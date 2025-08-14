Slack vs. GroupMe: Která aplikace pro zasílání zpráv je pro vás ta pravá?

Ať už vedete projekt, řídíte tým nebo se jen snažíte zabránit tomu, aby se skupinové chaty proměnily v chaos, správná aplikace pro zasílání zpráv může znamenat velký rozdíl.
Dobrá zpráva – existuje spousta skvělých možností, jak zvýšit produktivitu a zůstat ve spojení, organizovaní a pracovat chytřeji (ne tvrději).
Ne každá aplikace pro zasílání zpráv nebo komunikační nástroj však nabízí stejnou kombinaci funkcí a upřímně řečeno, možná ani nepotřebujete všechny ty zvonky a píšťalky.
Když týmy a studenti diskutují o tom, jak zůstat v kontaktu, stále se opakují dvě jména: Slack a GroupMe.
Porovnáme je vedle sebe, abychom vám pomohli určit, která z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Porovnání Slack a GroupMe v kostce
|Funkce
|Slack
|GroupMe
|Integrace
|Více než 2 000 integrací aplikací (Google Drive, Trello atd.)
|Žádné významné integrace aplikací
|Řízení projektů
|Integrované seznamy úkolů, dokumenty pro spolupráci (Canvas)
|Žádné nástroje pro správu úkolů
|Hlasové/videohovory
|Huddles, integrace se Zoomem a Teams
|Videohovory pouze přes Microsoft Teams
|Přístup
|Desktop, mobilní zařízení, web; podpora přístupu pro hosty
|Mobilní zařízení, web; podpora SMS (pouze v USA)
|Limit uživatelů
|Žádné tvrdé omezení; vhodné pro velké organizace
|Až 10 000 členů v jedné skupině
A když už si budete myslet, že jste viděli všechno, máme pro vás bonusový tip, který může zcela změnit váš způsob práce a chatování. Vyzkoušejte ClickUp
Co je Slack?
Slack je aplikace pro zasílání zpráv pro týmy. Umožňuje lidem komunikovat v reálném čase, individuálně nebo ve skupinách. Můžete vytvářet kanály pro různá témata, projekty nebo oddělení.
Umožňuje také sdílet soubory, označovat členy týmu a propojovat nástroje jako Google Drive nebo Zoom. Můžete zahájit hlasové nebo videohovory, aniž byste museli aplikaci opustit.
Slack si klade za cíl udržet pracovní konverzace na jednom místě, abyste se nemuseli spoléhat na dlouhé e-mailové vlákna nebo roztříštěné zprávy.
Funkce Slacku
Slack nabízí funkce, díky nimž je komunikace v týmu jasná, organizovaná a snadno spravovatelná. Zde je přehled toho, co nabízí:
Funkce č. 1: Kanály
Kanály seskupují konverzace podle týmu, projektu nebo tématu. Každý kanál je vyhrazený prostor, kde jsou související zprávy, soubory a nástroje uloženy společně.
Veřejné kanály zpřístupňují informace všem ve společnosti, zatímco soukromé kanály omezují přístup pouze na konkrétní členy. Toto nastavení usnadňuje týmům udržet si přehled a novým členům rychle se zapojit.
Funkce č. 2: Přímé zprávy
Přímé zprávy umožňují soukromé konverzace mezi dvěma nebo více osobami. Jsou užitečné pro rychlé aktualizace, vedlejší konverzace nebo citlivé diskuse.
Uživatelé mohou vytvářet skupinové DM pro menší týmy, které úzce spolupracují, aniž by potřebovaly celý kanál. Vše zůstává přehledné a snadno přístupné i později.
Funkce č. 3: Sdílení souborů
Slack usnadňuje nahrávání a sdílení dokumentů, tabulek, obrázků, souborů PDF a videí přímo v konverzaci. Soubory sdílené v kanálu nebo DM zůstávají propojené s historií zpráv.
Uživatelé mohou vyhledávat soubory později podle klíčového slova, typu souboru nebo podle toho, kdo je sdílel, což usnadňuje vyhledávání důležitých materiálů bez nutnosti prohledávat více aplikací.
Funkce č. 4: Integrace
Slack se propojuje s tisíci aplikacemi, jako jsou Google Drive, Zoom, Trello, Asana a Salesforce. Tyto integrace přinášejí přímo do Slacku oznámení, aktualizace projektů a nové úkoly.
Týmy mohou provádět mnoho úkolů, jako je schvalování dokumentů nebo připojení se k jednání, aniž by musely přepínat mezi různými platformami. Šetří to čas a udržuje pracovní postupy v pohybu v rámci jednoho pracovního prostoru.
Funkce č. 5: Huddles
Slack Huddles nabízí lehké hlasové a video chaty, které lze spustit okamžitě z jakéhokoli kanálu nebo DM. Hodí se pro rychlé kontroly, rychlejší řešení problémů nebo brainstorming nápadů bez nutnosti svolávat formální schůzku.
Huddles také podporuje sdílení obrazovky, což členům týmu umožňuje ukázat svou práci v reálném čase a spolupracovat na místě.
Funkce č. 6: Slack AI
Slack AI nabízí výkonné funkce vyhledávání a shrnování v placených tarifech Slacku. Uživatelé mohou klást otázky v přirozeném jazyce a dostávat stručné odpovědi s citacemi z historie konverzací svého týmu, což usnadňuje vyhledávání informací a rychlé seznámení se s projekty.
Platforma dokáže automaticky generovat souhrny kanálů a dlouhých vláken, což umožňuje rychlý přehled o diskusích, aniž byste museli číst každou zprávu.
Ceny Slacku:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 8,75 $ za uživatele a měsíc při ročním vyúčtování
- Business: 15 $ za uživatele a měsíc při ročním vyúčtování
- Enterprise: Individuální ceny
👀 Věděli jste to?
Studie ukazují, že osamělost se stává významným faktorem ovlivňujícím zapojení a výkonnost zaměstnanců – a nyní je uznávána jako skutečné obchodní riziko. Co je hlavní příčinou tohoto problému? Týmy se spoléhají výhradně na e-mail a chatovací aplikace, které rozptylují konverzace a omezují smysluplnou interakci. Proto je důležité vybrat správný komunikační nástroj. Čím více se váš tým cítí propojený, tím lépe spolupracuje, podporuje se navzájem a zůstává zapojený.
Co je GroupMe?
GroupMe je chatovací nástroj vlastněný společností Microsoft pro neformální skupinové chaty. Umožňuje uživatelům posílat texty, obrázky, videa a GIFy v soukromých skupinách. Můžete také posílat přímé zprávy pro individuální konverzace.
Funguje přes Wi-Fi, mobilní data nebo dokonce SMS. Lidé, kteří nemají tuto aplikaci, se mohou připojit a chatovat prostřednictvím běžných textových zpráv.
GroupMe se zaměřuje na zjednodušení skupinové komunikace. Je určeno pro studenty, přátele, rodiny, kluby a malé týmy, které chtějí snadný způsob, jak zůstat v kontaktu bez dalších funkcí.
Funkce GroupMe
GroupMe zajišťuje jednoduchou a snadno použitelnou skupinovou komunikaci. Zde je přehled toho, co nabízí:
Funkce č. 1: Skupinové chaty
Můžete vytvářet soukromé skupiny pro přátele, rodinu, kluby nebo týmy. Každá skupina funguje jako vlastní chatovací místnost, kde mohou lidé posílat textové zprávy, sdílet média a reagovat na zprávy.
Počet skupin, které můžete vytvořit, není nijak omezen, takže můžete oddělit různé oblasti svého života.
Funkce č. 2: Přímé zprávy
GroupMe vám umožňuje posílat soukromé zprávy jednotlivcům. To se hodí, když potřebujete rychle probrat něco stranou nebo sdílet něco, co nechcete, aby viděla celá skupina.
Přímé zprávy fungují stejně jako skupinové chaty, ale zůstávají mezi vámi a jednou další osobou.
Funkce č. 3. Podpora SMS
GroupMe funguje i v případě, že někdo nemá nainstalovanou aplikaci. Lidé se mohou připojit a chatovat prostřednictvím běžných textových zpráv.
Díky tomu je snazší zapojit všechny, ať už mají smartphone, základní telefon nebo prostě jen preferují SMS.
Funkce č. 4: Sdílení médií
Můžete posílat fotky, videa a GIFy přímo do jakéhokoli chatu nebo vytvářet ankety, abyste rychle zjistili, co si ostatní myslí o plánech. Média se zobrazují v konverzaci, takže je snadné sdílet momenty, aktualizace nebo podrobnosti o událostech.
Vše zůstává propojeno s historií chatu, takže můžete v případě potřeby přejít zpět a najít sdílené soubory.
Funkce č. 5: Vlastní oznámení
GroupMe vám dává kontrolu nad vašimi oznámeními. Můžete ztlumit konkrétní skupiny, vypnout upozornění během rušných hodin nebo přizpůsobit zvuky pro různé chaty.
Pomůže vám zůstat v kontaktu, aniž byste se cítili zahlceni neustálými upozorněními.
Ceny GroupMe
- Navždy zdarma
GroupMe je zdarma. Aplikaci si můžete stáhnout na iOS, Android nebo ji používat na webu bez jakýchkoli poplatků za předplatné. Pokud používáte SMS k odesílání nebo přijímání zpráv, mohou se na vás vztahovat standardní sazby za textové zprávy od vašeho operátora.
Aplikace také nabízí volitelné nákupy v aplikaci, jako jsou balíčky emodži, jejichž cena se pohybuje od 0,99 do 1,99 dolaru. Neexistují žádné prémiové úrovně ani placené aktualizace – pouze základní funkce dostupné všem uživatelům.
Slack vs. GroupMe: Porovnání funkcí
Jak jsme viděli, Slack i GroupMe jsou aplikace pro zasílání zpráv, ale každá slouží k jinému účelu. Slack je určen pro komunikaci na pracovišti a nabízí více nástrojů pro projekty a spolupráci. GroupMe se zaměřuje na jednoduché skupinové chaty pro běžné použití.
|Funkce
|Slack
|GroupMe
|Bonus: ClickUp
|Zprávy
|Zasílání zpráv v reálném čase v kanálech a přímých zprávách
|Skupinové chaty a přímé zprávy
|Chat v reálném čase, komentáře k úkolům a dokumentům pro kontextové týmové diskuse
|Hlasové/videohovory
|Huddles pro rychlé audio nebo video chaty. Integruje se s Zoom a Teams.
|Individuální a skupinové videohovory prostřednictvím Microsoft Teams
|Okamžité audio a video hovory v rámci chatů; integrace se Zoomem, Google Meet a dalšími video platformami
|Sdílení souborů
|Sdílejte dokumenty, obrázky a další soubory přímo v chatech
|Sdílejte fotografie, videa a GIFy ve skupinových chatech a přímých zprávách.
|Přidávejte soubory a zmiňujte úkoly nebo osoby přímo v chatech; sdílení podporuje Google Drive, Dropbox a další integrace.
|Funkce AI
|Slack AI pro vyhledávání v chatu, shrnutí vláken a rekapitulace kanálů; integrace Agentforce
|Microsoft Copilot pro základní vyhledávací funkce
|ClickUp Brain plně integrovaný do chatu, úkolů, dokumentů, tabulek a dalších funkcí; AI agenti pro konkrétní úkoly a pracovní postupy
|Integrace
|Propojuje se s více než 2 000 aplikacemi, jako jsou Google Drive, Trello, Salesforce
|Omezeno na základní funkce bez významných integrací aplikací
|Více než 1 000 integrací, včetně Slack, Google Drive, GitHub, Zoom a dalších
|Řízení projektů
|Integrované nástroje, jako jsou seznamy úkolů a Canvas pro společné dokumenty
|Základní plánování událostí v rámci skupin, žádné nástroje pro správu úkolů
|Pokročilá správa úkolů, dokumenty, tabule, cíle, automatizace a další
|Přizpůsobení
|Přizpůsobitelná oznámení, pracovní postupy a motivy
|Přizpůsobitelná oznámení a nastavení skupiny; omezený výběr motivů
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, stavy, zobrazení, automatizace a řídicí panely
|Přístup
|Desktop, mobilní zařízení a web. Podporuje přístup hostů pro externí uživatele.
|Mobilní zařízení a web. Podpora SMS pro uživatele bez smartphonů (pouze v USA).
|Desktop, mobilní zařízení a web. Možnosti sdílení pro hosty a veřejnost
|Limit uživatelů
|Žádné tvrdé omezení; funguje pro malé týmy i velké společnosti
|Až 10 000 členů v jedné skupině
|Žádné omezení počtu uživatelů; škálovatelné pro týmy všech velikostí
|Náklady
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify nabízejí více funkcí a integraci aplikací.
|Bezplatné použití; žádné placené verze
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify odemykají pokročilé funkce a integrace.
Nyní podrobně porovnejme standardní, ale nezbytné funkce aplikací Slack a GroupMe a podívejme se, jak fungují.
Funkce č. 1: Zasílání zpráv (skupinové a přímé zasílání zpráv)
Slack je určen pro práci. Používá kanály k organizaci konverzací podle týmu, projektu nebo tématu. Podporuje také vláknové odpovědi, takže lidé mohou odpovídat na konkrétní zprávy, aniž by zaplňovali hlavní chat. Přímé zprávy jsou k dispozici pro soukromé chaty mezi jednotlivci nebo malými skupinami. Můžete snadno prohledávat všechny zprávy a soubory.
GroupMe je určeno pro neformální skupinové chaty. Vytvoříte skupinu, pozvete lidi a začnete chatovat. Pro soukromé konverzace jsou k dispozici také přímé zprávy. GroupMe podporuje SMS, takže se uživatelé mohou zapojit do konverzací, aniž by si museli stahovat aplikaci.
🏆 Vítěz: Slack
Obě aplikace zvládají zasílání zpráv dobře, ale Slack nabízí více způsobů, jak udržet konverzace organizované a snadněji spravovatelné, zejména když počet zpráv roste.
Funkce č. 2: Sdílení médií a souborů
Sdílení souborů ve Slacku je jako rozšíření práce. Můžete vložit dokument, propojit soubor z Google Drive nebo sdílet video – to vše uprostřed konverzace.
Vše, co odešlete, se ukládá do chatu a v případě potřeby to lze vyhledat. To je důležité, když týmy opakovaně pracují se stejnými soubory.
GroupMe se drží základů. Můžete posílat fotky, krátká videa nebo memy. To je vše. Funguje dobře pro neformální aktualizace – fotky z výletů, pozvánky na akce, odkazy na hudbu – ale nic víc.
🏆 Vítěz: Slack
Pokud jde jen o neformální konverzaci, GroupMe vám poslouží. Pokud jsou součástí vaší práce soubory, Slack je zvládá lépe.
Funkce č. 3: Hlasové a videohovory
Slack nabízí funkci Huddles – rychlé neformální hovory, které lze zahájit z jakéhokoli kanálu nebo přímé zprávy. Můžete zapnout video, sdílet svou obrazovku a pozvat další účastníky.
Huddles jsou určeny pro spontánní konverzace bez nutnosti plánovat schůzku. V bezplatných tarifech jsou Huddles omezeny na dva účastníky; placené tarify umožňují až 50 účastníků.
GroupMe je propojen s Microsoft Teams, pokud jde o funkci volání. Videohovor můžete zahájit přímo ze skupinového chatu nebo jej naplánovat jako součást události. Toto nastavení je užitečné pro větší, plánované schůzky. GroupMe podporuje hovory s až 100 účastníky.
🏆 Vítěz: Remíza!
Obě aplikace nabízejí možnosti volání, takže si můžete vybrat tu, která vám vyhovuje. Huddles od Slacku se hodí spíše pro rychlé, spontánní diskuse, zatímco integrace GroupMe s Teams je zaměřena na plánované skupinové schůzky s velkým počtem účastníků.
Slack vs. GroupMe na Redditu
Prošli jsme Reddit, abychom zjistili, jak lidé porovnávají Slack a GroupMe. V několika vláknech uživatelé sdíleli jasné důvody, proč by jeden nástroj mohl fungovat lépe než druhý, zejména pokud jde o skupinovou komunikaci.
Mnoho uživatelů uvedlo, že Slack efektivněji zvládá větší nebo lépe organizované skupiny.
Slack může zobrazit 16 řádků textu, obrázek a gfycat na stejném místě, kde GroupMe může zobrazit pouze dva obrázky a jeden řádek textu.
Slack může zobrazit 16 řádků textu, obrázek a gfycat na stejném místě, kde GroupMe může zobrazit pouze dva obrázky a jeden řádek textu.
Uživatelé také chválili, jak Slack odděluje konverzace:
Více kanálů v jedné skupině, což nám umožňuje mít kanál pro vše, co potřebujeme, aniž by bylo obtížné mezi kanály přepínat. GroupMe slučuje všechny kanály a chaty dohromady pro každou skupinu.
Více kanálů v jedné skupině, což nám umožňuje mít kanál pro vše, co potřebujeme, aniž by bylo obtížné mezi kanály přepínat. GroupMe slučuje všechny kanály a chaty dohromady pro každou skupinu.
GroupMe však stále funguje dobře pro jednoduchou komunikaci.
GroupMe. Pro nás funguje.
GroupMe. Pro nás funguje.
Uživatelé Redditu se zdají být zajedno: pokud vaše skupina potřebuje strukturu a funkce zaměřené na podnikání, Slack je vhodnější volbou. Pokud chcete jen zůstat v kontaktu bez velkého nastavování, GroupMe splní svůj účel.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a GroupMe
Slack a GroupMe samozřejmě splní svůj účel, ale co když potřebujete víc než jen zprávy a média?
Možná vás už unavuje přeskakování mezi aplikacemi jen proto, abyste mohli sledovat úkoly, sdílet aktualizace nebo udržovat přehled v konverzacích. Možná chcete nástroj, ve kterém chat, dokumenty a termíny skutečně fungují společně. Právě proto je tu ClickUp.
ClickUp je aplikace, která obsahuje vše, co potřebujete pro práci. Kombinuje úkoly, chaty, dokumenty a cíle na jednom místě, takže se váš tým může soustředit na práci, aniž by musel přepínat mezi různými nástroji. Ať už ClickUp používáte k čemukoli, poskytne vám vše, co potřebujete, v jednom přehledném zobrazení.
Žádný nepořádek. Žádné izolované systémy. Jen jedno pracovní prostředí, kde je vše propojeno – zprávy vedou k akcím, dokumenty podporují úkoly a cíle zůstávají viditelné. Pokud vám Slack a GroupMe připadají omezené, ClickUp je vylepšení, o kterém jste ani nevěděli, že ho potřebujete.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá jako hlavní formu týmové komunikace e-mail a chat. To často vede k rozptýlení důležitých informací mezi různé nástroje, což týmům ztěžuje udržet si soulad a pracovat efektivně.
ClickUp sdružuje vše na jednom místě – konverzace, zprávy, komentáře, úkoly a dokumenty – pro snazší spolupráci týmu.
Podívejme se na klíčové funkce ClickUp, díky kterým je lepší volbou než Slack a GroupMe.
Výhoda ClickUp č. 1: Udržujte konverzace na jednom místě díky ClickUp Chat
ClickUp Chat spojuje vaše konverzace a práci na jednom místě.
Diskutujte o projektu v chatu a jediným kliknutím proměňte jakoukoli zprávu v úkol. Už žádné kopírování poznámek nebo ztráta kontextu – vše zůstává propojené a organizované.
Potřebujete dohnat dlouhou diskuzi? Umělá inteligence ClickUp dokáže shrnout diskuze, zvýraznit klíčové body a dokonce navrhnout kroky, které je třeba podniknout. Je to jako mít asistenta, který vás informuje bez zbytečného zmatku.
ClickUp Chat podporuje kanály pro diskuse celého týmu a přímé zprávy pro soukromé konverzace. Můžete také zahájit hlasové nebo videohovory přímo z chatu, což umožňuje plynulou spolupráci v reálném čase.
Díky integraci chatu s úkoly, dokumenty a cíli zajišťuje ClickUp, že vaše komunikace je vždy propojena s vaší prací. Nejde jen o chatování – jde o to, aby se věci dělaly.
Výhoda ClickUp č. 2: Proměňte komentáře v akce pomocí přiřazených komentářů ClickUp
Díky přiřazeným komentářům v ClickUp se nic neztratí v záplavě informací. Místo toho, abyste zanechali poznámku a doufali, že ji někdo vyřídí, můžete jakýkoli komentář přiřadit členovi týmu a proměnit jej v jasný, sledovatelný úkol.
Komentář se zobrazí v jejich pracovní frontě a zůstane tam, dokud nebude označen jako vyřešený. To znamená žádné hádání, žádné připomínky a žádné přehlédnuté detaily. Každý ví, co má dělat – a kdy.
Přiřazené komentáře fungují napříč úkoly, dokumenty a chaty. Ať už tedy poskytujete zpětnou vazbu k dokumentu nebo upozorňujete na něco v diskuzi, můžete si být jisti, že se to vyřídí.
Je to jednoduchý způsob, jak udržet práci v chodu a konverzace produktivní, zejména když týmy řeší více priorit najednou.
Výhoda ClickUp č. 3: S ClickUp Tasks zvládnete více práce
Úkoly ClickUp jsou místem, kde práce začíná. Ať už sledujete rychlou opravu nebo řídíte velký projekt, úkoly vám umožňují přiřadit vlastníky, stanovit termíny, přidat kontext pomocí vlastních polí a nastínit každý krok procesu.
Velké projekty můžete rozdělit na dílčí úkoly, přidat kontrolní seznamy a vytvořit závislosti, abyste ukázali, co je třeba udělat jako první. Vše zůstává propojené, takže váš tým vždy ví, co bude dál.
Každý úkol má prostor pro komentáře, soubory, odkazy a aktualizace. Nemusíte přepínat na jiné nástroje ani prohledávat chaty – vše je na jednom místě.
ClickUp Tasks vám poskytuje kontrolu bez zbytečné složitosti. Je to základ, který udržuje týmy organizované, sladěné a posouvá je vpřed.
Výhoda ClickUp č. 4: Pracujte chytřeji s pracovním prostorem využívajícím umělou inteligenci
ClickUp Brain je komplexní asistent s umělou inteligencí, který proniká do všech aspektů vaší práce v rámci ClickUp. Je navržen nejen k analýze stávající práce, ale také k aktivní pomoci při jejím vytváření a správě.
ClickUp Brain nejen usnadňuje konverzace, ale také vám aktivně pomáhá s prací. Můžete klást otázky týkající se projektů, žádat o souhrny nebo dokonce vytvářet úkoly přímo z chatu.
Potřebujete najít dokument, aktualizovat úkol nebo rychle zjistit stav projektu? Stačí se zeptat ClickUp Brain v chatu a ten vám poskytne okamžité, praktické odpovědi z celého vašeho pracovního prostoru – už nemusíte přepínat mezi záložkami nebo prohledávat vlákna.
Správa úkolů je stejně hladká díky funkcím ClickUp Brain na podnikové úrovni. Můžete vytvářet, aktualizovat nebo vyhledávat úkoly pomocí přirozeného jazyka – stačí napsat, co potřebujete.
Chcete přidělit úkol, nastavit termín nebo zkontrolovat pokrok? ClickUp Brain to zvládne během několika sekund, takže váš tým bude pracovat v souladu a projekty budou postupovat vpřed. Pomůže vám dokonce stanovit priority práce a odhalit překážky.
Chystáte se na schůzku? Nechte ClickUp AI Notetaker, aby ji za vás nahrál a přepsal, včetně rychlých poznámek a návrhů úkolů k následnému zpracování.
Navíc můžete v ClickUp dokonce použít Autopilot Agents k vyhledávání odpovědí, vytváření obsahu nebo automatizaci opakujících se a časově náročných pracovních postupů.
Pro týmy zvyklé používat více nástrojů, jako je Slack, ClickUp Brain vše spojuje dohromady, přesně tam, kde to potřebují. Výsledek? Rychlejší rozhodnutí, méně chyb a skutečně propojený pracovní postup.
ClickUp One Up #5: Propojte více než 1 000 nástrojů pomocí integrací
Díky výkonnému integrovanému chatu, spolupráci v reálném čase a komentářům ke konkrétním úkolům ClickUp eliminuje potřebu samostatné aplikace, jako je Slack. Místo přeskakování mezi specializovanými nástroji mohou týmy komunikovat, spravovat projekty a automatizovat pracovní postupy – vše na jednom místě.
A pokud váš tým stále používá Slack, ClickUp se s ním hladce integruje, takže můžete postupně centralizovat svou práci, aniž byste o něco přišli. Berte to jako své komplexní pracovní centrum – včetně chatu.
ClickUp: Lepší způsob, jak chatovat, spolupracovat a dokončit práci
Slack i GroupMe mají své silné stránky, ale pokud hledáte jeden nástroj s robustními funkcemi pro zpracování chatů v reálném čase, správu úkolů, dokumentů a dalšího, ClickUp to všechno zvládne.
Je to víc než jen zasílání zpráv. Je to základna vašeho týmu pro organizovanou, propojenou a produktivní práci.
Zaregistrujte se do bezplatného plánu ClickUp a sjednoťte své konverzace, projekty a cíle na jednom místě.