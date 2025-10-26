10 nejlepších alternativ ShotGrid pro kreativní řízení projektů v roce 2025

Vzhledem k tomu, že kreativní pracovní postupy se stávají složitějšími a termíny se zkracují, týmy potřebují nástroje pro správu projektů, které jsou flexibilní, intuitivní a navržené tak, aby podporovaly plynulou spolupráci a schvalování.
Ačkoli je ShotGrid robustním řešením, nemusí být vhodný pro každý tým, zejména pro ty, které hledají modernější rozhraní, snadnější zapojení nebo širší možnosti přizpůsobení.
V tomto blogu jsme pro vás vybrali nejlepší alternativy k ShotGrid – ideální pro kreativní týmy, které chtějí stejné výkonné funkce s přizpůsobivějším uživatelským prostředím.
Nejlepší alternativy ShotGridu v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|*Ceny
|ClickUp
|• Umělá inteligence napříč úkoly, dokumenty a aktualizacemi • ClickUp Docs, Whiteboards, Dashboards na jednom místě • Automatizace a šablony pro opakovatelné pracovní postupy
|Funkčně propojené kreativní týmy, které chtějí mít projekty, aktiva, nástroje AI a automatizace a správu znalostí na jednom místě.
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Prism Pipeline
|• Sledování aktiv a kontrola verzí • Flexibilita open source a šablony pipeline • Podpora různých operačních systémů
|Týmy zabývající se vizuálními efekty a 3D animacemi, které potřebují kontrolu nad procesy v rámci DCC
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 22 USD/měsíc na uživatele.
|Frame. io
|• Komentáře s přesností na snímek a poznámky na obrazovce • Automatické verzování a porovnávání • Bezpečné sdílení s oprávněními a vodoznaky
|Video týmy, které potřebují rychlou a přesnou zpětnou vazbu od klientů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc na člena.
|ftrack
|• Sledování produkce pomocí časových os a závislostí • Integrovaná kontrola s okamžitou zpětnou vazbou • Zobrazení ve stylu Ganttova diagramu a řídicí panely pro studia
|Studia, která chtějí komplexní sledování a kontrolu produkce
|Placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|Krock
|• Vizuální pipeline a recenze storyboardů • Zpětná vazba k jednotlivým snímkům videa, obrázků a PDF • Klientské portály s odkazy pro sdílení s logem značky
|Agentury a týmy pro tvorbu storyboardů, které chtějí recenze zaměřené především na vizuální stránku
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD/měsíc na uživatele.
|ReviewStudio
|• Přesné značky ve videích, obrázcích, souborech PDF a webových stránkách • Porovnání verzí vedle sebe pro rychlejší schvalování
|Kreativní týmy, které potřebují strukturované schvalování napříč médii
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Cage
|• Komentáře na úrovni pixelů k videím, obrázkům a souborům PDF • Přeměňte zpětnou vazbu na přiřaditelné úkoly • Schvalovací a podpisové pracovní postupy s historií
|Designově náročné prodejní a kreativní týmy, které potřebují schválení od klientů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 USD/měsíc na uživatele.
|Monday. com
|• Přizpůsobitelné tabule a připravené šablony • Automatizace, formuláře a aktualizace v reálném čase • Dashboardy pro vysokou úroveň přehlednosti
|Týmy, které chtějí flexibilní vizuální plánování bez náročného nastavování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 USD/měsíc za jedno místo.
|Trello
|• Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop • Kontrolní seznamy karet, termíny splnění a přílohy • Vylepšení pro kalendáře, zobrazení a další funkce
|Malé týmy a freelanceri, kteří chtějí jednoduché sledování úkolů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 USD/měsíc na uživatele.
|Wrike
|• Detekce rizik a stanovení priorit pomocí umělé inteligence • Žádosti, schvalování a závislosti • Ganttovy diagramy, pracovní zátěž a přehledové panely
|Střední a velké organizace koordinující komplexní práci napříč týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
Proč zvolit alternativy ShotGrid?
ShotGrid ne vždy vyhovuje měnícím se potřebám menších týmů nebo týmů, které hledají větší flexibilitu. Zde je několik důvodů, proč mnoho kreativních týmů hledá alternativy:
- Náročné osvojení: Složité rozhraní a technické nastavení ShotGridu mohou zpomalit zapracování, zejména u menších nebo netechnických týmů.
- Vysoké náklady: Ceny často vyhovují velkým studiím, ale mohou být příliš vysoké pro nezávislé týmy, freelancery nebo agentury s omezeným rozpočtem.
- Pevné pracovní postupy: ShotGrid je navržen především pro filmové, VFX a animační projekty, a proto se může jevit jako nepružný pro týmy s rozmanitějšími nebo hybridními procesy.
- Omezená uživatelská zkušenost: Rozhraní může působit zastarale a neintuitivně, což má dopad na každodenní efektivitu a kreativní dynamiku.
- Silná závislost na přizpůsobení: Mnoho týmů zjistilo, že potřebují technické odborníky nebo vlastní skripty, aby platforma vyhovovala jejich potřebám.
- Nyní existují lepší možnosti: Novější nástroje nabízejí moderní uživatelské rozhraní, integrovanou spolupráci na pracovišti, cloudové funkce a snadnou integraci, a to bez nákladů spojených s ShotGrid.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy ShotGrid, které můžete použít
Jste připraveni začít? Prozkoumejte tyto pečlivě vybrané řešení pro správu projektů, které můžete použít místo ShotGrid:
1. ClickUp (nejlepší pro sledování projektů a spolupráci)
Pokud práce vašeho kreativního týmu probíhá v chaotických vláknech Slacku, roztříštěných dokumentech Google Docs a e-mailech typu „Kde je nejnovější soubor?“, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je momentem jasnosti, na který jste čekali.
Je navržen nejen pro projektové manažery, ale také pro designéry, editory videa, copywritery a umělecké ředitele, kteří potřebují pracovní prostor, který se pohybuje stejně rychle jako oni. Organizace jako Sequeent centralizovaly svou práci a díky ClickUp zvýšily produktivitu o 50 %.
Centrum pro správu designových projektů ClickUp je přizpůsobeno kreativním týmům, které musí zvládat více klientů, krátké termíny a nekonečné zpětné vazby. Umožňuje vám vytvářet přehledné pracovní postupy, vizualizovat projekty od zadání po dodání a spolupracovat v reálném čase – bez neustálého přepínání mezi záložkami nebo hledání nejnovější verze.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete spravovat kreativní práci a vytvářet knihovnu aktiv v ClickUp 👇
A s balíkem ClickUp Project Management získáte flexibilitu při navrhování svých procesů – ať už se jedná o správu animačních projektů, postprodukci, recenze herních aktiv nebo spouštění kampaní.
Získáte také úplnou kontrolu nad tím, jak projekty postupují – od „konceptu“ až po „konečné dodání“ (nebo „klient si to zase rozmyslel“). Můžete přizpůsobit stavy úkolů, přiřadit priority, přidat závislosti a dokonce nastavit automatizace ClickUp pro zpracování opakujících se kroků. Ať už má váš proces vývoje nebo výroby videoher dva nebo dvacet kroků, vždy se hodí.
⭐ Bonus
Uživatelé získávají nejkomplexnější pracovní AI na světě s ClickUp AI. Kompletně eliminuje rozptýlení AI tím, že řeší všechny potřeby moderních znalostních pracovníků v oblasti AI.
Od AI agentů přes automatizace až po přístup k prémiovým externím AI modelům přímo z pracovního prostoru ClickUp, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, už nikdy nebudete muset přepínat mezi aplikacemi nebo hledat kontext. Zde je několik příkladů, jak mohou AI funkce v ClickUp pomoci s kreativními projekty:
- Analyzujte požadavky projektu a automaticky generujte úkoly, přiřazujte je správným členům týmu a stanovujte termíny na základě pracovní zátěže a priorit pomocí automatizací ClickUp a AI agentů. Automatizujte rutinní akce, jako je přesun úkolů mezi fázemi, zasílání připomínek nebo aktualizace stavů, aby se kreativní týmy mohly věnovat hodnotnější práci.
- Generujte nápady, osnovy a návrhy obsahu pro blogy, kampaně nebo kreativní briefy a urychlete tak kreativní proces pomocí ClickUp Brain.
- Přepisujte diskuse, shrňte klíčové body a zaznamenávejte úkoly z jednání, aby všichni byli v obraze, pomocí ClickUp AI Notetaker.
- Rychle najděte relevantní aktiva, minulé projekty nebo referenční materiály, abyste zachovali konzistenci a mohli znovu použít nápady pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX, abyste mohli přirozeně mluvit a přiřazovat úkoly, zaznamenávat své nápady nebo vytvářet návrhy dokumentů a zachovat tak plný kontext, protože Brain MAX zná vaše projekty, tým a soubory v ClickUp a dalších nástrojích.
Zde je ukázka ClickUp Brain v akci👇
Vytvořte různé zobrazení ClickUp pro svůj pracovní postup – například Kanbanovou tabuli pro svůj designový tým, Ganttův diagram pro svého producenta a jednoduchý seznam úkolů pro freelancery – aby každý mohl pracovat tak, jak chce, aniž by narušil systém.
ClickUp Docs vám umožňuje psát, organizovat a sdílet kreativní briefy přímo ve vašem pracovním prostoru – propojit je s úkoly, přiřadit členy týmu a komentovat v reálném čase. Je ideální pro vše od návrhů scénářů po brandové příručky, s bohatými možnostmi úprav textu, kontrolními seznamy a vloženými médii.
Přemýšlíte o nové kampani nebo plánujete cestu postavy?
ClickUp Whiteboards poskytuje vašemu týmu vizuální hřiště, kde můžete přetahovat, skicovat, plánovat a nahlas přemýšlet – aniž byste museli opustit platformu. Můžete okamžitě proměnit poznámkové lístky v úkoly, přiřadit jim vlastníky a udržet tok od nápadu k realizaci.
Je to obzvláště užitečné pro prezentaci konceptů klientům nebo plánování vizuálů během předprodukční fáze.
Díky ClickUp Time Tracking mohou designéři a redaktoři nativně zaznamenávat hodiny strávené každým úkolem a projektoví manažeři konečně mohou přestat používat tři různé aplikace k řízení jednoho projektu. Můžete si stanovit cíle, sledovat pokrok ve vztahu k milníkům a vizualizovat, jak projekty postupují ve vztahu k termínům nebo rozpočtům.
Potřebujete sledovat fakturovatelný a nefakturovatelný čas? I to je pokryto.
Pomocí integrace ClickUp s Figma, Adobe Creative Cloud, InVision a dalšími můžete připojit designové soubory, vložit živé náhledy do úkolů a shromažďovat zpětnou vazbu na jednom místě. Designéři nemusí přerušovat svou práci, aby informovali tým, a projektoví manažeři se nemusí neustále ptát: „Je to už hotové?“
Nejlepší funkce ClickUp
- Omezte přístup pomocí pokročilých ovládacích prvků ochrany soukromí a oprávnění založených na rolích.
- Sdílejte veřejné nebo soukromé odkazy na úkoly, dokumenty a řídicí panely.
- Plánujte kapacitu pomocí správy pracovní zátěže a odhadů času.
- Synchronizujte svůj kalendář Google a kalendář Outlook s kalendářem ClickUp, abyste měli přehled o svých schůzkách a plánech.
- Nahrávejte průchody obrazovkou pomocí nativní funkce nahrávání obrazovky v úkolech ClickUp Clips.
- Naplánujte opakující se úkoly s flexibilními možnostmi opakování.
- Snadno importujte data z nástrojů jako Asana, Trello, Jira a Excel.
Omezení ClickUp
- Platforma může na první pohled působit nepřehledně, zejména pro týmy, které se zaměřují na přechod od základnějších nástrojů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a správu projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a správu projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Docs se přímo propojuje s úkoly, takže váš návrhový brief není jen souborem, ale živým dokumentem spojeným s konkrétní prací.
2. Prism Pipeline (nejlepší pro týmy zabývající se 3D a VFX produkcí)
Prism Pipeline je lehké řešení zaměřené na umělce, které vnáší pořádek do všech vašich mediálních projektů. Tiše organizuje aktiva, zpracovává verzování a zapojuje se do vašich stávajících nástrojů – poskytuje praktickou správu digitálních aktiv spolu s vaším softwarem pro správu projektů.
Je speciálně navržen pro CG pipeline v Maya, Blender, Houdini, Nuke a Unreal a přidává strukturu k tvorbě nápadů, správě souborů, kontrole verzí a renderování, aniž by vyžadoval doktorát v oblasti vývoje pipeline. Je založen na open source a vyrostl v nástroj připravený pro produkci, kterému důvěřují nezávislé týmy i větší VFX studia, včetně těch, které pracují na filmových a televizních produkcích.
Pro týmy, které potřebují jasnou vizuální komunikaci, podporuje Prism pracovní postupy pro kontrolu a schvalování a integrovanou správu úkolů v rámci DCC, takže můžete řídit kreativní týmy bez neustálého přepínání mezi nástroji.
Nejlepší funkce Prism Pipeline
- Organizujte mediální soubory a verze automaticky pomocí inteligentních konvencí pojmenování a strukturovaných složek.
- Přiřazujte a spravujte úkoly přímo v DCC (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal)
- Prohlížejte si práci ve vestavěném přehrávači médií s poznámkami a komentáři pro interní zpětnou vazbu.
- Spolupracujte napříč operačními systémy díky podpoře Windows, Mac a Linux.
- Přizpůsobte si pracovní postupy díky flexibilitě open source pro interní rozšíření a nástroje.
Omezení Prism Pipeline
- Nenabízí tradiční nástroje pro správu projektů, jako jsou časové osy nebo zprávy o pracovní zátěži.
- Může působit částečně zaměřeně na vývojáře, zejména pro týmy bez technického vedoucího.
Ceny Prism Pipeline
- Zdarma
- Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Pro: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Prism Pipeline
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Prism Pipeline?
Recenzent na Redditu říká:
Sám používám Prism už několik let doma a funguje naprosto spolehlivě.
Sám používám Prism už několik let doma a funguje naprosto spolehlivě.
👀 Věděli jste, že... VFX ve filmu Avengers: Endgame zahrnovalo více než 2 500 záběrů s vizuálními efekty, na kterých spolupracovalo několik studií na různých kontinentech.
3. Frame. io (nejlepší pro kontrolu videa a rychlou zpětnou vazbu od klientů)
Termíny nečekají na e-mailové konverzace. A Frame. io existuje právě proto, aby vám s tímto problémem pomohl.
Je určen pro kreativce, kteří pracují s videem a nemohou si dovolit ztrácet čas čekáním na schválení, prohledáváním zpráv ve Slacku nebo vysvětlováním už po páté, která verze je „final_final3. mp4“. (Ano, všichni jsme to zažili. )
Frame. io používají editoři, producenti, motion designéři i klienti – a lze jej připojit přímo k vašemu editačnímu a zábavnímu softwaru, takže zrychlená zpětná vazba zůstává přímo tam, kde se práce odehrává.
Nejlepší funkce Frame.io
- Okamžitě nahrávejte a organizujte záběry pomocí cloudového úložiště optimalizovaného pro videa ve vysokém rozlišení.
- Získejte přesnou zpětnou vazbu k online korekturnímu softwaru díky komentářům s přesností na snímek a poznámkám na obrazovce (už žádné hádání „která část?“).
- Automaticky převádějte média pro plynulé přehrávání v prohlížeči a zároveň zachovejte zdrojové soubory neporušené pro finální dodání.
- Integrujte přímo s aplikacemi Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects a DaVinci Resolve pro plynulé kontroly v časové ose.
- Spravujte verze automaticky a udržujte přehlednou historii revizí pro rychlou orientaci.
- Ovládejte přístup pomocí oprávnění, vodoznaků a ochrany heslem pro obsah určený klientům.
- Spolupracujte v reálném čase se zainteresovanými stranami odkudkoli – na počítači, mobilním zařízení nebo dokonce iPadu.
Omezení Frame. io
- Nejvhodnější pro video týmy; méně užitečné pro širší plánování kreativních projektů.
- Bezplatný tarif může být pro týmy s velkými mediálními soubory nebo náročným cyklem revizí příliš omezující.
Ceny Frame.io
- Zdarma
- Pro: 15 $/člen + daň
- Tým: 25 $/člen + daň
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Frame.io
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frame.io?
Recenzent Capterra říká:
Myslím, že můj pohled na používání Frame je trochu unikátní, protože jej nepoužívám přímo k tvorbě, ale používám jej ke sdílení a prezentaci kreativních konceptů svým klientům a pro tento účel je to fantastický nástroj. Je tak snadné prezentovat a udržovat pořádek.
Myslím, že můj pohled na používání Frame je trochu unikátní, protože jej nepoužívám přímo k tvorbě, ale používám jej ke sdílení a prezentaci kreativních konceptů svým klientům a pro tento účel je to fantastický nástroj. Je tak snadné prezentovat a udržovat pořádek.
👀 Věděli jste, že: Film Mad Max: Fury Road natočil přes 480 hodin surového materiálu – pro dvouhodinový film. To je poměr natáčení asi 240:1, jeden z nejvyšších v moderní filmové historii. Střihači byli měsíce zavaleni denními záběry.
4. ftrack (nejlepší pro komplexní sledování kreativní produkce)
Ftrack, navržený s ohledem na týmy zabývající se vizuálními efekty, animací a postprodukcí, kombinuje sledování produkce, kontrolu a spolupráci týmu v jedné strukturované platformě. Je navržen tak, aby rozuměl tomu, jak kreativci pracují.
ftrack, který již používají renomovaná studia, včetně dodavatelů Netflixu, vnáší jasnost do složitých procesů. Umožňuje producentům a umělcům vidět, kdo co dělá, kdy je to hotové a jak to zapadá do celkového obrazu, bez typického chaosu kreativního plánování.
A je škálovatelný – od malých interních týmů až po plnohodnotná vzdálená studia.
Nejlepší funkce ftrack
- Sledujte různé úkoly a aktiva v rámci produkčního procesu se zaměřením na podrobné časové osy a závislosti.
- Prohlížejte média v prohlížeči s okamžitou zpětnou vazbou a porovnáním verzí.
- Spolupracujte napříč týmy pomocí poznámek, aktualizací stavu a oznámení spojených s fázemi projektu.
- Vizualizujte průběh projektu pomocí časových os ve stylu Ganttových diagramů a dashboardů přizpůsobených pro správu kreativních pracovních postupů.
- Integrujte nástroje DCC, jako jsou Maya, Nuke a After Effects, aby umělci mohli pracovat bez přerušení.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí rozhraní Python API a integrací pro pokročilé přizpůsobení.
Omezení ftrack
- Může být příliš náročné pro menší týmy, které nepotřebují podrobné sledování na úrovni produkce.
- Ceny mohou být pro nezávislá studia nebo freelancery, kteří teprve začínají, příliš vysoké.
Ceny ftrack
- Recenze: 10 $/měsíc na uživatele
- Studio: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ftrack
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o ftracku skuteční uživatelé?
Recenzent Capterra říká:
Dobrá viditelnost zdrojů a přehled úkolů. Líbí se mi, že je možné mnoho věcí přizpůsobit a upravit podle různých potřeb. Dobré rozhraní.
Dobrá viditelnost zdrojů a přehled úkolů. Líbí se mi, že je možné mnoho věcí přizpůsobit a upravit podle různých potřeb. Dobré rozhraní.
👀 Věděli jste, že: 20 % produktových manažerů uvádí neorganizovanost jako největší překážku produktivity – výzvu, které tvůrčí týmy v postprodukci a VFX často čelí při správě složitých pracovních postupů.
5. Krock (nejlepší pro kreativní agentury a spolupráci na storyboardech)
Krock, vytvořený s ohledem na agentury, producenty videa, ilustrátory a tvůrce storyboardů, zjednodušuje kreativní recenze, aniž by uživatele zahlcoval přílišným množstvím tlačítek a ovladačů.
Vyniká, když jsou vizuální prvky a pracovní postupy schvalování klientů jádrem vašich procesů. Představte si ji jako platformu zaměřenou na vizuální prvky, kde časové osy, vlákna zpětné vazby a přiřazování úkolů fungují společně, bez chaosu.
Můžete vytvářet vlastní pipeline, sdílet aktiva, získávat zpětnou vazbu k jednotlivým snímkům a udržovat klienty v obraze bez nekonečných e-mailových smyček.
Nejlepší funkce Krock
- Vytvářejte vizuální procesy přizpůsobené fázím kreativních projektů, od návrhů až po dodání, v uživatelsky přívětivém rozhraní.
- Shromažďujte přesnou zpětnou vazbu k videím, obrázkům, souborům PDF a šablonám storyboardů.
- Přiřazujte úkoly a spravujte úkoly přímo vedle vizuálních aktiv.
- Snadno sdílejte s klienty pomocí značkových portálů a odkazů chráněných heslem.
- Sledujte verze automaticky pomocí srovnání vedle sebe.
- Spolupracujte v reálném čase s klienty, kolegy a freelancery.
Omezení Krock
- Není ideální pro velké produkční procesy nebo technické integrace.
- Mobilní funkce jsou omezené – nejlepší zážitek nabízí desktopová verze.
Ceny Krock
- Zdarma
- Pro: 14 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 400 $/měsíc
Hodnocení a recenze Krock
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Krocku?
Recenzent na Redditu říká:
Zlepšila spolupráci mezi členy týmu a externími zákazníky. Naši kolegové chválili platformu za její robustní funkce sledování projektů a zpětné vazby.
Zlepšila spolupráci mezi členy týmu a externími zákazníky. Naši kolegové chválili platformu za její robustní funkce sledování projektů a zpětné vazby.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady stane poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli poháněnou umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
6. ReviewStudio (nejlepší pro kreativní recenze a schvalování klientů)
Pokud je váš projekt zaplaven zpětnou vazbou roztroušenou v e-mailech, vláknech Slacku a poznámkách na monitoru, ReviewStudio vám může pomoci. Je vytvořeno pro týmy, které potřebují strukturované kreativní recenze s kontrolou verzí pro všechny své mediální projekty bez zbytečných doplňků pro správu projektů.
ReviewStudio se plně zaměřuje na pomoc kreativcům, agenturám a video týmům při shromažďování, organizování a reagování na zpětnou vazbu. Funguje napříč různými typy médií – nahrávejte videa, obrázky, soubory PDF, dokonce i webové stránky – a proměňuje chaotickou výměnu informací v přehledné kontextové konverzace.
Místo hádání, co klient myslel tím, že „to má být výrazné“, získáte vizuální komentáře s časovým razítkem a nástroje pro označování, které nenechávají žádný prostor pro nejasnosti. A protože se nesnaží být vším, je lehký a rychlý, snadno použitelný pro klienty, i když nejsou technicky zdatní.
Nejlepší funkce ReviewStudio
- Shromažďujte vizuální zpětnou vazbu k videím, souborům PDF, obrázkům a webovým stránkám pomocí přesných nástrojů pro označování.
- Porovnejte verze vedle sebe pro rychlejší schvalování a kontext.
- Sledujte fáze revize pomocí aktualizací stavu a přiřazení recenzentů.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí rolí, oprávnění a brandingu.
- Sdílejte snadno s klienty prostřednictvím zabezpečených odkazů – není nutné se přihlašovat.
- Získejte oznámení v reálném čase, aby nikdo nezmeškal cyklus revize.
Omezení ReviewStudio
- Zaměřuje se výhradně na proces kontroly/schvalování – neobsahuje žádné integrované nástroje pro správu úkolů nebo projektů.
- Rozhraní může působit trochu zastarale na týmy zvyklé na moderní dashboardy.
Ceny ReviewStudio
- Starter: Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Recenze a hodnocení studia
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ReviewStudio?
Recenzent G2 říká:
Review studio je opravdu jednoduché na používání. Všechny funkce, které potřebujeme, jsou v tomto skvělém nástroji. Naši klienti ho schvalují na 100 %. Je to opravdu nejlepší nástroj, který jsem kdy používal pro komunikaci s klienty. Používáme ho každý den a na každém projektu (CGI nebo animace).
Review studio je opravdu jednoduché na používání. Všechny funkce, které potřebujeme, jsou v tomto skvělém nástroji. Naši klienti ho schvalují na 100 %. Je to opravdu nejlepší nástroj, který jsem kdy používal pro komunikaci s klienty. Používáme ho každý den a na každém projektu (CGI nebo animace).
7. Cage (nejlepší pro spolupráci na vizuálních prodejních aktivech a zpětnou vazbu od klientů)
Pro prodejní týmy, které pracují s materiály s velkým podílem designu, jako jsou prezentační materiály, značkové nabídky nebo videoukázky, je nezbytný nástroj, který zjednodušuje vizuální zpětnou vazbu. Právě v tom pomáhá Cage.
Funguje jako centrální uzel, kde interní týmy a klienti mohou bez jakýchkoli nejasností prohlížet, komentovat a schvalovat vizuální obsah. Na rozdíl od tradičních CRM nebo správců úkolů se Cage daří ve vizuálně orientovaném pracovním postupu, kde jasnost a rychlá iterace posouvají obchod vpřed.
Nejlepší funkce Cage
- Komentujte přímo videa, soubory PDF a obrázky pomocí poznámek s pixelovou přesností.
- Přiřazujte úkoly z komentářů k zpětné vazbě designérům nebo obchodním zástupcům.
- Sledujte změny a schválení pomocí historie verzí a schvalovacích pracovních postupů.
- Pozvěte klienty nebo zainteresované strany, aniž byste vyžadovali účet
- Centralizujte vizuální diskuse a aktualizace v jediném sledovatelném vlákně.
- Integrujte se Slackem, Google Drive, Adobe Creative Cloud a dalšími aplikacemi.
Omezení klece
- Méně efektivní pro prodejní týmy zaměřené na textovou komunikaci nebo telefonické hovory.
- Omezené automatizační a pipeline nástroje, které se nejlépe používají společně s prodejní platformou.
Ceny Cage
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cage skuteční uživatelé?
Recenzent G2 říká:
Cage je velmi užitečný pro dohled nad řízením projektů a přidělování úkolů jednotlivým členům vašeho týmu. Pomůže vám dodržovat termíny tím, že rozdělí projekty na menší úkoly a zajistí, aby všichni byli v obraze.
Cage je velmi užitečný pro dohled nad řízením projektů a přidělování úkolů jednotlivým členům vašeho týmu. Pomůže vám dodržovat termíny tím, že rozdělí projekty na menší úkoly a zajistí, aby všichni byli v obraze.
🧠 Zajímavost: Očekává se, že umělá inteligence bude zpracovávat až 80 % úkolů v rámci projektového řízení, díky čemuž budou nástroje podporující automatizaci a kreativní pracovní postupy důležitější než kdy dříve.
8. Monday. com (nejlepší pro vizuální plánování úkolů s flexibilními šablonami)
Monday.com poskytuje týmům skutečný přehled – ne ten, který je skrytý v záložkách a grafech, ale ten, který ukazuje, co se děje a kdo co dělá.
Je to obzvláště užitečné pro kreativní týmy, které současně zvládají produkční plány filmů, kalendáře obsahu a spouštění kampaní. Díky přizpůsobitelným tabulkám můžete nastavit pipeline pro postprodukční fázi, nástroj pro sledování úprav videa nebo proces kontroly obsahu – a to bez nutnosti začínat od nuly.
A to nejlepší? Je přístupný jak pro plánovače, tak pro kreativce.
Ačkoli není vytvořen speciálně pro kreativní zpětnou vazbu nebo správu verzí, dobře spolupracuje s jinými nástroji. Přidejte časové osy, automatizaci, formuláře a řídicí panely a získáte spolehlivé operační centrum pro týmy, které mají rády strukturu bez přísných pravidel.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte vizuální tabule pro správu projektů, úkolů, časových os a stavů.
- Přizpůsobte šablony pro týmy zabývající se grafickým designem, marketingem, videem nebo produkcí.
- Sledujte pokrok pomocí sloupců stavu, automatizací a aktualizací v reálném čase.
- Spolupracujte v kontextu s přílohami souborů, komentáři a kontrolními seznamy.
- Snadná integrace s nástroji jako Slack, Adobe CC, Google Drive a Dropbox.
- Vytvářejte dashboardy pro přehledné zobrazení více projektů
Omezení Monday.com
- Chybí vestavěné nástroje pro kreativní korektury nebo zpětnou vazbu s přesností na snímek.
- Může být přetížený, pokud je přidáno příliš mnoho automatizací nebo sloupců.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 19 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Recenzent G2 říká:
Platforma je krásně intuitivní, vysoce přizpůsobitelná a skutečně pomáhá udržet všechny na stejné vlně – od sledování denních úkolů až po dlouhodobé plánování projektů.
Platforma je krásně intuitivní, vysoce přizpůsobitelná a skutečně pomáhá udržet všechny na stejné vlně – od sledování denních úkolů až po dlouhodobé plánování projektů.
🧠 Zajímavost: Více než 85 % dnešních podniků využívá k řízení projektů a provozu proprietární software.
9. Trello (nejlepší pro jednoduché sledování úkolů pomocí vizuálních tabulek)
Trello udržuje věci jednoduché. Pokud váš tým hledá nástroj, jehož naučení nebo konfigurace nezabere hodiny, kanbanové tabule Trello jsou přímočaré a dají se snadno pochopit hned od prvního dne.
Je ideální pro malé kreativní týmy, freelancery nebo studia, které potřebují sledovat, kdo co a kdy dělá. Každá karta může obsahovat kontrolní seznamy, termíny, přílohy (například návrhy designu nebo návrhy videí) a konverzace, takže zpětná vazba zůstává tam, kde se pracuje. Je vizuální, snadno se ovládá pomocí drag-and-drop a není přetížená funkcemi, které nikdy nepoužijete.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte projekty pomocí intuitivních tabulek a seznamů s funkcí drag-and-drop.
- Připojte aktiva a uchovávejte zpětnou vazbu přímo na kartách úkolů.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, zmínek a kontrolních seznamů.
- Automatizujte úkoly pomocí integrované automatizace Butler.
- Využijte šablony přizpůsobené pro designové projekty, kalendáře mediálního obsahu a kreativní recenze.
- Nasazení Power-Ups pro přizpůsobení moderního pracovního postupu při práci s videem
Omezení Trello
- Omezená struktura pro týmy, které potřebují podrobnou správu digitálních zkušeností, pracovní postupy nebo schvalovací kroky.
- Power-Ups mohou být nezbytné, ale mnoho z nich vyžaduje placené tarify, aby bylo možné je plně využívat.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent G2 říká:
Příjemné používání. Uživatelské rozhraní je příjemné na pohled.
Příjemné používání. Uživatelské rozhraní je příjemné na pohled.
10. Wrike (nejlepší pro správu složitých prodejních projektů a předávání úkolů ve velkém měřítku)
Správa velkoobjemového nebo vícestupňového prodejního procesu často zahrnuje marketingové, právní, dodavatelské a onboardovací týmy – a právě v tom spočívá největší přínos Wrike.
Umožňuje týmům prodejních operací navrhovat a dohlížet na vše od pracovních postupů RFP až po sekvence onboardingu. Díky integrované umělé inteligenci a automatizaci identifikuje Wrike potenciální zpoždění dříve, než se stanou problémem, a pomáhá velkým týmům udržovat efektivní průběh obchodů napříč všemi odděleními.
Nejlepší funkce Wrike
- Automatizujte stanovení priorit úkolů pomocí umělé inteligence a detekce rizik.
- Přizpůsobte si pracovní postupy prodeje pomocí žádostí, schvalování a závislostí.
- Sledujte prodejní materiály a časové plány nabídek napříč distribuovanými týmy.
- Vizualizujte časové osy pomocí interaktivních Ganttových diagramů a zobrazení pracovní zátěže.
- Nastavte podrobná oprávnění k zabezpečení citlivých údajů o klientech nebo obchodech.
- Vytvářejte přehledy a dashboardy pro sledování efektivity prodejních operací.
- Propojte se se svými technologiemi prostřednictvím integrace se Salesforce, Google Workspace, Outlookem a dalšími.
Omezení Wrike
- Vhodnější pro back-endové prodejní operace než pro přímý prodej
- Nejlépe se hodí v kombinaci s CRM nebo nástrojem pro externí komunikaci, aby byla zajištěna plná viditelnost.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (2 800 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Recenzent na Redditu říká:
Nejlepší na Wrike je, že celý projekt je obsažen v jednom místě. Veškeré diskuse a aktiva jsou obsaženy v projektu, což je užitečné, pokud musíme stejný projekt opakovat v následujícím roce. Veškerá interní komunikace probíhá v Wrike, nikoli prostřednictvím e-mailu. Někdy do projektu přidáváme komunikaci s dodavateli nebo klienty z e-mailů, aby byli všichni v obraze.
Nejlepší na Wrike je, že celý projekt je obsažen v jednom místě. Veškeré diskuse a aktiva jsou obsaženy v projektu, což je užitečné, pokud musíme stejný projekt opakovat v následujícím roce. Veškerá interní komunikace probíhá v Wrike, nikoli prostřednictvím e-mailu. Někdy do projektu přidáváme komunikaci s dodavateli nebo klienty z e-mailů, aby byli všichni v obraze.
Lepší design, chytřejší spolupráce s ClickUp
Nemusíte se držet nástroje, který zpomaluje práci nebo zbytečně ztěžuje spolupráci na všech vašich mediálních aktivech. Ať už jste malý videotým, plnohodnotné studio zabývající se animací na bílé tabuli nebo interní marketingový tým, nástroje v tomto seznamu vám nabídnou flexibilitu, přehlednost a prostor pro kreativitu.
Pokud hledáte platformu, která umí víc než jen udržovat pořádek – něco, co spojuje briefy, časové osy, ukládání projektových aktiv, zpětnou vazbu a komunikaci týmu na jednom místě – ClickUp je jasnou volbou. Nabízí strukturu bez rigidnosti, přizpůsobení bez chaosu a co je nejlepší, roste spolu s vaším kreativním týmem (ne proti němu).