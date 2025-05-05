10 alternativ Pumble pro chat a týmovou komunikaci v roce 2025

Práce s týmem na dálku nabízí větší flexibilitu a lepší produktivitu, ale hlavní nevýhodou je nedostatek komunikace. Snižuje to efektivitu a má to dopad na spolupráci týmu a rozhodování. K vyřešení tohoto problému potřebujete uživatelsky přívětivý nástroj pro týmovou komunikaci.
Mnoho týmů používá Pumble, bezplatnou aplikaci pro instant messaging pro vzdálené týmy, která zefektivňuje komunikaci a produktivitu. Ale měli byste vědět, že ačkoli Pumble má mnoho cenných funkcí, má také několik problémů.
Například vyhledávací nástroj může být trochu nekonzistentní a někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek za nevyhovující. Navíc má omezené integrace a nemůžete si přizpůsobit pracovní prostor svým logem nebo barvami. Pokud tedy používáte Pumble nebo uvažujete o jeho použití pro komunikaci vzdáleného týmu, měli byste si pro své komunikační cíle prohlédnout 10 nejlepších alternativ Pumble, které jsou popsány níže.
Co byste měli hledat v alternativách k Pumble?
Při hledání alternativ k Pumble nebo aplikací pro týmovou komunikaci pro vaši organizaci byste měli zvážit několik faktorů:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Aplikace pro okamžité zasílání zpráv by měly mít intuitivní uživatelské rozhraní pro plynulý uživatelský zážitek a interní funkce okamžitého chatu.
- Reakceschopnost: Vaše online komunikační platforma by měla poskytovat okamžité upozornění na hovory a zprávy.
- Zákaznická podpora: Nedostatečná zákaznická podpora může být při přechodu mezi komunikačními platformami významnou nevýhodou.
- Přizpůsobení: Měli byste také mít možnost přizpůsobit komunikační nástroj přidáním loga týmu nebo změnou barevného motivu.
- Integrace: Zkontrolujte, které aplikace můžete integrovat s aplikací pro týmovou komunikaci, abyste mohli lépe spravovat svůj pracovní tok.
- Individuální cenové plány: Zvažte zakoupení komunikačního nástroje s individuálními cenovými plány a možnostmi škálovatelnosti podle vašich obchodních požadavků.
10 nejlepších alternativ Pumble, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je komplexní aplikace pro zasílání zpráv pro týmy, která zvyšuje produktivitu. Můžete ji používat jako aplikaci pro zasílání okamžitých zpráv, nástroj pro spolupráci a software pro správu projektů. Díky funkci ClickUp Chat View můžete během několika sekund snadno posílat zprávy kolegům pomocí @zmínek, sdílet aktualizace, diskutovat o projektech a vyměňovat si soubory pro okamžitou a živou spolupráci.
Komunikace může být náročná, když je do ní zapojeno mnoho osob, zejména pokud někteří členové týmu pracují na dálku. Je nezbytné zavést proces, který zajistí, že všichni budou informováni a budou na stejné vlně.
K vytvoření interních komunikačních plánů a pokynů můžete použít šablonu Team Communication and Meeting Matrix od ClickUp. Pomůže vám organizovat týmové konverzace a aktivity, identifikovat mezery v komunikaci a zajistit odpovědnost.
Celkově lze říci, že kombinace interního chatu, správy úkolů, sdílení souborů a nástrojů pro spolupráci činí z ClickUp ideální platformu pro koordinaci úkolů, sdílení nápadů nebo brainstorming kreativních řešení. Platforma je navíc integrována s více než 1000 aplikacemi, včetně komunikačních nástrojů jako Slack, Zoom atd., takže můžete pohodlně pracovat z jedné obrazovky.
Nejlepší funkce ClickUp
Kromě instant messagingu nabízí ClickUp všechny funkce pro zefektivnění týmové práce a zvýšení produktivity, což z něj činí jeden z nejlepších komunikačních nástrojů na pracovišti.
- @Zmínky v úkolech: Označte členy týmu přímo v úkolech pomocí @zmínek v zobrazení chatu ClickUp, abyste informovali příslušné členy týmu a zajistili, že všichni budou informováni o diskusích a aktualizacích souvisejících s úkoly.
- Whiteboard: Použijte ClickUp Whiteboard jako virtuální plátno pro brainstorming, vizualizaci nápadů a spolupráci v reálném čase. Whiteboard můžete také použít k vytváření komunikačních plánů projektů, diskusi o časových harmonogramech projektů s vaším týmem, kreslení diagramů a sdílení nápadů.
- Dokumenty: Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na dokumentech přímo v rámci platformy pomocí ClickUp Docs. Díky bohatým možnostem formátování, úpravám v reálném čase a sledování historie verzí ClickUp Docs eliminuje potřebu externích nástrojů.
- Zobrazení aktivit: Sledujte aktivity týmu pomocí zobrazení aktivit ClickUp, centralizovaného centra pro sledování aktivit týmu a pokroku v rámci úkolů, projektů a konverzací. Můžete rychle zobrazit aktualizace, komentáře a změny provedené členy týmu, což zajišťuje transparentnost a odpovědnost v rámci týmu.
- Správa úkolů: Organizujte úkoly, stanovujte priority, přidělujte odpovědnosti a efektivně sledujte pokrok. Díky pokročilým možnostem přizpůsobení zobrazení úkolů, pokročilým možnostem filtrování a automatizačním funkcím můžete efektivně spravovat své pracovní postupy a mít přehled o svých projektech.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být kvůli mnoha funkcím a možnostem přizpůsobení trochu matoucí.
- Software postrádá nativní funkci videokonferencí pro virtuální schůzky (i když můžete nahrávat obrazovky). Můžete však integrovat bezplatné platformy pro videohovory, jako je Zoom.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí čtyři cenové plány, které vyhovují každému týmu:
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Microsoft Teams
Při hledání alternativ k Pumble můžete zvážit také Microsoft Teams. Jedná se o centralizovanou platformu, kde můžete chatovat, volat a spolupracovat se svými kolegy v reálném čase, čímž se zvýší produktivita týmu.
Můžete provádět audio a video hovory, pořádat virtuální schůzky a spolupracovat na dokumentech a projektech. Díky mnoha funkcím a integracím specifickým pro podniky se Microsoft Teams stal oblíbenou volbou větších organizací.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Snadný přístup k historii týmového chatu pro procházení minulých diskusí
- Získejte 5 GB úložného prostoru v bezplatném tarifu, přičemž platící uživatelé mají možnost přístupu k úložnému prostoru od 10 GB do 1 TB.
- Využijte řadu funkcí specifických pro podniky, jako je 1 TB úložiště v cloudu a další aplikace, například Bookings, Planner a Microsoft Forms.
- Přizpůsobte si motivy a personalizujte si pracovní prostor podle svých preferencí.
Omezení Microsoft Teams
- S bezplatnou verzí můžete vést videochat pouze po dobu maximálně 30 minut.
- Nejvýhodnější tarif umožňuje pozvat do pracovního prostoru pouze 300 uživatelů, což představuje omezení pro větší týmy nebo organizace.
- Někteří uživatelé mají potíže s registrací a složitostí rozhraní.
- Mnoho z jeho funkcí vhodných pro podniky je pro menší týmy a startupy irelevantních.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
3. Google Chat
Google Chat je další dobrá aplikace pro týmovou komunikaci a jedna z nejpopulárnějších alternativ Pumble. Můžete označit členy svého týmu v důležitých zprávách nebo úkolech a označit relevantní zprávy hvězdičkou, abyste se k nim mohli později vrátit. Nabízí formátování bohatého textu a umožňuje přizpůsobené emodži a GIFy pro personalizovanou komunikaci.
V Google Chatu můžete také vytvořit samostatné prostory pro diskusi o aktualizacích projektů nebo spolupráci. Kromě toho můžete integrovat další nástroje Google Workspace, jako jsou Gmail, Drive, Kalendář a Meet, a zefektivnit tak spolupráci a produktivitu. Google Chat navíc nabízí funkce pro sdílení souborů, díky nimž můžete snadno sdílet dokumenty, tabulky a prezentace se svými kolegy.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Integrujte další aplikace pro zvýšení produktivity, jako jsou Asana, Workday a Jira.
- Vytvořte určené diskusní prostory pro konkrétní týmy a projekty
- Sdílejte soubory o velikosti až 200 MB bez problémů v Google Chatu.
- Přizpůsobte si nastavení oznámení, abyste byli informováni o nových zprávách, zmínkách nebo aktualizacích, a zajistili si tak, že vám neuniknou důležité zprávy, i když platformu aktivně nepoužíváte.
Omezení Google Chatu
- Zprávy v Google chatu mají limit 4096 znaků.
- Do diskusí o projektech nelze přidávat externí partnery.
Ceny služby Google Chat
Google Chat je zdarma pro individuální použití na chat.google.com a je součástí předplatného Workspace pro profesionální použití. Ceny předplatného Google Workspace jsou:
- Business Starter: 7,20 USD za uživatele a měsíc (1letý závazek)
- Business Standard: 14,40 USD za uživatele a měsíc (1letý závazek)
- Business Plus: 21,60 USD za uživatele a měsíc (1letý závazek)
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: 4,6/5 (42 000+ recenzí) (Google Workspace)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Skype
Další na našem seznamu alternativ Pumble je Skype, populární online komunikační platforma. Můžete ji používat pro týmové hlasové a videohovory, odesílání okamžitých zpráv a sdílení souborů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a kompatibilitě s různými platformami můžete Skype používat k plynulé komunikaci mezi zařízeními. Podporuje také sdílení obrazovky pro spolupráci v reálném čase, nahrávání hovorů a živé titulky pro zaznamenávání klíčových bodů a akčních položek.
Nejlepší funkce Skype
- Využijte bezplatný týmový chat a individuální videohovory s vysokou kvalitou zvuku a videa.
- Vyzkoušejte překlad v reálném čase pro hlasovou i textovou komunikaci.
- Využijte sdílení obrazovky pro plynulé prezentace a spolupráci
- Komunikujte pomocí funkcí, jako je sdílení fotografií a videí, živé titulky, nástroje pro kreslení a funkce pro otázky a odpovědi.
Omezení Skype
- Do skupinových hovorů lze přidat pouze 250 účastníků.
- Může být nestabilní, s nekvalitním zvukem, přerušovanými hovory a častým zamrzáním obrazovky.
Ceny Skype
- Zdarma: Forever
- Podnikání: Předplatné začíná na 3 USD za měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (443 recenzí)
5. Mattermost
Mattermost je open-source platforma pro zasílání zpráv s vlastním hostováním, navržená pro bezpečnou spolupráci týmů. Můžete ji použít pro zasílání zpráv v týmu, sdílení souborů a hlasové a videohovory. Nabízí přizpůsobitelné a škálovatelné komunikační řešení.
Díky podobnému rozhraní je jednou z nejpopulárnějších alternativ Pumble. Můžete se zapojit do osobních chatů a skupinových diskusí, používat příkazy slash, posílat vlastní emodži a GIFy a sdílet svou obrazovku pro spolupráci v reálném čase.
Nejlepší funkce Mattermost
- Vytvářejte spolupracující a automatizované pracovní postupy a obchodní procesy se sdílenými kontrolními seznamy.
- Spojte se bezpečně s externími dodavateli, partnery a dalšími zúčastněnými stranami projektu na Mattermost.
- Vyzkoušejte rozhraní podobné Slacku a Discord
Omezení Mattermost
- Je vhodnější pro provozní a technické týmy.
- Má omezené možnosti aplikací a pluginů.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Profesionální: 10 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (328 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (151 recenzí)
6. Troop Messenger
Troop Messenger je výkonný komunikační software pro obchodní týmy a jedna z nejúčinnějších alternativ Pumble, která si klade za cíl zlepšit týmovou práci a efektivitu. Troop Messenger můžete použít pro individuální konverzace s členy týmu, posílání zpráv sobě samému, sdílení hlasových poznámek ve skupinovém chatu a hromadné zasílání zpráv.
Můžete také vytvořit soukromé chatovací okno pro důvěrné konverzace. Umožňuje vám odvolat zprávy, nastavit připomenutí pro pozdější odpověď a nahrávat obrazovky. Kromě toho můžete iniciovat skupinové chaty pro diskusi o projektech, přidávat poznámky a automaticky mazat zprávy.
Uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelné funkce aplikace Troop Messenger vyhovují různým potřebám týmů, což z ní činí oblíbenou volbu pro organizace podporující efektivní týmovou práci.
Nejlepší funkce Troop Messenger
- Zajistěte bezpečnost pracovních konverzací pomocí šifrování typu end-to-end.
- Vedejte soukromé konverzace v anonymním chatovacím režimu ve funkci okna burnout.
- Odesílejte zvukové zprávy podobně jako běžné telefonní zprávy.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Neexistuje možnost nahrávat schůzky.
- Integrace jsou omezené
Ceny Troop Messenger
- Premium: 2,5 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 5 $ měsíčně
- Superior: 9 $ za uživatele/měsíc
- On-premise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (71 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (15 recenzí)
7. SnapComms
SnapComms je komplexní online komunikační platforma pro přizpůsobení komunikačních strategií, jako jsou interní komunikace, komunikace v oblasti lidských zdrojů, IT a nouzová komunikace.
Můžete psát zprávy od začátku nebo použít komunikační šablony. Díky funkci digitálního značení můžete velké obrazovky přeměnit na nástěnky. Nabízí také další funkce, jako jsou upozornění na ploše, spořiče obrazovky, rolovací tickery, kvízy a průzkumy.
Nejlepší funkce SnapComms
- Používejte jej na více zařízeních pro plynulý přístup.
- Zapojte se do diagonální komunikace mezi různými týmy pro lepší spolupráci.
- Využijte výkonnostní panely a podrobné nástroje pro reporting k sledování účinnosti vašich komunikačních strategií.
Omezení SnapComms
- Platforma se aktualizuje automaticky, což ztěžuje sledování změn ve funkcích.
- Jeho mobilní rozhraní není nejlepší.
Ceny SnapComms
- Informace: Individuální ceny
- Engage: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SnapComms
- G2: 4,7/5 (60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (nedostatek recenzí)
8. Discord
Discord je univerzální komunikační platforma známá svou živou komunitou a bohatými funkcemi. Nabízí textový, hlasový a video chat, což ji činí ideální jak pro neformální konverzace, tak pro organizované skupinové diskuse.
Můžete využít jeho přizpůsobitelné servery a kanály k vytvoření vyhrazených prostorů pro různá témata a zájmy. Jeho integrace s herními platformami a rozsáhlá podpora botů dále zvyšuje jeho atraktivitu, což z něj činí ideální platformu pro hráče, komunity a malé podniky, kde mohou navazovat kontakty, spolupracovat a socializovat se.
Nejlepší funkce Discord
- Vynikněte díky funkci Discord, která je dostupná pouze na pozvání a umožňuje vám vytvářet soukromé skupiny s omezeným přístupem prostřednictvím pozvánkových odkazů od správců týmu.
- Efektivně organizujte komunikaci vytvářením tematických kanálů pro různé předměty v rámci Discord.
- Zapojte se do veřejných hlasových hovorů a podporujte spontánní spolupráci pomocí hlasových kanálů Discord, které usnadňují komunikaci mezi členy týmu v reálném čase.
Omezení Discord
- Je vhodnější pro budování komunit na sociálních médiích než pro týmovou komunikaci.
- Přístup k historii zpráv může být obtížný
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $ měsíčně
- Nitro Classic: 4,99 $ měsíčně
- Server Boosting: 4,99 $ měsíčně
- Nitro: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (240 recenzí)
9. Chanty
Chanty je uživatelsky přívětivá platforma pro týmovou komunikaci a spolupráci, která zjednodušuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu. Umožňuje vám odesílat okamžité zprávy a soubory, přiřazovat úkoly z jakékoli zprávy, vytvářet nové úkoly a nastavovat priority úkolů, aby byli členové vašeho týmu na stejné vlně.
Můžete také vytvořit různé kanály pro konkrétní úkoly a navrhnout pracovní postupy k jejich splnění. Chanty navíc podporuje sdílení obrazovky v reálném čase pro lepší spolupráci. Můžete jej použít ke snížení množství e-mailů a k vytvoření produktivnějšího pracovního prostředí.
Nejlepší funkce Chanty
- Snadné vyhledávání členů týmu pro přístup k historii zpráv
- Připněte důležité zprávy a snadno přejmenujte konverzace související s projekty.
- Sdílejte obsah sociálních médií bez problémů
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí zobrazení Kanban tabule.
- Efektivně organizujte, přidělujte a sledujte úkoly v rámci platformy díky integrovaným funkcím správy úkolů Chanty.
Omezení Chanty
- Zákaznická podpora může být pomalá
- Nabízí omezené integrace aplikací.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 3 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (41 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (34 recenzí)
10. Slack
Slack je další oblíbený nástroj pro týmovou komunikaci a správu práce pro organizace všech velikostí. Poskytuje inteligentní nástroje pro zasílání zpráv a sdílení souborů a podporuje integraci s různými aplikacemi pro zvýšení produktivity.
K organizaci týmových diskusí můžete využít přizpůsobitelné kanály a vlákna aplikace Slack. Navíc můžete snadno komunikovat s dodavateli nebo agenturami tím, že je pozvete k konkrétním diskusím pomocí Slack Connect.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace pro konkrétní projekty nebo oddělení pomocí kanálů ve Slacku, které slouží jako vyhrazené prostory.
- Využijte funkci Huddle od Slacku v rámci kanálů k komunikaci prostřednictvím audio nebo video hovorů a sdílení obrazovek.
- Hladce se připojujte k různým nástrojům a softwaru díky rozsáhlé integraci aplikací, které podporují platformy jako Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams a další.
Omezení Slacku
- V rámci bezplatného tarifu se zprávy, soubory a konverzace starší než 90 dní automaticky skryjí.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $ za uživatele a měsíc
- Business+: 15 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Slack AI je k dispozici za individuální cenu nad rámec každého tarifu.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
