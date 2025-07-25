12 nejlepších alternativ k NotePlan pro každodenní plánování a pořizování poznámek

Možná jste se vždy spoléhali na NotePlan, aby vše bylo synchronizované.
Vaše poznámky v markdownu jsou propojeny s událostmi v kalendáři. Denní a projektové poznámky jsou vedle sebe. Úkoly lze přetahovat do časových bloků. Vše zůstává lokální, v prostém textu a strukturované podle toho, jak přemýšlíte a plánujete.
NotePlan však nestačí, jakmile vaše potřeby přesáhnou osobní plánování úkolů. Chybí mu skutečná týmová spolupráce, pokročilá automatizace pracovních postupů a plná podpora mimo ekosystém Apple. Systém pluginů a šablony jsou flexibilní, ale nemusí být dostačující, pokud potřebujete funkce jako Kanban tabule, přizpůsobitelné automatizace nebo aplikace pro Windows a Android.
Tento blog představuje nejlepší alternativy k NotePlan – nástroje, které vylepšují vaše zážitky z pořizování poznámek a nabízejí stejnou kombinaci poznámek, úkolů a kalendáře, ale jdou ještě dál.
Alternativy k NotePlan v kostce
Tato tabulka rozebírá některé z nejlepších alternativ NotePlan a zdůrazňuje, v čem vyniká každý nástroj pro pořizování poznámek, jeho hlavní funkce a obecné cenové úrovně:
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které chtějí nahradit roztříštěné nástroje jedním organizovaným pracovním prostorem.
|Sjednocené úkoly, dokumenty, kalendář, shrnutí pomocí umělé inteligence, připomenutí a automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $.
|Supernotes
|Týmy, které potřebují atomické, rychlé a bezpečné propojování poznámek
|Systém poznámkových karet, 2D/3D grafy, podpora markdownu, vysoká rychlost načítání
|Zdarma; Plány od 11 $
|Amplenote
|Týmy, které chtějí vyvážit úkoly a dlouhé poznámky
|Poznámky, úkoly a kalendář s šifrováním a zobrazením priorit
|Zdarma; Plány od 5,84 $/měsíc + daň (fakturováno ročně)
|Craft
|Týmy, které potřebují jednoduché poznámky zaměřené na soukromí a založené na otevřeném zdrojovém kódu
|Úpravy na bázi bloků, publikování na webu, nástroje AI a podpora offline režimu.
|Zdarma; Plány od 9,99 $/měsíc
|Joplin
|Týmy, které potřebují jednoduché poznámky zaměřené na soukromí a open source
|Editor Markdown, šifrování end-to-end, lokální synchronizace, podpora pluginů
|Zdarma; základní tarify Cloud od cca 3,51 $ nebo 2,99 € za měsíc.
|Obsidian
|Týmy, které chtějí vytvořit osobní znalostní graf
|Místní poznámky s označením, grafické zobrazení, ekosystém pluginů, žádná vazba
|Zdarma; synchronizační plány od 5 $/měsíc
|Logseq
|Týmy, které chtějí strukturovat a propojit své myšlenky
|Bullet journaling, zpětné odkazy, dotazy a grafické zobrazení
|Zdarma
|Zettlr
|Akademičtí autoři, kteří pracují s poznámkami obsahujícími mnoho citací
|Integrace Zotero, LaTeX, možnosti exportu, vícejazyčné psaní
|Zdarma
|Agenda
|Jednotlivci, kteří potřebují organizovat poznámky podle času
|Zobrazení časové osy, integrace kalendáře, podpora značek
|Zdarma; k dispozici jsou individuální ceny
|Bear
|Uživatelé Apple, kteří se chtějí soustředit na psaní v prostředí bez rušivých vlivů.
|Vnořené tagy, markdown, zabezpečené poznámky, exportní formáty
|Zdarma; placené tarify od 2,99 $/měsíc
|Notion
|Týmy, které chtějí kombinovat poznámky, databáze a spolupráci
|Blokové poznámky, databáze, šablony, synchronizovaný obsah
|Zdarma; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Tana
|Týmy, které chtějí vytvořit dynamický druhý mozek s AI
|Denní poznámky, shrnutí založená na umělé inteligenci, supertagy, znalostní graf
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc
Co byste měli hledat v alternativách k NotePlan?
Výběr správné alternativy k NotePlan závisí na tom, jak plánujete, jaké funkce již nevyužíváte a jak přidělujete odpovědnosti. Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při hledání náhrady:
- Propojené poznámky a úkoly: Denní, týdenní a projektové poznámky s zpětnými odkazy nebo kontextovými odkazy
- Integrace kalendáře: Synchronizace s Google Kalendářem, Apple Kalendářem nebo plánování v aplikaci pro správu událostí a úkolů
- Podpora formátování Markdown nebo rich text: Přehledné psaní s formátováním, které funguje napříč nástroji.
- Dostupnost na různých platformách: Přístup z macOS, Windows, iOS, Android a webu pro větší flexibilitu
- Opakující se úkoly a časové blokování: Automatizace opakujících se akcí a vizuální mapování vašeho dne
- Pokročilé funkce úkolů: značky, filtry, priority a závislosti pro správu složitých pracovních postupů
- Nástroje pro spolupráci: sdílené prostory, úpravy v reálném čase a oprávnění na úrovni týmu pro skupinové plánování
- Ochrana soukromí a kontrola dat: lokální úložiště, offline přístup nebo možnosti šifrované synchronizace
- Vlastní zobrazení a šablony: Flexibilní rozvržení a opakovaně použitelné struktury přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy k NotePlan
Tyto nejlepší alternativy nabízejí nové pohledy na výkonné pořizování poznámek, plánování a produktivitu:
1. ClickUp (nejlepší pro nahrazení roztříštěných nástrojů jedním organizovaným pracovním prostorem)
Na rozdíl od NotePlan, který klade důraz na individuální plánování s omezenými integracemi, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přináší celý váš pracovní postup – poznámky, úkoly, připomenutí a plánování – do jednoho dynamického pracovního prostoru.
Je určen pro lidi, kteří jsou unavení z přeskakování mezi několika nástroji a záložkami, aby splnili stejný úkol. ClickUp sdružuje vše do jediného rozhraní, což usnadňuje plánování dne, zaznamenávání nápadů a jejich bezproblémovou realizaci.
To může organizacím pomoci ušetřit až hodinu denně, kterou by jinak strávily hledáním informací. Zatímco NotePlan se zaměřuje na denní propojené poznámky, ClickUp Docs podporuje vše od denních poznámek po strukturovanou dokumentaci a spolupráci v reálném čase, přičemž zajišťuje, že se vaše poznámky skutečně stanou akčními plány!
Použijte jej k vytváření přehledně formátovaných dokumentů s hlavičkami, tabulkami, kontrolními seznamy pro řízení projektů a vloženými prvky. Každý dokument je uložen ve vašem pracovním prostoru a lze jej propojit s úkoly, cíli nebo dashboardy.
Můžete také nastavit oprávnění pro sdílení poznámek, přidávat komentáře a dokonce vkládat živé náhledy, jako je seznam úkolů nebo kalendář, přímo do dokumentu. Ať už plánujete svůj týden nebo píšete SOP, Docs vám umožní centralizovat vše na jednom místě spolu s dalšími nástroji, které se vyvíjejí spolu s vaším pracovním postupem.
Když nastane čas jednat podle vašich poznámek, ClickUp Tasks vám pomůže rozdělit práci na jasné další kroky. Zvýrazněte libovolný řádek v dokumentu – například „do čtvrtka kontaktovat designový tým“ – a jedním kliknutím jej přeměňte na úkol.
Můžete jej přiřadit kolegovi, nastavit termín splnění, přidat podúkoly nebo závislosti a pro kontext jej propojit s původním dokumentem. Každý úkol podporuje označení priority, sledování času, automatizaci a vlastní pole, takže vaše poznámky nezůstanou ležet ladem, ale promění se v sledovatelné a organizované pracovní úkoly.
Chcete-li mít přehled o osobních nebo ad hoc následných úkolech, ClickUp Reminders nabízí uživatelsky přívětivý způsob, jak nastavit rychlé výzvy přímo z úkolů, dokumentů nebo domovské obrazovky.
Pokud například píšete poznámky z jednání a chcete si připomenout, abyste se zítra přihlásili, můžete si přímo na tomto místě vytvořit připomenutí. Připomenutí se zobrazí na vaší nástěnce, takže je nikdy neztratíte.
Posuňte svou organizaci o krok dál a použijte ClickUp Calendar. Plánovač založený na umělé inteligenci se může synchronizovat s Google Calendar, aby vám poskytl kompletní přehled o vašem rozvrhu a pomohl vám najít nejlepší termíny pro vaše úkoly s vysokou prioritou.
Navíc se můžete připojit k naplánovaným schůzkám Zoom, Google Meets nebo Microsoft Teams přímo z ClickUp – bez přeskakování mezi záložkami. Můžete také automaticky přidat ClickUp AI Notetaker a automatizovat tak dokumentaci schůzek.
Spojuje vaše hovory a záznamy, přepisuje diskusi a generuje chytré shrnutí.
Získáte nejen přepis, ale také jasně označené úkoly, rozhodnutí a vznesené otázky, které lze jedním kliknutím proměnit v úkoly. To je ideální pro udržení soudržnosti týmů a úsporu času při následných činnostech po schůzích.
Chcete, aby všechny vaše informace pracovaly více pro vás? Seznamte se s ClickUp Brain, vaším AI asistentem vyškoleným na základě dat z vašeho pracovního prostoru.
Můžete jej požádat, aby shrnul dlouhý dokument, extrahoval úkoly z poznámek ze schůzky nebo odpověděl na otázky týkající se pracovního prostoru, jako například „Jaké úkoly jsou po termínu ve složce spuštění Q2?“ nebo „Shrňte aktualizace označené jako „marketing“ z tohoto týdne. “
Snižuje čas strávený vyhledáváním, tříděním a procházením obsahu a poskytuje vám relevantní a praktické informace na požádání.
Jste připraveni se pustit do práce? Šablona denního seznamu úkolů ClickUp poskytuje předem připravené rozvržení pro správu vaší denní pracovní zátěže. Obsahuje sekce pro úkoly s vysokou prioritou, rychlé výhry a osobní cíle a můžete ji přizpůsobit pomocí barevně označených značek, termínů splnění nebo dokonce vložených dokumentů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte vlastní panely pro sledování úkolů, dokumentů, cílů a kalendářů v jednom personalizovaném zobrazení.
- Pomocí globálního vyhledávání najdete cokoli – úkoly, poznámky, soubory nebo komentáře – okamžitě v celém svém pracovním prostoru.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí přiřazených komentářů, @zmínek a živé úpravy napříč úkoly a dokumenty.
- Vytvářejte vnořené podúkoly a kontrolní seznamy, abyste projekty rozdělili na přesné, sledovatelné jednotky.
- Použijte vlastní pole k kategorizaci úkolů pomocí štítků, rozpočtů, stavů nebo seznamů priorit.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být nutná určitá doba na osvojení si aplikace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent Capterra říká:
Vše v jednom nástroji pro správu projektů, pořizování poznámek, klientské wiki a mnohem více. Obecně je ClickUp pro mě nejlepším řešením, které kombinuje funkce typického systému pro správu projektů s funkcemi podobnými Notion. Líbí se mi, že si ho mohu tak přizpůsobit...
💟 Bonusový tip: Chcete čtyřnásobně zvýšit svou produktivitu? Vyzkoušejte Brain MAX – vašeho specializovaného AI společníka, který sjednocuje veškerou vaši práci, vyhledávání a automatizaci na jednom místě. Stačí vyslovit své myšlenky, úkoly nebo otázky a funkce Brain MAX „voice-first talk-to-text“ okamžitě promění vaše slova v činy. Už žádné psaní, žádné přeskakování mezi aplikacemi – jen plynulá produktivita bez použití rukou, která vám pomůže soustředit se a pracovat rychle.
2. Supernotes (nejlepší pro atomické, rychlé a bezpečné propojování poznámek)
Supernotes se zaměřuje na krátké, výstižné poznámkové karty namísto dlouhých dokumentů nebo složek. Každá karta může obsahovat značky, obrázky, tabulky, kontrolní seznamy a LaTeX, díky čemuž jsou univerzální pro různorodý obsah.
Karty seskupujete podle témat, propojujete je pomocí odkazů nebo značek a vizuálně prozkoumáváte své znalosti pomocí vestavěných grafů, které vám pomáhají vidět souvislosti mezi jednotlivými myšlenkami. Ochrana soukromí je brána velmi vážně: vaše multimediální poznámky jsou šifrovány jak při přenosu, tak v klidu, a služba nabízí rychlou interakci s rychlostí 100 ms.
Nejlepší funkce Supernotes
- Umožněte vizuální mapování konceptů pomocí interaktivních 2D a 3D grafických zobrazení.
- Označujte a filtrujte karty podle témat, abyste okamžitě našli relevantní obsah.
- Začněte psát kdekoli a vytvořte novou poznámku bez zpoždění.
- Exportujte poznámky ve formátu Markdown nebo PDF, abyste zajistili jejich přenositelnost.
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím sdílených karet, komentářů a živé editace.
Omezení Supernotes
- Postrádá vestavěné funkce pro vkládání poznámek do souborů PDF nebo EPUB, což často vyžaduje použití externích nástrojů.
- Zatím nenabízí nativní mobilní nebo desktopové aplikace s plnou offline podporou.
Ceny Supernotes
- Starter: zdarma
- Neomezený: 11 $/měsíc
Hodnocení a recenze Supernotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Supernotes?
Recenze G2 říká:
Supernotes používám už nějakou dobu a je to skvělý nástroj pro ukládání organizačních poznámek (zápisů z jednání), nápadů a myšlenek během brainstormingových sezení, které lze později použít jako reference. Můžete vytvářet seznamy úkolů. Aplikace je snadno použitelná a její nastavení nezabere mnoho času.
👀 Věděli jste? Smartphony jsou hlavním důvodem, proč jsou aplikace pro pořizování poznámek tak populární . Telefony používáme neustále, takže si můžeme snadno pořizovat poznámky kdykoli a kdekoli. Tato neustálá potřeba rychlých poznámek pohání trh s aplikacemi.
3. Amplenote (nejlepší pro vyvažování úkolů a dlouhých poznámek)
Pokud si ceníte hlubokého myšlení a strukturovaného provádění, Amplenote by vás mohl zaujmout. Umožňuje vám zaznamenávat dlouhé nápady, převádět je na úkoly a organizovat vše podle vašich skutečných priorit.
Aplikace je postavena na pěti základních režimech – Jots, Notes, Tasks, Calendar a Vault –, které společně proměňují roztříštěné myšlenky v plánované akce. Jots fungují jako denní poznámkový blok – ideální pro psaní deníku, zaznamenávání nápadů nebo fragmentů poznámek. Postupem času je lze převést na strukturované poznámky nebo přesunout do zobrazení Tasks.
Nejlepší funkce Amplenote
- Proměňte body poznámek v úkoly s termíny, štítky nebo opakujícími se nastaveními.
- Využijte flexibilní třídění úkolů k určení priorit na základě náročnosti, naléhavosti nebo důležitosti.
- Chraňte své poznámky pomocí úplného šifrování end-to-end ve všech tarifech.
- Procházejte svůj graf pomocí zpětných odkazů, značek a hierarchických složek.
- Přepínejte mezi poznámkami, úkoly a kalendářem, aniž byste opustili svůj prostor pro psaní.
Omezení Amplenote
- Žádná živá spolupráce ani sdílené pracovní prostory, což omezuje jeho použití na týmy.
- Minimalistické rozhraní může být pro uživatele, kteří preferují vizuální styl, příliš jednoduché.
Ceny Amplenote
- Osobní: Zdarma
- Pro: 5,84 $/měsíc + daň (účtováno ročně)
- Neomezený: 10,00 $/měsíc + daň (fakturováno ročně)
- Zakladatel: 20 $/měsíc + daň (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Amplenote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amplenote?
Recenzent na Redditu říká:
Pro poznámky používám AN. Je skvělý. Miluju ho. Pro úkoly a kalendář používám aplikaci pro úkoly a kalendář.
💡 Tip pro profesionály: Pokud spoléháte na ručně psané poznámky, nástroje jako Apple Notes mohou překlenout propast mezi papírem a digitálními technologiemi. Můžete si zapisovat poznámky pomocí Apple Pencil a přitom mít vše prohledávatelné, synchronizované a zálohované – bez nutnosti skenování.
4. Craft (nejlepší pro vizuálně strukturované poznámky a dokumenty pro spolupráci)
Craft kombinuje flexibilitu editoru dokumentů se strukturou blokového zapisování poznámek. Každý odstavec, seznam nebo obrázek je pohyblivý blok, který můžete sbalit, vnořit a přeskupit – ideální pro vytváření přehledných a organizovaných programů schůzek, wiki a propracovaných interních dokumentů.
Jakoukoli stránku můžete sdílet jako webový odkaz, což usnadňuje poskytování zpětné vazby a publikování bez nutnosti dalších nástrojů. Díky úpravám v reálném čase, komentářům a @zmínkám je Craft také skvělou volbou pro týmy, které potřebují spolupracovat a mít přehlednou dokumentaci.
Vytvořte nejlepší funkce
- Vnořujte obsah do karet uvnitř stránek pro modulární, vrstvenou organizaci.
- Spolupracujte v reálném čase na více zařízeních a ve sdílených pracovních prostorech.
- Pomocí komunikačních nástrojů AI můžete podle potřeby přepisovat, shrnovat nebo formátovat části textu.
- Publikujte stránky na webu jedním kliknutím pomocí čistého a responzivního designu.
- Pracujte offline nebo online na všech zařízeních s automatickou synchronizací.
Omezení Craft
- Žádná pokročilá správa úkolů – vhodnější pro psaní a spolupráci než pro realizaci projektů.
- Struktura dokumentů může připadat uživatelům, kteří preferují volný formát nebo grafické poznámky, příliš rigidní.
Ceny Craft
- Starter: zdarma
- Craft Solo: 9,99 $/měsíc
- Craft Together: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Craft
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Craftu?
Recenze Capterra říká:
Celkově si myslím, že jsme se rozhodli správně, když jsme začali používat Craft. Umožňuje nám to organizovat firemní dokumenty estetičtějším způsobem.
📮 ClickUp Insight: Náš nedávný průzkum ukazuje, že zatímco 88 % uživatelů již využívá AI pro osobní úkoly, jako je denní plánování a připomínky, více než polovina ji dosud nezavedla do svých pracovních rutin.

Hlavní důvody? Složité integrace, nejistota, kde začít, a obavy ohledně ochrany osobních údajů.
Hlavní důvody? Složité integrace, nejistota, kde začít, a obavy ohledně ochrany osobních údajů.
ClickUp Brain to dokáže. Je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru bez nutnosti doplňků nebo dalších nástrojů a je navržen s důrazem na bezpečnost. Můžete používat přirozený jazyk k sumarizaci dokumentů, vytahování akčních položek nebo získávání odpovědí z vaší znalostní báze. Není třeba žádné nastavení. Stačí zadat požadavek a získat to, co potřebujete, právě když potřebujete dokončit své denní úkoly pomocí AI.
5. Joplin (nejlepší pro pořizování poznámek s důrazem na soukromí a open source)
Joplin je bezplatná open-source aplikace pro pořizování poznámek, která vám dává úplnou kontrolu nad vašimi daty. Ukládejte poznámky lokálně, synchronizujte je přes vlastní server nebo použijte služby jako Dropbox nebo Nextcloud – neexistují žádné povinné předplatné ani vázanost na dodavatele. Podporuje markdown s možností souběžné úpravy a náhledu pro přehledné a soustředěné psaní.
Uspořádejte zápisy z jednání do poznámkových bloků, přidejte štítky a zašifrujte je od začátku do konce. Díky rostoucímu ekosystému pluginů můžete přidat Kanban tabule, Pomodoro časovače nebo grafické zobrazení – to vše bez opuštění aplikace.
Nejlepší funkce Joplinu
- Pište v markdownu s rozděleným zobrazením pro živé náhledy a čisté formátování.
- Vystřihujte webové stránky přímo do svých poznámkových bloků pomocí rozšíření prohlížeče.
- Zachovejte si plný offline přístup na všech zařízeních díky ruční nebo automatické synchronizaci.
Omezení Joplinu
- Chybí nativní nástroje pro spolupráci týmů v reálném čase.
- Uživatelské rozhraní může na první pohled působit zastarale nebo neintuitivně.
Ceny Joplin
- Zdarma
- Joplin Cloud Basic: 3,26 $/měsíc (2,99 €/měsíc)
- Joplin Cloud Pro: 6,53 $/měsíc (5,99 €/měsíc)
- Joplin Cloud Teams: 8,71 $/měsíc (7,99 €/měsíc)
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Joplinu?
Recenzent G2 říká:
Skvělá aplikace pro pořizování poznámek, ideální pro organizaci a strukturování.
6. Obsidian (nejlepší pro vytváření osobního znalostního grafu)
Uvažujete spíše ve vizuálních souvislostech než ve složkách? Obsidian nabízí rychlý způsob, jak mapovat znalosti a propojovat poznámky.
Ukládá vaše poznámky jako textové soubory Markdown na vašem lokálním disku – neexistuje žádná vazba na dodavatele ani povinné cloudové úložiště. Skutečná síla spočívá v tom, jak vám umožňuje propojit relevantní poznámky pomocí interních odkazů a vizualizovat tyto odkazy jako dynamický graf.
Díky jeho flexibilitě můžete vytvořit svůj vlastní systém pomocí složek a značek nebo pomocí pluginů přidat opakování s časovými odstupy, Kanban tabule, kalendářové zobrazení a další.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Přepínejte mezi více panely a upravujte nebo prohlížejte několik poznámek vedle sebe.
- Pomocí komunitních pluginů můžete přidat funkce jako kartičky, grafické filtry nebo publikační nástroje.
- Označujte a seskupujte poznámky pomocí vlastních metadat a vyhledávacích operátorů.
- Vybrané poznámky publikujte jako jednoduchou webovou stránku pomocí Obsidian Publish (placený doplněk).
- Procházejte své nápady vizuálně pomocí interaktivního znalostního grafu.
Omezení Obsidianu
- Žádné vestavěné nástroje pro správu úkolů nebo plánování
- Bez návodu nebo šablon pro nastavení může být pro nové uživatele příliš složitý.
Ceny Obsidian
- Zdarma
- Obsidian Sync: 5 $/měsíc
- Obsidian Publish: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Recenzent Capterra říká:
Vynikající software pro pořizování poznámek pro poznámky v markdownu
🧠 Zajímavost: Hlavní hráči na trhu s aplikacemi pro pořizování poznámek se zaměřují na cloudové komunitní platformy, aby podpořili spolupráci a zapojení uživatelů. Tyto platformy podporují společnou editaci v reálném čase a pomáhají budovat znalostní centra řízená uživateli.
7. Logseq (nejlepší pro vytváření osnov a propojené myšlenky)
Logseq je určen pro uživatele, kteří uvažují v osnovách. Otevírá se jako deník založený na odrážkách, kde lze každý řádek propojit, odkazovat na něj nebo naplánovat – ideální pro přeměnu denních poznámek na dlouhodobé znalosti.
Jeho přístup zaměřený na deník podporuje zadávání datovaných záznamů, ze kterých můžete organizovat úkoly, značky a odkazy, aniž byste narušili plynulost práce.
V průběhu času tvoří vaše poznámky nelineární strukturu, kterou můžete prozkoumávat pomocí zpětných odkazů, filtrů a grafického zobrazení. Tato struktura je ideální pro propojování myšlenek a budování vašeho osobního znalostního systému.
Nejlepší funkce Logseq
- Pomocí příkazů se lomítkem můžete rychle vkládat šablony, úkoly nebo propojený obsah.
- Prohledávejte své poznámky a objevujte vzorce, seznamy úkolů nebo související stránky pomocí pokročilých filtrů.
- Přepínejte mezi zobrazením deníku a grafu pro lineární i laterální myšlení.
- Vložte bloky nebo celé stránky a znovu použijte nápady bez duplikace.
- Synchronizujte data bezpečně prostřednictvím cloudové služby nebo lokálních záloh.
Omezení Logseq
- Postrádá silné nativní funkce pro spolupráci týmů.
- Nastavení synchronizace vyžaduje více ruční konfigurace ve srovnání s nástroji typu „vše v jednom“.
Ceny Logseq
- Zdarma
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Logseq?
Recenzent na Redditu říká:
Logseq mi dobře slouží. Emacs jsem zatím nepotřeboval.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit seznam úkolů pro ADHD k dokončení úkolů (se šablonami)
8. Zettlr (nejlepší pro akademické psaní a poznámky s velkým množstvím citací)
Zettlr, navržený s ohledem na akademické pracovní postupy, kombinuje psaní prostého textu se správou citací, díky čemuž je vhodný pro výzkumníky, studenty a znalostní pracovníky, kteří potřebují více než jen základní funkce nebo lepící poznámky.
Podporuje syntaxi LaTeX, vestavěné možnosti exportu a projektové složky, které jsou užitečné pro správu dlouhých akademických textů nebo diplomových prací.
Zettlr je plně open-source a neprosazuje žádnou proprietární synchronizaci v cloudu. To ho činí obzvláště atraktivním pro uživatele, kteří chtějí kontrolu, transparentnost a prostředí vytvořené pro seriózní psaní.
Nejlepší funkce Zettlr
- Integrujte s Zotero a vkládejte akademické citace a spravujte bibliografie.
- Pomocí režimu projektu můžete snadno spravovat složky, koncepty a dlouhé dokumenty.
- Exportujte svou práci v různých formátech, včetně PDF, Word, HTML a LaTeX.
- Pište v několika jazycích s podporou zvýraznění syntaxe a kontroly pravopisu.
- Označujte a filtrujte poznámky pomocí YAML frontmatter a vlastních metadat.
Omezení Zettlr
- Chybí nativní mobilní aplikace, což omezuje přístup na cestách.
- Rozhraní může působit technicky nebo zastarale ve srovnání s moderními komerčními nástroji.
Ceny Zettlr
- Zdarma
Hodnocení a recenze Zettlr
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Zettlr?
Oceňuji, že Zettlr je zdarma a má pěkný export do formátu epub.
👀 Věděli jste? Aplikace pro pořizování poznámek na základě předplatného tvoří největší podíl na prodeji, a to díky silné poptávce po prémiových funkcích, jako je přizpůsobení, synchronizace v cloudu a pokročilá správa úkolů.
9. Agenda (nejlepší pro organizaci poznámek podle času)
Agenda využívá přístup zaměřený na časovou osu, který je ideální pro sledování toho, co bylo projednáno, a přípravu poznámek před budoucími událostmi. Můžete připojit poznámky k událostem v kalendáři, zobrazit vše chronologicky a označit klíčové položky jako „Na pořadu dne“.
Je navržen pro uživatele Mac a hladce se integruje s Apple Calendar a Reminders. Jeho elegantní rozvržení propojuje váš kalendář a poznámky, takže můžete procházet minulé a budoucí události – ideální pro všechny, kteří myslí v čase a chtějí, aby jejich poznámky tomuto přístupu odpovídaly.
Nejlepší funkce aplikace Agenda
- Seskupujte poznámky do kategorií, jako jsou schůzky, plánování nebo výstupy, abyste udrželi přehlednou strukturu projektu.
- Připojujte soubory, obrázky a štítky, abyste obohatili poznámky a usnadnili jejich pozdější vyhledávání nebo filtrování.
- Používejte formátování Markdown a metodu pořizování poznámek ve formě vět, abyste mohli psát lehce, ale strukturovaně.
- Vytvářejte šablony poznámek pro opakující se pracovní postupy, jako jsou zápisy z jednání nebo plánování sprintů.
- Propojte poznámky a sledujte vztahy mezi nápady, plány a dokumentací.
Omezení agendy
- K dispozici pouze pro macOS a iOS
- Omezená funkce spolupráce pro týmy
Ceny Agenda
- Zdarma
- Doplňky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Agenda
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Agenda?
Recenzent Capterra říká:
Snadné použití je fantastické pro každého, kdo jej používá! Klienti mohou rezervovat přímo online nebo můžete zadávat rezervace prostřednictvím back-endu softwaru. Potvrzení se odesílají automaticky.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro každodenní úkoly: moderní životní dovednosti
10. Bear (nejlepší pro soustředěné psaní v prostředí bez rušivých vlivů)
Bear nabízí soustředěné, krásně navržené prostředí pro psaní s výkonnou organizací v pozadí. Podporuje Markdown, bohaté náhledy a vnořené tagy jako #práce/schůzky, takže můžete strukturovat poznámky, aniž byste přerušili tok psaní. Nejsou zde žádné neohrabané zobrazení – pouze čisté a rychlé pořizování poznámek.
Poznámky jsou uloženy lokálně, s volitelnou synchronizací iCloud pro přístup z různých zařízení. Díky přizpůsobitelným motivům a typografii působí Bear spíše jako soukromé psací studio než jako typická aplikace pro poznámky – ideální pro spisovatele, deníkáře a všechny, kteří ocení přehlednost.
Nejlepší funkce Bear
- Vyhledávejte pomocí pokročilých filtrů s využitím hashtagů, systémů seznamů úkolů a příloh souborů.
- Exportujte poznámky ve formátech jako PDF, HTML, DOCX a Markdown.
- Šifrujte jednotlivé poznámky pomocí Face ID nebo hesla.
- Připněte důležité poznámky na začátek seznamu, abyste měli rychlý přístup k opakujícím se nebo aktivním obsahům.
Omezení aplikace Bear
- Není k dispozici pro uživatele Windows nebo Android.
- Funkce pro spolupráci jsou minimální až neexistující.
Ceny Bear
- Zdarma
- Bear Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Bear?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi, že aplikace Bear je záměrně minimalistická. Pokud ji používáte k zapisování poznámek, nápadů nebo vytváření obsahu pro svůj blog, nic vás nebude rozptylovat. Je velmi snadná na používání, nabízí mnoho optimalizací a také celou řadu klávesových zkratek.
11. Notion (nejlepší pro kombinování poznámek, databází a spolupráci)
Notion vám umožňuje nejen psát poznámky, ale také je tvarovat. Začněte s prázdnou stránkou a vytvořte cokoli od deníku až po firemní wiki. Poznámky fungují jako stavební kameny – můžete je přetahovat, vnořovat a transformovat do databází, přepínat seznamy nebo propojovat stránky.
Je snadné přejít od rychlého nápadu k kompletnímu plánu projektu na stejném místě. Díky flexibilním šablonám a několika zobrazením, jako je Kanban nebo tabulky, se Notion přizpůsobí vašemu způsobu myšlení a práce.
Nejlepší funkce Notion
- Pomocí vložených tabulek, kalendářů a Kanban tabulek můžete spravovat strukturovaná data přímo v poznámkách.
- Nastavte si vlastní šablony pro pořizování poznámek pro opakující se případy použití, jako jsou programy schůzek, specifikace produktů nebo kalendáře obsahu.
- Přiřazujte úkoly v rámci stránek a sledujte je pomocí termínů splnění, polí stavu a přiřazených osob.
- Pomocí synchronizovaných bloků zrcadlete stejný obsah na více stránkách.
Omezení aplikace Notion
- Může se zdát pomalý nebo nepřehledný při práci s velkými stránkami nebo při intenzivním používání.
- Offline přístup je omezený a není zcela spolehlivý pro všechny případy použití.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 570 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Recenzent G2 říká:
Notion neuvěřitelně usnadňuje organizaci informací, spolupráci s kolegy a vytváření vlastních pracovních postupů bez nutnosti psát kód.
12. Tana (nejlepší pro vytvoření dynamického druhého mozku s AI)
Tana kombinuje strukturovaná data, denní poznámky a nástroje pro schůzky s umělou inteligencí do flexibilního systému založeného na grafech. Vlastní „super tagy“ přeměňují prostý text na organizovaný obsah, jako jsou projektové plány, poznámky ze schůzek nebo databáze kontaktů. Začněte s jednoduchými odrážkami a poté je rozvíjejte do strukturovaných objektů s filtry, atributy a dynamickými zobrazeními.
Každá denní poznámka se stává součástí rostoucího znalostního grafu, kde propojený obsah a nástroje AI pro schůzky pomáhají shrnout, propojit a rozšířit vaše nápady v závislosti na vývoji vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Tana
- Odkazujte na poznámky v různých kontextech pomocí Live Nodes, které se aktualizují všude, kde jsou zmíněny.
- Pomocí uzlu Daily můžete automaticky organizovat denní úkoly, poznámky a odkazy na probíhající projekty.
- Okamžité vyhledávání ve všech uzlech pomocí výkonné kontextové vyhledávací funkce Tana.
- Sbalte a rozbalte osnovy pro soustředěné úpravy a přehledné psaní.
Omezení Tana
- Stále se jedná o otevřenou beta verzi, takže některé funkce se mohou změnit nebo působit experimentálně.
- Počáteční fáze učení je náročnější než u tradičních aplikací pro pořizování poznámek.
Ceny Tana
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc
- Pro: 14 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tana
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Tana skuteční uživatelé?
Byl jsem unavený z přeskakování mezi poznámkami a úkoly. Měl jsem obavy z ukládání věcí. Bál jsem se, že je už nikdy nenajdu. To se už nestává. Je to fenomenální.
Proč je ClickUp nejlepší alternativou k NotePlan
Zatímco NotePlan je skvělý pro soustředěné plánování, ClickUp nabízí výkonnější a flexibilnější pracovní prostor. Nabízí několik zobrazení – seznam, tabuli, kalendář a Ganttův diagram – takže si můžete poznámky a úkoly organizovat tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Používejte Docs pro podrobné poznámky, wiki a další. Jediným kliknutím můžete dokonce přeměnit poznámky na úkoly. Díky přizpůsobeným pracovním postupům, spolupráci v reálném čase a hluboké integraci s nástroji jako Google Calendar a Slack je ClickUp ideální pro vše od osobních rutin až po plánování týmu. Už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi – stačí jedno místo pro zaznamenávání, plánování a jednání.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zjistěte, jak můžete vylepšit své každodenní plánování.