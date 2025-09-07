Bezplatné šablony Project Canvas pro přehledné plánování projektů

Pokud neplánujete, plánujete neúspěch!
Je to klasické rčení. A pokud jste někdy řídili projekt, víte přesně, co to znamená. Nápady přicházejí ze všech stran. Úkoly se hromadí. Termíny se blíží. A nějakým způsobem se od vás očekává, že tomu všemu dáte smysl.
A právě zde přichází na řadu solidní projektový plán. Ale i ty nejlepší plány se mohou zhroutit, pokud nemají jasnou strukturu.
Vyzkoušejte Project Canvas. Pomůže vám zmapovat kdo, co, proč a jak vašeho projektu, od uvedení produktu na trh po týmové sprinty, aniž byste se museli zabývat dokumenty.
Díky hotové šabloně se při vytváření projektového plátna nemusíte potýkat s obávaným syndromem prázdné stránky. V tomto článku sdílíme bezplatné šablony projektového plátna, které vám pomohou jasně plánovat, postupovat s jistotou a užít si celý proces.
Co jsou šablony Project Canvas?
Šablona Project Canvas je hotový rozvržení nebo rámec, který můžete vyplnit a rychle vytvořit vlastní Project Canvas, aniž byste museli začínat od nuly. Většina šablon používá přehledné mřížkové rozvržení, díky čemuž se snadno vyplňují, sdílejí a aktualizují podle změn.
Project Canvas je vizuální nástroj na jedné stránce, který vám pomůže uspořádat klíčové prvky projektu v přehledném a strukturovaném formátu. Rozkládá složité plány na jednoduché bloky – cíle, zúčastněné strany, časový plán, úkoly, rizika a metriky úspěchu – vše na jedné stránce.
Už žádné dlouhé dokumenty nebo roztroušené poznámky. Project Canvas vám poskytne rychlý přehled o:
- Cíle, kterých je třeba dosáhnout
- Lidé jsou hnací silou práce
- Účel projektu
Šablony Project Canvas jsou ideální pro workshopy, plánovací schůzky nebo úvodní porady, kde pomáhají vytvořit pevný základ před zahájením práce.
🧠 Zajímavost: Project Canvas byl inspirován Business Model Canvas od Alexe Osterwaldera. Projektoví manažeři si oblíbili jeho jednoduchost na jedné stránce a přizpůsobili jej tak, aby mohli plánovat projekty rychleji, s menším zmatkem a mnohem méně nudou.
Co dělá šablonu Project Canvas dobrou?
Dobrá šablona Project Canvas vám poskytne jasný vizuální přehled o celém projektu, aniž by věci zbytečně komplikovala. Na co se zaměřit:
- Jednoduché rozvržení: Snadno čitelné, snadno vyplnitelné
- Flexibilní formát: Vhodný pro jakýkoli typ projektu nebo velikost týmu
- Vizuální struktura: Mřížky nebo bloky, které organizují informace bez zbytečného nepořádku
- Rychlá aktualizace: Změny by neměly znamenat začít od nuly
- Vhodné pro spolupráci: Snadné sdílení a diskuse s vaším týmem
- Přizpůsobitelná pole a stavy: Přizpůsobte je svému pracovnímu postupu, ne naopak.
- Více zobrazení: Podle potřeby přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule nebo kalendáře
Pokud vám to ušetří čas a uvolní hlavu, plní to svůj účel.
Šablony Project Canvas
Profesionálové stráví v průměru 18 minut vytvářením dokumentů od nuly. Šablony vám mohou ušetřit až 10 hodin měsíčně, což vám vrátí více než 5 pracovních dnů ročně!
Ušetříte tak spoustu času a budete mít mnohem méně momentů, kdy si budete klást otázku „kde vůbec začít?“.
Pokud hledáte jedno místo, kde můžete vše naplánovat, vyzkoušejte ClickUp. Tento nástroj pro správu projektů je komplexní aplikací pro práci – je navržen tak, aby spravoval úkoly, dokumenty, tabule, časové osy a další, vše na jedné záložce, takže už nemusíte přecházet mezi různými nástroji.
Shromáždili jsme 15 šablon Project Canvas, které splňují všechny požadavky: přehledné rozvržení, snadné aktualizace, přizpůsobitelná pole a formáty, které vám pomohou přemýšlet.
Pojďme na to.
1. Šablona ClickUp Lean Canvas
Máte v hlavě milion nápadů? Začněte tím, že si stáhnete šablonu ClickUp Lean Canvas. Tato šablona je ideální pro uvedení nového produktu nebo služby na trh a pomůže vám rychle ověřit vaše nápady.
Provede vás strukturovaným formulářem, který zachycuje podstatu vašeho obchodního modelu, jako jsou problémy, řešení, segment zákazníků a další. Stačí vyplnit formulář Lean Canvas, kliknout na tlačítko Odeslat a úkol se automaticky vytvoří.
Získáte dva užitečné pohledy:
- Zobrazení seznamu: Zobrazte si všechny aktuální úkoly na jednom místě spolu s klíčovými informacemi, jako je řešení, které zvažujete, cílová skupina a další důležité údaje.
- Zobrazení tabule: Seskupte své obchodní problémy podle stavu ve vizuálním rozložení ve stylu drag-and-drop, abyste přesně věděli, jak se věci mají.
Tento příklad šablony Lean Canvas je přehledný, zaměřený a vytvořený tak, aby vám pomohl dosáhnout jasnosti, jeden nápad po druhém.
📌 Ideální pro: Organizování podnikatelských nápadů, identifikaci klíčových problémů a ověřování nových konceptů produktů nebo služeb ve strukturovaném vizuálním formátu.
💡 Bonus: Pokud chcete—
- Okamžité vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých AI nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
2. Šablona ClickUp Lean Business Plan
Každý úspěšný podnik začíná chaotickou tabulí. Šablona ClickUp Lean Business Plan vám pomůže vše uspořádat do přehlednější a sdílenější podoby.
Co obsahuje šablona?
- Seznam shrnutí plánu vám poskytne kompletní přehled všech úkolů vašeho obchodního plánu. Uvidíte, kdo co řídí, jaká je aktuální situace a co bude následovat.
- Seznam Podle priority vám pomůže soustředit se na to nejdůležitější tím, že úkoly seskupuje podle naléhavosti.
- Business Model Canvas rozděluje váš projekt na klíčové stavební bloky – problém, řešení, kanály, segment zákazníků a další.
- Dokument Název projektu shrnuje váš plán do přehledného balíčku, který nastiňuje celkový obraz, hlavní problém a způsob, jakým ho plánujete vyřešit.
📌 Ideální pro: Rozdělení vašeho obchodního plánu na jasné, sledovatelné úkoly a zároveň uchování všeho, od strategie po realizaci, na jednom místě.
3. Šablona ClickUp Business Model Canvas
Vytváření obchodního modelu by mělo být zábavné. Šablona ClickUp Business Model Canvas Template jej rozkládá na jednotlivé části, takže můžete zachytit každý detail, aniž byste ztratili přehled.
Chcete-li začít s tímto vizuálním nástrojem, klikněte na ikonu Sticky Notes (Lepicí poznámky) na panelu nástrojů (nebo stiskněte klávesy Shift+N). Každá poznámka se vejde do barevně označené sekce, která slouží k uspořádání vašich nápadů.
Nezapomeňte sladit barvu lepicího lístku s částí tabule, na které pracujete, aby byl přehled ještě jasnější. A pokud někdy budete potřebovat rychlé připomenutí toho, co jednotlivé části znamenají, najdete je v legendě na levé straně.
📌 Ideální pro: Vizuální myslitele, kteří chtějí vytvořit a organizovat svůj obchodní model jasným, barevným a interaktivním způsobem.
4. Šablona ClickUp Startup Canvas Whiteboard
Velké nápady pro malé startupy jsou vzrušující, ale chaotické. Šablona ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template vám pomůže získat nadhled, zorganizovat se a načrtnout celý plán startupu na jednom místě.
Interaktivní tabule poskytuje vizuální pracovní prostor pro rozvržení nápadů a sledování pokroku v reálném čase.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, můžete sledovat, co se děje.
- Přidejte vlastní pole, abyste mohli třídit, kategorizovat a mít pod kontrolou každý detail
- Použijte speciální zobrazení bílé tabule, abyste měli vše přehledně na jednom místě – bez záložek a zbytečného nepořádku.
Potřebujete větší výkon? Tato šablona vám ho poskytne. Označte členy týmu, přiřaďte priority a rozdělte úkoly na dílčí úkoly, aby nic nezůstalo opomenuto. Jedná se o plánování startupu do nejmenších detailů, ale bez stresu.
📌 Ideální pro: Zakladatele a startupové týmy, které potřebují jasný vizuální plán pro spuštění, sledování a správu nápadů v rané fázi.
🧠 Zajímavost: Šablony jsou starodávným pomocníkem, který šetří čas a nyní zažívá renesanci! První „šablona“ byla dřevěná šablona, kterou používali starověcí čínští písaři k kopírování kaligrafie! Dnes používáme šablony typu drag-and-drop k plánování večírků, správě projektů a dokonce i k navrhování memů během několika minut.
5. Šablona ClickUp Squad Brainstorm
Brainstorming s týmem může být chaotický, ale tato šablona udržuje energii a zároveň přidává právě tolik struktury, kolik je potřeba. Šablona ClickUp Squad Brainstorm Template je vytvořena pro otevřené, kolaborativní myšlení, které skutečně vede k výsledkům.
Najdete zde devět diskusních oblastí, které vám pomohou vést diskusi. Mezi zahrnutá témata patří:
- Team Rhythm: Zlepšete spolupráci svého týmu
- Komunikace v týmu: Rozhodněte se, jak a co sdílet
- Role v týmu: Ujasněte si, kdo co dělá
- Zdroje týmu: Zjistěte, jaké nástroje nebo podporu váš tým potřebuje
Vyberte si jedno téma, na které se zaměříte, nebo se pusťte do všech a projděte je jedno po druhém. Jakmile vyberete sekci, požádejte každého člena týmu, aby si vzal lepící papírek, zapsal na něj svůj nápad a umístil ho na tabuli.
Potřebujete více témat? Stačí duplikovat libovolný prvek pomocí Ctrl/Cmd+D nebo kliknout na nabídku … a vybrat Duplikovat. A až budete připraveni sdílet své kouzlo, klikněte na tlačítko Sdílet a pošlete jej svému týmu.
📌 Ideální pro: Týmy, které chtějí brainstormovat s jasností, strukturou a integrovanou spoluprací.
6. Šablona ClickUp Business Brainstorm
Máte nápady, které se vám honí hlavou? Tato šablona ClickUp Business Brainstorm Template vám poskytne místo, kde je můžete zaznamenat, a způsob, jak je proměnit v činy.
Rozložení tabule je rozděleno do čtyř kategorií:
- Co se nám líbí
- Co víme
- Co potřebujeme
- Za co jsou lidé ochotni zaplatit
Každý řádek představuje příspěvek člena týmu, ale formát můžete změnit tak, aby odpovídal nejlepšímu způsobu uvažování vašeho týmu. Stejně jako u předchozích šablon můžete použít lepící poznámky k zaznamenání nápadů, označit je barevně a přetáhnout do správné kategorie. Je to rychlé, flexibilní a vytvořené pro týmovou spolupráci.
A kdy je čas se do toho pustit? Převedete ty poznámkové lístky na konkrétní úkoly pomocí několika kliknutí.
📌 Ideální pro: Týmy, které zkoumají nové obchodní nápady a jsou připraveny je převést z fáze brainstormingu do fáze realizace
📮 ClickUp Insight: Pouze 15 % manažerů kontroluje pracovní vytížení před přidělením nových úkolů. Dalších 24 % přiděluje úkoly výhradně na základě termínů projektu.
Výsledek? Týmy jsou nakonec přepracované, nevyužité nebo vyhořelé.
Bez přehledu o pracovním vytížení v reálném čase je jeho vyvažování nejen obtížné, ale téměř nemožné.
Funkce přiřazování a stanovování priorit založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou přiřazovat práci s jistotou a přiřazovat úkoly členům týmu na základě jejich aktuální kapacity, dostupnosti a dovedností. Vyzkoušejte naše AI karty pro okamžité kontextové přehledy o pracovní zátěži, termínech a prioritách.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
7. Šablona plánu projektu ClickUp
Další na našem seznamu je ideální pro produktové manažery, plánovače a bojovníky v den uvedení produktu na trh – šablona ClickUp Project Roadmap Template. Ta je vytvořena tak, aby udržovala vaše časové plány, fáze výroby a kapacitu týmu pod kontrolou.
Díky pěti flexibilním zobrazením můžete snadno spravovat všechny pohyblivé části:
- Zobrazení seznamu: Uspořádejte úkoly, vydání a závislosti do jednoho přehledného seznamu
- Zobrazení pracovní zátěže: Získejte přehled o kapacitách svého týmu a v případě potřeby je přeřaďte.
- Zobrazení kalendáře: Označte si klíčová data, abyste vždy věděli, co vás čeká
- Ganttův graf: Zjistěte závislosti a milníky ve vizuální časové ose
- Zobrazení tabule: Pomocí drag-and-drop Kanban můžete sledovat pokrok podle svých představ
Tato šablona je plně přizpůsobitelná a připravená k použití. Udržuje váš produktový plán přehledný od zahájení až po uvedení na trh.
📌 Ideální pro: plánování časových harmonogramů produktů, koordinaci mezifunkčních týmů a spouštění projektů bez překvapení na poslední chvíli
8. Šablona projektu ClickUp Project Charter
Než začne skutečná práce, je dobré informovat všechny zúčastněné strany, a tato šablona vám v tom pomůže. Šablona ClickUp Project Charter Template je snadný způsob, jak uspořádat účel, lidi, plány a rizika vašeho projektu do jednoho živého dokumentu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Využijte umělou inteligenci k urychlení práce a přidávejte komentáře během revizí
- Přidejte úkoly nebo složky přímo z dokumentu
- Zahrňte všechny podstatné informace, od popisu „proč“ vašeho projektu až po přidělení odpovědných osob a stanovení měřítek úspěchu.
- Prostor pro poznámky o zúčastněných stranách, komunikačních kanálech, hlavních výstupech a rizicích.
📌 Ideální pro: Stanovení očekávání projektu, definování rozsahu a zdokumentování velkých i malých detailů před zahájením projektu.
💡 Tip pro profesionály: Úspěšný projekt není jen o tom, že se věci dokončí, ale také o tom, že se dodrží termíny, rozpočet a předchází se rizikům. Začněte správně a použijte ty správné šablony:
- Šablony hlavního harmonogramu: Udržujte všechny úkoly a milníky na správné cestě
- Šablony rozpočtu projektu: Snadno plánujte, sledujte a upravujte své finance
- Šablony pro hodnocení rizik: Odhalte potenciální problémy, než naruší váš projekt
Zvládněte všechny aspekty plánování projektů s jistotou, a to vše v ClickUp.
9. Šablona pracovního plánu projektu ClickUp
Jste unaveni chaotickými časovými plány projektů a nejasnými odpovědnostmi? Šablona ClickUp Project Workplan Template vnáší do chaosu pořádek díky připravenému rozvržení pro organizaci každé fáze vašeho projektu.
S touto šablonou můžete:
- Stanovte jasné cíle a termíny, abyste sjednotili svůj tým
- Přiřazujte úkoly a sledujte milníky pro lepší odpovědnost
- Využijte vlastní stavy, pole a zobrazení k zefektivnění pracovních postupů
- Využijte Ganttovy diagramy a formuláře úkolů pro vizuální sledování pokroku
📌 Ideální pro: Týmy, které chtějí mít od prvního dne úplný přehled o postupu projektu, termínech a odpovědnostech.
10. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Pokud vám koordinace časových harmonogramů, týmů a rozpočtů připadá jako práce na plný úvazek, je tato šablona právě pro vás. Šablona harmonogramu projektu ClickUp vám pomůže udržet pořádek od zahájení až po dokončení projektu díky vizuálnímu přístupu, díky kterému bude plánování mnohem méně chaotické.
Obsahuje flexibilní zobrazení, díky kterým bude váš harmonogram přehledný a váš tým bude pracovat podle plánu:
- Zobrazení seznamu pro přehledné rozdělení každého projektu
- Board View pro sledování fází a pokroku ve stylu Kanban
- Zobrazení časové osy pro celkový přehled, lineární rozložení, které je ideální pro plánování a přidělování zdrojů
- Díky vlastním polím, jako jsou Fáze projektu, Realizační tým, Časový plán a Rozpočet, můžete sledovat vše od délky trvání po oddělení, aniž byste museli přecházet mezi záložkami.
📌 Ideální pro: Manažery a týmy, které potřebují naplánovat více projektů a sledovat jejich průběh, časové harmonogramy a rozpočty na jednom místě.
11. Šablona pro řízení projektů ClickUp
Pokud řídíte více projektů, není možné si dovolit žádné chyby. Šablona ClickUp Project Management Template zajistí, že nic nezkazíte. Je to vaše komplexní řídicí centrum pro správu časových plánů, týmů, úkolů a všeho mezi tím.
Tato šablona je velmi přizpůsobivá pro projektové manažery, ať už jste:
- Uvedení nového produktu s desítkami pohyblivých částí na trh
- Koordinace mezifunkční marketingové kampaně
- Dohled nad výstupy pro klienty s více zúčastněnými stranami
- Řízení interních operací napříč odděleními
Obsahuje vestavěné zobrazení pro sledování pokroku podle stavu, priority nebo termínu, plus vlastní pole pro označování členů týmu, stanovení cílů a připojení souborů. Ganttovy diagramy, dokumenty, zobrazení pracovní zátěže a další – vše je integrováno, takže se můžete soustředit na práci, nikoli na její nastavení.
📌 Ideální pro: Týmy řídící komplexní projekty, které chtějí mít úplný přehled, flexibilitu a spolupráci na jednom místě.
12. Šablona ClickUp Project Management One Pager
Příliš mnoho detailů může zpomalit vedoucí pracovníky a zainteresované strany. Pokud potřebujete pouze informace o co, proč a kdo, zejména pro sdílení s vedoucími pracovníky, šablona ClickUp Project Management One Pager Template obsahuje pouze to nejdůležitější – bez zbytečných detailů a chaosu.
To je ideální pro situace, kdy se plnohodnotné nastavení projektového řízení jeví jako přehnané:
- Představení nového projektu vedení
- Shrnutí cílů projektu a odpovědnosti pro klienty
- Sladění malých interních týmů v rámci iniciativy s rychlým obratem
- Vytvořte úvodní dokument, který si každý může skutečně přečíst
V jednom přehledném dokumentu můžete uvést název projektu, jeho trvání, cíle, spravovat zúčastněné strany, rozsah a metriky úspěchu. Jedná se o souhrnný přehled, díky kterému budou všichni na stejné vlně (doslova).
📌 Ideální pro: Sdělování přehledů o projektech, kdy je důležitější rychlost a přehlednost než sledování na úrovni úkolů.
📣 Hlas zákazníka: Savitree Cheaisang, zástupce viceprezidenta společnosti Bubblely, říká:
Moje společnost je mnohem lépe organizovaná a dokáže kontrolovat časový harmonogram každého projektu a sledovat všechny aktivity, které se v něm odehrávají. Líbí se mi funkce výpočtu, která umožňuje rychlý přehled čísel, místo aby je bylo nutné exportovat do Excelu a provádět ruční výpočty.
Moje společnost je mnohem lépe organizovaná a dokáže kontrolovat časový harmonogram každého projektu a sledovat všechny aktivity, které se v něm odehrávají. Líbí se mi funkce výpočtu, která umožňuje rychlý přehled čísel, místo aby je bylo nutné exportovat do Excelu a ručně počítat.
13. Šablona rozsahu práce ClickUp
Šablona ClickUp Scope of Work Template vytváří podmínky pro úspěšné partnerství nebo projekt s klientem. Žádné nejasnosti, žádné nedorozumění, jen jasná očekávání od prvního dne. Od dodavatelů po klienty, všichni mají úplný přehled o rozsahu projektu.
Rozsah práce, který naplánujete, zahrnuje:
- Klíčové podrobnosti projektu, jako jsou cíle, časový harmonogram, rozpočet a zúčastněné strany
- Odpovědnosti dodavatele a klienta, aby všichni byli v synchronizaci
- Milníky a termíny, které určují harmonogram dodání
- Plány komunikace a řízení změn pro řešení neočekávaných situací
A když jsou všechny části na svém místě? Zaznamenejte konečná schválení přímo v dokumentu a uzavřete dohodu.
📌 Ideální pro: Agentury, konzultanty nebo projektové týmy pracující s externími klienty, kteří potřebují formální, podepsanou projektovou smlouvu.
14. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Když nastane čas představit nový projekt, potřebujete víc než jen pár bodů a prezentaci, která lidi uspí.
Právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Project Proposal Whiteboard Template. Místo toho, abyste své nápady házeli do dokumentu, získáte vizuální, interaktivní prostor, kde můžete naplánovat svůj návrh – od cílů a strategií po časové osy, klíčové aktivity a požadované výsledky.
Je dostatečně flexibilní, aby se hodila pro jakýkoli druh projektové prezentace, ale zároveň dostatečně strukturovaná, aby se vaši partneři mohli soustředit na to, co je důležité.
- Přidejte poznámkové lístky s cíli
- Použijte tvary k propojení strategií
- Vložte vizuální prvky, které podpoří vaše argumenty
Vše je editovatelné, přesunovatelné a vytvořené pro týmovou spolupráci. Navíc díky integrovaným nástrojům Whiteboard od ClickUp nesdílíte jen nápady – vybízíte k poskytování zpětné vazby, sjednocujete týmy a připravujete půdu pro realizaci.
📌 Ideální pro: Prezentaci nové interní iniciativy, vytváření nabídek pro klienty nebo dosažení shody před zahájením projektu.
🎥 Podívejte se: Realizujte své projektové nápady s ClickUp Whiteboards! Podívejte se na video níže a zjistěte, jak na to:
💡Tip pro profesionály: Chcete, aby věci pokračovaly i po prezentaci? Převedete poznámky na úkoly jedním kliknutím a začněte je plnit přímo z vaší tabule ClickUp.
15. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
Skloubit potřeby klientů, výstupy a schválení může být složité. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp vám pomůže zdokumentovat cíle projektu, jeho rozsah, klíčové zúčastněné strany a milníky, a to vše v jednom přehledném a organizovaném pracovním prostoru.
S touto šablonou můžete:
- Snadno sledujte, co spadá do rozsahu projektu a co nikoli
- Přiřaďte odpovědnosti, aby každý měl jasno ve své roli
- Používejte vlastní pole pro rozpočty, rizika a komunikační plány
- Zahrňte sekce pro podpisy, aby byli zainteresovaní informováni
📌 Ideální pro: Týmy a profesionály v oblasti řízení projektů, kteří chtějí jasně definovat, sdělit a schválit požadavky projektu před zahájením práce, aby se vyhnuli rozšiřování rozsahu projektu a zmatkům.
Najděte perfektní šablonu Project Canvas pro jasné plánování
Pokud váš tým zápasí s roztříštěnými poznámkami, nesourodými cíli nebo nedodrženými termíny, je čas přehodnotit proces plánování projektů.
Správný projektový plán by měl vašemu týmu poskytnout jasný přehled, zmapovat vaše cíle, rizika, výstupy projektu a kritéria úspěchu – to vše na jednom místě.
Bezplatné šablony Project Canvas od ClickUp vám přesně to umožní.
Díky intuitivnímu rozvržení, funkcím pro spolupráci a všemu, co potřebujete k sebevědomému startu, vám ušetří starosti s plánováním a udrží váš tým na stejné vlně.
Jste připraveni naplánovat svůj další velký úspěch? Vyzkoušejte ClickUp zdarma.