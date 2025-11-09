10 nejlepších generátorů hashtagů pro Instagram, které zvýší váš dosah a zapojení

Snažíte se zlepšit přítomnost své značky na Instagramu? Příčinou může být vaše strategie hashtagů!
Marketing na sociálních médiích je pro marketéry velkým přínosem. Dosáhnout výsledků na Instagramu však není tak jednoduché. Můžete držet krok s každým trendem a udržet si pozornost svých sledujících pravidelnými příspěvky, příběhy a videi na Instagramu.
Pokud však nepoužíváte populární hashtagy, cesta k úspěchu na této platformě může být poměrně trnitá.
V dnešním blogu jsme proto shromáždili 10 nejlepších generátorů hashtagů pro Instagram, které můžete použít k vytváření hashtagů relevantních pro vaši značku.
Přehled nejlepších nástrojů pro generování hashtagů na Instagramu
|Generátor hashtagů pro Instagram
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Generování hashtagů a analýza sociálních médií pomocí umělé inteligence, ClickUp Docs pro spolupráci, plánování kalendáře, analytické panely
|Správa projektů na sociálních médiích
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|VEED. IO
|Návrhy hashtagů na základě videa, titulky generované umělou inteligencí, generování skriptů, odstranění šumu na pozadí
|Generování hashtagů spolu s tvorbou videoobsahu
|Zdarma; placené tarify začínají od 24 $/měsíc
|RiteTag
|Analýza zapojení hashtagů v reálném čase, návrhy založené na obrázcích/textu, barevné hodnocení účinnosti
|Analýza hashtagů v reálném čase a sledování výkonu
|49 $/rok
|Ahrefs
|Výzkum hashtagů založený na SEO, generování pomocí umělé inteligence na základě obrázků/textu, sledování objemu klíčových slov
|Podrobný výzkum hashtagů s informacemi o SEO
|Placené tarify začínají od 129 $/měsíc.
|Canva
|Generování hashtagů v rámci pracovního postupu při navrhování, přístupnost z mobilních zařízení, návrhy značkových hashtagů
|Snadné generování hashtagů při navrhování příspěvků na Instagramu
|Zdarma; placené tarify začínají od 14,99 $/měsíc.
|Hootsuite
|Návrhy hashtagů v několika jazycích, integrace analytických nástrojů, automatizace prvních komentářů
|Správa a plánování příspěvků s optimalizovanými hashtagy
|Placené tarify začínají od 149 $/měsíc.
|OneUp
|Návrhy hashtagů založené na umělé inteligenci, plánování prvních komentářů, podpora opakovaných příspěvků
|Automatizovaná správa hashtagů s plánováním
|Placené tarify začínají od 18 $/měsíc.
|Hashtagify
|Objevování trendových a specializovaných hashtagů, historická data, analýza konkurence, filtry podle lokality
|Hledání trendových a specifických hashtagů
|Není k dispozici
|Všechny hashtagy
|Okamžité generování hashtagů, hodnocení a analýza hashtagů, bezplatný nástroj pro počítání
|Rychlé generování a filtrování nápadů na hashtagy
|Není k dispozici
|Účel zobrazení
|Hodnocení estetické relevance, detekce zakázaných hashtagů, návrhy AI, hromadné kopírování
|Objevte vizuálně relevantní a estetické hashtagy
|Placené tarify začínají od 7 $ za měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v generátoru hashtagů pro Instagram?
Zajímá vás, proč jsou hashtagy pro Instagram tak důležité? Jedním z důvodů je, že vám pomáhají oslovit publikum tím, že označují váš obsah podobnými tématy. Vyberte si tedy správný generátor hashtagů, abyste tuto výhodu mohli co nejlépe využít. Zde je návod:
- Snadné použití: Hledejte aplikace, které nabízejí intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které zjednodušuje jinak zdlouhavý proces.
- Metriky výkonu: Vyberte si nástroj, který vám poskytne přehled o výkonu vaší strategie hashtagů. Měli byste být schopni analyzovat svou viditelnost, nové sledující, nejlepší hashtagy, audity sociálních médií a další.
- Přizpůsobení: Vyberte si nástroj, který nabízí přizpůsobení podle vašich potřeb. Pokud potřebujete generovat hashtagy související s konkrétní oblastí, nástroj by vám to měl umožnit.
- Hromadné generování: Vyberte si aplikaci, která hromadně vytváří relevantní hashtagy. Získáte plusové body, pokud je budete moci organizovat a kategorizovat individuálně pro každý ze svých příspěvků.
- Integrační možnosti: Vyberte si aplikaci, která se hladce integruje s jinými aplikacemi a zařízeními pro marketing na Instagramu, jako jsou platformy pro plánování, analytické nástroje, nástroje pro design atd. Pomohou vám efektivněji využívat váš drahocenný čas.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si přehled mediálních kanálů, marketingových cílů a rozpočtů pomocí bezplatných šablon pro plánování médií pro sociální týmy a udržujte své kampaně na sociálních médiích přehledné!
Nejlepší generátory hashtagů pro Instagram
Vytvářejte hashtagy, které fungují. Podívejte se na tyto nejlepší generátory hashtagů pro Instagram, které vám pomohou vylepšit vaši přítomnost na sociálních sítích!
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů na sociálních médiích)
Hashtagy a klíčová slova jsou fajn. Ale co takhle nástroj, který vám pomůže zlepšit proces správy projektů na sociálních médiích? To je ClickUp!
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě a nabízí všechny funkce a možnosti, které potřebujete k zefektivnění tvorby obsahu a plánování pracovních postupů vaší značky.
Zatímco většina nástrojů na seznamu umí pouze generovat hashtagy, ClickUp jde ještě o krok dál.
S ClickUp Brain – nativní umělou inteligencí platformy – můžete snadno vytvářet nejlepší a nejoblíbenější hashtagy pro všechny své příspěvky, aniž byste museli analyzovat jejich hodnocení a výkonnost. Umožňuje vám také vybrat a používat špičkové modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly, včetně generování hashtagů, a to vše z jednoho místa.
ClickUp Docs vám umožňuje vložit vybrané hashtagy do dokumentu, uspořádat je do kategorií a používat je kdykoli je potřebujete.
Nyní můžete vy a váš tým snadno spolupracovat na sdíleném dokumentu a vytvářet příspěvky, kdykoli je to potřeba, což zjednodušuje jinak zdlouhavý proces zveřejňování obsahu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky jsou nedostatečná integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Ale co když potřebujete komplexnější pomoc? Seznamte se s ClickUp Content Workflows! Tento strukturovaný systém pracovních postupů zefektivňuje tvorbu obsahu od nápadu až po zveřejnění.
Představte si, že spravujete kampaň na více sociálních platformách pro uvedení produktu na trh.
Začněte brainstormingem nápadů v ClickUp Docs a přiřazením úkolů pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou „Ideation“ (Nápad), „Draft“ (Návrh) a „Review“ (Recenze). Autoři vytvářejí příspěvky přímo na platformě, zatímco designéři nahrávají vizuální materiály ke schválení.
ClickUp Tasks sleduje tyto aktivity a upozorňuje příslušné členy týmu, když je řada na nich, aby provedli kontrolu.
Po schválení jsou příspěvky naplánovány pomocí kalendáře ClickUp, který zajišťuje vyváženou kombinaci obsahu napříč platformami. Pomocí vlastních polí můžete každý příspěvek kategorizovat podle formátu (karusel, reel, tweet) a priority.
Během celé kampaně sledují panely ClickUp zapojení a výkonnost, což vám pomáhá vylepšovat strategii v reálném čase. Snadné, že?
Kromě toho ClickUp nabízí několik specializovaných šablon pro správu sociálních médií. Jednou z nejlepších je šablona ClickUp Social Media Posting Schedule Template.
Tato šablona vám pomůže zorganizovat plán zveřejňování obsahu, abyste mohli efektivně spravovat více platforem. Můžete také:
- Optimalizujte obsah pro každou platformu a sledujte jejich výkonnost.
- Zefektivněte plánování obsahu, posilte spolupráci v týmu a zvyšte viditelnost.
- Zlepšete konzistenci obsahu a celkovou realizaci strategie.
💡 Tip pro profesionály: Vylepšete svůj přístup k projektům na sociálních médiích pomocí pokročilé šablony ClickUp Social Media. Je univerzální a snadno použitelná a umožňuje vám:
- Plánujte a naplánujte příspěvky na více platformách
- Přiřaďte role a termíny, abyste zefektivnili tvorbu obsahu.
- Sledujte výkonnost příspěvků pomocí integrovaných analytických přehledů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Agents proměňte každé oznámení o uvedení produktu na trh v sadu dokonalých příspěvků na sociálních médiích doplněných hashtagy Instagramu, vlastními obrázky a dalšími prvky.
- Brainstormujte koncepty a obsah pro sociální média + naplánujte kampaně pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Stanovte si měřitelné cíle pro sociální média a sledujte pokrok směrem k KPI pomocí ClickUp Goals.
- Plánujte a sledujte příspěvky pomocí kalendáře obsahu ClickUp pro hladké plánování napříč platformami.
- Sledujte, jak dlouho trvá tvorba obsahu, a optimalizujte efektivitu pomocí ClickUp Time Tracking.
- Soustřeďte diskuse týmu a zpětnou vazbu k obsahu na jednom místě pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou tento nástroj zpočátku považovat za matoucí kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Jedná se o komplexní nástroj, se kterým pracujeme každý den. Můžeme snadno vytvořit přehled projektu a podrobný importovaný seznam na individuální úrovni, abychom mohli plánovat práci našeho terénního týmu, a vše propojit s dashboardy a finančním přehledem. ClickUp bych doporučil všem typům týmů nebo dokonce i pro individuální plánování.
Jedná se o komplexní nástroj, se kterým pracujeme každý den. Můžeme snadno vytvořit přehled projektu a podrobný importovaný seznam na individuální úrovni, abychom mohli plánovat práci našeho terénního týmu, a vše propojit s dashboardy a finančním přehledem. ClickUp bych doporučil všem typům týmů nebo dokonce i pro individuální plánování.
2. VEED. IO (nejlepší pro generování hashtagů při tvorbě videoobsahu)
Hledání nejlepších hashtagů pro videoobsah je nekonečný boj – pokud neznáte VEED. IO. Tento bezplatný nástroj, ideální pro Instagram Reels, vám umožní vyhledávat trendy hashtagy a klíčová slova.
Můžete vygenerovat až 20 hashtagů a tagů pro Instagram a další sociální média.
Za pár dolarů můžete generovat skripty a titulky, překládat videa a odstraňovat náhodný šum v pozadí. Celkově lze VEED. IO považovat za komplexní nástroj, který influencerům usnadňuje tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce VEED. IO
- Generujte hashtagy během několika sekund na základě analýzy obsahu videa.
- Získejte návrhy hashtagů založené na umělé inteligenci pro lepší zapojení uživatelů.
- Využijte vestavěný editor videí pro snadné vytváření příspěvků pro kampaně na sociálních médiích.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení hashtagů pro konzistentní branding.
Omezení VEED. IO
- Chybí podrobná analýza výkonu hashtagů.
- Zaměřuje se především na videoobsah, což omezuje jeho univerzálnost.
Ceny VEED. IO
- Zdarma
- Lite: 24 $/měsíc za editor
- Pro: 55 $/měsíc za editor
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze VEED. IO
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o VEED.IO ?
Uživatel G2 říká:
Veed dělá profesionální úpravy videa neuvěřitelně jednoduché – zejména pro tvůrce a kouče, kteří se nechtějí zabývat složitým softwarem. Mohu během několika sekund změnit velikost pro jakoukoli platformu, vložit značkové horní bannery, přidat b-roll a perfektně načasovat titulky – to vše z mého prohlížeče. Je to jako stvořené pro marketéry, kteří chtějí rychlost bez ztráty kvality.
Veed dělá profesionální úpravy videa neuvěřitelně jednoduché – zejména pro tvůrce a kouče, kteří se nechtějí zabývat složitým softwarem. Mohu během několika sekund změnit velikost pro jakoukoli platformu, vložit značkové horní bannery, přidat b-roll a perfektně načasovat titulky – to vše z mého prohlížeče. Je to jako stvořené pro marketéry, kteří chtějí rychlost bez ztráty kvality.
⏩ Přečtěte si také: Nejlepší nástroje influencer marketingu pro agentury
3. RiteTag (nejlepší pro analýzu hashtagů v reálném čase a sledování výkonu)
RiteTag je známý především tím, že navrhuje hashtagy na základě obsahu obrázků. Zpracovává vaše obrázky, analyzuje metriky zapojení publika v reálném čase a navrhuje nejlepší hashtagy pro daný obrázek.
Kromě toho jej můžete použít k ručnímu vyhledávání hashtagů souvisejících s konkrétním tématem – cestování, jídlo, fitness nebo cokoli jiného.
Nástroj je snadno použitelný a přehledný. Jeho funkce barevného kódování třídí hashtagy podle účinnosti. Můžete vybrat hashtagy a vložit je do schránky pro okamžité použití.
Nejlepší funkce RiteTag
- Získejte analýzu zapojení hashtagů v reálném čase, abyste mohli postupem času vylepšovat svou strategii na sociálních médiích.
- Integrujte platformu s dalšími nástroji umělé inteligence pro sociální média, jako jsou Buffer a Hootsuite.
- Získejte okamžité srovnání hashtagů pro lepší výběr.
- Využijte návrhy hashtagů pro obrázky i textové příspěvky na sociálních médiích.
Omezení RiteTag
- Chybí podrobné sledování trendů nad rámec informací v reálném čase.
- Ve srovnání s novějšími nástroji nabízí poněkud zastaralé uživatelské rozhraní.
Ceny RiteTag
- Návrh hashtagů: 49 $/rok
Hodnocení a recenze RiteTag
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Ahrefs (nejlepší pro podrobný výzkum hashtagů s informacemi založenými na SEO)
Ahrefs je známý svým nástrojem pro výzkum klíčových slov. Věděli jste ale, že nabízí také bezplatný generátor hashtagů s umělou inteligencí? Pomocí něj můžete několika kliknutími vyhledat a získat nejoblíbenější hashtagy pro svůj obsah.
Můžete nahrát obrázek nebo jej popsat několika slovy a Ahrefs vygeneruje 10 relevantních hashtagů optimalizovaných pro SEO. A to nejlepší? Přestože je tento bezplatný nástroj tak výkonný, nevyžaduje žádné učení – ani v nejmenším.
Nejlepší funkce Ahrefs
- Získejte přístup k výkonným nástrojům pro výzkum klíčových slov a hashtagů pro vaši strategii na sociálních médiích.
- Získejte analytické údaje o hashtagech založené na datech pomocí výkonných SEO statistik.
- Sledujte trendy hashtagy z příspěvků konkurence pomocí metrik objemu vyhledávání.
- Integrujte s dalšími SEO nástroji Ahrefs pro strategii obsahu sociálních médií.
Omezení Ahrefs
- Více se zaměřuje na SEO, což ho činí méně uživatelsky přívětivým pro běžné uživatele.
- Chybí funkce přímého zveřejňování nebo plánování příspěvků na Instagramu.
Ceny Ahrefs
- Lite: 129 $/měsíc
- Standard: 249 $/měsíc
- Pokročilé: 449 $/měsíc
- Podnik: 1 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ahrefs?
Uživatel G2 říká:
Moje celková zkušenost je skvělá. Ahrefs nabízí všechna důležitá data potřebná pro SEO analýzu. Poskytuje podrobnou studii o analýze zpětných odkazů, analýze konkurence, auditu webových stránek a sledování pozic. Pro výzkum konkurence je to jeden z nejlepších nástrojů.
Moje celková zkušenost je skvělá. Ahrefs nabízí všechna důležitá data potřebná pro SEO analýzu. Poskytuje podrobnou studii o analýze zpětných odkazů, analýze konkurence, auditu webových stránek a sledování pozic. Pro výzkum konkurence je to jeden z nejlepších nástrojů.
🧠 Zajímavost: Uživatelé mohou sledovat hashtagy stejně jako účty, což jim umožňuje vidět relevantní příspěvky ve svém feedu, i když daného autora nesledují. 🤫
5. Canva (nejlepší pro snadné generování hashtagů při navrhování příspěvků na Instagramu)
Pokud jste Canvu dosud používali pouze k navrhování kreativních obsahů, budete překvapeni, jak dobře funguje jako generátor hashtagů. Canva je intuitivní, snadno použitelná a bezplatná a využívá pokročilou umělou inteligenci k vyhledávání nejlepších hashtagů pro vaše téma.
Stačí popsat svůj obsah a generátor vám vybere ty nejlepší hashtagy, které budou přehledně rozděleny do kategorií, jako jsou obecné, specifické pro danou lokalitu atd.
Díky tomu je ideální pro detailní obsah, jako jsou Instagram Reels a videa na YouTube. Navíc je tento nástroj dostupný na mobilních zařízeních s operačními systémy Android i iOS.
Nejlepší funkce Canva
- Generujte hashtagy přímo v rámci pracovního postupu návrhu během několika sekund.
- Získejte relevantní návrhy hashtagů na základě obsahu obrázků a textu.
- Získejte návrhy designu založené na umělé inteligenci spolu s hashtagy.
- Vytvářejte účinná doporučení značkových hashtagů pro zajištění konzistence.
Omezení Canva
- Chybí pokročilá analýza a sledování hashtagů.
- Nabízí méně možností filtrování hashtagů než specializované nástroje.
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc
- Týmy: 29,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
6. Hootsuite (nejlepší pro správu a plánování příspěvků s optimalizovanými hashtagy)
Dalším bezplatným nástrojem je vyhledávač hashtagů Hootsuite, který představuje komplexní řešení umožňující optimalizovat a plánovat příspěvky.
Stejně jako u většiny jiných nástrojů pro generování hashtagů stačí pouze popsat svůj příspěvek slovy a přidat relevantní klíčová slova. Nástroj vám pak navrhne nejvhodnější tagy.
A co víc? Generátor hashtagů Hootsuite je univerzální. Kromě angličtiny generuje hashtagy také ve francouzštině, španělštině, němčině a italštině. Jakmile je hotovo, můžete klíčová slova vložit a použít je k publikování příspěvků.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Sledujte výkonnost hashtagů v rámci analytiky sociálních médií.
- Integrujte tento nástroj s více sociálními platformami kromě Instagramu.
- Automatizujte umístění hashtagů do prvního komentáře pro lepší zapojení.
Omezení Hootsuite
- Pro analýzu a automatizaci hashtagů je nutný placený tarif.
- Nabízí omezené možnosti vyhledávání hashtagů ve srovnání se samostatnými nástroji.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Tým: 399 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, jak Hootsuite zjednodušuje plánování a reportování na sociálních médiích. Tato platforma usnadňuje správu více účtů, plánování příspěvků předem a získávání analytických údajů pro sledování výkonu. Rozhraní je uživatelsky přívětivé a integrace s dalšími nástroji, jako je Zapier, zjednodušuje automatizaci. Navíc možnost spolupráce s členy týmu je obrovskou výhodou!
Líbí se mi, jak Hootsuite zjednodušuje plánování a reportování na sociálních médiích. Tato platforma usnadňuje správu více účtů, plánování příspěvků předem a získávání analytických údajů pro sledování výkonu. Rozhraní je uživatelsky přívětivé a integrace s dalšími nástroji, jako je Zapier, zjednodušuje automatizaci. Navíc možnost spolupráce s členy týmu je obrovskou výhodou!
⏩ Přečtěte si také: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální média v Excelu a Sheets
7. OneUp (nejlepší pro automatickou správu hashtagů s plánováním na sociálních médiích)
OneUp generuje vhodné hashtagy pro téměř všechny platformy sociálních médií – od Instagramu po X a dokonce i TikTok. Je zdarma a vhodný pro začátečníky, navrhuje až 10 trendových tagů, které můžete vložit a použít.
Umožňuje vám také plánovat příspěvky a nabízí přehled o zapojení hashtagů, což vám umožní optimalizovat vaši strategii pro lepší výkon kampaně.
Nejlepší funkce OneUp
- Využijte návrhy hashtagů založené na umělé inteligenci pro optimalizaci dosahu na sociálních médiích.
- Naplánujte si hashtagy pro první komentáře, abyste měli přehlednější popisky.
- Podporuje opakované zveřejňování hashtagů pro probíhající kampaně.
Omezení OneUp
- Chybí sledování trendů hashtagů v reálném čase
- Zaměřuje se spíše na plánování než na hloubkový výzkum hashtagů.
Ceny OneUp
- Začátečník: 18 $/měsíc
- Středně pokročilí: 60 $/měsíc
- Růst: 120 $/měsíc
- Podnikání: 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze OneUp
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OneUp?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že mohu naplánovat příspěvky na Twitteru a Instagramu, aniž bych se musel starat o načasování nebo vytváření příspěvku v daný den. Také mi to dává prostor pro náhled a optimalizaci vzhledu příspěvku podle mého uvážení.
Líbí se mi, že mohu naplánovat příspěvky na Twitteru a Instagramu, aniž bych se musel starat o načasování nebo vytváření příspěvku v daný den. Také mi to dává prostor pro náhled a optimalizaci vzhledu příspěvku podle mého uvážení.
🔍 Věděli jste, že: Nevíte, kolik hashtagů byste měli použít, abyste zvýšili dosah svých příspěvků na sociálních sítích? Odborníci doporučují kombinaci 3–5 hashtagů, což je ideální počet, zejména pro Instagram! 😎
8. Hashtagify (nejlepší pro vyhledávání trendových a specifických hashtagů)
Najít populární hashtagy pro niche, která není populární na stránce Instagram Explore, není snadné, pokud nejste odborník. Ale s Hashtagify to můžete snadno udělat. Tento nástroj navrhuje hashtagy na základě údajů v reálném čase.
Můžete také zkontrolovat jejich popularitu a trendy v používání, abyste se ujistili, že každý tag je jedinečný, relevantní a virální. Nástroj má také efektivní organizaci a funkce. Umožňuje vám najít nejoblíbenější kategorie hashtagů, vytvářet skupiny hashtagů a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Hashtagify
- Využijte podrobné analýzy hashtagů a sledování trendů.
- Analyzujte použití hashtagů konkurence a získejte strategické informace.
- Využijte podporu vyhledávání hashtagů podle lokality pro oslovení cílové skupiny.
- Podívejte se na historická data o výkonu hashtagů v průběhu času.
Omezení Hashtagify
- Zaměřuje se hlavně na Twitter a Instagram, omezuje ostatní platformy.
- Má poněkud zastaralé uživatelské rozhraní.
Ceny Hashtagify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hashtagify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? #Love je nejpoužívanější hashtag na Instagramu s průměrným počtem více než 1,835 miliardy vyhledávání. ❤️
9. All Hashtag (nejlepší pro rychlé generování a filtrování nápadů na hashtagy)
Dalším na seznamu nejlepších generátorů hashtagů je All Hashtag. Jedinečností tohoto nástroje je, že nejen generuje hashtagy, ale také vám umožňuje je vytvářet od nuly.
Kromě toho můžete získat přístup k pokročilým analytickým nástrojům a zkontrolovat žebříčky úspěšných hashtagů podle jejich popularity.
S All Hashtag můžete komplexně spravovat své obsahové projekty a jejich viditelnost. Jelikož nabízí také bezplatný počítadlo hashtagů, můžete si být jisti, že přidáte správný počet tagů na jeden příspěvek, abyste se vyhnuli jakémukoli riziku spamu.
Všechny nejlepší funkce hashtagů
- Vytvářejte seznamy hashtagů okamžitě pomocí jednoduchého vyhledávání a ušetřete čas.
- Vyberte si ze tří typů hashtagů: top, náhodné a živé, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Integrujte platformu napříč několika sociálními médii.
- Získejte bezplatný přístup k základnímu generování hashtagů
Všechna omezení hashtagů
- Poskytuje pouze základní analytické údaje bez podrobných informací.
- Nabízí méně možností přizpůsobení pro filtrování hashtagů.
Ceny všech hashtagů
- Ceny na míru
Všechna hodnocení a recenze hashtagů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Display Purposes (nejlepší pro objevování vizuálně relevantních a estetických hashtagů)
Na závěr se podíváme na Display Purposes. Tento generátor hashtagů pro Instagram je vhodný pro ty, kteří hledají profesionální, ale intuitivní nástroj. Jednou z jeho nejlepších vlastností je, že vám umožňuje najít zakázané hashtagy, které můžete označit a okamžitě odstranit ze svého seznamu.
Kromě toho je AI Assistant tohoto nástroje užitečným prvkem, který poskytuje personalizované návrhy pro výběr nejlepších hashtagů pro váš příspěvek.
Nejlepší funkce pro zobrazovací účely
- Objevte esteticky relevantní hashtagy pro příspěvky na Instagramu.
- Hodnoťte relevanci, abyste mohli upřednostnit nejvýkonnější hashtagy a dosáhnout nejlepších výsledků.
- Kopírujte a generujte hromadné sady hashtagů, když máte málo času.
Omezení pro účely zobrazení
- Zaměřuje se hlavně na estetickou relevanci spíše než na metriky zapojení.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení pro hashtagy specifické pro danou oblast.
Ceny pro účely zobrazení
- Začátečník: 7 $/měsíc
- Růst: 9 $/měsíc
- Pro: 12 $/měsíc
- Podnik: 30 $/měsíc
Zobrazit hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⏩ Přečtěte si také: Jak používat ChatGPT pro marketing
Další nástroje
- Inflact: Použijte témata, obrázky a URL adresy k vytvoření kreativních a trendových hashtagů.
- TagBlender : Vytvářejte kreativní hashtagy během několika sekund pomocí jednoduchých kategorií.
- SISTRIX: Zadejte jeden hashtag a vytvořte několik souvisejících hashtagů, abyste ušetřili čas při vyhledávání.
Získejte nejlepší generátor hashtagů s umělou inteligencí!
V rychle se měnícím světě marketingu na Instagramu může použití nejlepší strategie hashtagů znamenat zásadní rozdíl. Když najdete hashtagy, které odpovídají vašemu obsahu, spojíte se se správným publikem, zvýšíte zapojení a zlepšíte své šance na objevení.
Efektivní správa hashtagů vyžaduje plánování, organizaci a poznatky založené na datech. Ať už sledujete výkonnost hashtagů, plánujete příspěvky nebo optimalizujete svou strategii, klíčem k úspěchu je mít správný systém.
ClickUp vám nabízí vše, co potřebujete k zefektivnění marketingu na Instagramu, od vyhledávání hashtagů po plánování obsahu, a to vše na jednom místě. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a posuňte svou strategii na vyšší úroveň. Zaregistrujte se zde a získejte bezplatnou zkušební verzi!