá jemnou výjimku nebo úpravu, systém se to naučí v reálném čase. Pokud například více kurýrů nahlásí nejasnosti ohledně konkrétní trasy nebo celního postupu, AI tuto informaci zahrne do budoucího školení, aby se noví zaměstnanci nesetkali se stejnou překážkou.
🎯 Výsledkem je personalizované školení, které se přizpůsobuje tempu a kontextu každého zaměstnance, ale zároveň vychází z kolektivních znalostí organizace.
Nábor a zapracování zaměstnanců na základě umělé inteligence ve velkém měřítku
Každý rok společnost Unilever prochází téměř 1,8 milionu žádostí, což činí tradiční metody náboru neudržitelnými. Aby se posunuli na vyšší úroveň, navázali spolupráci se společnostmi Pymetrics a HireVue a zavedli screeningový proces založený na umělé inteligenci, který začíná gamifikovanými hodnoceními. Uchazeči hrají hry založené na neurovědě, které měří vlastnosti jako schopnost uvažovat, ochota podstupovat riziko a přizpůsobivost. Slibní kandidáti postupují do videorozhovorů hodnocených umělou inteligencí, která analyzuje hlas, výrazy a používání slov.
🎯 Tato změna ušetřila více než 50 000 hodin času stráveného pohovory, snížila náklady na nábor o více než 1 milion liber ročně a zvýšila diverzitu o 16 %. Zejména míra dokončení vzrostla na 96 %, zatímco dříve to bylo pouze 50 %.
Aby se noví zaměstnanci lépe zapracovali, multijazyčný chatbot Unabot odpovídá na otázky týkající se pracoviště – od parkování po výplaty – přizpůsobené dané lokalitě a pozici, takže se zaměstnanci cítí podporováni od prvního dne.
Výzvy a osvědčené postupy pro efektivní školení zaměstnanců
AI má potenciál transformovat školení, ale zavádění programů založených na AI s sebou nese řadu překážek. A pokud se na ně nepřipravíte, jejich lesk rychle vyprchá.
Téměř 58 % vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání a rozvoje uvádí jako největší překážky rostoucí nedostatky v dovednostech a pomalé zavádění umělé inteligence – to je varovný signál, že bez rychlého zvyšování kvalifikace a znalostí umělé inteligence hrozí, že vzdělávací programy zaostanou.
⚠️ Jednou z největších výzev je kvalita dat. Umělá inteligence je tak chytrá, jak chytrá jsou data, která jí jsou poskytována. Pokud jsou vaše školicí záznamy roztříštěné, zastaralé nebo nekonzistentní, dostanete špatná doporučení a frustrované studenty.
🎯 Osvědčená praxe: Vždy kontrolujte své zdroje dat, aby AI čerpala z přesných a aktuálních informací.
⚠️ Další překážkou je řízení změn. Zaměstnanci se mohou obávat, že AI je tu proto, aby je nahradila, nikoli podpořila. Bez jasného vysvětlení, že AI jejich práci vylepšuje, bude její přijetí obtížné.
🎯 Osvědčená praxe: Každou iniciativu v oblasti umělé inteligence doplňte komunikačním plánem, který umělou inteligenci představí jako pomocníka, nikoli náhradu.
⚠️ Existuje také riziko nadměrné automatizace: když vše působí roboticky, ztrácíte lidský prvek mentorství a koučování, díky kterému se učení lépe zapamatuje. 45 % profesionálů v oblasti L&D se obává, že AI nahradí lidské školitele, zatímco asi 30 % prvních uživatelů hlásí problémy s kvalitou školicích materiálů generovaných AI.
Ve většině případů, které vidíme, dokonce i v podnikání – a v podnikání existuje spousta zajímavých využití – [AI] obecně slouží k tomu, aby člověk byl produktivnější. V tom je dnes opravdu dobrá. A společnosti z různých důvodů, jak kvůli tomu, v čem je AI dobrá, tak i kvůli právní odpovědnosti, žádná z nich neříká: „Tady máte, spusťte tento AI skript a nechte ho běžet.“ Vždy mluví o zapojení člověka do procesu.
🎯 Osvědčená praxe: Zapojte do procesu lidi. Využijte AI pro administrativní úkony, ale nechte manažery a školitele, aby se postarali o koučování a kontext.
⚠️ Nakonec může být měření dopadu složité. Pokud se zaměříte pouze na povrchní metriky, jako je dokončení, můžete přehlédnout, zda AI dovednosti skutečně zlepšují pracovní výkon.
🎯 Osvědčená praxe: Definujte předem jasné metriky úspěchu (například doba do dosažení produktivity nebo snížení počtu chyb), abyste se později nemuseli snažit prokázat návratnost investic. A co je možná nejdůležitější, často opakujte: přistupujte k školení jako k uvedení produktu na trh, sbírejte zpětnou vazbu a vylepšujte.
Když organizace dosáhnou této rovnováhy – přijmou technologie umělé inteligence pro zvýšení efektivity a zároveň zachovají lidský rozměr vzdělávání – nejenže se vyhnou běžným úskalím, ale také vytvoří programy, kterým zaměstnanci důvěřují, do kterých se zapojují a z nichž mají dlouhodobý prospěch.
Budoucnost umělé inteligence pro školení a rozvoj zaměstnanců
Zpráva PwC Global Workforce Insights 2024 zdůrazňuje, že pouze 9 % zaměstnanců používá GenAI denně, zatímco 25 % z nich nemá ani přístup k této technologii, ani školení. Tato propast je jednou z největších překážek pro naplnění potenciálu umělé inteligence.
Pojďme se podívat do budoucnosti, kdy umělá inteligence ve školeních nebude jen „cool technologií“, ale strategickým základem pro učení, růst a odolnost pracovní síly.
Investice do školicích programů založených na umělé inteligenci nadále rostou, zatímco náklady klesají.
Platformy pro školení s využitím umělé inteligence mohou snížit náklady o 30–50 % ve srovnání s tradičním školením a zároveň zvýšit míru dodržování předpisů.
Jak?
- Generativní nástroje umělé inteligence například urychlují tvorbu obsahu a zkracují dobu vývoje až o 70 %.
- Nástroje umělé inteligence automatizují opakující se úkoly, jako jsou kontroly znalostí, hodnocení a aktualizace zásad, takže týmy L&D tráví méně času administrativními úkony.
- Integrované analytické nástroje a inteligentní podněty zajišťují, že zaměstnanci skutečně dokončí požadované moduly, což je důvod, proč první uživatelé hlásí vyšší míru dodržování předpisů.
- Přidejte přístup na vyžádání (není třeba odtahovat lidi od práce kvůli osobním školením) a návratnost investic se rychle znásobí.
💰 To je doprovázeno nárůstem firemních rozpočtů na školení založená na umělé inteligenci (nárůst o 28 % mezi lety 2022 a 2024).
Učení se stává adaptivním a poutavým již ve výchozím nastavení.
Personalizovaný obsah poskytovaný v pravý čas již nebude výjimkou. Bude samozřejmostí. To není překvapivé, vzhledem k tomu, že personalizované učení pomocí umělé inteligence vykazuje o 42 % vyšší retenci znalostí než tradiční metody.
Společnosti zaznamenávají podobné trendy – o 60 % vyšší zapojení – v oblasti imerzivních školicích zážitků. Simulace VR/AR s podporou umělé inteligence umožňují bezpečné cvičení s analýzou v reálném čase a automatickými úpravami křivky učení.
Pomocníci AI se stávají skutečnými členy týmu
Umělá inteligence se přesouvá od tradiční správy HRSS k práci HRBP – pomocí virtuálních asistentů, kteří nám poskytují kognitivní poznatky, jako je Alexa.
Očekávejte „učící se agenty“, kteří koučují, motivují a odhalují problémy ještě dříve, než si jich všimnou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů.
Školení se dělí na dovednosti a hodnoty
Vzhledem k tomu, že AI přebírá rutinní úkoly, školení se bude zaměřovat na úsudek, etiku a spolupráci – dovednosti, které stroje nedokážou napodobit.
Globální spravedlnost se zlepšuje (pokud je prováděna správně)
Schopnost umělé inteligence překládat, lokalizovat a personalizovat obsah by mohla demokratizovat učení napříč jazyky, geografickými oblastmi a rolemi. Ale pouze v případě, že organizace investují do inkluzivního designu.
Co říkají přední odborníci
- Pokud jde o dopad na lidi, společnosti jako BetterUp již zaznamenávají 95% spokojenost s coachingovými nástroji založenými na umělé inteligenci, což naznačuje, že hybridní modely mohou představovat ideální kompromis mezi škálovatelností a empatií.
- Společnost PwC zdůrazňuje, že důvěra je stejně důležitá jako školení – zaměstnanci potřebují přístup, vedení a realistické sladění pracovních úkolů, aby mohli efektivně přijmout základy umělé inteligence.
Využijte školení zaměstnanců založené na umělé inteligenci ve svůj prospěch
Když se na to podíváte z principu, implementace umělé inteligence do školení zaměstnanců se příliš neliší od strukturování solidního tradičního programu rozvoje zaměstnanců. Jádro zůstává stejné: navrhování programů, které fungují, jsou škálovatelné a mají měřitelný dopad.
Jediný rozdíl spočívá v tom, že organizace, které v současné době s umělou inteligencí dosahují úspěchů, neexperimentují izolovaně, ale umělou inteligenci začleňují do svých každodenních pracovních postupů.
Přesně to umožňuje ClickUp. Od plánování zavádění přes sběr zpětné vazby, poskytování mikrolearningu až po sledování návratnosti investic – ClickUp funguje jako vaše všestranná aplikace pro práci a váš AI kopilot pro školení a rozvoj. Díky funkcím jako Brain MAX, Talk to Text, AI Fields a Autopilot Agents proměníte každý ze svých programů L&D v motor nepřetržitého učení, který podpoří výkonnost celé firmy.
S nástroji jako ClickUp vypadá budoucnost slibně: vytváření systémů, kde AI zvládá náročnou práci a lidé přinášejí kontext, kreativitu a koučování, díky nimž má učení smysl. Chcete tuto budoucnost zažít už teď? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Může AI vytvářet obsah školení?
Ano. Umělá inteligence může navrhovat scénáře, generovat kvízy nebo dokonce vytvářet mikrolearningové moduly, čímž výrazně zkracuje dobu výroby. Lidská kontrola je nezbytná pro zajištění přesnosti, relevance a kontextu.
Jak může AI personalizovat školení zaměstnanců a jejich vzdělávací cesty?
AI analyzuje data zaměstnanců – jejich role, výkonnost, dosavadní vzdělání – a doporučuje obsah přizpůsobený každému studentovi. Dynamicky přizpůsobuje vzdělávací cesty a zajišťuje, aby zaměstnanci dostali správný materiál ve správný čas.
Jaké metriky bychom měli sledovat, abychom mohli měřit návratnost investic do školení?
Sledujte počet přihlášených, dokončení a uchování znalostí (vedoucí metriky) spolu s obchodními výsledky, jako je snížení počtu chyb, rychlejší dosažení produktivity a zlepšení retence (zaostávající metriky), abyste získali ucelený obraz o návratnosti investic.
Jak umělá inteligence pomáhá při zapracování a školení zaměstnanců?
AI automatizuje pracovní postupy při zaškolování nových zaměstnanců, generuje personalizované vzdělávací plány a poskytuje podporu v reálném čase prostřednictvím chatbotů nebo agentů, což novým zaměstnancům pomáhá rychleji se zapracovat a snižuje potřebu manuálního dohledu.
Jak bezpečné jsou údaje zaměstnanců v nástrojích pro školení AI?
Renomované platformy používají bezpečnostní opatření, šifrování a kontrolu přístupu na podnikové úrovni. Před zavedením vždy ověřte soulad s normami jako GDPR, SOC 2 nebo ISO 27001.
Nahradí AI lektory nebo týmy L&D?
Ne. Umělá inteligence snižuje administrativní zátěž a personalizuje výuku ve velkém měřítku, ale lidští lektoři poskytují kontext, mentorství a empatii. Umělá inteligence funguje nejlépe jako pomocník, nikoli jako náhrada.