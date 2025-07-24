Objevte 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro školení a rozvoj v roce 2025

Učení už není to, co bývalo. Odhlásili jsme se z nudných úvodních školení a vyhodili zaprášené školicí manuály. Dnes se učíme všude: v práci, ze svých chyb, v momentech, kdy si říkáme „počkat... jak se to dělá?“. V některých případech je to dokonce... zábava.
A hádejte, co vás na této cestě bude doprovázet? AI.
71 % odborníků v oblasti vzdělávání a rozvoje již „zkoumá, experimentuje nebo integruje AI do své práce“.
Ať už jde o výuku ve třídě nebo školení týmu, nástroje AI mění způsob, jakým se učíme. Od obsahu, který se prakticky píše sám, až po moduly AR/VR, které zastíní tradiční školení, společnosti opouštějí zastaralé metody a přijímají chytřejší a poutavější způsoby rozvoje talentů.
S těmito nástroji umělé inteligence pro školení a rozvoj můžete okamžitě generovat dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců, navrhovat vlastní vizuální podklady pro kurzy, připravovat návrhy plánů lekcí, vytvářet celé výukové moduly a přizpůsobovat obsah školení pro různé role – a to vše bez námahy!
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro školení a rozvoj v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence pro školení a rozvoj:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence, videonávody, tabule, šablony, automatizace, analytika, šablony LMS
|Týmy L&D všech velikostí, které chtějí integrovat školicí obsah do pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Synthesia
|Více než 200 šablon, více než 140 jazyků, avatary AI, týmová spolupráce, videotéka
|Malé i velké týmy vytvářející poutavá školicí videa
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Jasper
|Editor dokumentů s umělou inteligencí, kontrola tónu značky, rychlé vytváření obsahu
|Malé i velké týmy píšící školicí skripty a manuály
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|ElevenLabs
|Převod textu na řeč ve více než 32 jazycích, přizpůsobitelný tón/styly
|Malé i velké týmy vytvářející propracované dabingy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Pictory
|Text/URL-to-video, týmová spolupráce, titulky, distribuce klipů
|Malé a střední týmy, které vytvářejí školicí videa bez odborných znalostí v oblasti editace
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Quizgecko
|Soubory pro kvízy/kartotéční karty, opakování s časovými odstupy, převod podcastů
|Malé i velké týmy pro vzdělávání a rozvoj využívající interaktivní kvízy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|HeyGen
|Více než 175 jazyků, realistické avatary, klonování avatarů, editace videa pomocí umělé inteligence
|Malé až velké týmy vytvářející avatarové školení/zaškolování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Zavvy
|Tvorba videí, integrace Slacku, automatizované koučování, připomínky, kariérní plánování
|Malé až velké týmy HR/L&D, které vytvářejí strukturované vzdělávací programy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 6 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Virti
|Simulace bez kódu, interaktivní video 360°, virtuální lidé, analytika
|Malé i velké týmy poskytující poutavé školení založené na rolích
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 99 USD/správce/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|7taps
|AI mikro-učení copilot, převod obsahu na mikro-kurzy, integrace LMS/Slack
|Týmy poskytující mikro-vzdělávání ve formě krátkých lekcí pro střední a velké organizace
|Týmy L&D všech velikostí integrují vzdělávací obsah do pracovních postupů.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro školení a rozvoj
Zde je náš seznam nástrojů umělé inteligence, které mohou zjednodušit vaše školicí a rozvojové programy a zároveň udržet zapojení zaměstnanců:
1. ClickUp (nejlepší pro školení a řízení rozvoje založené na umělé inteligenci)
Myslíte si, že ClickUp je určený pouze pro řízení projektů? Zamyslete se znovu! Se správným nastavením se ClickUp stává dynamickou platformou pro vzdělávání a rozvoj, která vám pomáhá navrhovat, poskytovat a sledovat vzdělávání v celé vaší organizaci. Je to skutečně aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Ať už hledáte plány lekcí nebo přizpůsobené pracovní postupy, vše najdete v funkcích ClickUp založených na umělé inteligenci. Pojďme se na to podívat!
Tvorba obsahu a sledování pokroku pomocí umělé inteligence, které šetří čas
ClickUp Brain, nejkomplexnější pracovní AI na světě, vám pomůže rychle vytvořit školicí obsah. Zadejte příkaz, například „Vytvořte modul školení o kyberbezpečnosti pro vzdálené týmy“, a sledujte, jak se vygenerují podrobné osnovy pokrývající vše od simulací phishingu až po protokoly VPN.
Využijte je k přizpůsobení návrhů obsahu jedinečné povaze vašeho pracoviště. Vytvářejte moduly specifické pro jednotlivé role, přepište lekce v duchu vaší značky a dokonce generujte kvízové otázky na základě vašich interních dokumentů, aby váš vzdělávací program působil méně stereotypně a více na míru.
Tyto osnovy a materiály můžete ukládat v ClickUp Docs.
💡 Tip pro profesionály: Diktujte obsah modulů, otázky kvízů nebo poznámky s zpětnou vazbou pomocí funkce Talk‑to‑Text v ClickUp Brain MAX. Brain MAX je „super aplikace“ ClickUp pro stolní počítače založená na umělé inteligenci, která rozumí celému vašemu pracovnímu kontextu – úkolům, dokumentům, chatům a integrovaným aplikacím – a umožňuje vám vyhledávat, mluvit a jednat přímo s nejnovějšími modely umělé inteligence, jako jsou GPT‑4, Claude a Gemini.
Chcete jít ještě o krok dál?
Využijte Autopilot Agents od ClickUp k přizpůsobení milníků a kontrolních bodů vašeho vzdělávacího programu. Agenti jsou jako chytří asistenti AI, kteří provádějí autonomní akce na základě specifikovaných spouštěčů a podmínek:
- Proaktivní tvorba obsahu: Když účastník školení označí modul jako „Probíhá“, agent může automaticky sdílet úvodní dokument, kontrolní seznam nebo zdroje, které mu pomohou.
- Automatizujte zpětnou vazbu a shrnutí: Poté, co studenti odešlou odpovědi na kvízy nebo úkoly, může agent shrnout klíčové odpovědi nebo označit časté mezery.
- Správa připomínek: Pokud uplyne termín nebo stav zůstává „Nezahájeno“, agent může zaslat připomenutí studentům nebo školitelům.
Videonástroje, díky kterým se učení lépe zapamatuje
ClickUp Clips vám umožní nahrávat rychlé videonávody a průvodce přímo ve vašem prohlížeči. Není potřeba žádné speciální vybavení – stačí stisknout tlačítko nahrávání a okamžitě sdílet znalosti. Můžete snadno komentovat a vysvětlovat složité témata, díky čemuž bude učení poutavější a zapamatovatelnější.
Navíc s ClickUp Brain jsou přepisy těchto klipů generovány v reálném čase, takže váš tým může snadno vyhledávat, odkazovat se na obsah nebo jej přezkoumávat. Ptejte se a získejte odpovědi přímo z přepisu!
Využijte jeho integrované funkce k:
- Automaticky vytvářejte prohledávatelné přepisy
- Přidejte časová razítka pro snadnou navigaci
- Sledujte, kdo co sledoval
- Sdílejte videa bezpečně s konkrétními členy týmu
Interaktivní tabule pro lepší zapojení
Rozlučte se s nudnými prezentacemi v PowerPointu. Whiteboardy ClickUp promění školení v zážitky založené na spolupráci. Vizualizujte cesty učení, naplánujte si rozvíjení dovedností a brainstormujte nápady se svým týmem v reálném čase.
📌 Například v nástroji ClickUp Whiteboards načrtněte průběh školení pro váš program pro nové zaměstnance. Poté každý modul převedete na úkoly, uspořádáte je do seznamu podle tématu nebo oddělení a přepnete do zobrazení Gantt, kde naplánujete časové osy, nastavíte milníky a spravujete závislosti mezi jednotlivými skupinami.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte centralizované centrum vzdělávacích zdrojů propojením dokumentů ClickUp Docs přímo s úkoly ve vašich školicích pracovních postupech. Například připojte dokument ClickUp Doc s podrobnými průvodci pro zaškolení nebo SOP specifickými pro danou roli ke každému modulu ve vašem toku Whiteboard. Do dokumentu můžete také vložit videa, kvízy nebo formuláře pro zpětnou vazbu, aby měli studenti vše, co potřebují, v kontextu, aniž by museli přecházet mezi různými nástroji.
Šablony, které urychlují nastavení
Je to poprvé, co nastavujete systém pro správu výuky (LMS)? Začněte jednoduše! Šablona pro implementaci LMS od ClickUp vás provede úspěšným dokončením vašeho projektu. Postupujte takto:
- Pomocí zobrazení Project Gantt View vytvořte časovou osu pro každý úkol v projektu.
- Organizujte úkoly do vlastních stavů, jako jsou „V kontrole“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Aktualizujte stav úkolů v průběhu jejich plnění, aby byli všichni zúčastnění informováni.
- Sledujte a analyzujte úkoly, abyste zajistili, že každý krok bude probíhat podle plánu.
Na druhou stranu, šablona Training Framework Template od ClickUp poskytuje pevný základ pro vaše programy. Její intuitivní uživatelské rozhraní vám pomůže plánovat, strukturovat a spravovat váš vzdělávací program. Zde je návod, jak na to:
- Standardizujte vzdělávací cesty napříč týmy pomocí předem připravených úkolů, dokumentů a cílů.
- Sledujte stav dokončení, počet hodin školení a výsledky hodnocení v reálném čase pomocí dashboardů a vlastních polí ClickUp.
- Pomocí vizuálních zpráv odhalte poklesy v školeních nebo nízké skóre a rychle přeřaďte materiály nebo naplánujte následné kontroly.
Tato šablona poskytuje analytické údaje pro vytvoření vzdělávacího programu přizpůsobeného jak lektorům, tak studentům. Použijte ji ke sledování pokroku zaměstnanců a vylepšování vzdělávacích materiálů na základě uživatelských dat.
Pokud hledáte všestranný nástroj pro správu produktivity založený na umělé inteligenci, který maximalizuje výstupy vašich školicích programů, ClickUp je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte strukturované vzdělávací plány pomocí ClickUp Docs s propojenými úkoly, vloženými médii a přehlednými kontrolními seznamy.
- Pomocí ClickUp Chat spolupracujte na výukových materiálech, vyjasněte cíle a sjednoťte výsledky. Místo používání roztříštěných kanálů spusťte chat v rámci konkrétního školicího úkolu nebo modulu, aby otázky, aktualizace a zpětná vazba zůstaly propojeny s přesným obsahem nebo úkolem, ke kterému se vztahují.
- Přiřazujte a sledujte školicí moduly bez námahy kombinací vlastních stavů, termínů a automatizací ClickUp. Například když student označí modul jako „Probíhá“, automatizace může okamžitě informovat školitele nebo přiřadit další úkol.
- Shrňujte, navrhujte a generujte obsah okamžitě pomocí ClickUp Brain – od SOP a dokumentů pro zaškolení nových zaměstnanců až po kvízy a často kladené otázky.
- Centralizujte veškerý obsah školení ve vyhrazeném prostoru L&D ClickUp s přizpůsobenými oprávněními, vlastními zobrazeními a flexibilními šablonami.
Omezení ClickUp
- Nemusí poskytovat hluboké přizpůsobení pro specifické potřeby školení.
- Rozsáhlé funkce platformy mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 označuje ClickUp za revoluční nástroj a uvádí:
Vidím, kdy se věci s týmem daří, vytvořil jsem mnoho standardních operačních postupů, díky nimž můžeme nové zaměstnance školit mnohem rychleji než dříve, a mohu si ulevit od starostí a soustředit se na pracovní proces.
Vidím, kdy se věci s týmem daří, vytvořil jsem mnoho standardních operačních postupů, abychom mohli nové zaměstnance školit mnohem rychleji než dříve, a zbavil jsem se starostí, které mi ležely v hlavě, a soustředil se na pracovní proces.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady děje poté? Právě zde potřebujete whiteboard poháněný AI, jako je ClickUp Whiteboards, který vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingové sezení v úkoly.
A pokud nedokážete nějaký pojem vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
2. Synthesia (nejlepší pro tvorbu výukových a vzdělávacích videí s využitím umělé inteligence)
Krátká, poutavá videa nahrazují dlouhé, monotónní školicí kurzy – a to právem. Natáčení, střih a produkce videí od nuly však vyžadují čas, úsilí a kompletní produkční vybavení. Právě zde přicházejí na řadu nástroje umělé inteligence pro tvorbu videí, jako je Synthesia.
Synthesia transformuje prostý text na profesionální školicí videa pomocí realistických avatarů AI bez kamer, mikrofonů nebo nástrojů pro úpravy. Ať už spouštíte moduly pro zaškolení nových zaměstnanců, školení o dodržování předpisů nebo obsah pro zvyšování kvalifikace, Synthesia pomáhá týmům L&D rychle vytvářet vysoce kvalitní videa. Zkracuje dobu výroby a pomáhá udržet zájem studentů.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyberte si z více než 200 bezplatných šablon videí a začněte vytvářet videa, i když jste začátečník.
- Oslovte globální publikum díky dabingu a překladům do více než 140 jazyků.
- Spolupracujte s týmy a upravujte videa na základě zpětné vazby pomocí aktualizované videotéky.
Omezení Synthesia
- Správa nákladů může být složitá, pokud máte rozsáhlé požadavky na video.
- Dostat avatary k tomu, aby projevovaly emoce jako lidé, by bylo obtížné, protože jsou generovány umělou inteligencí.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi míra přizpůsobení, kterou nabízí, a zároveň poskytuje skvělou podporu AI pro části, se kterými si nejsem zcela jistý. Nejsem příliš kreativní člověk, takže potřebuji trochu pomoci s vytvářením obsahu školení a Synthesia je pro mé mezery ideální.
Líbí se mi úroveň přizpůsobení, kterou nabízí, a zároveň poskytuje skvělou podporu AI pro části, se kterými si nejsem zcela jistý. Nejsem příliš kreativní člověk, takže potřebuji trochu pomoci s vytvářením vzdělávacího obsahu a Synthesia je pro mě ideální volbou.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace AI pro optimalizaci pracovních postupů
3. Jasper (nejlepší pro psaní vzdělávacích obsahů založených na umělé inteligenci)
Za každým efektivním školením stojí plány lekcí, pokyny pro výuku, úvodní příručky a samozřejmě také kvalitní scénář. Právě s tím vám pomůže Jasper AI. Tato platforma založená na umělé inteligenci dokáže během několika sekund vygenerovat vše od scénářů až po kompletní školicí příručky.
Máte prezentaci a potřebujete ji proměnit v propracovaného průvodce školením? Stačí zadat pokyn do Jasper Chat – a voilà, máte hotovo. Ať už začínáte od nuly nebo vylepšujete stávající materiály, Jasper zajistí, že tvorba obsahu bude rychlá, snadná a škálovatelná.
Nejlepší funkce Jasperu
- Zlepšete obsah firemních školení pomocí editoru dokumentů založeného na umělé inteligenci.
- Nastavte si vlastní pravidla pro používání termínů, gramatiku nebo dokonce interpunkci, abyste vždy zachovali konzistentní tón značky.
- Přepněte do „režimu šéfa“ a během několika sekund vytvořte hotové nápady pro firemní vzdělávání.
Omezení Jasperu
- Je třeba ověřit správnost generovaného obsahu.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Recenzent G2 říká:
Rychle generuje vysoce kvalitní obsah, když potřebuji napsat text, který vyžaduje rozložení složitých jevů na jejich dílčí složky, vysvětlení obchodních procesů, vyhodnocení různých možností nebo popis konvenčních postupů řízení pro čtenáře.
Rychle generuje vysoce kvalitní obsah, když potřebuji napsat text, který vyžaduje rozložení složitých jevů na jejich dílčí složky, vysvětlení obchodních procesů, vyhodnocení různých možností nebo popis konvenčních postupů řízení pro čtenáře.
👀 Věděli jste, že... Organizace s silnou kulturou učení mají o 30–50 % vyšší míru zapojení a retence zaměstnanců.
4. ElevenLabs (nejlepší pro realistickou generaci řeči)
Zatímco vytváření propracovaných plánů výuky je jednou ze složek výuky, udržet pozornost zaměstnanců během firemního školení je složkou druhou. Právě v tomto případě je užitečné mít nástroj, který dokáže snadno převést text na řeč.
ElevenLabs je jedním z takových nástrojů AI pro dabing. Díky svým mnoha funkcím je dobrou volbou pro přeměnu nudného obsahu na poutavá školicí videa nebo pro využití AI k dabování v několika jazycích.
Nejlepší funkce ElevenLabs
- Vyberte si z více než 32 různých jazyků a vytvořte jedinečná videa s umělou inteligencí.
- Dejte hlas svým avatarům AI pomocí snadné konverze textu na řeč.
- Přizpůsobte jazyk, tón, hlas a styl svých videí s umělou inteligencí.
Omezení ElevenLabs
- Nízké tarify mohou být pro velkovýrobu omezující.
Ceny ElevenLabs
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc
- Tvůrce: 11 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ElevenLabs
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ElevenLabs?
Recenze G2 uvádí:
K dispozici je řada různých přízvuků, od britského po americký, stejně jako různé osobnosti a věkové kategorie. Navíc je velmi snadné jej používat. Podařilo se mi najít svůj oblíbený hlas a uložit jej jako předvolbu, takže mohu rychle generovat hlasové soubory za běhu. ElevenLabs vřele doporučuji.
K dispozici je řada různých přízvuků, od britského po americký, stejně jako různé osobnosti a věkové kategorie. Navíc je velmi snadné jej používat. Podařilo se mi najít svůj oblíbený hlas a uložit jej jako předvolbu, takže mohu rychle generovat hlasové soubory za běhu. ElevenLabs vřele doporučuji.
5. Pictory (nejlepší pro školicí videa generovaná umělou inteligencí)
Co když nemáte žádné zkušenosti s tvorbou videí, ale chcete videa použít k školení svého týmu? Dříve byste potřebovali služby zkušeného editora videa, čekali, až vytvoří obsah, provedli několik iterací a vyprodukovali jedno video.
Ale už nemusí. S platformou pro tvorbu videí založenou na umělé inteligenci, jako je Pictory, můžete vytvářet školicí videa a podnětné výukové materiály, aniž byste museli mít jakékoli znalosti v oblasti úpravy videa. Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a udělejte z učení příjemný zážitek.
Nejlepší funkce Pictory
- Převádějte text a URL adresy na poutavá dlouhá videa.
- Spolupracujte s více týmy v reálném čase a dosáhněte těch nejlepších výsledků.
- Vytvářejte z dlouhých videí krátké klipy, které lze snadno sdílet.
Omezení Pictory
- Obtížné vytváření individuálních přizpůsobení s omezenými možnostmi hlasového doprovodu a šablon
Ceny Pictory
- Starter: 25 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Tým: 119 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Pictory
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pictory
Recenze G2 uvádí:
Je jednoduchý na používání a má dobré funkce. Nejvíc se mi líbí, že pouze na základě mého videoscénáře automaticky vygeneruje celé video a přidá k němu titulky. Pokud máte komentář nebo ho chcete vytvořit, software ho automaticky synchronizuje s videem, což je úžasné!
Je jednoduchý na používání a má dobré funkce. Nejvíc se mi líbí, že pouze na základě mého videoscénáře automaticky vygeneruje celé video a přidá k němu titulky. Pokud máte komentář nebo ho chcete vytvořit, software ho automaticky synchronizuje s videem, což je úžasné!
6. Quizgecko AI (nejlepší pro vytváření kvízů a studijních materiálů založených na umělé inteligenci)
Studenti si zapamatují více, když jsou aktivně zapojeni, tak proč se držet zastaralých metod? Quizgecko je nástroj založený na umělé inteligenci, který činí školení interaktivním a zábavným.
Jedná se o nový způsob, jak vylepšit vaše výukové plány a udržet účastníky plně zapojené, aniž by obsah působil zastarale nebo repetitivně. Ať už vytváříte kartičky, kvízy nebo dokonce podcasty, Quizgecko vám pomůže poskytovat lekce, které si účastníci zapamatují.
Nejlepší funkce Quizgecko
- Vytvářejte školicí materiály nahráním libovolného souboru na platformu a využitím umělé inteligence k jeho převodu na kvízy, kartičky a další studijní pomůcky.
- Učte se lépe s Quizgecko AI, které automaticky opakuje informace, které vám mohou dělat potíže.
Omezení Quizgecko
- Omezené vytváření kvízů v rámci bezplatného tarifu
Ceny Quizgecko
- Zdarma
- Premium: 16 $/měsíc
- Ultra: 29 $/měsíc
- Organizace: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Quizgecko
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Quizgecko
Recenze na Trustpilot zní:
Gecko je jasnou volbou z hlediska nákladů a kvality. Inteligentní aplikaci pro vytváření kvízů jsem rád používal ještě předtím, než do ní přidali mnoho nových funkcí.
Gecko je jasnou volbou z hlediska ceny a kvality. Inteligentní aplikaci pro vytváření kvízů jsem rád používal ještě předtím, než do ní přidali mnoho nových funkcí.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
7. HeyGen (nejlepší pro tvorbu videí pro vzdělávání a rozvoj)
Další nástroj pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence, HeyGen, vám umožní vyzkoušet si nejrealističtější avatary a dokonce naklonovat sebe sama pro tvorbu videoobsahu pro školení.
Úroveň přizpůsobení, kterou nabízí HeyGen, je neuvěřitelná. Od výrazů obličeje po pozadí a dokonce i trénink vašeho AI avatara, aby odpovídal intuitivně, tato platforma vám umožňuje nabídnout školicí obsah šitý na míru.
Nejlepší funkce HeyGen
- Vyberte si z více než 175 různých jazyků a dialektů, abyste oslovili širší publikum.
- Vytvářejte detailní videa, ve kterých jsou vaše AI avatary trénovány tak, aby projevovaly realistické emoce a pohyby.
- Využijte výkonný nástroj pro úpravu videa v sadě a vytvářejte profesionální videa.
Omezení HeyGen
- Někdy mohou být výrazy avatara trochu strnulé nebo robotické.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 39 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HeyGen?
Recenze G2 říká:
Tento nástroj je skutečným průlomem. V dnešní době narazíte na spoustu „AI“ nástrojů, ale tento je skutečně účinný. Použil jsem ho již pro několik produktových videí – doslova během několika minut. Úspora času a investic do zdrojů je značná a existuje mnoho možností využití – PR, propagace, HR, prodejní prezentace, školení atd. Nekonečná kreativita!
Tento nástroj je skutečným průlomem. V dnešní době narazíte na spoustu „AI“ nástrojů, ale tento je skutečně účinný. Použil jsem ho již pro několik produktových videí – doslova během několika minut. Úspora času a investic do zdrojů je značná a existuje mnoho možností využití – PR, propagace, HR, prodejní prezentace, školení atd. Nekonečná kreativita!
🧠 Zajímavost: Téměř devět z deseti organizací se obává o udržení svých zaměstnanců. Podle zprávy LinkedIn Workplace Learning Report 2025 je poskytování příležitostí k učení a růstu považováno za nejlepší strategii, jak zabránit odchodu zaměstnanců.
8. Zavvy (nejlepší nástroj pro vytváření vzdělávacích programů pro zaměstnance)
Zavvy od Deel je určen pro lidi, kteří řídí více týmů, jako jsou manažeři lidských zdrojů a odborníci na vzdělávání a rozvoj. Od koučování zaměstnanců, jak poskytovat lepší zpětnou vazbu, až po automatizaci následných kontrol a připomínek školení, Zavvy využívá AI k řešení náročných úkolů.
Zavvy vám pomůže automatizovat opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité: pomáhat svým zaměstnancům zvyšovat jejich kvalifikaci. Jde o budování smysluplných kariérních cest, definování kompetencí a nabídku skutečného koučování.
Nejlepší funkce Zavvy
- Vytvářejte dokonalá videa a další vzdělávací zážitky jediným kliknutím.
- Integrujte externí aplikace, jako je Slack, abyste mohli poskytovat rady v oblasti koučování, sdílet vzdělávací zdroje a mnoho dalšího.
Omezení Zavvy
- Platforma může být pro uživatele s omezeným rozpočtem finančně náročná.
Ceny Zavvy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zavvy
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně školit zaměstnance v používání nového softwaru
📮 ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů využití AI, který je nejvíce zajímá. Například pracovníci bez technického vzdělání se mohou chtít naučit vytvářet kódové úryvky pro webové stránky pomocí nástroje AI.
V takových případech platí, že čím více kontextu má AI o vaší práci, tím lepší budou její reakce. Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká AI ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
9. Virti (nejlepší pro vytváření poutavých videí ke zlepšení školicích materiálů)
Platforma Virti pro role-play a videoškolení založená na umělé inteligenci mění pasivní učení v poutavý zážitek. Představte si interaktivní videa, ve kterých avataři reagují na studenty v reálném čase.
Tento druh praktického školení založeného na scénářích zvyšuje zapojení a zlepšuje uchování znalostí tím, že umožňuje studentům procvičovat si znalosti v reálných situacích bez tlaku.
Nejlepší funkce Virti
- Vytvářejte interaktivní simulace pro rozmanitou pracovní sílu pomocí tohoto řešení bez nutnosti programování.
- Vyzkoušejte různé scénáře v bezpečném virtuálním světě s plně pohlcujícími zážitky.
- Analyzujte podrobné informace a získejte na základě dat přehledy o výkonu.
Omezení Virti
- Ačkoli je k dispozici mnoho možností přizpůsobení, uživatelé poukazují na to, že avatary a hlasy AI lze vylepšit, aby byly realističtější.
Ceny Virti
- Starter: 99 $/měsíc za editor
- Pro: 199 $/měsíc za editor
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Virti
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Virti?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, že je přístupný a snadno použitelný. Není třeba žádné znalosti programování, proto je přístupný pro každého. Stačí mít účet a osobní notebook a můžete vytvářet neomezené množství scénářů, ať už prostřednictvím interaktivní platformy 360° videa nebo platformy Virtual Humans.
Líbí se mi, že je přístupný a snadno použitelný. Díky tomu, že nevyžaduje žádné znalosti programování, je přístupný pro každého. Stačí mít účet a osobní notebook a můžete vytvářet neomezené množství scénářů, ať už prostřednictvím interaktivní platformy 360° videa, nebo platformy Virtual Humans.
10. 7taps (nejlepší pro mikro e-learningové kurzy)
Pokud chcete přeskočit časově náročný proces vytváření kurzů na míru pro stážisty, vyzkoušejte 7taps! Automaticky vytváří vysoce účinné mikrokurzy s nízkou náročností, které zvyšují zapojení studentů v rozmanité pracovní síle.
7taps se může pochlubit působivým 84% zvýšením retence znalostí díky mikrolearningu. Tento nástroj, který nabízí hladkou integraci do vašich stávajících pracovních postupů, vám pomůže převést znalosti do praxe.
Nejlepší funkce 7taps
- Vylepšete svůj proces školení pomocí mikro-učení podporovaného umělou inteligencí.
- Převádějte soubory PowerPoint, PDF a další formáty pomocí transformátoru mikro-učení.
- Integrujte externí aplikace, jako je Slack nebo jakýkoli LMS, a využijte poznatky založené na datech.
Omezení 7taps
- Uživatelé považují za obtížné převést podrobné téma do obsahu mikro-učení s omezenými funkcemi.
Ceny 7taps
- Zdarma
- Starter: 99 $/měsíc za editor
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze 7taps
- G2: 4,8/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o 7taps?
Recenze G2 uvádí:
Vytváření obsahu je velmi jednoduché a co je nejlepší, zaměstnancům se to opravdu líbí a dobře se s obsahem zapojují. Funkce AI tvůrce jsou také skvělé.
Vytváření obsahu je velmi jednoduché a co je nejlepší, zaměstnancům se to opravdu líbí a dobře se s obsahem zapojují. Funkce AI tvůrce jsou také skvělé.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro školení a rozvoj?
Výběr správného nástroje AI zlepší učení a rozvoj stážistů. Při výběru nástroje AI pro učení, který klade na první místo člověka, se zaměřte na:
- Automatizace: Vyberte si nástroj, který urychluje učení. Automatizace opakujících se úkolů, jako je formátování prezentací, aktualizace záznamů o školení, odpovídání na časté dotazy studentů nebo plánování lekcí, uvolňuje trenérům více času a vede studenty k efektivnějšímu učení.
- Personalizace: Přizpůsobte vzdělávací programy individuálním potřebám, namísto univerzálního přístupu. Každý člověk je jiný a učí se svým vlastním způsobem. Jako školitel musíte zajistit, aby vaše školení bylo možné přizpůsobit různým typům studentů.
- Integrace: Synchronizujte nástroj se svými stávajícími vzdělávacími platformami, abyste poskytli jednotný zážitek a nenarušili plynulost učení. Například pokrok v klíčovém kurzu se automaticky aktualizuje ve vašem systému řízení zaměstnanců a započítává se do hodnocení.
- Analýza: Využijte smysluplné analytické nástroje ke sledování pokroku a optimalizaci výsledků. Rozhodování na základě dat zaručeně zlepší výsledky.
- Adaptabilita: Dynamicky přizpůsobujte obsah na základě výkonu a zapojení uživatelů, aby se studenti zůstali zapojení. Tato adaptivní technika učení udržuje pozornost vašich studentů.
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků se domnívá, že automatizace ušetří jen několik minut najednou, ale 19 % tvrdí, že by mohla ušetřit 3–5 hodin týdně. Skutečností je, že i ta nejmenší úspora času se v dlouhodobém horizontu sčítá.
Například úspora pouhých 5 minut denně na opakujících se úkolech může znamenat více než 20 hodin ušetřeného času za čtvrtletí, který lze věnovat hodnotnější strategické práci.
S ClickUpem trvá automatizace drobných úkolů, jako je přiřazování termínů nebo označování kolegů, méně než minutu. Máte k dispozici vestavěné AI agenty pro automatické souhrny a zprávy, zatímco vlastní agenti zpracovávají konkrétní pracovní postupy. Získejte zpět svůj čas!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší online software pro školení zaměstnanců
Hledáte ten správný nástroj umělé inteligence pro školení? Vyberte si ClickUp!
Nyní, když jste prozkoumali některé nástroje umělé inteligence pro školení a rozvoj, je čas vybrat ten, který vám vyhovuje. Ať už jste učitel, manažer lidských zdrojů nebo někdo, kdo chce začít na vlastní pěst, vždy existuje nástroj, který vám zjednoduší pracovní postupy.
Klíčem je identifikovat vaše slabá místa a najít řešení, které je vyřeší. Koneckonců, AI je tu proto, aby šetřila čas a zvyšovala efektivitu. Pokud hledáte nástroj založený na AI, který zefektivňuje školení, zvyšuje produktivitu a snižuje úsilí spojené se správou úkolů, ClickUp je vaší odpovědí.
Revidujte své školicí programy, dosáhněte více a vytvořte lepší vzdělávací zážitky – vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!