Campfire vs. Slack: Který nástroj pro týmový chat je lepší?

Jste unaveni z přílišného množství chatů, zmeškaných aktualizací a celodenního přepínání mezi aplikacemi?
Nástroje jako Slack a Campfire jsou navrženy tak, aby tento problém vyřešily a pomohly týmům hladce komunikovat, sdílet informace a spolupracovat.
Obě aplikace mají za cíl zjednodušit interní komunikaci, ale fungují odlišně a hodí se pro různé typy týmů. V tomto blogu rozebíráme, co Slack a Campfire nabízejí, a jejich předplatné.
Navíc vám představíme bonusový nástroj, který zefektivní spolupráci celého vašeho týmu
Campfire vs. Slack v kostce
Chcete rychlý náhled? Zde je stručné srovnání Slack a Campfire:
|Funkce
|Slack
|Campfire (prostřednictvím Basecamp)
|🌼 Bonus: ClickUp
|Spolupráce
|Kanály, přímé zprávy, huddles, klipy, Slack Connect, aktualizace v reálném čase, sdílení souborů
|Integrovaný chat s úkoly, komentáři, dokumenty, chatem, tabulemi, aktualizacemi v reálném čase, sdílením souborů a společnou úpravou dokumentů.
|Řízení projektů
|Vlastní pracovní postupy, sledování úkolů pomocí seznamů, šablon, pláten a automatizací
|Základní sdílení souborů a zpráv v rámci projektů Basecamp
|Integrace
|Týmy jakékoli velikosti, které potřebují komplexní řešení pro správu projektů, spolupráci, AI a automatizaci.
|Vyhledávání a historie
|Vyhledávání na podnikové úrovni v chatech, souborech a připojených nástrojích
|Prohledávatelná historie chatů s vláknovými zprávami
|Výkonné vyhledávání založené na umělé inteligenci napříč úkoly, dokumenty, chaty, přílohami a komentáři
|Snadné použití
|Plně vybavený, ale může vyžadovat zaškolení
|Jednoduché rozhraní, snadné nastavení pro malé týmy
|Intuitivní rozhraní s přizpůsobitelnými zobrazeními, vhodné pro týmy všech velikostí.
|Nejlepší pro
|Střední a velké týmy, které potřebují robustní nástroje a hlubokou integraci
|Malé týmy, které používají Basecamp nebo hledají minimální komunikaci zaměřenou na chat
|Týmy jakékoli velikosti, které potřebují komplexní řešení pro správu projektů, spolupráci, AI a automatizaci.
Co je Slack?
Slack je cloudová platforma pro zasílání zpráv určená pro řízení projektů, která zefektivňuje komunikaci týmů všech velikostí.
Pokud váš tým prosperuje díky rychlým konverzacím a sdílení souborů, máte štěstí. Platforma nabízí vyhrazené prostory, kde mohou členové týmu rychle přistupovat k informacím, aby od samého začátku rozuměli kontextu projektů.
Díky dalším funkcím, jako jsou kanály, přímé zasílání zpráv, sdílení souborů a integrace aplikací, udržuje Slack konverzace organizované a zajišťuje plynulý a hladký pracovní postup.
Cíl? Nahradit nekonečné e-mailové konverzace rychlými a flexibilními týmovými diskuzemi!
Strategie týmové komunikace pro efektivní spolupráci
Funkce Slacku
Slack nabízí model freemium, který je ideální pro týmy různých velikostí a potřeb.
Platforma je vybavena výkonnými nástroji, které usnadňují a zrychlují týmovou práci. Zde jsou některé z jejích klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Spolupráce
Díky Slacku se chaty neztrácejí v nekonečných e-mailech. Týmy mohou komunikovat prostřednictvím tematických kanálů, které udržují soubory, konverzace a aktualizace organizované a transparentní. Můžete si jej nainstalovat na mobilní zařízení i stolní počítač a zajistit tak plynulou komunikaci.
Slack Connect rozšiřuje stejnou snadnost i na klienty nebo partnery mimo vaši společnost. Můžete chatovat pomocí textových zpráv, pořádat rychlé ranní Huddles pro hlasové nebo videohovory, sdílet obrazovku nebo vytvářet Clips, krátké nahrávky, aby všichni byli informováni i přes různé rozvrhy.
Funkce č. 2: Řízení projektů
Slack nabízí výkonné funkce pro správu projektů, které zefektivňují celý životní cyklus projektu, od plánování po realizaci, a to vše na jedné platformě. Projekty můžete zahájit pomocí šablon, které obsahují předem nakonfigurované kanály, seznamy, plátna a pracovní postupy, které si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Plátna fungují jako centrální uzel vašeho projektu, kde můžete vkládat důležitý obsah, spolupracovat s týmem prostřednictvím komentářů a dokonce přidávat automatizace, které zjednodušují rutinní úkoly. Pro správu projektové práce poskytují seznamy prostor pro spolupráci týmů, kde mohou sledovat úkoly a udržovat pořádek.
Společně tyto funkce vytvářejí soudržné a intuitivní prostředí, které usnadňuje plánování, organizaci a provádění práce přímo ve Slacku.
Funkce č. 3: Integrace
Díky nástroji Workflow Builder vám Slack umožňuje snadno automatizovat každodenní úkoly, od jednoduchých až po složité procesy. Slack se integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive a Salesforce, takže můžete vytvářet automatizované pracovní postupy, které fungují přímo ve Slacku.
Do svých pracovních postupů můžete dokonce zapojit umělou inteligenci a automatizovat akce, sumarizovat kanály a propojit data CRM pro chytřejší rozhodování.
Funkce č. 4: Vyhledávatelné informace
Podnikové vyhledávání Slacku jde nad rámec jednoduchého porovnávání klíčových slov. Vytváří jednotné, prohledávatelné centrum propojením všech vašich klíčových aplikací a datových zdrojů třetích stran, jako jsou Google Drive, Salesforce a další.
Díky umělé inteligenci dokáže vyhledávání porozumět otázkám v přirozeném jazyce a poskytnout komplexní, shrnuté odpovědi, nikoli pouze seznam odkazů. Respektuje také oprávnění uživatelů a zajišťuje, že uvidíte pouze informace, ke kterým máte přístup.
Agentforce jde ještě o krok dál a zavádí autonomní AI agenty, kteří fungují jako digitální pracovní síla.
Například lze agenta nakonfigurovat tak, aby odpovídal na žádosti o IT podporu, shrnul historii účtu zákazníka ze Salesforce a dokonce automatizoval akce ve Slacku, jako je vytvoření nového kanálu pro projekt nebo aktualizace projektového plátna s klíčovými podrobnostmi.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Co je Campfire?
Campfire je integrovaný nástroj pro skupinový chat v reálném čase od Basecamp, který byl navržen pro zefektivnění komunikace v týmech. Namísto tradičních e-mailů nebo roztříštěných zpráv vytváří Campfire centralizovanou virtuální místnost, kde si členové týmu vyměňují texty, soubory, úryvky kódu a nápady v reálném čase.
Jako součást balíku Basecamp se hladce integruje do pracovních postupů projektu, díky čemuž je spolupráce v reálném čase plynulejší a efektivnější. Jeho funkce jsou obzvláště užitečné pro rychlé aktualizace, brainstormingové schůzky a neformální týmové chaty.
Funkce Campfire
Campfire nabízí jednoduchý a organizovaný prostor pro spolupráci menších týmů.
Týmy mají přístup k soukromým chatům – nebo pingům – a mohou využívat neomezenou historii chatů, aby měly jistotu, že všechny důležité informace budou uloženy pro budoucí použití. Zde je vše, co Campfire nabízí:
Funkce č. 1: Spolupráce
Campfire umožňuje okamžité zasílání zpráv mezi členy týmu v rámci projektu Basecamp. Váš tým může sdílet aktualizace, klást rychlé otázky a vést neformální diskuse, což je ideální pro spolupráci bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Tato funkce je zásadní pro udržení agilního pracovního toku a zajištění toho, aby všichni byli na stejné vlně. Tok informací můžete spravovat pomocí vlastních oznámení a zmínek (@), které konkrétně upozorní členy týmu, když je potřeba jejich příspěvek. Tím se zabrání ztrátě důležitých zpráv v konverzaci a zajistí se včasné odpovědi.
Funkce č. 2: Řízení projektů
Sdílení souborů v Campfire je plynulé a intuitivní. Ať už se jedná o dokument, obrázek nebo úryvek kódu, soubory můžete snadno nahrávat a prohlížet přímo v chatu.
Díky tomu odpadá nutnost používat těžkopádné přílohy e-mailů nebo externí odkazy a veškerá komunikace a zdroje týkající se projektu jsou přehledně uspořádány na jednom místě.
Integrace jako Enchant mohou také spouštět automatické aktualizace se všemi informacemi v Basecamp Campfire Room.
Funkce č. 3: Integrace
Campfire se integruje s více než 30 nástroji, což vašemu týmu umožňuje spravovat konverzace bez přecházení mezi platformami.
Vzhledem k tomu, že Campfire je integrován do Basecampu, můžete také propojit několik platforem třetích stran pro sledování času, smlouvy, návrhy a další.
Funkce č. 4: Vyhledávatelné informace
Všechny konverzace v Campfire se automaticky ukládají a lze je plně prohledávat. Vytváří se tak komplexní historický záznam, ke kterému se lze kdykoli vrátit, což je neocenitelné pro nové i stávající členy týmu, kteří se potřebují rychle zorientovat, nebo pro nahlížení do minulých rozhodnutí.
Aby byly rušné chaty organizované a soustředěné, Campfire používá vlákna, která vám umožňují odbočit od hlavní konverzace a diskutovat o konkrétních bodech. Díky tomu můžete snadno sledovat více diskusí současně a najít potřebné informace, když je potřebujete.
Ceny Campfire
Campfire byl sloučen s Basecamp a je k dispozici pro integraci. Zde jsou podrobnosti o cenách Basecamp:
- Navždy zdarma
- Plus: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
Campfire vs. Slack: Porovnání funkcí
Slack i Campfire jsou nástroje určené ke zefektivnění týmové komunikace a spolupráce, ale vyhovují různým organizačním potřebám. Slack je silná platforma pro spolupráci s bohatými funkcemi, která je ideální pro větší týmy a složité pracovní postupy.
Campfire, který se spojil s Basecamp, se naopak zaměřuje na jednoduchost a komunikaci v reálném čase pro řízení projektů.
Porovnejme tyto dvě platformy na základě klíčových funkcí, abychom zjistili, jak se od sebe liší.
Funkce č. 1: Spolupráce
Slack nabízí širokou škálu funkcí, které přesahují rámec základních zpráv. Díky kanálům, přímým zprávám, sdílení souborů a výkonným vyhledávacím funkcím mohou týmy komunikovat organizovaným a efektivním způsobem.
Campfire se zaměřuje na chatování v reálném čase a sdílení souborů přímo v rámci projektů a nabízí tak jednodušší a cílenější přístup. Díky tomu jsou informace neustále k dispozici, což vám umožňuje rychleji dokončovat projekty.
🏆 Vítěz: Campfire vyhrává toto kolo. Integrovaný přístup Campfire umožňuje lepší kontext a informovanou komunikaci o projektech, což je ideální pro rychlý průběh práce napříč různými odděleními.
Funkce č. 2: Řízení projektů
Slack sice není nástrojem pro správu projektů, ale hladce se integruje s nástroji pro správu projektů, což vám umožňuje přijímat aktualizace a spravovat úkoly v rámci vašich kanálů.
Campfire je funkce chatu v reálném čase zabudovaná přímo do Basecampu, komplexní platformy pro správu projektů. Jelikož je nedílnou součástí Basecampu, který zahrnuje nástroje pro seznamy úkolů, plánování a sdílení dokumentů, získáte ve výchozím nastavení nativní integraci, takže nemusíte používat samostatný nástroj pro sledování úkolů nebo správu pracovních postupů.
🏆 Vítěz: V tomto případě vítězí Campfire. Funkce Slacku se více zaměřují na plynulou spolupráci, zatímco Campfire pomáhá také spravovat časové osy projektů.
Funkce č. 3: Integrace
Jednou z největších předností Slacku jsou jeho integrační schopnosti, které uživatelům umožňují připojit se k více než 2 000 aplikacím třetích stran. Díky této úrovni integrace se Slack hladce zapojí do stávajících pracovních postupů a poskytuje uživatelům flexibilitu při používání nástrojů, na které jsou již zvyklí.
Zatímco Campfire (chatovací funkce) nabízí některé základní integrace, širší platforma Basecamp má rostoucí počet integrací, i když ne v takovém rozsahu jako Slack. Integrace Basecampu jsou často navrženy tak, aby vylepšily jeho nativní funkce pro správu projektů, se zaměřením na nástroje pro sledování času, fakturaci a reporting.
K propojení Basecampu s jinými platformami můžete použít služby jako Zapier.
🏆 Vítěz: Slack zde získává body navíc. Díky jeho bohatým funkcím a všestrannosti je snadné zajistit plynulý pracovní postup.
Funkce č. 4: Vyhledávatelné informace
Pokud jde o vyhledávání informací, podnikové vyhledávání Slacku je zcela jedinečné. Představte si ho jako jediný vyhledávací panel pro všechny znalosti vaší společnosti.
Campfire od Basecampu vám naopak pomůže zabránit chaosu v konverzacích.
Zatímco Campfire je určen pro neformální chatování v reálném čase, Basecamp má také samostatnou nástěnku pro formálnější diskuse. Zde můžete organizovat konverzace do přehledných a snadno čitelných vláken. Toto nastavení zajišťuje, že důležité rozhodnutí týkající se projektu a klíčové informace lze snadno najít a později k nim odkazovat, což zabraňuje jejich ztrátě v každodenním povídání.
🏆 Vítěz: Remíza. Slack má výhodu v rozsahu, zatímco Campfire vede u těch, kteří mají zájem o jednoduchý a přehledný prostor.
Slack vs. Campfire na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, který nástroj preferují firmy. Při vyhledávání Slack vs. Campfire se mnoho uživatelů shoduje, že Slack má komplexní sadu funkcí.
Zatímco Campfire je ideální pro týmovou komunikaci, Slack nabízí pokročilé funkce, které pomáhají zajistit plynulý pracovní postup.
Někteří uživatelé však oceňují jeho jednoduchost. Jeden uživatel na Redditu řekl:
Campfire je slibná aplikace pro skupinový chat, kterou můžete ve své společnosti používat ke komunikaci se svými týmy.
Je to jednoduché a nedostanete komplexní nebo výkonné funkce jako Slack nebo Teams. Tuto aplikaci můžete použít pro primární funkci – komunikaci s týmy.
Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně mazání historie chatů na serveru Slack a doporučili používat Campfire pro zálohování chatů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a Campfire
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nahrazuje roztříštěné chaty, ztracené vlákna a nesouvislé nástroje.
A to nejlepší? Konverzace, úkoly, dokumenty a spolupráce jsou nyní k dispozici v jednom plynulém pracovním prostoru. Je to vše, co váš tým potřebuje, aniž by musel opustit aplikaci.
Pojďme společně prozkoumat jeho funkce a zjistit, jak můžete usnadnit spolupráci!
ClickUp má jednu výhodu: ClickUp Chat
Rozbité chaty, neorganizované úkoly a ztracené vlákna již nebudou problémem.
S ClickUp Chat můžete zahájit konverzace ve veřejných kanálech, aby všichni členové vašeho týmu byli informováni o tom, co se děje.
Takto jej můžete používat:
- Nikdy neztraťte přehled o akčních položkách: Okamžitě přiřaďte komentáře správné osobě nebo je převedete na úkoly, aby vám nic neuniklo.
- Proměňte konverzace ve výsledky: Jediným kliknutím přeměňte chatové diskuse na úkoly, které lze realizovat – už žádné zapomenuté následné kroky.
- Mějte kontext vždy po ruce: Automaticky propojujte úkoly, dokumenty a chaty, aby váš tým měl vždy kompletní přehled.
- Pracujte rychleji s AI: Získejte chytré návrhy pro automatické vytváření úkolů, shrnování vláken a další funkce, které vám ušetří čas a námahu.
- Sdílejte důležité aktualizace: Vytvářejte příspěvky pro oznámení, aktualizace a diskuse, aby všichni byli informováni.
- Snadné schůzky a rekapitulace: Spouštějte hovory jediným kliknutím a dostávejte automatické souhrny s vyznačením všech klíčových bodů.
- Spolupracujte v reálném čase: Používejte Syncups pro audio nebo video hovory přímo v ClickUp – nejsou potřeba žádné další nástroje.
ClickUp One Up #2: Úkoly ClickUp
Hledáte funkci, která vám pomůže udržet vaše úkoly organizované a snížit tak počet zbytečných komunikací? ClickUp Tasks automatizuje práci, zlepšuje spolupráci a propojuje všechny vaše nástroje pro produktivitu, jako jsou Docs, Chat a Whiteboards, s integrovanou umělou inteligencí.
Zde je několik příkladů, jak usnadňuje týmovou spolupráci při každém úkolu:
- Přizpůsobte úkoly svému pracovnímu postupu: Používejte vlastní pole, kategorie a typy úkolů, které odpovídají jedinečným procesům vašeho týmu.
- Automatizujte rutinní práce: Ušetřete čas díky automatickému přidělování úkolů, oznámením a aktualizacím stavu – soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
- Centralizujte a zefektivněte: Přidávejte úkoly do více seznamů projektů a udržujte všechny diskuse na jednom místě, abyste eliminovali duplicity.
- Mějte přehled o pokroku: Sledujte stav projektu a informace o výkonu na první pohled, abyste mohli lépe rozhodovat.
- Proměňte vstupy v akce: Automaticky převádějte odeslané formuláře na úkoly pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
- Přesné stanovení priorit: Nastavte vlastní stavy a úrovně priority, aby se váš tým soustředil na to nejdůležitější.
- Vizualizujte propojení: Propojte související úkoly se závislostmi, abyste viděli dopad projektu a mohli efektivně spravovat časové osy.
- Komplexní správa: Spravujte úkoly, kalendáře, připomenutí a úkoly z jedné jednotné platformy.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš inteligentní asistent pro pracovní prostor, který je navržen tak, aby váš tým postupoval vpřed bez ztráty času. S ním se už nikdy nebudete muset o nic starat!
Stačí se zeptat a umělá inteligence automaticky načte kontext z vašich chatů a úkolů. ClickUp Brain zajistí, že všichni budou informováni, budou se soustředit na to nejdůležitější a budou jednat v souladu.
Zde je několik příkladů, jak ClickUp Brain přináší hodnotu a zajišťuje hladký průběh vaší práce:
- Okamžitý kontext, vždy po ruce: Nikdy neztraťte přehled o důležitých detailech – ClickUp Brain zobrazuje relevantní informace z vašich konverzací a úkolů právě v okamžiku, kdy je potřebujete.
- Snadná spolupráce: Propojením poznatků z chatových vláken a aktualizací úkolů pomáhá ClickUp Brain vašemu týmu efektivněji spolupracovat a rychleji se rozhodovat.
- Proaktivní pomoc: Získejte včasná připomenutí, návrhy a souhrny na základě probíhajících diskusí a projektových aktivit, aby vám nic neuniklo.
- Více modelů umělé inteligence pro chytřejší výsledky: ClickUp Brain vám umožňuje přístup k několika velkým jazykovým modelům (LLM), které poskytují nejpřesnější, nejrelevantnější a nejjemnější odpovědi pro vaše jedinečné potřeby.
- Generování obrázků a kreativní podpora: Okamžitě generujte obrázky a vizuální prvky přímo ve svém pracovním postupu, což vám pomůže realizovat nápady, aniž byste museli opustit ClickUp.
- Vyhledávání na webu a odpovědi v reálném čase: Získejte přístup k aktuálním informacím z webu prostřednictvím Brain, abyste měli vždy k dispozici nejnovější poznatky a data pro svá rozhodnutí.
- Zefektivněné pracovní postupy: Snižuje manuální vyhledávání a přepínání kontextu, takže se můžete soustředit na práci s vysokým dopadem namísto hledání informací.
ClickUp má navrch #4: ClickUp Comments a ClickUp Docs
Co když chcete provádět úpravy v reálném čase společně s členy svého týmu? I na to máme řešení! ClickUp Docs vám pomůže udržet všechny vaše informace organizované. Takto vám pomůže:
- Proměňte nápady v činy: Propojte dokumenty přímo se svými úkoly a projekty a zajistěte, aby se každý nápad posunul kupředu.
- Vytvářejte dokumenty podle svých představ: Pomocí vnořených stránek, bohatých možností stylizace a hotových šablon vytvořte dokonalý dokument pro jakékoli potřeby.
- Zapojte svůj tým: Organizujte informace pomocí vnořených záložek, tabulek a dalších prvků – ideální pro roadmapy, wiki a znalostní báze.
- Spolupracujte v reálném čase: Brainstormujte, upravujte a řešte problémy společně díky okamžitým úpravám v reálném čase.
- Udržujte znalosti v popředí: Označte důležité dokumenty jako wiki, aby je váš tým mohl snadno znovu otevřít a nahlédnout do nich, kdykoli to bude potřeba.
Zmeškané komentáře? Ztracené úkoly? Zpoždění v plnění termínů? Zní to jako příliš mnoho na zvládnutí a kontrolu? Ale ne s ClickUp Comments. Umožňuje vám přiřadit komentáře, které vyžadují akci, aby příslušný člen týmu věděl, co je třeba udělat.
Jakmile dokončíte své úkoly, můžete tyto komentáře snadno vyřešit, abyste předešli jakémukoli zmatku!
Zde je názor Marianely Fernandezové, konzultantky pro úpravu vody ve společnosti Eco Supplier Panamá, na používání ClickUp:
Usnadněte komunikaci v týmu s ClickUp!
Výběr správné komunikační platformy může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu koordinace týmu a přímo ovlivnit plynulost pracovního postupu.
Slack nabízí pokročilé funkce s integrací, pokročilým vyhledáváním a vícekanálovou komunikací. Tato platforma je ideální, pokud hledáte aplikaci, která kombinuje správu projektů a komunikaci.
Na druhou stranu, Campfire udržuje věci jednoduché, s jasnými konverzacemi, minimálními rozptýleními a ostrým zaměřením na spolupráci.
Pokud však hledáte komplexní platformu pro spolupráci, diskuze a správu projektů, zvažte ClickUp. Díky funkcím ClickUp Chats, Comments, Tasks a Docs můžete své konverzace proměnit v akci, udržet plynulou komunikaci a organizovat svou práci. Je to více než jen chatovací nástroj; je to kompletní pracovní prostor, kde vám nic neunikne.
Prozkoumejte ClickUp hned teď a proměňte komunikaci ve vašem týmu – zaregistrujte se a získejte účet zdarma!