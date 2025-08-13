10 nejlepších alternativ a konkurentů Anthropic AI v roce 2025

AI bude nejrevolučnější technologií od dob elektřiny.
A tento slib již plní.
Přibližně 72 % profesionálů tvrdí, že AI jim pomáhá rychleji najít informace, a 66 % uvádí, že zvyšuje jejich celkovou produktivitu.
Mnoho profesionálů se spoléhá na Claude AI, vyvinutý společností Anthropic, jako na zdvořilého, bezpečnostně uvědomělého a promyšleně zdrženlivého asistenta AI. Ale buďme upřímní – někdy je až příliš opatrný.
Závazek společnosti Anthropic k etické AI je chvályhodný, ale jak je to s širším prostředím AI? Je plné ambiciózních konkurentů s pokročilými schopnostmi AI, flexibilnějšími možnostmi nasazení a méně odpověďmi typu „Je mi líto, s tím vám nemohu pomoci“.
Váš tým je může upřednostňovat, pokud potřebujete více přizpůsobené a přímé odpovědi. Nebo pro zpracování složitých a objemných pracovních postupů bez zaváhání.
Ať už vytváříte obsah, vyvíjíte produkty založené na AI nebo hledáte více modelů AI, které splňují vaše specifické potřeby, tento průvodce obsahuje nejlepší dostupné alternativy k Anthropic.
Proč zvolit alternativy k Anthropic AI?
Anthropic má jako platforma umělé inteligence mnoho předností, jako je etické sladění a transparentnost. Existuje však několik důvodů, proč by organizace mohly zvážit alternativy v oblasti umělé inteligence:
- Potřeba širších možností: Některé další možnosti podporují multimodální vstupy, jako je text, obrázky a hlas, což rozšiřuje možnosti využití AI ve vašich pracovních postupech.
- Lepší ceny nebo flexibilita open source: Open source nebo cenově konkurenceschopné nástroje poskytují startupům a malým týmům větší svobodu, aniž by byla ohrožena kvalita výstupů.
- Snadnější integrace se stávajícími nástroji: Mnoho alternativ Anthropic je navrženo tak, aby se dalo připojit k oblíbeným platformám, což usnadňuje přidání technologie AI do vašeho stávajícího technologického stacku.
- Větší kontrola a přizpůsobení: Některé platformy AI nabízejí hlubší přístup k API, možnosti trénování modelů a funkce škálovatelnosti pro týmy, které vyvíjejí specializované nástroje nebo produkty.
- Silnější soulad s předpisy a zabezpečení dat: Někteří poskytovatelé AI lépe splňují průmyslové předpisy a nabízejí ochranu na podnikové úrovni.
- Méně omezení použití: Některé alternativy nabízejí vyšší limity použití nebo žádné omezení počtu zpráv, což je činí vhodnějšími pro dlouhé relace nebo intenzivní výzkumné pracovní postupy.
- Specializované pro technické použití: Nástroje vytvořené pro pokročilé kódování, datovou vědu nebo výzkum a vývoj jdou nad rámec obecného přístupu společnosti Anthropic.
👀 Věděli jste? Moderní modely AI, jako jsou velké jazykové modely (LLM), mohou zpracovat kontextová okna až do 200 000 tokenů, což odpovídá stovkám stránek textu, což jim umožňuje porozumět a generovat odpovědi na základě extrémně dlouhých dokumentů nebo konverzací. Tato schopnost mění aplikace v oblasti práva, vědeckého výzkumu a komplexní analýzy dat.
Alternativy k Anthropic AI v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a funkcí každé alternativy Anthropic AI, kterou v tomto příspěvku popisujeme:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Produktivita založená na umělé inteligenci s dokumenty, úkoly, automatizací, standupy a přístupem k více modelům (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek)
|Malé i velké týmy, které spravují projekty, obsah a znalosti v jednom pracovním prostoru
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|OpenAI GPT-4
|Pokročilá generace textu a kódu; GPT s pamětí a instrukcemi; multimodální vstup (obrázky, hlas, soubory)
|Jednotlivci i podnikové týmy vytvářející obsah, automatizace a analytické pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif (GPT-3. 5); placené tarify začínají na 20 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Google Gemini
|Multimodální LLM; integrované s aplikacemi Google Workspace; výkonné shrnování, pomoc s dokumenty a analýza obrázků
|Jednotlivci až středně velké týmy používající nástroje Google Workspace a AI copiloty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Microsoft Copilot
|Integrovaná AI v Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); integrace s Microsoft Graph; podpora kódování přes GitHub Copilot
|Malé až velké týmy pracující v ekosystémech Microsoftu v oblasti obsahu, schůzek a vývoje
|Placené tarify začínají na 30 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|IBM Watsonx
|Základní modely pro kód, jazyk a geoprostorové úkoly; nástroje pro správu modelů; rámce pro vysvětlitelnost a důvěryhodnost AI.
|Velké podniky vyžadující bezpečnou, kompatibilní a řízenou AI pro specifické průmyslové použití
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Perplexity AI
|Vyhledávání v reálném čase s citacemi založené na umělé inteligenci; Pro Search s přístupem na web
|Jednotlivci, výzkumníci a analytici, kteří potřebují rychlé, přesné a transparentní odpovědi
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Hugging Face
|Hosting, školení a nasazení open-source modelů (Transformers, Diffusers); přístup k více než 300 000 modelům; Inference Endpoints & AutoTrain
|Vývojáři a týmy ML, které vytvářejí nebo přizpůsobují modely NLP a vizuální modely
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Mistral AI
|Modely s otevřenou váhou (Mistral-7B, Mixtral); rychlá inference, podpora vlastního hostingu; vyladěné pro uvažování a efektivitu
|Inženýři ML a týmy AI infrastruktury nasazující lehké otevřené modely
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Cohere
|Jazykové modely připravené pro RAG, řady příkazů, vícejazyčné vkládání, model API, sémantické vyhledávací nástroje
|Střední až velké týmy AI/ML pracující na vlastních aplikacích LLM
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Amazon Bedrock
|Plně spravovaná služba pro přístup k modelům od Anthropic, Cohere, Mistral, Meta a Amazon Titan; integruje se s ekosystémem AWS.
|Podnikové týmy vytvářející generativní aplikace AI v rámci infrastruktury AWS
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
Nejlepší alternativy k Anthropic, které můžete použít
Pojďme se podívat na podrobnosti. Jsme přesvědčeni, že na konci tohoto článku budete mít to nejlepší řešení AI pro svou práci!
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu a spolupráci založenou na AI)
Možná jste vývojář, který se potýká s plánováním sprintů, závislostmi úkolů a sledováním chyb na třech platformách. Nebo jste výzkumník v oblasti umělé inteligence, který se snaží zpracovávat datové soubory, automatizovat experimenty a spolupracovat se svým týmem, aniž by přišel o rozum (nebo své soubory). Potřebujete něco, co spravuje reálné pracovní postupy, automatizuje operace a je hluboce integrováno do vašich každodenních pracovních systémů.
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, a vaším centrem produktivity vytvořeným pro multitaskingové pracoviště využívající AI. Největší předností ClickUp jako alternativy k Anthropic? Kombinuje funkce projektového řízení, správy úkolů a chatu na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Zatímco Anthropic AI vyniká ve strukturovaných konverzacích a etických zábranách, ClickUp je v první linii – pomáhá týmům skutečně dosahovat výsledků pomocí generativní a agentické AI (nejen o nich diskutovat!).
Jádrem kontextově orientovaných funkcí AI ClickUp je ClickUp Brain. Představte si ho jako svého proaktivního manažera operací AI. Shrnuje aktualizace úkolů, generuje obsah (od jednoduchých e-mailů po složité projektové zprávy), automaticky stanovuje priority úkolů a řídí pracovní postupy týmu na základě kontextu v reálném čase z vašeho pracovního prostoru ClickUp a připojených aplikací. Už nemusíte přepínat mezi softwarem pro správu projektů a asistentem AI, abyste automatizovali opakující se úkoly.
Ještě výkonnější je díky tomu, že vás neomezuje na jeden velký jazykový model. Místo toho můžete přímo v rámci platformy přepínat mezi špičkovými LLM, jako jsou GPT, Claude (od samotné společnosti Anthropic), DeepSeek, Gemini a další.
Pokud tedy oceňujete promyšlený a opatrný tón Anthropic AI, ale chcete mít možnost přepnout na něco rychlejšího nebo kreativnějšího pro různé typy práce, můžete mít obojí. To dává vašemu týmu úplnou kontrolu nad kreativitou, tónem a technickou přesností bez nutnosti přepínat kontext.
Na rozdíl od Anthropic, který je spíše konverzační, je ClickUp AI navržen pro tvorbu. Engine ClickUp Automations vám umožňuje vytvářet přizpůsobené pracovní postupy, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Chcete, aby se úkoly automaticky přesouvaly při změně termínů? Přiřazovat členy týmu na základě dostupnosti? Nebo spouštět aktualizace projektu při dosažení pokroku? Můžete automatizovat více než 100 typů pracovních postupů pomocí příkazů v přirozeném jazyce, což usnadňuje sladění AI s reálnou obchodní logikou.
💡 Tip pro profesionály: Naučte agenty ClickUp Autopilot, jak zpracovávat úkoly v rámci projektů, jako je třídění příchozích požadavků, kontrola obsahu před zveřejněním, odpovídání na časté dotazy v chatu nebo směrování práce správným členům týmu na základě priority. Díky přizpůsobitelným spouštěčům a pokynům v přirozeném jazyce fungují tito agenti bez nutnosti programování jako koordinátoři vašich projektů v oblasti umělé inteligence a každý týden tak týmům ušetří hodiny ruční práce.
Kromě správy úkolů a automatizace pracovních postupů vám ClickUp také pomáhá efektivněji přemýšlet. Jak?
- Jeho systém správy úkolů založený na umělé inteligenci nejen organizuje vaše úkoly, ale také předpovídá, čemu byste měli věnovat pozornost, a to na základě vašich zvyků, termínů a pracovního vytížení.
- Může rozdělit velké úkoly na zvládnutelné části, upozornit na potenciální překážky a dokonce doporučit intenzivní pracovní sezení na základě toho, kdy jste nejproduktivnější, a to díky AI kalendáři ClickUp.
- ClickUp také strukturalizuje znalosti tak, aby k nim týmy měly snadný přístup, mohly je využívat a dále rozvíjet.
Ať už jste rychle rostoucí startup, výzkumný tým koordinující práci napříč časovými pásmy nebo firma hledající spolupráci v oblasti AI, tato platforma vám pomůže zajistit, že nedojde ke ztrátě žádných poznatků ani k duplicitě práce. Propojuje lidi, zdroje a informace jako neuronová síť a poskytuje vám přehled v reálném čase a pokyny založené na AI v rámci celého vašeho pracovního postupu.
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp Brain MAX (váš desktopový AI společník) společně s funkcí Talk to Text a ušetřete tak několik hodin týdně – diktujte aktualizace, příkazy nebo popisy úkolů přímo do svého pracovního postupu. Integrovaná AI přepisuje a vylepšuje hlasový vstup (až 4x rychleji než psaní), inteligentně rozpoznává kontext projektu a @zmínky a dokáže dokonce proměnit mluvené nápady ve strukturované úkoly nebo dokumenty.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o Brain MAX.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí otázek v přirozeném jazyce můžete snadno vyhledávat důležité dokumenty, úkoly, zmínky a komentáře ve svém pracovním prostoru.
- Načtěte soubory, zprávy a informace z připojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub a Slack, pomocí Enterprise AI Search od ClickUp.
- Generujte aktualizace, stavové zprávy a souhrny úkolů jedním kliknutím pomocí ClickUp Brain.
- Vytvářejte bezchybný obsah, od technické dokumentace po marketingové materiály, ve vašem preferovaném tónu a stylu.
- Vytvořte šablony AI, abyste získali náskok v práci, kterou děláte každý den.
- Zajistěte bezpečnost a zabezpečení provozu díky SOC 2, GDPR a HIPAA zabezpečení dat, oprávněním na základě rolí, auditním stopám a bezpečnému zacházení s citlivými daty od ClickUp.
- Vytvořte centrální nervový systém pro spolupráci s více než 1000 integracemi ClickUp.
Omezení ClickUp
- Při nastavování složitějších pracovních postupů mohou uživatelé čelit strmější křivce učení.
- Mobilní verze nemusí plně odpovídat funkcím desktopové verze.
Ceny ClickUp
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je doslova druhým digitálním mozkem naší audiovizuální produkční společnosti Onix Medios. Nejvíce se mi líbí jeho úroveň přizpůsobení: můžete si vytvořit vlastní organizační systém, který přesně odpovídá vašemu způsobu myšlení a práce […] Můj partner a já ho používáme již 3–4 roky, poté, co nám ho doporučil přítel, který ClickUp používá již přes 7 let […] Velmi si také cením toho, že ClickUp se neustále vyvíjí: nové funkce, lepší integrace a nyní, díky umělé inteligenci, se otevírá mnoho příležitostí k lepší optimalizaci a automatizaci procesů. Působí živě a neustále se mění, stejně jako startup.
ClickUp je doslova druhým digitálním mozkem naší audiovizuální produkční společnosti Onix Medios. Nejvíce se mi líbí jeho úroveň přizpůsobení: můžete si vytvořit vlastní organizační systém, který přesně odpovídá vašemu způsobu myšlení a práce […] Můj partner a já ho používáme již 3–4 roky, poté, co nám ho doporučil přítel, který ClickUp používá již přes 7 let […] Velmi si také cením toho, že ClickUp se neustále vyvíjí: nové funkce, lepší integrace a nyní, díky umělé inteligenci, se otevírá mnoho příležitostí k lepší optimalizaci a automatizaci procesů. Působí živě a neustále se mění, stejně jako startup.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je bezdotykové ovládání nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále případů použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
2. OpenAI GPT-5 (nejlepší pro pokročilé řešení problémů)
GPT-5 je nejpokročilejší jazykový model OpenAI, který byl uveden na trh v srpnu 2025. Vyniká pokročilým zpracováním přirozeného jazyka (NLP) a nabízí vysoce kvalitní generování textu, pomoc při kódování a uvažování v dlouhém kontextu.
Můžete k němu přistupovat prostřednictvím API OpenAI, což usnadňuje vytváření chatbotů, asistentů pro psaní a nástrojů pro interpretaci dat. Ekosystém nabízí funkce přátelské k vývojářům a jasné cenové možnosti. GPT-5 také přináší výkonné multimodální funkce – je schopen zpracovávat text, obrázky a hlas – takže může opatřovat obrázky titulky, klasifikovat vizuální obsah a dokonce interpretovat grafy.
Pro týmy pracující s různými médii – marketing, design, produkty nebo podpora – je to univerzální a vysoce výkonná volba.
Nejlepší funkce OpenAI GPT-5
- Porozumějte nuancím ve složitých výzvách, díky čemuž budou odpovědi více kontextově citlivé a přizpůsobené.
- Udržujte kontext konverzace i při extrémně dlouhých výměnách (až ~256 000 tokenů).
- Získejte rychlejší a přesnější výstupy s méně halucinacemi a menší zaujatostí ve srovnání s dřívějšími modely.
- Zpracovávejte delší vstupy – až 25 000 slov – a zachovejte přitom soudržné a relevantní odpovědi.
Omezení OpenAI GPT-5
- Výzkumníci v oblasti bezpečnosti se podařilo rychle prolomit zabezpečení GPT-5, což vyvolalo obavy o bezpečnost.
- Navzdory silným benchmarkům hlásili první uživatelé některé matematické/geografické chyby.
Ceny OpenAI GPT-5 (prostřednictvím ChatGPT)
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení OpenAI GPT-5
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OpenAI GPT-4?
Zdá se, že je o něco lepší než o3 – který, pro připomenutí, byl vydán teprve před několika měsíci – a mnohem lepší než raná verze GPT-4, vydaná před asi dvěma lety. A přístup k němu mají i uživatelé bezplatné verze.
Zdá se, že je o něco lepší než o3 – který, pro připomenutí, byl vydán teprve před několika měsíci – a mnohem lepší než raná verze GPT-4, vydaná před asi dvěma lety. A přístup k němu mají i uživatelé bezplatné verze.
🧠 Zajímavost: Před vznikem GPT se chatboty jako ELIZA (60. léta) a ALICE (90. léta) spoléhaly na skripty založené na pravidlech, aby napodobovaly konverzace. Ačkoli byly pro svou dobu průkopnické, postrádaly dynamické generování odpovědí, které dnes nabízejí modely AI.
3. Google Gemini AI (nejlepší pro zpracování a analýzu dat v reálném čase)
Na rozdíl od Anthropic AI kombinuje platforma Google Gemini multimodální funkce, které umožňují plynulou interakci s textem, obrázky a zvukem. Díky hluboké integraci s ekosystémem Google je ideální volbou pro firmy, které již služby Google využívají.
Gemini pomáhá optimalizovat pracovní postupy a snižuje potřebu používat více nástrojů tím, že generuje, upravuje a analyzuje obsah v rámci známých platforem, jako jsou Google Docs, Sheets a Slides. Pomáhá také s přípravou propracovaných e-mailů a provádí analýzy založené na datech, které zvyšují vaši produktivitu pomocí AI.
S důrazem na škálovatelnost a bezpečnost na podnikové úrovni slouží Gemini firmám, které hledají inteligentní a bezpečnou technologii AI.
Nejlepší funkce umělé inteligence Google Gemini
- Generujte text, obrázky a zvuk a překládejte mezi více než 100 jazyky.
- Získejte přístup k informacím v reálném čase prostřednictvím vyhledávače Google, který umožňuje aktuální a relevantní odpovědi založené na nejnovějších datech.
- Využijte rozsáhlý znalostní graf Google k poskytování fakticky bohatých, strukturovaných odpovědí v různých oblastech, jako jsou lidé, místa a události.
- Hladká integrace s Gmailem, Dokumenty, Tabulkami a Prezentacemi, která nabízí chytré návrhy, automatické shrnutí, přehledy dat a generování obsahu přímo ve vašem pracovním postupu.
- Podpora automatizace v podnikovém měřítku v celém ekosystému Google
Omezení umělé inteligence Google Gemini
- Může odrážet zaujatost přítomnou v trénovacích datech, což někdy vede k omezenému kulturnímu porozumění nebo zkresleným pohledům.
Ceny AI Google Gemini
- Gemini zdarma
- Gemini Advanced: 19,99 $/měsíc (součástí Google One AI Premium)
- Gemini Business: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Google Gemini AI
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini AI?
Recenze G2 zní:
Na rozdíl od tradičních chatbotů, které zpracovávají pouze text, Gemini dokáže plynule rozumět a zpracovávat text, obrázky, audio i video.
Na rozdíl od tradičních chatbotů, které zpracovávají pouze text, Gemini dokáže plynule rozumět a zpracovávat text, obrázky, audio i video.
4. Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu založenou na AI v ekosystémech Microsoftu)
Jako jedna z nejlepších aplikací AI na trhu v současné době je Microsoft Copilot hluboce integrován do ekosystému Microsoft. Automatizuje úkoly a poskytuje inteligentní asistenci v různých aplikacích, včetně Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a vyhledávače Bing.
V aplikaci Word pomáhá Copilot při vytváření dokumentů tím, že navrhuje obsah na základě existujících dat. V aplikaci Excel analyzuje trendy a generuje vizualizace bez nutnosti složitých vzorců. Integrace Copilotu s Microsoft 365 zajišťuje plynulou spolupráci a zároveň nabízí špičkové funkce zabezpečení a souladu s předpisy. Tato kombinace z něj činí solidní alternativu k Anthropic AI.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Generujte úryvky kódu, získejte návrhy na automatické doplňování funkcí a ladění v různých jazycích.
- Automatizujte úkoly, vytvářejte obsah, analyzujte data a posilujte spolupráci napříč aplikacemi Microsoft.
- Spravujte e-maily pomocí shrnutí vláken, návrhů odpovědí a vytváření agend.
- Integrujte nástroje jako Visual Studio Code a GitHub pro chytřejší pracovní postupy.
- Aktivujte vlastní agenty pro dokumenty, přehledy a optimalizaci pracovních postupů pomocí Copilot Studio.
Omezení Microsoft Copilot
- Funguje nejlépe pro uživatele v ekosystému Microsoft 365, což omezuje kompatibilitu mezi platformami.
- Má strmou křivku učení pro přizpůsobení a pokročilé funkce.
Ceny Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/měsíc
- Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/měsíc
Recenze a hodnocení Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Rychle generuje nápady, navrhuje e-maily a dokonce shrnuje dlouhé dokumenty. Je to jako mít asistenta, který zvládá opakující se úkoly, takže se mohu soustředit na důležitější věci. Díky integraci s nástroji Office je snadné pracovat napříč aplikacemi, aniž byste museli příliš přepínat.
Rychle generuje nápady, navrhuje e-maily a dokonce shrnuje dlouhé dokumenty. Je to jako mít asistenta, který zvládá opakující se úkoly, takže se mohu soustředit na důležitější věci. Díky integraci s nástroji Office je snadné pracovat v různých aplikacích, aniž byste museli příliš přepínat.
5. IBM Watson (nejlepší pro optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity)
IBM Watsonx je sada produktů AI navržená tak, aby integrovala generativní AI do klíčových obchodních pracovních postupů a zvýšila produktivitu v různých funkcích. Poskytuje vám flexibilitu při výběru správného modelu AI pro vaše potřeby, ať už se jedná o modely s otevřeným zdrojovým kódem, vaše vlastní modely nebo využití stávajících modelů.
Můžete doladit, vylepšit nebo přizpůsobit základní modely pomocí soukromých dat a nasadit je podle svého uvážení prostřednictvím cloudu, lokálně nebo v hybridním nastavení.
Stejně jako Anthropic AI se i Watsonx vyznačuje zaměřením na odpovědnou AI, která zajišťuje, že vaše výstupy jsou založeny na důvěryhodných datech a řízených procesech. Jeho otevřená, transparentní technologie AI a silné bezpečnostní kontroly usnadňují dodržování předpisů a zajišťují odpovědné nasazení AI, zejména v regulovaných odvětvích, jako jsou finance, zdravotnictví a státní správa.
Nejlepší funkce IBM Watson
- Analyzujte terabajty strukturovaných i nestrukturovaných dat – od zpětné vazby zákazníků po záznamy senzorů – a odhalte trendy, detekujte anomálie a generujte prediktivní poznatky.
- Vytvářejte, trénujte a nasazujte modely strojového učení pomocí známých frameworků (jako scikit-learn, XGBoost nebo TensorFlow) k automatizaci úkolů a vytváření předpovědí.
- Přizpůsobte trénink modelů tak, aby integroval vaše vlastní obchodní data do modelů IBM Watson Assistant.
- Využijte předem připravené funkce umělé inteligence pro úkoly specifické pro dané odvětví, jako je analýza genomového sekvenování v biologických vědách, odhalování podvodů ve finančních službách nebo posuzování rizik smluv v právních operacích, pomocí sad nástrojů NLP a ML od společnosti IBM.
Omezení IBM Watson
- Základní modely IBM (jako série Granite) jsou více zaměřeny na podnikové aplikace a mají méně funkcí pro otevřené domény než širší modely, jako jsou GPT-4 nebo Claude 3.
- Ve srovnání s OpenAI nebo Hugging Face má IBM Watson omezenější komunitu, což může znamenat méně integrací typu plug-and-play, tutoriálů a inovací poháněných komunitou.
Ceny IBM Watson
- Lite: Zdarma
- Plus: Ceny začínají na 140 USD/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení IBM Watson
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson?
Zde je názor uživatele G2:
umožňuje týmům s jistotou vytvářet a škálovat AI. Díky kombinaci flexibility open source, správy na podnikové úrovni a integrovaných základních modelů je neuvěřitelně výkonný pro vývoj AI v reálném světě.
umožňuje týmům s jistotou vytvářet a škálovat AI. Díky kombinaci flexibility open source, správy na podnikové úrovni a integrovaných základních modelů je neuvěřitelně výkonný pro vývoj AI v reálném světě.
👀 Věděli jste? Generativní AI může každoročně zvýšit produktivitu globální ekonomiky o 2,6 až 4,4 bilionu dolarů.
6. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum a objevování obsahu založený na umělé inteligenci)
Deep Research od Perplexity AI je často považován za jednu z nejlepších alternativ k Anthropic AI. Když položíte Perplexity otázku, poskytne vám nejen odpověď, ale také odkazy na výsledky vyhledávání na webu a dokumenty, které použila k vytvoření této odpovědi. Její zaměření na přesnost také pomáhá akademickým a tržním výzkumníkům získávat praktické poznatky.
Ačkoli postrádá hluboké přizpůsobení pro podniky nebo integraci soukromých dat, jeho rychlost, snadné použití a fundované odpovědi z něj činí ideální nástroj pro znalostní pracovníky i zvídavé mysli.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Urychlete výzkum pomocí živých, citovaných odpovědí čerpaných přímo z akademických časopisů, zpravodajských serverů, fór a důvěryhodných webových stránek.
- Okamžitě prozkoumejte složité témata, jako jsou tržní trendy, technické standardy nebo nové technologie, aniž byste museli procházet desítky záložek.
- Automaticky navrhujte doplňující otázky, které povedou k hlubšímu prozkoumání a propojí zdánlivě nesouvisející pojmy.
- Zvyšte efektivitu týmu tím, že namísto hodin ručního vyhledávání získáte během několika minut vysoce kvalitní informace, zejména pro analytiky, stratégy a tvůrce obsahu.
Omezení Perplexity AI
- Spoléhá se na poskytování odpovědí na základě existujícího webového obsahu, což jej činí méně vhodným pro úkoly, které vyžadují originální myšlení nebo kreativní řešení problémů.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma: omezený počet dotazů denně
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým a podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (nedostatek recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Skvělé odpovědi, možnost procházet web, vyhledávat videa, wow. To vše je úžasné a nabízí velkou flexibilitu, možnost nahrávat soubory PDF atd. a klást z nich otázky.
Skvělé odpovědi, možnost procházet web, vyhledávat videa, wow. To vše je úžasné a nabízí velkou flexibilitu, možnost nahrávat soubory PDF atd. a klást z nich otázky.
7. Hugging Face (nejlepší pro přizpůsobitelný vývoj a nasazení open-source AI)
Jedná se o otevřenou platformu řízenou komunitou, která demokratizuje AI pomocí open-source modelů (jako BERT, GPT-4) a kolaborativních nástrojů pro jemné doladění. Hugging Face slouží jako centrum i sada nástrojů, díky nimž můžete vytvářet, trénovat a nasazovat modely AI přizpůsobené vašim potřebám.
Pokud například vaše zdravotnická společnost potřebuje asistenta AI, můžete modely doladit tak, aby rozuměly lékařské terminologii.
Vývojové týmy mohou spolupracovat přímo na platformě a testovat různé modely před jejich integrací do produkčních aplikací.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Získejte přístup k tisícům předem vycvičených modelů pro různé úkoly AI, včetně generování textu a rozpoznávání obrázků.
- Vytvářejte a prezentujte ukázky AI bez nutnosti budování rozsáhlé infrastruktury.
- Spojte se s výzkumníky v oblasti AI, kteří sdílejí kód, modely a řešení pro implementační výzvy.
- Vytvářejte vlastní řešení pomocí Model Hub a jeho integrace s PyTorch/TensorFlow.
Omezení Hugging Face
- K plnému využití možností platformy jsou nutné technické znalosti.
- Bezplatná verze omezuje výpočetní výkon pro trénování vašich vlastních modelů AI.
Ceny Hugging Face
- HF Hub: Zdarma
- Pro účet: 9 $/měsíc
- Enterprise Hub: Od 20 $/měsíc na uživatele
Recenze a hodnocení Hugging Face
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hugging Face?
Uživatel G2 říká:
Každý den vám představí různé nástroje umělé inteligence, které můžete bezplatně vyzkoušet a zjistit, zda jsou pro vás vhodné.
Každý den vám představí různé nástroje umělé inteligence, které můžete bezplatně vyzkoušet a zjistit, zda jsou pro vás vhodné.
8. Mistral AI (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných řešení AI)
S důrazem na transparentnost a důvěru je Mistral AI spolehlivým globálním přispěvatelem k open-source AI a politice AI.
Kombinuje vysoce výkonnou AI s udržitelností a nabízí energeticky efektivní modely ideální pro startupy a ekologicky uvědomělé podniky. Mistral je známý svým zaměřením na etické a udržitelné postupy v oblasti AI a důslednou snahou o odpovědný rozvoj tohoto oboru.
Nabízí přizpůsobitelné modely umělé inteligence na podnikové úrovni, které lze nasadit v různých prostředích, včetně lokálních, cloudových a okrajových zařízení. Navíc poskytuje praktickou podporu od špičkových inženýrů v oblasti umělé inteligence pro hladké nasazení a dodání řešení, přičemž zajišťuje intuitivní uživatelské prostředí.
Nejlepší funkce Mistral AI
- Generujte rozmanité texty, od článků a blogů až po kreativní obsah, jako jsou básně a scénáře.
- Využijte inteligentní chatboty a virtuální asistenty k vyřizování dotazů zákazníků, automatizaci pracovních postupů a zlepšení zapojení uživatelů.
- Analyzujte text z hlediska sentimentu, klasifikujte jej do kategorií, jako je detekce spamu, a sledujte sentiment vůči značce.
- Využijte vícejazyčné funkce pro překlady a lokalizaci.
Omezení Mistral AI
- Jako novější hráč má ve srovnání se zavedenými poskytovateli menší komunitu a ekosystém, což může omezovat dostupné zdroje a integraci třetích stran.
Ceny Mistral AI
- Zdarma
- Výhoda: 14,99 $/měsíc
- Tým: 24,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Mistral AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mistral AI?
Přímo z recenze G2:
S 7 miliardami parametrů dosáhl model vzhledem ke své velikosti vynikajících výsledků. Je vynikající jako pomocník při kódování nebo nástroj pro shrnování.
S 7 miliardami parametrů dosáhl model vzhledem ke své velikosti vynikajících výsledků. Je vynikající jako pomocník při kódování nebo nástroj pro shrnování.
💡 Tip pro profesionály: Při integraci systémů AI do vašich pracovních postupů upřednostňujte kvalitu dat a jejich předběžné zpracování. Vysoce kvalitní, dobře strukturovaná data výrazně zlepšují výkon různých modelů AI a snižují chyby, jako jsou halucinace nebo zaujatost. Investice času do předběžného čištění a označování dat šetří zdroje a zvyšuje přesnost poznatků a automatizace založených na AI.
9. Cohere AI (nejlepší pro porozumění přirozenému jazyku ve velkém měřítku)
Cohere zjednodušuje integraci NLP pomocí uživatelsky přívětivých API pro generování textu, sémantické vyhledávání a automatizaci pracovních postupů.
Vývojáři mohou snadno přidávat funkce NLP do aplikací, aniž by potřebovali hluboké znalosti umělé inteligence – což Anthropic AI nenabízí. Tato jednoduchost integrace urychluje nasazení řešení založených na umělé inteligenci v různých obchodních funkcích.
Navíc se zaměřuje na potřeby podniků, což zaručuje bezpečné a škálovatelné řešení pro zákaznickou podporu a tvorbu obsahu. Díky rovnováze mezi bezpečností a přístupností je Cohere pragmatickou volbou pro podniky, které chtějí rychle zavést AI, aniž by musely čelit strmé křivce učení spojené s Anthropic.
Nejlepší funkce Cohere AI
- Pracujte s více než 100 jazyky a usnadněte si komunikaci, zákaznickou podporu, analýzu sentimentu a tvorbu obsahu na různých trzích.
- Vylepšete úkoly vyhledávání, klasifikace a načítání pomocí svých vlastních dat.
- Využijte funkce NLP společnosti Cohere pro sumarizaci v reálném čase, extrakci témat a klasifikaci textu, které pomáhají týmům automatizovat výzkum, označování obsahu a moderování pracovních postupů.
Omezení Cohere AI
- Méně se zaměřuje na nekonverzační úkoly AI, jako je analýza dat nebo automatizace.
- Vyžaduje další integrace pro širší podniková řešení.
Ceny Cohere AI
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Cohere AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Amazon Bedrock (nejlepší pro vytváření aplikací Gen AI)
Jako plně spravovaná služba poskytuje Amazon Bedrock základní modely (FM) od Amazonu a dalších předních společností v oblasti umělé inteligence prostřednictvím API. Můžete si vybrat z řady FM a vybrat model, který nejlépe vyhovuje vašemu použití.
Díky bezserverovému prostředí Amazon Bedrock můžete službu rychle začít používat, experimentovat s FM a přizpůsobovat je svým vlastním datům, což je něco, co Anthropic AI postrádá. Umožňuje hladkou integraci a nasazení modelů do aplikací pomocí nástrojů a funkcí AWS.
Agenti Bedrock zjednodušují vytváření aplikací Gen AI, které poskytují aktuální odpovědi z vlastních znalostí a zvládají různé úkoly.
Nejlepší funkce Amazon Bedrock
- Získejte přístup k několika modelům pro různé případy použití, včetně textových aplikací, vizuálního obsahu a bezpečné AI.
- Eliminujte potřebu správy infrastruktury pomocí bezserverové architektury AWS Bedrock.
- Nasazujte aplikace globálně prostřednictvím sítě AWS.
Omezení Amazon Bedrock
- Bedrock se v současné době zaměřuje na modelovou inferenci, nikoli na trénování. Ačkoli můžete modely přizpůsobovat pomocí prompt engineeringu nebo retrieval-augmented generation (RAG), nemůžete přímo v Bedrocku ladit základní modely, jako je tomu u některých modelových pipeline Anthropic nebo open-source.
- Můžete se setkat s víceúrovňovým účtováním, zejména pokud kombinujete Bedrock se službami jako Amazon SageMaker, RDS nebo Lambda.
Ceny Amazon Bedrock
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Amazon Bedrock
- G2: 4,4/5 (35+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon Bedrock?
Velmi se mi líbilo, jak dobře je popsáno používání API poskytovaných AWS Bedrock. Poskytují vlastní modely i modely jiných společností, jako je Meta. Jedná se o API, takže jej můžete velmi snadno používat také s platformou AWS.
Velmi se mi líbilo, jak dobře je popsáno používání API poskytovaných AWS Bedrock. Poskytují vlastní modely i modely jiných společností, jako je Meta. Jedná se o API, takže jej můžete velmi snadno používat také s platformou AWS.
Přejděte na ClickUp: nejlepší alternativu k Anthropic AI
Správná alternativa k Anthropic AI může výrazně zlepšit fungování vašeho týmu. Každý z uvedených nástrojů nabízí jedinečné funkce, které zefektivňují projekty, zlepšují komunikaci a zvyšují produktivitu.
ClickUp Brain však vyniká jako přední platforma pro podniky, výzkumníky v oblasti AI, vývojáře a organizace, které hledají robustní alternativy k Anthropic AI pro automatizaci, generování obsahu a poznatky založené na AI.
Díky využití pokročilých modelů umělé inteligence a inteligentních systémů ClickUp mění způsob, jakým týmy spravují úkoly, spolupracují a optimalizují pracovní postupy – to vše s důrazem na bezpečnost dat a hladkou integraci.
Pokud chcete optimalizovat svůj pracovní postup a zvýšit svou produktivitu, ClickUp je nástroj právě pro vás. Nečekejte – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma!