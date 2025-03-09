13 nejlepších softwarových nástrojů pro anotace obrázků v roce 2025

Je to fakt: váš model umělé inteligence je tak dobrý, jak dobré jsou data, ze kterých se učí. To platí jak pro algoritmy generující text, tak i pro algoritmy generující obrázky. Pokud jsou tedy anotace obrázků nekonzistentní, nesprávně označené nebo zastaralé, musí vývojáři umělé inteligence a datoví vědci spravující rozsáhlé projekty řešit neefektivní pracovní postupy.
Hodiny se ztrácejí ručním opravováním štítků, členové týmu dodržují různé standardy a integrace anotací do procesů strojového učení se stává frustrující překážkou.
Pokud vás brzdí problémy se spoluprací a překážky v integraci dat, nejste sami. Správné nástroje nejen označují obrázky, ale také standardizují, automatizují a hladce integrují anotace do pracovních postupů umělé inteligence.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat nejlepšími nástroji pro anotace obrázků, aby váš tým trávil méně času opravováním dat a více času posouváním AI vpřed.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších nástrojů pro anotace obrázků, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů, spolupráci a správu zpětné vazby
- Labelbox: Nejlepší pro označování vektorových obrázků
- SuperAnnotate: Nejlepší pro vysoce přesné a komplexní anotace obrázků
- V7: Nejlepší pro automatizaci anotace obrázků a videí ve velkém měřítku
- CVAT: Nejlepší pro komplexní označování objektů v projektech strojového učení
- LabelMe: Nejlepší pro označování objektů na základě polygonů v počítačovém vidění
- Hive AI: Nejlepší pro vysoce přesné, lidmi prováděné anotace obrazů ve velkém měřítku
- VoTT: Nejlepší pro trénink detekce objektů
- Playment: Nejlepší pro anotace vysoce kvalitních 3D a LiDAR dat
- Scale AI: Nejlepší pro komplexní anotace dat s podporou AI
- LabelImg: Nejlepší pro rychlé a jednoduché anotace detekce objektů
- RectLabel: Nejlepší pro pokročilé anotace tvarů a klíčových bodů
- Dataloop: Nejlepší pro anotace s podporou umělé inteligence ve velkých projektech
Co je anotace obrázků?
Anotace obrázků znamená označování obrázků konkrétními informacemi, které pomáhají systémům umělé inteligence je rozpoznávat a rozumět jim. To zahrnuje přidávání metadat k obrázkům, jako je identifikace objektů, obrysování tvarů nebo označování textur a barev.
Například když fotoaparát vašeho smartphonu detekuje a zaostřuje na tváře, využívá k tomu anotace obrazu. Tento software je trénován na tisících označených obrázcích, aby dokázal rozpoznat lidské rysy, což přispívá k pokroku ve fotografii, bezpečnosti a autonomním řízení.
Zde je příklad toho, jak anotace obrázků funguje. Označením každého objektu na obrázku může algoritmus lépe číst a provést příslušnou akci.
Co byste měli hledat v softwaru pro anotace obrázků?
Klíčem k provozu softwaru pro anotace obrázků nejsou jen lepší algoritmy, ale také zajištění toho, aby do něj všichni vkládali čistá a jednotná data.
Nejlepší software pro anotace pomáhá přeměnit chaotické vstupy na uspořádaná data, která zlepšují trénink AI.
Zde je několik funkcí, které byste měli při hledání softwaru pro anotace obrázků upřednostnit:
- 🖍️ Všestrannost anotací: Nástroj by měl podporovat více metod anotací, jako jsou ohraničující rámečky pro detekci objektů, polygony pro složité tvary a sémantická segmentace pro přesnost na úrovni pixelů.
- 🤝 Nástroje pro spolupráci: Hledejte software pro anotace obrázků, který umožňuje týmovou práci v reálném čase, sdílené pracovní prostory, přístup na základě rolí a zpětnou vazbu, aby se zlepšila spolupráce a eliminovala redundance.
- 🧩 Intuitivní design: Přehledné rozhraní zkracuje dobu potřebnou k osvojení programu, takže se uživatelé mohou soustředit na přesnost a efektivitu.
- 🚀 Škálovatelnost: Nástroj by měl zvládat úkoly s velkým objemem dat (tisíce anotací obrázků/videí) bez snížení rychlosti nebo kvality.
- ⚡Automatizace založená na umělé inteligenci: Vyhledejte funkce, jako je automatické označování, návrhy anotací a augmentace dat, které urychlují pracovní postupy a zlepšují robustnost modelů.
- 🔗 Integrační schopnosti: Zajistěte snadnou kompatibilitu se stávajícími systémy, jako jsou cloudové úložiště, nástroje pro správu projektů a rámce ML, abyste udrželi plynulé pracovní postupy.
Nejlepší software pro anotace obrázků, který vaše obrázky dokonale označí
Pojďme se podívat na nejlepší software pro anotace obrázků, počínaje naším oblíbeným ClickUp.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů, spolupráci a správu zpětné vazby)
Správa velkých datových sad je již sama o sobě náročná a většina nástrojů pro anotace obrázků ji ještě více komplikuje, protože postrádají funkce pro spolupráci v reálném čase.
ClickUp umožňuje plynulou spolupráci díky přímé integraci pokročilých funkcí pro anotace obrázků do pracovních postupů vašich projektů.
Nástroj ClickUp Proofing Tool
Pomocí nástroje Proofing Tool od ClickUp můžete snadno anotovat obrázky, soubory PDF a videa. Umožňuje vám přidávat komentáře k obrázkům a přiřazovat je členům vašeho týmu, aby mohli rychle reagovat. Už žádné nekonečné e-mailové konverzace nebo ztracená zpětná vazba, jen jasná a komplexní zpětná vazba, která udržuje projekty v pohybu!
Zde je návod, jak můžete anotovat obrázek v ClickUp:
- Přidávejte komentáře okamžitě a proměňte zpětnou vazbu v úkoly jediným kliknutím.
- Otevřete soubor přímo v úloze
- Klikněte na „Přidat komentáře“ a označte přesně oblasti, které vyžadují pozornost.
Kromě nástroje pro korektury funguje ClickUp také jako platforma pro brainstorming s funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
ClickUp Whiteboards
S ClickUp Whiteboards můžete volně kreslit, označovat obrázky, propojovat nápady, formátovat text, přidávat poznámky a převádět náčrtky na úkoly, aniž byste museli přerušit práci. Přidejte komentáře a snadno přeměňte jakýkoli nápad na akční položku!
💡Profesionální tip pro váš pracovní postup:
- Začněte s šablonami tabule, do kterých můžete nahrát obrázky pro skupinovou diskusi.
- Anotujte pomocí šipek, tvarů a textu, abyste zdůraznili klíčové prvky.
- Spolupracujte živě a okamžitě přeměňujte nápady na úkoly
- Převádějte vizuální anotace na úkoly přímo v ClickUp a zachovejte tak kontinuitu pracovních postupů.
V ClickUp Whiteboards můžete také generovat AI obrázky , které slouží jako reference a poskytují více kontextu. Místo pouhého popisu myšlenky můžete pomocí ClickUp Brain vytvořit obrázek a opatřit jej anotacemi, které znázorňují vztahy, kroky nebo postřehy.
Úkoly ClickUp
Pracujete na hromadných projektech anotace obrázků?
ClickUp Tasks vám pomůže vytvořit vlastní pracovní postup. Můžete přidat různé typy úkolů, jako například „anotace ohraničujícího rámečku“ a „označení textu“, přidat vlastní stavy úkolů, nastavit úrovně priority úkolů a propojit související a závislé úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte a sdílejte videozáznamy pomocí integrovaného nástroje ClickUp Clips. Pomocí Clips můžete nahrávat obrazovku a zanechávat komentáře ve stejném vlákně.
- Anotujte soubory PDF, obrázky a videa přímo v rámci úkolů, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Připevněte komentáře k přesným oblastem obrázků, abyste odstranili nejednoznačnost zpětné vazby.
- Umožněte víceuživatelské značkování a komentáře, abyste vylepšili týmovou práci a spolupráci.
- Převádějte komentáře přímo na úkoly, abyste zefektivnili pracovní postupy a zajistili praktické výsledky.
- Hladká synchronizace se Slackem, Zoomem a Microsoft Office pro zvýšení produktivity napříč platformami.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé se potýkají s náročným učením se kvůli množství dostupných funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí nástroje pro vizualizaci vašich procesů, cílů atd. Jedná se o špičku v oblasti spolupráce, která se v tomto ohledu neustále zlepšuje, zejména díky přidání funkce Whiteboard View.
📖 Další informace: Nejlepší programy pro digitální tabule
2. Labelbox (nejlepší pro označování vektorových obrázků)
Labelbox je intuitivní nástroj pro vektorové značení, který se používá k trénování modelů umělé inteligence v oblasti detekce a rozpoznávání objektů. Pomáhá s bodovým značením (značení konkrétních bodů v obrázku nebo datovém souboru), liniovým značením (značení lineárních struktur) a značením ohraničujícími rámečky (použití rámečků k zvýraznění objektů).
AI asistent Labelbox automaticky přidává štítky, což umožňuje recenzentům soustředit se na vylepšování výstupů. Můžete také přidat další prvky, jako je text, videa, obrázky a vlastní HTML widgety, abyste štítkům poskytli více kontextu. To podporuje robustní vizuální komunikaci a zvyšuje efektivitu anotací.
Nejlepší funkce Labelboxu
- Analyzujte a upravujte datové sady efektivně pomocí komplexních nástrojů pro prozkoumávání dat.
- Zajistěte přesnost pomocí inteligentních nástrojů pro kreslení, klávesových zkratek a funkcí přiblížení/posunu.
- Vyhledávejte obrazová data pomocí filtrů anotací a metadat
- Využijte pracovní postupy s více anotátory a funkce kontroly, abyste zajistili přesnost a konzistenci dat.
Omezení Labelboxu
- Vzhledem k omezením velikosti není vhodný pro anotování velkých obrázků.
- Možnost variability v lidských anotacích, která může vyžadovat dodatečné kontroly kvality
Ceny Labelboxu
- Zdarma: 500 jednotek Labelbox (LBU) měsíčně
- Startovací balíček: 0,10 $ za LBU
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Labelboxu
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Labelboxu skuteční uživatelé?
Líbí se mi zkratky v nástroji pro anotace. Jsou velmi ergonomické a mechanismy jsou navrženy pro praktické použití. Python API umožňuje každému vývojáři integrovat labelbox do svých pipeline. Nelíbí se mi, že nedokáže zpracovat vícekanálové obrázky, které se v běžném počítačovém vidění vyskytují jen zřídka, ale v vědeckém zobrazování jsou všudypřítomné.
Líbí se mi zkratky v nástroji pro anotace. Jsou velmi ergonomické a mechanismy jsou navrženy pro praktické použití. Python API umožňuje každému vývojáři integrovat labelbox do svých pipeline. Nelíbí se mi, že nedokáže zpracovat vícekanálové obrázky, které se v běžném počítačovém vidění vyskytují jen zřídka, ale v vědeckém zobrazování jsou všudypřítomné.
🧠 Věděli jste, že... Anotace obrazů pomocí umělé inteligence snižuje manuální práci až o 70 %, urychluje projekty, zvyšuje produktivitu a zlepšuje kvalitu dat.
3. SuperAnnotate (nejlepší pro vysoce přesné a komplexní anotace obrázků)
SuperAnnotate je pokročilý software pro anotace obrázků kompatibilní se všemi typy obrazových souborů, včetně JPG, JPEG a PNG. Jeho funkce detekce objektů vám pomůže lokalizovat, identifikovat a označit objekty v ohraničujících rámečcích.
S nástrojem Magic Select můžete rozdělit obrázek na různé segmenty a obrysovat objekty pro rychlejší anotace. Navíc vám jeho pokročilé pracovní postupy pro anotace pomohou přizpůsobit procesy konkrétním potřebám projektu. To zvyšuje efektivitu a zajišťuje vysoce kvalitní anotace pro složité úkoly v oblasti počítačového vidění.
Nejlepší funkce SuperAnnotate
- Okamžitě extrahujte a zpracovávejte text z obrázků pomocí OCR
- Anotujte podobné objekty na více obrázcích jediným kliknutím.
- Vytvářejte zakřivené mnohoúhelníky rychleji díky intuitivnímu kreslení.
- Snadno upravujte polygony přidáváním nebo odebíráním bodů
- Kreslete polygony se sdílenými hranami pro přesné anotace více objektů.
Omezení SuperAnnotate
- Některé složité segmentace mohou stále vyžadovat ruční zásah.
- Rozhraní může postrádat pokročilé funkce, jako je zobrazení na celou obrazovku a přichytávání okrajů.
Ceny SuperAnnotate
- Navždy zdarma
- Výhoda: Individuální ceny
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SuperAnnotate
- G2: 4,9/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Labelboxu skuteční uživatelé?
SuperAnnotate má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní a komplexní logiku řízení projektů. Bylo pro nás snadné integrovat náš tým do jejich pracovních postupů. Tým podpory vždy reagoval na naše dotazy nebo kdykoli jsme potřebovali jakoukoli pomoc.
SuperAnnotate má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní a komplexní logiku řízení projektů. Bylo pro nás snadné integrovat náš tým do jejich pracovních postupů. Tým podpory vždy reagoval na naše dotazy nebo kdykoli jsme potřebovali jakoukoli pomoc.
✨Zajímavost: Bratři Tigran a Vahan Petrosyanovi přerušili studium doktorandského programu v oboru informatiky, aby vytvořili SuperAnnotate, a proměnili tak svou vášeň pro řešení výzev v oblasti anotace dat v výkonnou platformu umělé inteligence pro počítačové vidění.
4. V7 (nejlepší pro automatizaci anotace obrázků a videí ve velkém měřítku)
V7 Darwin nabízí řadu nástrojů pro anotace pro označování s podporou AI a provádění složitých úkolů anotace. Můžete vytvářet sémantické pixelové masky, čímž ušetříte čas potřebný k samostatné klasifikaci každého pixelu. Navíc V7 umožňuje segmentovat nepravidelné tvary jediným kliknutím.
Jeho nástroje pro spolupráci a intuitivní rozhraní zefektivňují pracovní postupy a zajišťují konzistentní anotace napříč týmy. V7 pomáhá vývojářům AI a datovým vědcům rychleji zlepšovat přesnost modelů a zároveň snižovat manuální úsilí v rozsáhlých projektech počítačového vidění.
Nejlepší funkce V7
- Vytvářejte vysoce kvalitní tréninkové sady AI pomocí rychlého a přesného označování.
- Zpracovávejte anotace v různých formátech, včetně obrázků, videí, souborů PDF a lékařských snímků.
- Přizpůsobte pokyny pro anotace tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám projektu.
- Integrujte externí modely strojového učení a zvyšte přesnost anotací.
- Automaticky anotujte podobné objekty a urychlete tak opakující se anotovací úkoly.
Omezení V7
- Automatické anotace často vyžadují ruční kontrolu, aby byla zajištěna přesnost.
- Výkonnost silně závisí na počáteční kvalitě obrazových dat
Ceny V7
- Starter a Enterprise: Ceny na míru
- Demo k dispozici: Individuální ceny
Hodnocení a recenze V7
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o V7?
Jednou z nejlepších vlastností tohoto nástroje je jeho uživatelsky přívětivá funkce anotace dat. Díky funkcím automatické anotace jsem mohl snadno označit svůj datový soubor, a to i u těch nejsložitějších objektů. Nástroj dokonce umožňuje anotaci polygonových tvarů, což mi velmi pomohlo. Chtěl bych více možností exportu pro svůj datový soubor, aby podporoval širokou škálu formátů.
Jednou z nejlepších vlastností tohoto nástroje je jeho uživatelsky přívětivá funkce anotace dat. Díky funkcím automatické anotace jsem mohl snadno označit svůj datový soubor, a to i u těch nejsložitějších objektů. Nástroj dokonce umožňuje anotaci polygonálních tvarů, což mi velmi pomohlo. Chtěl bych více možností exportu pro svůj datový soubor, aby podporoval širokou škálu formátů.
📖 Další informace: Nejlepší software a nástroje pro spolupráci v oblasti grafického designu
5. CVAT (nejlepší pro komplexní označování objektů v projektech strojového učení)
CVAT je výkonná open-source platforma pro anotace určená pro vývojáře, kteří se dobře vyznají v nástrojích strojového učení. Podporuje různé typy anotací, včetně polygonů, polylinií, 3D kvádrů a skeletů, díky čemuž je přizpůsobivá pro širokou škálu projektů.
Automatické anotace a interpolace urychlují pracovní postupy, zejména při sledování objektů ve videu. CVAT také zefektivňuje spolupráci díky přiřazování úkolů, uživatelským rolím a sledování pokroku, zatímco jeho aktivní komunita nabízí cenné zdroje a podporu.
Nejlepší funkce CVAT
- Umožněte společné anotace díky současnému přístupu více uživatelů
- Hladká integrace s TensorFlow, PyTorch a dalšími frameworky pro strojové učení
- Podpora více formátů exportu pro různé rámce ML
- Zajistěte přesnost anotací pomocí recenzí, kontrol kvality a vlastních pravidel ověřování.
Omezení CVAT
- Správa vrstev může být náročná, pokud se objekty překrývají.
- Nelze přímo anotovat soubory PDF bez konverze
Ceny CVAT
- Navždy zdarma
- Plán pro tým/jednotlivce: 32 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Ceny na míru
- Možnost instalace na místě: Individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze CVAT
- Nedostatek recenzí
📖 Další informace: Nejlepší softwarové nástroje pro schvalování kreativních návrhů
6. LabelMe (nejlepší pro označování objektů na základě polygonů v počítačovém vidění)
LabelMe je open-source nástroj pro anotace obrazů založený na počítačovém vidění, který se specializuje na segmentaci obrazů na základě polygonů. Jeho modely umělé inteligence vám pomohou anotovat obrázky pomocí textových pokynů nebo jednoduchých kliknutí, což vám ušetří spoustu času a úsilí.
Lehké rozhraní LabelMe je snadno přístupné i pro ty, kteří mají minimální technické znalosti, takže jej lze použít k trénování modelů umělé inteligence nebo ke zlepšení pracovních postupů v grafickém designu. Nejlepší na tom je, že LabelMe nabízí offline aplikaci pro anotace, která zajišťuje lepší bezpečnost a rychlý přístup.
Nejlepší funkce LabelMe
- Kreslete mnohoúhelníky, obdélníky, kruhy, čáry a body pro přesné obrysování objektů.
- Podpora exportu anotací v populárních formátech, jako jsou Pascal-VOC a COCO.
- Umožněte efektivní dávkové zpracování pro rozsáhlé anotace datových sad.
Omezení LabelMe
- Nepodporuje spolupráci týmů při anotování v reálném čase.
- Chybí pokročilejší možnosti anotace, jako je označování klíčových bodů.
Ceny LabelMe
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $ (jednorázová platba)
- Pro: 49 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze LabelMe
- Nedostatek recenzí
7. Hive AI (nejlepší pro vysoce přesné, lidmi prováděné anotace obrazů ve velkém měřítku)
Hive AI nabízí vysoce kvalitní služby anotace prováděné lidmi, které zajišťují přesnost a bezpečnost projektů umělé inteligence vyžadujících jemné rozlišování. Využívá globální síť zkušených anotátorů k řešení složitých úkolů a zároveň implementuje přísná opatření pro zabezpečení dat, aby chránila citlivé informace.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, kontrolám kvality a specializovaným projektovým manažerům se Hive AI přizpůsobuje konkrétním potřebám projektu, což z něj činí spolehlivou volbu pro organizace, které spravují rozsáhlé projekty v oblasti umělé inteligence a strojového učení s vysokými sázkami.
Nejlepší funkce Hive AI
- Minimalizujte ruční zadávání dat pomocí inteligentní interpolace pro anotace videa.
- Optimalizujte efektivitu trénování modelů díky integraci aktivního učení.
- Zajistěte přesnost anotací pomocí konsensuální kontroly kvality.
- Zrychlete opakující se úkoly pomocí přizpůsobitelných klávesových zkratek a maker.
Omezení Hive AI
- Subjektivita a nejednoznačnost při interpretaci obrazů mohou vést k nesrovnalostem.
- Potenciální rizika zaujatosti v anotacích, pokud nejsou správně řízena
Ceny Hive AI
- Platba podle skutečného využití
Hodnocení a recenze Hive AI
- Nedostatek recenzí
✨ Zajímavost: Hive AI využívá globální síť více než 700 000 lidských anotátorů, což z něj činí jeden z největších crowdsourcingových nástrojů pro anotaci dat na světě.
8. VoTT (nejlepší pro trénink detekce objektů)
VoTT (Visual Object Tracking Tool) je nástroj pro anotace videa s intuitivním rozhraním a nástroji pro označování připravenými pro AI. Podporuje sledování objektů, rozpoznávání akcí a detekci událostí, což usnadňuje anotace obrázků ve složitých videosekvencích.
Modely detekce objektů VoTT také zefektivňují přípravu datových sad vytvářením ohraničujících rámečků, kreslením polygonů a vytvářením vlastních tříd objektů. Můžete je integrovat do rámců strojového učení, abyste zajistili efektivní trénování a nasazení modelů.
Nejlepší funkce VoTT
- Optimalizujte anotace obrázků pro sledování objektů a analýzu akcí v sekvencích.
- Anotujte obrázky i videa s podporou více formátů
- Zajistěte kompatibilitu exportu s hlavními frameworky, jako jsou TensorFlow a PyTorch.
- Hladká integrace s nástroji Microsoft pro lepší kompatibilitu pracovních postupů
Omezení VoTT
- U velkých datových sad může docházet k problémům s výkonem.
- Možnosti přizpůsobeného označování společnosti VoTT nejsou příliš flexibilní.
Ceny VoTT
- Zdarma
Hodnocení a recenze VoTT
- Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
9. Playment (nejlepší pro anotace vysoce kvalitních 3D a LiDAR dat)
Společnost Playment, nyní součást TELUS International, se specializuje na anotování komplexních datových typů, jako jsou 3D mraky bodů, Light Detection and Ranging (LiDAR) a data ze senzorů pro aplikace AI/ML v autonomních vozidlech, robotice a dalších oblastech.
Playment nabízí komplexní služby v oblasti sběru, získávání, přípravy a anotace dat. Navíc poskytuje řešení šitá na míru pro automobilový průmysl, zdravotnictví a maloobchod. Díky svým odborným znalostem je dobrou volbou pro velké projekty vyžadující vysoce přesnou anotaci.
Nejlepší funkce Playmentu
- Umožněte vícerozměrné anotace na 2D a 3D obrázcích, včetně dat LiDAR.
- Zahrňte funkce kontroly kvality, abyste zachovali integritu dat během celého procesu anotace.
- Zpracovávejte velké objemy dat pomocí škálovatelných pracovních postupů pro anotace.
- Poskytujte profesionální služby s přístupem ke zkušeným anotátorům pro složité úkoly.
Omezení přehrávání
- Udržet konzistentní kvalitu může být u outsourcovaných týmů pro anotace náročné.
- Možnosti přizpůsobení procesů anotace mohou být omezené.
Ceny Playment
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Playment
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že... Trh s technologií LiDAR by měl do roku 2034 dosáhnout hodnoty 8,63 miliardy dolarů, přičemž jeho roční růst činí 18 %. Tento růst podporuje vývoj pokročilých nástrojů pro vývojáře umělé inteligence a vylepšuje aplikace, jako jsou autonomní vozidla a robotika, díky bohatším a přesnějším datům pro chytřejší modely.
10. Scale AI (nejlepší pro komplexní anotace dat s podporou umělé inteligence)
Scale AI jde nad rámec tradičního označování obrázků a nabízí předběžné označování založené na umělé inteligenci, aktivní učení a kontrolu kvality, aby zajistil přesné a konzistentní anotace. Poskytuje služby správy dat, včetně čištění, filtrování a rozšiřování, aby zlepšil kvalitu a rozmanitost datových sad.
Díky velkému týmu odborných anotátorů a datových vědců společnost Scale AI efektivně spravuje rozsáhlé projekty v oblasti umělé inteligence a strojového učení a poskytuje vysoce kvalitní data připravená k trénování pro autonomní systémy, zdravotnictví a aplikace pro vývoj umělé inteligence v podnicích.
Nejlepší funkce Scale AI
- Hladká integrace s předními platformami AI/ML pro plynulé řízení pracovních postupů
- Sledujte změny v datových sadách pomocí verzování a snadno se vracejte k předchozím verzím.
- Efektivní škálování velkých objemů dat pomocí robustních pracovních postupů
- Zefektivněte řízení projektů pomocí pokročilých nástrojů pro přidělování úkolů a sledování pokroku.
Omezte omezení umělé inteligence
- Náročné osvojování pro nové uživatele kvůli složitým funkcím
- Potenciálně vysoké náklady na malé projekty kvůli individuálnímu stanovení cen
Ceny Scale AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scale AI
- Nedostatek recenzí
📖 Další informace: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro úpravu videa
11. LabelImg (nejlepší pro rychlé a jednoduché anotace detekce objektů)
LabelImg je open-source grafický nástroj pro anotace obrázků, který byl vytvořen pro rychlé a efektivní vytváření ohraničujících rámečků při detekci objektů. Díky minimálním závislostem je instalace na všech operačních systémech hladká, zatímco uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje přístupnost i pro začátečníky.
Jako aktivně udržovaný open-source projekt se LabelImg vyvíjí díky vylepšením podporovaným komunitou, což z něj činí spolehlivou volbu pro malé projekty v oblasti umělé inteligence.
Nejlepší funkce LabelImg
- Zjednodušte anotace pomocí intuitivního grafického rozhraní
- Snadné vytváření ohraničujících rámečků pro detekci objektů
- Exportujte anotace ve formátu PASCAL VOC XML.
- Přizpůsobte si a rozšiřte funkčnost díky jeho dostupnosti jako open source.
Omezení LabelImg
- Podporuje pouze anotace ohraničujícími rámečky, což omezuje jeho použití pro složitější úkoly.
- Poskytuje základní rozhraní, které však nemusí mít dostatečnou hloubku pro podrobnější projekty.
Ceny LabelImg
- Zdarma
Hodnocení a recenze LabelImg
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Zrychlete své pracovní postupy přizpůsobením LabelImg pomocí skriptů Pythonu, které automatizují opakující se úkoly a integrují je do vašich stávajících nástrojů.
12. RectLabel (nejlepší pro pokročilé anotace tvarů a klíčových bodů)
RectLabel se specializuje na vysoce přesné anotace obrázků a nabízí nástroje jako polygony, Bézierovy křivky a klíčové body pro zpracování složitých vizuálních dat. Je navržen pro týmy zabývající se umělou inteligencí, které potřebují přesnost na úrovni odborníků, a transformuje složité obrázky na datové sady připravené pro trénink.
RectLabel nabízí přesnost v dané oblasti díky funkcím, jako je automatizace Core ML, export YOLO/COCO jedním kliknutím a přizpůsobitelné klávesové zkratky, díky nimž je anotace rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce RectLabel
- Anotujte zakřivené objekty přesně pomocí kubických Bézierových křivek pro detailní segmentaci.
- Vytvářejte hladké a přesné obrysy složitých tvarů pomocí spline křivek.
- Označte klíčové body pro odhad pózy, rozpoznávání obličeje a rozpoznávání akcí.
- Převádějte videa na obrazové snímky a vylepšujte obrázky, abyste zdokonalili trénovací datové sady.
Omezení RectLabel
- Nabízí omezené pokročilé automatizační nástroje pro označování s podporou AI.
- Při zpracování velkých nebo složitých datových sad může docházet ke zpomalení.
Ceny RectLabel
- Bezplatná verze
- RectLabel Pro: 19,99 $
Hodnocení a recenze RectLabel
- Nedostatek recenzí
13. Dataloop (nejlepší pro anotace s podporou umělé inteligence ve velkých projektech)
Dataloop kombinuje anotace obrázků s kompletní platformou ML, čímž zefektivňuje vše od označování dat až po nasazení modelů. Jeho nástroje podporované umělou inteligencí urychlují anotace tím, že se nejprve zaměřují na obrázky s vysokou hodnotou a zároveň podporují pokročilé funkce, jako je detekce objektů a segmentace.
Díky tomu je obzvláště účinný pro týmy, které pracují s rozsáhlými datovými sadami obrázků a potřebují jak efektivitu, tak přesnost.
Nejlepší funkce Dataloop
- Sledujte změny v datových sadách pomocí verzování a snadno se vracejte k předchozím verzím.
- Hladká integrace s nástroji MLOps pro CI/CD a nasazení modelů
- Zlepšete spolupráci pomocí uživatelských rolí, přiřazování úkolů a sledování pokroku.
- Zajistěte přesnost dat pomocí komplexních nástrojů pro kontrolu kvality.
Omezení Dataloop
- API může být omezeno pro pokročilé integrace anotací s lidským zásahem.
- Oznámení o problémech v potrubí mohou být zpožděna, což ovlivňuje efektivitu pracovního postupu.
Ceny Dataloop
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dataloop
- G2: 4,4/5 (90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zefektivněte vizuální zpětnou vazbu pomocí ClickUp
Všechny výše uvedené bezplatné nástroje pro anotace obrázků pomáhají automatizovat označování a podporují různé formáty a techniky pro trénování datových sad AI. Klíčem však je vybrat software, který odpovídá vašim konkrétním potřebám.
Pokud je pro vás například prioritou rychlost, V7 nabízí rychlé anotace, zatímco LabelMe je ideální pro přesné označování objektů na základě polygonů.
Anotace obrázků je však užitečná nejen pro trénování AI, ale také pro vylepšení pracovních postupů při vývoji softwaru. Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp jako nejlepší nástroj pro anotaci dat.
Díky funkcím pro kontrolu a anotace obrázků mohou týmy poskytovat jasnou vizuální zpětnou vazbu k obrázkům a videím, přidělovat úkoly a sledovat změny – vše na jednom místě. To snižuje zbytečné přetahování a zefektivňuje proces anotace obrázků.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zajistěte si plynulou vizuální zpětnou vazbu!