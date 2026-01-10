10 nejlepších generátorů portfolií s umělou inteligencí pro vytvoření působivých digitálních portfolií

Možná máte složku plnou oceněných kreativních prací, ale pokud si toho nikdo nevšimne, má to vůbec smysl?
Vědět , jak vytvořit portfolio, které zanechá trvalý dojem, je stejně důležité jako samotné vytvoření portfolia. Můžete být příští velkou hvězdou, ale pokud vaše portfolio vypadá jako nahodile sestavený dokument ve Wordu, lidé, kteří vám mohou nabídnout ty vysněné zakázky, ho prostě přejdou.
Co kdyby existoval chytrý nástroj, který by vám ušetřil veškeré starosti s formátováním a designem portfolia? Generátory portfolií s umělou inteligencí vám pomohou sestavit vaše práce tak, aby vaše dovednosti byly prezentovány jasně a působivě.
Sestavili jsme přehled nejlepších generátorů portfolií s umělou inteligencí, které vám pomohou vytvořit personalizovaná digitální portfolia, aniž byste museli trávit hodiny zápasením s kódem nebo drahými šablonami. Pojďme se na ně podívat!
👀 Věděli jste, že? Dobře vytvořená online prezentace má významný vliv na rozhodnutí o přijetí. Ve skutečnosti přibližně každý druhý zaměstnavatel nepozve na pohovor uchazeče, kterého nemůže najít na internetu.
Přehled nejlepších generátorů portfolií s umělou inteligencí
Pojďme se krátce podívat na nejlepší generátory portfolií využívající umělou inteligenci a jejich klíčové funkce:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy všech velikostí pro řízení projektů a společná portfolia
|Správa úkolů, zobrazení projektů (Ganttův diagram, tabule, seznam), nástroje pro spolupráci, sledování času, integrace
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify s dalšími funkcemi a možnosti přizpůsobení pro podniky
|Durable
|Malé podniky a živnostníci, pro rychlou prezentaci online portfolia
|Tvůrce webových stránek s podporou AI, automatické generování obsahu, snadno použitelné rozhraní, integrovaná fakturace
|Bezplatný tarif s trvalým brandingem; placené tarify začínají na 15 $/měsíc/uživatel
|WIX ADI
|Jednotlivci a malé až střední podniky s rozmanitými portfolii
|Proces návrhu založený na umělé inteligenci, editor typu drag-and-drop, široká škála šablon a integrované obchodní nástroje
|Bezplatný tarif s logem Wix a omezeným úložištěm; prémiové tarify začínají na 17 $/měsíc/uživatel
|10Web
|Uživatelé WordPressu, kteří hledají vylepšení webových stránek pomocí umělé inteligence
|AI nástroj pro tvorbu webových stránek založený na WordPressu, automatická optimalizace webových stránek (rychlost, Core Web Vitals), spravovaný hosting
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|PortfolioBox
|Kreativní profesionálové, jako jsou fotografové a umělci
|Zaměřte se na vizuální portfolia, různá rozvržení galerií, schvalování klienty a integraci e-commerce
|Bezplatný tarif s omezenými funkcemi; profesionální tarify začínají na 10 $ za měsíc na uživatele.
|Framer AI
|Designéři upřednostňující webové stránky bez nutnosti programování a s bohatým vizuálním obsahem
|Generování webových stránek pomocí AI na základě zadání, výkonný vizuální editor, vestavěné animace, knihovna komponent
|Bezplatný tarif s subdoménou Framer; placené tarify začínají na 10 $/měsíc/web
|Webflow AI
|Designéři a vývojáři, kteří chtějí pokročilé vizuální ovládání
|Generování obsahu pomocí AI, výkonný vizuální editor s plnou kontrolou nad CSS, přizpůsobené interakce a animace
|Bezplatný tarif s subdoménou Webflow; placené tarify začínají na 18 $/měsíc/uživatel
|Canva
|Jednotlivci a malé týmy pro vizuálně přitažlivá a jednoduchá portfolia
|Uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop, rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon a designových prvků, funkce pro spolupráci
|Bezplatný tarif s mnoha funkcemi; placené tarify začínají na 15 $/měsíc/uživatel
|Decktopus
|Jednotlivci a týmy pro portfolia ve stylu prezentace
|Generování snímků pomocí AI, profesionálně navržené šablony, snadná integrace obsahu a analytika
|Bezplatný tarif s brandingem Decktopus; placené tarify začínají na 24,99 $/měsíc/uživatel
|Hostinger
|Včetně hostingu pro jednotlivce a malé a střední podniky
|Nástroj pro tvorbu webových stránek (Zyro), cenově dostupný webhosting, různé šablony, funkce pro e-commerce
|Ceny se výrazně liší v závislosti na hostingovém tarifu a doplňkových službách; přístup k nástroji pro tvorbu webových stránek je často součástí hostingových tarifů
Na co byste se měli zaměřit při výběru generátorů portfolií s umělou inteligencí?
Vytvoření výjimečného portfolia vyžaduje čas a dovednosti. Nástroje pro tvorbu portfolia s umělou inteligencí však dokážou vytvořit profesionální prezentaci během několika minut. Při výběru nástroje pro tvorbu portfolia mějte na paměti následující:
- Automatické vytváření portfolia: Pomocí AI automaticky formátujte své práce, dovednosti a úspěchy do propracovaných rozvržení
- Bohatá nabídka šablon: Vyberte si z široké škály šablon přizpůsobených různým stylům a oborům
- Chytrá personalizace: Přizpůsobte si fonty, barvy a rozvržení tak, aby odrážely vaši osobní značku
- Propojení s platformami: Propojte své portfolio s LinkedIn, GitHubem a dalšími profesními platformami a sdílejte jej snadno
- Flexibilita publikování: Sdílejte své portfolio jako soubor PDF, na vlastní doméně nebo prostřednictvím vloženého odkazu
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Optimalizujte svůj web pro skvělý zážitek při prohlížení na telefonech a tabletech
- Analytické a SEO nástroje: Sledujte výkonnost pomocí integrovaných analytických nástrojů a zvyšte viditelnost pomocí funkcí pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO).
- Zabezpečení dat: Chraňte své informace pomocí silného šifrování a transparentních zásad ochrany osobních údajů
🧠 Zajímavost: Koncept digitálních portfolií sahá až do roku 1989, kdy pedagogové začali elektronicky shromažďovat studentské práce pro archivační účely pomocí prvních počítačů a skenerů. V dnešní době mohou nástroje využívající umělou inteligenci proměnit vaše nápady v elegantní, interaktivní portfolia během pouhých několika minut.
Nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavatelsky neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde jsou nejlepší generátory portfolií s umělou inteligencí, které vaši práci představí tak, jak si zaslouží, a zdůrazní vaše tvůrčí schopnosti!
1. ClickUp (nejlepší pro prezentaci portfolia založeného na projektech a spolupráci)
Strávili jste hodiny zdokonalováním své práce – nenechte ji zapadnout ve starých složkách nebo roztroušených odkazech. S aplikací ClickUp pro práci můžete vytvořit elegantní, prohledávatelné portfolio, které nejen skvěle vypadá, ale také v pozadí tvrdě pracuje na tom, aby vaše projekty byly organizované, aktuální a připravené k prezentaci.
Začněte s ClickUp Portfolios, které vám umožní spojit více projektů, klientů a kreativních toků do jednoho přehledného vizuálního panelu. Každé portfolio obsahuje podrobnosti o projektu, jako je stav, termíny a pokrok, takže potenciální klienti mohou vidět nejen to, co jste udělali, ale také přesně to, jak pracujete. Můžete sledovat, upravovat a předvádět svůj pokrok jako profesionál.
To, co z něj dělá výkonný nástroj pro tvorbu digitálních portfolií, je to, že vám poskytuje aktualizace v reálném čase. Můžete si přesně přizpůsobit, co se zobrazí – například ukazatele průběhu, termíny, členy týmu a další – takže vaše zobrazení bude fungovat přesně tak, jak potřebujete.
Snadno můžete filtrovat a třídit podle projektu, stavu nebo priority, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější. Potřebujete informovat ostatní? Stačí sdílet náhled svého portfolia prostřednictvím odkazu se zainteresovanými stranami, aby všichni byli v obraze. Můžete dokonce přidat kontext pomocí poznámek, značek a příloh – to vše z jediného, přehledného panelu projektového portfolia.
Pokud chcete rychlé nastavení, šablona pro správu portfolia ClickUp vám nabízí snadný způsob, jak sledovat jak aktivní, tak dokončené projekty na jednom místě. Pomůže vám centralizovat projektová data, což usnadní aktualizaci a sdílení vašeho digitálního portfolia online.
Své dosavadní práce můžete uspořádat podle klienta, typu projektu nebo kampaně. To se hodí zejména tehdy, když chcete mít své portfolio vždy připravené pro klienta a svůj pokrok přehledný.
Zmínili jsme už, že všechny šablony portfolia v ClickUp jsou plně přizpůsobitelné? V tomto případě máte k dispozici 16 vlastních stavů, které vám pomohou sledovat každou fázi, kterou vaše práce prochází. Svým projektům můžete dodat větší hloubku pomocí šesti vlastních polí – jako jsou výdaje, pokrok a zůstatek – aby vám nic neuniklo.
Můžete také přepínat mezi různými zobrazeními, včetně hlavního seznamu portfolia a podrobného zobrazení SOP projektů, abyste získali jasnější přehled o všem. Navíc díky integrovanému sledování času ClickUp, praktickým štítkům a upozorněním na závislosti je udržování pořádku a dodržování harmonogramu mnohem snazší.
💡 Tip pro profesionály: Designéři mohou jít ještě o krok dál s šablonou úkolu ClickUp Design Portfolio, která obsahuje vizuální náhledy, štítky stavu, termíny a poznámky pro klienty – vše na jednom místě.
Potřebujete centralizovat obsah portfolia v flexibilním prostředí podporujícím spolupráci? Použijte ClickUp Docs a mějte všechny své návrhy, průběh prací, případové studie a reference klientů na jednom místě.
Můžete vkládat multimediální obsah – obrázky, videa, dokonce i seznamy úkolů – a vizuálně tak prezentovat svou práci, čímž vaše portfolio bude poutavější a informativnější. Strukturování obsahu je také jednoduché, díky podpoře vnořených stránek a podstránek, které vám umožní uspořádat portfolio podle projektů, dovedností nebo kategorií, což návštěvníkům usnadní vyhledání relevantních příkladů. Můžete tak přidat sekce pro reference, metriky nebo pracovní postupy ze zákulisí, abyste vyprávěli celý příběh, a ne jen ukázali finální produkt.
Dokumenty jsou obzvláště užitečné pro spolupráci. Týmy mohou dokumenty společně upravovat v reálném čase, přidávat komentáře a navrhovat změny – což je ideální pro společné vytváření popisů projektů nebo vylepšování obsahu před publikováním. Dokumenty lze sdílet veřejně bez nutnosti přihlášení, takže zasílání vašeho portfolia za účelem získání klientů nebo spolupracovníků je zcela bezproblémové.
Dokumenty můžete přímo propojit s konkrétními úkoly nebo projekty v ClickUp, takže vše zůstane propojené a snadno přístupné. Integrované nástroje pro zpětnou vazbu a správu verzí zajistí, že vaše portfolio bude vždy aktuální a v souladu s probíhající prací.
Používání více samostatných nástrojů s umělou inteligencí často vede k roztříštěnosti, kdy se psaní, design a formátování odehrávají odděleně. Bez sdíleného kontextu tvůrci tráví více času opravováním nesrovnalostí než skutečným vylepšováním svého portfolia.
📌 Například designér může použít ClickUp Docs k sepsání shrnutí projektu, vložení vizuálních návrhů a odkazů na finální výstupy. Tým pak může dokument zkontrolovat a okomentovat a po dokončení jej lze sdílet jako součást veřejného portfolia nebo integrovat do širší šablony pro sledování projektu.
Profesionálové, kteří chtějí vyprávět příběh za projektem nebo sepsat přehledy projektů či osobní biografie, by měli vyzkoušet ClickUp Brain – nejkomplexnější a kontextovou AI na světě. Je integrována do vašeho pracovního prostoru ClickUp, zná vaši práci a slouží také jako váš AI asistent pro psaní. Je to nejlepší způsob, jak kontextualizovat, generovat, vylepšovat a lokalizovat obsah vašeho portfolia.
Stačí zadat pokyn a nástroj vám pomůže navrhnout části portfolia, které budou skutečně znít jako vy, přičemž obsah zůstane výstižný, sebevědomý a bez překlepů.
ClickUp AI Knowledge Manager také dokáže okamžitě odpovědět na otázky týkající se jakýchkoli vašich projektů, dokumentů a znalostí týmu. Pro tvůrce portfolií to znamená, že můžete rychle vyhledat relevantní případové studie, výsledky projektů nebo zpětnou vazbu od klientů přímo ze svého pracovního prostoru, čímž zefektivníte způsob prezentace a aktualizace obsahu svého portfolia.
📮ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s nalezením informací, které v práci potřebují. Zatímco pouze 27 % uvádí, že je to snadné, zbytek čelí určitým obtížím a 23 % to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné v e-mailech, chatech a různých nástrojích, ztracený čas se rychle sčítá. S ClickUpem můžete v jediném pracovním prostoru přeměnit e-maily na sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každé čtvrtletí!
Co pro vás tedy tyto funkce ClickUp znamenají?
Získáte více než jen místo pro prezentaci hotových prací – ClickUp vám umožní zdůraznit váš proces, spolupráci a strategii prostřednictvím inteligentní správy produktového portfolia. Sdílejte aktualizace v reálném čase, vyzývejte k poskytování zpětné vazby a udržujte vše organizované pomocí AI.
💡 Tip pro pokročilé: Nastavte si vlastní agenta ClickUp Autopilot, který prohledává dokončené úkoly označené jako „Schváleno klientem“ a k hodnocení každého projektu využívá systém hodnocení v uživatelských polích – například „Dopad“, „Kreativita“ nebo „Spokojenost klienta“.
Pouze úkoly, které splňují vaši prahovou hodnotu kvality (např. 4 hvězdičky nebo více), spustí automatické vytvoření návrhu dokumentu ClickUp pro vaše portfolio, doplněného o shrnutí a vizuály generované umělou inteligencí. Tímto způsobem zůstane vaše portfolio přehledné a nezahlcené.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte průběh každého projektu v reálném čase, přidávejte milníky, stanovujte termíny a vizualizujte svůj pracovní postup, abyste potenciálním klientům předvedli své schopnosti v oblasti řízení projektů
- Nahrávejte krátká vysvětlující videa pomocí ClickUp Clips a předveďte průvodce projekty nebo designové volby
- Vytvářejte wiki stránky pomocí ClickUp Docs a dokumentujte svůj proces, inspirace nebo případové studie ve formátu, který lze sdílet
- Spolupracujte okamžitě s kolegy nebo klienty pomocí ClickUp Chat, aniž byste museli přepínat mezi nástroji
- Automatizujte rutinní úkoly v oblasti řízení projektů, jako je generování přehledů úkolů v reálném čase, aktualizace o postupu prací a akčních položek, pomocí řízení projektů založeného na AI prostřednictvím ClickUp Brain
- Předpovídejte termíny projektů, identifikujte potenciální překážky a navrhujte optimální přidělování úkolů pomocí agentů ClickUp AI.
- Shromažďujte zpětnou vazbu nebo nové kreativní zadání pomocí přizpůsobitelných formulářů ClickUp, které jsou přímo propojeny s úkoly.
Omezení ClickUp
- Načítání rozsáhlejších dokumentů a šablon portfolia může trvat déle.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času stráveného přepínáním mezi aplikacemi. Vím, že existují nástroje s umělou inteligencí, které mají docela efektivní bezplatnou verzi, ale neustálé přepínání mezi záložkami je únavné. A upřímně řečeno, když jsem v hlubokém pracovním nasazení, je to to poslední, co chci dělat. Umělou inteligenci používám hlavně k psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsala (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si designové portfolio pomocí ClickUp Whiteboards! Od generování obrázků pomocí AI až po vkládání poznámek od klientů přímo na tabuli – Whiteboards lze použít jako portál pro prezentaci portfolia, kde můžete s minimálním úsilím ukázat svou kreativitu.
Svou tabuli můžete také okamžitě sdílet, vložit do úkolů, exportovat jako PDF nebo na ní dokonce přímo chatovat. Je to jako živý, vizuální životopis, který s vámi komunikuje – a udržuje všechny v obraze.
2. Durable (nejlepší pro okamžité vytváření portfolií pomocí AI)
Durable je nástroj pro tvorbu portfoliových webových stránek, který využívá AI k vytváření personalizovaných online portfolií pouhými několika kliknutími. Zahrnuje základní obchodní funkce, jako je fakturace, správa vztahů se zákazníky (CRM) a dokonce i základní automatizaci marketingu – to vše z jednoho přehledného a přehledného ovládacího panelu.
Platforma nabízí širokou škálu šablon portfolií. Podporuje hladký export a publikování v různých formátech, díky čemuž je vhodná pro freelancery a kreativní profesionály, kteří hledají rychlé a flexibilní řešení pro vytváření a aktualizaci svého online portfolia.
Nejlepší funkce, které vydrží
- Vytvořte si webové portfolio několika kliknutími – AI se postará o design, rozvržení a výchozí obsah
- Optimalizujte pro vyhledávače pomocí integrovaných SEO nástrojů, není třeba žádné ruční nastavování
- Chraňte svůj web pomocí SSL, ochrany proti DDoS útokům a globálního doručování obsahu
- Přidejte vlastní funkce, jako jsou nástroje pro plánování a reference, a zvýšíte tak zájem návštěvníků
Trvalá omezení
- Návrhy generované umělou inteligencí nabízejí méně možností přizpůsobení ve srovnání s tradičními nástroji pro tvorbu webových stránek. To může omezit tvůrčí kontrolu nad rozvržením
Trvalé ceny
- Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Business: 25 $/měsíc na uživatele
Trvalá hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Durable?
Vytvoří webovou stránku za pouhých pět minut. Pokud chcete webovou stránku aktualizovat, nemůžete upravovat stávající verzi, musíte vytvořit nový projekt a poté na něm znovu pracovat.
3. WIX ADI (Nejlepší pro design řízený umělou inteligencí pro snadné vytváření portfolia)
Chcete vytvořit portfolio, které odráží váš kreativní a zároveň profesionální styl práce, aniž byste museli najímat vývojáře? Wix je uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu portfoliových webových stránek, který vytváří digitální portfolia připravená k publikování a kombinuje svobodu designu s chytrou automatizací.
Tento nástroj pro tvorbu webových stránek založený na umělé inteligenci nejprve položí několik otázek – jakou tvůrčí práci děláte a jaké jsou vaše estetické preference – a poté vygeneruje přizpůsobené rozložení webových stránek. Nejste ani omezeni na konkrétní šablonu; Wix vám dává plnou kontrolu nad úpravami, testováním a rozšiřováním vašeho online prostoru.
Nabízí také pokročilé funkce, jako jsou nástroje pro rezervace klientů, e-commerce, hosting videí a přizpůsobení SEO.
Nejlepší funkce WIX ADI
- Vyberte si z více než 900 hotových šablon a vytvořte si kvalitní portfolio, které bude ladit s vaší značkou
- Přizpůsobte si každý designový prvek pomocí intuitivního rozhraní, které vám dává plnou kontrolu
- Použijte úchvatné styly písma a barevná schémata, aby byl váš web vizuálně přitažlivý
- Přidejte úvodní animace a obrazové filtry, abyste upoutali pozornost návštěvníků
Omezení WIX ADI
- Některé integrace aplikací třetích stran vyžadují další kroky při nastavení
Ceny WIX ADI
- Light: 17 $/měsíc na uživatele
- Core: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 36 $/měsíc na uživatele
- Business Elite: 159 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze WIX ADI
- G2: 4,2/5 (více než 1 690 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 360 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WIX ADI?
Recenze Capterra zní:
Celkově byla moje zkušenost s Wixem 8/10. Bylo to perfektní pro webové stránky pro začátečníky a bylo snadné se to naučit a vytvořit si ho sám.
💡 Tip od profesionála: Vlastní webová stránka může výrazně zvýšit vaši online viditelnost a pomoci vám přilákat více klientů. Na rozdíl od spoléhání se výhradně na sociální sítě vám personalizovaná webová stránka umožňuje prezentovat svou práci strukturovaným a profesionálním způsobem, což klientům usnadňuje orientaci a porozumění vaší nabídce. Tento centralizovaný přístup nejen demonstruje váš závazek k vašemu řemeslu, ale také poskytuje plynulý zážitek návštěvníkům, kteří se chtějí dozvědět více o vašich službách.
4. 10Web (nejlepší pro tvorbu portfolia s podporou AI pro WordPress)
10Web je výsledkem spojení WordPressu s automatizací a snahou o zefektivnění. Nabízí flexibilitu WordPressu s designovým studiem bez nutnosti programování, což vám umožňuje popsat svou vizi a nechat AI, aby práci udělala za vás.
Jakmile bude vaše jedinečné portfolio vygenerováno, můžete si ho pomocí nástrojů WordPressu plně přizpůsobit. Navíc je hostováno na Google Cloud, což znamená, že je rychlé, bezpečné a spolehlivé. Editor s funkcí drag-and-drop, založený na Elementoru, vám dává kontrolu nad přizpůsobením každého aspektu zvoleného motivu vašeho webu.
10 nejlepších funkcí Webu
- Vylepšujte text, vizuální prvky a rozvržení pomocí AI Co-Pilot
- Využijte responzivní designy optimalizované pro mobilní zařízení a pokročilé bezpečnostní funkce
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro vyhledávače, který se umisťuje na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání
- Spravujte svůj web pomocí automatických aktualizací, profesionálního hostingu a podpory založené na Google Cloud.
Omezení 10Web
- Počáteční návrhy generované umělou inteligencí možná budou vyžadovat další úpravy, aby přesně odpovídaly vaší vizi.
Ceny 10Web
- AI Starter: 20 $/měsíc
- AI Premium: 30 $/měsíc
- AI Ultimate: 45 $/měsíc
Hodnocení a recenze 10Web
- G2: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 10Web?
Recenze na G2 zdůrazňuje jak klady, tak zápory:
Snadnost všeho, kde se kódování stalo minulostí a můžete vykonávat svou práci bez potíží jako dříve, snadná implementace a skvělé funkce, které vám umožňují přizpůsobit si web podle svých představ […] ovládací panel se někdy obtížně otevírá
5. PortfolioBox (nejlepší pro vizuálně působivá portfolia zaměřená na galerii)
Máte už dost fádní mřížky miniatur, která se vydává za portfolio? Portfoliobox je vytvořen speciálně pro kreativce – fotografy, designéry, ilustrátory a dokonce i vizážisty – a klade vizuální vyprávění do centra své platformy. Jeho šablony jsou navrženy tak, aby vaše práce mohla dýchat, s možnostmi rozvržení, které připomínají spíše kurátorské galerie než šablonovité webové stránky.
Online nástroj pro tvorbu portfolia je překvapivě komplexní: z jednoho ovládacího panelu můžete spravovat rezervace klientů, prodávat tisky nebo produkty a dokonce i blogovat. Funkce e-commerce a plánování jsou také integrovány, takže k provozování svého podnikání nebudete potřebovat žádné pluginy ani další nástroje.
Nejlepší funkce PortfolioBoxu
- Prodávejte digitální nebo fyzické produkty díky integrovaným funkcím obchodu a různým možnostem platby
- Spravujte rezervace na akce, kurzy nebo služby díky sledování dostupnosti v reálném čase
- Vyberte si ze šablon projektových portfolií a přidejte obsah, jako jsou galerie, životopisy nebo hudba – bez nutnosti programování
- Zvyšte svou viditelnost pomocí automatického SEO, které pomůže klientům najít vaši práci online
Omezení PortfolioBoxu
- Tento nástroj pro tvorbu portfoliových webových stránek je nejvhodnější pro samostatné umělce a malé firmy, ale nemusí být vhodný pro větší podniky.
Ceny PortfolioBoxu
- Zdarma
- Personal: 10,9 $/měsíc na uživatele
- Professional: 19,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze PortfolioBoxu
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PortfolioBoxu?
Líbí se mi, že je zde obrovský výběr stylů a rozvržení galerií, takže si můžete vybrat nejen to, co nejlépe vyhovuje vašemu uměleckému stylu, ale také každou jednotlivou kolekci či projekt… Automatické ukládání může na různých zařízeních občas zlobit – v prohlížeči na počítači však funguje naprosto spolehlivě.
6. Framer AI (nejlepší pro vytváření interaktivních portfolií na základě textových zadání)
Tento nástroj je určen pro kreativce, kteří chtějí proniknout na globální trh, aniž by ztratili svůj vlastní styl. Framer umožňuje snadné vytváření vícejazyčných interaktivních portfolií na základě jednoduchých textových zadání. Umělá inteligence generuje celé sekce, rozvržení a interakce, které vypadají, jako by je ručně naprogramoval mimořádně produktivní designér.
Jeho výjimečnou vlastností je způsob, jakým řeší lokalizaci. Namísto neohrabaných překladů nebo robotických frází vám Framer pomáhá vytvářet regionálně specifické verze vašich stránek, přičemž zachovává tón a nuance vašeho původního obsahu.
Nejlepší funkce Framer AI
- Přeložte svůj web okamžitě pomocí AI, která zachová hlas vaší značky a regionální styl
- Vylepšete svůj text pomocí vylepšení novým nebo stávajícím obsahem jediným kliknutím
- Přizpůsobte výstup AI nastavením tónu, kontextu a preferencí slov
- Ovládejte rozvržení, animaci a interaktivitu až do nejmenších detailů
Omezení Framer AI
- Pokročilé funkce, jako jsou vlastní komponenty AI, vyžadují určitý čas, než se s nimi naučíte pracovat.
Ceny Framer AI
- Mini: 10 $/měsíc za web
- Základní: 20 $/měsíc za web
- Pro: 40 $/měsíc za web
- Startup: 75 $/měsíc za web
- Scaleup: 200 $/měsíc za web
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Framer AI
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Framer AI?
Framer mi nabízí dokonalou kombinaci svobody v designu a výkonu při vývoji. Mohu vytvářet plně responzivní, interaktivní webové stránky, aniž bych se dotkl jediného řádku backendového kódu.
7. Webflow (nejlepší pro výkonné vizuální ovládání designu portfolia bez nutnosti programování)
Webflow AI je postaven na principu vizuálního vývoje. Poskytuje kreativcům přímý přístup k základním stavebním kamenům webu – HTML, CSS a JavaScriptu – avšak prostřednictvím rozhraní, které připomíná spíše software pro správu designových projektů než tradiční nástroj pro tvorbu webových stránek.
Můžete vytvářet vlastní struktury obsahu (například případové studie s jedinečným rozvržením, dynamické galerie obrázků nebo filtrovatelné knihovny projektů) bez nutnosti psát backendový kód. Animace jsou založeny na časové ose, což dává motion designérům a tvůrcům vizuálních příběhů nástroje k vytváření plynulých interakcí bez nutnosti spoléhat se na vývojářský tým.
Nejlepší funkce Webflow
- Automaticky generujte čistý, sémantický kód a hostujte jej na globálně distribuované infrastruktuře
- Vytvářejte pomocí AI nadpisy, výzvy k akci a struktury blogů, které odpovídají hlasu vaší značky
- Zrychlete svůj pracovní postup díky automatizovanému SEO a chytré organizaci obsahu
- Analyzujte zapojení návštěvníků pomocí AI statistik a zvyšte tak dopad svého webu
- Rozšiřte své portfolio od jednoduchého po pokročilé s plnou kontrolou nad designem a funkcemi
Omezení Webflow
- Budete potřebovat trochu času, abyste se s funkcemi AI seznámili a naučili se je efektivně využívat
- Kvalita výstupu AI závisí do značné míry na tom, jak dobře popíšete, co chcete
Ceny Webflow
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele
- CMS: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Webflow?
Moje zkušenost s Webflow byla celkově pozitivní a skvělá! Líbí se mi, jak je Webflow rozmanitý ve svých schopnostech a jak dokáže splnit požadavky na různých úrovních. Jsem s Webflow velmi spokojený a považuji ho za hvězdu ve svém oboru. Pro začátečníky, kteří s podobnými nástroji nemají žádné zkušenosti, to není nejjednodušší nástroj na naučení.
8. Canva (nejlepší pro rychlý a snadný návrh vizuálního portfolia pomocí šablon)
Bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek s portfoliem od Canva využívá nástroje AI (Magic Studio™) pro snadný design pomocí drag-and-drop a nabízí stovky přizpůsobitelných šablon portfolia. Můžete rychle sestavit digitální portfolio s integrovanými stockovými fotografiemi, videi a grafikou a publikovat ho online s bezplatnou doménou Canva nebo vlastní doménou.
Vyberte si z více než 50 000 šablon grafického designu a přizpůsobte je pomocí rozsáhlé knihovny zdrojů Canva. Tento online nástroj pro tvorbu portfolií odstraňuje technické překážky a zároveň vám ponechává kreativní kontrolu ve vašich rukou.
Nejlepší funkce Canva
- Použijte vlastní branding pomocí nástrojů pro loga, barvy a písma pomocí Brand Kit
- Upravujte fotografie okamžitě pomocí nástrojů AI, jako jsou Background Remover a Photo Enhancer
- Spolupracujte v reálném čase na sdílených portfoliích s členy týmu kdekoli
- Získejte přístup k milionům stockových fotografií, ikon a designových prvků přímo v rámci platformy
Omezení služby Canva
- Pokročilé funkce pro úpravu vektorů a správu vrstev jsou ve srovnání s profesionálním grafickým softwarem omezené
- Některé prvky šablon mají omezené možnosti přizpůsobení i u placených tarifů
Ceny služby Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na osobu
- Týmy: 10 $/měsíc na osobu (minimálně 3 osoby)
- Enterprise: Ceny na míru
- Vzdělávání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 730 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě?
Největší předností Canvy je množství šablon, které nabízí, a zároveň široké možnosti jejich přizpůsobení. Umožňuje vám vytvořit a přizpůsobit jakýkoli design, na kterém chcete pracovat, ať už potřebujete vytvořit jednoduchý návrh pro zveřejnění na sociálních sítích, nebo se chystáte vytvořit životopis.
9. Decktopus (nejlepší pro portfolia ve stylu prezentace využívající AI)
Decktopus vyniká tím, že klade AI do centra návrhu prezentací. Zatímco jiné nástroje se zaměřují na šablony, Decktopus využívá inteligentní algoritmy, které za vás vyřeší náročné rozhodnutí ohledně designu.
To znamená, že můžete soustředit svou energii na tvorbu poutavého obsahu, zatímco AI se postará o vizuální prvky, rozvržení a formátování.
Tento nástroj je ideální pro obchodní týmy a organizátory akcí, kteří potřebují rychle vytvořit skvěle vypadající prezentace. Jeho systém umělé inteligence se učí z vašich vstupů a preferencí a navrhuje rozvržení a designové prvky, které odpovídají vaší osobní značce a stylu.
Nejlepší funkce Decktopus
- Vytvářejte dynamická portfolia s více než 100 profesionálními příklady portfolií, které vám poslouží jako inspirace
- Vyberte si motivy a styly, které ladí s vaší značkou, s chytrými návrhy písem a barev
- Získejte zpětnou vazbu v reálném čase ohledně prezentace, od tempa až po řeč těla
- Vložte do snímků interaktivní formuláře, abyste mohli sbírat zpětnou vazbu a získávat potenciální zákazníky
Omezení Decktopus
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí se všemi možnostmi přizpůsobení pomocí AI.
Ceny Decktopus
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Decktopus
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Decktopus?
Recenzent Capterra říká:
Přizpůsobení šablon je ve srovnání s PowerPointem velmi snadné. Jakmile vyberete styl a barvu, můžete hned začít. Přizpůsobení šablon mi zabere méně než 10 minut. Výběr stockových obrázků je omezený. Ale vzhledem k tomu, že na internetu je k dispozici tolik bezplatných obrázků a ilustrací, není to velký problém.
10. Hostinger (nejlepší volba pro cenově dostupný hosting typu „vše v jednom“ a tvorbu portfolia)
Hostinger je jednoduchá webová platforma, která kreativcům nabízí přesně to, co potřebují k vytvoření solidního a profesionálního portfolia, aniž by se tento proces stal prací na plný úvazek. Je rychlá, cenově dostupná a příjemně přehledná.
Přináší skutečnou strukturu bez obvyklého zahlcení pro umělce, freelancery a designéry, kteří raději tráví čas tvorbou než se zabývají chaosem v pozadí. Díky komplexnímu řešení získáte hosting, přehledný a intuitivní nástroj pro tvorbu webových stránek, základní SEO nástroje a nezbytné bezpečnostní funkce – a to hned od začátku.
Nejlepší funkce Hostingeru
- Spravujte svůj web snadno pomocí ovládacího panelu hPanel vytvořeného na míru
- Získejte bezplatnou doménu a zajistěte si hladký přechod webových stránek s vybranými tarify
- Zabezpečte svůj web pomocí SSL, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitorování
- Zajistěte si rychlý výkon po celém světě díky serverové infrastruktuře rozložené na několika kontinentech
Omezení Hostingeru
- Není k dispozici telefonická podpora a některé nabídky k dokoupení při placení mohou působit trochu přehnaně
Ceny Hostingeru
- Prémiový nástroj pro tvorbu webových stránek: 11,99 $/měsíc
- Tvůrce firemních webových stránek: 13,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hostingeru
- G2: 4,4/5 (více než 708 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 302 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hostingeru?
Nízké ceny, komplexní služby zahrnující nákup domény, hosting, e-mail a nástroj pro tvorbu webových stránek. Snadný převod domény. Dobrá zákaznická podpora. Intuitivní rozhraní. Komplexní analýza webových stránek. Výběr šablon by mohl být lepší. Nastavení e-mailu je komplikované. Mohlo by být více integrací, zejména pro e-commerce.
Prezentujte své nejlepší práce s ClickUp
Vytvoření působivého digitálního portfolia vyžaduje více než jen shromáždění vašich nejlepších prací. Potřebujete správné nástroje, abyste mohli své kreativní projekty efektivně organizovat, prezentovat a sdílet.
ClickUp nabízí jednotný pracovní prostor, kde můžete vy a váš tým vytvářet úchvatná portfolia, která budou v souladu s vašimi cíli, a zároveň sledovat průběh práce v reálném čase.
Díky přizpůsobitelným funkcím můžete strukturu a prezentaci svého portfolia přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim konkrétním potřebám, ať už spravujete projektová portfolia, kolekce produktů nebo kreativní práci. Díky výkonným nástrojům pro spolupráci můžete shromažďovat zpětnou vazbu, upravovat priority a zajistit, aby všichni byli během celého procesu tvorby portfolia na stejné vlně.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano. Většina generátorů portfolií s umělou inteligencí je navržena pro reálné použití, jako jsou žádosti o zaměstnání, prezentace pro klienty a budování osobní značky.
Rozhodně. Nejlepší nástroje vám umožňují upravit rozvržení, vizuální prvky, texty a strukturu, takže portfolio odráží váš styl, nikoli obecnou šablonu.
Ne vždy. Mnoho tvůrců používá nástroje s umělou inteligencí k rychlejšímu vytváření a správě portfolií, které pak v případě potřeby publikují nebo vkládají do tradičních webových stránek.
Zaměřte se na skutečné projekty, výsledky a svůj postup, ne jen na finální vizuální podobu. Kontext, rozhodování a výsledky jsou důležitější než objem.
Používání menšího počtu nástrojů obvykle funguje lépe. Jediná platforma, která kombinuje organizaci, psaní, vizuální prvky a sdílení, pomáhá udržet vaše portfolio konzistentní a snáze udržovatelné.