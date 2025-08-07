Jotform vs. Formstack: Který nástroj pro tvorbu formulářů je pro vás ten pravý?

Snažíte se vybrat mezi Formstack a Jotform? Jste na správném místě.
Ať už optimalizujete pracovní postupy, shromažďujete údaje o zákaznících nebo automatizujete schvalování, oba nástroje nabízejí výkonné funkce pro tvorbu formulářů, ale pokud jde o integraci, přizpůsobení a automatizaci, mají velmi odlišný přístup.
Tento blogový příspěvek rozebírá klíčové funkce a ceny každého nástroje, aby vám pomohl učinit správné rozhodnutí pro váš tým. Představíme vám také třetího konkurenta, ClickUp, který vám umožní vytvářet formuláře a spravovat následnou práci, vše na jedné platformě.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Jotform vs. Formstack v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám pomůže rozhodnout, který nástroj pro tvorbu formulářů je pro vás ideální:
|Funkce
|Jotform
|Formstack
|⭐️ Bonus: ClickUp
|🎯Hlavní zaměření
|Poutavé vytváření formulářů bez nutnosti programování se zaměřením na zlepšení míry odezvy
|Zpracování dat, automatizace pracovních postupů a procesy založené na dodržování předpisů
|All-in-one platforma pro produktivitu a správu úkolů s integrovanou umělou inteligencí
|Nejlepší pro
|Start-upy, pedagogové a týmy, které hledají poutavé a vizuálně atraktivní formuláře
|Zdravotnictví, finance, lidské zdroje a další odvětví, která se řídí předpisy a vyžadují pokročilé pracovní postupy.
|Týmy všech velikostí – od start-upů po velké podniky –, které potřebují integrovat vlastní formuláře do svých každodenních pracovních postupů.
|🖱️Snadné použití
|Formuláře s funkcí drag-and-drop a zaměřením na rozvržení
|Funkce drag-and-drop s inteligentním předvyplňováním polí
|Úkoly typu drag-and-drop, přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.)
|📋 Šablony
|Více než 10 000 šablon připravených k použití
|Omezený počet šablon, pokročilé přizpůsobení
|Rozsáhlé, přizpůsobitelné šablony pro úkoly, projekty a pracovní postupy
|🔗 Sdílení
|QR kódy, vlastní subdomény a vkládání
|Integrace CRM, platební brány a marketingových nástrojů
|Sdílené formuláře, úkoly a dokumenty s veřejnými/soukromými odkazy
|💬 Správa odeslaných údajů
|Automaticky převádí odeslané formuláře do formátu PDF, zakazuje odesílání po uplynutí lhůty a odesílá potvrzovací e-maily.
|Sleduje částečné odeslání, nabízí kampaně na obnovení opuštěných formulářů a poskytuje informace o úzkých místech.
|Automaticky převádějte odeslané údaje na přiřaditelné a sledovatelné úkoly a spouštějte automatizační sekvence.
|🔌 Integrace
|Omezené integrace
|Rozsáhlé integrace (např. Salesforce, platební brány)
|Více než 1 000 integrací (např. Slack, Google Drive, Zoom)
|⚖️ Soulad s předpisy
|Základní funkce pro zajištění souladu s předpisy
|Navrženo pro odvětví s vysokými požadavky na dodržování předpisů, jako je zdravotnictví, finance a lidské zdroje.
|Soulad s GDPR, HIPAA a SOC 2
|💰 Ceny*
|Zdarma až 129 $/měsíc (na míru pro podniky)
|99 až 299 USD/měsíc (na míru pro podniky, doplňky za příplatek)
|Zdarma až 19 $/uživatel/měsíc (na míru pro podniky)
Co je Jotform?
Jotform je online nástroj pro tvorbu formulářů, který byl založen s myšlenkou vytvářet publikovatelné formuláře bez nutnosti programování. Je oblíbenou volbou pro start-upy a pedagogy, kteří se zaměřují na zlepšení míry odezvy. Představte si ho jako hřiště pro tvorbu formulářů s více než 10 000 šablonami připravenými k použití.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro tvorbu formulářů Jotform dělá vaše formuláře stejně atraktivní jako webové a mobilní aplikace, od registrací na akce až po přijímání pacientů. Kromě správy formulářů nabízí také funkce pro tvorbu aplikací, úpravy PDF a sběr elektronických podpisů.
Funkce Jotform
Pojďme si stručně připomenout, proč je Jotform tak populární. Zde jsou tři jedinečné funkce formulářů, které vynikají a usnadňují jejich tvorbu.
Funkce č. 1: Tvorba formulářů zaměřená na rozvržení
Jotform je zaměřen na jednoduché vytváření vlastních formulářů. Jeho rozhraní typu drag-and-drop to umožňuje díky editovatelnému rozvržení, které vám pomůže vytvořit ideální formulář. To pomáhá týmům vytvářet efektivní a atraktivní průzkumy a otázky, namísto omezení odpovědí na základní textová pole.
Nástroj také poskytuje několik šablon průzkumů a formulářů pro zpětnou vazbu, které lze snadno replikovat jedním kliknutím. Jotform navíc uchovává podrobné, ale relevantní informace díky nastavení kalendáře pro plánování schůzek, možnostem okamžitého nahrávání fotografií a jasné podmíněné logice.
Funkce č. 2: Vlastní sdílení a generování QR kódů
Dalším zajímavým aspektem Jotform je snadné sdílení toho, co jste vytvořili a shromáždili. Z různých možností sdílení formulářů je pro vyplňování externích formulářů nejúčinnější generování QR kódů, které uživatelům umožňuje naskenovat kód a vyplnit dotazník odkudkoli.
Tyto formuláře lze také snadno vložit do vaší webové stránky a přizpůsobit jejich URL pomocí vlastních odkazů na subdomény, abyste posílili identitu své značky. Stručně řečeno, vaše online formuláře se dostanou přesně tam, kde jsou potřeba.
Funkce č. 3: Rozmanitá nastavení odesílání a automatické odpovědi
Jotform také nabízí podrobnou kontrolu nad tím, jak uživatelé odesílají a tvůrci ukládají informace. To zahrnuje automatickou konverzi odeslaných údajů do upravených dokumentů PDF, které jsou ideální pro uchovávání záznamů nebo sdílení s klienty. Po uplynutí termínu vám Jotform umožňuje deaktivovat odesílání údajů, abyste mohli efektivněji spravovat svá data.
Kromě odesílání formulářů nabízí tyto nástroje také šikovné automatizační funkce, jako je ukládání odpovědí v průběhu vyplňování a dokonce i odesílání potvrzovacích e-mailů o odeslání formuláře. Díky tomu je proces sběru dat mnohem spolehlivější a pohodlnější.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele
- Silver: 49 $/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
📮ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným AI agentům a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po AI generované souhrny projektů můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní AI agenty pro vaše formuláře během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Co je Formstack?
Zatímco Jotform podporuje rychlé vytváření formulářů, Formstack upřednostňuje zpracování dat. Jedná se o další nástroj pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, který je známý především díky zefektivnění složitých pracovních postupů a automatické transformaci nezpracovaných odpovědí z formulářů do strukturovaných procesů.
Jako alternativa k Jotformu je Formstack vhodný pro týmy ve zdravotnictví, financích a lidských zdrojích, které potřebují více než jen sběr dat. Podporuje odvětví, která se řídí předpisy, pomocí výkonných funkcí, jako je podmíněné směrování, elektronické podpisy a bezpečné ukládání dat.
Jedná se o kompletní sadu pro automatizaci procesů, která také nabízí generování dokumentů a schvalování na základě informací zachycených ve vašich formulářích.
Funkce Formstack
Zajímá vás, v čem vyniká Formstack jako řešení pro správu formulářů? Zde je přehled některých z jeho nejlepších funkcí.
Funkce č. 1: Přizpůsobení polí a předvyplnění
Kromě editoru typu drag-and-drop, který nevyžaduje žádné programování, nabízí Formstack také inteligentní funkci předvyplňování polí. Tato funkce umožňuje formulářům načítat známá uživatelská data z databází a systémů, což snižuje množství ručního zadávání a urychluje vyplňování formulářů. Řešení také nabízí více konfigurací backendu, jako je ukládání dat a vlastní oprávnění pro úpravy a prohlížení.
Funkce č. 2: Automatizace kroků
Místo toho, aby uživatelé museli vyplňovat jeden dlouhý formulář, Formstack umožňuje tvůrcům vytvářet dynamické, vícestupňové zážitky. Automatizace logiky kroků vede respondenty různými cestami na základě jejich odpovědí, díky čemuž jsou formuláře lehčí a osobnější.
Jeho pokročilá podmíněná logika také řídí způsob zpracování dat a jejich přenos do integrovaných aplikací. Ačkoli nastavení zní složitě, ve skutečnosti zlepšuje podrobnost odpovědí a kvalitu získaných poznatků.
Funkce č. 3: Konverzní sada a integrace
Formstack přináší významnou podporu pro zvýšení míry odezvy. Jeho Conversion Kit nabízí přehled o úzkých místech, sledování částečného odeslání a kampaně na obnovení opuštěných formulářů, což vám pomůže odhalit poklesy a v reálném čase doladit výkon formuláře.
Snadno se také propojuje s CRM systémy, jako je Salesforce, platebními bránami a marketingovými nástroji, čímž promění odeslané údaje v kompletní pracovní postupy, aniž byste museli přecházet mezi několika aplikacemi.
Ceny Formstack
- Formuláře: Od 99 $/měsíc
- Balíček: Od 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
👀 Věděli jste? V roce 1838 navrhla Statistická společnost v Londýně první formální metodu dotazníku pro sběr dat – což byl jeden z prvních milníků ve strukturovaném průzkumném výzkumu.
Jotform vs. Formstack: Porovnání funkcí
Jotform dělá z vytváření formulářů hru, zatímco Formstack se zaměřuje na vylepšení způsobu, jakým shromažďujete a spravujete data. V závislosti na vašem použití vám může jeden z nich vyhovovat lépe. Pojďme si podrobně projít jejich schopnosti.
Funkce č. 1: Přizpůsobení a formátování formulářů
První dojem je u formuláře velmi důležitý. Dobře navržený formulář vypadá profesionálně a uživatele hladce provede od začátku až po odeslání.
Jotform podporuje širší škálu typů otázek, což uživatelům poskytuje větší kreativní kontrolu při navrhování formulářů pro různé případy použití.
Formstack naopak vyniká v konfiguraci vlastních polí, což umožňuje přizpůsobené shromažďování dat, které může být velmi specifické pro potřeby daného podniku.
🏆Vítěz: Jotform má náskok u týmů, které chtějí vytvářet složité formuláře v různých formátech. Na druhou stranu, flexibilita Formstacku na úrovni polí je výhodou pro specializované scénáře sběru dat, kde záleží na přesnosti.
Funkce č. 2: Podmíněná logika a inteligentní pracovní postupy
Formuláře by měly být chytře přizpůsobené a reagovat na odpovědi uživatelů, což umožňuje efektivní podmíněná logika. Zobrazování irelevantních datových polí vyvolává dojem, že celý formulář nebyl určený právě pro vás.
Formstack vyniká výkonnými logickými funkcemi, které vytvářejí plynulé a responzivní toky formulářů. Jotform také nabízí podmíněnou logiku, ale není tak intuitivní a snadno ovladatelná, zejména když se formuláře stávají delšími a složitějšími.
🏆 Vítěz: Formstack vyhrává toto kolo díky snadno vytvářeným, vysoce dynamickým logickým tokům. Jotform funguje dobře pro menší formuláře, ale u složitých formulářů může zpomalit stávající procesy vašeho týmu.
Funkce č. 3: Kompatibilita s externími integracemi
Správné zpracování dat začíná tím, jak dobře jsou vaše formuláře propojeny s nástroji, které již používáte. Proto musí všechny oblíbené online nástroje pro tvorbu formulářů, které si vyberete, disponovat silnou a spolehlivou integrací.
Jotform se integruje s více než 100 aplikacemi, od Google Sheets a Slacku po HubSpot a PayPal. Umožňuje vám automatizovat celé procesy přímo z nástroje pro tvorbu formulářů.
Formstack také podporuje hlavní integrace, ale zaměřuje se na podnikové připojení, jako jsou CRM, e-mailové marketingové platformy, automatizace dokumentů a platební brány.
🏆 Vítěz: Toto kolo končí remízou! Zatímco Jotform pokrývá více nástrojů pro zpětnou vazbu, Formstack vyniká v hluboké integraci do podnikání. Pro šířku zvolte Jotform, pro hloubku Formstack.
Funkce č. 4: Rozmanitost a kvalita šablon
Při vytváření formulářů může být rozhodujícím faktorem řešení, které je připravené k okamžitému použití. Koneckonců, nikdo nechce pokaždé začínat od nuly.
Jotform nabízí více než 10 000 šablon a pokrývá téměř všechny případy použití, od registrací na akce po interní přijímání, více než mnoho jiných nástrojů pro tvorbu formulářů.
Formstack nabízí možnosti pro konkrétní obchodní potřeby, ale neposkytuje takovou rozmanitost šablon.
🏆 Vítěz: Jotform je jasným vítězem, pokud jde o objem a rozmanitost šablon. Podniky však mohou zvážit kurátorské šablony Formstacku, aby zjistily, zda jsou pro jejich konkrétní použití vhodnější.
👀 Věděli jste? Od roku 1937 britský projekt Mass‑Observation najímal dobrovolné pozorovatele, aby zaznamenávali deníky každodenního života a otevřené odpovědi. Jejich práce během korunovace krále Jiřího VI. a druhé světové války formovala výzkum veřejného mínění a přetvořila odpovědi v průzkumech na skutečné zážitky, nikoli jen čísla.
Jotform vs. Formstack na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé opravdu myslí o Jotform a Formstack – a jejich zpětná vazba nám poskytla dobrý přehled o tom, jak tyto nástroje fungují v praxi.
Pokud jde o přizpůsobení, uživatel Redditu juxhinam zdůraznil, že Jotform nenabízí tolik možností ovládání designu:
Formuláře Jotform jsou prostě fádní a nenabízejí mnoho možností přizpůsobení.
Formuláře Jotform jsou prostě fádní a nenabízejí mnoho možností přizpůsobení.
Další vlákno na subredditu zdůraznilo možnosti podpory jednotlivých nástrojů, přičemž tým Jotform reagoval mnohem rychleji.
S podporou Jotform jsem neměl žádný problém... Podpora Formstack? Za dva týdny jsem od nich neslyšel ani slovo.
S podporou Jotform jsem neměl žádný problém... Podpora Formstack? Za dva týdny jsem od nich neslyšel ani slovo.
Formstack však vede, pokud jde o pokročilé integrace, zejména pro podnikové nástroje jako SharePoint:
V Formstacku lze nahrávat na web SharePoint a vytvářet složky na základě odpovědí v polích formuláře... PERFEKTNÍ!
V Formstacku lze nahrávat na web SharePoint a vytvářet složky na základě odpovědí v polích formuláře... PERFEKTNÍ!
Obecný konsenzus? Pro jednodušší potřeby a rychlé, nákladově efektivní nastavení použijte Jotform. Pokud potřebujete hlubší integraci a pokročilé pracovní postupy, ale nevadí vám určité zpoždění podpory, Formstack je robustní volba s bohatými funkcemi.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Jotform a Formstack
Proč se spokojit pouze s tvorbou formulářů, když můžete vytvořit kompletní systém pro správu práce? To znamená okamžitá data z formulářů, úžasné přehledy a vizuální prvky založené na datech.
ClickUp nabízí toto vše a ještě více v rámci jedné komplexní platformy. S více než 30 nástroji a 1000 integracemi předčí Jotform a Formstack ve všech ohledech, od vytváření průzkumů mezi zaměstnanci až po analýzu dat a prezentaci výsledků vašich formulářů.
Christa Keers, vedoucí projektová manažerka na Univerzitě v Missouri, perfektně shrnuje výhody:
Díky tomu, že jsme všechny přivedli na jednu platformu, jsme ušetřili spoustu času a zbytečného přenášení dat sem a tam, protože vše máme na jednom místě. Nahradili jsme alespoň 3 nástroje ClickUpem a také jsme sjednotili komunikaci z několika platforem.
Díky tomu, že jsme všechny přivedli na jednu platformu, jsme ušetřili spoustu času a zbytečného přenášení dat sem a tam, protože vše máme na jednom místě. Nahradili jsme alespoň 3 nástroje ClickUpem a také jsme sjednotili komunikaci z několika platforem.
Podívejme se, proč je ClickUp nejlepší alternativou k Formstack i Jotform.
ClickUp má výhodu č. 1: Formuláře ClickUp
Pokud s tvorbou formulářů teprve začínáte, ClickUp Forms je ideální nástroj pro tvorbu formulářů na této platformě. Toto řešení založené na umělé inteligenci nabízí různé typy otázek a vlastní pole, které vám pomohou vytvářet personalizované a kontextově relevantní průzkumy.
Přidejte krátká nebo dlouhá textová pole, rozevírací seznamy pro otázky s jedním nebo více výběry, vlastní pole pro e-maily a telefonní čísla a další. Vylepšete formulář pomocí podmíněné logiky a sbírejte pouze nejrelevantnější data pro váš průzkum nebo dotazník.
Formulář ClickUp můžete také přizpůsobit barvami, logy a motivy vaší značky. Všechny odpovědi se okamžitě aktualizují ve vybraných zobrazeních ClickUp a lze je snadno sledovat v prostoru Forms Hub. Navíc konfigurace vlastních výpočtů nebo reCAPTCHA trvá jen několik sekund.
🧠 Zajímavost: Pokaždé, když někdo vyplní formulář ClickUp, jeho odpověď se okamžitě stane úkolem ClickUp – včetně předvyplněných polí, příloh a pravidel pro přiřazení, pokud jste je nastavili. To znamená, že příjem dat není nikdy jen pasivním sběrem dat. Je připraven k akci od samého začátku.
Podívejte se na naše video o nové verzi a zjistěte, jak jsme formuláře vylepšili, aby byly flexibilnější a užitečnější!
Chcete se vyhnout vytváření formuláře od nuly, ale přesto dosáhnout požadovaných výsledků? ClickUp nabízí spoustu šablon, které vám pomohou.
Můžete začít s šablonou formuláře ClickUp, která velmi usnadňuje přechod od shromažďování informací k přijetí opatření. Umožňuje vám použít hotový formulář s nezbytnými kontaktními poli a spoustou přizpůsobitelných sekcí, které můžete upravit pro jakékoli použití.
Využijte jeho několik přizpůsobitelných zobrazení k přehlednému seskupení odpovědí podle fáze odeslání a přidělené osoby. Tip od profesionála? Zobrazení tabule je skutečným zlomem, pokud chcete rychlý vizuální přehled o tom, jak si vede váš průzkum.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Brain a ClickUp Autopilot Agents
Díky AI asistentům, automatizacím a agentům, kteří zvyšují naši produktivitu, by správa formulářů již neměla být manuální úlohou.
Díky nejkomplexnější pracovní AI na planetě, známé jako ClickUp Brain, se to nikdy nestane.
Brain, navržený jako váš vestavěný pracovní génius, vám pomáhá vytvářet přesné otázky pro vaše průzkumy a analyzovat výsledky formulářů. Dokonce tyto poznatky přeměňuje na chytré projektové briefy, seznamy úkolů a produktové strategie pomocí jednoduchých, přirozených jazykových pokynů.
Brain je také expertem na odhalování hlubokých vzorců ve vašich odpovědích ve formulářích. To je ideální pro zjišťování vztahů mezi produkty, ideálních demografických údajů a dokonce i sentimentu zákazníků. Pouhými několika kliknutími dokonce transformuje akční položky kolem odpovědí na nové úkoly. Poté vám AI Assign pomůže delegovat je na správné členy týmu a AI Prioritize vám pomůže přejít od poznatků k akci bez zpoždění.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Autopilot Agents k okamžitému třídění a zpracování příchozích formulářů bez jakýchkoli překážek nebo zmeškaných následných kroků.
Řekněme, že váš marketingový tým používá formulář ClickUp k shromažďování kreativních požadavků. Můžete vytvořit vlastní agenta Autopilot, který bude:
- Přečtěte si odpověď ve formuláři
- Automaticky označujte úkoly podle typu požadavku (např. „příspěvek na sociálních sítích“ vs. „vstupní stránka“).
- Přiřaďte jej správnému designérovi nebo copywriterovi.
- Nastavte termín splnění podle naléhavosti
- V případě potřeby přidejte podúkoly, jako například „Úvodní hovor“ nebo „Sběr aktiv“.
Jedním odesláním se celý proces přijímání vyřídí rychle, přesně a plně automatizovaně.
V tomto videu se dozvíte, jak vytvořit agenta v ClickUp:
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizace ClickUp
Nejde jen o AI; platforma také nabízí ClickUp Automations, které vám ušetří spoustu práce. Jsou obzvláště užitečné pro rozsáhlé kroky založené na pravidlech.
Díky tomu jsou ideální pro předvídatelné pracovní postupy, jako je přidělování úkolů, zveřejňování komentářů nebo odesílání následných e-mailů, když odpověď ve formuláři splňuje konkrétní kritéria. Definujete spouštěče, volitelné podmínky a poté akce – např. přiřadit žadatele k „naléhavému“ návrháři, když odpověď v rozevíracím seznamu odpovídá „Návrh“.
💡 Tip pro profesionály: Pokud si nejste jisti, jak nastavit logiku mezi spouštěčem a akcí, dejte ClickUp Brain pokyn v jednoduché angličtině, aby vytvořil automatizaci, a on to za vás udělá.
ClickUp má výhodu č. 4: Dashboardy ClickUp
Obáváte se, že vám v těch všech odpovědích uniknou klíčové vzorce? Nemějte obavy, ClickUp Dashboards vám pomůže. Jedná se o dokonalý vizualizační nástroj pro zjišťování trendů v oblasti zákaznických služeb, sledování vaší pozice na trhu nebo předvádění statistik spokojenosti zaměstnanců vedení.
Dashboardy získávají živou zpětnou vazbu od uživatelů přímo z vašich formulářů, úkolů a databází a jsou vybaveny přizpůsobitelnými kartami, grafy a tabulkami pro přehledy prodejů, sledování výdajů, přizpůsobené zprávy z průzkumů a další. Jediným kliknutím můžete pomocí umělé inteligence proměnit jakýkoli graf nebo obrázek v akční body.
Stručně řečeno, panel ClickUp vám ukáže kompletní obraz; není třeba žonglovat s tabulkami.
🧠 Zajímavost: Nejste fanouškem složitých dashboardů? AI karty ClickUp v dashboardech interpretují vaše data za vás. Namísto pouhého zobrazení počtu úkolů nebo stavu odpovědí shrnují vzorce, zvýrazňují překážky a dokonce navrhují další kroky pomocí ClickUp Brain, podobně jako datový analytik zabudovaný přímo do vašeho pracovního prostoru.
Závěr: ClickUp nabízí integrované formuláře, které se přímo propojují s úkoly, automatizacemi a pracovními postupy, čímž zefektivňují sběr dat a provádění úkolů na jednom místě. Na rozdíl od Jotform a Formstack eliminuje nutnost přepínání mezi nástroji tím, že propojuje odpovědi ve formulářích s reálnou prací.
Vylepšete tvorbu a analýzu formulářů pomocí ClickUp
Formuláře jsou nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem, jak shromažďovat primární data – přímo od potenciálních zákazníků, bez ztráty informací.
Zatímco Jotform vytváří rychlé a flexibilní formuláře s mnoha šablonami, Formstack je navržen pro komplexnější pracovní postupy a integraci na podnikové úrovni. Naše srovnání samozřejmě zdůrazňuje rozdíly, ale proč se spokojit s jedním, když můžete spojit oba aspekty a vylepšit je pomocí specializovanějších funkcí?
ClickUp vám vše nabízí na dosah ruky – výkonné vytváření formulářů, vizualizace, funkce umělé inteligence, komplexní automatizace, správu dat a správu úkolů.
Jste připraveni posunout správu a analýzu formulářů na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!