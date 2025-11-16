10 nástrojů pro automatizaci Excelu, které vám ušetří hodiny ruční práce

Excel je všude – ať už sledujete rozpočty, vytváříte modely nebo nastavujete dashboardy, je pravděpodobné, že jste dnes otevřeli tabulku. Úkoly, které je třeba provádět opakovaně, jako je aktualizace hodnot, přenos dat nebo formátování buněk, však mohou být časově náročné.
Proto se mnoho profesionálů obrací k automatizačním nástrojům, které zvládají rutinní práci a snižují manuální úsilí.
V tomto průvodci se zaměříme na některé z nejužitečnějších nástrojů pro automatizaci Excelu, které vám ušetří čas a sníží množství manuální práce.
Nejlepší nástroje pro automatizaci Excelu v přehledu
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejvhodnější pro
|*Ceny
|ClickUp
|Zefektivnění provádění projektů založených na tabulkách
|Všechny velikosti týmů (jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky)
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Microsoft Power Automate
|Automatizace procesů v aplikacích Microsoft
|Podniky a organizace zaměřené na Microsoft automatizují pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Zapier
|Automatizace aplikace Excel napříč aplikacemi
|Středně velké týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc.
|SheetFlash
|Hromadná automatizace Excelu
|Malé týmy s automatizací dávek bez kódování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,99 $/měsíc.
|Numerous. ai
|Automatizace Excelu pomocí umělé inteligence
|Malé týmy a jednotlivci
|Ceny na míru
|Power Query
|Čištění dat bez manuální práce
|Analytici kombinující data z různých zdrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené integrace Power BI začínají na 14 USD/měsíc.
|Visual Basic for Applications (VBA)
|Interaktivní formuláře a vlastní dialogová okna
|Pokročilí uživatelé Excelu
|Bezplatný plán dostupný s Excelem; žádné externí náklady
|UiPath
|Komplexní automatizace Excelu pomocí RPA
|Malé a střední týmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc.
|Microsoft 365 Copilot
|Automatizace přirozeného jazyka v aplikacích MS
|Podniky a pokročilí uživatelé
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici je placený tarif Copilot Pro.
|Appy Pie Automate
|Naplánujte zálohy a akce v Excelu založené na spouštěčích
|Malé a střední týmy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v nástrojích pro automatizaci Excelu?
Výběr správného nástroje pro automatizaci Microsoft Excel pro složité úkoly závisí na vašem pracovním postupu, velikosti týmu a složitosti úkolů. Zde jsou klíčové funkce, které by měl mít váš příští nástroj pro automatizaci manuálních procesů v sešitu Excel:
- Snadné použití: Hledejte nástroje s intuitivním rozhraním, možnostmi low-code nebo automatizačními nástroji typu drag-and-drop.
- Pokrytí úkolů: Zhodnoťte, zda nástroj zvládne širokou škálu opakujících se úkolů ve vašich tabulkách (jako import/export dat, generování reportů v Excelu atd.).
- Integrační možnosti: Zjistěte, zda lze nástroj integrovat s platformami, které již používáte, abyste mohli automatizovat pracovní postupy v Excelu v rámci celého svého stacku.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj zvládne rostoucí datové sady, více uživatelů a složitou logiku, jak se vaše potřeby vyvíjejí, aniž by vás zpomaloval.
- AI pro chytré funkce: Vyzkoušejte základní automatizaci s nástroji AI Excel, jako je rozpoznávání datových vzorců, automatické čištění nebo prediktivní analýza, abyste zvýšili přesnost.
Nejlepší nástroje pro automatizaci Excelu
Tyto nástroje pro automatizaci Microsoft Excel vám pomohou pracovat rychleji, zachovat přesnost a soustředit se na práci tím, že eliminují zdlouhavé úkoly v tabulkách. Vyberte si ten, který odpovídá vašim cílům!
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění provádění projektů založených na tabulkách)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Tato platforma mění pracovní postupy náročné na tabulky na kolaborativní, automatizované systémy úkolů.
Jak? ClickUp Table View spravuje rozpočty, zásoby a časové osy s přidanými funkcemi struktury, odpovědnosti, automatizace a extrakce dat. Tam, kde Excel končí u řádků a vzorců, ClickUp zavádí relační databáze, propojení úkolů a výkonné zobrazení, které vašemu týmu pomohou s daty pracovat, místo aby je pouze ukládal.
Jakmile budou vaše data strukturována, můžete nastavit automatizaci ClickUp tak, aby automaticky přiřazovala úkoly, spouštěla oznámení, když se kampaň přesune do stavu „Připraveno ke spuštění“, nebo automaticky aktualizovala vlastní pole, když jsou úkoly označeny jako dokončené.
Řekněme, že řídíte uvedení produktu na trh. Když je nový úkol označen jako „Launch Asset“ (Prodejní materiál), ClickUp Automation jej může přiřadit designérskému týmu, nastavit termín odevzdání na tři dny později a okamžitě informovat zúčastněné strany.
Tato práce se odráží v panelech ClickUp, které poskytují vizuální a dynamické přehledy všeho, co se děje ve vašem tabulkovém zobrazení ClickUp, v reálném čase. Místo ručního exportování grafů Excel nebo kontingenčních tabulek můžete vizuálně vytvářet widgety, které sledují výkonnost kampaní, míru dokončení projektů nebo čerpání rozpočtu.
Chcete vědět, kolik požadavků klientů je po termínu nebo kolik času váš tým strávil na každé kampani? Vytvořte si dashboard ClickUp, který se automaticky aktualizuje, zatímco váš tým pracuje v tabulkovém zobrazení a automatizace běží na pozadí.
Podívejte se na toto video o nastavení panelů ClickUp 👇
Pokud pracujete s soubory Excel, CSV, TSV nebo JSON, použijte Spreadsheet Importer k přenosu dat do ClickUp. Můžete importovat přímo do existujících seznamů nebo prostorů, znovu použít mapování polí napříč týmy a propojit svá data s existujícími stavy, prioritami a podúkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Třídit, filtrovat a seskupovat data, používat vlastní pole, jako jsou rozpočty, vlastníci, termíny, a vytvářet závislé vztahy mezi úkoly.
- Spouštějte automatické souhrny, analýzy dat nebo aktualizace projektů pomocí ClickUp Brain v jakémkoli úkolu nebo vlastním poli.
- Vyberte si z více než 1 000 integrací ClickUp nebo použijte vlastní webhooky k synchronizaci nástrojů, jako jsou CRM, kalendáře, analytické nástroje a vývojářské platformy.
- Přepínejte mezi různými LLM, jako jsou ChatGPT, Claude atd., přímo z ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Příliš mnoho funkcí může nového uživatele zmást ( ClickUp University však nabízí průvodce, který vám pomůže pochopit, jak to funguje).
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze na TrustRadius zní:
Nyní používáme jeden nástroj pro sledování práce. To je vše. Už nemusíte žonglovat se dvěma nebo třemi nástroji a tabulkami Excel.
Nyní používáme jeden nástroj pro sledování práce. To je vše. Už nemusíte žonglovat se dvěma nebo třemi nástroji a tabulkami Excel.
⭐️ Bonus: Jak mohou agenti Clickup AI ušetřit hodiny ruční práce
Ruční správa dat může být zdlouhavá a časově náročná. AI agenti automatizují opakující se úkoly, díky čemuž je váš pracovní postup rychlejší a efektivnější.
- Automatizujte zadávání a čištění dat: AI agenti mohou importovat, ověřovat a čistit data z více zdrojů, čímž snižují manuální úsilí a počet chyb.
- Okamžité generování reportů: Nastavte automatizaci pro vytváření a aktualizaci reportů, grafů a dashboardů v reálném čase – už žádné ruční výpočty.
- Automatické přiřazování úkolů a připomínek: Spouštějte přiřazování úkolů nebo připomínky na základě změn dat nebo termínů.
- Shrnujte a analyzujte data: Nechte AI rychle shrnout velké datové soubory, zdůraznit trendy a poskytnout praktické informace.
- Okamžité vyhledávání a sdílení informací: Používejte asistenty s umělou inteligencí k zodpovídání otázek nebo vyhledávání konkrétních dat – už nemusíte prohledávat nekonečné řádky.
📖 Přečtěte si také: Průvodce automatizací v ClickUp (s příklady použití)
2. Microsoft Power Automate (nejlepší pro automatizaci procesů v aplikacích Microsoft)
Power Automate je cloudová automatizační platforma společnosti Microsoft s nízkými nároky na programování, která vám umožňuje navrhovat, vytvářet a škálovat pracovní postupy v desktopových aplikacích, cloudových službách a webových stránkách bez nutnosti rozsáhlé účasti IT oddělení.
Umožní vám identifikovat příležitosti k automatizaci prostřednictvím těžby úkolů a procesů a zefektivní opakující se práci – ať už spouštíte akce při změně hodnot v Excelu, spravujete schvalovací toky nebo synchronizujete data mezi aplikacemi.
Platforma obsahuje pokročilé funkce umělé inteligence: tvorbu textů v přirozeném jazyce (s podporou Copilot), automatizace navrhované umělou inteligencí a integrované modely pro zpracování dokumentů, obrázků a generování obsahu. To vše je doplněno nástroji pro správu, zabezpečení a monitorování na podnikové úrovni, které zajišťují bezpečné a efektivní škálování vašich automatizačních snah.
Nejlepší funkce Microsoft Power Automate
- Sledujte návratnost investic pomocí integrovaných analytických nástrojů, které přesně ukazují, kolik času ušetříte každou automatizací.
- Pomocí procesního dolování identifikujte úzká místa ve vašich pracovních postupech založených na Excelu a optimalizujte je pro vyšší efektivitu.
- Vytvářejte samoléčivé automatizace, které se přizpůsobují změnám ve vašich šablonách tabulek nebo datových strukturách díky funkcím umělé inteligence.
Omezení Microsoft Power Automate
- Desktop Flow Runner může selhat kvůli malé změně v uživatelském rozhraní cílové aplikace.
- Zpracování chyb může být náročné a časově náročné.
Ceny služby Microsoft Power Automate
- Zdarma
- Power Automate Premium: 15 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Proces Power Automate: 150 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Hostovaný proces Power Automate: 215 USD/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Power Automate
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Power Automate?
Recenzent G2 říká:
Na Power Automate se mi líbí, jak snadno se dají nastavit toky mezi aplikacemi, které denně používám, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint. Bez jakýchkoli programátorských znalostí jsem dokázal vytvořit schvalovací tok pro předkládání dokumentů v práci.
Na Power Automate se mi líbí, jak snadno se dají nastavit toky mezi aplikacemi, které denně používám, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint. Bez jakýchkoli programátorských znalostí jsem dokázal vytvořit schvalovací tok pro předkládání dokumentů v práci.
🧠 Zajímavost: Zprávy naznačují, že více než 90 % zaměstnanců zaznamenalo díky automatizaci práce zvýšení produktivity a snížení úrovně stresu.
3. Zapier (nejlepší pro automatizaci Excelu napříč aplikacemi)
S Zapierem můžete vytvářet Zaps – automatizované pracovní postupy, které propojují Excel s tisíci dalších aplikací. Tyto Zaps vám umožňují nastavit spouštěče a akce, takže rutinní aktualizace, oznámení nebo přenosy dat probíhají automaticky, bez manuálního úsilí.
Můžete například vytvořit vícestupňový pracovní postup, ve kterém se nová zpětná vazba od zákazníků z formuláře Google Form okamžitě přidá jako řádek do vašeho listu Excel. Stejný Zap pak může aktualizovat související buňky vypočítanými hodnotami a spustit následný úkol ve vašem nástroji pro správu projektů.
Propojením více aplikací a akcí pomáhá Zapier týmům plynule přesouvat data mezi systémy a udržovat tabulky aktuální bez kopírování a vkládání.
Nejlepší funkce Zapier
- Vyčistěte a naformátujte příchozí data, než se dostanou do vašich tabulek Excel, pomocí integrovaných nástrojů pro transformaci dat od Zapier.
- Nastavte podmíněnou logiku pro směrování různých typů dat do konkrétních listů Excelu na základě vlastních pravidel.
- Přidejte časové prodlevy mezi jednotlivými kroky, abyste mohli ovládat, kdy se akce provedou.
Omezení Zapieru
- Ladění může být náročné, pokud Zap selže kvůli chybě aplikace.
- Zahrnuje naučení se vytváření složitých a vícestupňových Zaps.
Ceny Zapier
- Navždy zdarma
- Profesionální: 29,99 $/uživatel za měsíc
- Tým: 103,99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Recenzent G2 sdílí:
Největší výhodou a přínosem Zapieru je to, že eliminuje manuální práci automatizací opakujících se úkolů mezi různými aplikacemi s velkým počtem funkcí.
Největší výhodou a přínosem Zapieru je to, že eliminuje manuální práci automatizací opakujících se úkolů mezi různými aplikacemi s velkým počtem funkcí.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovina pracovního týdne (41 %) je věnována úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (například následné e-maily 👀).
ClickUp AI Agents vám pomůže tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky z jednání, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. SheetFlash (nejlepší pro hromadnou automatizaci Excelu)
SheetFlash je doplněk pro Excel bez nutnosti programování, který přináší automatizaci pracovních postupů přímo do vaší tabulky. Nahrazuje složité makra a skripty VBA vizuálním systémem založeným na kartách – každá akční karta představuje jeden krok v automatizační sekvenci.
SheetFlash vám umožňuje zaznamenávat a dokumentovat vícestupňové pracovní postupy v čitelném formátu, díky čemuž jsou opakované úkoly transparentní a přenositelné.
Protože nástroj funguje výhradně v aplikaci Excel, instalace probíhá hladce prostřednictvím nabídky Doplňky a nevyžaduje žádné externí nastavení. Je navržen tak, aby urychlil složité transformace dat, takže úkoly, které by jinak mohly trvat hodiny, lze dokončit během několika minut, což zjednodušuje práci uživatelům se všemi technickými znalostmi.
Nejlepší funkce SheetFlash
- Vytvářejte projekty pro organizaci denních, týdenních nebo měsíčních automatizací
- Využijte umělou inteligenci k načítání externích dat a transformaci interních informací z tabulek, čímž zkrátíte čas potřebný na výzkum a zpracování.
- Upravujte logiku nebo pořadí úkolů bez skriptování
Omezení SheetFlash
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na uložení pouze jednoho projektu.
- Kapacita úložiště je v bezplatné verzi omezena na 5 MB na akci.
Ceny SheetFlash
- Navždy zdarma
- Standard: 4,99 $/licence za měsíc
- Premium: 8,99 $/licence za měsíc
Hodnocení a recenze SheetFlash
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SheetFlash?
Uživatel Redditu píše:
…Nástroje jako SheetFlash již automatizují většinu úkolů v Excelu bez nutnosti programování…
…Nástroje jako SheetFlash již automatizují většinu úkolů v Excelu bez nutnosti programování…
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit dashboard v Excelu? (Kroky a šablony)
5. Numerous. ai (nejlepší pro automatizaci Excelu pomocí umělé inteligence)
Numerous. ai umožňuje Excelu myslet jako ChatGPT. Integruje generativní AI přímo do Excelu a Google Sheets pomocí jednoduché funkce =AI() (nebo =NUM. AI).
V tabulce můžete ChatGPT požádat o úkoly, jako je shrnutí textu, čištění dat, kategorizace položek nebo generování kopií – bez nutnosti API, kódování nebo nastavení. Tento nástroj umožňuje jednotlivcům i týmům automatizovat hromadné úkoly, používat tabulky jako pokročilí uživatelé a efektivně vytvářet prototypy pracovních postupů AI.
Četné nejlepší funkce ai
- Vytvářejte obsah kampaní přímo ve svém tabulkovém softwaru – vytvářejte klíčová slova AdWords, struktury reklam na Facebooku a obsah SEO bez přepínání kontextu.
- Automaticky vyčistěte neuspořádané datové záznamy pomocí umělé inteligence a ušetřete hodiny ručního formátování a standardizace.
- Testujte prototypy AI a sdílejte výsledky se svým týmem pomocí strukturovaného formátu tabulky.
Četná omezení umělé inteligence
- Vaše efektivita v Numerous. ai závisí na zdatnosti aplikací AI třetích stran.
Ceny Numerous.ai
- Zdarma
- Výhoda: Ceny na míru
Četná hodnocení a recenze ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Numerous. ai?
Uživatel říká:
Tento nástroj používám každý den a díky němu se mi podařilo zjednodušit spoustu rutinních úkolů, takže se mohu soustředit na důležité věci.
Tento nástroj používám každý den a díky němu se mi podařilo zjednodušit spoustu rutinních úkolů, takže se mohu soustředit na důležité věci.
👀 Věděli jste, že... 96 % organizací považuje za náročné upravovat nebo přestavovat automatizace.
6. Power Query (nejlepší pro čištění dat bez manuální práce)
Pokud jste někdy otevřeli Excel, importovali neuspořádaný soubor CSV a strávili půl hodiny jeho úklidem, znáte bolestivost opakované přípravy dat. Power Query tuto zátěž eliminuje. Umožňuje analytikům připojit se k datům z více zdrojů, transformovat je a kombinovat je prostřednictvím vizuálního rozhraní krok za krokem – bez nutnosti kódování.
Data můžete jednou upravit, filtrovat a restrukturalizovat a tyto kroky uložit, aby se příště spustily automaticky. Ať už slučujete více tabulek, načítáte data z databází nebo transformujete surové soubory do přehledných tabulek, Power Query promění opakované čištění dat v opakovatelný pracovní postup. Pro firemní uživatele to znamená méně času stráveného úpravami a více času na analýzu.
Nejlepší funkce Power Query
- Odstraňujte sloupce, měňte datové typy, rozdělujte nebo slučujte sloupce a třídějte data pomocí jednoduchých operací typu „ukázat a kliknout“, které si Power Query zapamatuje a opakuje.
- Importujte data z různých zdrojů, včetně databázových šablon, souborů CSV a webových stránek, a poté je upravte přesně podle svých potřeb.
- Vyčistěte neuspořádaná data zpracováním chybějících hodnot, vyhledáním a nahrazením textu, odpojením dat pro kontingenční tabulky a sloučením více zdrojů dat do jednoho čistého datového souboru.
Omezení nástroje Power Query
- Počáteční nastavení vyžaduje seznámení se s rozhraním Power Query a základními pojmy kódu M.
Ceny služby Power Query
Power Query je součástí ekosystému Power BI.
- Navždy zdarma
- Power BI Pro: 14 USD/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Power BI Premium na uživatele: 24 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Power BI Embedded: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Power Query
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Power Query?
Uživatel Redditu říká:
Power Query má své výhody. Vyžaduje trochu jiné uvažování. V Excelu uvažujeme v řádcích a sloupcích a jejich vzájemných vztazích. V Power Query uvažujeme mnohem více v tabulkách a jejich vzájemných vztazích. Ale obecně platí: pokud rozumíte Excelu, rozumíte i Power Query.
Power Query má své výhody. Vyžaduje trochu jiné uvažování. V Excelu uvažujeme v řádcích a sloupcích a jejich vzájemných vztazích. V Power Query uvažujeme mnohem více v tabulkách a jejich vzájemných vztazích. Ale obecně platí: pokud rozumíte Excelu, rozumíte i Power Query.
📖 Přečtěte si také: Jak používat Excel pro řízení projektů
7. Visual Basic for Applications (VBA) (nejlepší pro pokročilé uživatele Excelu)
Visual Basic for Applications (VBA) je vestavěný skriptovací jazyk společnosti Microsoft pro Excel a další aplikace Office. Je přístupný na kartě Vývojář a umožňuje automatizovat opakující se úkoly, přizpůsobovat tabulky a dokonce vytvářet pracovní postupy napříč aplikacemi.
VBA umí nahrávat makra, která opakují vaše akce, nebo vám umožňuje psát kód pro vytváření zcela nových funkcí přizpůsobených vašim obchodním pravidlům. Umí reagovat na události, jako je zadávání dat, otevírání sešitu nebo aktualizace listu, díky čemuž je automatizace dynamická a reaguje na kontext. Kromě Excelu umí VBA propojit Word, Outlook a Access, čímž promění sadu Office v programovatelné prostředí pro komplexní automatizaci.
Nejlepší funkce jazyka Visual Basic for Applications (VBA)
- Vytvářejte automatizované zprávy v Excelu tím, že načtete data z více listů, vypočítáte součty a jednotně je naformátujete.
- Vytvářejte interaktivní formuláře a vlastní dialogová okna, abyste automatizovali úkoly zadávání dat a usnadnili rozhodování.
- Přístup k objektovému modelu Excelu pro manipulaci s rozsahy, grafy a chováním sešitu
Omezení jazyka Visual Basic for Applications (VBA)
- Pokud chcete jít nad rámec základního nahrávání maker, čeká vás určitá fáze učení.
Ceny Visual Basic for Applications (VBA)
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Visual Basic for Applications (VBA)
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Visual Basic for Applications (VBA)?
Uživatel Redditu říká:
VBA je v současné době jediný jazyk, který nativně propojuje a integruje všechny aplikace sady Microsoft Office. Dokud bude Office široce používán v podnikovém prostředí, bude existovat i VBA.
VBA je v současné době jediný jazyk, který nativně propojuje a integruje všechny aplikace sady Microsoft Office. Dokud bude Office široce používán v podnikovém prostředí, bude existovat i VBA.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Airtable
8. UiPath (nejlepší pro komplexní automatizaci Excelu pomocí RPA)
UiPath nabízí výkonnou sadu aktivit pro automatizaci Excelu, které jsou speciálně navrženy pro zpracování složitých úkolů v tabulkách. Ať už potřebujete aktualizovat stovky buněk, spravovat data v několika listech nebo provádět výpočty v sešitech, tyto předem připravené aktivity vám zjednoduší proces.
Díky hladce fungujícímu doplňku pro Excel můžete vybírat buňky, tabulky a rozsahy pouhým kliknutím – není třeba ručně zadávat odkazy na buňky ani vzorce. Tato těsná integrace činí vytváření pracovních postupů mnohem intuitivnějším a umožňuje vám vizuálně konfigurovat operace v Excelu bez nutnosti kódování jakýchkoli detailů na nízké úrovni.
Nejlepší funkce UiPath
- Vytvářejte vizuální pracovní postupy v Excelu pomocí funkcí drag-and-drop.
- Vytvářejte vizuální automatizace v UiPath Studio
- Využijte umělou inteligenci k třídění dokumentů a extrakci strukturovaných dat
Omezení UiPath
- Chybí funkce skenování čárových kódů
- Studio může při větších nebo složitějších pracovních postupech zaostávat.
Ceny UiPath
- Základní: 25 $/uživatel za měsíc
- Standard: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UiPath?
Uživatel G2 píše:
Oceňuji, jak UiPath zjednodušuje automatizaci díky intuitivnímu rozhraní, které je přístupné jak pro začátečníky, tak pro odborníky.
Oceňuji, jak UiPath zjednodušuje automatizaci díky intuitivnímu rozhraní, které je přístupné jak pro začátečníky, tak pro odborníky.
👀 Věděli jste, že... 78 % společností již využívá AI alespoň v jedné obchodní funkci.
9. Microsoft 365 Copilot (nejlepší pro automatizaci přirozeného jazyka v aplikacích MS)
Řekněme, že zadáte do aplikace Excel příkaz „Shrňte trendy výnosů za poslední čtvrtletí“ a okamžitě obdržíte grafy, přehledy a doporučení. Microsoft 365 Copilot to umožňuje.
Copilot je přímo integrován do aplikací Microsoft 365, včetně Excelu, Wordu, Outlooku a Teams, a pomocí přirozeného jazyka vytváří, analyzuje a vizualizuje data v kontextu. V Excelu nejen generuje vzorce nebo grafy, ale také dokáže zvýraznit klíčové faktory, identifikovat odlehlé hodnoty a navrhovat scénáře na základě vašich skutečných obchodních dat.
Protože Copilot vychází z dokumentů, e-mailů, kalendářů, chatů a tabulek vaší organizace, poskytuje kontextové odpovědi namísto obecných výstupů. Výsledkem je přirozenější způsob uvažování, analýzy a práce, který vám pomůže přejít od surových dat k poznatkům rychleji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Microsoft 365 Copilot
- Získejte relevantní obsah z nedávných schůzek, e-mailů nebo chatů
- Ptejte se na své údaje a získejte kontextové odpovědi
- Převádějte přirozený jazyk na akce v Excelu – už nemusíte prohledávat nabídky ani si pamatovat složité vzorce.
- Získejte pomoc s analýzou dat díky okamžitým přehledům a vizualizacím.
Omezení Microsoft 365 Copilot
- Funguje pouze s soubory Excel uloženými v cloudu společnosti Microsoft.
- Může občas poskytovat irelevantní návrhy.
Ceny Microsoft 365 Copilot
- Navždy zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft 365 Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 80 hodnocení)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft 365 Copilot?
Uživatel Redditu sdílí:
Pro mě byl Copilot v Excelu největší pomocí. Skutečnost, že nemusím ani moc přemýšlet o tom, jak data vizualizovat, je úžasná.
Pro mě byl Copilot v Excelu největší pomocí. Skutečnost, že nemusím ani moc přemýšlet o tom, jak data vizualizovat, je úžasná.
10. Appy Pie Automate (nejlepší pro plánování zálohování v Excelu)
Potřebujete aktualizovat skladové listy na základě údajů o prodeji?
Appy Pie Automate umožňuje snadné propojení Excelu s vašimi oblíbenými aplikacemi, jako jsou e-commerce platformy, CRM nebo marketingové nástroje, a to bez jakéhokoli programování.
Kdykoli dojde k nové události (například prodej nebo nový kontakt), můžete automaticky přidat nebo aktualizovat řádky v tabulkách Excelu. Odpadá tak nutnost ručního kopírování, vkládání nebo přenosu vzorců a váš tým se může soustředit na analýzu namísto opakujících se úkolů.
Nejlepší funkce Appy Pie Automate
- Nastavte časové nebo událostmi spouštěné akce pro aktualizaci souborů Excel, když jsou splněny určité podmínky.
- Naplánujte automatické zálohování důležitých souborů Excel, abyste předešli ztrátě dat.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy v Excelu pomocí vizuálního rozhraní bez nutnosti programování, které je intuitivní i pro ty, kteří dosud nikdy nic neautomatizovali.
Omezení aplikace Appy Pie Automate
- Čím složitější jsou vaše automatizace v Excelu, tím vyšší cenovou úroveň budete potřebovat.
Ceny Appy Pie Automate
- Standard: 12 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 30 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 80 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Appy Pie Automate
- G2: 4,7/5 (více než 1 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 390 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Appy Pie Automate?
Recenzent G2 píše:
I když nevíte, jak programovat, můžete vytvořit produkt, který jste si naplánovali, aniž byste museli trávit příliš mnoho času sami. Nemusíte vynakládat velké úsilí na to, abyste se naučili programovat a podrobnosti. Můžete získat individuální pomoc a řešit problémy, když se zaseknete.
I když nevíte, jak programovat, můžete vytvořit produkt, který jste si naplánovali, aniž byste museli trávit příliš mnoho času sami. Nemusíte vynakládat velké úsilí na to, abyste se naučili programovat a podrobnosti. Můžete získat individuální pomoc a řešit problémy, když se zaseknete.
👀 Věděli jste, že... 41 % prodejců věří, že úplná integrace umělé inteligence do jejich organizace podpoří bezprecedentní růst.
Jděte nad rámec automatizace Microsoft Excel s ClickUp
Automatizace úkolů v Excelu šetří čas, ale často vyžaduje značné manuální úsilí, což vede k potížím s nesouvislými soubory, omezenou spoluprací a manuálním dohledem. Pokud váš tým roste nebo se vaše obchodní procesy stávají složitějšími, zvažte přechod na integrovanou platformu.
S ClickUp můžete spravovat svá data pomocí tabulkového zobrazení, eliminovat zbytečnou práci pomocí více než 100 automatizací, vytvářet dashboardy v reálném čase a importovat své stávající sešity Excel během několika minut.
Jste připraveni vylepšit své zkušenosti s automatizací? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyhnete se nepřehledným tabulkám!