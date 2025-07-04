Nejlepší generátory AI SVG pro škálovatelnou vektorovou grafiku

Návrh škálovatelné vektorové grafiky (SVG) může být frustrující proces. Ať už vytváříte ikony, loga, prvky uživatelského rozhraní nebo ilustrace, potřebujete čisté a přesné vektory, které lze škálovat bez ztráty kvality.
Ruční trasování obrázků, úpravy kotevních bodů a jemné doladění cest však zabírají čas. Čas, který byste mohli věnovat kreativnější práci.
Generátory AI SVG vám ušetří spoustu práce. Tyto nástroje vám umožní převést rastrové obrázky na vektorové, generovat vlastní SVG z textových podnětů a vylepšovat návrhy pouhými několika kliknutími.
Stačí nahrát obrázek, zadat pokyn nebo upravit několik nastavení. O zbytek se postará AI, která během několika sekund vytvoří ostré, škálovatelné vektory. Už žádné zdlouhavé ruční úpravy nebo komplikovaný designový software jako Adobe Illustrator.
A až vytvoříte perfektní SVG? Vložte jej přímo do ClickUp, aby vaše pracovní postupy v oblasti designu byly přesné, synchronizované a bez stresu.
Pojďme prozkoumat nejlepší generátory AI SVG pro vytváření vektorové grafiky, která je vysoce kvalitní a škálovatelná! Je čas vytvořit několik úžasných obrázků. 💃🏽
Co byste měli hledat v generátoru AI SVG?
Potřebujete čistou, škálovatelnou vektorovou grafiku (rychlou). Ale ne každý AI nástroj to zvládne. Některé vytvářejí neuspořádané cesty, jiné mají potíže s detaily a některé vám neposkytují dostatečnou kontrolu. Co tedy skutečně záleží?
Rozebrat klíčové funkce, které byste měli hledat, abyste si mohli vybrat nástroj, který stojí za vaše peníze.
- Vysoká kvalita výstupu: Vždy generuje čisté a pixelově dokonalé SVG soubory. Už se nebudete muset zabývat opravováním podivných tvarů nebo zubatých čar.
- Intuitivní rozhraní: Umožňuje vám využívat všechny funkce, aniž byste museli trávit spoustu času učením se ovládání. Velkou výhodou používání AI pro grafický design je úspora času, a strmá křivka učení tomuto účelu spíše brání.
- Šablony designu: Nabízí šablony grafického designu, díky kterým můžete rychle vytvářet vektorové obrázky v profesionální kvalitě, aniž byste museli začínat od nuly. To oceníte zejména pokud jste začátečník.
- AI podněty: Nabízí vám několik možností pro AI obrazové podněty. Tyto textové podněty vám mohou dát představu, kde začít.
- Možnosti přizpůsobení: Umožňuje upravit barvy, tvary nebo styly tak, aby odpovídaly vaší značce. Dobrý generátor AI SVG by vás neměl omezovat na generické návrhy.
- Více možností exportu: Nabízí více formátů exportu, jako jsou SVG, PNG, JPEG a PDF, pro váš vygenerovaný vektorový obrázek. To vám dává velký prostor pro použití vizuálů v obsahu napříč více kanály.
👀 Věděli jste, že SVG soubory jsou nezávislé na rozlišení, což znamená, že zůstávají křišťálově čisté bez ohledu na to, jak moc je zvětšíte. Můžete je libovolně zvětšovat nebo zmenšovat, aniž byste ztratili kvalitu obrazu!
Nejlepší generátory AI SVG v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších generátorů AI SVG:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové vlastnosti
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí; pracovní postup a integrace SVG založené na AI
|Generátor obrázků AI, tabule, integrace Figma, automatizace pracovního postupu, nástroje pro zpětnou vazbu, šablony, správa úkolů
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 7 $/měsíc
|Adobe (Express/Firefly)
|Jednotlivci a týmy; převádění obrázků do formátu SVG
|PNG/JPG do SVG, generátor obrázků AI, šablony, převod textu na obrázek, soubory až do velikosti 40 MB
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Canva
|Jednotlivci a týmy; úprava vektorové grafiky
|Editor SVG, drag & drop, nástroje pro práci s barvami, šablony, magická guma, přístup z mobilu/webu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Vectr
|Jednotlivci a malé týmy; vektory z podrobných pokynů
|AI výzvy (pozitivní/negativní), 3D umění, nálepky, odstranění pozadí, PNG/JPG do SVG
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,99 $/měsíc.
|SVGator
|Jednotlivci a týmy; vektorové animace
|Animujte SVG, exportujte do SVG/Lottie/GIF/Video, interaktivní ovládací prvky, grafické plátno
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 38 $/měsíc.
|Figma AI
|Týmy; vektorová grafika pro uživatelské rozhraní, branding, prezentace
|AI výzvy, převod rastrových obrázků na vektorové, tabule, více než 150 balíčků ilustrací, týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/měsíc.
|Inkscape (rozšíření AI)
|Jednotlivci a týmy; vektorové diagramy, open source
|Rozšíření AI, palety barev, příkazové řádky, nástroje pro sektorové/diagramové SVG
|Zdarma
|Vecta. io
|Jednotlivci a týmy; loga, ikony, diagramy
|Minifikátor SVG, drag & drop Visio/AutoCAD, obrysování textu, škálování/měření
|Zdarma
|Vectorizer. ai
|Jednotlivci a týmy; skládání tvarů ve vektorech
|PNG/JPG do SVG, skládání geometrických tvarů, přizpůsobení křivek/mezer
|Placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Boxy SVG
|Jednotlivci: základní vektorový design
|Integrované symboly, úprava barev, efekty, fonty, generování metadat
|Placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
10 nejlepších generátorů AI SVG
Nyní se podívejme na klíčové funkce, omezení a ceny, abychom zjistili, který generátor SVG je pro vás nejvhodnější. Přidali jsme také hodnocení a recenze skutečných zákazníků, které vám pomohou učinit správné rozhodnutí.
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy založené na AI a integraci SVG)
ClickUp není jen další nástroj pro správu projektů. Je to vaše všeobecná aplikace pro práci. Pokud se potýkáte s roztříštěnými úkoly v oblasti SVG designu, neefektivními pracovními postupy nebo zastaralými metodami spolupráce, je čas na upgrade!
Představte si, že se vaši grafici nemohou shodnout na stejném návrhu SVG kvůli roztříštěné komunikaci a nesouvislým brainstormingovým sezením. Použijte ClickUp Whiteboards, abyste se těmto problémům vyhnuli a mohli se rovnou pustit do společné kreativní diskuze.
Přidejte prvky pro brainstorming, jako jsou čtverce, kruhy a trojúhelníky, z panelu nástrojů na levé straně tabule ClickUp Whiteboards. Chcete-li vizuálně propojit nápady na design, stačí použít spojovací prvky na panelu nástrojů a spojit úkoly a nápady na design pomocí šipek.
Váš tým může přidávat poznámky, připojovat soubory a kreslit ilustrace přímo na tabuli, aby mohl sdílet návrhy a inspiraci. Vedoucí a ostatní členové týmu mohou také přidávat komentáře s připomínkami. Všichni zúčastnění mohou připojovat stručné informace a automatizovat aktualizace.
Ale solidní návrhový plán je pouze prvním krokem. Musíte zajistit, aby všechny vaše týmy při každém návrhu SVG podaly nejlepší výkon. ClickUp Tasks vám umožní proměnit každý krok ve vašich návrhových zadáních v úkoly. Rozdělte je do složek, přidejte podúkoly a připojte stylové příručky a další zdroje přímo k úkolům.
Řekněme, že potřebujete navrhnout vektorové obrázky pro své slevové e-maily pro nadcházející výprodej BFCM. Přidejte do ClickUp Brain zadání se specifikacemi a během několika sekund vám vypracuje podrobný plán krok za krokem.
Chcete zkontrolovat, zda jste vše udělali správně? Integrovaná neuronová síť ClickUp vygeneruje rychlé souhrny, najde chybějící části ve vašem plánu a navrhne proveditelná vylepšení. Můžete se Brain zeptat také na trendy v grafickém designu nebo osvědčené postupy pro generování SVG, aby vaše vektory byly vždy relevantní pro vaše publikum.
Můžete dokonce přidávat priority k designovým úkolům, přiřazovat je správným lidem a získat kompletní přehled o časových osách, úkolů týmu a pokroku. Můžete použít ClickUp Automation k automatizaci těchto designových úkolů a vyhnout se tak obtížnému přiřazování jednotlivých odpovědností vašemu designovému týmu.
Nemáte čas nastavovat jednotlivé spouštěče? Stačí vysvětlit, co chcete automatizovat, a vestavěná AI, ClickUp Brain, okamžitě nakonfiguruje automatizaci pracovního postupu a spouštěče, spolu s e-mailovými připomenutími a oznámeními v aplikaci!
A to není vše! ClickUp se také integruje s Figma AI, populárním generátorem vektorů AI.
Přejděte do centra aplikací ClickUp, vyhledejte Figma a klikněte na Připojit. Vy a vaši administrátoři můžete zobrazit všechny složky Figma přímo v ClickUp. Díky tomu bude plánování pracovního postupu, přiřazování úkolů a plánování úkolů SVG mnohem snazší. ClickUp pro designérské týmy dokonce importuje a centralizuje všechny vaše vektorové projekty z Figma!
Tato integrace umožňuje designérům a vývojářům pracovat s vektorovými obrázky a prototypy bez nutnosti přepínání mezi platformami, čímž se zefektivňuje pracovní postup od návrhu designu až po finální export SVG.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte designové persony, komponenty, kreativní briefy a další pomocí ClickUp Brain.
- Sdílejte své prototypy návrhů se zainteresovanými stranami jako videozprávy pomocí nástrojů pro zpětnou vazbu k návrhům, jako je ClickUp Clips.
- Automatizujte schvalování SVG, aby se designové projekty posouvaly vpřed bez zpoždění.
- Vytvářejte vizuální pracovní postupy pro své designérské týmy pomocí ClickUp Whiteboards.
- Snadno sdělte podrobnosti svých designových projektů pomocí šablon designových briefů.
- Udržujte všechny členy svého designérského týmu v souladu se šablonami stylového průvodce.
- Vytvářejte soubory Figma pro své SVG návrhy přímo v ClickUp díky snadné integraci.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé, kteří nemají zkušenosti s pokročilou technologií AI, mohou platformu zpočátku vnímat jako příliš složitou.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Nichole Pelaez, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Wild Me, hodnotí ClickUp:
Od velkých designových projektů po jednoduché seznamy úkolů, používáme ClickUp k dokončení všech úkolů. Používá se v celé společnosti a řeší problém správy úkolů, aby bylo možné sledovat pokrok a probíhající úkoly, které je třeba provést.
💡Tip pro profesionály: Do každého úkolu v ClickUp přidejte popis úkolu, ve kterém přesně vysvětlíte, co je třeba udělat k jeho splnění. Do pole pro popis úkolu zadejte lomítko (/) a vyberte tabulky, bannery, šablony a další prvky, abyste rychle nastínili pokyny.
2. Adobe (nejlepší pro převod existujících obrázků do formátu SVG)
Vytvořili jste úžasnou grafiku, ale při změně velikosti nebo použití pro jiný obsah se pixeluje. Pomocí generátoru vektorů AI od Adobe můžete rastrové obrázky převést na škálovatelné vektorové grafiky. Tak budou všechny vaše obrázky vypadat ostře, bez ohledu na to, jak je změníte a přidáte.
Nejlepší funkce Adobe
- Převádějte soubory PNG, JPEG a JPG do formátu SVG
- Převádějte texty a textové podněty na vizuální prvky pomocí generátoru obrázků AI.
- Vytvářejte plakáty pomocí bezplatných šablon
Omezení Adobe
- Přidávání dat do designových projektů je poněkud zdlouhavé.
- Umí převádět obrázky o velikosti až 40 MB.
Ceny Adobe
- Zdarma
- Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe
- G2: 4,5/5 (více než 51 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe?
Recenze G2 říká:
Ilustrace používám každý den v práci i pro osobní projekty a opravdu si užívám, jak snadné jsou pracovní postupy. Jedna z věcí, které se mi na Illustratoru líbí nejvíc, je jeho přesnost. Vektorová grafika se skládá z cest, což jsou v podstatě matematické vzorce, které definují tvar a vzhled objektu. Objekty v Illustratoru lze škálovat na libovolnou velikost bez ztráty kvality. To je obrovská výhoda oproti rastrové grafice, která se skládá z pixelů a při zvětšení může být rozmazaná nebo zubatá.
3. Canva (nejlepší pro úpravy vektorové grafiky)
Canva nabízí software pro úpravu fotografií s bezplatným generátorem vektorů AI. Pomocí něj můžete upravovat své vektorové grafické soubory online v libovolném měřítku. Umožňuje vám také vytvářet ostrá loga, ikony a ilustrace pro váš obsah a publikovat je přímo bez ztráty kvality.
Nejlepší funkce Canva
- Přetáhněte SVG na požadované místo na plátně
- Upravujte barvy dokumentů a obrázků pomocí barevných nástrojů na jedno kliknutí.
- Přizpůsobte si vlastní barevné schéma pro SVG soubory v souladu s vaší značkou.
- Vyčistěte vizuály jedním kliknutím pomocí magické gumy.
Omezení Canva
- Bezplatná verze neobsahuje jedinečné grafické šablony.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 10 $/měsíc za jedno místo (minimálně 3 místa)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, že mohu rychle vytvářet profesionálně vypadající grafiku bez námahy. Široká škála šablon, fotografií a možností přizpůsobení usnadňuje vytváření jedinečných návrhů pro cokoli, co potřebuji, a usnadňuje implementaci pro sociální média, prezentace nebo osobní projekty. Skvělé je také to, že jej mohu používat na svém telefonu nebo notebooku, takže mohu navrhovat i na cestách.
📖 Přečtěte si také: Canva vs. Figma: Která aplikace je pro designéry nejlepší?
4. Vectr (nejlepší pro vytváření vektorů s podrobnými pokyny)
Pokud hledáte bezplatný generátor AI SVG, díky kterému je tvorba grafiky stejně snadná jako psaní na klávesnici, je Vectr tím pravým nástrojem pro vás. Do svého vektorového obrázku AI můžete přidat, co chcete a nechcete, přizpůsobit soubor SVG a vektorový formát a stáhnout přímo z platformy.
Nejlepší funkce Vectr
- Přidejte popisné a negativní pokyny pro generování dokonalé vektorové grafiky.
- Použijte 3D umění a samolepky, aby byla grafika poutavější.
- Odstraňte pozadí a získejte čistější vzhled při generování vektorů.
- Převádějte rastrové obrázky PNG na SVG a JPG na vektorové ikony
Omezení Vectr
- Reklamy v bezplatné verzi mohou být rušivé.
Ceny Vectr
- Navždy zdarma
- Pro: 3,99 $/měsíc
- Premium: 7,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vectr
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vectru?
Recenze G2 říká:
Je jednoduchý na používání a obsahuje všechny základní nástroje pro základní úpravy nebo tvorbu grafiky; mnohokrát mi pomohl a díky jednoduchému rozhraní je snadno srozumitelný.
🧠 Zajímavost: Nejstarší formy psaných textů vznikaly jako obrázky nebo piktogramy, které sloužily k znázornění předmětů a myšlenek. K zápisu jmen používali Sumerové logogramy, snadno nakreslené obrázky představující zvuk podobný slovu, které chtěli sdělit.
5. SVGator (nejlepší pro generování vektorových animací)
Lidé se lépe učí z animací než ze statických obrázků. Proč tedy omezovat svou vektorovou grafiku na obrázky, když můžete vytvářet animace pomocí SVGator? Tento generátor vektorů vám umožňuje přidávat, slučovat a pohybovat jednotlivými prvky ve vašem vektorovém obrázku podle libosti.
Nejlepší funkce SVGator
- Animujte vektorové obrázky, ilustrace a loga
- Exportujte vektorové obrázky v různých formátech, jako jsou SVG, Lottie, Dart, videa a GIF.
- Přizpůsobte si, co se stane po každém kliknutí, abyste měli větší kontrolu nad vektorovým obrázkem a animací.
- Najděte správnou pozici pomocí jednoduchého grafického plátna
Omezení SVGator
- Generátor AI často zaostává kvůli těžkým komponentám vektorových obrázků.
Ceny SVGator
- Zdarma
- Pro: 38 $/měsíc
Hodnocení a recenze SVGator
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SVGatoru?
Recenze G2 uvádí:
Animovaný generátor SVGator zjednodušil proces spouštění/zastavování nebo jakékoli jiné animace, kdykoli uživatel najede myší nebo klikne na obrázek. Funkce jsou poměrně rozsáhlé a pro používání tohoto nástroje nemusíte být nutně profesionálem v oblasti animace. Jedná se o webovou aplikaci, takže je skvělá. Není nutné ji stahovat.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro anotace obrázků
6. Figma AI (nejlepší pro navrhování vektorové grafiky pro uživatelské rozhraní, branding a prezentace)
Potřebujete vektorovou grafiku pro urgentní projekty? Použijte generátor vektorů AI od Figma a vytvořte perfektní SVG soubory pomocí několika slov. Tento nástroj pro generování vektorových obrázků také automatizuje designové úkoly a vytváří grafiku přímo ve vašich projektových složkách.
Nejlepší funkce Figma
- Přidejte textové podněty AI a generujte vektory během několika sekund.
- Převádějte rastrové obrázky na vektorovou grafiku v dokonalém formátu SVG.
- Spolupracujte se svým designérským týmem na digitálních tabulkách
- Získejte přístup k 150 balíčkům vektorových ilustrací zdarma pro rychlé generování SVG.
Omezení Figma
- Pokud nemáte zkušenosti s designovými nástroji využívajícími umělou inteligenci, můžete se cítit trochu ztraceni.
Ceny Figma
- Starter: Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc za Collab seat, 15 $/měsíc za Dev seat a 20 $/měsíc za Full seat
- Organizace: 5 $/měsíc za Collab seat, 25 $/měsíc za Dev seat a 55 $/měsíc za Full seat
- Enterprise: 5 $/měsíc za Collab seat, 35 $/měsíc za Dev seat a 90 $/měsíc za Full seat
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (790+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Figma?
Recenze Capterra říká:
Ačkoli je myšlenka Figma úžasná, není vůbec uživatelsky přívětivá. Na začátku naše společnost absolvovala desítky školení, která trvala měsíce, což dokazuje, jak obtížné bylo používání tohoto nového softwaru. Je velmi obtížné používat jeho základní nástroje, jako je prohlížení obrazovek. Největší nevýhodou pro náš tým však bylo sledování všech různých verzí upravovaných dokumentů a hledání konkrétních položek na obrazovce, které bylo třeba upravit. Mnozí členové našeho týmu se chtěli vrátit k osvědčeným kopiím v Excelu a Wordu, které umožňují snadnou kontrolu verzí dokumentů a funkci vyhledávání. Myslím si, že Figma má ještě nějaké mouchy, které je třeba vychytat, i když je její myšlenka skvělá.
7. Inkscape s rozšířeními AI (nejlepší pro vytváření vektorových diagramů)
Inkscape je bezplatný návrhový nástroj, který nabízí AI rozšíření pro generování vektorových obrázků. Můžete si je stáhnout přímo ze správce rozšíření Inkscape nebo rozbalit archivní soubor. Je to dobrá alternativa k Figma, která nabízí návrhy SVG sektorů, animace a další.
Inkscape s rozšířeními AI – nejlepší funkce
- Generujte palety barev
- Vytvářejte příkazové řádky pomocí drag-and-drop
- Vytvářejte kruhy a polygonální sektory pro svou vektorovou grafiku
- Upravujte atributy souborů SVG a vektorového formátu pomocí nástroje pro tvorbu diagramů.
Omezení Inkscape s rozšířeními AI
- Rozhraní je zastaralé a obtížně ovladatelné.
Ceny Inkscape s rozšířeními AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Inkscape s rozšířeními AI
- G2: 4,4/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Inkscape?
Recenze Capterra říká:
Celkově jsem s Inkscape měl skvělé zkušenosti. Umožnil mi vytvářet a upravovat dokumenty a SVG obrázky, které jsem potřeboval.
🧠 Zajímavost: Sketchpad amerického inženýra Ivana Sutherlanda je jedním z prvních grafických uživatelských rozhraní. Začalo to jako Sutherlandův doktorský projekt, ale nakonec mu vyneslo Turingovu cenu!
8. Vecta. io (nejlepší pro vytváření log, ikon a diagramů)
Potřebujete generátor SVG, který se hodí pro různé umělecké styly a nabízí dokonalou přesnost? Vecta. io je pro vás ten správný software. Jedná se o online platformu založenou na technologii AI, do které stačí vložit všechna data a ona za vás nakreslí obrázky.
Stačí nahrát obrázky a kresby a tento vektorový generátor je převede do formátu SVG!
Nejlepší funkce Vecta. io
- Vytvářejte loga, ikony a další prvky v malých vektorových souborech pomocí integrovaného nástroje pro minimalizaci SVG.
- Přetáhněte šablony Visio a výkresy AutoCAD a upravujte je
- Obrysujte text do cest pro snadnou změnu velikosti a lepší přenositelnost.
- Upravte poměr stran, pixely a velikost svých ilustrací pomocí jednotek, škálování a měřicích funkcí.
Omezení Vecta. io
- Není to nejlepší nástroj pro vytváření a úpravy složitých vektorových grafik.
Ceny Vecta. io
- Zdarma (v současné beta fázi)
Hodnocení a recenze Vecta. io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste, že... Více než 90 % informací, které denně zpracováváme, pochází z vizuálních receptorů.
9. Vectorizer. ai (nejlepší pro skládání tvarů ve vektorech)
Pracujete s geometrickými vzory? Pak víte, jak obtížné je je přizpůsobit SVG pomocí běžných nástrojů.
Vectorizer AI je rychlý převodník SVG, který tento problém řeší. Stačí pouze nahrát obrázek. Převod na vektory s dokonalým tvarovým skládáním trvá 5 až 10 sekund.
Nejlepší funkce Vectorizer.ai
- Nahrajte obrázek nebo jej přetáhněte na stránku
- Převádějte obrázky ve formátech PNG a JPG do vektorových formátů
- Komplexní geometrické tvary dokonale zapadnou do vaší vektorové grafiky.
- Přizpůsobte si typy křivek, styl kreslení, vyplňování mezer a další
Omezení Vectorizer. ai
- Vektorové obrázky nelze vytvářet od nuly.
Ceny Vectorizer. ai
- Webová aplikace: 9,99 $/měsíc
- API: Cena od 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vectorizer.ai
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony pro návrhové zadání
10. Boxy SVG (nejlepší pro základní vektorový design)
Boxy SVG je jednoduchý nástroj pro úpravu vektorů, který je ideální pro základní designérskou práci. Lze jej použít k vytváření vektorových obrázků na jakémkoli operačním systému nebo zařízení.
Nejlepší funkce Boxy SVG
- Vyberte si vestavěné symboly, prvky a objekty a přidejte je do svého obrázku.
- Upravte barvu objektu a pozadí
- Přidávejte efekty, fonty a animace
- Generujte metadata a popisy obrázků
Omezení Boxy SVG
- Nemáte přístup k pokročilým funkcím vektorizace AI, jako jsou výzvy a automatická optimalizace.
Ceny Boxy SVG
- Standard: 9,99 $/rok
- Premium: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Boxy SVG
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Typy designérských pozic: Prozkoumejte rozmanité kreativní kariéry
Usnadněte a zpřesněte generování SVG pomocí ClickUp
Všechny nástroje pro generování vektorů AI, které jsme uvedli, mají své výhody i nevýhody. Abyste pokaždé dosáhli dokonalých výsledků při generování vektorů, musíte si vybrat nástroj, který vám pomůže s návrhem a zjednoduší správu projektů SVG.
To vše nabízí ClickUp. Jeho AI-poháněný pracovní postup a integrace SVG poskytují komplexní řešení, které vylepšuje tvorbu, správu a spolupráci na škálovatelné vektorové grafice.
Může automatizovat vaše designové úkoly, nastínit pracovní postupy a zlepšit spolupráci v týmu. Můžete nakreslit plány a získat zpětnou vazbu na vaše návrhy. Pokud používáte Figma, propojte ji s ClickUp a spravujte všechny své designové projekty z jednoho místa.
A samozřejmě můžete použít ClickUp Brain k generování souhrnů, návrhů na vylepšení a dokonce i návrhových briefů!
Zaregistrujte se na ClickUp a vytvářejte efektivně a účinně vysoce kvalitní vektorové obrázky a grafiku!