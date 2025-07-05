10 nejlepších alternativ k programu Word pro Mac bez Microsoftu v roce 2025

Microsoft Word je sice synonymem pro software na zpracování dokumentů, ale není vhodný pro každého.
Možná je příliš objemný. Možná se vám předplatné zdá zbytečné. Nebo možná jen hledáte nástroj, který lépe zapadá do vašeho pracovního postupu na Macu.
Dobrá zpráva: máte na výběr.
Ať už píšete zprávy, děláte si poznámky, připravujete návrhy pro klienty nebo pracujete na dlouhých textech, existují alternativy k MS Office, které jsou kompatibilní s Macem, rychlé, jednoduché a dokonce zdarma.
A nemusíte se vzdát funkcí, jako je spolupráce, formátování nebo sdílení souborů. Mnoho nástrojů nyní nabízí stejné (nebo lepší) funkce pro vaše potřeby zpracování textu jako MS Word, ale bez vysoké ceny a zbytečného nepořádku.
V tomto průvodci vám ukážeme, co hledat v alternativě k Microsoft Word pro Mac – a proč by ClickUp Docs mohl být vaším novým oblíbeným pomocníkem (nebo…hrdinou?) s podporou umělé inteligence pro psaní, pořizování poznámek a dokumentaci v systému macOS.
Co byste měli hledat v alternativě k programu Word pro Mac?
Výběr ekvivalentu aplikace Word pro Mac není jen o nalezení něčeho, co vypadá jako Microsoft Word. Jde o nalezení nástroje, který vyhovuje vašemu způsobu psaní, pořizování poznámek a spolupráce – aniž by vás zpomaloval.
Ať už píšete příspěvky do blogu, připravujete obchodní nabídky nebo organizujete poznámky z jednání, tady je to, na čem opravdu záleží.
- Kompatibilita souborů: Importujte/exportujte soubory .doc a .docx bez problémů, podporujte nativní otevřené formáty (.odt, .rtf) a exportujte soubory PDF bez chyb – ušetříte si tak frustrující problémy s rozvržením a formátováním.
- Jednoduchost a rychlost: Poskytují intuitivní rozhraní bez rušivých prvků, obsahují běžné formátovací nástroje (tučné písmo, nadpisy, seznamy) a nabízejí minimální náročnost na osvojení, takže se můžete soustředit na psaní.
- Přístup k cloudu a offline použití: Synchronizujte dokumenty mezi zařízeními v reálném čase, povolte offline úpravy a automatické ukládání s historií verzí – ideální pro nepřerušovanou produktivitu na vašem Macu kdekoli.
- Spolupráce: Upravujte dokumenty v reálném čase, snadno vkládejte komentáře a návrhy a spravujte oprávnění ke sdílení, abyste zefektivnili týmovou práci a předešli záměně verzí.
- Přizpůsobení a flexibilita: Získejte přístup k připraveným šablonám dokumentů, použijte motivy, jako je tmavý režim, a vytvořte vlastní klávesové zkratky – přizpůsobte si svůj pracovní postup a zvyšte efektivitu.
- Cena a kompatibilita s Mac: Využijte základní funkce za nízkou cenu nebo zdarma, transparentní ceny při aktualizaci a nativní výkon macOS pro plynulý a spolehlivý zážitek.
👀 Věděli jste? Podle zprávy společnosti Gartner 60 % kupujících softwaru lituje nákupu, který provedli před 12 až 18 měsíci. Mnozí dokonce uvažují o přechodu na něco jiného. Chcete se rozhodovat lépe? Začněte tím, že své nástroje přizpůsobíte skutečným potřebám, nikoli jen efektním funkcím.
Přehled nejlepších alternativ k programu Word pro Mac
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Docs pro psaní + vytváření úkolů, AI asistent pro psaní (ClickUp Brain), spolupráce v reálném čase, Poznámkový blok, šablony, Docs Hub
|Jednotlivci i podnikové týmy spravující dokumenty spolu s projekty a spoluprací
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|LibreOffice Writer
|Plná kompatibilita souborů (. doc, .docx, .odt atd.), pokročilé formátování, export do formátu PDF/EPUB, integrovaná kontrola pravopisu, funguje offline.
|Jednotliví profesionálové, kteří potřebují výkonný offline textový editor s širokou podporou formátů
|Bezplatné a open source
|Apple Pages
|Spolupráce v reálném čase na zařízeních Apple, více než 90 šablon, vkládání médií, offline přístup, synchronizace s iCloud
|Bezplatné a open-source
|Zdarma na zařízeních Apple
|Google Docs
|Cloudový editor, úpravy a komentáře v reálném čase, automatické ukládání, neomezená historie verzí, přístup z prohlížeče
|Vzdálené týmy a jednotlivci, kteří potřebují flexibilní spolupráci v cloudu
|Zdarma s účtem Google; obchodní plány dostupné prostřednictvím Google Workspace
|Apache OpenOffice Writer
|Open source, offline přístup, podpora formátů souborů, export do PDF, základní funkce pro úpravy
|Neziskové organizace nebo uživatelé, kteří dbají na náklady a potřebují jednoduchou bezplatnou alternativu k MS Word
|Profesionální spisovatelé a pokročilí uživatelé počítačů Mac potřebují přizpůsobitelný a rychlý offline editor.
|Scrivener
|Zobrazení pořadače pro organizaci, korková tabule/osnova pro plánování, šablony pro romány/scénáře, režim kompozice
|Autoři a výzkumníci, kteří pracují se složitým, dlouhým obsahem, jako jsou knihy, diplomové práce nebo scénáře
|Jednorázová licence: 49 $ (standardní); 41,65 $ (vzdělávací)
|Mellel
|Pokročilé citace, nástroje pro bibliografii, vícejazyčné sazby, automatické nadpisy, vlastní styly, podpora poznámek pod čarou/koncových poznámek
|Akademičtí autoři, výzkumníci a techničtí autoři pracující na strukturovaných dokumentech
|Jednorázová licence: 69 $
|Nisus Writer Pro
|Rozsáhlé přizpůsobení (klávesové zkratky, panely nástrojů), PowerFind, podpora jazyků psaných zprava doleva, integrace Bookends
|Profesionální spisovatelé a pokročilí uživatelé Mac, kteří potřebují přizpůsobitelný a rychlý offline editor.
|Jednorázová licence: 65 $
|ONLYOFFICE DocSpace
|Spolupráce v reálném čase, podpora více než 50 formátů, pluginy (chat, tezaurus), pokročilé nástroje pro formátování
|Týmy spravující sdílené dokumenty s možností úprav v reálném čase a kontrolou přístupu
|Placené tarify začínají na 20 USD/správce/měsíc (cloud); 6550 USD/server (lokální instalace)
|BBEdit 15
|Vyhledávání ve více souborech pomocí regulárních výrazů, zvýraznění syntaxe, integrace Git, vzdálená úprava souborů, náhled HTML
|Vývojáři, techničtí spisovatelé a programátoři pracující s čistým textem, kódem nebo značkami
|Jednorázová licence: 59,99 $; aktualizace od 29,99 $; více uživatelů: individuální ceny
10 nejlepších alternativ k programu Word pro Mac
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Sestavili jsme seznam deseti silných alternativ k Microsoft Word, z nichž každá je navržena tak, aby vám pomohla psát, spolupracovat a udržovat pořádek, aniž byste byli závislí na Microsoftu.
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a dokumentů se spoluprací)
ClickUp je více než jen nástroj pro psaní. Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, vytvořená pro lidi, kteří potřebují, aby jejich dokumenty byly lepší a dokázaly více.
S ClickUp Docs můžete vytvářet, formátovat a upravovat dokumenty stejně jako v Microsoft Word. Ale zde nejsou dokumenty jen pasivními úložišti informací. Jsou tak interaktivní, jak si přejete.
Chcete vybraný text z dokumentu převést na akční položku? Můžete, díky možnosti vytvářet úkoly ClickUp z dokumentů jedním kliknutím.
Chcete na něco upozornit kolegu z týmu? Stačí ho @zmínit kdekoli v dokumentu – nebo zanechat přiřazený komentář, který může potvrdit a vyřešit.
A co vkládání multimédií nebo widgetů, jako jsou produktové plány nebo seznamy úkolů? To je možné! A samozřejmě můžete každý dokument formátovat podle svých představ – s mnoha možnostmi výběru písem, barev, bannerů, stylizovaných seznamů a dalších prvků.
Dokumenty v ClickUp jsou praktické a vždy zůstávají propojené s vaší prací. Můžete je propojit s úkoly, připojit k složkám a používat je jako součást pracovního postupu vašeho týmu, nejen jako samostatné soubory. Stejný dokument můžete upravovat se svým týmem v reálném čase, takže všichni vždy vidí nejnovější verzi a zůstávají doslova na stejné stránce.
Pokud se vám Docs zdá jako přílišná zátěž pro zaznamenávání rychlých nápadů, nemusíte se spoléhat ani na samostatnou aplikaci pro poznámky. S ClickUp Notepad získáte jednoduchý prostor pro zaznamenávání rychlých myšlenek, poznámek z jednání nebo úkolů. Poznámky také nezůstávají izolované. Můžete je převést do Docs nebo úkolů, kdykoli budete připraveni jednat.
Pokud máte málo času, pomůže vám ClickUp Brain. Jedná se o AI asistenta zabudovaného do Docs, který dokáže shrnout dlouhý obsah, přeformulovat neohrabané odstavce do uhlazených a profesionálních textů nebo dokonce pomoci s generováním obsahu, když si nevíte rady. Ať už připravujete návrh blogového příspěvku nebo upravujete hrubý návrh zprávy pro vedení, sníží vám to čas strávený rutinní prací, takže se můžete soustředit na sdělení.
Zjistěte, jak můžete psát s pomocí umělé inteligence, aniž byste opustili svůj pracovní prostor, díky ClickUp Brain:
ClickUp funguje tak, jak si představujete. Dokumenty Word nejsou uloženy v chaotickém systému složek. Jsou uloženy v přehledné hierarchii projektů ClickUp – Pracovní prostor, Prostor, Složka, Seznam, Úkol. Dokumenty můžete organizovat podle klienta, projektu nebo pracovního postupu. Vše je propojeno a snadno dohledatelné. Už nemusíte hledat rozptýlené soubory.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zůstat organizovaní i při rozšiřování? Použijte Docs Hub v ClickUp, abyste měli všechny své dokumenty – vlastněné, vytvořené, sdílené – na jednom místě. Můžete dokonce požádat ClickUp AI, aby je rychle našla pomocí příkazů v přirozeném jazyce, nebo použít ClickUp Connected Search, pokud si pamatujete klíčová slova dokumentu!
Vše se synchronizuje napříč všemi vašimi zařízeními. Můžete si stáhnout ClickUp pro Mac a získat plynulý zážitek z používání desktopu, který běží rychle, dobře reaguje na gesta a perfektně zapadá do vašeho prostředí macOS.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte všechny své dokumenty uspořádané a snadno dohledatelné na jednom centrálním místě pomocí Docs Hub od ClickUp.
- Snadno spravujte podrobné wiki stránky pomocí vnořených stránek.
- Pište bez rušivých vlivů tím, že zvýrazníte pouze část, na které pracujete, pomocí režimu Focus Mode.
- Skrývejte staré nebo nepoužívané dokumenty, aniž byste je mazali, a udržujte tak svůj pracovní prostor přehledný a snadno prohledávatelný.
- Strukturovejte své dokumenty pomocí přehledných nadpisů, skládacích sekcí a klikatelného přehledu, který usnadňuje orientaci v dlouhém obsahu.
- Sledujte, kdo dokument vytvořil a naposledy upravil, včetně časových razítek pro lepší kontrolu verzí.
- Rychle zahajujte projekty nebo dokumenty pomocí hotových přizpůsobitelných šablon pro vše od poznámek z jednání až po standardní operační postupy.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete vytvořit znalostní databázi, která se snadno spravuje, začněte s šablonou. Šablony znalostní databáze ClickUp poskytují pevnou strukturu pro organizaci interních příruček, dokumentů pro nové zaměstnance a často kladených dotazů týmu.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují ClickUp za náročný na naučení, protože nabízí tolik funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze G2 chválí všestrannost tohoto nástroje:
ClickUp centralizuje veškerou naši práci – úkoly, dokumenty, chaty a cíle – na jednom místě. Jeho flexibilita je bezkonkurenční: přizpůsobitelné zobrazení, automatizace a integrace usnadňují přizpůsobení pracovních postupů potřebám každého týmu. Obzvláště oceňuji, jak ClickUp vyvažuje hloubku (výkonné funkce, jako jsou závislosti a řídicí panely) s použitelností. Díky němu je sledování projektů, spolupráce týmů a komunikace plynulejší a mnohem transparentnější.
ClickUp centralizuje veškerou naši práci – úkoly, dokumenty, chaty a cíle – na jednom místě. Jeho flexibilita je bezkonkurenční: přizpůsobitelné zobrazení, automatizace a integrace usnadňují přizpůsobení pracovních postupů potřebám každého týmu. Obzvláště oceňuji, jak ClickUp vyvažuje hloubku (výkonné funkce, jako jsou závislosti a řídicí panely) s použitelností. Díky němu je sledování projektů, spolupráce týmů a komunikace plynulejší a mnohem transparentnější.
2. LibreOffice Writer (nejlepší pro plnohodnotné zpracování textu s širokou kompatibilitou souborů)
LibreOffice Writer poskytuje uživatelům Mac vše, co potřebují k vytváření profesionálních dokumentů Word – bez předplatného.
Tento software podporuje širokou škálu formátů, včetně .doc, .docx, .odt, .rtf a .html, což z něj činí silnou alternativu k MS Word pro uživatele, kteří požadují širokou kompatibilitu. Díky pokročilým formátovacím nástrojům, vestavěným šablonám a možnostem exportu můžete pomocí LibreOffice Writer vytvářet vysoce kvalitní dokumenty.
Nejlepší funkce LibreOffice Writer
- Získejte přístup k pokročilým možnostem formátování: styly, tabulky, záhlaví, poznámky pod čarou
- Exportujte do formátů PDF, EPUB a dalších běžných formátů.
- Zlepšete své psaní pomocí integrované kontroly pravopisu, tezauru a kalkulačky počtu slov.
- Využijte šablony dokumentů pro jednotnou strukturu
- Pracujte zcela offline – k používání tohoto nástroje není třeba připojení k internetu.
Omezení LibreOffice Writer
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními aplikacemi pro Mac.
- Náročnější osvojování díky široké škále funkcí
- Žádná integrovaná synchronizace v cloudu ani spolupráce v reálném čase
Ceny LibreOffice Writer
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze LibreOffice Writer
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LibreOffice Writer
Uživatel Capterra říká:
LibreOffice oceňuji jako výkonnou sadu open-source s bohatou sadou funkcí a kompatibilitou s různými formáty dokumentů. Jeho vývoj řízený komunitou zajišťuje pravidelné aktualizace a vylepšení.
LibreOffice oceňuji jako výkonnou sadu open-source s bohatou sadou funkcí a kompatibilitou s různými formáty dokumentů. Jeho vývoj řízený komunitou zajišťuje pravidelné aktualizace a vylepšení.
3. Apple Pages (nejlepší pro uživatele Mac, kteří hledají elegantní design a hladkou integraci)
Apple Pages je integrován do většiny zařízení Apple. Je určen pro uživatele Mac, kteří dbají na design, chtějí spolupracovat v reálném čase a preferují nástroj, který přirozeně zapadá do ekosystému Apple.
Vše funguje na Macu jako doma – od plynulých přechodů až po hlubokou integraci s iCloud, Zprávami a FaceTime. Můžete spolupracovat v reálném čase s kolegy na Macu, iPadu, iPhonu nebo dokonce v prohlížeči.
Pokud přecházíte z aplikace Microsoft Word, aplikace Pages vám umožní bez problémů otevírat, upravovat a exportovat soubory MS Word.
Nejlepší funkce Apple Pages
- Využijte spolupráci v reálném čase na všech zařízeních Apple a na webu.
- Využijte více než 90 šablon navržených společností Apple pro životopisy, zprávy, knihy a další dokumenty.
- Využijte integrované nástroje pro sledování změn, komentáře a zvýraznění.
- Získejte podporu pro vkládání obrázků, zvuku, videa a interaktivních prvků.
- Automaticky ukládejte svou práci, synchronizujte ji s iCloud a snadno upravujte dokumenty offline.
Omezení aplikace Apple Pages
- Chybí pokročilé nástroje pro automatizaci nebo workflow
- Omezená integrace s platformami jiných výrobců než Apple
- Není ideální pro složité formátování, jako jsou akademické citace nebo makra.
Ceny Apple Pages
- Apple Pages je zdarma ke stažení a použití na všech zařízeních Apple.
Hodnocení a recenze Apple Pages
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
4. Google Docs (nejlepší pro spolupráci v reálném čase a úpravy v cloudu)
Google Docs je textový editor založený na prohlížeči, který usnadňuje psaní, úpravy a sdílení dokumentů odkudkoli. Je určen pro týmy, ale stejně užitečný je i pro samostatnou práci. Uživatelé Macu k němu mají přístup bez nutnosti instalace a vše se synchronizuje do cloudu v reálném čase.
Změny se ukládají automaticky. Můžete vidět, kdo provádí úpravy, přidávat komentáře a vrátit se k jakékoli předchozí verzi, aniž byste museli klikat na tlačítko „Uložit“. Jedná se o jednu z nejdostupnějších možností pro uživatele Mac, kteří hledají alternativu k Microsoft Word, zejména pro týmy, které upřednostňují rychlost a flexibilitu.
Nejlepší funkce Google Docs
- Upravujte v reálném čase s více spolupracovníky díky živému sledování kurzoru.
- Společně vytvářejte dokumenty s komentáři, návrhy a integrovaným chatem pro týmy.
- Automatické ukládání s neomezenou historií verzí
- Přístup k vašim datům z jakéhokoli prohlížeče nebo zařízení
- Prozkoumejte desítky šablon pro životopisy, zprávy a další dokumenty.
Omezení služby Google Docs
- Pro plnou funkčnost je nutné aktivní připojení k internetu.
- Formátování se může u složitých souborů Microsoft Word narušit.
- Omezené možnosti úprav offline a méně pokročilých možností rozvržení ve srovnání s alternativami Google Docs.
Ceny Google Docs
- Zdarma s účtem Google
- Placené tarify pro firmy jsou k dispozici prostřednictvím Google Workspace.
Hodnocení a recenze Google Docs
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
- G2: Recenze nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Google Docs
Podívejte se, co o tomto nástroji říká uživatel Capterra:
Google Docs opravdu miluji a používám téměř každý den, ať už potřebuji rychle prolistovat příběhy, které jsem napsal, nebo upravit některé dokumenty, což mohu dělat jak online, tak offline. Opravdu oceňuji, že mohu své dokumenty upravovat offline a změny se projeví, jakmile se znovu připojím online.
Google Docs opravdu miluji a používám téměř každý den, ať už potřebuji rychle prolistovat příběhy, které jsem napsal, nebo upravit některé dokumenty, což mohu dělat jak online, tak offline. Opravdu oceňuji, že mohu své dokumenty upravovat offline a změny se projeví, jakmile se znovu připojím online.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné triky pro MacBook pro maximální produktivitu
5. Apache OpenOffice Writer (nejlepší pro uživatele, kteří hledají bezplatný textový editor s otevřeným zdrojovým kódem)
Apache OpenOffice Writer je spolehlivou volbou, pokud hledáte základní offline textový editor, který vás nebude stát ani cent. Je to open-source, multiplatformní program vytvořený pro uživatele, kteří preferují jednoduchou alternativu k Microsoft Word.
Pokrývá základní funkce – psaní, úpravy a formátování – a podporuje všechny běžné typy souborů. Rozhraní působí zastarale, ale nástroj je spolehlivý. Je ideální pro jednoduché úkoly, jako jsou zprávy, dopisy a formuláře, kdy nepotřebujete synchronizaci v cloudu ani spolupráci.
Nejlepší funkce Apache OpenOffice Writer
- Pracujte se soubory .doc, .docx, .odt, .rtf a .html.
- Vylepšete text pomocí funkcí, jako je kontrola pravopisu, automatické opravy a počítání slov.
- Exportujte soubory do formátu PDF jedním kliknutím
- Využijte zobrazení pro úpravy více stránek u dlouhých dokumentů.
Omezení aplikace Apache OpenOffice Writer
- Rozhraní vypadá zastarale a může působit neohrabaně.
- Žádné cloudové úložiště ani funkce pro spolupráci
- Abyste mohli používat Writer, musíte nainstalovat celou sadu.
Ceny Apache OpenOffice Writer
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice Writer
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apache OpenOffice
Zde je recenze Capterra:
OpenOffice jsem poprvé začal používat, když jsem pracoval pro neziskovou organizaci s omezeným rozpočtem. Doporučil jsem jej jako alternativu k licencovanému softwaru. Nikdy jsem toho nelitoval. Licencovaný software (velké M) používám pouze v případě, že organizace, pro kterou pracuji, zakoupila podnikovou licenci. OpenOffice používám profesionálně již více než 10 let!
OpenOffice jsem poprvé začal používat, když jsem pracoval pro neziskovou organizaci s omezeným rozpočtem. Doporučil jsem jej jako alternativu k licencovanému softwaru. Nikdy jsem toho nelitoval. Licencovaný software (velké M) používám pouze v případě, že organizace, pro kterou pracuji, zakoupila podnikovou licenci. OpenOffice používám profesionálně již více než 10 let!
6. Scrivener (nejlepší pro rozsáhlé projekty, jako jsou romány a výzkumné práce)
Scrivener je určen pro autory, kteří pracují na rozsáhlých a složitých dokumentech. Pokud píšete román, diplomovou práci nebo výzkumnou práci, poskytne vám nástroje, díky kterým můžete svou práci rozdělit na menší části, přehledně ji uspořádat a mít vše na jednom místě.
Můžete přecházet mezi scénami, poznámkami, osnovami a koncepty, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Rozhraní je navrženo tak, aby podporovalo soustředění, a jeho struktura vám pomáhá spravovat velké objemy obsahu, aniž byste se v něm ztratili.
Nejlepší funkce programu Scrivener
- Použijte zobrazení Binder pro organizaci návrhů, poznámek a kapitol.
- Spoléhejte se na Corkboard a Outliner pro vizuální plánování
- Prohlížejte si výzkumy a návrhy vedle sebe pomocí režimu rozdělené obrazovky.
- Omezte rušivé vlivy při psaní pomocí režimu Composition.
- Získejte náskok ve svých projektech díky přizpůsobeným šablonám pro psaní knih, článků a scénářů.
Omezení programu Scrivener
- Naučit se jej používat vyžaduje čas kvůli jeho komplexnosti.
- Žádná spolupráce v reálném čase ani synchronizace v cloudu
- Synchronizace mezi zařízeními vyžaduje úložiště třetí strany.
Ceny Scrivener
- Standardní licence pro macOS: 49,00 $ (jednorázový poplatek)
- Vzdělávací licence pro macOS: 41,65 $ (jednorázový poplatek)
Hodnocení a recenze Scrivener
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scrivener
Podívejte se, co o tomto nástroji říká uživatel Capterra:
Stačí si jej koupit nebo alespoň vyzkoušet. Používám jej pro dlouhé knihy, články a prakticky pro všechno. Miluji jej. Nic, co jsem našel, se mu ani zdaleka nevyrovná. Používám verzi 3.0 na Macu, ale i verze pro Windows má dobré recenze.
Stačí si jej koupit nebo alespoň vyzkoušet. Používám jej pro dlouhé knihy, články a prakticky pro všechno. Miluji jej. Nic, co jsem našel, se mu ani zdaleka nevyrovná. Používám verzi 3.0 na Macu, ale i verze pro Windows má dobré recenze.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro automatizaci dokumentů
7. Mellel (nejlepší pro akademické a technické psaní s pokročilými formátovacími požadavky)
Mellel je určen pro autory, kteří potřebují strukturu a přesnost. Je obzvláště užitečný pro akademiky, výzkumníky a technické autory, kteří pracují s dlouhými, podrobnými dokumenty a složitým formátováním.
Díky nástrojům pro automatické vytváření nadpisů, živé bibliografie, vícejazyčné sazby a pokročilé systémy poznámek vám Mellel poskytuje plnou kontrolu nad organizací a prezentací vašich stránek. Je určen pro seriózní psaní, zejména pokud záleží na citacích, odkazech a pravidlech formátování.
Nejlepší funkce Mellel
- K správě struktury dokumentů použijte automatické nadpisy a zobrazení osnovy.
- Získejte více proudů poznámek pod čarou a na konci dokumentu
- Získejte přístup k živé podpoře pro citace a bibliografie s Bookends.
- Snadno pište v různých jazycích díky integrovanému rozhraní pro psaní zprava doleva a vícejazyčným dokumentům.
- Využijte vlastní styly pro jednotné formátování dlouhých stránek.
Omezení Mellelu
- Rozhraní může být pro uživatele Wordu neznámé.
- Žádná spolupráce v reálném čase ani cloudové funkce
- Naučit se jej používat vyžaduje čas kvůli jeho specializovaným funkcím.
Ceny Mellel
- Mellel pro Mac: 69 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Mellel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mellelu
Uživatel na G2 sdílí:
Toto jsou některé oblasti, ve kterých doporučuji/mám rád Mellel:
1. Cena odpovídá užitku. 2. Automatické nadpisy a odrážky jsou skvělá funkce. 3. Možnost bezplatného vyzkoušení je také nejlepší, i když kdo jednou vyzkouší, ten už bude vždy používat.
Toto jsou některé oblasti, ve kterých doporučuji/mám rád Mellel:
1. Cena odpovídá užitku. 2. Automatické nadpisy a odrážky jsou skvělá funkce. 3. Možnost bezplatného vyzkoušení je také nejlepší, i když kdo jednou vyzkouší, ten už bude vždy používat.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
8. Nisus Writer Pro (nejlepší pro profesionální psaní s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení)
Nisus Writer Pro je určen pro autory, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými nástroji. Je rychlý, flexibilní a navržený speciálně pro macOS. Od dlouhých textů po technické dokumenty nabízí výkon profesionálního editoru s jednoduchostí aplikace pro Mac.
Můžete přizpůsobit téměř vše – panely nástrojů, klávesové zkratky, styly a makra. Ať už píšete v jednom nebo pěti jazycích, potřebujete pokročilé funkce vyhledávání a nahrazování nebo chcete automatizovat opakující se úkoly, Nisus Writer Pro vám pomůže pracovat podle vašich představ.
Nejlepší funkce Nisus Writer Pro
- Pište tak, jak chcete, s plnou podporou klávesových zkratek a přizpůsobením panelu nástrojů.
- Snadno najděte cokoli díky pokročilému vyhledávání s PowerFind a regulárním výrazům.
- Přístup k integrované podpoře jazyků psaných zprava doleva a vícejazyčné podpoře
- Snadno sledujte změny, komentáře a historii verzí.
- Integrace s Bookends pro správu citací
Omezení programu Nisus Writer Pro
- Omezená kompatibilita mimo ekosystém Apple
- Žádná spolupráce v reálném čase
Ceny Nisus Writer Pro
- Standardní licence: 65 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Nisus Writer Pro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o programu Nisus Writer Pro
Recenze G2 říká:
Tento nástroj nabízí výkonné funkce, jako je generátor obsahu, tmavý režim, rozdělené zobrazení atd.
Tento nástroj nabízí výkonné funkce, jako je generátor obsahu, tmavý režim, rozdělené zobrazení atd.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro spolupráci na dokumentech
9. ONLYOFFICE DocSpace (nejlepší pro společnou úpravu dokumentů s kompatibilitou napříč formáty)
ONLYOFFICE Document Editor vám poskytne pocit, jako byste používali Microsoft Word, ale s lepší spoluprací a širší podporou formátů. Je navržen pro týmy, které potřebují spolupracovat na projektech, aniž by ztratily kontrolu nad formátováním nebo strukturou.
Můžete společně editovat v reálném čase, přidávat komentáře a sledovat změny na různých zařízeních. Funguje dobře s formáty .docx, .odt, .pdf a desítkami dalších, což usnadňuje sdílení souborů bez nutnosti převodu nebo problémů s kompatibilitou.
Nejlepší funkce ONLYOFFICE DocSpace
- Využijte spolupráci v reálném čase s řízením přístupu na základě rolí.
- Využijte více než 50 formátů souborů, včetně .docx, .odt, .pdf a .html.
- Snadno spolupracujte a sledujte změny pomocí historie verzí, komentářů a integrovaného chatu.
- Získejte pokročilé nástroje pro formátování profesionálních dokumentů.
- Rozšiřte možnosti pomocí pluginů (jako je tezaurus, překladač nebo WordPress).
Omezení ONLYOFFICE DocSpace
- Žádná nativní aplikace pro Mac prostřednictvím Mac App Store
- Příležitostné problémy s formátováním u složitých dokumentů Word
Ceny ONLYOFFICE DocSpace
- Business Cloud: 20 $ za správce/měsíc
- Enterprise On-premises: 6550 USD za server
Hodnocení a recenze ONLYOFFICE DocSpace
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ONLYOFFICE DocSpace
Přímo z recenze G2:
DocSpace v ONLYOFFICE dokazuje svou schopnost propojit nástroje pro spolupráci, jako je editor dokumentů, chat a videohovory, do jedné platformy. To usnadňuje sdílení dokumentů a souborů s mým týmem, a tím zjednodušuje pracovní postupy našich různých projektů.
DocSpace v ONLYOFFICE dokazuje svou schopnost propojit nástroje pro spolupráci, jako je editor dokumentů, chat a videohovory, do jedné platformy. To usnadňuje sdílení dokumentů a souborů s mým týmem, a tím zjednodušuje pracovní postupy našich různých projektů.
10. BBEDIT 15 (nejlepší pro úpravy textu a kódování s výkonnými vyhledávacími funkcemi)
BBEdit 15 je určen pro lidi, kteří pracují s nezpracovaným textem – vývojáře, technické redaktory a všechny, kteří potřebují přesnost. Nejedná se o typický textový editor. Je to nástroj pro čisté, strukturované psaní a úpravy ve velkém měřítku.
Můžete prohledávat tisíce souborů, manipulovat s obsahem pomocí vzorů a psát v desítkách programovacích nebo značkovacích jazyků. Je rychlý, zaměřený a navržený pro uživatele Mac, kteří potřebují důkladnou kontrolu nad svým textem.
BBEDIT 15 nejlepších funkcí
- Využijte vyhledávání a nahrazování ve více souborech s podporou vzorů grep.
- Získejte podporu pro zvýrazňování syntaxe a skládání kódu pro mnoho jazyků.
- Integrace s Git a Subversion
- Používejte integrované protokoly FTP a SFTP pro vzdálenou úpravu
- Získejte živé náhledy textu HTML a Markdown
Omezení BBEDIT 15
- Žádná spolupráce ani editace v reálném čase
- Není určeno pro formátované dokumenty nebo rozvržení stránek
- Náročné osvojování, pokud jste zvyklí na tradiční textové editory
Ceny BBEDIT 15
- Jednotlivec: 59,99 $
- Aktualizace z verze 14. x: 29,99 $
- Aktualizace z verze 13. x nebo starší: 39,99 $
- Aktualizace z Mac App Store: 39,99 $
- Ceny pro více uživatelů: Individuální ceny
BBEDIT 15 hodnocení a recenzí
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro psaní s podporou AI
Proč je ClickUp víc než jen alternativou k Wordu
ClickUp je silná alternativa k Microsoft Office Word pro uživatele, kteří potřebují víc než jen prázdnou stránku. Je to prostor pro psaní, plánování, sledování a sdílení – vše v jednom. Pokud jste připraveni přejít od základních textových editorů k něčemu víc, ClickUp stojí za bližší prozkoumání – nejen jako náhrada za Word, ale jako náhrada za celou sadu Office.
Je určen pro týmy, které chtějí mít vše propojené. Poznámky se propojují s úkoly. Dokumenty jsou tam, kde se pracuje. Komentáře se mění v další kroky. Žádné přepínání mezi záložkami, žádné prohledávání složek.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a sjednoťte své dokumenty a pracovní postupy na jednom místě.