11 nejlepších alternativ k Zulipu pro týmovou komunikaci a spolupráci

Produktivita vašeho týmu závisí na tom, jak efektivně všichni komunikují.
Zatímco tématické konverzace Zulipu fungují dobře pro asynchronní týmy, mohou být nedostatečné, pokud hledáte hlubší integraci, vestavěné nástroje pro správu projektů nebo silnější podporu videokonferencí.
Existuje spousta flexibilních platforem pro týmovou spolupráci, které by mohly lépe vyhovovat způsobu, jakým váš tým skutečně pracuje. V tomto blogu se podíváme na nejlepší alternativy k Zulipu, které pomáhají udržovat plynulou komunikaci a projekty na správné cestě, bez ohledu na to, kde a kdy váš tým pracuje.
🔎 Věděli jste, že... Po změně kontextu může trvat asi 23 minut, než se znovu soustředíte. Výběr platformy, která udržuje témata, úkoly a konverzace na jednom místě, eliminuje rušivé vlivy, takže váš tým zůstává v pracovním tempu a nemusí dohánět zpoždění.
Nejlepší alternativy k Zulipu v kostce
|ClickUp
|Komplexní spolupráce; vytváření úkolů, dokumentů a tabule pomocí umělé inteligence přímo z ClickUp Chat.
|Komplexní spolupráce; vytváření úkolů, dokumentů a tabule pomocí umělé inteligence přímo z ClickUp Chat
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Slack
|Integrace
|Kanály, vlákna, více než 2 400 integrací
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/měsíc
|Microsoft Teams
|Uživatelé Microsoft 365
|Integrace s Office, hovory, kanály
|Zdarma; placené tarify začínají na 4 $/měsíc
|Mattermost
|Organizace dbající na bezpečnost
|Vlastní hosting, soulad s předpisy
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 $/měsíc
|Rocket. Chat
|Samostatně hostované nasazení
|Open-source, přizpůsobení
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc
|Discord
|Budování komunity
|Hlasové kanály, servery
|Zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Twist
|Asynchronní komunikace
|Thread-first, focus-friendly
|Zdarma; placené tarify začínají na 8 $/měsíc
|Pumble
|Malé týmy s omezeným rozpočtem
|Neomezená historie, kanály
|Zdarma; placené tarify začínají na 3 $/měsíc
|Zoom
|Komunikace založená především na videu
|HD video, týmový chat
|Zdarma; placené tarify začínají na 17 $/měsíc
|Flock
|Zefektivněné pracovní postupy
|Integrované nástroje pro zvýšení produktivity
|Zdarma; placené tarify začínají na 3 $/měsíc
|Google Workspace
|Uživatelé ekosystému Google
|Integrace s Gmailem, Diskem a Meetem
|Placené tarify začínají na 3 $/měsíc.
Co je Zulip?
Zulip je open-source software pro týmovou komunikaci, který organizuje konverzace do streamů a konkrétních témat. Na rozdíl od tradičních aplikací pro zasílání zpráv, které strukturovají chaty chronologicky, Zulip používá jedinečný systém vláken, který kombinuje bezprostřednost komunikace v reálném čase s organizací e-mailových vláken.
Platforma nabízí funkce jako:
- Tématické vlákna pro organizované diskuse
- Výkonná funkce vyhledávání
- Podpora Markdown pro formátování bohatého textu
- Možnosti sdílení souborů
- Integrace s různými nástroji a službami
- Podpora napříč platformami, včetně mobilních aplikací
Zulip je obzvláště oblíbený mezi týmy vývojářů a organizacemi, které preferují open-source alternativy s přísnými kontrolami ochrany soukromí.
👀 Věděli jste, že... První týmový chat vytvořil finský lékař. V roce 1988 vytvořil Jarkko Oikarinen Internet Relay Chat (IRC), když pracoval ve finské nemocnici, aby zlepšil komunikaci mezi lékaři.
Omezení Zulipu
Model streamů a témat Zulip nabízí jedinečný přístup k týmové komunikaci. Tento unikátní systém má však několik významných nevýhod, které mohou mít dopad na produktivitu vašeho týmu a efektivitu spolupráce.
- Náročná křivka učení: Streamy a témata mohou zmást uživatele zvyklé na tradiční rozložení chatu.
- Omezené videokonference: Žádná robustní nativní možnost; závisí na integraci třetích stran
- Základní správa úkolů: Podporuje vytváření úkolů, ale postrádá kompletní funkce pro správu projektů.
- Mobilní zážitek: Mobilní aplikace mohou působit méně propracovaně než jejich desktopové protějšky.
- Menší komunita: Méně integrací a menší ekosystém podpory než u hlavních konkurentů
- Uživatelské rozhraní: UI může působit zastarale ve srovnání s modernějšími platformami pro spolupráci.
- Správa oznámení: Nastavení oznámení může být méně intuitivní než v jiných nástrojích.
S rozšiřováním týmů a zvyšujícími se nároky na komunikaci se tato omezení často stávají výraznějšími, což vede organizace k hledání alternativních platforem.
🧠 Zajímavost: Termín „Zoom fatigue“ (únava ze Zoomu ) se stal populárním během pandemie COVID-19, kdy se lidé stále více spoléhali na videokonference pro práci, vzdělávání a sociální interakce. Termín, který vymyslel profesor Stanfordské univerzity Jeremy Bailenson, popisuje vyčerpání způsobené virtuálními schůzkami. Je způsobeno neustálým očním kontaktem, pohledem na vlastní obličej, omezeným fyzickým pohybem, kognitivním přetížením, nedostatkem neformálních přestávek a tlakem být neustále „v pohotovosti“.
Nejlepší alternativy k Zulipu, které můžete použít
Zde je náš seznam nejlepších alternativ k Zulipu. Tyto nástroje vám pomohou objevit další systémy, které zlepší spolupráci a komunikaci mezi různými týmy.
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci s řízením projektů)
Nesouvislé komunikační nástroje končí u konverzace. ClickUp je naopak prvním konvergovaným AI pracovním prostorem na světě, který kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše díky plně kontextové AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Je to obzvláště cenné pro vzdálené týmy, vývojáře, firmy a profesionály, kteří potřebují efektivní komunikaci v reálném čase, která je úzce integrována do jejich pracovních postupů.
Problém moderních chatovacích aplikací spočívá v tom, že fungují odděleně od místa, kde pracujete. Sledujete úkol s kolegou, získáte aktualizaci a poté ručně aktualizujete úkol, aby odrážel tuto aktualizaci. Nebo prohledáváte chatovací vlákna řádek po řádku, abyste získali kontext potřebný k dokončení práce. To vše končí s ClickUp Chat.
Díky vestavěné aplikaci pro zasílání zpráv ClickUp můžete chaty okamžitě převést na úkoly ClickUp, přiřadit je správné osobě a nastavit termín. Díky tomu je snadné zachytit úkoly, které se objeví v konverzaci, takže vám nic neunikne. Můžete také použít AI k shrnutí vláken, přiřazení zpráv nebo vyhledání souvisejících úkolů – vše přímo z chatu.
Protože ClickUp sjednocuje týmový chat se správou úkolů, každá diskuse se přirozeně promění v přidělenou práci s jasným vlastnictvím a termíny.
Ale to není vše. Pomocí ClickUp AI můžete přímo z okna chatu vytvářet dokumenty ClickUp Docs a tabule ClickUp Whiteboards, aniž byste museli přerušit práci.
Funkce SyncUps od ClickUp dále vylepšuje týmovou komunikaci tím, že integruje schůzky do vašeho pracovního postupu.
Na rozdíl od tradičních konferenčních nástrojů, které existují odděleně od vaší práce, SyncUps kombinuje videokonference v reálném čase se společnými agendami, poznámkami, nahrávkami a automatickým vytvářením úkolů – vše přímo zabudované do kontextu vašeho projektu.
S SyncUps můžete vytvářet strukturované šablony schůzek, před začátkem schůzky společně přidávat body programu, zaznamenávat klíčové diskuse pro pozdější použití a okamžitě převádět body jednání na přiřaditelné úkoly.
Na rozdíl od samostatných aplikací pro zasílání zpráv, jako je Zulip, můžete také sdílet dokumenty, obrázky a soubory ze svého kompletního integrovaného pracovního ekosystému přímo v ClickUp Chat, takže máte zdroje vždy po ruce. Díky tomu jsou důležité věci snadno vyhledatelné a přístupné. Tato funkce vyhledávání je sjednocená v chatu i úkolech a není omezena pouze na historii chatu.
A pokud někdo položí otázku ve skupinovém chatu, nechte ji zodpovědět svého agenta ClickUp. Týmy mohou rychle získat odpovědi na otázky týkající se pracovního prostoru, generovat nápady na obsah nebo nechat opakující se úkoly vyřídit pomocí ClickUp AI, která je hluboce integrována do chatu. Díky tomu jsou konverzace produktivní a zaměřené na práci s vysokou přidanou hodnotou.
ClickUp Brain zlepšuje komunikaci mezi různorodými týmy tím, že přímo do vašich konverzací vnáší funkce umělé inteligence. Pomáhá vám navrhovat odpovědi, shrnout dlouhé diskuse a generovat kreativní řešení – to vše v kontextu chatu.
ClickUp Brain MAX, specializovaný desktopový AI pomocník, sjednocuje chat, vyhledávání a automatizaci ve všech vašich pracovních aplikacích a na webu. Díky multimodálnímu AI chatu, kontextovým odpovědím a převodu hlasu na text vám Brain MAX pomáhá rychleji vytvářet, vyhledávat a automatizovat práci – a ukončuje tak chaos nesourodých AI nástrojů.
Díky integrovanému chatu, správě projektů, přímým zprávám, sdílení souborů a vestavěným videokonferencím ClickUp zefektivňuje pracovní postupy, snižuje únavu z používání aplikací a zajišťuje, že konverzace vašeho týmu vždy vedou k akci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly přímo z chatových zpráv a propojujte je s úkoly nebo dokumenty pro plynulou integraci pracovního postupu.
- Získejte okamžité odpovědi bez lidského zásahu s ClickUp Chat Agents.
- Organizované kanály založené na projektech a úkolech, skupinové chaty a soukromé přímé zprávy – vše na jedné platformě.
- Využijte chytrá oznámení a automatizaci pracovních postupů, které vám pomohou zůstat soustředění a vyhnout se přetížení oznámeními.
- Využijte vláknové konverzace a výkonné vyhledávání, které usnadňují sledování diskusí a rychlé vyhledávání informací z minulosti.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí se můžete setkat s určitou náročností při osvojování si systému.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp snížil chaos při správě více týmů, platforem a projektů. Už nemusím přepínat mezi aplikacemi pro chat, dokumenty, úkoly a aktualizace. Díky tomu je moje firma efektivnější, lépe koordinovaná a produktivnější – zejména v tak rychle se měnícím prostředí, jakým je naše kancelář.
ClickUp snížil chaos při správě více týmů, platforem a projektů. Už nemusím přepínat mezi aplikacemi pro chat, dokumenty, úkoly a aktualizace. Díky tomu je moje firma efektivnější, lépe koordinovaná a produktivnější – zejména v tak rychle se měnícím prostředí, jakým je naše kancelář.
💡 Tip pro profesionály: Zvažte použití funkcí ClickUp, jako je „@mentions“, abyste upoutali něčí pozornost, ale vyhněte se jejich nadměrnému používání, abyste předešli přetížení oznámeními a zbytečným rozptýlením. Dodržování správné chatovací etikety podporuje respektující a efektivní komunikační prostředí, což zvyšuje spolupráci a produktivitu týmu.
2. Slack (nejlepší pro integrace a ekosystém)
Slack zůstává oblíbenou volbou pro týmovou komunikaci, organizuje konverzace do kanálů pro projekty, témata nebo oddělení.
Jeho rozsáhlý integrační ekosystém se propojuje s více než 2 000 aplikacemi třetích stran, čímž zefektivňuje pracovní postupy přímo v rámci konverzací. Na rozdíl od tématicky zaměřených vláken Zulipu používá Slack kanály a vlákna, aby se snížila nepřehlednost.
Nástroj pro tvorbu pracovních postupů Slack umožňuje přizpůsobenou automatizaci bez nutnosti programování, zatímco jeho vyhledávací a sumarizační nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají týmům najít informace a dohnat zmeškané diskuse. Nabízí také spolehlivou vyhledávací funkci ve všech zprávách a souborech, huddles pro rychlé audio/video hovory a canvas docs pro společnou dokumentaci.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace do veřejných a soukromých kanálů
- Spouštějte okamžité audio diskuse se sdílením obrazovky
- Přizpůsobte si oznámení na základě klíčových slov a důležitosti
- Zlepšete spolupráci na pracovišti pomocí Slack Connect
Omezení Slacku
- Může být nepřehledné díky velkému množství kanálů a oznámení.
- Omezené možnosti správy úkolů a funkce AI ve srovnání s nástroji zaměřenými na projekty
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Recenze Capterra říká:
Oceňuji možnost vytvořit více skupin, což pomáhá efektivně organizovat komunikaci. Navíc považuji za obzvláště užitečnou funkci huddle; její neformální povaha umožňuje rychlou individuální komunikaci, která může vyřešit problémy efektivněji než textové zprávy.
Oceňuji možnost vytvořit více skupin, což pomáhá efektivně organizovat komunikaci. Navíc považuji za obzvláště užitečnou funkci huddle; její neformální povaha umožňuje rychlou individuální komunikaci, která může vyřešit problémy efektivněji než textové zprávy.
📮 ClickUp Insight: 64 % zaměstnanců občas nebo často pracuje mimo svou plánovanou pracovní dobu, přičemž 24 % z nich pracuje přesčas téměř každý den! To není flexibilita – to je nekonečná práce. 😵💫
Pigment, platforma pro obchodní plánování, přešla na ClickUp, aby vyřešila své problémy s roztříštěnou komunikací. Pomocí ClickUp Chat, ClickUp Tasks a ClickUp Automations snížila komunikační náklady o 40 % a zlepšila efektivitu týmové komunikace o 20 %, čímž urychlila své vývojové cykly.
3. Microsoft Teams (nejlepší pro uživatele Microsoft 365)
Od neformálního chatu po spolupráci na dokumentech – Microsoft Teams odstraňuje hranice mezi komunikací a produktivitou díky hluboké integraci aplikací Office do konverzací. Teams vám umožňuje diskutovat o věcech, jako jsou čtvrtletní prognózy, přičemž můžete prohlížet aktuální soubor Excel, což vede k rychlejším a informovanějším rozhodnutím, pokud pracujete v ekosystému Microsoft 365.
Těmto organizacím přináší chat, soubory a schůzky na jednom místě. Teams také nabízí komplexní centrum pro spolupráci s hlubokou integrací do sady produktivity Microsoft.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Vložte nezbytné aplikace a nástroje do komunikačních kanálů
- Chraňte citlivé konverzace pomocí pokročilých bezpečnostních kontrol
- Vytvářejte poutavější schůzky s režimem Together
- Usnadněte diskuse v malých skupinách pomocí vyhrazených místností pro breakouty.
- Pořádejte rozsáhlá vysílání s komplexními nástroji pro živé události
Omezení Microsoft Teams
- Může být náročné na zdroje a pomalé na starším hardwaru.
- Složitější uživatelské rozhraní ve srovnání s specializovanými chatovacími nástroji
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 8 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Moc se mi líbí, že Teams uchovává vše na jednom místě – chaty, schůzky, soubory, dokonce i seznamy úkolů. Je to velmi užitečné při práci s týmem, protože nemusíte neustále přepínat mezi různými aplikacemi. Také se mi líbí, jak se propojuje s Outlookem a dalšími nástroji Microsoftu, takže plánování schůzek nebo sdílení dokumentů je opravdu snadné. Udržuje věci organizované a pomáhá mi držet se plánu projektů.
Moc se mi líbí, že Teams uchovává vše na jednom místě – chaty, schůzky, soubory, dokonce i seznamy úkolů. Je to velmi užitečné při práci s týmem, protože nemusíte neustále přepínat mezi různými aplikacemi. Také se mi líbí, jak se propojuje s Outlookem a dalšími nástroji Microsoftu, takže plánování schůzek nebo sdílení dokumentů je opravdu snadné. Udržuje věci organizované a pomáhá mi držet se plánu projektů.
🧠 Zajímavost: První sadu 176 emodži vytvořil v roce 1999 japonský designér Shigetaka Kurita pro mobilní internetovou platformu NTT DoCoMo. Tyto emodži, které se dnes často používají v pracovních chatech, mají za cíl vylepšit digitální komunikaci přidáním emocionálních nuancí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Microsoft Teams
4. Mattermost (nejlepší pro organizace dbající na bezpečnost)
„Jak můžeme umožnit moderní spolupráci bez ohrožení bezpečnosti?“ Tato otázka každodenně trápí organizace, které kladou důraz na bezpečnost. Mattermost řeší tento problém prostřednictvím svých self-hostingových schopností a bezpečnostních funkcí na podnikové úrovni, které zajišťují úplnou suverenitu dat. To vše bez omezení spolupráce, kterou týmy očekávají.
Mattermost nabízí open-source platformu pro týmovou komunikaci s bezpečnostními a compliance funkcemi na podnikové úrovni. Podobně jako Zulip se i Mattermost zaměřuje na poskytování bezpečné, samostatně hostované alternativy k cloudovým chatovým platformám.
Nejlepší funkce Mattermost
- Formátujte zprávy pomocí Markdownu pro bohatou komunikaci
- Prohledávejte komplexně všechny historické zprávy
- Automatizujte pracovní postupy pomocí vlastních příkazů se lomítkem
- Připojte se přímo k Active Directory a LDAP
- Přizpůsobte si funkčnost pomocí open-source pluginů
- Sledujte dodržování předpisů pomocí komplexního auditního protokolování.
Omezení Mattermost
- Vlastní hosting vyžaduje technické znalosti a infrastrukturu.
- Uživatelské rozhraní není tak propracované jako u některých komerčních alternativ.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Professional: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mattermostu?
Líbí se mi, že Mattermost je open-source a nabízí plnou kontrolu nad nasazením a zabezpečením dat. Je skvělý pro podniky s přísnými požadavky na dodržování předpisů. Rozhraní je přehledné, podporuje vláknové konverzace a dobře se integruje s nástroji DevOps, jako jsou Jira a GitLab. Zprávy v reálném čase a sdílení souborů fungují hladce, což je ideální pro vzdálené týmy.
Líbí se mi, že Mattermost je open-source a nabízí plnou kontrolu nad nasazením a zabezpečením dat. Je skvělý pro podniky s přísnými požadavky na dodržování předpisů. Rozhraní je přehledné, podporuje vláknové konverzace a dobře se integruje s nástroji DevOps, jako jsou Jira a GitLab. Zprávy v reálném čase a sdílení souborů fungují hladce, což je ideální pro vzdálené týmy.
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je hands-free ovládání nebo specifické pracovní postupy. ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci s celou řadou použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v kanálech ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
5. Rocket. Chat (nejlepší pro vlastní hostování)
Vlastní hosting dává organizacím úplnou kontrolu nad jejich komunikačními daty a Rocket. Chat to umožňuje tím, že vše uchovává ve vaší vlastní infrastruktuře. Toto nastavení je užitečné pro týmy s přísnými bezpečnostními požadavky nebo pro ty, které potřebují vysoce přizpůsobitelnou platformu.
Na rozdíl od nástrojů dostupných pouze v cloudu, které vás omezují předdefinovanými funkcemi, Rocket. Chat nabízí flexibilitu při vytváření spolupráce, která vyhovuje vašemu týmu. Stejně jako Zulip dává organizacím kontrolu nad jejich komunikačními nástroji a zároveň podporuje celou řadu funkcí pro týmový chat.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Zabezpečte citlivé konverzace pomocí šifrování typu end-to-end.
- Spolupracujte s externími partnery prostřednictvím kontrolovaného přístupu hostů.
- Zapojte zákazníky přímo pomocí integrovaného živého chatu
- Sdílejte a prohlížejte soubory přímo v konverzacích
- Spravujte oprávnění pomocí přizpůsobitelných rolí uživatelů
- Integrujte s externími systémy prostřednictvím komplexního API.
Omezení Rocket. Chat
- Vyžaduje technické zdroje pro vlastní hosting a údržbu.
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s komerčními alternativami.
Ceny Rocket. Chat
- Starter: zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Recenzent Capterra říká:
Můžete provádět vlastní úpravy a snadno přidat widget živého chatu do své webové aplikace podle svých představ, aniž byste museli importovat žádné další moduly. Stačí spustit skript JavaScript ve své webové aplikaci. Funkce jsou velmi dobré, ale zjistit, jak je správně používat, může být trochu obtížné 🙂
Můžete provádět vlastní úpravy a snadno přidat widget živého chatu do své webové aplikace podle svých představ, aniž byste museli importovat žádné další moduly. Stačí spustit skript JavaScript ve své webové aplikaci. Funkce jsou velmi dobré, ale zjistit, jak je správně používat, může být trochu obtížné 🙂
6. Discord (nejlepší pro budování komunity)
Discord je univerzální komunikační platforma, která podporuje textové i hlasové kanály v rámci přizpůsobitelných serverů. Původně byla vytvořena pro hráče, ale nyní slouží různým komunitám díky funkcím, jako je sdílení obrazovky ve vysoké kvalitě, živé vysílání a kanály Stage pro velké zvukové události.
Discord nabízí formátování bohatého textu, vlastní emodži, oprávnění založená na rolích pro podrobnou kontrolu přístupu a boty, které přidávají funkce od moderování až po přehrávání hudby.
Na rozdíl od strukturovaného vláknování Zulipu organizuje Discord konverzace do serverů, kanálů a vláken s výkonnými funkcemi hlasového chatu.
Nejlepší funkce Discord
- Signalizace dostupnosti s bohatými indikátory přítomnosti
- Strukturovejte konverzace pomocí vláknových diskusí v kanálech
- Organizujte více pracovních prostorů pomocí složek serveru
- Automatizujte úkoly pomocí rozsáhlých funkcí botů
- Prezentujte před velkými skupinami pomocí specializovaných kanálů pro prezentace.
Omezení Discord
- Omezení velikosti sdílených souborů v bezplatné verzi
- Méně formální vzhled nemusí vyhovovat profesionálnímu prostředí.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: Individuální ceny
- Nitro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Recenze Capterra říká:
Snadné nastavení, používání a komunikace s kolegy. Výjimečné rozhraní pro školy i firmy.
Snadné nastavení, používání a komunikace s kolegy. Výjimečné rozhraní pro školy i firmy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší integrace Discord (recenze a ceny)
7. Twist (nejlepší pro asynchronní komunikaci)
Neustálé pípání oznámení, tlak na okamžitou odpověď a pocit, že nikdy nestihnete dohnat zpoždění? Twist končí s oznamovacím systémem, který podporuje soustředěnou práci díky hromadnému zasílání aktualizací, a funkce doručené pošty pomáhá uživatelům dohnat důležité vlákna, aniž by museli procházet nekonečné záznamy chatů.
Twist upřednostňuje asynchronní komunikaci a organizuje diskuse do vláken namísto chaotických streamů v reálném čase. Podobně jako Zulip organizuje Twist konverzace do kanálů a vláken, ale s ještě větším důrazem na soustředěné a promyšlené diskuse. Každé vlákno má jasné téma s chronologicky seřazenými zprávami, takže je snadné sledovat konverzace i po delší době.
Platforma nabízí kanály pro různé týmy nebo projekty, přímé zasílání zpráv a komplexní vyhledávání ve všech konverzacích.
Nejlepší funkce Twist
- Najděte jakékoli informace pomocí výkonného vyhledávání napříč konverzacemi.
- Integrujte s oblíbenými nástroji, jako jsou GitHub, Zapier a Todoist, a zároveň podporujte sdílení souborů a formátování markdown.
- Vytvářejte promyšlené zprávy pomocí editoru podobného e-mailu.
Omezení Twist
- Žádné nativní videokonference
- Méně funkcí než u all-in-one platforem
Ceny Twist
- Zdarma
- Neomezený: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Twist
- G2: 3,9/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Twist?
Recenze Capterra říká:
Celý tým si to zamiloval, protože místo toho, aby byli rozptylováni pokaždé, když někdo pošle zprávu do nějakého kanálu, mohli lidé konečně trávit čas produktivní prací a kontrolovat své e-maily a oznámení Twist, kdykoli chtěli.
Celý tým si to zamiloval, protože místo toho, aby byli rozptylováni pokaždé, když někdo pošle zprávu do nějakého kanálu, mohli lidé konečně trávit čas produktivní prací a kontrolovat své e-maily a oznámení Twist, kdykoli chtěli.
8. Pumble (nejlepší pro malé týmy s omezeným rozpočtem)
Týmy s omezeným rozpočtem si Pumble oblíbily pro jeho neomezenou historii zpráv a základní komunikační funkce, které jsou k dispozici bez cen na úrovni podnikové úrovně.
Místo kompromisů v oblasti základních funkcí mohou malé týmy nasadit kompletní komunikační řešení, které roste s jejich potřebami. Tato alternativa ke Slacku nabízí nákladově efektivní platformu pro týmovou komunikaci s neomezenou historií zpráv, a to i v rámci bezplatného tarifu.
Na rozdíl od specializovaného přístupu Zulipu k vláknům nabízí Pumble přímočaré prostředí podobné Slacku, které se zaměřuje na základní komunikační funkce bez prémiové cenovky.
Nejlepší funkce Pumble
- Spolupracujte s externími partnery prostřednictvím přístupu pro hosty.
- Přístup ke komunikaci v mobilních aplikacích pro iOS a Android
- Formátujte zprávy pomocí funkcí formátovaného textu
- Najděte minulé konverzace pomocí komplexního vyhledávání.
- Ovládejte přerušení pomocí přizpůsobitelných oznámení
- Spojte se prostřednictvím videohovorů s možností sdílení obrazovky.
Omezení Pumble
- Omezené pokročilé funkce ve srovnání s prémiovými alternativami
- Méně integrací s nástroji třetích stran
Ceny Pumble
- Zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pumble
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí.
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pumble?
Recenze Capterra říká:
Je to v podstatě Slack, ale lepší. A placená verze má rozumné ceny, což je také fantastické.
Je to v podstatě Slack, ale lepší. A placená verze má rozumné ceny, což je také fantastické.
📖 Přečtěte si také: Alternativy Pumble pro chat a týmovou komunikaci
9. Zoom (nejlepší pro komunikaci především prostřednictvím videa)
Textové zprávy mají svá omezení – tón, emoce a nuance se při překladu často ztrácejí. Proto se konverzace přes chat mohou rychle zvrhnout v dlouhé řetězce vzájemných vysvětlování. To všechny zpomaluje.
Zoom to chápe. Klade důraz na osobní interakci, takže týmy mohou snadno přecházet z chatu na video bez jakýchkoli potíží – není třeba přepínat mezi aplikacemi ani hledat odkazy na schůzky. Zatímco Zulip se zaměřuje na strukturovaný text, Zoom volí spíše lidský přístup v reálném čase, kde hlavní roli hraje video a chat je jen užitečným pomocníkem.
Nejlepší funkce Zoom
- Prezentujte své nápady jasně díky pokročilým funkcím sdílení obrazovky.
- Vytvářejte menší diskusní skupiny s oddělenými místnostmi
- Přizpůsobte si video zážitek pomocí virtuálních pozadí
- Zaznamenávejte důležité schůzky pomocí nahrávání a přepisu
- Efektivní plánování díky integraci kalendáře
- Spolupracujte vizuálně pomocí interaktivní tabule
Omezení Zoom
- Funkce chatu nejsou tak robustní jako specializované platformy.
- Organizace konverzací může být obtížná.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoomu?
Recenzent G2 říká:
Platforma je vysoce spolehlivá, a to i pro velké schůzky, a funkce jako AI companion, breakout rooms a persistent whiteboards činí spolupráci strukturovanější a efektivnější.
Platforma je vysoce spolehlivá, a to i pro velké schůzky, a funkce jako AI companion, breakout rooms a persistent whiteboards činí spolupráci strukturovanější a efektivnější.
10. Flock (nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů)
Každá chatová konverzace končí stejným problémem: „Kdo co udělá a do kdy?“
Flock řeší tento zásadní problém spolupráce tím, že integruje nástroje pro zvýšení produktivity přímo do místa, kde probíhají konverzace. Když se chat vašeho týmu přirozeně rozšíří o ankety, úkoly a připomenutí, pracovní postup zůstane nepřerušený a odpovědnost se stane automatickou.
Flock kombinuje přímé zasílání zpráv s integrovanými nástroji pro zvýšení produktivity a vytváří tak plynulé pracovní postupy. Na rozdíl od Zulipu, který se zaměřuje na strukturované vlákno, klade Flock důraz na praktickou efektivitu. Obklopuje konverzace funkcemi zaměřenými na akci, které týmům pomáhají přejít od diskuse k realizaci bez nutnosti přepínání kontextů.
Nejlepší funkce Flock
- Spojte se tváří v tvář pomocí videokonferencí
- Vytvářejte vlastní seznamy adresátů pro cílenou komunikaci
- Koordinujte plány pomocí integrace sdíleného kalendáře
- Rychlé vyhledávání informací díky pokročilým vyhledávacím funkcím
- Automatizujte pracovní postupy pomocí vlastních příkazů se lomítkem
- Propojte se s externími nástroji díky robustním integracím
Omezení Flock
- Méně intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní než u některých konkurentů
- Mobilní zážitek neodpovídá funkcím desktopové verze
Ceny Flock
- Zdarma
- Pro: 3 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Flocku?
Snadná instalace a ovládání, téměř ve všech ohledech nevyžaduje pomoc ze strany správy. Díky rozhraní je také snadné provádět úpravy a spravovat odesílání obsahu a další věci.
Snadná instalace a ovládání, téměř ve všech ohledech nevyžaduje pomoc ze strany správy. Díky rozhraní je také snadné provádět úpravy a spravovat odesílání obsahu a další věci.
11. Google Workspace (nejlepší pro uživatele ekosystému Google)
Google usnadňuje týmovou práci tím, že chat umístil přímo do prostředí, kde se pracuje – do Gmailu, Disku, Dokumentů a Meet. To znamená méně přepínání mezi aplikacemi a více konverzací v kontextu, nikoli v náhodných izolovaných silách. Omezuje to obvyklé rozptýlení a udržuje všechny soustředěné.
Součástí tohoto nastavení je Google Chat. Je integrován do Google Workspace, takže pokud váš tým již používá nástroje Google, je to vhodná volba. Na rozdíl od strukturovanějších vláken Zulipu je Google Chat plynulý a přímočarý, což týmům umožňuje komunikovat bez narušení jejich pracovního toku.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Spouštějte videohovory Google Meet jediným kliknutím z chatu
- Sdílejte soubory na Disku a spolupracujte na nich, aniž byste museli opustit konverzaci.
- Přiřazujte a sledujte úkoly v komunikačních prostorech
- Najděte jakoukoli zprávu nebo soubor pomocí výkonných vyhledávacích funkcí Google.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí Smart Canvas a integrovaných Google Docs.
- Přístup k komunikaci na všech zařízeních díky synchronizovaným aplikacím
Omezení Google Workspace
- Méně funkcí než specializované platformy pro týmový chat
- Možnosti řazení a organizace jsou omezenější než u specializovaných nástrojů.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 3 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Recenzent G2 říká:
Hladká integrace s nástroji jako Gmail, Drive, Docs, Sheets a Meet je to, co opravdu vyniká. Umožňuje našemu týmu spolupracovat v reálném čase, ať už se jedná o přípravu dokumentů, sdílení souborů nebo plánování schůzek.
Hladká integrace s nástroji jako Gmail, Drive, Docs, Sheets a Meet je to, co opravdu vyniká. Umožňuje našemu týmu spolupracovat v reálném čase, ať už se jedná o přípravu dokumentů, sdílení souborů nebo plánování schůzek.
Najděte si ideální komunikační nástroj s ClickUp
Každá platforma má své silné stránky, ale ClickUp vyniká jako komplexní možnost pro komunikaci a spolupráci. Je to silná alternativa k Zulipu, zejména pro vzdálené týmy, vývojáře a firmy, které hledají všestranný pracovní prostor.
Na rozdíl od jednoúčelových komunikačních nástrojů ClickUp eliminuje fragmentaci, ke které dochází, když se konverzace odehrávají na jedné platformě, zatímco práce se provádí na jiné.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zažijte sílu skutečně sjednocené týmové komunikace a řízení projektů!