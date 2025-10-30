13 nejlepších LMS pro malé podniky v roce 2025

Pokud jste majitelem malého podniku nebo personálním manažerem, správný systém pro správu vzdělávání (LMS) vám pomůže následujícím způsobem:
- Školení nových zaměstnanců bez přetížení vašeho týmu
- Dodržování předpisů bez mikromanagementu
- Pomáháme zaměstnancům učit se, nejen procházet online kurzy
Přesto personální manažeři a vedoucí týmů stále váhají. Ne proto, že by neviděli hodnotu LMS, ale protože se obávají druhé vrstvy tření:
- Kdo bude všechny tyto vzdělávací programy vytvářet?
- Budou zaměstnanci prostě vypnout a kliknout na „další“?
- Opravdu mám čas spravovat další nástroj?
Zde je náš seznam nejlepších platforem LMS pro malé podniky, které tyto problémy řeší přímo. Vybrali jsme nástroje, které usnadňují život díky předem připraveným šablonám, inteligentní automatizaci a funkcím pro zapojení zaměstnanců, které udržují vaše zaměstnance (a administrátory) spokojené.
Ať už provádíte zaškolování nových zaměstnanců, školení stávajících zaměstnanců nebo programy zvyšování kvalifikace, tyto systémy pro správu vzdělávání vám pomohou to zvládnout bez přetížení vašeho personálního týmu.
Přehled nejlepších nástrojů LMS
Pokud hledáte rychlé srovnání nejlepších systémů pro správu výuky, tato tabulka je pro vás.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Brain, vytvářejte seznamy úkolů a ClickUp Clips pro nahrávání a sdílení školení.
|Nejlepší pro neziskové organizace, které potřebují komplexní platformu pro školení, zaškolování nových zaměstnanců a řízení projektů.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|TalentLMS
|Více než 1000 hotových kurzů, vytváření průzkumů, integrace s BambooHR a Salesforce
|Nejlepší pro komplexní vzdělávání rostoucích podniků
|Placené tarify začínají od 149 USD za 1–40 uživatelů/měsíc.
|AbsorbLMS
|Vytvářejte AI, podpisy studentů a kontrolní seznamy pro pozorování
|Nejlepší pro školení v oblasti dodržování předpisů
|Ceny na míru
|Docebo
|Bezhlavá architektura, doporučení kurzů na základě umělé inteligence a funkce pozvání ke sledování
|Nejlepší pro správu školení a certifikace v oblasti dodržování předpisů
|Ceny na míru
|LearnUpon
|Vícekurzové vzdělávací cesty, logika „if-then“ pro automatizaci školení a specializované portály
|Nejlepší pro školení více skupin účastníků
|Ceny na míru
|Thinkific
|White-labelové vzdělávání, vlastní domény, komunitní prostory a vlastní role
|Nejlepší pro firmy, které chtějí prodávat online kurzy
|Placené tarify začínají od 49 $ za uživatele/měsíc
|Blackboard
|Branding pro více nájemců, certifikace ISO, testovací prostředí, integrovaná kontrola přístupnosti
|Nejlepší pro firmy, které potřebují škálovatelnou školicí platformu s možností přizpůsobení značce
|Ceny na míru
|Moodle
|Vlastní rámec kompetencí, Matrix messaging, AI Connector
|Nejlepší pro neziskové organizace, které chtějí přizpůsobitelný a cenově dostupný LMS
|Zdarma
|Tovuti
|40 typů obsahu, Dizi AI, vytváření uživatelských skupin a podskupin
|Nejlepší pro interaktivní a poutavé školicí zážitky
|Ceny na míru
|360 Learning
|Jednotné přihlášení (SSO), přidávání webových souborů, nastavení data vypršení platnosti certifikátů
|Nejlepší pro společné školení
|Placené tarify začínají od 8 USD za uživatele/měsíc.
|iSpring Learn
|Tvorba kurzů v PowerPointu, jednotné přihlášení a vlastní doména pro branding
|Nejlepší pro realizaci a automatizaci firemního školení
|Placené tarify začínají na 770 USD za uživatele/rok.
|Litmos
|98 000 hotových kurzů, více než 100 konektorů, využití umělé inteligence k analýze zaslaných videí, přehled historie kurzů
|Nejlepší pro realizaci školení s vysokým dopadem
|Ceny na míru
|LearnDash
|Postupné přehrávání videa, podpora více formátů obsahu
|Nejlepší pro malé podniky pro vytváření a správu školení
|Placené tarify začínají na 199 USD/rok za 1 webovou stránku.
Co byste měli hledat v LMS pro malé podniky?
Při výběru systému pro správu výuky LMS pro malý podnik potřebujete funkce, které šetří čas, snižují administrativní náklady a rostou s vámi. A nezatěžují váš tým ani rozpočet.
LMS, který je snadno použitelný a poskytuje vašemu týmu relevantní školení, které potřebuje k zdokonalení svých dovedností.
Zde je praktický seznam klíčových funkcí, na které se zaměřit:
- Interaktivní výukové moduly: Udržujte zájem zaměstnanců pomocí interaktivních videí, kvízů a simulací, které zvyšují zapamatovatelnost a díky nimž se školení nezdá jako povinnost.
- Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobte systém pro správu vzdělávání potřebám vaší společnosti pomocí kurzů s vaší značkou, přizpůsobeného obsahu pro školicí moduly a personalizovaných vzdělávacích cest.
- Škálovatelnost: Zajistěte, aby váš LMS rostl spolu s vaším týmem a podporoval více uživatelů, kurzů a lokalit, aniž by docházelo ke zpomalení nebo nutnosti nákladných upgradů.
- Sledování pokroku: Sledujte pokrok studentů a vylepšujte školení pomocí integrovaných kvízů, dotazníků zpětné vazby ke školení, certifikátů a hodnocení výkonu.
- Integrační možnosti: Propojte svůj LMS s nástroji jako Slack, Google Workspace, školicí software nebo váš HRIS, abyste zefektivnili zaškolování nových zaměstnanců, automatizovali přidělování úkolů a synchronizovali údaje o zaměstnancích.
- Mobilní přístup: Umožněte týmům přístup k školicím materiálům na cestách díky mobilní platformě pro školení pro terénní pracovníky, hybridní týmy nebo rychlé lekce mezi úkoly.
- Reporting a analytika: Získejte přehled o tom, kdo se co učí, kde má potíže a jak můžete zlepšit školení napříč týmy pomocí dashboardů a reportů v reálném čase.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší LMS pro malé podniky
Zde jsou nejlepší systémy pro správu výuky pro malé podniky, jako je ten váš.
1. ClickUp (nejlepší pro firmy, které potřebují komplexní platformu pro zaškolování nových zaměstnanců a správu průběžného vzdělávání)
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor, slouží jako lehký, přizpůsobitelný systém pro správu vzdělávání, který zjednodušuje pracovní postupy a zlepšuje správu úkolů v rámci projektů.
Pomocí výkonné kombinace ClickUp Brain + ClickUp Docs můžete vytvářet školicí manuály, příručky pro dobrovolníky, průvodce pro nové zaměstnance a dokonce i personalizované plány učení.
Aby byly interaktivnější, můžete nahrát vložená videa nebo infografiky, které obsah obohatí. Díky funkci Public Sharing (veřejné sdílení) k nim mají přístup dobrovolníci nebo zainteresované strany, aniž by potřebovali plný přístup k ClickUp, což usnadňuje zapojení nových zaměstnanců.
Pokud jsou vaše školicí manuály roztříštěné mezi soubory PDF, tabulkami, dokumenty Google Docs a dalšími kanály, váš tým stráví více času jejich hledáním než samotnou prací. Díky podnikovému vyhledávání založenému na umělé inteligenci však může být tato část procesu plynulejší, protože vám umožní vyhledat cokoli ve vašem pracovním prostoru a integrovaných aplikacích třetích stran během několika sekund.
Jak vaše knihovna školení zaměstnanců roste, můžete využít funkci Knowledge Management (Správa znalostí) ClickUp, abyste našli relevantní dokumenty a odpovědi, aniž byste museli prohledávat složky. Tato funkce umožňuje snadné ukládání a okamžitý přístup ke všem znalostem společnosti. Toho můžete dosáhnout převedením všech svých školicích dokumentů a příruček do interních wiki.
Potřebujete více personalizované pomoci? Zeptejte se agentů v ClickUp! Tyto AI nástroje pro správu znalostí mohou trpělivě odpovídat na opakující se otázky a spouštět pracovní postupy, aniž by přetěžovaly váš malý tým!
ClickUp také nabízí předem připravenou šablonu, která vám pomůže standardizovat zavádění školicích programů. Například šablona plánu zavádění školení od ClickUp zajišťuje, že všechny vaše školicí materiály budou organizované a centrálně přístupné.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte různé fáze svých školicích plánů pomocí přizpůsobených stavů.
- Ukládejte, organizujte a vizualizujte informace o školeních pomocí vlastních polí.
- Sledujte průběh zavádění plánu pomocí dashboardů ClickUp.
Ať už školíte nové zaměstnance nebo řídíte rozvoj dovedností celého týmu, funkce ClickUp se přizpůsobí vašim školicím potřebám a podpoří váš růst.
Nejlepší funkce ClickUp
- Strukturovejte zapracování dobrovolníků nebo zaměstnanců pomocí předem nastavených úkolů, jako je přezkoumání zásad a absolvování úvodního školení pomocí předem připravených šablon, například šablon pro zapracování zaměstnanců.
- Shromažďujte přihlášky do školení, odpovědi na kvízy a zpětnou vazbu pomocí formulářů ClickUp.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy v oblasti vzdělávání, jako je přiřazování dalších modulů a zasílání připomínek, bez ručního nastavování pomocí předem připravených agentů ClickUp.
- Zobrazte si dokončené školení, zmeškané lekce, cíle školení a zapojení studentů pomocí panelů ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace někdy funguje pomaleji než desktopová verze, zejména při zpracování složitých projektů nebo správě více úkolů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Můj tým si oblíbil možnost přiřazovat úkoly za účelem zajištění odpovědnosti a vysokou úroveň přizpůsobení! Podařilo se nám vytvořit prostory, které vyhovují všem našim potřebám, a sledovat pokrok u každého úkolu. Je snadné jej používat a zákaznický servis nám v případě potřeby vždy ochotně pomohl! Celému našemu týmu netrvalo dlouho, než Clickup implementoval a integroval, a nyní jej všichni používají každý den!
Můj tým si oblíbil možnost přiřazovat úkoly za účelem zajištění odpovědnosti a vysokou úroveň přizpůsobení! Podařilo se nám vytvořit prostory, které vyhovují všem našim potřebám, a sledovat pokrok u každého úkolu. Je snadné jej používat a zákaznický servis nám v případě potřeby vždy ochotně pomohl! Celému našemu týmu netrvalo dlouho, než Clickup implementoval a integroval, a nyní jej všichni používají každý den!
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který slouží také jako chytrý a intuitivní LMS pro malé podniky. Díky hluboké integraci vašich dokumentů, školicích materiálů a týmové komunikace usnadňuje Brain MAX vytváření, organizování a poskytování vzdělávacího obsahu – vše z jedné platformy. Pomocí funkce převodu řeči na text můžete rychle vytvářet školicí moduly, přiřazovat kurzy, sledovat pokrok zaměstnanců a dokonce generovat kvízy nebo formuláře pro zpětnou vazbu. Brain MAX automatizuje připomínky, načítá relevantní zdroje a poskytuje informace o učení týmu v reálném čase, díky čemuž je zapracování a zvyšování kvalifikace plynulé, efektivní a dokonale přizpůsobené potřebám vaší firmy.
📚 Číst více: Jak náš onboardingový tým používá ClickUp
2. TalentLMS (nejlepší pro komplexní vzdělávání rostoucích podniků)
TalentLMS je systém pro správu vzdělávání, který pomáhá malým podnikům školit zaměstnance, partnery nebo zákazníky s minimálními nároky na nastavení. Je založen na cloudu a je kompatibilní s mobilními zařízeními.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní mohou i týmy bez předchozích zkušeností s LMS vytvořit online kurzy během několika hodin.
Můžete spravovat uživatele, přiřazovat vzdělávací cesty a sledovat pokrok pomocí integrovaných reportů a automatizace. Nástroje AI podporují generování obsahu pro dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců a detekci nedostatků v dovednostech, zatímco gamifikační funkce, jako jsou žebříčky a odznaky, pomáhají udržet zájem studentů.
Díky flexibilním cenám a minimálnímu zapojení IT oddělení jsou tyto nástroje praktickou volbou pro rostoucí týmy, které potřebují škálovatelné řešení LMS.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Poskytujte interaktivní kurzy s celou řadou možností (výběrové otázky, drag-and-drop, otevřené otázky), které splňují standardy obsahu eLearningu, jako jsou SCORM, xAPI a cmi5.
- Vytvářejte průzkumy, abyste mohli shromažďovat a analyzovat výsledky týkající se studentů a školení.
- Integrujte je s platformami jako BambooHR a Salesforce pro zaškolování nových zaměstnanců a sledování pokroku v prodejním školení.
Omezení TalentLMS
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní, bez možnosti vytvářet reporty pro kurzy seskupené do učebních plánů.
Ceny TalentLMS
- Core: 149 $ za 1–40 uživatelů/měsíc
- Grow: 299 $ za 1–70 uživatelů/měsíc
- Pro: 579 $ za 1–100 uživatelů/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TalentLMS?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi možnost využívat umělou inteligenci a také volnost při přizpůsobování. Existuje mnoho oblastí, které můžeme využít ke zlepšení školení, která poskytujeme. Reportování je velmi přínosné a poskytuje užitečná data. Obsah jsme mohli implementovat snadno a rychle s extrémně vysokou mírou přijetí.
Líbí se mi možnost využívat umělou inteligenci a také volnost při přizpůsobování. Existuje mnoho oblastí, které můžeme využít ke zlepšení školení, která poskytujeme. Reportování je velmi přínosné a poskytuje užitečná data. Obsah jsme mohli implementovat snadno a rychle s extrémně vysokou mírou přijetí.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony plánů školení zaměstnanců
3. AbsorbLMS (nejlepší pro školení v oblasti dodržování předpisů)
AbsorbLMS nabízí umělou inteligencí podporované učení s názvem Absorb Skills, které vám pomůže poskytovat zaměstnancům personalizované cesty k zvyšování kvalifikace.
Pomocí generativní AI můžete rychle vytvářet kurzy a kvízy, a to i bez specializovaného týmu pro vzdělávání a rozvoj.
Správci mohou pomocí příkazů v přirozeném jazyce vytahovat zprávy nebo automatizovat registrace, čímž šetří drahocenný čas. Umělá inteligence umožňuje personalizovat vzdělávací zážitky. Tato funkce doporučuje studentům obsah na základě jejich individuálního pokroku.
Absorb nabízí více než 20 000 kurzů připravených k okamžitému použití, založených na tradičních školicích metodách, pro různá odvětví a úrovně dovedností, podpořených odborným vedením. To je skvělé pro malé podniky, které nechtějí utrácet jmění za vytváření základních kurzů.
Nejlepší funkce AbsorbLMS
- Pomocí Create AI můžete vyhledávat, strukturovat a navrhovat kurzy a zahrnout do nich interaktivní prvky, které zaujmou studenty.
- Zaznamenávejte podpisy účastníků kurzů, abyste měli dokumentovaný důkaz o absolvování a potvrzení.
- Sledujte a vyhodnocujte, jak dobře jsou účastníci školení schopni aplikovat získané znalosti v reálných situacích a postupech, které jsou pro jejich práci klíčové, pomocí kontrolních seznamů pro pozorování*.
Omezení AbsorbLMS
- Správa rozsáhlé knihovny kurzů v současné době zabere hodně času, protože nejsou k dispozici možnosti hromadné úpravy.
Ceny AbsorbLMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AbsorbLMS
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TalentLMS?
Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní Absorb se snadno ovládá a rychle se naučíte s ním pracovat. Je velmi flexibilní, ale zároveň stabilní a robustní. Nové funkce jsou přizpůsobeny požadavkům a potřebám uživatelů. Zákaznická podpora je vynikající a vždy ochotně pomůže!
Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní Absorb se snadno ovládá a rychle se naučíte s ním pracovat. Je velmi flexibilní, ale zároveň stabilní a robustní. Nové funkce jsou přizpůsobeny požadavkům a potřebám uživatelů. Zákaznická podpora je vynikající a vždy ochotně pomůže!
📮 ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů využití AI, o který mají největší zájem. Například pracovníci bez technického vzdělání se mohou chtít naučit vytvářet kódové fragmenty pro webové stránky pomocí nástroje AI. V takových případech platí, že čím více informací o vaší práci má AI k dispozici, tím lepší budou její reakce.
Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká AI ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
4. Docebo (nejlepší pro správu školení a certifikace v oblasti dodržování předpisů)
Školicí iniciativy často selhávají, pokud jsou manuální, nekonzistentní nebo obtížně škálovatelné. To platí zejména v případě efektivního školení zaměstnanců v používání nového softwaru. Pokud se tento problém neřeší, zpomaluje to produktivitu a zvyšuje náklady na zaškolení nových zaměstnanců.
Docebo řeší tento problém pomocí LMS založeného na umělé inteligenci, který automatizuje tvorbu kurzů, personalizuje vzdělávací cesty a zefektivňuje certifikace. Díky headless architektuře můžete vytvářet poutavé kurzy a začlenit je do svých stávajících nástrojů. Tímto způsobem začleníte vzdělávací cíle a programy do každodenních pracovních postupů.
Díky mobilní podpoře, vícejazyčnému přístupu a integraci s aplikacemi jako Salesforce a Zoom se Docebo perfektně hodí do vaší stávající infrastruktury.
Nejlepší funkce Docebo
- Získejte snadný přístup k obsahu školení v reálném čase, který podporuje vzdělávací cesty s Docebo Content, LinkedIn Learning a Skills.
- Využijte umělou inteligenci k doporučování kurzů přizpůsobených chování a potřebám každého studenta. Například funkce „pozvat ke sledování“ pomáhá studentům sdílet obsah s kolegy, když chtějí, aby si daný materiál prohlédli.
- Vytvořte jedinečné prostory pro skupiny uživatelů, abyste podpořili jejich účast pomocí moderovaných chatů, zábavných her, úspěchů a odznaků.
Omezení Docebo
- Omezení týkající se automatizace na úrovni relací a oprávnění lektorů vedou k dodatečné manuální práci a nutnosti hledat náhradní řešení.
Ceny Docebo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Docebo?
Zde je recenze G2:
Docebo poskytuje vysoce přizpůsobitelnou platformu, která nám umožňuje přizpůsobit vzdělávací zkušenost tak, aby odrážela branding a hlas naší společnosti.
Docebo poskytuje vysoce přizpůsobitelnou platformu, která nám umožňuje přizpůsobit vzdělávací zkušenost tak, aby odrážela branding a hlas naší společnosti.
📚 Další informace: Nástroje AI pro neziskové organizace
5. LearnUpon (nejlepší pro školení více skupin účastníků)
LearnUpon je cloudový LMS, který se integruje s vašimi stávajícími platformami, jako jsou HRIS a CRM.
Jakmile se připojí nový zaměstnanec nebo se zaregistruje nový zákazník, LearnUpon jim automaticky přiřadí příslušné vzdělávací cesty. Díky podpoře více než 20 jazyků je vícejazyčný LMS LearnUpon přístupný globálnímu publiku.
Díky přizpůsobenému brandingu, funkcím zaměřeným na zapojení a intuitivním dashboardům pomáhá LearnUpon malým HR týmům poskytovat profesionální vzdělávací procesy v souladu s brandem. To vše bez zvýšení technologické složitosti, takže se vaše týmy mohou soustředit na růst a udržení zaměstnanců.
Nejlepší funkce LearnUpon
- Strukturované učení s flexibilními moduly, vícekurzovými vzdělávacími cestami a samoobslužným katalogem kurzů, který umožňuje studentům procházet a zapisovat se do kurzů podle vlastního tempa.
- Automatizujte školicí procesy pomocí inteligentní logiky „if/then“ a opakovaně použitelných výukových objektů pro přizpůsobené výukové cesty.
- Přizpůsobte školení pro různé cílové skupiny prostřednictvím specializovaných portálů, které vám umožní spravovat více vzdělávacích prostředí z jedné platformy LMS.
Omezení LearnUpon
- Dostupné standardní zprávy postrádají hloubku potřebnou pro pokročilou analýzu.
Ceny LearnUpon
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LearnUpon
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LearnUpon?
Líbí se mi celkové uživatelské prostředí. Informace se snadno hledají, můžete plánovat své kurzy, omezit přístup pouze na cílovou skupinu a povolit recenze ve svých kurzech, abyste se dozvěděli více o zkušenostech studentů.
Líbí se mi celkové uživatelské prostředí. Informace se snadno hledají, můžete plánovat své kurzy, omezit přístup pouze na cílovou skupinu a umožnit hodnocení svých kurzů, abyste se dozvěděli více o zkušenostech studentů.
🧠 Věděli jste? 74 % zaměstnanců tvrdí, že se musí neustále učit nové dovednosti, aby zůstali ve své práci konkurenceschopní.
6. Thinkific (nejlepší pro tvůrce, kteří chtějí prodávat online kurzy)
Thinkific není typický LMS, ale nástroj pro tvorbu kurzů typu drag-and-drop, který podporuje videa, audio, prezentace, soubory PDF, soubory ke stažení a obsah kompatibilní se standardem SCORM.
Díky funkcím, jako jsou generátory osnov a hromadné importéry, mohou tvůrci navrhovat kurzy bez technických znalostí, což je skvělá volba pro malé podniky, kde členové týmu mohou zastávat více rolí.
Aby studenti zůstali motivovaní, Thinkific nabízí kvízy, úkoly, průzkumy, certifikáty o absolvování a gamifikované sledování pokroku. Získáte také mobilní a značkovou aplikaci pro přístup k výuce na cestách.
Nejlepší funkce Thinkific
- Poskytujte značkové vzdělávací služby typu white label díky přizpůsobení vzhledu, vlastním doménám, pokročilým úpravám motivů a nástrojům pro tvorbu webových stránek.
- Umožněte tvůrcům vytvářet specializované interaktivní komunitní prostory přímo v jejich vzdělávacím prostředí pro skupinové učení a exkluzivní členské oblasti.
- Vytvářejte vlastní role s podrobnými oprávněními a zajistěte, aby zúčastněné strany viděly a spravovaly pouze věci relevantní pro jejich odpovědnosti.
Omezení Thinkific
- Vzdělávací moduly nelze stáhnout jako soubory SCORM pro použití na jiných platformách LMS, což může být pro větší společnosti nezbytné.
Ceny Thinkific
- Základní: 49 $ za uživatele/měsíc
- Start: 99 $ za uživatele/měsíc
- Grow: 199 $ za uživatele/měsíc
- Thinkific Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Thinkific
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Thinkific?
Je snadno použitelný – ze všech LMS je to ten nejjednodušší, jaký jsem kdy používal. Splňuje mé potřeby, zejména díky funkci Wysiwyg. Už od základního tarifu můžete mít krásnou akademii, která vašim studentům nabídne skvělý zážitek! Ceny jsou rozumné a tým podpory je skvělý! Odpovídají rychle a vždy se ujistí, že vše proběhlo v pořádku.
Je snadno použitelný – ze všech LMS je to ten nejjednodušší, jaký jsem kdy používal. Splňuje mé potřeby, zejména díky funkci Wysiwyg. Už od základního tarifu můžete mít krásnou akademii, která vašim studentům nabídne skvělý zážitek! Ceny jsou rozumné a tým podpory je skvělý! Odpovídají rychle a vždy se ujistí, že vše proběhlo v pořádku.
🧠 Věděli jste, že... V roce 1924 vytvořil Sidney Pressey vůbec první výukový stroj. Tento stroj připomínal psací stroj, který uživatelům neumožňoval pokračovat, dokud nezadali správnou odpověď.
7. Blackboard (nejlepší pro firmy, které potřebují škálovatelnou školicí platformu s možností přizpůsobení značce)
Blackboard je doplněk na podnikové úrovni založený na prohlížeči, který je součástí sady nástrojů Video Studio.
Jako systém pro správu výuky umožňuje pedagogům nahrávat, upravovat, opatřovat titulky a sdílet videa přímo v Blackboardu. Nepotřebujete žádné další nástroje ani přihlašovací údaje.
Nabízí branding pro více nájemců a bezpečnost na podnikové úrovni (certifikace FedRAMP, ISO), což usnadňuje školení zaměstnanců, zákazníků a partnerů pomocí samostatných portálů pro každou značku nebo dokonce znalosti o produktech.
Blackboard se od ostatních platforem LMS odlišuje tím, že podporuje imerzivní 360° video a VR headset pro poutavé a objevné lekce.
Nejlepší funkce Blackboardu
- Nahrávejte a upravujte školicí videa přímo v rámci vzdělávacího prostředí vašich rozvojových programů.
- Nabídněte testovací prostředí, kde můžete bezpečně otestovat obsah školení nebo se připravit na aktualizaci softwaru.
- Najděte a opravte problémy s přístupností pomocí integrované kontroly přístupnosti v editoru obsahu Blackboard.
Omezení Blackboardu
- Systém občas vykazuje problémy s výkonem, jako je pomalé načítání a občasné poruchy, které narušují uživatelský komfort.
Ceny Blackboard
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Blackboard
- G2: 4,0/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Blackboardu?
Zde je recenze G2:
Současné možnosti umělé inteligence, které byly nedávno představeny, jsou pro nás doslova revoluční. Pomáhají urychlit poskytování kurzů a hodnocení, které jsou navrženy s využitím struktury a otázek umělé inteligence. Uživatelské rozhraní je velmi snadné pro každého a implementace nástrojů třetích stran je prostě úžasná a velmi snadná. Integrace je další věc, kterou na tomto produktu miluji nejvíce.
Současné možnosti umělé inteligence, které byly nedávno představeny, jsou pro nás doslova revoluční. Pomáhají urychlit poskytování kurzů a hodnocení, které jsou navrženy s využitím struktury a otázek umělé inteligence. Uživatelské rozhraní je velmi snadné pro každého a implementace nástrojů třetích stran je prostě úžasná a velmi snadná. Integrace je další věc, kterou na tomto produktu miluji nejvíce.
⚡ Archiv šablon: Šablony pro dokumentaci procesů
8. Moodle (nejlepší pro neziskové organizace, které chtějí přizpůsobitelný a cenově dostupný LMS)
Moodle je bezplatný systém pro správu výuky s otevřeným zdrojovým kódem pro malé podniky.
Tento nástroj eliminuje prohibitivní náklady na licence proprietárních systémů pro správu výuky (LMS) a okamžitě zpřístupňuje profesionální školení zaměstnanců i při omezeném rozpočtu.
Navíc díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení mohou malé podniky dokonale přizpůsobit obsah školení, branding a průběh kurzů, včetně použití podmíněných aktivit, které zajišťují efektivní učení specifické pro danou roli, což je zásadní pro maximalizaci dopadu omezeného času a zdrojů na školení.
Tato bezpečná a přizpůsobitelná platforma vám umožňuje hostovat Moodle sami a mít tak úplné vlastnictví dat, nebo použít MoodleCloud pro rychlejší nasazení a přijetí produktu.
Nejlepší funkce Moodle
- Importujte a vytvářejte vlastní kompetenční rámce a přiřazujte zaměstnancům vzdělávací plány.
- Podporujte společné učení prostřednictvím webových konferencí, fór a možností komunikace v rámci kurzu pomocí Matrix Messaging.
- Vylepšete možnosti Moodle pomocí výkonných pluginů, jako je AI Connector, který integruje nástroje AI, jako jsou ChatGPT a DALL-E.
Omezení Moodle
- Proces aktualizace vyžaduje ruční kroky, jako je zálohování databáze, nahrazení základních souborů a kontrola, zda pluginy stále fungují.
Ceny Moodle
- Zdarma
Hodnocení a recenze Moodle
- G2: 4,0/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Moodle?
Zde je recenze G2:
Moodle je jeden z nejflexibilnějších a nejbohatších open-source systémů pro správu výuky, které jsou k dispozici. Líbí se mi, že umožňuje kompletní přizpůsobení – od struktury kurzu po role uživatelů, integraci pluginů a motivy uživatelského rozhraní.
Moodle je jeden z nejflexibilnějších a nejbohatších open-source systémů pro správu výuky, které jsou k dispozici. Líbí se mi, že umožňuje kompletní přizpůsobení – od struktury kurzu po role uživatelů, integraci pluginů a motivy uživatelského rozhraní.
ClickUp Callout: Connected AI od ClickUp propojuje vaše nástroje, dokumenty, úkoly a data, takže odpovědi AI vždy odrážejí nejaktuálnější a nejrelevantnější kontext v celém vašem pracovním prostoru.
9. Tovuti (nejlepší pro interaktivní a imerzivní školicí zážitky)
Tovuti LMS je komplexní systém pro správu vzdělávání pro malé podniky, který vám umožňuje vytvářet, poskytovat, prodávat a sledovat vzdělávací programy. Pomáhá vám vytvářet interaktivní kurzy s využitím více než 40 typů obsahu, včetně 360° virtuálních prohlídek, rozvětvených scénářů a klikatelných hotspotů pro poutavé vzdělávací zážitky.
Dizi AI od společnosti Tovuti je váš vestavěný asistent pro tvorbu kurzů, který vám pomůže proměnit nápady, soubory PDF nebo podněty v kompletní lekce během několika minut. Stačí nahrát zdroj nebo zadat podnět a Dizi vygeneruje obsah kurzu, kvízy a dokonce i aktivity, které jsou připraveny k publikování ve vašem LMS.
Obsahuje knihovnu 3 milionů stockových obrázků a více než tucet interaktivních formátů. Pro malé týmy nebo vedoucí personálních oddělení to znamená rychlejší zavádění, nižší náklady na obsah a více času věnovaného zlepšování efektivity školení.
Nejlepší funkce Tovuti
- Vytvářejte celé kurzy během několika sekund pomocí Dizi AI, včetně obrázků a interaktivních kvízů.
- Propojte Tovuti se svými systémy HRIS nebo ERP pomocí API připojení, abyste mohli odesílat a stahovat data.
- Vytvářejte neomezený počet uživatelských skupin a podskupin a přiřazujte jim konkrétní oprávnění.
Omezení Tovuti
- Centrum nápovědy je často označováno jako obecné a neposkytuje mnoho podrobností o konkrétních pracovních postupech.
Ceny Tovuti
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tovuti
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tovuti?
Zde je recenze G2:
Tovuti používám od začátku roku 2022 a musím říct, že od samého začátku jsou skvělým partnerem. Jedna věc, která zaujme každého, kdo se rozhodne pro Tovuti jako svého dodavatele LMS, je bezpochyby nejlepší zákaznická a technická podpora ze všech organizací, se kterými jsem kdy spolupracoval.
Tovuti používám od začátku roku 2022 a musím říct, že od samého začátku jsou skvělým partnerem. Jedna věc, která zaujme každého, kdo se rozhodne pro Tovuti jako svého dodavatele LMS, je bezpochyby nejlepší zákaznická a technická podpora ze všech organizací, se kterými jsem kdy spolupracoval.
📚 Číst více: Jak zvýšit produktivitu pomocí automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence
10. 360 Learning (nejlepší pro společné školení)
Nejvýkonnější funkcí 360 Learning je integrace rozsáhlé databáze dovedností s 30 000 záznamy a tagování založené na umělé inteligenci, které automaticky přiřazuje obsah školení a profily zaměstnanců ke správným dovednostem.
Díky této automatizaci mohou malé týmy poskytovat vysoce cílené vzdělávací programy bez manuální práce, což okamžitě zvyšuje relevanci a efektivitu školení.
Platforma nabízí plně přizpůsobitelné reporty, které lze snadno filtrovat, ukládat a plánovat, což zaneprázdněným manažerům poskytuje nezbytná a praktická data potřebná k rychlému sledování pokroku zaměstnanců.
To znamená, že jsou schopny měřit dopad školení a prokázat soulad s předpisy, což jsou klíčové funkce, které zajišťují, že investice do školení přináší hmatatelnou návratnost.
Nejlepší funkce 360 Learning
- Aktivujte jednotné přihlášení (SSO) pomocí nástrojů jako Microsoft, Google, Okta a Myportal pro snadný a bezpečný přístup.
- Přidávejte webové soubory přímo propojením URL adres z nástrojů jako Google a Prezi, takže vše máte aktualizované na jednom místě.
- Nastavte data vypršení platnosti certifikátů a nechte si automaticky zasílat připomenutí, kdy je třeba je obnovit.
Omezení 360 Learning
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledu a funkcí platformy tak, aby lépe odpovídaly směrnicím značky.
Ceny 360 Learning
- Tým: 8 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze 360 Learning
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 360 Learning?
Zde je recenze G2:
Jako manažer školení a rozvoje vedoucí jednočlenný tým L&D jsem potřeboval LMS, který by byl intuitivní, podporoval spolupráci a byl dostatečně flexibilní, aby podporoval jak interní týmy, tak externí maloobchodní partnery. 360Learning splnil všechna tato kritéria – a ještě něco navíc.
Jako manažer školení a rozvoje vedoucí jednočlenný tým L&D jsem potřeboval LMS, který by byl intuitivní, podporoval spolupráci a byl dostatečně flexibilní, aby podporoval jak interní týmy, tak externí maloobchodní partnery. 360Learning splnil všechna tato kritéria – a ještě něco navíc.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony znalostní báze ve formátu Word a ClickUp
11. iSpring Learn (nejlepší pro realizaci a automatizaci firemních školení)
iSpring Learn je ideální cloudový LMS pro malé podniky, protože díky svému známému rozhraní a snadnému použití, podobnému Microsoft PowerPointu, výrazně zjednodušuje přechod na profesionální digitální školení. Díky integrovaným nástrojům pro práci s obsahem, zejména podpoře iSpring Suite, umožňuje tato platforma zaměstnancům se základními počítačovými dovednostmi rychle převést stávající prezentace PowerPoint, videa a dokumenty na interaktivní, sledovatelné kurzy s kvízy a simulacemi. Odpadá tak nutnost najímat specializované instruktážní designéry nebo se od základu učit složitý software.
Díky zaměření nástroje na rychlou tvorbu obsahu v kombinaci s hodnotícími zprávami v reálném čase pro snadné sledování pokroku mohou malé podniky rychle spustit, spravovat a měřit účinnost svých školicích programů bez velkých počátečních investic času nebo zdrojů.
Nejlepší funkce iSpring Learn
- Spravujte všechny vzdělávací aktivity, tj. živé relace, workshopy a schůzky, na jednom místě pomocí kalendáře.
- Přesměrujte uživatele z webových stránek vaší společnosti na iSpring Learn pomocí jednotného přihlášení (SSO) s technologií JWT.
- Přizpůsobte si URL platformy tak, že namapujete svou vlastní doménu na iSpring Learn a vytvoříte tak značkovou zkušenost.
Omezení iSpring Learn
- Sladění komentáře s videem může být složité; jasnější návody by byly užitečné.
Ceny iSpring Learn
- 300 uživatelů: 4,46 $ za uživatele/měsíc
- 500 uživatelů: 3,97 $ za uživatele/měsíc
- 1000 uživatelů: 3,58 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze iSpring Learn
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o iSpring Learn?
Dobré rozhraní, mnoho příležitostí k vytváření vysoce kvalitních kurzů, pohodlné sledování pokroku zaměstnanců a skvělá možnost zakoupit balíček Suite a vytvářet úžasné materiály.
Dobré rozhraní, mnoho příležitostí k vytváření vysoce kvalitních kurzů, pohodlné sledování pokroku zaměstnanců a skvělá možnost zakoupit balíček Suite a vytvářet úžasné materiály.
📚 Další informace: Software pro řízení projektů pro neziskové organizace
12. Litmos (nejlepší pro realizaci školení s vysokým dopadem)
Litmos je systém pro správu vzdělávání založený na umělé inteligenci pro malé podniky, který vám pomůže zapracovat a vyškolit zaměstnance, vyškolit vaše partnery a zajistit dodržování předpisů.
Pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu obsahu typu drag-and-drop můžete vytvářet kurzy, vkládat videa, kvízy a interaktivní obsah a zavádět vzdělávací plány napříč rolemi a obchodními jednotkami.
Nabízí knihovnu s více než 98 000 hotových kurzů, které pokrývají témata jako prodej, zákaznická zkušenost, dodržování předpisů, bezpečnost a měkké dovednosti.
Funkce Litmos
- Vyberte si z více než 100 připravených konektorů nebo použijte otevřené API k integraci nástrojů pro workflow.
- Analyzujte videa zaslaná studenty pomocí umělé inteligence a sledujte jejich náladu, rychlost přednesu a použití klíčových slov.
- Prohlédněte si historii verzí kurzu a kdykoli obnovte předchozí verze, abyste zachovali přesnost a předešli chybám.
Omezení Litmos
- Obtížná aktualizace a práce s vlastními poli
Ceny Litmos
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Litmos
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Litmos?
Zde je recenze G2:
Litmos je velmi uživatelsky přívětivý, má spoustu možností, neustále se vyvíjí a vylepšuje! Miluji funkci Content Author a jsem velmi ohromen neustálými vylepšeními.
Litmos je velmi uživatelsky přívětivý, má spoustu možností, neustále se vyvíjí a vylepšuje! Miluji funkci Content Author a jsem velmi ohromen neustálými vylepšeními.
13. LearnDash (nejlepší pro malé podniky pro správu školení)
LearnDash okamžitě vylepšuje vzdělávací obsah pro malé podniky. Funguje jako výkonný plugin pro WordPress, takže pokud máte webové stránky, můžete jej použít.
Jeho největší výhodou je okamžité vytváření kurzů. Stačí vložit odkaz na playlist YouTube, Vimeo nebo Wistia. Chytrý průvodce vytvářením kurzů se postará o zbytek. Automaticky převede tento video playlist na plně strukturovaný, profesionální online kurz během několika minut.
Díky tomu mohou malé podniky ušetřit spoustu času, který by jinak strávily přípravou školení. Můžete okamžitě zahájit zaškolování zaměstnanců nebo vzdělávání zákazníků a proměnit stávající videa v cenný zdroj informací.
Nejlepší funkce LearnDash
- Povolte automatické označení lekce jako dokončené, jakmile studenti dokončí sledování videí.
- Získejte přehled o vzorcích zapojení, stráveném čase a výsledcích testů, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Podporuje obrázky, videa, audio, soubory SWF, HTML5, SCORM a xAPI.
Omezení LearnDash
- Prvky jako sdružování kurzů a nákupní košíky jsou zbytečně složité.
Ceny LearnDash
- LearnDash LMS: 199 $/rok za 1 webovou stránku (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LearnDash
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LearnDash?
Zde je recenze G2:
S LearnDash jsem již vytvořil několik webových stránek a musím říct, že zákaznická podpora je jednou z mých oblíbených funkcí. Co se týče samotného LearnDash, platforma je neuvěřitelně snadná na používání.
S LearnDash jsem již vytvořil několik webových stránek a musím říct, že zákaznická podpora je jednou z mých oblíbených funkcí. Co se týče samotného LearnDash, platforma je neuvěřitelně snadná na používání.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro spolupráci na dokumentech pro týmy
S kterým LMS byste měli začít?
Pokud teprve začínáte, vyberte si LMS, který zapadá do vašeho stávajícího pracovního postupu. Ne ten, který má nejdelší seznam funkcí.
Již používáte nástroj jako ClickUp pro řízení projektů? Rozšiřte jej o školení pomocí dokumentů, šablon a umělé inteligence. Nevyžaduje to žádné další učení.
Pokud právě začínáte s používáním systému pro správu vzdělávání pro malé podniky, doporučujeme vám opět začít s ClickUp. Má všechny funkce, které potřebujete k prvním krokům.
Klíčem je začít v malém. Používejte šablony. Otestujte je na jednom týmu. Nejlepší LMS je ten, který vaši zaměstnanci skutečně používají a k němuž se stále vracejí.
✅ Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte s vytvářením svého LMS.