11 nejlepších softwarových nástrojů pro vzdálené školení, které posílí distribuované týmy (2025)

Pokud si pod pojmem vzdálené školení představujete 50 snímků v PowerPointu a „rychlý“ hovor přes Zoom… musíme si promluvit.
Moderní software pro vzdálené školení je mnohem lepší. Mluvíme o nástrojích pro tvorbu kurzů typu drag-and-drop, gamifikovaných hodnoceních a nástrojích, díky kterým váš tým nebude chtít předstírat výpadek Wi-Fi.
A to není vše. Přemýšlejte o interaktivních kvízech, videonávodech, přehledech pokroku a možná i o jednom či dvou odznacích pro motivaci.
Ať už zaškolujete zcela vzdálený prodejní tým nebo zavádíte školení o dodržování předpisů pro 300 zaměstnanců ve třech zemích, správný nástroj pro vzdálené školení to zjednoduší, umožní škálovatelnost a výrazně sníží nudnost.
V tomto příspěvku se budeme zabývat nejlepšími platformami pro vzdálené školení, které zajistí, že se naučené znalosti udrží, i když je váš tým rozptýlen po různých kontinentech a časových pásmech.
Co byste měli hledat v softwaru pro vzdálené školení?
Školení zaměstnanců na dálku přesahuje sdílení několika prezentací nebo nahrávání Zoom session. Správný software pro vzdálené školení by měl být prodloužením vašeho týmu L&D a pomáhat vám poskytovat vysoce efektivní školení v požadovaném rozsahu. Na co se zaměřit:
- Snadné vytváření kurzů a správa obsahu: Váš software by měl usnadňovat vytváření a organizaci školicích manuálů. Měl by vám umožňovat vytvářet školicí programy od nuly i nahrávat existující dokumenty, videa a prezentace.
- Virtuální učebna a nástroje pro spolupráci v reálném čase: Hledejte platformy, které podporují živé relace, breakout rooms, sdílení obrazovky a chaty, aby bylo možné ve virtuálním prostředí napodobit zážitek z osobního učení.
- Sledování pokroku a podávání zpráv: Integrované analytické nástroje by měly ukazovat, kdo absolvoval online kurz, kde mají účastníci potíže a jak můžete svůj školicí program neustále vylepšovat.
- Automatizace a připomenutí: Ušetřete čas díky automatizovanému přiřazování kurzů, připomenutím termínů a upozorněním na pokrok. To je užitečné při řízení školení napříč několika časovými pásmy.
- Integrace s vaší technologií: Školicí platforma by měla být propojena s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou systémy HR, školicí software, aplikace pro zvýšení produktivity a software pro videokonference, bez nutnosti dalších úprav.
- Škálovatelnost a zkušenosti studentů: Vyberte si platformu, která je snadno ovladatelná, přizpůsobená pro mobilní zařízení a dostatečně flexibilní, aby podporovala různé role, oddělení a formáty školení v závislosti na růstu vaší společnosti.
S těmito nezbytnými nástroji jste připraveni prozkoumat ty nejlepší nástroje pro školení vašich týmů na dálku.
🧠 Věděli jste? 74 % zaměstnanců tvrdí, že musí neustále získávat nové dovednosti, aby zůstali ve své práci konkurenceschopní.
Rychlé srovnání: Nejlepší software pro vzdálené školení
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Abychom vám ušetřili hodiny výzkumu, shromáždili jsme nejlepší softwarové platformy pro vzdálené školení.
|Název nástroje
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které potřebují komplexní pracovní prostor pro školení
|Dokumenty, AI asistent, klipy, tabule, automatizace, dashboardy, sledování času
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|TalentLMS
|Rychlé vytváření kurzů pro malé a střední týmy
|Tvůrce kurzů, kvízy, mobilní přístup, certifikace
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 149 USD za měsíc na uživatele
|Docebo
|Vzdělávací zážitky na podnikové úrovni
|Obsah založený na umělé inteligenci, segmentace uživatelů, nástroje pro vytváření reportů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify na vyžádání
|360Learning
|Společné učení a vzájemné školení
|Tvorba kurzů, diskuzní fóra, analytika
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 8 $/uživatel/měsíc
|Absorb LMS
|Vlastní branding a kompatibilita se standardem SCORM
|Realizace kurzů, certifikace a integrace s nástroji pro řízení lidských zdrojů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify na vyžádání
|Trainual
|SOP a procesní školení pro rostoucí týmy
|Podrobné průvodce, organizační schémata, školení založené na rolích
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 249 USD měsíčně (fakturováno ročně)
|LearnUpon
|Kombinované vzdělávání pro firemní školení
|Vlastní zprávy, gamifikace a vícejazyčná podpora
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify na vyžádání
|Seismic Learning (Lessonly)
|Školení prodejních a zákaznických týmů
|Cesty založené na rolích, interaktivní lekce, nástroje pro zpětnou vazbu
|Žádný bezplatný tarif; individuální ceny
|BrainCert
|Všestranná virtuální učebna a dohled
|Kvízy v reálném čase, streamování videa v HD kvalitě, platforma pro e-learning
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 59 $/měsíc (fakturováno měsíčně)
|MapleLMS
|Školení s integrací Salesforce
|Cesty založené na rolích, interaktivní lekce a nástroje pro zpětnou vazbu
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify na vyžádání
|SkyPrep
|Zjednodušené poskytování školení a správa uživatelů
|Tvůrce kurzů, hodnocení a přizpůsobené značení
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify na vyžádání
Nejlepší software pro vzdálené školení
Těchto 11 nástrojů vám pomůže vytvořit opakovatelné a poutavé školicí programy pro vše od zaškolování nových zaměstnanců až po zvyšování kvalifikace týmů pracujících na dálku.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují komplexní pracovní prostor pro správu interních školicích programů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám umožňuje vytvářet, spravovat a poskytovat školení zaměstnanců. Nabízí vám více než jen LMS.
ClickUp slouží také jako škálovatelný systém pro správu vzdálených týmů. Pomáhá vám školit vaše vzdálené týmy a dokumentovat znalosti získané během školení.
Strukturovejte své školení pomocí dokumentů a klipů
S ClickUp Knowledge Management můžete zapomenout na roztříštěné dokumenty, zastaralé informace a zbytečně strávený čas hledáním odpovědí. Udržuje vše organizované, snadno přístupné a aktuální, což vašemu týmu umožňuje pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet živé příručky, SOP a školicí manuály specifické pro jednotlivé role. Lze je propojit s úkoly a prohledávat v celém pracovním prostoru.
S ClickUp Clips mohou vaši školitelé a vedoucí týmů okamžitě nahrávat krátké návody, ukázky nástrojů nebo podrobné postupy. Nejsou nutné žádné další živé relace napříč časovými pásmy. Tyto videoinstrukce jsou součástí úkolů nebo dokumentů, takže se učení spojuje s praktickým prováděním.
Díky možnosti nastavit termíny, přiřadit vlastníky a vložit klipy nebo dokumenty má každý školicí úkol jasné další kroky a podpůrné zdroje.
Personální řízení v té nejlepší podobě
Pro týmy HR se ClickUp stává centrálním uzlem pro správu všeho, od zaškolování nových zaměstnanců až po průběžné vzdělávání.
S ClickUp pro lidské zdroje můžete přiřazovat kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců, automatizovat schvalovací pracovní postupy a sledovat dokončení školení. Odpadá tak nutnost spoléhat se na samostatné nástroje nebo e-mailové sledování.
Využijte umělou inteligenci k návrhu svých školicích modulů.
Nejlepší na tom je, že díky integrovanému AI asistentovi ClickUp Brain můžete pomocí několika pokynů vytvářet zásady a pokyny.
Zde je příklad toho, jak jsme použili ClickUp Brain MAX k vytvoření obsahu pro modul vzdáleného školení. Brain MAX je desktopový společník s umělou inteligencí, který vám nabízí použití více modelů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, v rámci jediného kontextového řešení připraveného pro podnikové použití.
Můžete také okamžitě prohledávat ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web a hledat existující školicí webináře a dokumenty.
Ano, vaše týmy HR nebo L&D mohou vylepšit počáteční výstup, ale Brain poskytuje skvělý výchozí bod.
Chcete se dozvědět více o tom, jak pomocí umělé inteligence vytvářet školicí materiály pro vaše zaměstnance pracující na dálku? Podívejte se na toto video 👇
Provádějte vzdálená školení pomocí ClickUp Syncups.
Hledáte alternativu k Zoomu, která je součástí vašeho pracovního prostoru? Vyzkoušejte ClickUp Syncups! Díky plné funkčnosti videa a zvuku můžete spustit svou relaci, nahrávat ji, přiřazovat úkoly a pokračovat v práci ve svém pracovním prostoru, zatímco spolupracujete!
Syncup můžete spustit nebo se k němu připojit přímo z ClickUp Chat, takže je ideální pro rychlé, improvizované výukové programy a řešení problémů.
Šablona plánu zavedení školení ClickUp
Pokud vaše týmy mají potíže s koordinací školení napříč týmy a časovými pásmy, šablona plánu zavádění školení ClickUp vám pomůže standardizovat procesy. Poskytuje vám hotovou strukturu pro plánování fází, přiřazování odpovědnosti a udržování všech školicích iniciativ na správné cestě.
Je čas opustit tabulky a s nimi spojené zmatení ohledně historie verzí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte chytrý interaktivní obsah školení: Pomocí ClickUp Docs a AI vytvářejte manuály, kvízy a SOP, které se přizpůsobí vašim cílům školení a jsou ideální pro prostředí práce na dálku.
- Sledování času: Při rozsáhlém přeškolování nebo zaškolování nových zaměstnanců pomáhá HR týmům přesněji plánovat personální obsazení a alokaci zdrojů, pokud vědí, kolik času trenéři a zaměstnanci stráví na jednotlivých modulech, a to díky funkci sledování času v ClickUp.
- Automatizujte rutinní správu školení: Nastavte automatizace ClickUp pro připomenutí termínů, přiřazování úkolů na základě rolí a upozornění na pokrok.
- Analyzujte dopad školení v reálném čase: Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete měřit míru účasti, dobu dokončení a zapojení studentů.
- Předem připravené šablony: Standardizujte procesy pomocí více než 1 000 šablon, například šablon pro zaškolování nových zaměstnanců a šablon pro školicí plány.
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce, jako je umělá inteligence a plná automatizace, jsou omezeny na vyšší cenové plány.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Můj tým si oblíbil možnost přiřazovat úkoly za účelem zvýšení odpovědnosti a vysokou úroveň přizpůsobení! Podařilo se nám vytvořit prostory, které vyhovují všem našim potřebám, a sledovat pokrok u každého úkolu. Je snadno použitelný a zákaznický servis nám v případě potřeby vždy ochotně pomohl! Celému našemu týmu netrvalo dlouho, než Clickup implementoval a integroval, a nyní ho všichni denně používají!
Můj tým si oblíbil možnost přiřazovat úkoly za účelem zvýšení odpovědnosti a vysokou úroveň přizpůsobení! Podařilo se nám vytvořit prostory, které vyhovují všem našim potřebám, a sledovat pokrok u každého úkolu. Je snadno použitelný a zákaznický servis nám v případě potřeby vždy ochotně pomohl! Celému našemu týmu netrvalo dlouho, než Clickup implementoval a integroval, a nyní ho všichni denně používají!
📚 Další informace: Nezbytné dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců
2. TalentLMS (nejlepší pro zaškolování vzdálených zaměstnanců a školení v oblasti dodržování předpisů)
TalentLMS je cloudový systém pro správu vzdělávání, který byl navržen tak, aby zjednodušil webové školení pro rozptýlené týmy. Vaši manažeři HR a L&D mohou pomocí nástroje AI-course builder vytvářet strukturované kurzy s využitím videí, kvízů a souborů SCORM.
Můžete přiřazovat vzdělávací cesty na základě rolí nebo oddělení, automatizovat připomenutí a sledovat pokrok v reálném čase. Platforma nabízí předem připravená hodnocení, kurzy a sledování certifikací.
Díky jejich knihovně kurzů připravených k okamžitému použití je snadné zapojit zaměstnance z různých geografických lokalit a provozovat programy dodržování předpisů v požadovaném rozsahu. Díky individuálnímu tempu učení mohou vaši zaměstnanci absolvovat vzdálené školicí programy podle vlastního tempa.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Učení založené na dovednostech, při kterém umělá inteligence mapuje silné stránky vaší organizace, identifikuje mezery a spojuje zaměstnance se správným školicím manuálem, když nastupují do nové práce.
- Integrované videokonference pro živé relace spolu s asynchronními školicími materiály.
- Kompatibilita se standardy SCORM a xAPI pro podporu interaktivního a sledovatelného vzdělávacího obsahu.
Omezení TalentLMS
- Omezená flexibilita reportování pro hlubší analýzy bez pokročilých integrací
Ceny TalentLMS
- Základní verze: Od 149 USD za měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Grow: Cena začíná na 299 USD za měsíc na uživatele (fakturace měsíčně)
- Výhody: Cena začíná na 579 USD za měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,6/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TalentLMS?
Recenze G2 uvádí:
Talent LMS je snadno ovladatelný, nahrávání kurzů, jejich přiřazování a sledování dokončení je jednoduché. Přechod ze starého rozhraní na nové byl příjemnou změnou. Vypadá čistěji, působí moderněji a navigace je plynulejší. Uživatelské rozhraní je přehledné a jak administrátoři, tak studenti snadno najdou, co potřebují.
Talent LMS je snadno ovladatelný, nahrávání kurzů, jejich přiřazování a sledování dokončení je jednoduché. Přechod ze starého rozhraní na nové byl příjemnou změnou. Vypadá čistěji, působí moderněji a navigace je plynulejší. Uživatelské rozhraní je přehledné a jak administrátoři, tak studenti snadno najdou, co potřebují.
🧠 Přátelská rada: Začleňte odolnost do procesu učeníOceňujte zaměstnance, kteří zůstávají v klidu i pod tlakem a přizpůsobují se změnám – udávají tón ostatním. Začleňte odolnost do školení pomocí krátkých videí, podnětů k zamyšlení nebo příkladů ze skutečného života týkajících se stresu, motivace a nejistoty. Nejedná se o nic nepodstatného – v dnešním rychle se měnícím světě je to dovednost, která má budoucnost.
3. Docebo (nejlepší pro personalizované učení založené na umělé inteligenci ve velkém měřítku)
Čím dříve se vaši noví zaměstnanci pustí do práce, tím lépe pro vás. LMS od Docebo nabízí na vyžádání přístup ke všemu, co potřebují, aby se rychleji dostali do pracovního tempa.
Pro úspěšný program zaškolení každého studenta můžete vytvořit personalizované plány učení a přizpůsobit je podle organizační struktury vaší organizace.
Můžete nahrávat výukové materiály v různých formátech, včetně videí, dokumentů, souborů SCORM a virtuálních školení vedených lektorem. To je užitečné při zavádění nových funkcí nebo interních iniciativách zaměřených na přijetí produktu, kdy týmy potřebují více kontaktních bodů, aby pochopily případy použití, zásady nebo nástroje.
Docebo nabízí přizpůsobené reporty pro měření úspěchu nebo neúspěchu vašich školicích programů. V tomto dashboardu můžete sledovat, který vzdělávací obsah přináší nejlepší výsledky.
Nejlepší funkce Docebo
- Automatizujte registraci v rámci vašeho LMS a mezi vaším LMS a jinými platformami, jako jsou informační systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS) a systémy pro řízení lidského kapitálu (HCM).
- Využijte doporučení obsahu založená na umělé inteligenci, adaptivní vzdělávací cesty a virtuální koučování pro hyperpersonalizované učení.
- Centralizujte kvantifikovatelnou zpětnou vazbu od nových zaměstnanců a data z nástrojů LMS a BI, abyste mohli analyzovat dopad zaškolování na klíčové obchodní výsledky.
Omezení Docebo
- Pro hlubší přizpůsobení, jako je úprava stránek kurzů nebo stylů přihlášení, je nutná podpora CSS nebo vývojáře.
Ceny Docebo
- Elevate: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,3/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Docebo?
Recenze G2 uvádí:
Pokud jde o správu výuky, je ve většině ohledů velmi uživatelsky přívětivý. V minulosti jsem byl správcem jiných LMS a Docebo je ve srovnání s ostatními, které jsou mnohem těžkopádnější, velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé. Také se mi velmi líbí, že Docebo s každou aktualizací přináší významná vylepšení.
Pokud jde o správu výuky, je ve většině ohledů velmi uživatelsky přívětivý. V minulosti jsem byl správcem jiných LMS a Docebo je ve srovnání s ostatními, které jsou mnohem těžkopádnější, velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé. Také se mi velmi líbí, že Docebo s každou aktualizací přináší významná vylepšení.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina všech zaměstnanců (57 %) ztrácí čas prohledáváním interních dokumentů nebo znalostní báze společnosti, aby našli informace související s prací. A když je nenajdou? 1 z 6 se uchýlí k osobním náhradním řešením – prohledává staré e-maily, poznámky nebo screenshoty, jen aby dal věci dohromady.
ClickUp Brain eliminuje vyhledávání tím, že poskytuje okamžité odpovědi založené na umělé inteligenci, které čerpá z celého vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran, takže získáte to, co potřebujete, bez zbytečných komplikací.
4. 360Learning (nejlepší pro kolaborativní školení vedené kolegy)
360Learning je kolaborativní systém pro správu výuky (LMS) založený na umělé inteligenci. Umožňuje vám převést odborné znalosti na interaktivní sociální výukové zážitky, které lze škálovat napříč distribuovanými týmy.
Místo čekání na centrální tým L&D mohou vaši manažeři na dálku a interní odborníci nahrávat videolekce, přidávat kvízy a vytvářet strukturované cesty. Integrované nástroje AI platformy pomáhají s přípravou obsahu, automatickým označováním a překladem.
Využití umělé inteligence pro dokumentaci vám pomůže výrazně zkrátit dobu potřebnou k zahájení školicího programu. Díky diskusním vláknům v reálném čase, reakcím a komentářům kolegů přímo v rámci kurzu mohou vaši zaměstnanci na dálku učit se společně, namísto izolovaně.
Nejlepší funkce 360Learning
- Převádějte odborné znalosti do strukturovaných kurzů pomocí osnov založených na umělé inteligenci a inteligentních návrhů otázek.
- Pomocí manažerského panelu můžete zobrazit údaje o pokroku a dokončení podle kohorty, studenta nebo kurzu.
- Pozvěte interní odborníky, aby pomocí autorského nástroje založeného na umělé inteligenci nahrávali, testovali a publikovali poutavý vzdělávací obsah.
Omezení 360Learning
- Uživatelé tvrdí, že nativní nástroj pro tvorbu obsahu by mohl být robustnější.
Ceny 360Learning
- Tým: 8 $ za registrovaného uživatele za měsíc (až 100 uživatelů)
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze 360Learning
- G2: 4,6/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 360Learning?
Recenze G2 uvádí:
Na platformě 360Learning se mi nejvíce líbí její intuitivnost a možnost spolupráce. Z pohledu HR a L&D skutečně podporuje kulturu neustálého vzdělávání tím, že usnadňuje odborníkům z celé organizace přispívat k obsahu školení, aniž by potřebovali pokročilé dovednosti v oblasti výukového designu.
Na platformě 360Learning se mi nejvíce líbí její intuitivnost a možnost spolupráce. Z pohledu HR a L&D skutečně podporuje kulturu neustálého vzdělávání tím, že usnadňuje odborníkům z celé organizace přispívat k obsahu školení, aniž by potřebovali pokročilé dovednosti v oblasti výukového designu.
📚 Další informace: Jak vytvořit plán implementace systému LMS
5. Absorb LMS (nejlepší pro zvyšování kvalifikace a školení v oblasti dodržování předpisů na podnikové úrovni)
Cloudový software Absorb LMS využívající umělou inteligenci podporuje jak samostudium, tak výuku vedenou lektorem. Jako software pro vzdálené školení poskytuje poutavé a přizpůsobené vzdělávací zážitky pro vzdálené, hybridní a globální týmy.
Pomocí personalizovaných vzdělávacích plánů můžete identifikovat, rozvíjet a využívat dovednosti svých zaměstnanců. A dokonce je motivovat, aby převzali odpovědnost za své vzdělávání a rozvoj.
Potřebujete vzdělávací kanál, který všem vašim zaměstnancům, bez ohledu na jejich umístění, poskytne přístup ke stejným informacím. Obousměrná komunikační platforma nabízí obecné informace, aktualizace v reálném čase a informace specifické pro danou roli.
Nejlepší funkce Absorb LMS
- Zachyťte všechny prvky zkušeností svých studentů pomocí předem připravených a přizpůsobitelných dashboardů.
- Získejte okamžitý přístup k více než 20 000 snadno použitelných školicích kurzů.
- Přístup k vysoce kvalitním výukovým materiálům prostřednictvím tří odborně sestavených knihoven – Amplify, Amplify Plus a Amplify Max.
Absorbujte omezení LMS
- Vytváření reportů může být poněkud nepohodlné, pokud se nezabýváte jejich pokročilými nástroji.
Ceny Absorb LMS
- Ceny na míru v závislosti na velikosti týmu
Hodnocení a recenze Absorb LMS
- G2: 4,6/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Absorb LMS?
Recenze G2 uvádí:
Na Absorb LMS se mi nejvíce líbí jeho uživatelské rozhraní a flexibilita. I když nejste s LMS softwary příliš obeznámeni, backend je velmi snadno ovladatelný. Platforma usnadňuje práci jak administrátorům, tak studentům, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k osvojení si systému.
Na Absorb LMS se mi nejvíce líbí jeho uživatelské rozhraní a flexibilita. I když nejste s LMS softwary příliš obeznámeni, backend je velmi snadno ovladatelný. Platforma usnadňuje práci jak administrátorům, tak studentům, což výrazně zkracuje dobu potřebnou k osvojení si systému.
6. Trainual (nejlepší pro zaškolování nových zaměstnanců a dokumentaci SOP pro rostoucí týmy)
Trainual můžete použít jako nástroj pro vzdálené školení tím, že proměníte znalosti, zásady a opakovatelné procesy vaší společnosti v samoobslužné moduly. Noví i stávající zaměstnanci k nim mají kdykoli přístup, aby se mohli školit v oblasti znalostí o produktech.
K dispozici je také prohledávatelná znalostní databáze. Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci může váš tým při hledání odpovědí jednoduše položit otázku a Trainual mu poskytne přesnou odpověď. Tato funkce je ještě účinnější v kombinaci s robustními nástroji pro sdílení znalostí, které zajišťují, že aktualizace jsou přístupné všem týmům.
Trainual vám pomůže zdokumentovat vaši práci a naučit ji váš tým. Umožní vám škálovat dokumentaci pro zaškolování nových zaměstnanců a standardní operační postupy, aniž byste byli závislí na živých školeních nebo podnikových systémech.
Nejlepší funkce Trainual
- Pomocí předem připraveného editoru můžete vytvářet obsah, psát podrobné návody, vkládat videa a přidávat obrázky.
- Školicí videa a nahrávání obrazovky vám umožňují vizuálně vysvětlit složité procesy, když nemůžete školit své zaměstnance osobně.
- Centralizujte školení v oblasti dodržování předpisů do jedné znalostní báze a udržujte si náskok před měnícími se pravidly dodržování předpisů díky automatickým aktualizacím školení.
Omezení Trainual
- Chybějící složky nebo hierarchická struktura ztěžují správcům a autorům obsahu organizaci a orientaci v rostoucí knihovně obsahu.
Ceny Trainual
- Malý: 249 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Střední: 279 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Růst: 419 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trainual?
Recenze G2 uvádí:
Trainual výrazně zlepšil způsob, jakým dokumentujeme, sdílíme a standardizujeme naše procesy v leteckém průmyslu podle normy AS9100. Stal se centralizovaným centrem, kde mají naši zaměstnanci snadný přístup k informacím, které potřebují k pochopení zásad, absolvování školení a nahlížení do postupů, aniž by byli závislí na ústním předávání informací nebo znalostech jednotlivých pracovníků.
Trainual výrazně zlepšil způsob, jakým dokumentujeme, sdílíme a standardizujeme naše procesy v leteckém průmyslu podle normy AS9100. Stal se centralizovaným centrem, kde mají naši zaměstnanci snadný přístup k informacím, které potřebují k pochopení zásad, absolvování školení a nahlížení do postupů, aniž by byli závislí na ústním předávání informací nebo znalostech jednotlivých pracovníků.
👀 Věděli jste, že: Ve společnosti McKinsey není zaškolování nových zaměstnanců jen o tom, aby se rychle zapracovali – je to odrazový můstek pro dlouhodobý rozvoj . V rámci zaškolování absolvuje každý účastník simulační hodnocení vedoucích schopností.
První den obdrží personalizovaný plán růstu, který zdůrazňuje jejich silné stránky, identifikuje oblasti pro rozvoj a stanoví jasné další kroky.
Tento plán růstu navazuje na širší ekosystém certifikací společnosti McKinsey a nabízí přizpůsobené vzdělávací programy v oblastech, jako jsou finance, strategické myšlení, rizika a specifické dovednosti pro dané odvětví. Nejde jen o momentální snímek – je to odrazový můstek. Zaměstnancům odpovídá na otázku „co dál?“ A pro společnost vytváří kulturu neustálého učení založeného na odpovědnosti.
7. LearnUpon (nejlepší pro správu externích a interních školení zaměstnanců ve velkém měřítku)
Problémy s zapracováním zaměstnanců mohou narušit pozitivní zážitek z učení, zejména u nových zaměstnanců. Tyto problémy sahají od komunikačních bariér po kulturní nesoulad a nízkou motivaci. Abyste tomu zabránili, můžete zvážit použití personalizovaného školicího programu.
Cloudový systém LMS LearnUpon vám v tom pomůže. Funkce Learning Journeys vám umožňuje vytvářet vizuálně zmapované, vícestupňové vzdělávací cesty, které se dynamicky přizpůsobují na základě uživatelských dat a výsledků předchozích kurzů.
Zaměstnanci mohou být například automaticky směrováni do různých modulů v závislosti na jejich roli, umístění nebo výsledcích testů. Tím je zajištěno, že každý vzdálený student získá obsah přizpůsobený jeho potřebám.
Nejlepší funkce LearnUpon
- Podporuje asynchronní (kurzy přizpůsobené individuálnímu tempu, videa na vyžádání, kontroly znalostí) i synchronní (živá webináře, virtuální školení vedená lektorem) školení.
- Propojte systémy HRIS nebo CRM se službou LearnUpon a automaticky zapisujte uživatele do skupin nebo vzdělávacích programů.
- Odesílejte personalizované e-maily nebo připomenutí přes Slack, automaticky generujte certifikáty a dokonce nastavujte pracovní postupy pro recertifikaci.
Omezení LearnUpon
- Nastavení jediného kurzu může být poměrně časově náročné.
Ceny LearnUpon
- Základní: Individuální ceny pro až 150 uživatelů
- Premium: Individuální ceny pro až 500 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny pro více než 500 uživatelů
Hodnocení a recenze LearnUpon
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LearnUpon?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi celkové uživatelské prostředí. Informace se snadno hledají, můžete si naplánovat hodiny, omezit přístup pouze na cílovou skupinu a povolit recenze ve svých kurzech, abyste se dozvěděli více o zkušenostech studentů.
Líbí se mi celkové uživatelské prostředí. Informace se snadno hledají, můžete si naplánovat hodiny, omezit přístup pouze na cílovou skupinu a povolit recenze ve svých kurzech, abyste se dozvěděli více o zkušenostech studentů.
📚 Další informace: Váš průvodce projektovým řízením pro výrobu videí
8. Seismic Learning (Lessonly) (Nejvhodnější pro týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které potřebují trénink a koučování v reálném čase)
Seismic Learning, dříve známý jako Lessonly, je platforma pro školení a koučování určená pro prodejní a podpůrné týmy.
Místo statických modulů klade Lessonly důraz na praktické cvičení, které umožňuje vzdáleným zástupcům nacvičovat reálné scénáře. Patří sem například řešení námitek, psaní e-mailů o vrácení peněz a získávání zpětné vazby bez nutnosti přítomnosti manažera.
Simulace rolí a okamžitá zpětná vazba v Seismic pomáhají posílit uchování znalostí v situacích, kdy dochází k přímému kontaktu se zákazníky a kde je nejdůležitější opakování a praxe.
Integruje se také s širšími nástroji společnosti Seismic, které týmům poskytují přístup ke školením, příručkám a knihovnám obsahu v jednotném prostředí.
Nejlepší funkce Seismic Learning
- Školení zaměřené na konkrétní role s nástroji pro koučování v reálném čase
- Pomocí nástroje pro tvorbu lekcí typu drag-and-drop můžete vytvářet strukturované školicí moduly s videi, kvízy, dokumenty a textem.
- Začleňte školení do každodenních nástrojů, jako jsou Slack, Salesforce, Zendesk a Microsoft Teams, a poskytujte mikrolearning na platformách, které vaše vzdálené týmy již používají.
Omezení Seismic Learning
- Všechny lekce musí být vytvořeny od základu; neexistují žádné šablony ani knihovny obsahu, které by usnadnily začlenění nových zaměstnanců nebo běžné školicí programy.
Ceny Seismic Learning
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Seismic Learning
- G2: 4,7/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LearnUpon?
Recenze G2 uvádí:
Seismic Learning je naším favoritem pro zaškolování nových zaměstnanců a průběžné školení. Vytvořil jsem několik učebních plánů a mohu do nich vkládat lekce. Když aktualizuji lekce, aktualizují se i učební plány.
Seismic Learning je naším favoritem pro zaškolování nových zaměstnanců a průběžné školení. Vytvořil jsem několik učebních plánů a mohu do nich vkládat lekce. Když aktualizuji lekce, aktualizují se i učební plány.
📚 Další informace: Jak provádět průzkumy zpětné vazby po školení
9. BrainCert (nejlepší pro týmy, které potřebují komplexní řešení pro virtuální učebny a testování)
BrainCert nabízí sadu nástrojů pro poskytování školení, která kombinuje virtuální učebnu, nástroj pro tvorbu kurzů a testovací platformu v jednom řešení. Platforma podporuje spolupráci v reálném čase pomocí videokonferencí v HD kvalitě, breakout rooms, whiteboardů a sdílení obrazovky.
Můžete také navrhovat interaktivní kvízy a testy, sledovat výkonnost a vydávat certifikáty pro vaše zaměstnance pracující na dálku. Ať už školíte nové zaměstnance nebo pořádáte živé relace napříč časovými pásmy, BrainCert vám poskytuje infrastrukturu, díky které můžete vše škálovat a spravovat pod jednou střechou.
Nejlepší funkce BrainCert
- Integrovaná virtuální učebna s oddělenými místnostmi, tabulemi a sdílením obrazovky
- Nástroj pro tvorbu kurzů kompatibilní se standardem SCORM s pokročilými testovacími nástroji
- Umožněte vzdáleným studentům absolvovat kurzy, účastnit se živých lekcí, skládat zkoušky a zapojit se do diskuzí komunity, a to vše plynule z mobilních prohlížečů nebo aplikací pro iOS/Android.
Omezení BrainCert
- Mobilní verze BrainCert není v současné době tak plynulá jako verze pro stolní počítače, zejména pokud dáváme přednost učení se z telefonu nebo tabletu.
Ceny BrainCert
- Pro: 59 $ měsíčně (fakturováno měsíčně)
- Elite: 149 $ měsíčně (fakturováno měsíčně)
- Růst: 299 $ měsíčně (fakturováno měsíčně)
Hodnocení a recenze BrainCert
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BrainCert?
Recenze G2 uvádí:
Na BrainCert se mi nejvíce líbí, že se jedná o plně funkční LMS, který zahrnuje virtuální učebny, gamifikaci, integrace pro automatizaci a mnoho dalšího.
Na BrainCert se mi nejvíce líbí, že se jedná o plně funkční LMS, který zahrnuje virtuální učebny, gamifikaci, integrace pro automatizaci a mnoho dalšího.
📚 Další informace: Příklady videotréninků pro rozvoj zaměstnanců
10. MapleLMS (nejlepší pro organizace, které hledají bezpečné a škálovatelné vzdálené školení)
MapleLMS je cloudový systém pro správu výuky, který podporuje různé styly učení. Kombinuje živou výuku a individuální tempo učení pro vaše zaměstnance pracující na dálku.
Aby bylo vzdálené učení poutavější, zvažte použití funkce gamifikace. Studenti získávají body za dokončení modulů, kvízů a úkolů. Tyto body lze vyměnit za odznaky a zobrazit v žebříčcích.
Jeho postupy založené na výzvách a digitální odměny jsou navrženy tak, aby motivovaly studenty tím, že z výcviku dělají zážitek podobný hře. Uživatelé odemykají úrovně nebo certifikáty, jakmile splní výcvikové cíle.
Nejlepší funkce MapleLMS
- Ukládá informace o studentech pomocí pokročilých šifrovacích standardů s protokoly jako OAuth 2. 0 a SAML, které zajišťují bezpečný přístup a autentizaci.
- Zpětná vazba v reálném čase, digitální odměny a uznání kolegů vytvářejí pocit úspěchu a dynamiku.
- Umožněte studentům spolupracovat nebo soutěžit mezi sebou prostřednictvím skupin, diskusních fór a týmových výzev.
Omezení MapleLMS
- Postrádá vestavěné kurzy, což znamená, že vývoj kompletního kurikula může trvat týdny (nebo měsíce).
Ceny MapleLMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MapleLMS
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí.
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
🧠 Zajímavost: Vzhledem k tomu, že digitální technologie a umělá inteligence nadále mění svět práce, 85 % vedoucích pracovníků se podle společnosti Gartner, Inc. shodlo, že potřeba rozvoje dovedností dramaticky vzroste. Zde jsou další poznatky z průzkumu:
- Z 330 vedoucích pracovníků se 93 % shodlo, že jejich úkolem je zajistit, aby jejich zaměstnanci měli čas a zdroje na neustálé vzdělávání.
- Podniky, které dosahují nejlepších obchodních výsledků díky vzdělávání, využívají sadu agilních vzdělávacích postupů nejméně 1,5krát častěji než jiné podniky.
- Společnost Gartner doporučuje, aby se oblast L&D stala agilnější – poskytovala vzdělávání rychleji, v menších dávkách a ve větším měřítku – a nákladově efektivnější, aby držela krok s měnícími se požadavky na dovednosti.
11. SkyPrep (nejlepší pro firmy, které potřebují intuitivní vzdálené školení zaměstnanců)
SkyPrep centralizuje vzdálené vzdělávání kombinací rychlého vytváření kurzů, virtuálních učeben, gamifikovaného zapojení, automatizované správy a přehledného sledování.
Přehledné rozhraní a nástroj pro tvorbu kurzů pomocí drag-and-drop usnadňují spouštění programů vzdáleného vzdělávání na bázi DIY.
Můžete nahrávat školicí materiály v různých formátech, včetně dokumentů, videí, kvízů a souborů SCORM. Poté můžete přidělovat certifikáty a sledovat pokrok studentů pomocí integrovaných analytických nástrojů. SkyPrep také podporuje přizpůsobitelné brandingové prvky, které pomáhají školit interní týmy nebo skupiny pracující s klienty.
Nejlepší funkce SkyPrep
- Realizujte živé virtuální lekce prostřednictvím Zoom, Teams, Webex nebo BigBlueButton přímo v rámci platformy.
- Automatizujte pracovní postupy a oznámení týkající se registrace, připomínek a vydávání certifikátů.
- Pomocí dashboardů a analýz v reálném čase můžete měřit dopad školení, odhalovat mezery ve znalostech a exportovat data pro účely kontroly dodržování předpisů nebo hodnocení výkonu.
Omezení SkyPrep
- Méně pokročilých nástrojů pro spolupráci ve srovnání s většími platformami LMS
Ceny SkyPrep
- Lite: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
- Enterprise Learning Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SkyPrep
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SkyPrep?
Recenze G2 uvádí:
Sky prep je velmi uživatelsky přívětivý pro studenty i administrátory. Má spoustu vychytávek a snadno se integroval do našeho obchodu Shopify. Je také velmi cenově dostupný a neměl žádné výpadky. Implementace proběhla hladce.
Sky prep je velmi uživatelsky přívětivý pro studenty i administrátory. Má spoustu vychytávek a snadno se integroval do našeho obchodu Shopify. Je také velmi cenově dostupný a neměl žádné výpadky. Implementace proběhla hladce.
Vytvářejte chytřejší a škálovatelné programy vzdáleného školení s ClickUp
Pokud uvažujete o platformě pro vzdálené školení, neexistuje univerzální řešení. Pokud je vaší největší překážkou kmenové znalosti a opakované zaškolování, začněte s nástrojem, který vám pomůže centralizovat SOP a standardizovat školicí cesty.
Pokud zavádíte školení o produktech pro více rolí nebo regionů, hledejte větvenou logiku, adaptivní vzdělávací cesty a podrobné analytické údaje.
Zde je jednoduchý návod, který vám pomůže:
- Rychlé škálování? Vyberte si nástroje s šablonami, automatizací a opakovaně použitelnými výukovými objekty.
- Řídíte mezifunkční týmy? Upřednostněte funkce pro spolupráci, přístup založený na rolích a asynchronní videonávody.
- Zavádíte nové nástroje nebo procesy? Hledejte software, který podporuje přijetí produktu pomocí kvízů, podmíněných cest a zabudovaných návodů.
- Spravujete obsah ve velkém měřítku? Budete potřebovat hromadnou úpravu, kontrolu verzí a asistenta AI, abyste snížili únavu z přepisování.
Pokud stále nevíte, kde začít, zvažte ClickUp. Integruje dokumenty, přiřazování úkolů, psaní pomocí umělé inteligence, nahrávání videa a vestavěné šablony.
Chcete-li začít, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.