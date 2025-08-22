Jak implementovat účinné marketingové strategie pro úspěch v e-commerce

Lidé už online nenakupují – oni tam žijí. A e-commerce značky, které to pochopily, vyhrávají.
Vezměte si například značku Jacquemus. Místo toho, aby svůj obchod v Monte Carlu uvedli na trh pomocí základní propagační kampaně, vytvořili surrealistickou fantazii o plážovém klubu, doplněnou o suché komentáře, pastelové vizuály a narážky na samotný luxus.
Žádní influenceři. Žádný agresivní prodej. Jen podivně dokonalý falešný svět, o kterém všichni mluví.
Tento druh kreativní zdrženlivosti, spojený s chytrou subverzí, neprodával jen módu, ale také pocity. Výsledkem byl virální hit, který přetrvával na obrazovkách ještě dlouho po skončení kampaně.
Pokud vaše e-commerce značka stále hraje na jistotu, tento průvodce představuje marketingové strategie, které v současné době skutečně fungují.
⭐ Doporučená šablona
Značkám, které jsou připraveny překročit rámec uvažování v jednotlivých kampaních, pomůže šablona strategického marketingového plánu od ClickUp získat nadhled a soustředit se na dlouhodobé cíle. Je navržena tak, aby sladila celkové cíle s taktickým provedením, a je ideální pro týmy, které plánují čtvrtletní sprinty nebo roční plány.
Proč si tuto šablonu zamilujete
- Naplánujte si čtvrtletní cíle a klíčové výsledky pomocí OKR View pro cílené plnění.
- Pomocí milníků rozdělte velké strategie na jasné, sledovatelné fáze.
- Sledujte rozpočet, časové plány a pracovní vytížení týmu pomocí integrovaných vlastních polí a nástrojů pro správu zdrojů.
Co jsou marketingové strategie pro elektronický obchod?
Marketingové strategie pro elektronický obchod tvoří příručku, kterou značky používají k přilákání zákazníků do svého internetového obchodu, k přesvědčení je k nákupu a k tomu, aby se vraceli.
Tyto taktiky, od SEO a e-mailového marketingu po sociální média a partnerství s influencery, jsou navrženy tak, aby zvýšily návštěvnost, zvýšily online prodeje a vytvořily loajální zákazníky.
Čím je marketing elektronického obchodování jedinečný?
Marketingová strategie pro elektronický obchod se neřídí obvyklým marketingovým scénářem. Nemůžete si měsíce pěstovat potenciální zákazníky nebo rezervovat ukázky. Musíte rychle přimět k akci. Tady je to, co ji odlišuje:
- Cyklus online prodeje je extrémně krátký: Neexistuje žádné dlouhé balení. Lidé objeví produkt a buď ho koupí během několika minut, nebo vůbec. Vaše strategie by měla být zaměřena na okamžitý prodej.
- Každý produkt potřebuje vlastní kampaň: Každá SKU může vyžadovat vlastní sdělení, klíčová slova, vstupní stránku a kreativitu.
- Vždy balancujete mezi poptávkou a zásobami: Zvyšování návštěvnosti nemá smysl, pokud jsou vaše nejprodávanější produkty vyprodané. Kampaně musí být synchronizovány s logistikou, což je něco, na co většina marketérů nikdy nemyslí.
- Kreativita je omezena výkonnostními údaji: V e-commerce i ten nejlepší nápad prohraje, pokud nepřinese konverzi. Branding ustupuje do pozadí za CTR, ROAS a obnovení opuštěných košíků.
- Vaše loajalita může zmizet kvůli jedné špatné dodávce: Udržení zákazníků se rozšiřuje na provoz, rychlost, balení a zážitek z poslední fáze dodávky, což většina marketérů nikdy neřeší.
Výzva růstu elektronického obchodování
Rozšíření e-commerce podnikání zní skvěle, dokud to nezkusíte. Růst nejen odhaluje slabá místa, ale také vytváří zcela nová. Zde jsou tři skutečné výzvy, které většina značek nepředvídá:
Stagnace výkonnostního marketingu
To, co fungovalo při výdajích na reklamu ve výši 10 000 dolarů měsíčně, často selže při výdajích ve výši 100 000 dolarů. Publikum je nasyceno, CPA stoupá a vaše kdysi ziskové kampaně přestávají růst. Růst vás nutí opakovaně budovat stejný funnel, nejen do něj vkládat více peněz.
Provozní překážky zpomalují marketing
Rychlejší růst znamená více SKU, více vrácených zásilek a větší chaos v backendu. Najednou váš marketingový tým tráví polovinu času čekáním na aktualizace skladových zásob nebo opravováním nefunkčních produktových feedů. Provozní překážky zabíjejí dynamiku dlouho předtím, než zákazník vůbec uvidí reklamu.
Získávání nových zákazníků je dražší než to, co generují věrnostní programy
Značky předpokládají, že opakované nákupy vykompenzují vysoké náklady na získání zákazníka (CAC), ale většina z nich nepočítá, jak dlouho trvá návratnost. Pokud vaši stávající zákazníci nakoupí znovu až po 6 měsících, váš cash flow se může zhroutit dříve, než se projeví retence. Růst vyžaduje lepší načasování, nejen lepší nabídky.
🔍 Věděli jste, že... Průměrný e-shop zaznamenává 70,19 % opuštěných nákupních košíků. Nejedná se o překlep. Většina lidí odejde před dokončením nákupu – připomínkové e-maily a podmínky vrácení zboží pomáhají tyto zákazníky získat zpět.
15 osvědčených marketingových strategií pro elektronický obchod (s tipy pro realizaci)
Úspěch v marketingu elektronického obchodování spočívá v udržení pozornosti zákazníků po dobu dostatečně dlouhou k uskutečnění prodeje. Zde je 15 marketingových taktik pro elektronický obchod a několik tipů pro marketing elektronického obchodování, které jsou navrženy tak, aby splňovaly oba tyto cíle:
1. Zapojte influencery do příběhu, nejen do prodeje
Tradiční příspěvky influencerů už nestačí; publikum přeskakuje propracované fotografie produktů.
V současné době funguje neformální, neupravený, konverzační obsah, který napodobuje skutečná rozhodnutí a každodenní dilemata.
Místo toho, abyste například řekli „Miluji tyto džíny“, můžete požádat influencerku, aby natočila video: „Pomozte mi vybrat, které z těchto pěti kousků vrátit.“ Vyzkouší si každý kousek, poskytne upřímný (ale pozitivní) komentář a na konci se „náhodou“ rozhodne, že si je všechny nechá. Tato taktika influencer marketingu je nenápadná reklama zabalená do srozumitelného chování.
Oděvní značka Zara tento formát zvládla na jedničku a proměnila dilemata při zkoušení oblečení ve virální mini příběhy, které zvyšují zapojení zákazníků a konverze.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru influencerů se nezaměřujte pouze na vysoký počet zhlédnutí, ale podívejte se také na jejich cílovou skupinu. Sledujte kvalitu komentářů, nejen jejich množství. Jsou jejich sledující skutečně aktivní, kladou otázky, označují přátele nebo jen přidávají emodži? Zamyslete se a teprve pak vyberte své influencery.
2. Změňte scénář při uvádění produktů na trh
Místo propagace produktů prostřednictvím tradičních odpočítávacích kampaní začněte s kampaněmi typu „Co chcete, abychom uvedli na trh jako další?“.
Značky mohou sbírat zpětnou vazbu prostřednictvím ankety na sociálních médiích, hodnotit možnosti v příbězích a budovat FOMO tím, že ukážou „poražené“. Potenciální zákazníci a kupující tak mají pocit, že jsou spoluvlastníky finálního produktu, a jsou připraveni k nákupu.
Účast nahrazuje přesvědčování. Tato taktika marketingu na sociálních médiích funguje lépe, než si dokážete představit.
3. Využijte omezené slevy k vyvolání pocitu naléhavosti a rychlého vyprodání
V jedné epizodě pořadu Shark Tank ( 14. sezóna, 18. epizoda ) se Sophie Nistico představila se svou značkou See The Way I See, oděvní značkou zaměřenou na podporu duševního zdraví. Prozradila, že její kolekce se prodávají pouze v omezeném množství, bez placené reklamy, pouze na základě komunity, storytellingu a nedostatku.
Sdílela pozoruhodnou statistiku: jeden z jejích produktů vydělal 260 000 dolarů za pouhých 24 hodin.
Značka nesleduje algoritmy ani slevové kódy. Spoléhá se na skutečnou poptávku, vybudované očekávání a naléhavost typu „když to zmeškáte, je to pryč“. Tento model nejen vytváří humbuk, ale také dodává každému prodeji osobní rozměr.
4. Používejte e-maily k ovlivňování chování, nejen k propagaci
Váš uvítací proces je zbytečný, pokud se jedná pouze o 10% slevový kód a děkovný dopis.
Chytré značky využívají prvních pět e-mailů k formování chování při prohlížení, jeden e-mail pro nejoblíbenější kategorie, další pro obsah vytvořený uživateli a třetí pro recenze filtrované podle typu kupujícího. Nejde tolik o hlasité nabízení, jako spíše o záměrné nasměrování objevování.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 78 % respondentů našeho průzkumu klade velký důraz na stanovení cílů, pouze 34 % si udělá čas na reflexi, když se tyto cíle nenaplní. 🤔 Právě v tom často dochází ke ztrátě růstu.
S ClickUp Docs a ClickUp Brain, vestavěným asistentem s umělou inteligencí, se reflexe stává součástí procesu, nikoli dodatečným nápadem. Automaticky generujte týdenní přehledy, sledujte úspěchy a poučení a přijímejte chytřejší a rychlejší rozhodnutí do budoucna.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity, protože s AI asistentem, se kterým můžete brainstormovat, je snadné vytvořit zpětnou vazbu.
5. Vytvořte landing pages „shop-by-vibe“, ne jen kategorie
Většina filtrů v e-commerce je mechanická, podle velikosti, barvy nebo ceny.
Ale platící zákazníci nemyslí jako tabulky. Nakupují podle nálady, například „Pro váš příští víkendový výlet“, „Nálada: útulná a nadměrná“, „Dárky do 50 dolarů pro lidi, které máte docela rádi“.
Podívejte se na tuto vstupní stránku společnosti Anice Jewellery:
Stránky jako tyto napodobují způsob, jakým lidé procházejí nabídku v kamenných obchodech. Značky jako Glossier a Madewell to dělají dobře tím, že posouvají kontext z „Co je to?“ na „Kdy bych to použil?“. To je to, co lidi přiměje kliknout a pokračovat v procházení.
6. Proměňte zásady vracení zboží v podněty ke konverzi
Většina zákazníků si vaše podmínky vrácení zboží nečte, pokud si nejsou jisti. Překonejte jejich váhání tím, že je budete propagovat jako výhodu: „Vyzkoušejte tři velikosti, jednu si nechte, druhou vraťte zdarma. “ Bezproblémové vrácení zboží snižuje obavy z nákupu, zejména u dražších produktů nebo produktů, u kterých je důležitá správná velikost.
7. Vytvořte systém doporučení, který nepůsobí jako prodejní taktika
Většina widgetů typu „Doporučte přítele“ je ignorována, protože působí dojmem, že značka žádá o laskavost.
Změňte rámec. Odměňte obě strany, ale prezentujte sdílení jako flexibilní možnost. Podívejte se například, jak má Amerisleep stránku věnovanou doporučením:
Můžete je také spojit s časově omezenými exkluzivními nabídkami nebo předčasnými slevami. Když se doporučení jeví jako výhoda namísto povinnosti, lidé vás budou propagovat, aniž byste je o to museli dvakrát žádat.
8. Gamifikujte zapojení, aniž by to vypadalo jako hra
Většina značek využívá gamifikaci k získání zákazníků. Ty chytřejší ji využívají k jejich udržení.
Rover to dělá dobře pomocí víceúrovňového programu odměn, který uděluje kredity za psaní recenzí, přihlášení k odběru e-mailů a doporučení přátel.
Účinnost spočívá v kombinaci; nejde jen o body za nákup, ale o malé, rozmanité podněty, které znovu zapojují uživatele napříč kontaktními body. A kredity znamenají budoucí rezervace, které přirozeně vedou k opakovanému chování. Je to budování návyků v zábavné podobě.
💡 Bonusový tip: Využijte gamifikaci k upoutání pozornosti tam, kde je to důležité: na málo prozkoumané kategorie, novinky nebo produktové řady s nízkou mírou prokliku. Dejte uživatelům důvod, aby zůstali déle než 60 sekund.
9. Využijte žádosti o recenze jako strategii obsahového marketingu
Žádat o recenze není jen o sbírání hvězdiček. Nejinovativnější značky žádají o správný druh recenzí.
Místo otázky „Jaká byla vaše objednávka?“ se zeptejte například: „Jak vám to sedí ve srovnání s vašimi očekáváními?“ nebo „S čím byste to zkombinovali?“
Tyto strukturované podněty generují obsah, který lze znovu použít v PDP, e-mailech a reklamách. Podívejte se například na tento e-mail od značky Sun of a Beach:
10. Proměňte obal v marketingový kanál po zakoupení
Většina značek přestává s marketingem, jakmile je balíček odeslán. Chytré značky považují balení za další reklamní prostor. Dobré rozbalení je sociální návnada – uživatelé ho chtějí sdílet a jejich sledující ho chtějí koupit.
Vezměte si například Theatre. xyz, indickou značku obuvi, která to zvládla na jedničku:
Jejich obaly s motivy Shakespeara nedodávají jen produkt, ale také zážitek. A tyto zážitky se promění v bezplatnou reklamu na Instagramu, videa z rozbalování balíčků a komentáře jako „Link pls“ od kupujících, kteří již podlehli této atmosféře.
Kromě toho jim tento balíček pomáhá využít velké množství obsahu vytvořeného uživateli prostřednictvím několika příspěvků na sociálních médiích.
💡 Tip pro profesionály: Vložte QR kódy pro exkluzivní obsah. Přidejte odměnu za sdílení. Nebo vytiskněte osobní zprávu, díky které bude mít kupující pocit, že je součástí něčeho víc než jen transakce.
11. Geograficky cílené nabídky, které nepůsobí dotěrně
Nikdo nechce dostávat e-maily s textem: „Ahoj, vidíme, že jsi v Milwaukee.“ Geografická segmentace je však velmi účinná, pokud je použita s citem.
Značky, které pořádají klimatické propagační akce (např. propagují nepromokavé oblečení v oblastech postižených bouřemi) nebo regionální kampaně („Znovu skladem ve vaší oblasti“), dosahují lepších otevřených a konverzních poměrů než obecné hromadné e-maily. Působí to aktuálně, ne dotěrně.
12. Využijte Google Shopping Ads
Reklamy Google Shopping zobrazují vaše produkty přímo tam, kde se rozhoduje o nákupu – na první stránce výsledků vyhledávání. Jsou vizuální, přímé a mají vysokou konverzi, protože zákazníci mohou vidět váš produkt, cenu a hodnocení ještě předtím, než na něj kliknou.
Co je činí ještě účinnějšími? Kontext!
Pokud například někdo zadá do Googlu „barevná sukně“, nechce se mu prohlížet domovská stránka, ale chce rychle najít různé možnosti. Podívejte se na tento výsledek vyhledávání Google, kde se značky jako Shein, ASOS a Temu objevují před organickými výsledky a ovládají tak moment záměru.
🤓 Užitečný tip: Než spustíte další propagaci produktu, prověřte 2–3 nejvýznamnější konkurenty pomocí nástroje pro výzkum konkurence. Vezměte si to, co jim funguje, vylepšete to a optimalizujte svou vstupní stránku tak, abyste překonali své konkurenty.
13. Optimalizujte produktové stránky pro long-tail SEO
SEO může přispět k dosažení velké části vašich marketingových cílů – pomáhá přilákat kvalitní organický provoz s reálným nákupním záměrem. Dlouhá klíčová slova jako „vícebarevná saténová midi sukně pod 3000“ nebo „bavlněná vrstvená maxi sukně na léto“ odpovídají tomu, co uživatelé hledají, když jsou připraveni k nákupu.
Nezapomeňte:
- Zaměřte se na optimalizaci jednotlivých stránek produktů pomocí těchto frází
- Zajistěte, aby vaše klíčová slova zohledňovala kontext, aby generovala prodej.
- Přidejte klíčová slova přirozeně do nadpisů, meta popisů, alternativních textů a popisů produktů.
Například společnost Luna Sandals píše pro každý produkt více než 500 slov dlouhé jedinečné popisy, přičemž používá jazyk, který odráží způsob, jakým její zákazníci vyhledávají a nakupují, čímž zvyšuje jak relevanci, tak hodnocení.
14. Využijte čekací seznamy produktů jako předběžné testy zájmu před uvedením na trh
Čekací seznamy jsou marketingové signály. Vzbuzují touhu, vytvářejí sociální důkaz a pomáhají vám předvídat stav zásob před investicí do výroby.
Hermès to zdokonalil s kabelkou Birkin. Nekupujete ji jen tak, ale zapíšete se na seznam přání, navážete vztah se značkou a čekáte, až na vás přijde řada.
Nikdy nezvyšovali nabídku tak, aby odpovídala poptávce. Místo toho udělali z čekání součást příběhu. Značka kladla důraz na řemeslné zpracování (výroba jedné tašky trvá 40 hodin) a každou položku na seznamu přání proměnila v nenápadnou kampaň na budování značky.
Tato strategie nedostatku již desítky let zvyšuje kulturní relevanci i hodnotu při dalším prodeji. A to natolik, že lidé doslova fyzicky čekají celé hodiny v den uvedení nové kolekce na trh:
Tento přístup funguje pro e-commerce značky i bez luxusního positioning. Můžete použít čekací seznamy k posouzení zájmu, snížení rizika nadbytečných zásob a vyvolání zájmu před spuštěním. Když se zákazníci přihlásí, jsou již přesvědčeni.
💡Tip pro profesionály: Co se stane, až budete mít všechna data z čekacího seznamu připravená k použití? Automatizujte následné procesy. Ať už je chcete rozdělit do konkrétních e-mailových seznamů nebo některé z těchto objednávek urychlit, agentické pracovní postupy se o vše postarají. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
15. Nabízejte produkty v balíčcích s důrazem na použití, nikoli na slevy
Místo propagace akcí typu „Kupte 2, dostanete 1 zdarma“ zaměřte pozornost na to, jak daná sada zapadá do života zákazníků.
Příklad: Značka kosmetických přípravků nabízí sérum, opalovací krém a čisticí přípravek v balíčku „Vaše 3kroková rutina po cvičení“.
Prodáváte řešení, ne jen slevu – a to je mnohem silnější důvod k nákupu.
Nástroje a šablony pro vytvoření úspěšné marketingové strategie
Vytvoření silné marketingové strategie pro elektronický obchod je jedna věc – udržet ji organizovanou i při růstu vašeho týmu je věc druhá.
1. ClickUp (Vaše komplexní marketingové centrum poháněné umělou inteligencí)
Pro týmy elektronického obchodování, které se potýkají s velkým objemem práce, nabitým kalendářem a mezifunkčními závislostmi, slouží ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jako multiplikátor síly.
Například ClickUp Marketing poskytuje značkám jediné místo, kde mohou spravovat vše, od nápadů na kampaně a plánování influencerů až po kalendáře uvedení produktů na trh a schvalování obsahu.
Díky funkcím jako Seznamy, Dokumenty, Úkoly a Zobrazení kalendáře můžete spravovat pracovní postupy napříč týmy a udržovat synchronizaci všech oddělení. Ať už koordinujete obsah vytvářený uživateli pro drop nebo sledujete aktiva pro sezónní kampaň, vše zůstává propojeno.
Kombinujte průzkum konkurence a pokročilou analýzu s jednou platformou založenou na umělé inteligenci.
Začněte s ClickUp Brain, umělou inteligencí ClickUp, která funguje jako vaše komplexní velitelské centrum pro výzkum produktů elektronického obchodování, jejich uvádění na trh a správu objednávek.
Může vám pomoci:
- Okamžitě prohledávejte web a sledujte nejnovější trendy, kroky konkurence, změny cen a náladu zákazníků, abyste měli jistotu, že vaše produktové nápady vždy vycházejí z aktuálních a prakticky použitelných údajů.
- Využijte několik velkých jazykových modelů k syntéze informací, porovnání zdrojů a zdůraznění nových příležitostí nebo rizik ve vašem oboru.
- Získejte jasné souhrny a doporučení generované umělou inteligencí, abyste mohli ověřit koncepce produktů, předpovědět poptávku a identifikovat mezery na trhu, než investujete.
- Převádějte výsledky výzkumu přímo do praktických úkolů, přiřazujte jim vlastníky, stanovujte termíny a propojujte související dokumenty nebo zdroje, aby každý poznatek vedl ke konkrétním dalším krokům.
- Udržujte celý svůj tým v synchronizaci díky aktualizacím v reálném čase, komentářům a sledování pokroku, čímž omezíte nedorozumění a zajistíte, že všichni budou od nápadu až po spuštění na stejné vlně.
Stanovte si sledovatelné cíle a dokumentujte každý detail pomocí integrovaných dokumentů.
Chcete se rozrůst a dosáhnout dalšího velkého růstového cíle? S ClickUp Goals můžete vytvořit konkrétní cíle, jako například „Spustit tento měsíc tři kampaně s influencery“ nebo „Zvýšit míru otevření e-mailů na 30 %“, a přímo je propojit s prací.
Jakmile členové týmu dokončí úkoly, automaticky se aktualizuje pokrok v plnění cíle, což všem poskytuje přehlednost a odpovědnost bez nutnosti ručního kontrolování.
Abyste měli všechny podrobnosti pod kontrolou, potřebujete dokumentaci. Když přijdete s novým nápadem na produkt nebo jeho vylepšením, můžete použít ClickUp Docs pro produktové přehledy, seznamy pro uvedení produktů na trh, úkoly pro přidělení a kalendář pro kontrolu všech termínů uvedení na trh.
ClickUp Docs vám pomůže:
- Okamžitě generujte popisy produktů, často kladené otázky a marketingové texty přizpůsobené vaší značce a publiku pomocí integrované umělé inteligence.
- Shrňte dlouhé smlouvy s dodavateli, zásady nebo poznámky z jednání do jasných a praktických závěrů.
- Propojte související dokumenty, úkoly a zdroje, aby váš tým vždy našel správné informace, když je potřebuje.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, návrhů a obsahu generovaného umělou inteligencí, díky čemuž budou všichni na stejné vlně a sníží se počet překážek.
Využijte prodejní trendy v reálném čase díky snadno sestavitelným dashboardům bez nutnosti programování.
Jakmile je váš pracovní postup spuštěn, panely ClickUp Dashboards vám pomohou zjistit, co je aktuálně spuštěno, co je zpožděno a co ovlivňuje výkon.
Řekněme, že se něco pokazilo nebo je třeba rychleji vyřídit vrácení zboží. Využijte ClickUp Autopilot Agents. Jedná se o vaše digitální spolupracovníky, kteří mohou udržovat práci v chodu na základě předem definovaných spouštěčů.
Díky tomu budete moci:
- Zvládněte opakující se úkoly spojené se správou objednávek, jako je aktualizace skladových zásob, generování přepravních štítků a zasílání oznámení zákazníkům.
- Zajistěte hladký průběh objednávek od nákupu po doručení díky aktualizacím stavu v reálném čase.
- Automaticky označujte a eskalujte neobvyklé objednávky, nedostatek zboží na skladě nebo zpoždění dodávek.
- Poskytujte lepší zákaznickou zkušenost díky rychlejšímu a přesnějšímu zpracování objednávek.
- S rostoucím objemem objednávek můžete snadno škálovat, přičemž ClickUp Agents zajistí konzistentní výkon.
2. Google Analytics (nejlepší pro sledování webového provozu)
Google Analytics je výkonný nástroj pro analýzu webových stránek, který pomáhá e-commerce podnikům sledovat a porozumět chování zákazníků na jejich webových stránkách. Poskytuje přehled o zdrojích návštěvnosti, míře okamžitého opuštění stránky, míře konverze a demografických údajích uživatelů, což podnikům umožňuje činit rozhodnutí na základě dat, optimalizovat své marketingové aktivity a zlepšit zákaznickou zkušenost.
3. Hootsuite (nejlepší pro správu sociálních médií)
Hootsuite je platforma pro správu sociálních médií, která e-commerce podnikům umožňuje plánovat příspěvky, spravovat více sociálních účtů a sledovat výkonnost sociálních médií z jednoho dashboardu. Pomáhá udržovat konzistentní online přítomnost, komunikovat se zákazníky v reálném čase a analyzovat, který obsah přináší nejvíce interakcí a prodejů.
4. Shopify (nejlepší pro založení e-shopu)
Shopify je přední platforma pro elektronický obchod, která firmám umožňuje snadno vytvářet, spravovat a rozšiřovat online obchody. Díky přizpůsobitelným šablonám, integrovanému zpracování plateb a široké škále aplikací nabízí Shopify uživatelsky přívětivé řešení pro online prodej produktů a správu všeho od skladových zásob po dopravu.
5. Mailchimp (nejlepší pro správu e-mailových kampaní)
Mailchimp je komplexní nástroj pro e-mailový marketing, který pomáhá e-commerce firmám vytvářet cílené kampaně, automatizovat e-maily a spravovat seznamy odběratelů. Je užitečný pro zasílání personalizovaných doporučení produktů, e-mailů v případě opuštění nákupního košíku a propagačních zpráv, které pomáhají zvýšit retenci zákazníků a prodej.
6. SEMrush (nejlepší pro podrobný SEO výzkum)
SEMrush je nástroj pro SEO a digitální marketing, který firmám pomáhá zlepšit jejich viditelnost ve vyhledávačích. Nabízí funkce jako výzkum klíčových slov, audity webových stránek a analýzu konkurence. V oblasti e-commerce pomáhá SEMrush optimalizovat seznamy produktů a obsah, aby se zvýšil organický provoz a překonal konkurence v žebříčcích vyhledávání.
7. Hotjar (nejlepší pro analýzu webového provozu)
Hotjar poskytuje heatmapy, záznamy relací a nástroje pro zpětnou vazbu od uživatelů, které umožňují e-commerce podnikům vizualizovat, jak uživatelé interagují s jejich webovými stránkami. Podniky mohou provádět informované změny s cílem zlepšit použitelnost, zvýšit konverze a vylepšit nákupní zážitek tím, že identifikují, kde uživatelé klikají, scrollují nebo opouštějí stránky.
8. QuickBooks (nejlepší pro zefektivnění plateb a souvisejících operací)
QuickBooks je účetní nástroj, který zjednodušuje finanční řízení e-commerce podniků. Automatizuje fakturaci, sleduje výdaje, spravuje mzdy a generuje finanční zprávy. Tím zajišťuje, že vaše podnikání zůstane finančně organizované a v souladu s předpisy, což usnadňuje sledování ziskovosti a plánování růstu.
Hotové šablony pro nastartování vaší marketingové strategie pro elektronický obchod
Jste připraveni začít? Tyto předem připravené marketingové šablony vám ušetří dohady při plánování a realizaci.
Ať už uvádíte na trh nový produkt, plánujete obsahový kalendář nebo slaďujete cíle týmu, tyto šablony vám pomohou postupovat rychleji, udržet si přehled a dosáhnout svých cílů. Podívejme se na některé z těchto šablon:
1. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu od ClickUp je ideální pro ty, kteří vytvářejí svou první komplexní marketingovou strategii pro e-commerce nebo přepracovávají zastaralou strategii. Pomůže vám rozdělit vaše cíle do kampaní, přiřadit kroky k jejich dosažení a sledovat pokrok v reálném čase.
- Pomocí zobrazení časové osy naplánujte úkoly kampaně a zajistěte, aby byly termíny viditelné pro celý tým.
- Nastavte měřitelné marketingové KPI pomocí cílů a vlastních polí, abyste mohli sledovat výkon v reálném čase.
- Vytvořte sdílenou tabuli pokroku, aby váš tým vždy věděl, co se hýbe a co se zaseklo.
2. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Správa obsahu napříč formáty, týmy a termíny se rychle stává chaotickou. Šablona pro správu obsahu od ClickUp vám poskytuje jediný systém pro plánování, produkci, kontrolu a publikování bez obvyklého přetahování. Je ideální pro redakční kalendáře, plány blogů a materiály pro kampaně.
- Pomocí zobrazení tabule můžete spravovat fáze obsahu, jako jsou Koncept, Ve vývoji a V recenzi, pomocí jednoduchého přetahování.
- Vytvořte vlastní pole pro třídění podle kanálu, typu aktiva, rozpočtu nebo přiděleného autora.
- Nastavte si dashboardy pro sledování časových os publikování a výkonu napříč formáty.
3. Šablona pro správu kampaní a propagačních akcí ClickUp
Zajistěte, aby každá kampaň byla organizovaná, včasná a zaměřená na výsledky. Šablona ClickUp pro správu kampaní a propagačních akcí vám pomůže naplánovat každou fázi, přiřadit odpovědné osoby a sledovat výkonnost – to vše z jednoho místa. Skvělé pro sezónní uvedení produktů na trh, propagační akce nebo multikanálové marketingové aktivity.
- Naplánujte kampaně v kalendářovém zobrazení, abyste si zajistili termíny, výsledky a časové harmonogramy spuštění.
- Sledujte návratnost investic pomocí vlastních polí, jako je fáze trychtýře publika, kanál a stav spuštění.
- Využijte automatizaci k zahájení dalších kroků, jakmile se úkoly přesunou z fáze koncepce do fáze spuštění.
Toto říká Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, o ClickUp:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
4. Šablona ClickUp pro sociální média
Spravujte veškerý svůj obsah na sociálních sítích na jednom místě, aniž byste ztratili přehled o tom, co kde publikujete. Šablona pro sociální média od ClickUp usnadňuje plánování kampaní, vytváření obsahu a spolupráci napříč platformami s přehledností a rychlostí.
- Pomocí zobrazení kalendáře obsahu můžete plánovat příspěvky a zachovat konzistentnost napříč kanály.
- Sledujte stav příspěvků pomocí vlastních stavů, jako je „K schválení“ nebo „Probíhá“.
- Shromažďujte podněty týmu pomocí integrovaného formuláře pro návrhy obsahu, aby vám neustále přibývaly nové nápady.
5. Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp
Buďte vždy o krok napřed před publikováním bez roztříštěných dokumentů nebo zmeškaných termínů. Šablona týdenního kalendáře obsahu od ClickUp vám pomůže naplánovat týdenní obsah, sledovat pokrok a sladit práci vašeho týmu – bez nutnosti prohledávat tabulky.
- Organizujte všechny úkoly podle týdnů pomocí týdenního zobrazení obsahu, abyste měli přehledný plán publikování.
- Přidejte podrobnosti příspěvku pomocí vlastních polí pro popisky, hashtagy a designové prvky.
- Prohlédněte si časové osy a nadcházející příspěvky pomocí zobrazení kalendáře, abyste se vyhnuli překrývání nebo mezerám.
💫 Případová studie ClickUp: Globální stavební značka CEMEX zkrátila pomocí ClickUp dobu uvedení produktu na trh o 15 %. Jejich tým více než 50 zaměstnanců nyní spravuje kampaně, kreativní pracovní postupy a recenze zainteresovaných stran – vše na jednom místě.
To, co dříve trvalo hodiny, se nyní díky automatizaci a lepší viditelnosti děje během několika sekund. Důkaz, že inovativní systémy se dají škálovat i v odvětvích, která jsou od elektronického obchodování daleko.
🧨 Další šablony, které posílí vaše marketingové aktivity v oblasti elektronického obchodování
Zde je několik dalších šablon obchodních plánů pro elektronický obchod, které vám pomohou rychleji vymýšlet nápady, udržet silnou značku a otestovat, co skutečně funguje:
👉🏽 Šablona pro brainstorming při spuštění kampaně: Šablona ClickUp Campaign Launch Brainstorm je ideální pro plánování před spuštěním kampaně. Jedná se o šablonu ve stylu bílé tabule, která vám pomůže rozdělit cílové zákazníky, úhly pohledu na sdělení a kreativní formáty před spuštěním kampaně. Použijte ji se svým týmem, abyste se včas domluvili a vyhnuli se chaosu na poslední chvíli.
👉🏽 Šablona stylového průvodce značky: Udržujte každý obsah v souladu se značkou pomocí tohoto snadno sdíleného stylového průvodce. Se šablonou stylového průvodce značky ClickUp můžete dokumentovat hlas, tón, paletu barev, použití loga a pravidla designu, takže váš tým a dodavatelé nemusí přemýšlet o konzistentnosti značky.
👉🏽 Šablona briefu kampaně: Šablona briefu kampaně ClickUp jasně a přehledně uvádí cíle kampaně, kanály, časový harmonogram a sdělení. Je ideální pro informování interních týmů, freelancerů nebo agenturních partnerů bez nekonečného dohadování.
👉🏽 Šablona reklamy: Použijte šablonu reklamy ClickUp k organizaci všech svých reklamních materiálů, variant textů, kreativních specifikací a podrobností o umístění. Je navržena tak, aby vám pomohla udržet konzistentnost placených kampaní, sledovat, co je v recenzi, a dodávat včas.
👉🏽 Šablona Growth Experiments Whiteboard: Provádějte strukturované experimenty bez chaotických dokumentů nebo ztráty dat. Šablona Clickup Growth Experiments Whiteboard vám umožňuje brainstormovat testovací nápady, definovat metriky úspěchu a zaznamenávat výsledky – vše na jednom místě, které se snadno aktualizuje a odkazuje.
Vytvořte, sledujte a rozšiřujte svou marketingovou strategii pro e-commerce s ClickUp
Provozování účinných marketingových strategií pro elektronický obchod vyžaduje více než jen skvělé nápady – vyžaduje strukturu, rychlost a viditelnost.
Od plánování uvedení produktů na trh a vytváření kalendářů obsahu až po sledování návratnosti investic do kampaní a zefektivnění spolupráce – ClickUp poskytuje e-commerce týmům vše, co potřebují k růstu bez obvyklého chaosu.
Šablony připravené k použití, inteligentní automatizace a integrovaná umělá inteligence eliminují dohady a pomáhají vám jasně jednat. Ať už spouštíte kampaně s influencery nebo placené reklamy, ClickUp promění vaši strategii v opakovatelný systém.
Jste připraveni organizovat, realizovat a rozvíjet svůj e-commerce marketing jako profesionálové? Začněte s ClickUp zdarma!