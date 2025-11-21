Ganttův diagram Jira vs. Ganttův diagram ClickUp: Který je lepší pro plánování projektů?

Když váš tým plánuje práci napříč fázemi, závislostmi a termíny, Ganttovy diagramy přesahují pouhou vizualizaci práce. Jsou důvodem, proč si vyberete jeden nástroj pro řízení projektů před jiným.
Který z nástrojů ClickUp a Jira, které oba slibují funkcionalitu Gantt (nebo alespoň typu Gantt), vyhovuje vašemu způsobu práce?
Pokud zvažujete Jira vs. ClickUp jako svůj nástroj pro řízení projektů, jsme tu, abychom vám pomohli.
Rozhodnete se pro nástroj, který nabízí nativní časové osy s funkcí drag-and-drop, nebo pro ten, který má funkce Gantt za pluginy a placené upgrady?
Podívejme se na rozbor funkcí Jira Gantt Chart vs. ClickUp Gantt Chart, abyste mohli učinit informované rozhodnutí.
Ideální scénáře pro použití této funkce
V roce 1903 vyvinul polský inženýr Karol Adamiecki vizuální nástroj pro plánování projektů, který nazval harmonogram. Ačkoli se velmi podobal modernímu Ganttovu diagramu, mimo východní Evropu nebyl příliš známý kvůli jazykovým bariérám a omezené distribuci.
V roce 1910 vytvořil Henry L. Gantt, americký strojní inženýr a konzultant v oblasti managementu, nezávisle podobný graf s cílem zlepšit efektivitu ve výrobních a vojenských projektech. Jeho verze si získala větší oblibu v USA a západních zemích, takže se tento formát stal známý jako Ganttův diagram.
I dnes jsou Ganttovy diagramy nepostradatelnou součástí moderních nástrojů pro řízení projektů.
Proč si Ganttův diagram stále udržuje svou pozici, když jsou nyní k dispozici Kanban, Timeline, Scrum a desítky dalších zobrazení? A kdy byste jej měli používat?
- Spravujte projekty s postupnými závislostmi: Když zpoždění jedné úlohy ovlivní celý časový plán, Ganttovy diagramy vám pomohou vizualizovat kritickou cestu a pochopit, jak posun jedné úlohy ovlivní následné práce.
- Přehledný náhled projektu: Žádný jiný pohled nezobrazuje celou časovou osu, hierarchii úkolů, závislosti, milníky a termíny na jednom místě tak jako Ganttův diagram.
- Vyvažujte pracovní zátěž v prostředí s omezenými zdroji: Ganttovy diagramy ukazují, kdy je někdo přetížený nebo nedostatečně vytížený, což usnadňuje přerozdělování práce bez narušení harmonogramu projektu.
- Řízení projektů s velkým počtem zúčastněných stran: Když vedoucí týmy očekávají jasné informace o aktuálním stavu, Ganttovy diagramy nabízejí přehledný způsob, jak sdělit pokrok, překážky a rizika.
- Zvládněte složité, vícefázové iniciativy: U dlouhodobých projektů vám Ganttovy diagramy poskytují přehled o jednotlivých fázích a zároveň sledují denní pokrok, takže můžete držet krok s hlavními milníky.
- Spolupracujte napříč funkčními týmy: Ganttovy diagramy nabízejí sdílený přehled o závislých pracovních postupech, což pomáhá jednomu týmu pochopit, jak jejich výstupy ovlivňují ostatní.
- Vytvořeno pro termíny: Scrum vám pomůže dokončit úkoly. Kanban vám pomůže zůstat flexibilní. Ale Gantt udržuje vaši kritickou cestu viditelnou a zajišťuje, že pevné termíny nezapadnou pod hromadou nevyřízených úkolů.
🧠 Zajímavost: Ganttovy diagramy se poprvé začaly používat během první světové války. Americká armáda je využívala k plánování výroby lodí a zbraní.
V té době byly Ganttovy diagramy známé dvěma funkcemi: časem na ose x a úkoly nebo aktivitami na ose y, přičemž horizontální pruhy zobrazovaly trvání.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Stručný přehled: Porovnávací tabulka funkcí Ganttova diagramu ClickUp a Ganttova diagramu Jira
ClickUp i Jira vám umožňují organizovat a spravovat projekty vizuálním způsobem pomocí Ganttových diagramů a časových os. Nabízejí základní funkce pro správu projektů, pomocí kterých můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, sledovat pokrok, vytvářet závislosti a efektivně spravovat milníky.
Zde jsou základní rozdíly mezi tím, jak tyto nástroje nabízejí funkci Gantt různým firmám s různými týmy.
Podívejme se na to v této přehledové tabulce:
|Analýza kritické cesty
|Automaticky vypočítává a zvýrazňuje pořadí úkolů, které určuje nejkratší dobu trvání projektu.
|K dispozici prostřednictvím pokročilého propojení úkolů v Advanced Roadmaps (placené plány), ale postrádá automatický výpočet skutečné kritické cesty. Je nutné použít ruční řešení nebo aplikaci třetí strany.
|Slack Time
|Automaticky vypočítává a zobrazuje dobu, o kterou lze úkol odložit, aniž by to mělo vliv na datum dokončení projektu.
|Tento výpočet obecně chybí v nativních funkcích Jira.
|Srovnání základních parametrů
|Umožňuje uložit snímek původní časové osy a porovnat plánovaný a skutečný postup.
|Vyžaduje ruční vytvoření pomocí vlastních polí nebo aplikace Marketplace.
|Asistence AI
|Hluboce integrovaná umělá inteligence pro vytváření úkolů, souhrny a návrhy
|Obecně dostupné v placených tarifech. Zaměřuje se na souhrny, generování obsahu a inteligentní vyhledávání v celé sadě Atlassian (není specificky zabudováno do zobrazení typu Gantt).
|Bezplatný přístup k plánu
|K dispozici v rámci plánu Free Forever.
|K dispozici je základní časová osa (zobrazení jednoho projektu). Pokročilé roadmapy (skutečné plánování více projektů) jsou omezeny na placené tarify.
|Závislosti úkolů
|Jednoduše nakreslete a propojte úkoly vizuálně, abyste vytvořili závislosti. Klíčovou funkcí je automatické přeplánování.
|Pokročilé vytváření a správa vizuálních závislostí je základní funkcí Advanced Roadmaps (placené plány). Základní plány se spoléhají na propojování problémů.
|Ideální případ použití
|Plánování úkolů a časového harmonogramu projektů pro mezifunkční týmy, které potřebují okamžitě plné vizuální funkce projektového managementu.
|Plánování a kapacitní plánování pro technické týmy v agilním prostředí, vysoce integrované se sledováním problémů a vývojovými pracovními postupy.
Co je ClickUp?
ClickUp je aplikace pro práci, která sjednocuje řízení projektů, sledování úkolů, spolupráci týmů a analytiku do jedné jednotné platformy.
Kromě toho, že je ClickUp nástrojem pro řízení projektů, který můžete škálovat podle toho, jak rostete, nabízí také konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který spojuje všechny vaše pracovní postupy.
Podporuje různé metodiky řízení projektů, včetně agilních pracovních postupů, tradičního řízení projektů, vodopádových přístupů a hybridních metodik. Díky tomu je vhodný pro jakýkoli styl projektu a pomáhá vám vyhnout se rozptýlení práce, tj. řízení několika nesouvislých pracovních postupů v rozptýlených nástrojích.
Vynikající funkcí je, že nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení (jedním z nich je zobrazení Ganttova diagramu). Můžete jej použít k vizualizaci projektů způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Pokud chcete přidat zobrazení do svých projektů v ClickUp, podívejte se na toto video.
Funkce diagramu ClickUp Gantt
Pojďme se nyní podívat na konkrétní funkce zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp, které vám poskytují jak přehled na vysoké úrovni, tak podrobnou kontrolu nad vašimi projekty.
Funkce č. 1 Vizualizace závislostí úkolů a kritické cesty
ClickUp vám umožňuje vytvářet závislosti mezi libovolnými úkoly pouhým kliknutím a nakreslením čáry mezi nimi. Tyto závislosti vytvářejí jasné vizuální znázornění toho, jak jsou úkoly propojeny v časové ose vašeho projektu.
Platforma primárně využívá vztahy „blokuje“ a „je blokováno“, což zajišťuje, že úkoly nelze zahájit, dokud nejsou dokončeny úkoly, na kterých závisí.
Pokud hledáte příklady Ganttových diagramů, zamyslete se nad plánováním sprintů, časovými osami spuštění nebo obsahovými pipeline – každá úloha je jasně propojena s tím, co přichází před ní nebo po ní.
Zde je vše, čeho můžete dosáhnout pomocí závislostí v zobrazení Ganttova diagramu ClickUp:
- Analýza kritické cesty: Identifikuje úkoly, které musí být dokončeny včas, aby nedošlo ke zpoždění celého projektu. ClickUp automaticky vypočítá a zobrazí nejdelší posloupnost závislých úkolů, která určuje minimální dobu dokončení vašeho projektu.
- Automatické přeplánování: Přetažením úkolu se závislostmi se automaticky přeplánují všechny závislé úkoly v řetězci s možností skrýt a přeskočit víkendy, takže vaše týmy softwarového vývoje mohou mít realistické termíny.
- Závislosti mezi projekty: Umožňuje vytvářet závislosti mezi různými projekty a pracovními prostory, což znamená, že můžete propojit úkoly z více projektů a udržovat tak koordinaci v rámci celého portfolia.
- Hromadná správa závislostí: S tímto nástrojem pro agilní řízení projektů můžete vybrat více úkolů a hromadně vytvářet závislosti. To je obzvláště užitečné při nastavování složitých časových os, jako jsou sprinty, uvedení produktů na trh nebo marketingové kampaně, kde několik úkolů závisí na jednom klíčovém výstupu.
- Detekce konfliktů závislostí a varování: Gantt View označuje problémy s plánováním mezi závislostmi projektu, tj. pokud je úkol hodnocení kvality omylem naplánován před vývojem funkce, ClickUp odešle varování o konfliktu.
👀 Věděli jste? Ačkoli použití diagramu kritické cesty pomáhá vizualizovat závislosti a odpovídající časové osy, je to časově náročná a chybová úloha. Proto většina projektových manažerů používá software pro Ganttovy diagramy, aby automaticky identifikovali kritickou cestu úkolu.
📮 ClickUp Insight: 31 % manažerů dává přednost vizuálním tabulkám, zatímco ostatní se spoléhají na Ganttovy diagramy, dashboardy nebo zobrazení zdrojů.
Většina nástrojů vás však nutí vybrat si jeden. Pokud zobrazení neodpovídá vašemu způsobu uvažování, stává se jen další překážkou.
S ClickUpem si nemusíte vybírat. Jediným kliknutím můžete přepínat mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, dashboardy nebo zobrazením pracovní zátěže, které využívají umělou inteligenci. A s ClickUp AI můžete automaticky generovat přizpůsobená zobrazení nebo souhrny na základě toho, kdo se na ně dívá – ať už jste to vy, vedoucí pracovník nebo váš designér.
💫 Skutečné výsledky: Společnost CEMEX pomocí ClickUp zrychlila uvedení produktů na trh o 15 % a zkrátila komunikační zpoždění z 24 hodin na několik sekund.
Funkce č. 2 Správa časové osy a výpočet volného času
Ganttův graf ClickUp vám umožňuje spravovat časové osy úkolů přímo v grafu. Můžete přetahovat pruhy úkolů a měnit data zahájení nebo ukončení, aniž byste museli klikat na více míst. Můžete také přibližovat a oddalovat zobrazení, abyste si mohli prohlížet svůj plán podle dne, týdne, měsíce nebo čtvrtletí, v závislosti na tom, jak podrobné musí být vaše plánování.
Každý pruh úkolu také zobrazuje vizuální pruhy postupu a procento dokončení přímo v Ganttově diagramu. Tyto ukazatele postupu se aktualizují v reálném čase, jakmile členové týmu označí úkoly jako dokončené nebo aktualizují jejich stav.
Pro optimalizované přidělování zdrojů můžete zapnout výpočty volného času (Slack Time Calculations), abyste zjistili, kdo má požadovanou kapacitu. Výpočet volného času ukazuje, o kolik lze úkol odložit, aniž by to mělo vliv na kritickou cestu projektu. Pokud má například revize návrhu 3 dny volného času, víte, že ji lze odložit (až o 3 dny), aniž by to zpozdilo vývoj.
Jako projektový manažer vám tato funkce umožňuje upřednostnit úkoly vyžadující okamžitou pozornost a přerozdělit práci, aniž byste přetěžovali členy týmu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vaše úkoly sledují opakující se vzorce, jako jsou schvalování, předávání nebo mezifunkční kroky, může vám použití šablon pro správu úkolů ušetřit spoustu času. Poskytují vám předem připravenou strukturu pro opakující se pracovní postupy, takže nemusíte pokaždé ručně vytvářet stejné rozdělení úkolů.
Podívejte se, jak ClickUp zpracovává agilní pracovní postupy:
Funkce č. 3: Reporty a dashboardy
ClickUp vám umožňuje vložit Ganttovy diagramy přímo do přizpůsobitelných dashboardů, což usnadňuje komunikaci stavu projektu a zdůvodnění rozhodnutí o alokaci zdrojů vedení. Ganttovy diagramy můžete spárovat s dalšími widgety, jako je průběh úkolů, sledování času nebo rychlost sprintu, abyste získali ucelený přehled o tom, co se v projektu děje.
Díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů můžete filtrovat data Ganttova diagramu podle přidělených osob, termínů, úrovní priority nebo fází projektu. Navíc můžete pomocí intuitivního rozhraní automatizovat a plánovat reporty pro pravidelné zasílání členům týmu a zainteresovaným stranám.
Funkce č. 4 Šablona Ganttova časového plánu
Šablona časové osy ClickUp Gantt eliminuje čas potřebný k nastavení, který je obvykle vyžadován pro vytvoření Ganttových diagramů od nuly. Šablona poskytuje připravený rámec, který týmy mohou přizpůsobit konkrétním potřebám projektu, přičemž zachovávají osvědčené strukturální prvky pro komplexní pokrytí projektu.
S šablonou Ganttova časového plánu ClickUp můžete:
- Přístup k více perspektivám časové osy: Přepínejte mezi týdenními zobrazeními pro okamžité zaměření na úkoly, měsíčními zobrazeními pro fáze projektu a ročními zobrazeními pro dlouhodobé strategické plánování.
- Využijte integrované funkce pro správu projektů: Šablona obsahuje funkce pro sledování času, varování o závislostech, automatické e-maily a tagy, které od samého začátku zlepšují koordinaci projektů.
- Standardizujte plánování projektů napříč týmy: Díky přednastaveným seskupením úkolů, stavům a značkám milníků pomáhá šablona různým týmům dodržovat jednotnou strukturu a zároveň umožňuje v případě potřeby provádět vlastní úpravy.
- Filtrování podle vlastních polí: Ganttův diagram můžete filtrovat podle přidělené osoby, priority nebo fáze úkolu, abyste získali velmi zaměřený přehled o klíčových prvcích nezbytných pro rozhodnutí.
Funkce č. 5 Přidělování zdrojů a správa pracovní zátěže
Ganttův graf ClickUp pomáhá odhalit přetížení nebo mezery tím, že zobrazuje časové osy úkolů spolu s přidělenými osobami. Pokud se dvě úkoly s vysokou prioritou překrývají pro stejnou osobu, uvidíte to okamžitě a můžete práci přesunout nebo přeřadit, abyste se vyhnuli konfliktům.
Pro podrobnější plánování zdrojů můžete přepnout na zobrazení pracovní zátěže ClickUp. Zohledňuje odhady času a kapacitu každého jednotlivce, což vám umožňuje plánovat úkoly na základě toho, co váš tým zvládne.
Společné použití zobrazení Gantt a Workload pomáhá udržovat vyvážené plány a zabraňuje přeplnění.
💡 Tip pro profesionály: Zvažte použití šablon harmonogramů projektů, pokud řídíte vícefázovou práci s napjatými termíny. Pomohou vám předem naplánovat klíčové úkoly, závislosti a milníky, takže nebudete muset při zahájení každého nového projektu budovat strukturu od začátku.
Ganttův diagram ClickUp: Nejvhodnější velikost týmu a případ použití SaaS
Ganttovy diagramy ClickUp se přizpůsobují různým velikostem týmů a složitosti projektů, díky čemuž jsou univerzální pro různá prostředí SaaS.
ClickUp vyniká svými rozsáhlými možnostmi přizpůsobení. Od přizpůsobených stavů a polí až po plně přizpůsobitelné pracovní postupy, které odpovídají způsobu fungování vašeho týmu.
Zde je přehled výhod, které týmy mohou získat díky Ganttově diagramu ClickUp:
|Typ týmu
|Hlavní použití
|Hlavní výhoda
|Týmy pro vývoj softwaru
|Vydávání funkcí, plánování sprintů, produktové roadmapy
|Spravuje závislosti mezi fázemi vývoje a testovacími cykly
|Marketingové týmy
|Koordinace kampaní, kalendáře obsahu, sekvence spouštění
|Synchronizuje kreativní zdroje, schvalovací pracovní postupy a časové osy publikování.
|Produktové týmy
|Vývojové cykly funkcí, fáze uživatelského výzkumu a plánování uvedení na trh
|Sladí mezifunkční výstupy od výzkumu po uvedení na trh
|Profesionální služby
|Řízení projektů klientů, konzultační služby a poskytování služeb
|Sleduje milníky projektu a přidělování zdrojů napříč více klienty.
|Provozní týmy
|Implementace procesů, migrace systémů a meziresortní iniciativy
|Koordinujte složité pracovní postupy zahrnující více oddělení a zúčastněných stran.
Funkce umělé inteligence v Ganttově diagramu ClickUp
ClickUp Brain (vestavěný AI asistent ClickUp) přináší inteligentní automatizaci a kontextové informace přímo do Ganttova zobrazení.
S jeho pomocí můžete vytvořit Ganttův diagram pouhým popisem svého projektu. Zadejte stručný popis, například „Spusťte aktualizaci produktu pro 3. čtvrtletí s průzkumem uživatelů, iteracemi designu, vývojovými sprinty, testovacími fázemi a marketingovým uvedením na trh“, a nástroj vytvoří fáze, úkoly, časové osy a závislosti (bez nutnosti hodinového nastavování).
Brain může dále čerpat data z vaší Ganttovy časové osy (např.: postup úkolů, komentáře, míra dokončení) a shrnout úkoly a odpovědět na otázky jako:
- Co je za zpožděním?
- Jsme na dobré cestě k uvedení na trh?
- Co nás tento týden zpomaluje?
A protože úkoly v Ganttově diagramu jsou vázány na stavy a termíny, můžete na základě pokroku spustit automatizaci pracovních postupů, jako jsou upozornění, přiřazení úkolů nebo následné kroky. Pokud úkol na kritické cestě zaostává, umělá inteligence může automaticky informovat členy týmu a eskalovat problémy projektovým manažerům.
Tato kontextová automatizace promění váš Ganttův diagram v inteligentní systém řízení projektů, který udrží váš časový plán na správné cestě bez neustálých ručních zásahů.
📍 Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů umělé inteligence, včetně GPT-4o, Claude a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a kódování, a to přímo z platformy ClickUp!
Výhody a nevýhody (spolu s recenzemi uživatelů)
Výhody
- Plynulý přechod mezi více než 15 zobrazeními odrážejícími aktualizace v reálném čase
- Integrovaná správa úkolů pro centralizaci a konsolidaci pracovních postupů v rámci jedné platformy
- Zkraťte čas ručního nastavování díky předem připraveným šablonám Ganttových diagramů.
- Shrnuje časové osy a spouští automatizace s integrovanou podporou AI.
- Intuitivní plánování s funkcí drag and drop
- Integrovaná analýza kritické cesty a výpočet volného času
- Widget Ganttova diagramu, který lze vložit přímo do řídicího panelu
Nevýhody
- Uživatelé, kteří spravují složité úkoly, mohou při přibližování nebo posouvání několika časových os narazit na zpoždění.
- Vzhledem k jeho rozsáhlé funkčnosti vyžaduje osvojení si jeho funkcí značné úsilí.
Čím se Ganttův diagram ClickUp odlišuje?
Zde je recenze G2:
Zatímco Jira i ClickUp podporují agilní pracovní postupy, přístup ClickUp k Ganttovým diagramům je přístupnější pro širší spektrum týmů, nejen pro vývojáře. ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, jak mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení všeho organizovaného a snadno sledovatelného.
Zatímco Jira i ClickUp podporují agilní pracovní postupy, přístup ClickUp k Ganttovým diagramům je přístupnější pro širší spektrum týmů, nejen pro vývojáře. ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, jak mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení všeho organizovaného a snadno sledovatelného.
Cenová struktura
Poznámka: Ganttovy diagramy jsou k dispozici pro všechny placené tarify.
Co je Jira?
Jira je nástroj pro sledování problémů a řízení projektů, který byl původně navržen pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Je postaven na agilních metodikách, jako jsou Scrum a Kanban, a pomáhá technickým týmům řídit sprinty, sledovat chyby a koordinovat vývojové pracovní postupy.
Jira je užitečná pro rozdělení složitých softwarových projektů na zvládnutelné úkoly, příběhy a epické příběhy. Tento agilní nástroj pro řízení projektů používají vývojáři softwaru, produktoví manažeři, projektoví manažeři a testeři QA. IT jej také používají mezifunkční týmy, které řídí složité projekty s více pohyblivými částmi.
Poznámka: Jira nenabízí nativní funkci Ganttova diagramu jako ClickUp. Nabízí vizualizaci typu Gantt prostřednictvím funkce Časová osa a Plány. Pokud je pro vás funkce Ganttova diagramu nezbytná, zvažte alternativy k Jira.
Funkce Jira Gantt Chart
Pojďme se nyní podívat na klíčové funkce Jira, které pomáhají sledovat průběh projektu, zefektivnit pracovní postupy a spravovat mezifunkční projekty.
Funkce č. 1 Vizualizace časové osy
Zobrazení časové osy Jira poskytuje základní vizualizaci plánu, která zobrazuje epické příběhy, příběhy a úkoly na horizontální časové ose. Čerpá data z vašich tabulek Jira (Scrum a Kanban) a zobrazuje problémy chronologicky pomocí jednoduchých pruhů se základními barvami stavu. Můžete použít filtry, abyste se zaměřili na konkrétní pracovní toky, vydání nebo přidělené osoby a rychle získali přehled o tom, jak je práce rozložena v časové ose.
Softwarové týmy mohou pomocí zobrazení časové osy sledovat, jak se epické příběhy rozdělují na jednotlivé příběhy a kde končí sprinty.
Zobrazení je však omezené. Nelze v něm vizualizovat jednotlivé úkoly, podúkoly ani podrobný rozpis práce, který je pro většinu projektového plánování nezbytný. Jira také neposkytuje podrobné informace o průběhu sprintu, pokud není spárována s reporty nebo nástroji třetích stran.
📚 Další informace: Ganttův diagram vs. časová osa: Co to je a jak je používat
Funkce č. 2 Plány
Plans (dříve Advanced Roadmaps) je prémiová funkce Jira, která poskytuje pokročilou vizualizaci časové osy napříč více projekty a týmy. Tato funkce podporuje závislosti mezi projekty, víceúrovňovou hierarchii s viditelností podúkolů, plánování kapacit vývoje softwaru a sledování milníků. Všechny pokročilé funkce, které v základní funkci časové osy nenajdete.
Tato funkce podporuje výpočet a prognózu zdrojů, což softwarovým týmům umožňuje pochopit rozložení pracovní zátěže mezi různé projekty a jednotlivce. Funkce však stále postrádá důležité funkce Ganttova diagramu. Například porovnání základních hodnot (možnost uložit snímek původního plánu pro měření odchylek) není nativní funkcí v Jira, což nutí uživatele spoléhat se na ručně vytvořená vlastní pole nebo aplikace třetích stran.
Funkce č. 3 Pluginy a integrace
Jelikož Jira nenabízí nativní funkci Ganttova diagramu, malé týmy i velké podniky se spoléhají na integrace třetích stran z Atlassian Marketplace, aby měly přístup k plné funkcionalitě Ganttova diagramu. Tyto nástroje odemykají analýzu kritické cesty, srovnání základních hodnot, sledování milníků a pokročilou správu závislostí, což jsou funkce, které nejsou k dispozici ve výchozím nastavení Jira.
Jira se dobře integruje s populárními vývojovými nástroji, jako jsou Bitbucket, GitHub a Jenkins, takže je vhodná pro technické týmy, které již jsou součástí ekosystému Atlassian.
Mezi oblíbené integrace Jira patří BigGantt, WBS Gantt-Chart for Jira, Structure. Gantt a Advanced Gantt for Jira. Tyto pluginy jsou sice výkonné, ale zvyšují složitost již tak náročné křivky učení (Jira), zejména pro netechnické týmy. Dodatečné náklady a úsilí spojené s nastavením z nich také činí méně atraktivní volbu pro týmy, které hledají zjednodušený nástroj pro řízení projektů.
Ganttův diagram Jira: Nejvhodnější velikost týmů a příklady použití SaaS
Funkce Ganttova diagramu Jira funguje nejlépe pro technické týmy se specifickými potřebami v oblasti řízení projektů, ale pro plnou funkčnost Ganttova diagramu vyžaduje další pluginy.
Technické týmy mohou z Jira těžit následovně:
|Typ týmu
|Hlavní případ použití
|Hlavní výhoda
|Týmy pro vývoj softwaru
|Agilní plánování sprintů, pracovní postupy pro sledování chyb
|Integruje se se stávajícími vývojovými pracovními postupy a sledováním problémů.
|Týmy DevOps
|Implementace systémů, technické migrace
|Propojuje infrastrukturní úkoly s vývojovými cykly
|Technický produktový tým
|Vývoj funkcí, plánování vydání
|Propojuje uživatelské příběhy a epické příběhy s vizualizací časové osy.
Funkce umělé inteligence v Jira Gantt Chart
Společnost Atlassian (mateřská společnost Jira) integrovala do svých produktů Atlassian Intelligence, svou základní platformu umělé inteligence. Nová, sjednocená umělá inteligence s názvem Rovo spojuje funkce jako vyhledávání, chat a přizpůsobitelné agenty. Umí shrnout úkoly, odpovídat na otázky související s projektem a pomocí přirozeného jazyka vytvářet pravidla automatizace a navrhovat rozdělení práce.
Zásadní je, že primární funkce Rovo se stále soustředí na správu problémů a vyhledávání znalostí, nikoli na vizuální plánování projektů. Jeho přímá funkčnost v rámci zobrazení časové osy nebo plánů Jira je obecně omezena na úkoly, které tyto zobrazení naplňují.
To znamená, že stejně jako se spoléháte na pluginy pro tradiční funkce Ganttova diagramu (kritická cesta, základní linie), stále potřebujete aplikace třetích stran, jako je Visor, abyste mohli plně využívat funkce AI, které dokážou skutečně manipulovat a vylepšovat samotný pohled na Ganttův diagram.
🧠 Věděli jste? Navzdory nárůstu alternativ k Ganttovým diagramům, jako jsou kanbanové tabule, časové osy a kalendářové zobrazení, zůstává tato vizuální metoda preferovanou volbou pro téměř 45 % projektových manažerů, kteří řeší komplexní, vícefázové úkoly.
Výhody a nevýhody (spolu s recenzemi uživatelů)
Výhody
- Připojuje se přímo k agilním tabulkám a synchronizuje epické příběhy, příběhy a úkoly v reálném čase.
- Podporuje plánování a sledování napříč projekty pomocí Plánů.
- Umožňuje plánování kapacity týmu, aby bylo možné včas odhalit omezení zdrojů.
- Nabízí přizpůsobené úrovně hierarchie, které odpovídají struktuře vašeho produktu nebo sprintu.
- Hodí se pro technické a produktové týmy, které denně používají Jira.
Nevýhody
- Pro plnou funkčnost Ganttova diagramu jsou vyžadovány další pluginy.
- Pro netechnické uživatele má strmou křivku učení.
- Pokročilé funkce, jako jsou plány, jsou k dispozici pouze v plánech Premium a Enterprise.
Čím se Ganttův diagram Jira vyznačuje?
Zde je recenze G2:
Nejvíce se mi líbí, jak je Jira přizpůsobitelná a strukturovaná pro správu projektů a ticketů. Podporuje podrobné sledování úkolů, umožňuje nám vytvářet vlastní pracovní postupy a poskytuje přehled o pokroku pomocí tabulek Kanban nebo Scrum. Integrace s nástroji jako Confluence, Slack a GitHub ji činí ještě výkonnější. Je snadné spolupracovat, přidělovat úkoly, nastavovat termíny a udržovat odpovědnost napříč odděleními. Jira vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy prostřednictvím svého editoru schémat, i když pro netechnické týmy je naučit se jej používat náročnější. Jira však může být zpočátku trochu složitá na naučení, zejména při konfiguraci nových pracovních postupů nebo porozumění schématům oprávnění. Někdy se uživatelské rozhraní jeví jako přeplněné a při rozsáhlých projektech může být výkon pomalejší.
Nejvíce se mi líbí, jak je Jira přizpůsobitelná a strukturovaná pro správu projektů a ticketů. Podporuje podrobné sledování úkolů, umožňuje nám vytvářet vlastní pracovní postupy a poskytuje přehled o pokroku pomocí tabulek Kanban nebo Scrum. Integrace s nástroji jako Confluence, Slack a GitHub ji činí ještě výkonnější. Je snadné spolupracovat, přidělovat úkoly, nastavovat termíny a udržovat odpovědnost napříč odděleními. Jira vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy prostřednictvím svého editoru schémat, i když pro netechnické týmy je naučit se jej používat náročnější. Jira však může být zpočátku trochu složitá na naučení, zejména při konfiguraci nových pracovních postupů nebo porozumění schématům oprávnění. Někdy se uživatelské rozhraní jeví jako přeplněné a při rozsáhlých projektech může být výkon pomalejší.
Cenová struktura
- Navždy zdarma
- Standard: 7,91 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14,54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Vlastní
Poznámka: Funkce Plány (pokročilý plán) je k dispozici pouze u prémiových plánů a vyšších.
Ganttův diagram ClickUp vs. Ganttův diagram Jira na Redditu
Abychom debatu uzavřeli, přesunuli jsme ji na Reddit. Ačkoli se zde neobjevují žádné konkrétní vlákna diskutující o Ganttově zobrazení ClickUp ve srovnání s Jira, zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Uživatelé zaznamenali značnou náročnost na osvojení jak u Jira, tak u ClickUp. Podle jednoho uživatele je však po překonání náročnosti na osvojení ClickUp vytváření vlastních pracovních postupů a celkové řízení úkolů poměrně snadné.
Je to rozhodně robustní nástroj, ale přiznávám, že jeho osvojení vyžaduje určitý čas. Chvíli mi trvalo, než jsem ho nastavil podle svých představ, ale jakmile se mi to podařilo, výrazně mi usnadnil správu projektů a spolupráci s mým týmem.
Je to rozhodně robustní nástroj, ale přiznávám, že jeho osvojení vyžaduje určitý čas. Chvíli mi trvalo, než jsem ho nastavil podle svých představ, ale jakmile se mi to podařilo, výrazně mi usnadnil správu projektů a spolupráci s mým týmem.
Ačkoli pokročilé plánovací nástroje Jira nabízejí rozsáhlé funkce, jejich nedostatek nativních funkcí je pro uživatele nákladný a časově náročný. Podle jednoho uživatele:
Velká závislost na doplňcích a pluginech k opravě věcí, které by Jira měla mít k dispozici hned po instalaci. Například CFD mého projektu je takřka nepoužitelné, protože kumulativní hodnota „Hotovo“ nezohledňuje vybraný časový rámec. Také se mi nelíbí, že nelze hned po instalaci barevně odlišit karty podle stáří WIP.
Velká závislost na doplňcích a pluginech k opravě věcí, které by Jira měla mít k dispozici hned po instalaci. Například CFD mého projektu je takřka nepoužitelné, protože kumulativní hodnota „Hotovo“ nezohledňuje vybraný časový rámec. Také se mi nelíbí, že nelze hned po instalaci barevně odlišit karty podle stáří WIP.
Na druhou stranu, limit 60 použití Ganttova diagramu ClickUp (v bezplatném tarifu) je pro některé trochu problém. Podle jednoho uživatele:
V současné době využíváme bezplatný tarif, protože obsahuje vše, co potřebujeme, ale dosáhli jsme limitu „60 použití“ pro Ganttův diagram. Ten je důležitou součástí našeho vývojového procesu a nemůžeme ospravedlnit, aby každý z nás utrácel 10 dolarů měsíčně za odemčení všech funkcí, když chceme pouze funkci Ganttův diagram.
V současné době využíváme bezplatný tarif, protože obsahuje vše, co potřebujeme, ale dosáhli jsme limitu „60 použití“ pro Ganttův diagram. Ten je důležitou součástí našeho vývojového procesu a nemůžeme ospravedlnit, aby každý z nás utrácel 10 dolarů měsíčně za odemčení všech funkcí, když chceme pouze funkci Ganttův diagram.
Který nástroj pro vytváření Ganttových diagramů je pro váš tým nejvhodnější?
Verdikt zní: ClickUp získává korunu.
Jira a ClickUp slouží různým skupinám uživatelů. Jira se zaměřuje především na softwarové týmy, zatímco ClickUp nabízí širší funkcionalitu Ganttova diagramu pro všechny, od marketingu po inženýrství.
Jira vyniká v projektovém řízení pomocí agilních metodik a je široce využívána technickými a softwarovými vývojovými týmy. Nedostatek pokročilých funkcí Gantt (nebo typu Gantt) znamená, že se budete muset spolehnout na pluginy třetích stran. V tomto případě budete muset zvážit čas a náklady spojené s nastavením a integrací.
ClickUp je však komplexní nástroj pro správu práce vytvořený pro týmy, které chtějí plnou funkčnost Ganttova diagramu bez dalších pluginů nebo nastavení.
Od vytváření časových os po mapování závislostí, sledování milníků a úpravy harmonogramů – v Ganttově zobrazení ClickUp můžete spravovat agilní pracovní postupy s extrémní možností přizpůsobení.
Chcete-li začít používat ClickUp, zaregistrujte se zdarma.